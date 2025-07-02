Los 10 mejores programas de IA para la construcción en 2025

La IA (/IA) no solo está cambiando la forma en que construimos, sino también la forma en que pensamos sobre la construcción.

Desde la automatización de los controles de seguridad hasta la optimización de la mano de obra y los materiales, las herramientas de IA están haciendo que los proyectos de construcción sean más rápidos, seguros y eficientes. Y con presupuestos más ajustados, cronogramas cambiantes y mayores expectativas de los clientes, contar con el software de IA adecuado puede marcar la diferencia entre los retrasos y la entrega.

En este blog, hemos recopilado los 10 mejores programas de IA para la construcción, diseñados para ayudarle a mantenerse a la vanguardia, reducir costes y construir de forma más inteligente.

📊 Las investigaciones muestran: Se prevé que el mercado mundial de la IA en la construcción se dispare de 4860 millones de dólares en 2025 a 22 680 millones de dólares en 2032, con un impresionante crecimiento anual compuesto del 24,6 %. Este crecimiento explosivo se debe a la capacidad de la IA para aumentar la eficiencia, reducir los costes y transformar la forma en que se ejecutan los proyectos, lo que proporciona una ventaja importante a los primeros en adoptarla.

El mejor software de IA para la construcción de un vistazo

¿Por qué el software de construcción con /IA se ha vuelto más esencial que nunca?

La inteligencia artificial se ha vuelto esencial para mantener los proyectos en seguimiento y dentro del presupuesto. Con el aumento de los costes, la escasez de mano de obra y las exigencias de los clientes creciendo cada día, los equipos de construcción necesitan herramientas que hagan el trabajo pesado.

Esto es lo que el software de construcción adecuado de IA puede ayudarle a hacer:

Acelere las licitaciones y las propuestas con estimaciones de costes y cronogramas generados por IA.

Detecte a tiempo los retrasos y los excesos presupuestarios analizando los datos del proyecto en tiempo real.

Automatice las tareas repetitivas de la obra, como el seguimiento del progreso, la señalización de problemas y la actualización de los calendarios.

Mejore la seguridad en la obra con cámaras y sensores con IA que detectan peligros al instante.

Facilite la colaboración sincronizando planes, actualizaciones e informes entre equipos y dispositivos.

Planifique los recursos de forma más eficiente aprendiendo de los patrones de uso y de los proyectos anteriores.

🏗️ Curiosidad: Los antiguos romanos inventaron un hormigón especial, elaborado con cal, agua de mar y ceniza volcánica, tan duradero que muchas de sus estructuras, como el Panteón y los acueductos, siguen en pie después de casi 2000 años. Los ingenieros actuales están estudiando este «hormigón romano» para inspirarse en materiales de construcción más duraderos y sostenibles.

Los 10 mejores programas de IA para la construcción

Echemos un vistazo a las 10 mejores soluciones de software de IA para la construcción que pueden cambiar la forma en que construye, diseña y gestiona proyectos.

1. ClickUp

Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a, hoy mismo. Planifique, gestione y realice un seguimiento de los proyectos de construcción, desde la preventa hasta el concepto y la entrega, todo en un solo lugar en ClickUp.

ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno que aprovecha la IA para optimizar los flujos de trabajo de la construcción, aumentar la productividad y mejorar la colaboración del equipo.

ClickUp for Construction Teams le ayuda a planificar, gestionar y realizar un seguimiento de los proyectos de construcción, desde la preventa hasta el concepto y la entrega, todo en un solo lugar. Gestione los recursos en una lista, programe tareas en un calendario o desplace fechas en un gráfico de Gantt. ClickUp Views le ofrece más de 10 vistas para planificarlo todo sin esfuerzo.

Con la asistencia contextual de IA de ClickUp Brain, los equipos de construcción pueden automatizar tareas repetitivas, generar documentación instantánea del proyecto y obtener respuestas en tiempo real sobre tareas, documentos y miembros del equipo. Su generador de automatización personalizable permite a los usuarios crear flujos de trabajo utilizando lenguaje natural, lo que reduce el esfuerzo manual y minimiza los errores.

Haga preguntas como «¿Qué tareas relacionadas con los permisos están vencidas?» o «¿Qué dependencias de los subcontratistas necesitan actualizaciones?», y Brain le proporcionará resúmenes basados en datos en tiempo real. También puede obtener resúmenes generales del proyecto de un vistazo, como el estado de la obra, los retrasos o los sobrecostes.

Resuma la actividad de su proyecto, identifique tendencias y marque los elementos que requieren atención con la IA de trabajo más completa del mundo, ClickUp Brain.

En este seminario web de ClickUp, aprenderá las funciones y estrategias que puede utilizar para una gestión eficaz de la construcción 👇.

Automatice las tareas rutinarias, gestione los calendarios y gestione la documentación, reduciendo el esfuerzo manual con Autopilot Agents.

AI Cards le proporcionará información y recomendaciones instantáneas directamente en su flujo de trabajo, lo que ayudará a los equipos a tomar decisiones más rápidas y basadas en datos.

Plan, realice el seguimiento y entregue proyectos de construcción complejos de forma eficiente con las sólidas herramientas de gestión de proyectos de ClickUp, como (diagrama de) Gantt, tableros Kanban y paneles de ClickUp. ClickUp Documento, ClickUp Chatear y ClickUp Pizarra mantienen todas las comunicaciones y archivos en un solo lugar, mientras que más de 1000 integraciones garantizan una conectividad perfecta con las herramientas estándar del sector.

ClickUp se integra a la perfección con las herramientas de modelado de información de construcción (BIM) y cuenta con una plantilla de gestión de la construcción ClickUp lista para usar que le ayudará a empezar.

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento del progreso, supervise las metas y entregue todos sus proyectos a tiempo con la plantilla de gestión de la construcción de ClickUp.

Ideal para

Equipos de construcción que buscan automatizar flujos de trabajo, centralizar la documentación y gestionar proyectos complejos con herramientas basadas en IA.

Tamaño del equipo

Pequeños equipos de entre 5 y 20 personas, empresas de construcción en crecimiento, empresas medianas y organizaciones de nivel de corporación.

Caso de uso ideal

Ideal para equipos de construcción que gestionan múltiples proyectos, coordinan subcontratistas y realizan un seguimiento del progreso en diferentes obras y zonas horarias.

Mejores funciones

Gestión de tareas y documentos basada en IA.

Más de 15 vistas personalizables, incluyendo diagramas de Gantt, tableros Kanban y calendario.

Automatización del flujo de trabajo en lenguaje natural con ClickUp Brain.

Herramientas integradas como documentos, chat, pizarras y panel.

Más de 1000 integraciones, incluyendo Slack, Google Drive, herramientas BIM y mucho más.

Ventajas

Altamente personalizable con flujos de trabajo flexibles.

Mejora la productividad de todos los equipos y tareas.

Un crítico de G2 dice:

Te permite hacer exactamente lo que quieres. Los campos y vistas personalizados te permiten crear tus propios flujos de trabajo y procesos adaptados a tu lugar de trabajo.

Contras

Conjunto de funciones abrumador para los nuevos usuarios.

Un crítico de G2 dice:

«Hay tantas funciones que al principio puede resultar abrumador».

Precios de ClickUp

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,7/5 (más de 8400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)

2. OpenSpace. ai

OpenSpace.ai ayuda a las empresas de construcción a crear fácilmente gemelos digitales de las obras. Monte una cámara de 360° en un casco, capture imágenes mientras camina y, en cuestión de minutos, la IA correlacionará las imágenes a sus planes de planta o modelos BIM, lo que le proporcionará una instantánea visual del progreso y la detección temprana de problemas.

Es una herramienta potente para detectar discrepancias, optimizar las inspecciones con listas de control de IA y mejorar la colaboración mediante integraciones con Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid y mucho más.

Ideal para equipos de preconstrucción que necesitan documentación rápida y visual para tomar decisiones tempranas.

Tamaño del equipo: medianas y grandes corporaciones; ideal para equipos que gestionan flujos de trabajo de gran volumen o multiproyecto.

Caso de uso idealPerfecto para contratistas generales y propietarios que crean gemelos digitales de los sitios de proyecto antes de comenzar la construcción.

Mejores funciones

Los recorridos de 360° por la obra se correlacionan automáticamente a los planes del proyecto en cuestión de minutos.

Creación de gemelos digitales para visualizar el progreso y detectar errores de forma temprana.

Listas de control basadas en IA para inspecciones estandarizadas de obras.

Integraciones con Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid y más.

API Insights para análisis y (elaboración de) informes avanzados.

Ventajas

Ayuda a los equipos a ahorrar tiempo al eliminar el etiquetado manual de fotos y agilizar la documentación.

Un crítico de G2 *dice: «Es muy fácil de usar. El personal de compatibilidad es muy servicial y la interfaz de usuario es fácil de navegar para aquellos que no están tan familiarizados con la tecnología en el campo».

Contras

La configuración del escáner y el proceso de incorporación de la cámara pueden llevar tiempo.

Un crítico de G2 afirma: «La comparación de modelos 3D con las capturas reales necesita mejorar. Cuando se mueve rápidamente, el renderizado de imágenes del modelo no es lo suficientemente rápido, incluso con máquinas potentes».

Precios

Precios personalizados en función del volumen del proyecto y las funciones incluidas.

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (1 reseña)

3. Procore

Procore ofrece una plataforma completa de gestión de proyectos de construcción con herramientas de control de documentos, elaboración de presupuestos, (elaboración de) informes y colaboración mejoradas con IA. Procore reúne todas las fases de la construcción bajo un mismo techo, lo que facilita la coordinación de equipos, el seguimiento del trabajo en la obra y el trabajo más inteligente.

Su app, aplicación, permite a los equipos cargar documentos, enviar actualizaciones y comunicarse desde cualquier lugar. Además, Procore es compatible con BIM y otras herramientas del sector, lo que mejora la eficiencia general del flujo de trabajo.

Ideal para Equipos de construcción a gran escala que necesitan una plataforma centralizada con información basada en IA.

Tamaño del equipoEmpresas medianas y grandes que se centran en operaciones de gran envergadura o multiproyecto.

Caso de uso ideal Ideal para contratistas generales, subcontratistas y propietarios que desean optimizar todos los aspectos de la entrega de proyectos.

Mejores funciones

Plataforma unificada para el control de documentos, la programación, la elaboración de presupuestos y la comunicación.

Las actualizaciones en tiempo real y el control de versiones garantizan la coordinación entre la oficina y el campo.

Sólida app, aplicación móvil para la captura y actualización de datos in situ.

Los análisis basados en IA ayudan a la previsión de presupuestos, al seguimiento de la productividad y a detectar riesgos.

Integraciones con las principales herramientas BIM, ERP y de programación.

Ventajas

Centraliza los datos y los equipos para optimizar los flujos de trabajo.

Un crítico de G2 dice: «Lo que más me gusta es que se pueden adjuntar documentos e imágenes a los informes diarios. Esto ayuda a garantizar que la información necesaria sea fácilmente accesible en un solo lugar».

Contras

Permisos complejos y falta de automatización de tareas periódicas

Un crítico de G2 afirma: «Los flujos de trabajo y los módulos parecen un poco rígidos, y sería útil tener más control sobre cómo se configuran las herramientas para las necesidades específicas de cada proyecto».

Precios

Precios personalizados en función del volumen del proyecto y las necesidades de funciones.

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2600 opiniones)

4. Fusion 360 de Autodesk: la mejor solución CAD con IA

Fusion 360 de Autodesk integra la IA en cada fase del proceso de diseño, desde el diseño generativo y la simulación hasta la colaboración en tiempo real, lo que proporciona a los ingenieros y arquitectos las herramientas necesarias para crear de forma más rápida, inteligente y eficiente. Su motor de diseño basado en IA explora múltiples opciones estructurales en función de sus limitaciones, mientras que las herramientas de simulación integradas ayudan a validar el rendimiento antes de comenzar la construcción.

Fusion 360 también combina funciones CAD, CAM y PCB en una única plataforma, lo que lo convierte en la mejor opción para equipos que trabajan en diferentes disciplinas.

Ideal para equipos de diseño e ingeniería que necesitan un CAD inteligente con herramientas generativas y de simulación basadas en IA.

Tamaño del equipoEmpresas pequeñas y medianas, equipos de producto en crecimiento y grupos de ingeniería de la corporación.

Caso de uso idealPerfecto para arquitectos e ingenieros que construyen componentes estructurales optimizados o piezas CNC utilizando iteraciones de diseño impulsadas por IA.

Mejores funciones

Motor de diseño generativo basado en IA para obtener opciones estructurales rápidas y optimizadas.

Modelado paramétrico para un control detallado del diseño y revisiones rápidas.

Herramientas de simulación y análisis integradas para validar el rendimiento.

Colaboración en la nube en tiempo real entre equipos y disciplinas.

Herramientas CAD/CAM/PCB unificadas en una sola interfaz.

Ventajas

Una potente plataforma CAD todo en uno con precios flexibles y un rendimiento sólido.

Un crítico de G2 afirma: «Tiene una interfaz de usuario muy limpia y moderna e incluye todas las funciones que se pueden esperar de un software CAD profesional».

Contras

Requiere créditos en la nube para funciones avanzadas y carece de acceso completo sin conexión.

Un crítico de Capterra dice: «No me gusta que algunas funciones estén bloqueadas y solo se puedan desbloquear con créditos adicionales de pago, y que el trabajo sin conexión tenga un límite».

Precios

85 $ al mes por usuario o 680 $ al año por usuario.

Gratis para aficionados, startups y estudiantes que cumplan los requisitos.

Las extensiones de complemento están disponibles con un coste adicional.

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,5/5 (más de 420 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)

🏗️ Curiosidad: los robots impulsados por IA ahora colocan ladrillos e incluso realizan instalaciones eléctricas complejas en la obra, lo que reduce drásticamente los tiempos de construcción y minimiza los errores humanos.

5. Fieldwire: el mejor para el análisis de datos de IA para obras de construcción.

Fieldwire aporta potentes conocimientos basados en datos impulsados por IA a las obras de construcción. Su función de elaboración de informes inteligentes agrega datos en tiempo real de planos, tareas, fotos y formularios, revelando tendencias, cuellos de botella y anomalías para que los equipos puedan actuar con rapidez. Con el seguimiento automatizado de problemas y formularios personalizados, la comunicación se vuelve fluida, mientras que la intuitiva aplicación móvil garantiza que los equipos permanezcan conectados y cuenten con la productividad en la obra.

Ideal para equipos de construcción que necesitan información en tiempo real e informes optimizados (de elaboración de) informes sobre la obra.

Tamaño del equipoEquipos pequeños y medianos, equipos de campo y gestores de proyectos.

Caso de uso ideal Ideal para equipos de campo que gestionan múltiples obras y necesitan actualizaciones en tiempo real sin cambiar de herramienta.

Mejores funciones

Fácil uso compartido de planos y dibujos con control de versiones.

Creación, asignación y seguimiento de tareas en tiempo real entre equipos.

Elaboración de informes completos con análisis de tendencias, seguimiento de problemas y métricas de rendimiento.

Notificaciones automatizadas y formularios personalizados para una comunicación optimizada.

App, aplicación intuitiva para capturar fotos, notas y actualizaciones in situ.

Ventajas

Ayuda a los equipos a mantenerse organizados y a aumentar la responsabilidad.

Un crítico de G2 dice: «Una herramienta extremadamente útil... Puedo configurar listas de control y diferentes tareas con criterios. Es una forma estupenda de realizar seguimiento de cualquier proyecto, gestionar el tiempo y controlar la responsabilidad de los trabajadores».

Contras

La edición de planes en el escritorio puede resultar engorrosa en ocasiones.

Un crítico de G2 afirma: «Es muy difícil crear o realizar edición en líneas o en cualquier otro atributo en el ordenador con la misma facilidad con la que se puede terminar en el teléfono».

Precios

Básico: gratis, gratuito/a

Pro: 54 $/usuario/mes (anual)

Empresa: 74 $/usuario/mes (anual)

Business Plus: 89 $/usuario/mes (anual)

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 220 opiniones)

🔎 ¿Sabías que...? Las herramientas de IA generativa pueden simular y evaluar millones de calendarios de construcción en cuestión de minutos, lo que ayuda a los contratistas a identificar al instante el plan de proyecto más eficiente y rentable.

6. PlanSwift: el mejor para estimaciones de costes de construcción

PlanSwift incorpora el cálculo inteligente basado en IA a su proceso de estimación, lo que le permite reducir hasta en un 92 % el tiempo dedicado a las mediciones. Utiliza algoritmos inteligentes para que los profesionales puedan medir las cantidades directamente a partir de planos digitales, lo que elimina los errores y agiliza el proceso de licitación.

Gracias a los conjuntos y plantillas reutilizables, los usuarios pueden crear presupuestos precisos de forma sistemática y obtener visibilidad sobre la asignación de recursos y los costes.

Ideal para equipos de estimación que necesitan cálculos digitales rápidos y precisos y plantillas de flujo de trabajo coherentes.

Tamaño del equipoContratistas pequeños y medianos, estimadores y equipos de oficios especializados.

Caso de uso ideal Ideal para contratistas que desean reducir drásticamente el tiempo de despegue y garantizar la precisión en la estimación de materiales y mano de obra.

Mejores funciones

Cálculos digitales precisos y basados en IA directamente desde archivos PDF o planos.

Conjuntos y plantillas personalizables para flujos de trabajo coherentes.

Información detallada y análisis para optimizar la asignación de recursos.

Interfaz de arrastrar y soltar con herramientas de apuntar y hacer clic para mayor rapidez y facilidad.

Integración perfecta con Excel y otras herramientas de elaboración de informes.

Ventajas

Interfaz fácil de usar que reduce drásticamente el tiempo de despegue.

Un crítico de G2 dice: «Muy preciso, rápido y fiable. He utilizado muchos programas y este es, con diferencia, el que más me gusta».

Contras

Soporte limitado en la nube y rendimiento más lento con trabajos de gran envergadura.

Un crítico de Capterra afirma: «Intentar crear presupuestos completos a través del software es un proceso muy largo. Además, no selecciona los puntos con precisión cuando utilizo la función de "un solo clic"».

Precios

1749 $ al año por usuario (suscripción perpetua)

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 390 opiniones)

🔎 ¿Sabías que... Las herramientas de IA están revolucionando la estimación de costes con funciones de cálculo digital de gran precisión, lo que reduce drásticamente el tiempo necesario para los cálculos manuales.

7. DroneDeploy: el mejor para la captura de la realidad mediante IA.

DroneDeploy utiliza drones e IA para transformar la documentación de las obras de construcción. Su intuitiva plataforma captura correlacionar 2D y modelos 3D de alta resolución a partir de imágenes aéreas, mientras que los análisis automatizados destacan las tendencias, las anomalías y las necesidades de recursos en tiempo real.

Gracias a la perfecta integración de imágenes a nivel del suelo, visualizaciones del progreso y (elaboración de) informes, los equipos se mantienen informados, coordinados y listos para actuar sin tener que rebuscar en hojas de cálculo.

Ideal para Equipos de construcción que necesitan información completa sobre la obra mediante la captura de la realidad aérea y terrestre.

Tamaño del equipoOrganizaciones pequeñas y grandes con múltiples emplazamientos o proyectos a gran escala.

Caso de uso ideal Ideal para equipos de proyecto que desean datos rápidos y visuales, como mapas topográficos, mediciones de volumen y comparaciones de progreso, sin intervención manual.

Mejores funciones

Planificación de vuelos fácil de usar con misiones automatizadas para drones.

Mapas 2D y modelos 3D de alta resolución para la visualización de la obra.

Los análisis de IA revelan el progreso, los cálculos de volumen y las anomalías.

Compatibilidad con imágenes terrestres de 360° para completar la vista del sitio.

Colaboración en la nube y fácil uso compartido de resultados

Ventajas

Interfaz muy intuitiva, uso compartido fluido y compatibilidad excepcional.

Un crítico de G2 dice: «DroneDeploy es como un iPhone, un Macbook o un iPad... La interfaz de usuario es muy intuitiva y los pilotos pueden crear y compartir fácilmente plans, progreso y productos preliminares».

Contras

La lista de funciones no siempre es clara y faltan algunas funciones de plan de misiones.

Un crítico de G2 dice: « Las capacidades de transmisión en directo podrían ser más fáciles de implementar para los drones».

Precios

Individual: 499 $/usuario/mes

Avanzado: 599 $/usuario/mes

Proyectos y corporación: póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener precios personalizados.

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,4/5 (más de 69 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔎 ¿Sabías que...? El análisis predictivo basado en IA puede realizar la previsión de los riesgos de los proyectos, como retrasos por mal tiempo o fallos en los equipos, para que los equipos puedan ajustar los calendarios de forma proactiva y evitar costosos contratiempos.

8. viAct: el mejor para la supervisión de obras con IA

viAct ofrece supervisión de la construcción basada en IA y potenciada por visión artificial avanzada. Proporciona alertas de seguridad en tiempo real, comprobaciones de cumplimiento y seguimiento del progreso con una impresionante precisión del 97 % en la detección de peligros. Su plataforma integra imágenes de cámaras en directo con modelos 3D de la obra, lo que proporciona a la gestión de proyectos una vista completa e inmersiva del trabajo en curso.

Desde detectar infracciones en el uso de equipos de protección individual hasta señalar zonas inseguras, viAct ayuda a los equipos a prevenir problemas antes de que se agraven, al tiempo que mantiene la seguridad de los datos de la obra mediante potentes protocolos de cifrado.

Ideal para equipos de seguridad y cumplimiento normativo que necesitan una supervisión precisa, con automatización y continua.

Tamaño del equipoEmpresas de construcción de tamaño medio a corporación que gestionan proyectos grandes o en múltiples emplazamientos.

Caso de uso ideal Ideal para empresas que desean una vigilancia mejorada con IA que señale las infracciones de EPI, la entrada no autorizada a zonas y las desviaciones de seguridad en tiempo real.

Mejores funciones

Detecta riesgos de seguridad con una precisión del 97 % mediante visión artificial.

Avisa instantáneamente a los equipos de desviaciones en la plan y comportamientos inseguros.

Integra modelos 3D con imágenes de cámaras en directo para una visibilidad inmersiva de la obra.

Ofrece complementos modulares para necesidades específicas, como la supervisión de andamios.

Mantiene la seguridad de los datos confidenciales del sitio mediante cifrado y autenticación.

Ventajas

Rápido de implementar y fácil de integrar con los sistemas existentes en la obra.

Un crítico de G2 dice: «El sistema utiliza tecnología avanzada para analizar las transmisiones de vídeo... es muy fácil de integrar con los sistemas inteligentes existentes».

Contras

Alto coste inicial de configuración, dependiendo del caso de uso.

Un crítico de G2 dice: «El coste inicial era elevado, pero con este tipo de plataforma, merece la pena».

Precios

Precios personalizados, basados en las funciones y la escala de implementación.

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔎 ¿Sabías que...? Los sistemas de IA pueden optimizar la climatización, la iluminación y otros componentes que consumen energía en el diseño de edificios, lo que da lugar a estructuras más ecológicas y sostenibles.

9. Limpieza con IA

IA Clearing utiliza la visión artificial y el aprendizaje automático para realizar el seguimiento del progreso de la obra en tiempo real. La plataforma detecta pequeños cambios en la obra, como paredes recién completadas o infraestructuras instaladas, y los compara con las actividades planificadas, lo que facilita la detección de desviaciones y la rápida adopción de medidas.

Gracias al análisis visual y a la elaboración automática de informes, la gestión de proyectos se mantiene informada y coordinada durante todo el proceso de construcción.

Ideal para equipos de proyecto que necesitan un seguimiento automatizado y visual del progreso in situ.

Tamaño del equipoContratistas y propietarios de pequeñas y medianas empresas que buscan una supervisión personalizada.

Caso de uso ideal Ideal para supervisar la fase inicial de la construcción o construcciones complejas en las que es importante disponer de datos visuales sobre el progreso.

Mejores funciones

La detección de cambios basada en IA señala las diferencias entre el progreso real y los hitos planificados.

Análisis visuales y paneles de control en tiempo real para comparar las imágenes de la obra con los resultados esperados.

La elaboración de informes automatizada simplifica la comunicación con las partes interesadas y aumenta la transparencia del proyecto.

Ventajas

Mejora la precisión y la visibilidad del progreso de la obra.

Contras

Adopción con límite y falta de compatibilidad en EE. UU.

Precios

Precios personalizados: póngase en contacto con el equipo de ventas; probablemente se basarán en el tamaño de la obra y la frecuencia de supervisión.

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: Sin reseñas

Capterra: Sin opiniones

🔎 ¿Sabías que...? Los drones y sensores con IA pueden supervisar las obras en tiempo real, señalando al instante los riesgos de seguridad o las desviaciones del plan para mantener los proyectos en marcha y proteger a los trabajadores.

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight utiliza herramientas de análisis y mantenimiento predictivo basadas en inteligencia artificial para proporcionar a los equipos información en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de los activos. Integra automáticamente los datos de los sensores, los equipos y los sistemas operativos en un panel unificado, lo que ayuda a los equipos de mantenimiento y operaciones a tomar decisiones más inteligentes, reducir el tiempo de inactividad y optimizar la eficiencia.

Con análisis automatizados históricos, alertas personalizables y escalabilidad en la nube, AVEVA Insight convierte sus datos en inteligencia útil.

Ideal para equipos de operaciones en los sectores de la fabricación, la energía, el petróleo y el gas o la industria que necesitan fiabilidad de los activos basada en datos.

Tamaño del equipoOrganizaciones medianas y grandes con múltiples instrumentos y activos operativos.

Caso de uso idealIdeal para directores de operaciones que desean reducir el mantenimiento no planificado y prolongar la vida útil de los equipos.

Mejores funciones

Mantenimiento predictivo basado en IA para anticipar y prevenir fallos en los equipos.

Paneles sin código y panel de control y alertas automáticas para usuarios sin conocimientos técnicos.

Soporte de múltiples fuentes de datos con más de 18 controladores y API REST.

Plataforma nativa en la nube y escalable que minimiza la carga de TI.

Reconocimiento de patrones para priorizar activos y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento.

Ventajas

Ayuda a optimizar el mantenimiento y mejorar el tiempo de actividad.

Un crítico de G2 dice: «Útil para aplicaciones en las que el mantenimiento preventivo no es suficiente y se requiere mantenimiento predictivo».

Contras

Necesita más funciones y una implementación más sencilla.

Un crítico de G2 dice : «Debería incluir más funciones listas para usar y facilitar la implementación»

Precios

Precios personalizados en función del número de activos, integraciones y nivel de asistencia.

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: Sin opiniones

Utilice el software de construcción con IA para lograr obras más eficientes.

Los avances tecnológicos han transformado el sector de la construcción. En los últimos años, el rol del software de IA ha cobrado gran protagonismo. Las 10 soluciones de software de IA que hemos analizado hoy han puesto de manifiesto el poder transformador de la tecnología en el sector.

Si está listo para revolucionar la forma en que gestiona las tareas, colabora con los equipos y supervisa los proyectos, es hora de dar la bienvenida al futuro con ClickUp. Experimente de primera mano cómo esta plataforma de gestión de proyectos todo en uno puede integrarse perfectamente en sus flujos de trabajo de construcción y mejorar la productividad con funciones basadas en inteligencia artificial. ?

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!