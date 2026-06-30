El mejor software de planificación de eventos en 2026

El software de organización de eventos parece pertenecer a una sola categoría hasta que tu primer evento demuestra que en realidad son dos. Una categoría se encarga de las operaciones internas: cronogramas, coordinación de proveedores, presupuestos y autorizaciones. La otra categoría gestiona la experiencia de los asistentes: inscripción, venta de entradas, registro a la llegada y participación. Elegir la categoría equivocada genera problemas que descubrirás la semana antes de que comience tu evento.

Esta guía no señala a un único ganador. Clasifica los diez mejores programas de gestión de eventos según las funciones que cada uno de ellos cubre y sus respectivas limitaciones.

El mejor software de planificación de eventos para equipos con gran volumen de coordinación es ClickUp; Cvent, para conferencias de corporaciones; Eventbrite, para la venta de entradas al público; y Planning Pod, para la gestión de recintos. No hay un ganador universal, solo la opción que mejor se adapte a tu principal carencia operativa. Una vez identificada esta, elegir la herramienta de planificación de eventos adecuada es sencillo.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un software de planificación de eventos?

Busca estas cinco características en un buen software de organización de eventos: asignación clara de responsabilidades, visibilidad del calendario, seguimiento de proveedores e invitados, automatización útil y herramientas para los asistentes si organizas eventos públicos.

Esto es lo que debes comprobar en detalle:

Propiedad de las tareas: cada tarea tiene un propietario designado, para que nada se quede en el limbo entre personas

Visibilidad del calendario: puedes ver los cronogramas, las fechas límite y el estado sin tener que elaborar un segundo informe

Seguimiento de proveedores e invitados: los proveedores, los patrocinadores y las listas de invitados se centralizan en un único lugar, en lugar de estar dispersos en distintas hojas de cálculo

Automatización: los recordatorios y las actualizaciones de estado se gestionan de forma automática, por lo que las tareas de administrador rutinarias dejan de consumir tu tiempo durante la semana

Herramientas para los asistentes: para eventos de pago o públicos, también dispondrás de funciones de inscripción, venta de entradas, registro a la llegada y elaboración de informes posteriores al evento.

Lee también: Plantillas y listas de control gratuitas para la organización de eventos en Excel y ClickUp

Los mejores programas de gestión de eventos de un vistazo

Herramienta Ideal para Función destacada Precios* Dónde se queda corto Cvent Conferencias de corporación y programas con un gran volumen de inscripciones Red de proveedores con más de 340 000 recintos, con solicitudes de presupuesto integradas y registro in situ Precios personalizados Fácil de usar; la configuración suele requerir un responsable dedicado a las operaciones de eventos Whova Participación de los asistentes en conferencias y ferias comerciales Aplicación integral para eventos que facilita el networking, la Agenda y la captación de contactos de los expositores Precios personalizados Sobrecarga de notificaciones push, sin salas de trabajo en grupo integradas, sin búsqueda de recintos Eventbrite Eventos públicos con venta de entradas y descubrimiento El mercado Discovery pone tu evento al alcance de compradores de entradas activos Publicación gratuita; 3,7 % + 1,79 $ por entrada de pago + 2,9 % en concepto de gastos de tramitación Sin proveedores, presupuestos ni seguimiento administrativo Planning Pod Espacios, bodas y operaciones centradas en la hostelería Paquete de gestión de recintos: planos de planta, gráficos de distribución de asientos y pedidos de banquetes Precios personalizados El seguimiento de tareas resulta engorroso para los gestores de la gestión de proyectos corporativos ClickUp Gestiona operaciones complejas de eventos en un único entorno de trabajo Tareas, documentos, calendarios, formularios y automatizaciones, todo en un mismo lugar Gratis; planes de pago a partir de 7 $ por usuario al mes No dispone de sistema de venta de entradas integrado, página de inscripción ni escáner para el registro de asistencia Asana Planificación basada en plazos con dependencias La cascada automática de fechas reajusta todas las tareas enlazadas cuando una de ellas se retrasa Gratis; Plan Starter: 13,49 $; Plan Advanced: 30,49 $ por usuario al mes La vista de cronograma solo está disponible en el plan de pago; no hay venta de entradas monday.com Planificación de eventos visual y personalizable Tableros totalmente personalizables, además de asientos gratuitos para proveedores y patrocinadores Free; Básico: 12 $; Estándar: 14 $; Pro: 24 $ por usuario al mes Organiza eventos, pero no puede gestionarlos; límite de 250 automatizaciones al mes en el plan Standard. Trello Seguimiento sencillo de las tareas relacionadas con los eventos La automatización de Butler está incluida en todos los planes, incluido el gratuito. Gratis; Estándar: 5 $; Premium: 10 $; Enterprise: 17,50 $ por usuario al mes No dispone de paneles de control integrados para presupuestos o carga de trabajo; presenta carencias en la gestión de cronogramas complejos Basecamp Colaboración sencilla en equipo en torno a los eventos Los gráficos de Hill muestran si el trabajo se está planificando o se está ejecutando Gratis; Pro: 15 $ por usuario al mes; Pro Unlimited: 299 $ al mes, facturado anualmente Sin dependencias, control de tiempo ni planificación de la capacidad Zoom Events Eventos virtuales y seminarios web Una interfaz de vídeo familiar que los invitados ya saben utilizar Webinars: 89 $ al mes; Webinars Plus: 99 $ al mes; Eventos: 149 $ al mes No es posible imprimir insignias ni montar stands físicos

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los mejores programas de gestión de eventos que debes probar

En esta lista figuran diez herramientas: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp y Zoom Events.

Cada uno se encarga de una parte concreta de la gestión y planificación de eventos y tiene sus limitaciones en el resto. Cada opción que aparece a continuación se analiza de la misma forma: qué es lo que mejor hace, en qué aspectos se queda corto y para quién no es recomendable.

1. Cvent (Ideal para conferencias de corporación y programas con un gran volumen de inscripciones)

vía Cvent

Cvent es una plataforma de gestión de eventos de nivel corporativo diseñada para gestionar todo el ciclo de vida de un evento, desde la búsqueda de recintos y la inscripción hasta la participación de los asistentes, la emisión de insignias y el análisis posterior al evento. Es una de las marcas más consolidadas del sector y está orientada a grandes organizaciones y asociaciones. Es la herramienta preferida por los equipos especializados en eventos que gestionan conferencias, ferias comerciales y eventos corporativos frecuentes o a gran escala.

Integra Goldcast para la edición de vídeos con IA, ON24 para seminarios web y sólidas integraciones con herramientas de CRM y marketing como Salesforce. Estos conectores te permiten gestionar todo el evento, de principio a fin, desde un único lugar.

La plataforma gestiona la compleja logística in situ mejor que la mayoría de los tableros de proyectos básicos. Puedes crear páginas de inscripción totalmente personalizadas con tu marca e implementar la aplicación móvil Attendee Hub. Además, cuenta con una red de proveedores integrada con más de 340 000 recintos. Esto significa que puedes enviar solicitudes de presupuesto y reservar espacios directamente a través del software. Cvent es la opción más sólida para equipos que viven y respiran eventos y necesitan profundidad más que simplicidad.

Funciones principales y aspectos destacados

Red de proveedores de Cvent: busca recintos y gestiona solicitudes de presupuesto en establecimientos de todo el mundo

Inscripción a la llegada: Utiliza quioscos de registro in situ e impresión de insignias en tiempo real para reducir las largas colas

Hub de asistentes: Ofrece a los invitados una aplicación móvil con tu marca personalizada, además de un seguimiento exhaustivo de los datos tras el evento para la dirección.

Precios

Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,3/5 (más de 4.200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Puntos débiles de Cvent: El software tiene una puntuación baja en cuanto a facilidad de uso. Para configurarlo correctamente suele ser necesario contar con un responsable dedicado a las operaciones de eventos. No elijas Cvent si: vas a organizar un único evento pequeño o buscas algo sencillo. Sin embargo, para programas de eventos corporativos, pocas plataformas igualan su amplitud de funciones. Herramientas como Whova o Eventbrite te ofrecerán las funciones básicas para los asistentes que necesitas sin los elevados costes propios de las soluciones de corporación.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cvent?

Descubre qué opina este usuario de G2 sobre Cvent:

Esta plataforma me ha ahorrado mucho tiempo; la transición desde Attendee Hub fue muy sencilla y la utilizo mensualmente según mi calendario de seminarios web. Su servicio de asistencia técnica está siempre disponible y me ofrece excelentes sugerencias a mis preguntas cuando las necesito. Nuestra integración con Salesforce funciona a la perfección a medida que se inscriben los asistentes al evento.

Esta plataforma me ha ahorrado mucho tiempo; la transición desde Attendee Hub fue muy sencilla y la utilizo cada mes según mi calendario de seminarios web. Su servicio de asistencia técnica está siempre disponible y me ofrece excelentes sugerencias a mis preguntas cuando las necesito. Nuestra integración con Salesforce funciona a la perfección a medida que se inscriben los asistentes al evento.

Si te dedicas a la organización de eventos, tienes donde elegir. Se prevé que el mercado mundial de software de gestión de eventos crezca hasta alcanzar los 39,6 mil millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13,2 %, en un sector que para entonces tendrá un valor de nada menos que 3,4 billones de dólares.

2. Whova (La mejor opción para la participación de los asistentes en conferencias y ferias comerciales)

vía Whova

Whova es una plataforma de gestión de eventos y participación conocida sobre todo por su aplicación para eventos, con una alta valoración. Se centra en el networking entre asistentes, las agendas y la participación en conferencias y eventos profesionales.

Whova da prioridad a la experiencia de los asistentes frente al seguimiento interno, y todo se gestiona a través de la app: la Agenda, los perfiles de los ponentes, las encuestas en directo, los Mensajes y los tableros de la comunidad. En el caso de conferencias y ferias en las que la gente acude para reunirse con otras personas, ese enfoque da sus frutos.

Whova también funciona bien para ferias comerciales, especialmente cuando es importante la captación de clientes potenciales por parte de los expositores. Los expositores escanean las insignias mediante un código QR y recopilan los datos de los clientes potenciales en el propio stand. En comparación con Cvent, Whova es más fácil de configurar y más económico, aunque no ofrece una búsqueda exhaustiva de recintos. Es una opción sólida para eventos presenciales, virtuales e híbridos.

Funciones principales y aspectos destacados

Aplicación para eventos centrada en los invitados: Pon a disposición de los asistentes funciones de networking, tableros comunitarios y la posibilidad de chatear en directo

Herramientas para eventos académicos : gestiona de forma integrada las inscripciones, la página web, las insignias y el envío de resúmenes

Captación de contactos de expositores: Deja que los patrocinadores escaneen las insignias y demuestren su rentabilidad

Precios

Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,8/5 (más de 1.800 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2.300 opiniones)

Puntos débiles de Whova: Los organizadores se quejan con frecuencia de la sobrecarga de notificaciones automáticas que reciben sus invitados. El panel de control cuenta con numerosas funciones, lo que requiere un tiempo de formación adicional, y las herramientas de retransmisión virtual carecen de salas de trabajo en grupo integradas. No elijas Whova si: vas a organizar un pequeño encuentro con menos de 100 personas, en el que no tiene sentido desde el punto de vista económico pagar las tarifas de un software de nivel profesional para una aplicación. Tampoco deberías elegirlo si tu proyecto requiere la búsqueda de recintos y controles financieros exhaustivos.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Whova?

Esto es lo que opina un usuario de G2 sobre Whova:

La posibilidad de crear mi propio programa; la función de escanear el código QR de los asistentes para recopilar sus datos de contacto, una sección para tomar notas, un programa detallado con un resumen de los temas y la información de las salas en las que se correlaciona un mapa. También me gusta el encuentro de la comunidad para el uso compartido de oportunidades de establecer conexiones. Me gusta que la información siga estando disponible en la app incluso después de que el evento haya terminado.

La posibilidad de crear mi propio programa; la función de escanear el código QR de los asistentes para recopilar sus datos de contacto, una sección para tomar notas, un programa detallado con un resumen de los temas y la información de las salas en las que se correlacionan mapas. También me gusta la reunión de la comunidad para compartir oportunidades de establecer conexiones. Me gusta que la información siga estando disponible en la app incluso después de que el evento haya terminado.

3. Eventbrite (ideal para eventos públicos con venta de entradas y para dar a conocer eventos)

vía Eventbrite

Elige Eventbrite para vender entradas al público. Funciona como un mercado de descubrimiento, dando visibilidad a tu evento ante un público que busca activamente nuevas experiencias. De hecho, Eventbrite es posiblemente la plataforma más conocida en la venta de entradas de autoservicio, ya que conecta a los organizadores con un mercado integrado de millones de compradores únicos. Está diseñada específicamente para eventos públicos dirigidos al consumidor, en los que el descubrimiento y la venta rápida de entradas son más importantes que una logística compleja.

Publicar una página de evento solo requiere unos minutos de configuración y no exige conocimientos técnicos. Puedes lanzar una página en cuestión de minutos y disponer de herramientas de pago, escaneo en taquilla y correo electrónico listas para usar. Eventbrite también te permite publicar eventos gratuitos sin coste alguno por el uso de la plataforma, y organizar eventos de pago con entradas por categorías, códigos promocionales y asientos reservados cuando los necesites.

Eventbrite también tiene compatibilidad con Facebook, por lo que los asistentes pueden descubrir eventos y comprar entradas sin salir de la plataforma. Su aplicación para organizadores también ofrece soporte para un registro fiable mediante código QR en la entrada.

Funciones principales y aspectos destacados

Mercado Discovery: Llega a personas que ya están buscando, para que puedas vender entradas sin gastar en publicidad

Proceso de pago optimizado: crea en cuestión de minutos una página de pago fiable y adaptada a dispositivos móviles

Escaneo sobre la marcha: Deja entrar rápidamente a los invitados en la puerta utilizando una app nativa de escaneo para smartphones.

Precios

Eventos gratuitos

Entradas de pago: 3,7 % + 1,79 $ de comisión de servicio por entrada

Gestión de pagos: 2,9 % por pedido

Valoraciones

G2: 4,3/5 (más de 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5.700 opiniones)

Lo que le falta a Eventbrite: La gestión administrativa no es su especialidad. No realiza el seguimiento de los contratos con los proveedores, la carga de trabajo del equipo ni las aprobaciones presupuestarias, por lo que tendrás que llevar a cabo la planificación previa al evento en otra plataforma. No elijas Eventbrite si: organizas reuniones privadas, formación interna o eventos solo por invitación. Una herramienta de inscripción privada te ofrece un mayor control sin comisiones de mercado.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Eventbrite?

Un usuario de G2 ha compartido su experiencia con Eventbrite:

El hecho de que las páginas de los eventos sean personalizables y fáciles de crear les da un aspecto profesional y, gracias a las páginas de eventos polivalentes, conseguiremos causar una buena primera impresión sin necesidad de recurrir a un diseñador profesional. Las funciones de promoción integradas y las opciones para compartir en redes sociales también han resultado ser un valor añadido muy útil, ya que nos han ayudado a llegar a un público más amplio y a impulsar la venta de entradas con un esfuerzo mínimo y sin necesidad de recurrir a otros recursos de marketing.

El hecho de que las páginas de los eventos sean personalizables y fáciles de crear les da un aspecto profesional y, gracias a las páginas de eventos polivalentes, conseguiremos causar una buena primera impresión sin necesidad de recurrir a un diseñador profesional. Las funciones de promoción integradas y las opciones para el uso compartido en redes sociales también han resultado ser un valor añadido muy útil, ya que nos han ayudado a llegar a un público más amplio y a impulsar la venta de entradas con un esfuerzo mínimo y sin necesidad de recurrir a otros recursos de marketing.

4. Planning Pod (Ideal para recintos, bodas y operaciones centradas en la hostelería)

vía Planning Pod

Planning Pod está diseñado principalmente para recintos y operadores profesionales del sector de los eventos y la hostelería, y agrupa en un único sistema la captación de clientes potenciales, el calendario de reservas, los planos de planta, las hojas de especificaciones del evento (BEO), las propuestas, los contratos, los pagos y la elaboración de informes.

Los recintos y las empresas de organización de bodas funcionan de forma diferente a los equipos de software, y Planning Pod es ideal para ellos. Gestiona el recinto como si fuera una empresa. Como tus clientes potenciales, el calendario de reservas y los contratos firmados se encuentran en un único archivo, el proceso de ventas permanece vinculado al calendario de eventos.

Planning Pod cuenta con un amplio conjunto de herramientas integradas (más de 40) que sustituye a un montón de aplicaciones independientes. Puedes dibujar planos de planta, configurar planos de distribución de asientos e imprimir los pedidos de servicio para banquetes destinados al personal de cocina y de sala. Los clientes potenciales llegan desde The Knot y WeddingWire, y las facturas se sincronizan con QuickBooks, de modo que todo el proceso de reservas se gestiona en un solo lugar.

Funciones principales y aspectos destacados

Suscripción plana: sin comisiones por entrada, además de procesamiento de pagos integrado y portales de clientes con tu marca

Soporte al cliente: Muchos usuarios elogian al equipo de soporte de Planning Pod y su capacidad de respuesta ante las solicitudes de nuevas funciones.

Registros de ventas integrados: Mantén las propuestas, los contratos y las facturas agrupados por reserva

Portales de clientes con la marca de tu empresa: Permite a los clientes ver diseños, firmar documentos y realizar pagos, todo en un mismo lugar.

Precios

Precios personalizados

Valoraciones

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

Puntos débiles de Planning Pod: El producto y el soporte están orientados específicamente al sector de la hostelería. Ese enfoque es su punto fuerte, pero a los gestores de la gestión de proyectos corporativos les resulta poco intuitivo el seguimiento de tareas. No elijas Planning Pod si: organizas eventos internos de la empresa o campañas de marketing. Una herramienta de trabajo flexible ofrece más margen a esos equipos.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Planning Pod?

Descubre cómo Planning Pod atendió a un reseñador de Capterra que no era organizador de eventos:

No soy organizador de eventos, pero Planning Pod hizo que planificar, organizar y llevar a cabo una conferencia profesional para más de 150 asistentes fuera ridículamente SENCILLO. La inscripción y venta de entradas, la elaboración de presupuestos, la facturación, los contratos, la comunicación por correo electrónico, la generación de plantillas, la lista de asistentes, el plano del recinto, las listas de tareas con la posibilidad de asignar personas y subir documentos, el itinerario, la página web, la recogida de encuestas… ¡No puedo expresar con palabras lo mucho que Planning Pod nos ha salvado la vida al comité de conferencias de mi organización sin ánimo de lucro formada por voluntarios!

No soy organizador de eventos, pero Planning Pod hizo que planificar, organizar y llevar a cabo una conferencia profesional para más de 150 asistentes fuera ridículamente SENCILLO. La inscripción y venta de entradas, la elaboración de presupuestos, la facturación, los contratos, la comunicación por correo electrónico, la generación de plantillas, la lista de asistentes, el plano del recinto, las listas de tareas con la posibilidad de asignar personas y subir documentos, el itinerario, la página web, la recogida de encuestas… ¡No puedo expresar con palabras lo mucho que Planning Pod nos ha salvado la vida al comité de conferencias de mi organización sin ánimo de lucro formada por voluntarios!

Lee también: El mejor software de gestión de recintos para eventos

5. ClickUp (ideal para gestionar operaciones complejas de eventos en un único entorno de trabajo)

Consigue una plantilla gratuita Gestiona tus eventos de principio a fin en ClickUp

ClickUp funciona a la perfección como hub de planificación y coordinación de un evento. Es el lugar donde el evento cobra forma antes de que nadie cruce la puerta: el cronograma, la lista de proveedores, el presupuesto y el traspaso de tareas entre los equipos de marketing, logística y producción. Todo ello en un único entorno de trabajo, en lugar de estar disperso en hojas de cálculo y cadenas de correo electrónico.

Cada tarea puede incluir campos personalizados para partidas presupuestarias, el estado de los contratos con los proveedores, las fechas de confirmación de los ponentes o el número de asistentes en la lista de invitados. De este modo, una sola vista de tablero o tabla te servirá también como herramienta de seguimiento del evento, sin necesidad de una hoja de cálculo adicional.

Cambia a la vista Gantt y verás el cronograma completo de la producción con sus dependencias; cambia a la vista de Calendario y verás lo que hay que hacer esta semana. Son los mismos datos subyacentes, solo que desde una perspectiva diferente.

Los formularios de ClickUp recogen las solicitudes entrantes y las envían directamente a tu flujo de trabajo con la persona asignada, el estado y la fecha límite ya configurados. A partir de ahí, las automatizaciones de ClickUp se encargan de las tareas rutinarias: reasignan las tareas cuando cambia el estado o pasan una aprobación completada a la siguiente fase sin que nadie tenga que pulsar ningún botón.

Funciones principales y aspectos destacados

Análisis en tiempo real: Crea un Crea un panel de control personalizado de ClickUp que visualice el gasto presupuestario, los índices de finalización de tareas y el estado de los proveedores en todos los eventos activos.

Automatiza con la IA integrada: redacta resúmenes contextuales de los eventos y genera elementos de seguimiento tras el evento con redacta resúmenes contextuales de los eventos y genera elementos de seguimiento tras el evento con ClickUp Brain

Documentos integrados en el flujo de trabajo: adjunta notas sobre el desarrollo del evento, briefings creativos y resúmenes posteriores al evento directamente a las tareas a las que dan soporte mediante adjunta notas sobre el desarrollo del evento, briefings creativos y resúmenes posteriores al evento directamente a las tareas a las que dan soporte mediante ClickUp Docs

Precios

Valoraciones

G2 : 4,6/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4.400 opiniones)

Donde ClickUp se queda corto: No cuenta con un motor de venta de entradas integrado, ni con un creador de páginas de inscripción, ni con un escáner para el registro de asistentes. Los equipos que organizan grandes eventos públicos siguen necesitando una herramienta específica para la gestión de la recepción. No elijas ClickUp si: vendes miles de entradas al público y necesitas que la función principal sea la promoción en el mercado o la impresión de insignias in situ. Para esas tareas, empieza con Eventbrite o Cvent y gestiona la coordinación administrativa en ClickUp junto con ellos.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Descubre qué opina este gestor de eventos sobre ClickUp en su reseña en G2:

Yo utilizo ClickUp para gestionar mis eventos y me ayuda a organizar mi propia lista de tareas pendientes, al tiempo que me permite realizar el seguimiento de lo que está haciendo mi equipo. ClickUp elimina los silos de comunicación, lo que me permite estar al tanto de las novedades del proyecto y de las dificultades del equipo sin tener que asistir a reuniones. La tarjeta «Mis tareas» es esencial para gestionar mis tareas diarias y controlar en qué aspectos me estoy quedando atrás. La función de bandeja de entrada me resulta extremadamente útil para eliminar mensajes y mantenerme al día de las tareas que sigo, sin saturar mi lista de «Mis tareas».

Yo utilizo ClickUp para gestionar mis eventos y me ayuda a organizar mi propia lista de tareas pendientes, al tiempo que me permite estar al tanto de en qué está trabajando mi equipo. ClickUp elimina los silos de comunicación, lo que me permite estar al tanto de las novedades del proyecto y de las dificultades del equipo sin tener que asistir a reuniones. La tarjeta «Mis tareas» es esencial para gestionar mis tareas diarias y controlar en qué aspectos me estoy quedando atrás. La función de bandeja de entrada me resulta extremadamente útil para eliminar mensajes y mantenerme al día de las tareas que sigo, sin saturar mi lista de «Mis tareas».

Convene, cliente de ClickUp, describe cómo utiliza ClickUp para gestionar todos los aspectos de un evento, desde el equipo audiovisual hasta la gastronomía y el servicio.

6. Asana (ideal para la planificación de eventos con plazos estrictos y dependencias)

vía Asana

Asana, al igual que ClickUp, es una plataforma de gestión del trabajo que no está especializada en software para eventos, pero se utiliza ampliamente para gestionar la parte de proyectos de los eventos: tareas, cronogramas, propietarios y coordinación entre equipos.

Asana está diseñada para calendarios de eventos ajustados e interconectados. Su principal ventaja es la cascada automática de fechas. Si un proveedor incumple un plazo, Asana desplaza automáticamente todas las tareas relacionadas con ese proveedor hacia adelante en la cadena. Esto te evita tener que cambiar manualmente docenas de fechas en tu calendario.

En comparación con monday.com, Asana te ofrece un plan gratuito más completo para probar la gestión básica de tareas antes de dar el salto a un plan superior. Además, la nueva IA analiza los datos históricos de tu equipo para señalar los proyectos que se están retrasando. También cuenta con una herramienta de revisión, de modo que tu equipo puede añadir la señalización del evento a una tarea y darla por buena sin necesidad de enviar ni un solo correo electrónico.

Funciones principales y aspectos destacados

Cascada de fechas automatizada: si cambias una fecha límite, todas las tareas enlazadas se ajustan automáticamente.

Detección predictiva de riesgos: analiza los datos de eventos anteriores para estimar los posibles cuellos de botella en los próximos proyectos

Aprobación de materiales dentro de la aplicación: revisa, comenta y aprueba los materiales creativos del evento directamente en el hilo de tareas

Precios

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado : 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,4/5 (más de 13 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

Lo que le falta a Asana: El modelo de precios perjudica a los equipos en crecimiento. Tienes que contratar el plan Starter solo para poder ver la vista de Cronograma. Además, necesitas el plan Advanced para realizar el seguimiento de las metas y gestionar carteras con varios eventos. Tampoco cuenta con funciones específicas para eventos (inscripción, venta de entradas, gestión de asistentes), por lo que tendrás que combinarlo con una herramienta especializada. No elijas Asana si: diriges un equipo grande con un presupuesto ajustado, ya que monday.com ofrece más por cada euro invertido. Además, no escanea las entradas en la puerta.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Este usuario de G2 comparte su opinión sobre Asana:

No sé cómo se puede trabajar sin Asana. Me encanta la colaboración: la posibilidad de asignar tareas a varios compañeros a la vez, la organización de proyectos, su uso para la planificación de eventos y las plantillas. Lo uso a diario y, sin él, mi jornada de trabajo sería poco productiva.

No sé cómo se puede trabajar sin Asana. Me encanta la colaboración: la posibilidad de asignar tareas a varios compañeros a la vez, la organización de proyectos, su uso para la planificación de eventos y las plantillas. Lo uso a diario y, sin él, mi jornada de trabajo sería poco productiva.

7. monday.com (Ideal para la planificación visual y personalizable de eventos)

monday.com, al igual que ClickUp y Asana, funciona como herramienta de coordinación y hub logístico, más que como plataforma de inscripción. Se trata de un «sistema operativo de trabajo» flexible que puedes utilizar para planificar y realizar el seguimiento de la logística de los eventos, como proveedores, presupuestos, calendarios y tareas.

Los tableros altamente visuales y personalizables de monday.com son perfectos si tu mente funciona con hojas de cálculo codificadas por colores, cronogramas y paneles visuales. Te permiten crear tu entorno de trabajo para eventos desde cero. Puedes hacer un seguimiento de todo, desde las aprobaciones presupuestarias hasta qué proveedores bloquean qué tareas, exactamente como tú quieras.

Su nueva «Digital Workforce» utiliza agentes inteligentes para clasificar automáticamente las solicitudes entrantes y equilibrar la carga de trabajo de tu equipo a medida que se va llenando el calendario de eventos. ¿Lo mejor para los organizadores de eventos? No tienes que pagar por las licencias de los clientes. Puedes incorporar a proveedores, patrocinadores y partes interesadas directamente a tu proyecto como invitados gratuitos.

Funciones principales y aspectos destacados

Personalización de los tableros: Combina campos personalizados con vistas de Kanban, calendario, cronograma y mapa

Colaboración externa gratuita: invita a clientes y patrocinadores al entorno de trabajo sin necesidad de adquirir asientos adicionales

Resúmenes multiproyecto: Crea paneles de control generales para realizar el seguimiento de los plazos y el progreso de varios eventos a la vez.

Precios

Free

Básico: 12 $ al mes por usuario

Plan Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,7/5 (más de 18 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5.900 opiniones)

Lo que le falta a monday.com: permite planificar eventos, pero no gestionarlos, por lo que para la inscripción y el registro de asistentes se necesita otro software. Además, el plan Standard tiene un límite de 250 automatizaciones al mes, una cuota que se agota fácilmente en las semanas de mayor actividad. No elijas monday.com si: tu equipo está formado por dos o tres personas, ya que el mínimo de tres asientos te obliga a pagar por espacio que no vas a utilizar. Para la venta de entradas y el registro de asistentes, Eventbrite o Cvent son mejores opciones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Descubre la configuración de monday.com gracias a esta reseña de G2:

Fue fácil de configurar y nos ha ayudado a clasificar las solicitudes de eventos por áreas principales, lo que nos permite mantenerlos organizados y mejorar nuestra planificación. En cuanto al mantenimiento, reduce al mínimo las solicitudes y reuniones en los pasillos, al tiempo que facilita el seguimiento de las solicitudes y su completación.

Fue fácil de configurar y nos ha ayudado a clasificar las solicitudes de eventos por áreas principales, lo que nos permite mantenerlos organizados y mejorar nuestra planificación. En cuanto al mantenimiento, reduce al mínimo las solicitudes y reuniones en los pasillos, al tiempo que facilita el seguimiento de las solicitudes y su resolución.

8. Trello (ideal para el seguimiento sencillo de las tareas de los eventos)

vía Trello

Trello apuesta por la sencillez con tableros, listas y tarjetas que resultan perfectos para eventos a pequeña escala. Tu equipo se adapta a él en cuestión de minutos, lo que minimiza la carga de formación para los voluntarios y el personal temporal. Anotas una tarea en una tarjeta, la arrastras a medida que avanza el trabajo y todo el mundo ve quién es el responsable de cada tarea.

Todos los planes incluyen una herramienta integrada llamada Butler. Configúrala una sola vez y se encargará automáticamente de enviar recordatorios de plazos o actualizar el estado de las tarjetas. Elimina las tareas administrativas repetitivas.

Y si necesitas añadir complejidad, los Power-Ups aportan integraciones y funciones adicionales de forma flexible.

Funciones principales y aspectos destacados

Tableros kanban visuales: Permite a los miembros del equipo ver el estado de cualquier tarea relacionada con el evento de un solo vistazo

Automatización de tareas: gestiona las actualizaciones de tareas y los recordatorios de plazos en todos los planes

Inteligencia de Atlassian: depura el texto y extrae elementos concretos de las descripciones de las tarjetas

Precios

Free

Plan Estándar: 5 $ al mes por usuario

Premium: 10 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones

G2: 4,4/5 (más de 13 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 500 opiniones)

Donde Trello se queda corto: carece de paneles de control integrados para realizar el seguimiento de los presupuestos de eventos de gran envergadura o gestionar la carga de trabajo global del equipo. Realizar el seguimiento de los cronogramas de proyectos complejos, en los que un solo retraso de un proveedor puede arruinar todo el calendario, resulta muy difícil en un diseño de tablero plano. No elijas Trello si: estás organizando una conferencia grande de varios días con complejos cronogramas por parte de los proveedores. Para esos proyectos, te conviene una herramienta de seguimiento como ClickUp, Asana o monday.com.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Descubre qué es lo que le gusta a este usuario de G2 de Trello:

Lo que más me gusta de Trello es lo increíblemente sencillo que resulta convertir la caótica planificación de eventos —como compaginar los horarios de los ponentes, las listas de patrocinadores y las listas de control de los asistentes a las conferencias— en tableros visuales con tarjetas que se pueden arrastrar y soltar, y que cualquier miembro del equipo puede entender de un solo vistazo.

Lo que más me gusta de Trello es lo increíblemente sencillo que resulta convertir la caótica planificación de eventos —como compaginar los horarios de los ponentes, las listas de patrocinadores y las listas de control de los asistentes a las conferencias— en tableros visuales con tarjetas que se pueden arrastrar y soltar, y que cualquier miembro del equipo puede entender de un solo vistazo.

9. Basecamp (ideal para la colaboración sencilla en equipo en torno a eventos)

vía Basecamp

Basecamp apuesta por la sencillez para equipos colaborativos más pequeños que organizan eventos. Los mensajes, los calendarios, los archivos y las listas de tareas se centralizan en un único lugar, lo que resulta ideal para equipos que dan más importancia a la comunicación clara que a la creación de sistemas complejos. Puedes incorporar a clientes, contratistas, proveedores y patrocinadores a cualquier proyecto de forma gratuita, y la tarifa plana se mantiene sin cambios a medida que creces.

Para el seguimiento del progreso, utiliza los «Hill Charts». Estos indican de un vistazo si una tarea aún se encuentra en la fase de descubrimiento o si avanza hacia su finalización. En comparación con Trello, ofrece mejores funciones de mensajería, pero menos opciones para organizar las tareas.

Funciones principales y aspectos destacados

Espacio de trabajo unificado: Mantén los mensajes, los calendarios y las tareas del evento en un único panel de control

Acceso para invitados incluido: incorpora a proveedores externos y clientes al proyecto sin necesidad de adquirir asientos adicionales

Seguimiento del progreso: utiliza Hill Charts para mostrar si el trabajo se está planificando o se está llevando a cabo de forma activa

Precios

Free

Pro: 15 $ al mes por usuario

Pro Unlimited: 299 $ al mes, facturación anual

Valoraciones

G2: 4,1/5 (más de 5.300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 300 opiniones)

Donde Basecamp se queda corto: No cuenta con la estructura en la que se basan los eventos complejos, ya que carece de mapeo de dependencias, control de tiempo o planificación de la capacidad. Además, su configuración poco rigurosa dificulta posteriormente la exportación de datos de forma ordenada. No elijas Basecamp si: tu evento depende de cronogramas enlazados y de informes detallados. ClickUp o monday.com te ofrecen ese nivel de detalle.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Escucha a este usuario de G2 hablando sobre Basecamp:

Lo que más me gusta de Basecamp es que ha conseguido que el trabajo complejo y repetitivo resulte manejable, sin que la propia herramienta se convierta en un segundo trabajo (porque nadie tiene tiempo para eso). Era asequible para el presupuesto limitado de nuestro departamento. Funcionaba de forma independiente para nuestro departamento, pero se integró fácilmente en nuestros distintos equipos de eventos y proyectos.

Lo que más me gusta de Basecamp es que ha conseguido que el trabajo complejo y repetitivo resulte manejable, sin que la propia herramienta se convierta en un segundo trabajo (porque nadie tiene tiempo para eso). Era asequible para el presupuesto limitado de nuestro departamento. Funcionaba de forma independiente para nuestro departamento, pero se integró fácilmente en nuestros distintos equipos de eventos y proyectos.

10. Zoom Events (ideal para eventos virtuales y seminarios web)

a través de Zoom Events

Zoom Events es la plataforma completa de Zoom para eventos virtuales e híbridos, basada en la infraestructura de vídeo que la mayoría de los equipos ya conocen. Permite gestionar conferencias y cumbres de varios días con inscripción, venta de entradas, agendas con múltiples sesiones, múltiples sesiones paralelas y oportunidades para establecer contactos, yendo mucho más allá de un simple seminario web.

Actualmente, Zoom lo comercializa como «Zoom Events and Webinars», siendo «Webinars» el nivel más básico para retransmisiones sencillas y «Events» para los eventos más complejos. La gente sabe cómo unirse a una llamada y dónde está el botón de silenciar, por lo que el pánico tecnológico desaparece el día del evento. Eso lo convierte en una opción segura para talleres en línea, cumbres y seminarios web.

Sin embargo, hace mucho más que simplemente organizar una llamada. Puedes crear un hub para un programa de varios días, abrir un chat para establecer contactos y llevar a cabo sesiones de preguntas y respuestas en directo, todo ello de forma virtual, por supuesto. Además, realiza la elaboración de informes claros sobre la venta de entradas y la asistencia, para que puedas ver qué ha funcionado una vez finalizada la retransmisión.

Funciones principales y aspectos destacados

Alta fiabilidad: Transmisión en directo fiable y de alta calidad basada en la interfaz habitual de Zoom y su tecnología de vídeo principal

Hubs de múltiples sesiones: Realiza un seguimiento de agendas digitales complejas de varios días y series en línea desde una única página de inicio de sesión

Herramientas de participación: Mantén a los asistentes digitales interactuando entre las presentaciones principales mediante salas para chatear y encuestas en directo

Precios

Seminarios web: 89 $ al mes (mínimo 300 asistentes)

Webinars Plus: 99 $ al mes (mínimo 100 asistentes)

Eventos: 149 $ al mes (mínimo 100 asistentes)

Valoraciones

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5.900 opiniones)

Donde Zoom Events se queda corto: Funciona muy bien en pantallas, pero no da la talla en un recinto ferial. No permite imprimir insignias ni gestionar stands físicos, y el soporte puede tardar en responder. Algunos usuarios lo consideran caro, con opciones de personalización limitadas y un proceso de configuración complejo para eventos de mayor envergadura. No utilices Zoom Events si: tu evento tiene una parte presencial con stands o insignias. Una herramienta específica para recintos, como Whova o Cvent, se encarga de eso.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoom Events?

Descubre qué opina este crítico de G2 sobre los eventos de Zoom:

Organizo eventos de voluntariado utilizando Zoom Events y Webinars, y me gusta mucho la posibilidad de controlar el acceso en grupos grandes. En concreto, valoro mucho funciones como resaltar a los ponentes y silenciar a los participantes, que ayudan a gestionar el evento sin problemas. La facilidad para organizar un evento y utilizar funciones específicas como el resaltado de ponentes destaca especialmente, ya que me permite centrar la atención de forma eficaz. La configuración fue sencilla, lo cual también es una gran ventaja.

Organizo eventos de voluntariado utilizando Zoom Events y Webinars, y me gusta mucho la posibilidad de controlar el acceso en grupos grandes. En concreto, valoro mucho funciones como resaltar a los ponentes y silenciar a los participantes, que ayudan a gestionar el evento sin problemas. La facilidad para organizar un evento y utilizar funciones específicas como el resaltado de ponentes destaca especialmente, ya que me permite centrar la atención de forma eficaz. La configuración fue sencilla, lo cual también es una gran ventaja.

¿Qué herramienta de organización de eventos se adapta mejor a cada equipo?

La herramienta adecuada depende de la tarea que quieras resolver. Elige ClickUp, Asana o monday.com para la coordinación interna. Elige Eventbrite, Whova o Cvent cuando el registro de asistentes, la venta de entradas o la participación sean el verdadero reto. Diez herramientas, diez tareas diferentes: la elección adecuada depende de lo que necesites gestionar durante tu evento. Céntrate en resolver el cuello de botella, no en la lista de funciones. Aquí tienes una selección por tipo de equipo. Hay un par de herramientas dignas de mención que no han llegado a la lista final. Pero aquí tienes algunas menciones de honor en la categoría de software de organización de eventos:

La herramienta adecuada depende de la tarea que quieras resolver. Elige ClickUp, Asana o monday.com para la coordinación interna. Elige Eventbrite, Whova o Cvent cuando el registro de asistentes, la venta de entradas o la participación sean el verdadero reto.

Diez herramientas, diez tareas diferentes: la elección adecuada depende de lo que necesites gestionar durante tu evento. Céntrate en resolver el cuello de botella, no en la lista de funciones. Aquí tienes una selección por tipo de equipo.

Cvent si organizas conferencias de corporación con un gran volumen de inscripciones

Whova , si lo que más te importa es que los asistentes establezcan contactos y que la aplicación del evento sea sólida

Eventbrite , si vendes entradas al público y quieres que tu evento sea visible

Planning Pod si gestionas un recinto o una empresa de bodas

ClickUp si necesitas un único entorno de trabajo para cronogramas, documentos, proveedores y seguimiento

Asana , si lo que prima son los plazos enlazados y , si lo que prima son los plazos enlazados y los cronogramas con varios eventos

monday.com si buscas tableros de planificación visuales con la función de arrastrar y soltar

Trello , si buscas un tablero sencillo para un evento pequeño

Basecamp si tu equipo es pequeño y valora más la comunicación clara que la estructura

Zoom Events si tus eventos son virtuales o se organizan en formato de seminario web

Hay un par de herramientas dignas de mención que no han llegado a la lista final. Pero aquí tienes algunas menciones de honor en la categoría de software de organización de eventos:

Hopin : ideal para eventos virtuales e híbridos. Ofrece funciones integradas de networking, stands de exposición y retransmisión en directo.

Aventri (Stova) : ideal para eventos corporativos de tamaño medio a grande con alcance global

Splash : ideal para el marketing de eventos de marca y para crear atractivas páginas e invitaciones de eventos

RSVPify : ideal para la gestión de listas de invitados, confirmaciones de asistencia y eventos privados (bodas, galas)

Tripleseat: ideal para restaurantes, hoteles y recintos que gestionan reservas y servicios de catering

¿Cómo se elige un software de organización de eventos?

Evalúa los programas de gestión de eventos en función de seis aspectos: adaptación al flujo de trabajo, visibilidad, quién puede acceder a ellos, cómo gestionan a los invitados, qué procesos automatizan y el precio a medida que tu empresa crece.

A continuación te ofrecemos una serie de preguntas detalladas para reflexionar con tu equipo:

Adaptación al flujo de trabajo: ¿Es capaz de gestionar el trabajo que realmente realiza tu equipo, y no solo tareas genéricas? Visibilidad: ¿Puedes ver los cronogramas, los propietarios y los obstáculos sin tener que elaborar un segundo informe? Colaboración con terceros: ¿Pueden los proveedores, clientes, ponentes y patrocinadores disponer del acceso adecuado? Gestión de invitados: Si lo necesitas, ¿te permite gestionar formularios, venta de entradas, registro de asistencia y seguimiento? Automatización y elaboración de informes: ¿Te permite reducir las tareas administrativas repetitivas y te ayuda a aprender de cada evento? Precio a medida que creces: ¿Seguirá siendo razonable el coste a medida que crezca tu equipo, tus eventos o tu público?

Consejo de experto: Realiza una versión de prueba de 30 días con tu próximo evento, no en un entorno de prueba. La herramienta que supere con éxito un evento completo, con proveedores y plazos de entrega, es la que debes comprar. Basarte únicamente en demostraciones para encontrar la herramienta adecuada te acarreará problemas ocultos más adelante.

Si tu mayor problema es la coordinación interna, y no la venta de entradas, ClickUp te ofrece cronogramas, seguimiento de proveedores, aprobaciones y seguimiento posterior al evento, todo en un único entorno de trabajo. Además, el plan Free Forever de ClickUp te permite probar un flujo de trabajo completo para eventos sin tener que pagar ni elegir un plan de pago primero.

¡Empieza a planificar tu próximo evento en ClickUp!

Preguntas frecuentes sobre el software de planificación de eventos

¿Qué software utilizan realmente la mayoría de los organizadores de eventos?

La mayoría de los organizadores de eventos utilizan un conjunto de herramientas, no un único software: una herramienta de gestión del trabajo para la planificación (ClickUp, Asana, monday.com o Trello) combinada con una herramienta de inscripción o venta de entradas (Eventbrite, Cvent o Whova). Los hilos de debate en el subreddit r/EventProduction de Reddit y en Quora muestran sistemáticamente que lo mejor es combinar las mejores herramientas de cada tipo, en lugar de obligar a una sola suite a hacerlo todo. La pauta es la siguiente: gestiona la logística y las aprobaciones en la plataforma en la que tu equipo ya trabaja, y añade la venta de entradas solo cuando las pongas a la venta al público.

¿Qué software para eventos es el mejor para eventos públicos con venta de entradas?

Eventbrite es una de las mejores opciones para eventos públicos con venta de entradas, ya que combina la publicación de eventos, el proceso de pago y la búsqueda de eventos en una sola plataforma. Esto es importante cuando la venta de entradas es la tarea principal. Cvent y Whova también pueden ofrecer compatibilidad para programas con un gran volumen de inscripciones, pero Eventbrite resulta más sencillo para lanzamientos de autoservicio y equipos más pequeños.

¿Qué plataforma de eventos es la mejor para conferencias de corporación?

Cvent es la opción más adecuada para conferencias corporativas, ya que permite gestionar la búsqueda de recintos, las inscripciones, la emisión de insignias, la participación de los asistentes y el análisis posterior al evento a gran escala. Está diseñado para organizaciones que organizan conferencias grandes o frecuentes, no para reuniones internas puntuales. La contrapartida es su complejidad y su coste.

¿Ofrece Cvent una versión de prueba gratuita?

No, Cvent no ofrece una versión de prueba gratuita. Para acceder al servicio, hay que empezar con una demostración y un presupuesto personalizado. Si quieres probarlo antes de confirmar, Eventbrite —que se centra principalmente en la venta de entradas— permite publicar eventos de forma gratuita, y ClickUp ofrece un plan Free Forever (gratis para siempre). Considera Cvent como una adquisición empresarial que requiere una conversación comercial, no como una versión de prueba rápida.

¿Cuánto cuesta un software de organización de eventos?

El precio del software de organización de eventos está en un intervalo que va desde versiones gratuitas hasta cifras de cinco dígitos al año. Las herramientas de gestión del trabajo son las más económicas: ClickUp desde 7 $ por usuario al mes, Trello desde 5 $ y Asana desde 13,49 $. Planning Pod y plataformas empresariales como Cvent utilizan contratos anuales negociados. Eventbrite permite publicar eventos de forma gratuita, pero cobra un 3,7 % + 1,79 $ por cada entrada pagada, más un 2,9 % en concepto de gastos de tramitación. Adapta el modelo de precios al volumen de tus eventos. Nota: los precios cambian, así que consulta la página web oficial de la herramienta antes de tomar una decisión.

¿Cuál es el software de organización de eventos más sencillo para equipos pequeños?

Trello es una de las herramientas de planificación de eventos más sencillas para equipos pequeños. Sus tableros Kanban visuales apenas requieren formación. Basecamp es otra opción muy válida cuando la comunicación es más importante que el seguimiento de las dependencias. La contrapartida es la profundidad: las herramientas ligeras se vuelven más difíciles de gestionar cuando los eventos se vuelven más complejos, implican a más proveedores o requieren una mayor elaboración de informes.

¿Se puede gestionar un evento con hojas de cálculo en lugar de con un programa de gestión de eventos?

Sí, las hojas de cálculo pueden servir para un evento pequeño, pero se colapsan en cuanto hay varios propietarios, plazos, proveedores y aprobaciones en el flujo de trabajo. El punto débil suele ser la coordinación, no la introducción de datos. Una herramienta gratuita como ClickUp o Trello ofrece a los equipos visibilidad compartida, recordatorios y asignación de responsabilidades sin un coste adicional significativo.

¿Se puede planear un evento sin un software específico, por ejemplo, utilizando hojas de cálculo?

Sí, puedes organizar un evento pequeño sin necesidad de un software específico. Pero las hojas de cálculo se colapsan rápidamente en cuanto añades propietarios, plazos, proveedores y aprobaciones. En cuanto dos personas editan la misma hoja o se descuida una fecha, empieza el caos de las versiones. Una herramienta ligera como Trello o el plan Free Forever de ClickUp te ofrece propiedad, recordatorios y un cronograma compartido sin ningún coste. Reserva las hojas de cálculo para los presupuestos, no para la coordinación.

¿Cuál es el mejor software de organización de eventos para pequeñas empresas?

El mejor software de planificación de eventos para la mayoría de las pequeñas empresas es una plataforma de trabajo gratuita para siempre o de bajo coste. Es mejor que una suite específica para eventos. ClickUp y Trello cubren la planificación, la propiedad y los cronogramas sin los gastos generales de una solución empresarial. Si vendes entradas, añade Eventbrite, que permite publicar eventos gratuitos sin coste alguno. Evita las plataformas pesadas como Cvent hasta que el cumplimiento normativo, la escalabilidad o el volumen de asistentes lo exijan realmente.

¿Cuál es la diferencia entre un software de planificación de eventos y un software de gestión de eventos?

El software de planificación de eventos se encarga de tareas internas como cronogramas, tareas, proveedores, presupuestos y aprobaciones (ClickUp, Asana, monday.com). El software de gestión de eventos se ocupa de las tareas relacionadas con los asistentes: inscripción, venta de entradas, registro a la llegada y participación (Cvent, Whova, Eventbrite). La línea se difumina en el ámbito de la corporación, donde suites como Cvent integran los flujos de trabajo de planificación en una plataforma centrada en la inscripción.

¿Existe algún software gratuito de organización de eventos?

Sí, hay varios programas gratuitos de organización de eventos. ClickUp, Trello, Asana y monday.com ofrecen planes gratuitos de por vida que cubren tareas, propietarios y cronogramas para un evento. Eventbrite permite publicar eventos de forma gratuita y solo cobra comisiones por las entradas de pago. La pega: los planes gratuitos limitan las automatizaciones, las visualizaciones o el número de asientos, por lo que se quedan cortos cuando los eventos se vuelven multifuncionales o recurrentes.