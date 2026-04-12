De 6 herramientas a 1: cómo Path8 Productions ahorró tiempo y redujo los costes de las aplicaciones

El crecimiento de una pequeña empresa rara vez es un proceso sencillo y lineal. Por lo general, ocurre de forma fortuita.

Aceptas un proyecto, luego otro, y de repente, ya no eres solo un autónomo.

Para Pat Henderson, fundador de Path8 Productions, con sede en Boston, la transición a una agencia de producción de vídeo a gran escala conllevó un coste oculto: la proliferación de herramientas.

Para satisfacer la demanda, Path8 se vio obligada a lidiar con un conjunto de herramientas tecnológicas enorme y descoordinado. Utilizaban Smartsheet para la gestión de proyectos, Toggl para el control de tiempo, Dropbox Paper para los documentos y Slack para la comunicación. Las herramientas se acumulaban, pero la eficiencia iba en descenso.

Así es como Path8 dio un paso hacia la libertad, consolidó su pila tecnológica en ClickUp y recuperó su semana.

El problema de una pila tecnológica «Frankenstein»

Cuando un equipo avanza a gran velocidad, a menudo se adquiere software para resolver un problema inmediato cada vez. ¿El resultado? Una maraña de aplicaciones que se niegan a comunicarse entre sí.

El mayor punto de fricción para Path8 era la desconexión entre el lugar donde se planificaba el trabajo y el lugar donde realmente tenían lugar las conversaciones.

A medida que crecíamos, simplemente iba añadiendo herramientas. Llevábamos a cabo la planificación de proyectos en Smartsheet, pero nadie del equipo consultaba realmente Smartsheet. La gente solo se comunicaba por Slack: «Oye, ¿en qué punto estamos con esto?». Así que acababas teniendo que actualizar la información en dos sitios.

A medida que crecíamos, simplemente iba añadiendo herramientas. Llevábamos a cabo la planificación de proyectos en Smartsheet, pero nadie del equipo consultaba realmente Smartsheet. La gente solo se comunicaba por Slack: «Oye, ¿en qué punto estamos con esto?». Así que acababas teniendo que actualizar la información en dos sitios.

A medida que crecíamos, simplemente iba añadiendo herramientas. Llevábamos a cabo la planificación de proyectos en Smartsheet, pero nadie del equipo consultaba realmente Smartsheet. La gente solo se comunicaba por Slack: «Oye, ¿en qué punto estamos con esto?». Así que acababas teniendo que actualizar la información en dos sitios.

Dado que estas listas y herramientas de seguimiento independientes no podían comunicarse entre sí, el equipo se veía obligado a gestionar silos de información inconexos, lo que hacía casi imposible sincronizar el flujo de trabajo sin constantes actualizaciones manuales.

Esta doble entrada de datos alcanzó su punto álgido durante un proyecto de gran envergadura con 30 vídeos que llevó las herramientas heredadas de Path8 más allá de su límite. El alcance del trabajo era simplemente demasiado amplio y complejo para gestionarlo de forma eficaz en Smartsheet.

📖 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Smartsheet para la gestión de proyectos

El obstáculo de Slack: superar la fidelidad a la aplicación

Las transiciones entre herramientas suelen fracasar cuando los equipos se niegan a dejar de usar sus aplicaciones de comunicación favoritas.

Cuando Pat se dio cuenta de que el equipo necesitaba una única fuente de información, ClickUp fue la elección obvia. ¿El único gran obstáculo que se interponía en el camino de su adopción? La fidelidad del equipo a Slack.

Lo más importante para mí era Slack. Es que Slack era genial. A nuestro equipo le encanta Slack. Y yo pensaba: «Podemos usar ClickUp para la gestión de proyectos, pero seguiremos usando Slack porque a todo el mundo le encanta». Y luego, cuando me metí en ClickUp y vi el chat, pensé: «Vale, esto es básicamente Slack. Podemos arreglárnoslas con esto».

Lo más importante para mí era Slack. Es que Slack era genial. A nuestro equipo le encanta Slack. Y yo pensaba: «Podemos usar ClickUp para la gestión de proyectos, pero seguiremos usando Slack porque a todo el mundo le encanta». Y luego, cuando me metí en ClickUp y vi el chat, pensé: «Vale, esto es básicamente Slack. Podemos arreglárnoslas con esto».

¿El verdadero punto de inflexión? No tuvieron que sacrificar su trayectoria ni la cultura de su equipo para dar el salto.

El equipo pudo importar todo su contenido de Slack: importaciones, canales y conversaciones, hasta las pequeñas reacciones con emojis. 💪🏽

El equipo pudo importar todo su contenido de Slack: importaciones, canales y conversaciones, hasta las pequeñas reacciones con emojis. 💪🏽

Trabajar de forma más inteligente: gestionar más de 50 proyectos

La consolidación de sus herramientas no solo les permitió ahorrar dinero en cuotas de suscripción.

Esto cambió radicalmente la cantidad de trabajo que este equipo ágil podía gestionar. En lugar de buscar un resumen en una aplicación, consultar los registros de tiempo en otra y solicitar actualizaciones en una tercera, Path8 lo centralizó todo. Escúchalo de boca del equipo. 👇🏼

📖 Más información: Por qué las pequeñas empresas pagan más por menos

Convertirse en «nativo de IA»: sin curva de aprendizaje

El mundo tecnológico está obsesionado con la IA, pero para el propietario de una pequeña empresa dedicada a la producción de vídeo, dominar las complejas indicaciones de la IA no es realista.

El enfoque de Pat respecto a la IA era totalmente pragmático.

Admito que soy muy novato. Hasta que probé ClickUp, no tenía ninguna aplicación de IA en mi teléfono.

Admito que soy muy novato. Hasta que probé ClickUp, no tenía ninguna aplicación de IA en mi teléfono.

En lugar de utilizar herramientas de IA externas, Pat utilizó la IA interna de ClickUp para resolver un problema operativo muy concreto: responder a las preguntas repetitivas del equipo.

Creó un agente de IA para que actuara como base de conocimientos interna de la empresa. A continuación, configuró un canal de mensajes directos específico para que el equipo interactuara con él, y bautizó cariñosamente al bot como «Mr. Systems».

Ahora, cada vez que un miembro del equipo tiene una pregunta sobre un proceso o flujo de trabajo, solo tiene que enviar un mensaje directo a Mr. Systems. El bot extrae al instante la respuesta correcta directamente de la documentación de la empresa, dejando a Pat completamente al margen y eliminando las «interrupciones» diarias de su agenda.

📖 Más información: Por qué las pequeñas empresas les encanta ClickUp

Cómo replicar el éxito de Path8: 5 ejemplos rápidos de ClickUp

No necesitas un presupuesto de nivel corporativo para consolidar tu pila tecnológica y crear un entorno de trabajo altamente eficiente.

Con la ClickUp Small Business Suite , puedes replicar exactamente la estrategia de Path8 para crear tu propio centro de comandos centralizado.

A continuación te explicamos cómo diseñar un flujo de trabajo optimizado y orientado al valor para tu propio equipo:

1. Potencia a tu equipo con agentes de IA

Empieza por los procedimientos operativos estándar (POE) y los wikis de tu empresa. Con Agents en ClickUp, puedes convertirlos en bases de conocimiento interactivas y de autoservicio.

Utiliza el Agent Builder para describir tus necesidades en un lenguaje sencillo y crear un agente personalizado que se integre directamente en tu entorno de trabajo. O activa los agentes de respuestas contextuales en tu entorno de trabajo.

Cuando un miembro del equipo tiene una pregunta sobre un proceso, solo tiene que enviar un mensaje directo al agente para obtener una respuesta precisa e inmediata basada directamente en tus propios documentos internos. Esto permite a tu equipo encontrar información de forma autónoma y protege el valioso tiempo de concentración de los responsables.

2. Acelera la producción con IA contextual

Más allá de los agentes independientes, el verdadero poder de Small Business Suite reside en tener ClickUp Brain integrado directamente allí donde realmente se desarrolla tu trabajo.

En lugar de desplazarte manualmente por largos hilos para ponerte al día, puedes generar al instante actualizaciones generadas por IA dentro de tareas individuales para ver exactamente qué ha cambiado mientras no estabas.

Incluso puedes agrupar esta información para generar resúmenes de alto nivel directamente en tus paneles de gestión de proyectos y vistas Lista, lo que ofrece a la dirección una visión clara del estado de toda la cartera en cuestión de segundos. Si alguna vez pierdes la pista de un archivo o una conversación concretos, la búsqueda empresarial impulsada por IA te permite encontrar exactamente lo que necesitas en todas tus tareas, documentos y chats con solo formular una pregunta de forma natural.

Por fin, puedes convertir tus conversaciones en elementos inmediatos con IA Notetaker, que resume tus reuniones y extrae automáticamente los puntos clave para convertirlos en tareas listas para trabajar.

Todas y cada una de las conversaciones, elementos pendientes y tareas se pueden buscar con la IA de ClickUp

3. Conecta el chat directamente con tu trabajo

¡Mantener a tu equipo perfectamente coordinado no es una tarea imposible! Lo único que tienes que hacer es llevar las conversaciones al lugar donde se encuentran los resultados reales.

Al integrar tu comunicación diaria en ClickUp Chat, cada mensaje, actualización rápida y grabación de pantalla queda vinculada a la tarea correspondiente.

Esto garantiza que cualquiera que se incorpore a un proyecto pueda consultar al instante el historial y comprender el contexto, lo que elimina la molestia de tener que cruzar información entre diferentes aplicaciones de mensajería para encontrar los datos que faltan.

4. Diseña un flujo de proyectos autónomos

¿Quieres crear un flujo de trabajo visual y de automatización que se adapte fácilmente a docenas de proyectos simultáneos?

Empieza por correlacionar tus fases operativas exactas utilizando estados personalizados (como «Redacción del guion», «En edición» o «Revisión del cliente»). A continuación, utiliza una vista Tablero general en las tareas de ClickUp para que la dirección pueda evaluar al instante el estado de cada proyecto de un solo vistazo.

Por último, añade automatizaciones para que, cuando una tarea cambie de estado, se asigne y notifique automáticamente al miembro del equipo adecuado, garantizando así una transición fluida.

Aquí tienes una muestra de flujo de trabajo para el equipo de ventas en acción. 🧰

5. Unifica las operaciones con el control de tiempo nativo

Lleva un control de cómo empleas tu tiempo con el control de tiempo de ClickUp

Gracias al control de tiempo integrado en la plataforma ClickUp, tus empleados y autónomos pueden registrar sus horas directamente en las tareas que están realizando.

Esta integración perfecta proporciona datos de gran precisión para la planificación de la capacidad, simplifica la facturación a los clientes y garantiza que cada minuto de trabajo duro quede registrado en un único hub.

📖 Más información: Las 15 mejores aplicaciones para pequeñas empresas que simplificarán tu trabajo

Conclusión: deja de jugar al juego del conmutador de software

Para un equipo ágil que busca rendir muy por encima de sus posibilidades, perder horas haciendo de operador de centralita de software no es una opción.

Path8 Productions demostró que hacer crecer tu empresa no tiene por qué significar simplemente acumular más aplicaciones.

Al deshacerse de su pila tecnológica «Frankenstein» y pasar de 6 herramientas inconexas a una sola, crearon un hub optimizado y basado en IA que se encarga del trabajo pesado.

Ahora, las tareas rutinarias están automatizadas, el equipo está totalmente coordinado y Pat por fin puede volver a lo que realmente se le da mejor: ¡crear vídeos increíbles!