Las 10 mejores alternativas a Base44 en 2026

La mayoría de los creadores de aplicaciones con IA resuelven el problema de «¿cómo construyo esto?», pero un estudio de Bain muestra que escribir y probar el código solo representa entre el 25 % y el 35 % del tiempo que transcurre desde la idea inicial hasta el lanzamiento del producto.

En cuanto tu aplicación ve la luz, de repente te ves haciendo malabarismos con la planificación de sprints en una pestaña, la documentación en otra y las actualizaciones del equipo en una tercera. Ese es precisamente el tipo de «Work Sprawl» —la fragmentación del trabajo entre múltiples herramientas y plataformas desconectadas que no se comunican entre sí— que ralentiza el lanzamiento.

Esta guía recoge las 10 mejores alternativas a Base44 para todo tipo de casos de uso, desde creadores de aplicaciones a partir de indicaciones y entornos de desarrollo integrados (IDE) basados en navegador hasta asistentes de programación con IA y entornos de trabajo convergentes como ClickUp.

Las alternativas a Base44 de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una rápida comparación de las mejores alternativas a Base44, según a quién se adaptan mejor y en qué aspectos destacan más.

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Gestión del trabajo impulsada por IA, desde la idea hasta el producto final ClickUp Brain, Tareas, Documentos, Chat, Automatizaciones, Paneles de control Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones Lovable Fundadores sin conocimientos técnicos que crean aplicaciones full-stack a partir de indicaciones Generación de aplicaciones a partir de indicaciones, pila React + Supabase, sincronización con GitHub Plan Free; planes de pago desde 25 $ al mes Bolt. nuevo Creación de prototipos basada en navegador en múltiples marcos de trabajo IDE en el navegador, WebContainers, compatibilidad con múltiples marcos de trabajo, implementación instantánea Plan Free; planes de pago desde 25 $ al mes Vercel v0 Equipos de frontend que crean e implementan aplicaciones Next.js rápidamente Generación de interfaces de usuario en lenguaje natural, implementación con un solo clic, flujos de trabajo agenticos Plan gratuito; planes de pago desde 30 $/usuario/mes Cursor Desarrolladores que buscan un asistente de programación basado en IA dentro de su IDE Chat de IA con reconocimiento de código, Agent Composer, editor basado en VS Code Plan Free; planes de pago a partir de 20 $ al mes Replit Creación e implementación de aplicaciones full-stack íntegramente en el navegador Agente de IA autónomo, más de 50 idiomas, programación multijugador, implementación integrada Plan Free; planes de pago desde 25 $ al mes Bubble Equipos sin código que crean aplicaciones de nivel de producción sin desarrolladores Creador de arrastrar y soltar, base de datos integrada, motor de flujo de trabajo Plan Free; planes de pago desde 59 $ al mes Emergent Herramientas internas con datos estructurados y lógica centrada en el backend Generación de esquemas, RBAC, arquitectura «database-first» Plan Free; planes de pago a partir de 20 $ al mes Claude Código Desarrolladores que resuelven problemas de código complejos con razonamiento profundo de IA Agente basado en terminal, razonamiento ampliado, contexto compatible con Git Plan Free; planes de pago a partir de 20 $ al mes Glide Convierte hojas de cálculo en aplicaciones optimizadas para móviles rápidamente Conversión de hojas de cálculo a aplicaciones, sincronización en tiempo real, permisos a nivel de fila Plan Free; planes de pago desde 199 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

📮 Perspectiva de ClickUp: Los equipos de bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Esa diferencia suele traducirse en una sobrecarga de herramientas. ClickUp ayuda a reducir esa dispersión al reunir tareas, documentos, chat y flujos de trabajo de IA en un mismo entorno de trabajo.

¿Por qué optar por alternativas a Base44?

Las alternativas a Base44 incluyen creadores de aplicaciones basados en IA, plataformas sin código y herramientas de generación de código que ayudan a los equipos a desarrollar software con menos programación manual. Funcionan de manera similar al software Base44, pero ofrecen diferentes puntos fuertes, opciones de implementación o funciones de colaboración en equipo.

Puede que seas un fundador creando un prototipo de MVP, un desarrollador que desea más control sobre el código generado o un responsable de operaciones que necesita gestionar el ciclo de vida completo de un proyecto, no solo la fase de desarrollo. Base44 es un creador de aplicaciones con IA muy competente, pero a menudo los equipos lo superan.

Estas son las razones más comunes por las que la gente busca competidores de Base44. 👀

Personalización limitada: las aplicaciones generadas no tienen compatibilidad con lógica avanzada, backends personalizados ni control granular de la interfaz de usuario

Sin gestión de proyectos integrada: Una vez creada la app, no hay ninguna forma nativa de realizar el seguimiento de las tareas, asignar trabajo o gestionar iteraciones Una vez creada la app, no hay ninguna forma nativa de realizar el seguimiento de las tareas, asignar trabajo o gestionar iteraciones

Lagunas en la colaboración: Los equipos con miembros sin conocimientos técnicos necesitan herramientas que faciliten la creación y la gestión del trabajo

Preocupaciones por la dependencia de un proveedor: Algunos usuarios desean opciones de exportación del código fuente o de autoalojamiento

Requisitos de la corporación: es posible que es posible que el cumplimiento de SOC 2 , el SSO y los registros de auditoría no estén disponibles o sean incompletos.

La alternativa adecuada depende de si necesitas un entorno de desarrollo completo, un creador visual sin código, un asistente de programación con IA o un entorno de trabajo convergente que se encargue tanto de la creación como de la gestión del trabajo.

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🎥 Antes de entrar en la lista, este vídeo ofrece una útil panorámica de por qué la IA resulta mucho más valiosa cuando se conecta a tu trabajo real, en lugar de utilizarse como una herramienta independiente.

Las mejores alternativas a Base44

Estas son las mejores alternativas a Base44, dependiendo de si necesitas una generación de aplicaciones más rápida, un mayor control sobre el código o un mejor sistema para gestionar el trabajo relacionado con la creación.

1. ClickUp (La mejor opción para la gestión del trabajo impulsada por IA que te lleva de la idea al producto final)

Crea superagentes IA personalizados en ClickUp con un creador intuitivo sin código

Base44 te ayuda a crear una app. ClickUp te ayuda a gestionar todo lo necesario para lanzarla al mercado.

Si estás comparando alternativas a Base44, esa diferencia es importante. Muchos creadores de aplicaciones con IA son excelentes para ayudarte a crear un prototipo o generar código, pero se quedan cortos cuando empieza el trabajo de verdad. Sigues necesitando un lugar donde planificar las funciones, documentar los requisitos, asignar tareas, realizar el seguimiento del progreso y mantener a todo el mundo en sintonía desde la creación hasta el lanzamiento.

Ahí es donde ClickUp destaca.

En lugar de centrarse únicamente en el desarrollo de aplicaciones, ClickUp ofrece a los equipos un entorno de trabajo impulsado por IA para gestionar todo el ciclo de vida del producto en un solo lugar. Puedes utilizar la IA para redactar resúmenes de productos, convertir ideas generales en requisitos estructurados, crear historias de usuario, organizar planes de sprint y mantener la ejecución vinculada al contexto original.

Para los equipos que buscan flujos de trabajo basados en agentes, los Superagentes de ClickUp ayudan a impulsar el trabajo en todo el entorno de trabajo coordinando acciones de varios pasos, mostrando las actualizaciones y acelerando el proceso de los equipos desde la discusión hasta la ejecución.

Superagente de lanzamiento de productos

Esto resulta especialmente útil una vez que tu proyecto supera la fase de idea. En muchos equipos, el desarrollo se lleva a cabo en una herramienta, el seguimiento del proyecto en otra, la documentación en un tercer lugar, y las actualizaciones se pierden entre hilos de chat y reuniones. Ese tipo de fragmentación ralentiza la entrega, genera trabajo duplicado y dificulta la coordinación.

ClickUp resuelve esto al reconectar todo el flujo de trabajo de entrega de software —producto, ingeniería y diseño— dentro de un único entorno de trabajo. Como entorno de trabajo de IA convergente, ofrece a los equipos un único lugar para gestionar el trabajo, el conocimiento y las conversaciones, de modo que puedan dedicar menos tiempo a cambiar de herramienta y más tiempo a la entrega.

Una de las mayores ventajas aquí es ClickUp Brain. Funciona en tareas, documentos y chat, por lo que la asistencia de IA aparece allí donde ya se está trabajando. Puedes utilizarlo para generar resúmenes de proyectos, redactar criterios de aceptación, resumir debates, responder a preguntas en el contexto del entorno de trabajo y sugerir los siguientes pasos basándote en el trabajo activo.

ClickUp Brain, en ClickUp Chat, resume las conversaciones y crea tareas a partir de los mensajes

ClickUp Docs te ayuda a mantener las especificaciones, los planes de producto y la documentación interna vinculados a las tareas a las que dan soporte, en lugar de dispersos en herramientas separadas. ClickUp Automatizaciones reducen los traspasos manuales al distribuir automáticamente el trabajo, informar a los propietarios y desencadenar los siguientes pasos a medida que los proyectos avanzan.

Y una vez que tu equipo se ponga manos a la obra, las vistas y los paneles de control de ClickUp te facilitarán la visión del trabajo desde todos los ángulos. Puedes gestionar sprints en la vista de tablero, trazar cronogramas en Gantt, equilibrar los recursos en Carga de trabajo y realizar un seguimiento de las entregas a través de paneles de control en tiempo real sin tener que combinar múltiples herramientas de elaboración de informes.

Si buscas una alternativa a Base44 que te ayude más allá de la propia creación, ClickUp es una de las mejores opciones disponibles. Ofrece a los equipos un sistema integrado para planificar, coordinar y entregar el trabajo sin perder el contexto por el camino.

Las mejores funciones de ClickUp

Mantén las conversaciones sobre lanzamientos vinculadas al trabajo real: ClickUp Chat ayuda a los equipos a debatir cambios, compartir actualizaciones y hacer un seguimiento sin perder el contexto entre diferentes herramientas de mensajería.

Convierte las ideas iniciales en algo sobre lo que el equipo pueda actuar: ClickUp Whiteboards facilita la correlación de flujos, la planificación de funciones y la conversión de las ideas generadas en sesiones de brainstorming en tareas que se pueden seguir.

Aclara las responsabilidades y los traspasos: Las tareas de ClickUp ayudan a los equipos a desglosar el trabajo de producto con personas asignadas, prioridades, dependencias y fechas límite, para que se pasen por alto menos detalles.

Estandariza los flujos de trabajo repetibles de los productos: ClickUp Templates ayuda a los equipos a avanzar más rápido con configuraciones listas para usar para la planificación de sprints, el seguimiento de incidencias, las listas de control de lanzamiento y la documentación de productos.

Pon en práctica la IA más allá de las indicaciones: los Superagentes de ClickUp pueden intervenir cuando se activan como desencadenantes, realizar trabajo según un horario, conservar la memoria y realizar acciones de varios pasos en todo el entorno de trabajo de ClickUp

Registra decisiones y actualizaciones sin trabajo administrativo adicional: ClickUp AI Notetaker graba las reuniones, resume los puntos clave y destaca los elementos pendientes para que los equipos dediquen menos tiempo a redactar resúmenes.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Sólida coordinación tras la creación: ClickUp ayuda a los equipos a gestionar la planificación, los traspasos, la documentación y la visibilidad de las partes interesadas una vez que el prototipo inicial de la aplicación está listo

Útil para el trabajo multifuncional en productos: los equipos de producto, ingeniería, diseño y control de calidad pueden trabajar desde el mismo sistema en lugar de repartir las actualizaciones entre diferentes herramientas

Suficientemente flexible para diferentes estilos de entrega: Los equipos pueden adaptar los flujos de trabajo, los campos y las vistas para ajustarlos a los ciclos de sprint, los procesos de lanzamiento o las operaciones internas de producto sin necesidad de un gran apoyo técnico.

Contras:

La gran cantidad de funciones puede resultar abrumadora durante la configuración inicial, especialmente para equipos más pequeños

Algunos usuarios señalan que hay una curva de aprendizaje al configurar por primera vez automatizaciones complejas y vistas personalizadas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

2. Lovable (Ideal para fundadores sin conocimientos técnicos que desean convertir una indicación en una aplicación full-stack)

vía Fuente

Lovable te permite describir lo que quieres en lenguaje sencillo y obtener una aplicación full-stack funcional —con frontend de React, backend de Supabase y autenticación— en cuestión de minutos. Para quienes buscan alternativas a Base44, Lovable es el competidor directo más cercano en cuanto al flujo de trabajo «de comando a aplicación».

Genera código con calidad de producción (no solo prototipos) y se sincroniza directamente con GitHub. Esto significa que los desarrolladores pueden clonar, crear ramas y ampliar el código base utilizando flujos de trabajo estándar. El editor visual permite a los usuarios sin conocimientos técnicos ajustar los diseños sin tocar el código, mientras que el código base subyacente se mantiene limpio y exportable.

Las mejores funciones que te encantarán

Creación de aplicaciones a partir de indicaciones: Describe lo que quieres en un lenguaje sencillo y obtén una aplicación full-stack funcional con frontend React, backend Supabase y autenticación ya configurada

Sincronización con GitHub: El código generado se sincroniza directamente con GitHub para que los desarrolladores puedan clonar, crear ramas y ampliarlo utilizando flujos de trabajo estándar sin dependencia de un proveedor concreto.

Editor visual: Los usuarios sin conocimientos técnicos pueden modificar diseños y elementos de la interfaz de usuario sin tocar el código, mientras que el código subyacente se mantiene limpio y exportable.

Ventajas y desventajas

Ventajas:

Resultados con calidad de producción: genera código real y exportable, en lugar de prototipos encerrados en un entorno propietario

Accesible para quienes no son desarrolladores: el editor visual permite a los diseñadores y fundadores realizar iteraciones en la interfaz de usuario sin necesidad de recurrir a un desarrollador para cada cambio.

El equivalente más cercano a Base44: el flujo de trabajo que va desde las indicaciones hasta el full stack lo convierte en la alternativa más directa para los equipos que ya están familiarizados con Base44

Contras:

Es posible que una lógica personalizada compleja o unos requisitos de interfaz de usuario muy específicos sigan requiriendo la intervención de un desarrollador tras la generación inicial.

El bloqueo del backend de Supabase puede no ser adecuado para equipos con una infraestructura de bases de datos ya existente

Menos adecuado para equipos que necesitan gestión de proyectos o documentación además de la creación.

Precios muy atractivos

Plan Free

Pro: 25 $ al mes

Business: 50 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas encantadoras

G2: 4,6/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lovable?

Opinión de un usuario:

Lovable me ayuda a convertir rápidamente ideas de productos en flujos de aplicaciones funcionales mediante IA. Lo utilizo para definir funciones como recorridos de usuario, paneles y flujos de trabajo a través de indicaciones, y genera una interfaz de usuario estructurada y lógica de backend. Es especialmente útil para probar ideas, iterar rápidamente y visualizar cómo funcionará la aplicación antes del desarrollo, lo que hace que la creación de prototipos sea más rápida y eficiente.

Lovable me ayuda a convertir rápidamente ideas de productos en flujos de aplicaciones funcionales mediante IA. Lo utilizo para definir funciones como recorridos de usuario, paneles y flujos de trabajo a través de indicaciones, y genera una interfaz de usuario estructurada y lógica de backend. Es especialmente útil para probar ideas, iterar rápidamente y visualizar cómo funcionará la aplicación antes del desarrollo, lo que hace que la creación de prototipos sea más rápida y eficiente.

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3. Bolt. new (Ideal para la creación de prototipos en el navegador en múltiples marcos de trabajo)

vía Fuente

Bolt. new te ofrece un entorno de desarrollo completo dentro de tu navegador: sin configuración local, sin gestión de dependencias y sin comandos de terminal. A diferencia de muchas aplicaciones como Base44, no te limita a una única pila tecnológica.

El IDE integrado en el navegador utiliza la tecnología WebContainers para ejecutar un explorador de archivos, un terminal y una vista previa en tiempo real. Puedes especificar tu marco de trabajo preferido en la indicación (React, Vue, Svelte o Astro) y la IA generará el código en consecuencia. Puedes empezar con una indicación y pasar a la edición manual del código en cualquier momento.

Bolt. Nuevas funciones destacadas

Tecnología WebContainers: un entorno de desarrollo completo que se ejecuta íntegramente en el navegador —incluidos el explorador de archivos, el terminal y la vista previa en vivo— sin necesidad de instalación local.

Compatibilidad con múltiples marcos: especifica React, Vue, Svelte o Astro en tu indicación y la IA generará código adecuado para el marco, a diferencia de las herramientas limitadas a una única pila

Implementación con un solo clic: se integra con Netlify y Vercel para una publicación instantánea, lo que la convierte en una herramienta ideal para la creación rápida de prototipos, donde la velocidad es más importante que la arquitectura a largo plazo.

Bolt. Nuevas ventajas y desventajas

Ventajas:

Sin complicaciones de configuración: no se necesita un entorno local, no hay conflictos de dependencias ni se requieren conocimientos de terminal para empezar a crear.

Flexibilidad del marco: ofrece soporte para múltiples marcos de front-end, lo que ofrece a los equipos más libertad arquitectónica que las alternativas de pila única

Transición fluida del código: puedes pasar de la generación con IA a la edición manual en cualquier momento, por lo que los desarrolladores no se quedan excluidos del código generado

Contras:

Más adecuado para la creación de prototipos que para aplicaciones de producción que requieran una lógica de backend compleja

El entorno basado en navegador tiene límites de recursos que pueden afectar a los proyectos de mayor envergadura

No incluye funciones integradas de gestión de proyectos ni de coordinación de equipos

Bolt. Nuevos precios

Plan Free

Pro: 25 $ al mes

Equipos: 30 $ al mes por miembro

Corporación: Personalizado

Bolt. Nuevas valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bolt.new?

Opinión de un usuario:

Lo que más me gusta de Bolt.new es la rapidez con la que puede convertir una idea en una aplicación funcional. Puedo describir lo que quiero en lenguaje natural y genera una aplicación full-stack (frontend, backend y base de datos) directamente en el navegador.

Lo que más me gusta de Bolt.new es la rapidez con la que puede convertir una idea en una aplicación funcional. Puedo describir lo que quiero en lenguaje natural y genera una aplicación full-stack (frontend, backend y base de datos) directamente en el navegador.

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4. Vercel v0 (Ideal para equipos de frontend que implementan interfaces Next.js a partir de lenguaje natural)

vía Fuente

v0 convierte descripciones en inglés sencillo en componentes de interfaz de usuario listos para producción, creados con Next.js y Tailwind CSS. Con un solo clic, se implementa la app generada en la infraestructura de Vercel con dominios personalizados y SSL ya configurados.

Las funciones de automatización autónoma pueden planificar tareas, buscar código de referencia en la web e inspeccionar sitios web en tiempo real para informar la generación, yendo más allá de la simple respuesta a indicaciones para llegar a la ejecución autónoma del flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Vercel v0

Generación de interfaces de usuario en lenguaje natural: Describe una interfaz en lenguaje sencillo y obtén componentes listos para producción creados con Next.js y Tailwind CSS, listos para implementar de inmediato

Implementación en Vercel con un solo clic: Las aplicaciones generadas se implementan en la infraestructura de Vercel con dominios personalizados y SSL ya configurados con un solo clic

Automatización de Agentic: La herramienta puede planificar tareas, buscar código de referencia en la web e inspeccionar sitios web activos para generar contenido, no solo responder a indicaciones.

Ventajas y desventajas de Vercel v0

Ventajas:

El camino más rápido desde la indicación hasta la interfaz de usuario implementada: la estrecha integración con la infraestructura de Vercel elimina la brecha entre la generación y la producción

Capacidades de Agentic: va más allá de las indicaciones para ofrecer planificación autónoma de tareas e investigación web durante la generación

Componentes con calidad de producción: el resultado es código Next.js y Tailwind que se integra directamente en las bases de código profesionales existentes

Contras:

Con una fuerte preferencia por la pila Next.js/React/Tailwind, lo que supone un obstáculo para los equipos que utilizan Vue o que no trabajan con Vercel.

La facturación basada en tokens puede generar costes impredecibles para generaciones complejas

Menos útil como herramienta independiente para equipos que aún no hayan invertido en el ecosistema de Vercel

Precios de Vercel v0

Plan Free

Equipo: 30 $/usuario/mes

Business: 100 $/usuario/mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Vercel v0

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vercel v0?

Opinión de un usuario:

v0 facilita enormemente la generación rápida de componentes de interfaz de usuario y prototipos mediante lenguaje natural. Acelera las primeras fases del desarrollo y ayuda a explorar ideas más rápidamente sin dedicar demasiado tiempo a la implementación inicial.

v0 facilita enormemente la generación rápida de componentes de interfaz de usuario y prototipos mediante lenguaje natural. Acelera las primeras fases del desarrollo y ayuda a explorar ideas más rápidamente sin dedicar demasiado tiempo a la implementación inicial.

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5. Cursor (Ideal para desarrolladores profesionales que desean contar con un programador de pareja basado en IA en su IDE)

vía Fuente

Cursor es una bifurcación de VS Code y un programador en pareja con IA que integra grandes modelos de lenguaje directamente en la experiencia de edición. El chat con IA indexa todo tu repositorio, por lo que cuando le preguntas sobre tu middleware de autenticación, te responde con contexto de tu código real, no con documentación genérica.

Agent Composer gestiona tareas autónomas de varios pasos, como la estructura de proyectos, la refactorización de múltiples archivos y la generación de pruebas. Para equipos de corporaciones, Cursor cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y ofrece RBAC, SSO y un modo de privacidad.

Las mejores funciones de Cursor

Chat de IA con conocimiento del código base: La IA indexa todo tu repositorio, por lo que las respuestas hacen referencia a tu código y arquitectura reales, no a documentación genérica ni a patrones inventados.

Agent Composer: gestiona tareas autónomas de varios pasos, incluyendo la creación de estructuras de proyectos, la refactorización de múltiples archivos y la generación de pruebas sin necesidad de indicaciones manuales paso a paso.

Seguridad empresarial: Certificación SOC 2 Tipo II con RBAC, SSO y Modo Privacidad para equipos con requisitos de cumplimiento estrictos

Ventajas e inconvenientes de Cursor

Ventajas:

Contexto de código profundo: la indexación del código base significa que las sugerencias de IA se basan en tu arquitectura real, lo que reduce los resultados irrelevantes o incorrectos

Entorno familiar: creado sobre VS Code, por lo que los desarrolladores lo adoptan sin tener que volver a aprender a usar su editor ni perder las extensiones existentes

Preparado para corporaciones: SOC 2 Tipo II, RBAC y SSO cumplen los requisitos de seguridad de las grandes organizaciones de ingeniería

Contras:

Una herramienta exclusivamente para desarrolladores, sin funciones integradas de gestión de proyectos ni de coordinación de equipos

Según la encuesta de Stack Overflow de 2025, solo el 17 % de los usuarios afirma haber mejorado la colaboración gracias a los agentes de IA; los equipos siguen necesitando un sistema independiente para la planificación de sprints.

El coste de la suscripción se suma al gasto en herramientas de los equipos que ya pagan por un software de gestión de proyectos

Precios de Cursor

Plan Free

Pro: 20 $ al mes

Pro+: 60 $ al mes

Ultra: 200 $ al mes

Equipos: 40 $/usuario/mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Cursor

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cursor?

Opinión de un usuario:

Me encanta Cursor por su potente codificación asistida por IA, especialmente por cómo es capaz de comprender mi código base y generar sugerencias o ediciones relevantes al instante. En mi trabajo diario, me ahorra mucho tiempo al ayudarme con la depuración, escribir el código repetitivo e incluso explicar la lógica compleja paso a paso de una manera sencilla. La interfaz de usuario es limpia y familiar (como la de VS Code), lo que me facilitó empezar a utilizarla sin una curva de aprendizaje pronunciada, al tiempo que aumentó significativamente mi productividad.

Me encanta Cursor por su potente codificación asistida por IA, especialmente por cómo es capaz de comprender mi código base y generar sugerencias o ediciones relevantes al instante. En mi trabajo diario, me ahorra mucho tiempo al ayudarme con la depuración, escribir el código repetitivo e incluso explicar la lógica compleja paso a paso de una manera sencilla. La interfaz de usuario es limpia y familiar (como la de VS Code), lo que me facilitó empezar a utilizarla sin una curva de aprendizaje pronunciada, al tiempo que aumentó significativamente mi productividad.

📘 Lee también: Cómo utiliza ClickUp los tableros de sprints para el desarrollo ágil de productos

📮 ClickUp Insight: Los cambios de contexto están mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que alternar entre plataformas, gestionar correos electrónicos y pasar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp ayuda a reducir ese cambio de contexto al reunir tareas, documentos, chat e IA en un mismo entorno de trabajo, de modo que los equipos puedan gestionar el trabajo de producto sin tener que dispersarlo entre múltiples herramientas.

6. Replit (ideal para crear e implementar aplicaciones full-stack íntegramente en el navegador)

vía Fuente

Al comparar Base44 con Replit, la diferencia clave es la flexibilidad. Replit ofrece un IDE completo en la nube con compatibilidad para más de 50 lenguajes, mientras que el software Base44 se centra en aplicaciones generadas mediante indicaciones con menos control manual sobre el código.

El agente de IA de Replit crea, prueba y perfecciona funciones de forma autónoma a partir de indicaciones en lenguaje natural. No solo genera código, sino que crea archivos, instala dependencias, ejecuta pruebas y repite el proceso hasta que la función funciona. La edición multijugador en tiempo real permite que varias personas programen el mismo archivo simultáneamente.

Las mejores funciones de Replit

IA Agent: Crea, prueba y perfecciona funciones de forma autónoma a partir de indicaciones en lenguaje natural: crea archivos, instala dependencias, ejecuta pruebas y repite el proceso hasta que la función funcione.

Compatibilidad con más de 50 lenguajes: un IDE completo en la nube que abarca prácticamente todos los principales lenguajes de programación, a diferencia del enfoque de Base44, centrado en la creación de aplicaciones a partir de indicaciones.

Edición multijugador en tiempo real: varios desarrolladores pueden editar el mismo archivo al mismo tiempo, lo que lo hace ideal para sesiones de programación colaborativas.

Ventajas y desventajas de Replit

Ventajas:

El creador de aplicaciones con IA más flexible: la combinación de acceso completo al IDE y un agente autónomo ofrece a los desarrolladores tanto asistencia de IA como control manual

Implementación integrada: la implementación con un solo clic incluye bases de datos PostgreSQL integradas y autoescalado sin necesidad de realizar la configuración de infraestructura adicional.

Colaboración multijugador: la edición en tiempo real es poco habitual entre los IDE basados en navegador y resulta útil para la programación en pareja o las revisiones en directo.

Contras:

La tarificación de los agentes basada en el esfuerzo puede generar facturas impredecibles, ya que las tareas complejas consumen más puntos de control

Menos adecuado para usuarios sin conocimientos técnicos que buscan una experiencia sencilla de «indicación a aplicación» sin la complejidad de un IDE.

El rendimiento puede variar en proyectos que consumen muchos recursos en el entorno del navegador del navegador

Precios de Replit

Plan Free

Core: 25 $ al mes

Pro: 100 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Replit

G2: 4,5/5 (330 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Replit?

Opinión de un usuario:

Fácil de usar. Muchas funciones: código, código intuitivo, diseño de sitios web, creación de aplicaciones, almacenamiento en servidor con diferentes configuraciones según la cantidad necesaria, creación de nombres de dominio. Aún soy un usuario nuevo, pero he creado tres sitios web de aplicaciones en un mes y tengo unas cuatro ideas más para desarrollar. ¡Creaciones preciosas! Mi segunda aplicación era un poco complicada, con muchas partes móviles en el programa, y se hicieron los cambios sin ningún esfuerzo.

Fácil de usar. Muchas funciones: código, código intuitivo, diseño de sitios web, creación de aplicaciones, almacenamiento en servidor con diferentes configuraciones según la cantidad necesaria, creación de nombres de dominio. Aún soy un usuario nuevo, pero he creado tres sitios web de aplicaciones en un mes y tengo unas cuatro ideas más para desarrollar. ¡Creaciones preciosas! Mi segunda aplicación era un poco complicada, con muchas partes móviles en el programa, y se hicieron los cambios sin ningún esfuerzo.

📘 Lee también: Las mejores alternativas a Replit para el desarrollo en la nube

7. Bubble (ideal para crear aplicaciones web y móviles de nivel profesional sin escribir código)

vía Fuente

Bubble permite a equipos sin conocimientos técnicos crear aplicaciones web y móviles complejas mediante un editor visual de arrastrar y soltar, sin necesidad de programar en ningún momento. Esta es la opción más consolidada para quienes no quieren tener nada que ver con el código, incluido el código generado por IA.

Incluye una base de datos integrada, un motor de flujo de trabajo de tipo «apuntar y hacer clic» para la lógica empresarial y un mercado de complementos para integraciones de terceros. La plataforma también genera aplicaciones móviles nativas junto con aplicaciones web desde un único backend.

La contrapartida: una dependencia significativa del proveedor. No hay opción de exportar el código fuente ni de autohospedaje, por lo que migrar desde Bubble implica reconstruir todo desde cero.

Las mejores funciones de Bubble

Editor visual de arrastrar y soltar: Crea aplicaciones web y móviles complejas sin escribir ni revisar ningún código: cada elemento de la app se construye visualmente.

Base de datos y motor de flujo de trabajo integrados: La lógica empresarial de apuntar y hacer clic, el modelado de datos y la automatización de flujos de trabajo están incluidos sin necesidad de servicios externos.

Mercado de plugins: Las integraciones de terceros amplían las funciones en materia de pagos, autenticación, análisis y mucho más sin necesidad de desarrollo personalizado

Ventajas e inconvenientes de Bubble

Ventajas:

Sin código en absoluto: a diferencia de los creadores de IA que generan código que quizá tengas que entender, Bubble no requiere ningún conocimiento de programación en ninguna fase.

La plataforma sin código más consolidada: gracias a años de desarrollo, ofrece buena compatibilidad para casos extremos, lógica compleja y aplicaciones a escala de producción.

Un único backend para web y móvil: crea una vez y genera tanto aplicaciones web como nativas para móviles sin necesidad de mantener bases de código separadas

Contras:

Dependencia significativa del proveedor: no permite exportar el código fuente ni ofrece la opción de autohospedaje, por lo que migrar fuera de Bubble implica reconstruir todo desde cero

El rendimiento puede ser inferior al de las aplicaciones programadas manualmente en el caso de aplicaciones complejas o con un uso intensivo de datos.

Los costes mensuales aumentan considerablemente a medida que las aplicaciones crecen en número de usuarios y operaciones de datos

Precios de Bubble

Plan Free

Starter: 59 $ al mes

Growth: 209 $ al mes

Equipo: 549 $/mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Bubble

G2: 4,4/5 (180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 330 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bubble?

Opinión de un usuario:

La rapidez con la que puedes crear aplicaciones web totalmente funcionales y escalables es increíble. No es tan rápido como usar la programación con IA para crear una aplicación, pero la ventaja es que, una vez creada, es muy fácil realizar la edición según tus especificaciones exactas. En cambio, tendrías que saber programar para realizar modificaciones utilizando herramientas de programación con IA.

La rapidez con la que puedes crear aplicaciones web totalmente funcionales y escalables es increíble. No es tan rápido como usar el código de IA para crear una aplicación, pero la ventaja es que, una vez creada, es muy fácil realizar la edición según tus especificaciones exactas. En cambio, tendrías que saber programar para realizar modificaciones utilizando herramientas de programación con IA.

vía Fuente

Emergent adopta un enfoque centrado en la base de datos para crear aplicaciones de IA. Tú describes la herramienta que necesitas y ella genera tanto el esquema de datos como la interfaz de administración para gestionarla. Esto la convierte en una sólida alternativa gratuita a Base44 para equipos que necesitan sistemas de seguimiento de inventario, paneles de control de CRM o flujos de trabajo de aprobación.

Las aplicaciones generadas incluyen validación de datos integrada, acceso basado en roles y modelos de datos relacionales. La IA está optimizada para aplicaciones de datos estructurados, más que para la creación de aplicaciones de uso general.

Se trata de una plataforma relativamente nueva con una comunidad más reducida, por lo que los equipos deberían comprobar que el conjunto de funciones actual cubre sus necesidades específicas antes de realizar la confirmación.

Las mejores funciones emergentes

Generación de esquemas centrada en la base de datos: Describe la herramienta que necesitas y Emergent generará tanto el esquema de datos como la interfaz de administración, garantizando que tu app se construya sobre una base de datos sólida.

Validación de datos integrada y RBAC: Las aplicaciones generadas incluyen validación de datos adecuada, control de acceso basado en roles y modelos de datos relacionales sin necesidad de configuración adicional.

Optimización de datos estructurados: La IA está específicamente optimizada para herramientas internas con backends estructurados —sistemas de seguimiento de inventario, paneles de CRM, flujos de trabajo de aprobación— en lugar de aplicaciones de uso general.

Ventajas e inconvenientes emergentes

Ventajas:

Enfoque «schema-first»: partir de la estructura de datos en lugar de la interfaz de usuario da como resultado herramientas internas más fiables y fáciles de mantener

Configuraciones predeterminadas listas para producción: el acceso basado en roles, la validación de datos y los modelos relacionales se incluyen de forma predeterminada, no se añaden posteriormente

Ideal para herramientas internas: su enfoque en los datos estructurados lo hace especialmente eficaz para las herramientas operativas que la mayoría de las empresas realmente necesitan

Contras:

Es una plataforma relativamente nueva con una comunidad más reducida, por lo que los recursos y tutoriales de terceros tienen un límite

Menos adecuado para aplicaciones orientadas al cliente o casos de uso de propósito general fuera de la gestión de datos estructurados

Los equipos deben comprobar que el conjunto de funciones actual cubre sus necesidades específicas antes de realizar la confirmación.

Precios de Emergent

Plan Free

Plan Estándar: 20 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Emergent

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Emergent?

Opinión de un usuario:

Emergent es muy fácil de usar, incluso para alguien sin conocimientos de programación. Solo tengo que describir lo que quiero crear y la plataforma me ayuda a generar la estructura y el código necesarios. La he utilizado para crear sitios web sencillos y pequeñas experiencias interactivas, como juegos para activaciones, y el proceso ha sido sorprendentemente fluido. El sistema de créditos también me parece eficiente, ya que los créditos duran bastante tiempo en comparación con otras herramientas.

Emergent es muy fácil de usar, incluso para alguien sin conocimientos de programación. Solo tengo que describir lo que quiero crear y la plataforma me ayuda a generar la estructura y el código necesarios. La he utilizado para crear sitios web sencillos y pequeñas experiencias interactivas, como juegos para activaciones, y el proceso ha sido sorprendentemente fluido. El sistema de créditos también me parece eficiente, ya que los créditos duran bastante tiempo en comparación con otras herramientas.

9. Claude Code (ideal para desarrolladores que necesitan un razonamiento profundo de IA para tareas de programación complejas)

vía Fuente

Claude Code es una herramienta de programación agentiva basada en terminal de Anthropic. Se ejecuta en tu terminal, comprende tu historial de Git y utiliza el razonamiento extendido para analizar problemas de varios pasos antes de generar código.

Esto no es un creador de aplicaciones: es un motor de razonamiento con IA para desarrolladores que desean mejorar los flujos de trabajo existentes. Claude Code cuenta con las certificaciones SOC 2 Tipo II e ISO 27001, además de la autorización FedRAMP High para casos de uso gubernamentales.

Las mejores funciones de Claude Código

Reflexión ampliada: Analiza problemas de varios pasos antes de generar código, lo que produce resultados significativamente mejores para tareas complejas como el diseño de algoritmos, la refactorización de múltiples archivos y la depuración de condiciones de carrera.

Conocimiento del historial de Git: se ejecuta en tu terminal con un conocimiento completo del historial de tu repositorio, por lo que el contexto incluye no solo el código actual, sino también cómo ha evolucionado.

Certificaciones empresariales y gubernamentales: las certificaciones SOC 2 Tipo II e ISO 27001, además de la autorización FedRAMP High, lo hacen adecuado para sectores regulados y casos de uso gubernamentales.

Ventajas y desventajas de Claude Código de Código

Ventajas:

Razonamiento de primera clase: la capacidad de razonamiento ampliada supera a la generación de código estándar en tareas verdaderamente complejas que requieren una resolución de problemas en varios pasos.

Funciona en flujos de trabajo existentes: al funcionar desde la terminal, se adapta al entorno actual de cualquier desarrollador sin necesidad de cambiar de herramientas o editores

Sólida postura de cumplimiento normativo: la autorización FedRAMP High lo abre a casos de uso gubernamentales y de corporaciones reguladas; la mayoría de los competidores no pueden ofrecer este servicio

Contras:

No es un creador de aplicaciones: requiere conocimientos de desarrollo para utilizarlo de forma eficaz; los usuarios sin conocimientos técnicos lo encontrarán inaccesible

La interfaz exclusiva para terminal tiene una curva de aprendizaje más pronunciada que las alternativas basadas en GUI

Sin funciones de gestión de proyectos, colaboración ni documentación

Precios de Claude Código

Plan Free

Pro: 20 $ al mes

Max: Desde 100 $ al mes

Equipo: 25 $ por asiento al mes

Corporación: 20 $ por usuario + uso según tarifas de API

Valoraciones y reseñas de Claude Código

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude Code?

Opinión de un usuario:

Es compatible con todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde la planificación hasta la implementación, y mejora cada día. El código de Claude ha cambiado radicalmente la forma en que escribimos código y creamos aplicaciones, y las lagunas del sistema se están abordando y mejorando de forma lenta pero segura con el paso del tiempo.

Es compatible con todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde la planificación hasta la implementación, y mejora cada día. El código de Claude ha cambiado radicalmente la forma en que escribimos código y creamos aplicaciones, y las lagunas del sistema se están abordando y mejorando de forma lenta pero segura con el paso del tiempo.

10. Glide (ideal para convertir hojas de cálculo en aplicaciones empresariales adaptadas a dispositivos móviles sin necesidad de escribir código)

vía Fuente

Glide convierte tus hojas de cálculo de Google, bases de Airtable o archivos de Excel existentes en aplicaciones empresariales adaptativas y optimizadas para dispositivos móviles. Conecta una hoja de cálculo y Glide generará automáticamente una interfaz de aplicación con listas, vistas detalladas, formularios y gráficos.

Puedes personalizar el diseño con componentes de interfaz de usuario predefinidos, añadir flujos de trabajo desencadenantes y establecer permisos detallados con controles de propiedad a nivel de fila. Glide IA también puede generar estructuras completas de aplicaciones a partir de indicaciones en lenguaje natural.

La contrapartida: Glide solo genera aplicaciones web progresivas; no permite la publicación en tiendas de aplicaciones nativas. El modelo de cuota de actualizaciones (cada escritura de datos cuenta como una actualización) puede resultar costoso a gran escala. 📚

Las mejores funciones de Glide

Conversión de hojas de cálculo a aplicaciones: conecta una hoja de cálculo de Google, una base de Airtable o un archivo de Excel, y Glide generará automáticamente una interfaz de aplicación completa con listas, vistas detalladas, formularios y gráficos.

Sincronización en tiempo real: los cambios en tu hoja de cálculo se reflejan al instante en la app, y los envíos de la app se guardan en tu fuente de datos sin necesidad de exportaciones o importaciones manuales.

Permisos a nivel de fila: los controles de acceso granulares te permiten restringir lo que ve cada usuario en función de su fila de datos, lo cual resulta útil para equipos de campo o herramientas de atención al cliente.

Ventajas e inconvenientes de Glide

Ventajas:

Mínima barrera de entrada: si tus datos ya están en una hoja de cálculo, puedes tener una aplicación operativa en cuestión de minutos sin necesidad de aprender nuevos conceptos de modelado de datos.

Sincronización de datos en tiempo real: la sincronización bidireccional entre la aplicación y la hoja de cálculo elimina el retraso en los datos y la necesidad de realizar conciliaciones manuales.

Ideal para casos de uso en el campo y en dispositivos móviles: el enfoque «mobile-first» es perfecto para equipos que necesitan aplicaciones en el móvil en lugar de paneles de control de escritorio.

Contras:

Solo genera aplicaciones web progresivas; no permite la publicación en tiendas de aplicaciones nativas

El modelo de cuota de actualizaciones (cada escritura de datos cuenta como una actualización) puede resultar costoso a gran escala

Menos adecuado para aplicaciones que requieran datos relacionales complejos o lógica de backend más allá de la compatibilidad de las hojas de cálculo

Precios de Glide

Plan Free

Business: 199 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Glide

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Glide?

Opinión de un usuario:

Glide elimina de forma brillante la mayor barrera para la creación de aplicaciones: escribir código. Funciona como un potente traductor, convirtiendo tus datos estructurados de Hojas de cálculo de Google, Airtable o Excel en una aplicación móvil y web totalmente funcional y con aspecto nativo en cuestión de minutos, en lugar de meses.

Glide elimina de forma brillante la mayor barrera para la creación de aplicaciones: escribir código. Funciona como un potente traductor, convirtiendo tus datos estructurados de Hojas de cálculo de Google, Airtable o Excel en una aplicación móvil y web totalmente funcional y con aspecto nativo en cuestión de minutos, en lugar de meses.

La herramienta adecuada es aquella que mantiene el trabajo en marcha

La mejor alternativa a Base44 depende de qué parte del trabajo estés tratando de resolver.

Si necesitas crear una app rápidamente, en esta lista encontrarás opciones muy válidas. Si buscas un mayor control sobre el código, desarrollo basado en navegador o un creador visual sin código, también hay opciones para todo eso.

Pero si tu mayor obstáculo no es crear la app, sino gestionar todo lo que ocurre después, entonces la mejor opción es una plataforma que tenga compatibilidad con todo el flujo de trabajo relacionado con la creación.

Ahí es donde ClickUp destaca. Ofrece a los equipos un único lugar donde convertir las ideas de producto en planes, los planes en tareas y las tareas en trabajo entregado, sin tener que dividir la documentación, la comunicación y la entrega entre múltiples herramientas. En lugar de añadir otro producto aislado a tu conjunto de herramientas, ayuda a reducir la fragmentación que, en primer lugar, ralentiza a los equipos.

Así que, si buscas algo más que un creador de aplicaciones y quieres un sistema que ayude a tu equipo a lanzar productos, ClickUp es una de las alternativas más prácticas a Base44.

Empieza gratis con ClickUp. ✅

Preguntas frecuentes

¿Puedo migrar un proyecto existente de Base44 a otra plataforma?

Depende del objetivo: las herramientas que se sincronizan con GitHub, como Lovable y Bolt. new, facilitan la migración porque permiten exportar el código, mientras que las plataformas sin código como Bubble o Glide requieren reconstruir la aplicación utilizando sus editores visuales.

¿Cuál es la diferencia entre Base44 y Replit para la creación de aplicaciones?

Base44 se centra en generar aplicaciones completas a partir de indicaciones con una codificación manual mínima. Al mismo tiempo, Replit ofrece un IDE completo en la nube con un agente de IA, más de 50 lenguajes de programación y un control más detallado para los desarrolladores, lo que lo hace más adecuado para usuarios que desean escribir o personalizar código con la ayuda de la IA.

Sí: Bubble y Glide utilizan creadores visuales de arrastrar y soltar que no requieren código; Emergent genera herramientas internas a partir de indicaciones; y ClickUp permite a los equipos gestionar todo el flujo de trabajo para la creación de herramientas sin necesidad de una aplicación de gestión de proyectos independiente.

¿Qué alternativas a Base44 ofrecen certificaciones de seguridad de nivel empresarial?

Entre las alternativas que se analizan aquí, Cursor, Replit, Bubble, Claude Code y Glide cuentan con la certificación SOC 2 Tipo II, y Claude Code ofrece además la autorización FedRAMP High para casos de uso gubernamentales.