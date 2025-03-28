les 10 meilleurs logiciels et outils d'IA pour la comptabilité en 2025

L'IA change la donne pour les équipes financières. Si vous n'utilisez pas d'outils d'IA pour vos tâches comptables, vous compliquez inutilement les choses.

Les outils comptables basés sur l'IA vous permettent de gagner du temps et de l'argent tout en améliorant les performances de votre entreprise. Ils automatisent les tâches répétitives afin que vous puissiez consacrer votre énergie à des tâches plus importantes, telles que la prise de décision. 🤠

Prêt à laisser l'automatisation comptable transformer votre flux de travail ? Voici les 10 meilleurs outils d'IA pour la comptabilité et la finance pour vous aider à démarrer.

Reunionez-vous avec ClickUp AI, ClickUp Brain, dans cette vidéo

⏰ Résumé en 60 secondes L'intelligence artificielle transforme les équipes financières en automatisant les tâches comptables

Les principaux avantages de l'IA en comptabilité sont notamment une analyse plus rapide des données, une meilleure précision des rapports et des informations en temps réel

Lorsque vous sélectionnez des outils d'IA, recherchez des fonctionnalités d'automatisation de la comptabilité, de traitement des factures, d'intégration et d'apprentissage automatique

Voici le top 10 des outils d'IA pour la comptabilité : ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind

ClickUp

Vic. ai

Facture

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind ClickUp

Vic. ai

Facture

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind

Comment l'IA est-elle utilisée dans le compte ?

Les cabinets de compte utilisent depuis longtemps des logiciels d'entrée de données pour réduire les erreurs humaines et améliorer leur rentabilité. Lorsque vous ajoutez la technologie IA à l'équation, la magie opère.

Le compte repose sur des calculs, des mathématiques, des processus réglementés et la conformité fiscale. Ce sont là quelques-uns des domaines dans lesquels les logiciels d'automatisation savent faire le mieux.

Les logiciels de comptabilité basés sur l'IA permettent aux comptables d'automatiser les tâches fastidieuses et d'améliorer leurs opérations financières. Voici quelques-uns des nombreux avantages que l'IA apporte aux processus comptables :

Prévision des données grâce à l'IA

Analyse plus rapide des données financières grâce à des algorithmes avancés

Amélioration de la précision des rapports financiers

Traitement automatisé et ultra-rapide des factures

Informations et alertes en temps réel

Réduction de l'entrée manuelle des données

Évolutivité sans augmentation du travail manuel

Ce qu'il faut rechercher dans un outil d'IA pour le compte

Les outils d'IA pour la comptabilité fournissent des avantages indéniables, qu'il s'agisse d'améliorer la visibilité financière ou d'automatiser les tâches chronophages. Il suffit d'identifier ce que vous recherchez et de trouver l'outil qui vous convient.

Tout le monde, des experts-comptables indépendants et des start-ups aux directeurs financiers des entreprises du Fortune 500 et aux grands cabinets comptables, peut utiliser des fonctionnalités telles que celles-ci :

Comptabilité automatisée : les outils d'IA doivent automatiser les tâches comptables afin de vous aider à gagner du temps, à prendre de meilleures décisions, à améliorer la gestion des dépenses et à réduire les erreurs dans les états financiers.

Traitement automatisé des factures : un bon logiciel de comptabilité basé sur l'IA peut automatiser les paiements et les factures afin d'améliorer les notes de frais.

Intégrations : les outils comptables basés sur l'IA qui s'intègrent à vos autres logiciels, de Slack à QuickBooks, vous facilitent la vie.

Apprentissage automatique : les principaux outils d'IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour évaluer des modèles mathématiques et améliorer les processus sans instruction ; c'est un outil indispensable dans le secteur de la comptabilité.

Modèles : lorsque du travail manuel est nécessaire, un bon outil peut accélérer le processus grâce à de comptabilité, lorsque du travail manuel est nécessaire, un bon outil peut accélérer le processus grâce à des modèles de paie et de grand livre général

Le plus difficile dans la recherche d'un outil d'IA pour la comptabilité est de passer en revue toutes les options disponibles. Nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils d'IA pour la comptabilité.

Grâce à cette liste, vous pouvez évaluer chaque outil en fonction de ses meilleures fonctionnalités, de ses limites, de son prix et des avis afin de faire le bon choix.

Gérez vos budgets avec ClickUp Accounting Organisez facilement vos tâches comptables grâce à la vue Tableur de ClickUp et glissez-déposez les tâches pour une expérience similaire à celle d'un tableur.

ClickUp Accounting est un logiciel de gestion d'entreprise basé sur le cloud, conçu pour simplifier les processus financiers. Gérez vos comptes, créez des rapports partageables et laissez ClickUp Brain agir comme votre assistant personnel numérique afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie globale.

ClickUp Brain est un assistant virtuel alimenté par l'IA qui utilise le traitement du langage naturel pour vous aider dans tout, de la gestion financière et de la description détaillée des projets aux vérifications des clients et aux mises à jour des réunions. Nous avons créé des centaines d'outils d'IA pour tous les aspects de votre système comptable.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Document pour créer des feuilles de calcul et explorer des modèles pour tout ce qui touche aux finances.

Par exemple, le modèle comptable ClickUp est conçu pour vous aider à gérer vos factures, vos registres de ventes, vos revenus et vos prévisions de recettes. Suivez vos comptes clients et fournisseurs (AR/AP) et utilisez le suivi des ressources pour améliorer vos performances financières globales.

ClickUp propose plus de 1 000 intégrations prêtes à l'emploi avec d'autres outils afin de tout regrouper dans un tableau de bord pratique et personnalisable.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi des centaines de modèles pour vous aider dans tout, de la gestion du budget et des flux de trésorerie à la gestion de projet.

Utilisez la puissance de l'IA de ClickUp Brain pour résumer les réunions de planification financière, établir la connexion avec les clients, définir les politiques d'audit, mettre à jour les rapports de prévisions de ventes, et bien plus encore.

Choisissez parmi plus de 100 automatisations ClickUp pour mettre vos tâches administratives en pilote automatique.

Prenez des décisions éclairées et améliorez la santé financière de votre entreprise grâce aux invites ChatGPT pour la finance de ClickUp

Passez d'une vue à l'autre, créez des tableaux de bord personnalisés pour chaque membre de l'équipe et utilisez le suivi du temps consacré aux projets pour rationaliser votre flux de travail.

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés pour maîtriser les nombreuses fonctionnalités de ClickUp (nous avons résolu ce problème en proposant des tutoriels vidéo gratuits pour presque toutes les fonctionnalités).

ClickUp Brain n'est pas disponible dans le cadre du forfait Free Forever.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)

2. Vic. ai

Vic. ai est un outil de traitement des factures basé sur l'IA, doté d'une évaluation élevée et d'algorithmes avancés d'apprentissage automatique. Il utilise de puissants algorithmes entraînés sur des millions de factures pour automatiser presque tous les aspects de la facturation sans avoir besoin de modèles ou de règles personnalisées.

Une fois la facture téléchargée, Vic. ai peut en extraire les informations essentielles, détecter les doublons et automatiser le processus de validation. Il permet également à votre équipe de rester dans un suivi en identifiant quel employé doit vérifier chaque étape du processus de validation des factures.

Les meilleures fonctionnalités de Vic. ai

Utilisez les intégrations avec les principaux outils de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour synchroniser automatiquement les données financières.

Réduisez les erreurs humaines en laissant Vic. ai identifier et signaler les factures en double et autres erreurs de compte.

Reconnaissez, codez et calculez automatiquement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres taxes afin d'améliorer la précision et la conformité fiscale.

Améliorez votre prise de décision financière grâce à des informations et des analyses basées sur les dernières données de votre cabinet comptable.

Limites de Vic. ai

Aucune information de visibilité sur les prix ; certains clients rapportent que l'outil est coûteux pour les professionnels de la comptabilité indépendants et les petites entreprises.

Les avis mentionnent la nécessité d'options supplémentaires de tri et de rapports afin d'améliorer l'efficacité.

Tarifs Vic. ai

Les clients doivent contacter Vic. ai et fournir des informations d'entreprise pour demander un devis.

Évaluations et avis sur Vic. ai

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : N/A

3. Facture

via Bill

Bill est un outil basé sur le cloud qui automatise les processus de comptabilité clients et fournisseurs. Il est conçu pour les cabinets comptables et les entreprises qui souhaitent rationaliser leurs processus de facturation.

Les utilisateurs ont également accès à Divvy From Bill, un logiciel d'automatisation de la gestion du crédit et des dépenses, sans frais supplémentaires. Divvy offre des lignes de crédit pouvant atteindre 15 millions de dollars et des outils permettant de contrôler les budgets et de gérer les dépenses.

Les meilleures fonctionnalités de Bill

Utilisez des règles et des flux de travail intelligents pour automatiser le paiement et la validation des factures.

Contrôlez les dépenses de vos équipes, projets, services et fournisseurs grâce à une visibilité accrue.

Obtenez des remises en argent pour les achats admissibles effectués avec les marges de crédit Divvy.

Gérez facilement plusieurs clients pour traiter les factures fournisseurs, les approbations et les paiements.

Limites des factures

Des frais peuvent être facturés pour certains services et certaines transactions individuelles.

Bill ne fournit pas d'assistance pour toutes les cartes de crédit, tous les modes de paiement et toutes les devises.

Facturation

Essentiel : 40 $/mois par utilisateur

Équipe : 55 $/mois par utilisateur

Entreprise : 79 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur les factures

G2 : 4,3/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 200 avis)

4. Indy

via Indy

Indy est un programme d'IA dédié au flux de travail et à l'administrateur, conçu pour les professionnels indépendants. Il permet aux freelances de créer des devis, de rédiger des contrats, d'envoyer des factures et, surtout, d'être payés. 🤑

Bonus : comment demander de manière professionnelle le paiement à un client

Avec Indy, vous pouvez suivre votre temps de travail pour une facturation sans effort, négocier les termes de votre contrat, stocker des fichiers et gérer votre entreprise à partir d'un tableau de bord pratique.

Les meilleures fonctionnalités d'Indy

Profitez du forfait gratuit et bénéficiez d'un accès illimité aux fonctionnalités de base, avec un accès limité aux fonctionnalités avancées.

Laissez l'assistant de rédaction Indy IA vous aider à créer des contrats et des propositions à l'aide de la technologie ChatGPT.

Unifiez votre travail grâce à l'intégration de l'application avec Zapier et Google Agenda (forfait payant uniquement).

Configurez des factures récurrentes, proposez plusieurs options de paiement, définissez des taux d'imposition et effectuez le suivi de chaque transaction pour garantir la conformité fiscale.

Limites d'Indy

Le forfait Free limite les utilisateurs à trois clients.

Certains avis d'utilisateurs font état de rapports d'inaccuracies lors du suivi manuel du temps.

Tarification Indy

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Indy

G2 : N/A

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

5. Zeni

via Zeni

Zeni utilise l'IA pour automatiser les processus de comptabilité, de dépenses et de budgétisation afin de rationaliser les opérations financières. Il est fournisseur d'une analyse des données financières en temps réel pour améliorer les décisions d'entreprise, en intégrant l'IA aux connaissances humaines pour obtenir les informations les plus efficaces.

Utilisez Zeni pour automatiser les procédures quotidiennes fastidieuses de suivi des dépenses et de comptabilité.

Les meilleures fonctionnalités de Zeni

Obtenez une vue d'ensemble de vos opérations financières en affichant sur une page.

Comparez les rapports mensuels, trimestriels et annuels pour suivre la progression financière et identifier les tendances.

Extrayez les données nécessaires des reçus et transférez-les à une adresse e-mail dédiée pour consolidation et archivage.

Améliorez la communication et le partage d'informations entre plusieurs équipes grâce à des mises à jour et des notifications automatiques.

Limites de Zeni

Certains avis d'utilisateurs mentionnent le besoin d'obtenir davantage d'informations sur la manière d'examiner et de traiter les données afin d'améliorer la prise de décision.

Peut être coûteux pour certains freelances, entrepreneurs et startups.

Tarifs Zeni

Starter : 549 $/mois, facturé annuellement

Croissance : 799 $/mois, facturé annuellement

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Zeni

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : N/A

6. Docyt

via Docyt

Docyt est une plateforme de comptabilité alimentée par l'IA, conçue pour automatiser les tâches administratives et comptables. Bénéficiez d'informations précieuses grâce à des rapports en temps réel et assurez le contrôle financier de tous les aspects de votre entreprise.

Docyt vous permet également de conserver toutes les informations et tous les documents financiers importants dans un seul endroit offrant une sécurité et de créer des coffres-forts distincts pour différents projets ou entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Docyt

Plusieurs forfaits adaptés à divers besoins, de la gestion des dépenses à la comptabilité automatisée pour les grandes opérations.

L'application mobile est facile à utiliser et à naviguer, offrant des outils financiers et des informations de sécurité, accessibles où que vous soyez.

Utilisez la fonctionnalité de suivi des dépenses pour suivre et contrôler le budget et les flux de trésorerie de votre entreprise.

Intégration avec la plupart des principaux systèmes POS et PMS, fournisseur de rapports spécifiques à chaque secteur d'activité.

Limites de Docyt

Certains avis d'utilisateurs mentionnent des difficultés pour établir une connexion avec le service client et des temps de réponse lents.

Certains utilisateurs mentionnent le besoin de fonctionnalités supplémentaires pour faciliter la gestion de projet comptable

Tarifs Docyt

Gestion des dépenses : 50 $/mois

Rapprochement des recettes : 50 $/mois

Gestion des cartes de crédit d'entreprise : 50 $/mois

Mini : 149 $/mois

Insight : 149 $/mois

Impact : 299 $/mois

Avancé : 499 $/mois

entreprise : 999 $/mois

Compte comptable & directeur financier : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Évaluations et avis sur Docyt

G2 : N/A

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

7. Gridlex

via Gridlex

Gridlex est une suite unifiée d'outils d'entreprise qui comprend Gridlex Sky. Sky est un logiciel de compte, de gestion des dépenses et d'ERP créé par Gridlex pour faciliter les processus financiers.

Utilisez Gridlex Sky pour superviser toutes les fonctions de comptabilité, de gestion des dépenses et d'ERP grâce à des automatisations personnalisables et des informations basées sur l'IA. Sky peut gérer la facturation, la paie, la gestion du grand livre général, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Gridlex

Les utilisateurs de Gridlex Sky ont également accès à Gridlex Ray, un logiciel de gestion des ressources humaines , et à Gridlex Zip, un outil de gestion de la relation personnalisée et d'assistance à la clientèle

Éliminez le travail manuel et réduisez le risque d'erreur humaine grâce à des calculs automatisés de la rentabilité, des revenus et des dépenses

Utilisez la fonctionnalité de gestion des dépenses pour organiser et stocker vos reçus et vos notes de frais grâce à une interface simple

Automatisez les approbations et les remboursements de dépenses afin de réduire les tâches administratives

Limites de Gridlex

L'absence d'avis clients sur les plateformes populaires rend difficile l'évaluation de l'expérience utilisateur globale

Les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation de la comptabilisation des revenus ne sont pas disponibles dans la première tranche de prix

Tarifs Gridlex

À partir de : 10 $/mois par utilisateur

Grow : 30 $/mois par utilisateur

Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Gridlex

G2 : N/A

Capterra : N/A

8. Booke

via Booke

Booke est un outil d'automatisation de la comptabilité qui facilite les tâches comptables quotidiennes. Il utilise la technologie IA pour corriger les erreurs et fournir une extraction de données en temps réel. Plus vous l'utilisez, plus l'IA s'améliore.

Obtenez des réponses plus rapides de vos clients et évitez les échanges fastidieux grâce au portail de messagerie utilisateur de Booke.

Les meilleures fonctionnalités de Booke

Tirez parti de l'IA pour résoudre les erreurs de codage, classer les transactions, communiquer avec vos clients et automatiser votre travail

Gagnez en efficacité grâce à l'automatisation basée sur l'IA pour les tâches de clôture de fin de mois

Trouvez et corrigez les erreurs en quelques secondes grâce aux fonctionnalités avancées de détection des erreurs de Booke

L'intégration avec des outils populaires tels que QuickBooks et Xero vous permet de synchroniser vos données financières

Limites de Booke

Le manque d'avis d'utilisateurs sur les plateformes populaires rend difficile la prise de décision basée sur l'expérience générale des clients

Un minimum de cinq clients pour chaque niveau de tarification

Tarifs Booke

Smart : 10 $/mois par client

Premium : 20 $/mois par client

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Robotic IA Bookkeeper : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Booke

G2 : N/A

Capterra : N/A

9. Blue Dot

via Blue Dot

Blue Dot est une plateforme de conformité fiscale basée sur l'IA qui utilise une technologie brevetée pour aider les entreprises à garantir leur conformité fiscale. Réduisez les vulnérabilités fiscales liées aux dépenses de type consommation et bénéficiez d'un affichage à 360 degrés de toutes les transactions effectuées par vos employés.

Utilisez la base de connaissances fiscales pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour votre entreprise et exploitez la puissance du traitement du langage naturel pour tirer parti des données externes.

Les meilleures fonctionnalités de Blue Dot

Utilisez VAT Box pour identifier et calculer toutes les dépenses éligibles ou admissibles à la TVA

Laissez la fonctionnalité « Avantages sociaux imposables » exploiter l'IA pour détecter et analyser les informations relatives à l'impôt sur les salaires

Améliorez votre flux de travail en matière de gestion des dépenses et laissez la suite logicielle exclusive de Blue Dot, basée sur l'IA, appliquer les contrôles et les règles fiscales afin de garantir la conformité de votre entreprise

Créez des rapports d'impôt sur les sociétés qui garantissent la conformité avec un minimum d'intervention humaine

Limites de Blue Dot

Il peut être difficile de se faire une idée de l'expérience générale des clients en raison du manque d'avis d'utilisateurs sur les plateformes populaires

Aucune donnée sur les prix en visibilité

Tarification Blue Dot

Les clients doivent contacter Blue Dot et réserver une démonstration pour obtenir des devis et des informations sur les tarifs.

Évaluations et avis Blue Dot

G2 : N/A

Capterra : N/A

10. Truewind

via Truewind

Truewind est une plateforme de finance et de comptabilité basée sur l'IA qui aide les petites entreprises et les start-ups. Elle est le fournisseur de rapports mensuels précis et de solutions financières adaptées à votre secteur d'activité.

Les utilisateurs ont également accès à l'équipe d'experts de Truewind afin de garantir précision et transparence.

Les meilleures fonctionnalités de Truewind

Prenez des décisions d'entreprise éclairées en temps opportun grâce à des clôtures mensuelles plus rapides et une comptabilité efficace

Contactez et travaillez avec des experts-comptables agréés (CPA) qui peuvent vous aider à chaque étape des processus financiers de votre entreprise

Assurez la précision des opérations administratives avec un minimum de temps consacré à la gestion manuelle afin de pouvoir vous concentrer sur le développement de votre activité

Simplifiez vos processus comptables et intégrez-les aux outils que vous utilisez pour gérer vos finances sans stress gratuit

Limites de Truewind

Manque de commentaires des utilisateurs sur les plateformes d'évaluation populaires

Aucune information sur les prix et les abonnements n'est visible

Tarifs Truewind

Les clients personnalisés doivent prendre rendez-vous avec Truewind pour obtenir des informations sur les tarifs.

Évaluations et avis sur Truewind

G2 : N/A

Capterra : N/A

Optimisez votre efficacité et votre précision grâce à l'IA

L'intégration des logiciels d'IA a transformé les secteurs de la comptabilité et de la finance. Les outils d'IA utilisent l'automatisation pour améliorer la précision et la rapidité des rapports financiers, offrant ainsi des informations précieuses qui vous permettent de prendre de meilleures décisions. 🌻

Si vous êtes prêt à rationaliser vos processus financiers, à réduire vos coûts et à améliorer l'efficacité de toutes vos opérations de gestion financière, il est temps de passer à la transformation numérique. Commencez dès aujourd'hui : inscrivez-vous sur ClickUp!