Por qué ClickUp ama a las pequeñas empresas y por qué las pequeñas empresas aman a ClickUp

En ClickUp, las pequeñas empresas no son solo otro segmento de clientes. Son la razón de nuestra existencia. Nuestro fundador, Zeb Evans, creó ClickUp como un emprendedor luchador que sintió personalmente el dolor de la expansión del trabajo. Hacer malabarismos con demasiadas herramientas, demasiado trabajo rutinario y sin tiempo suficiente para centrarse en lo que realmente importa: construir algo grande. Por eso, la compatibilidad con las pequeñas empresas es el núcleo de todo lo que hacemos.

Como dice Zeb:

Las pequeñas empresas son el motor de las oportunidades. Creamos ClickUp para que los emprendedores pudieran dedicar menos tiempo a las tareas rutinarias y más tiempo a construir sus sueños. Nos obsesiona ayudar a las pymes a triunfar.

Diseñado para las pequeñas empresas

La suite para pequeñas empresas de ClickUp está diseñada para los emprendedores, los soñadores y los equipos que hacen que las cosas sucedan. Así es como te ayudamos a convertir el caos en claridad:

*reemplaza más de 20 apps, aplicación con un solo entorno de trabajo: Se acabó el desorden en el trabajo. Ya no tendrás que saltar entre la gestión de proyectos, el chat, los documentos, el control de tiempo y otras muchas herramientas. ClickUp lo reúne todo en un único entorno de trabajo con IA convergente , lo que proporciona a tu equipo una única fuente de información veraz

automatice con IA: *Deje que la IA y los agentes de ClickUp se encarguen de las tareas repetitivas, los recordatorios y la elaboración de informes. Libere su tiempo para centrarse en el crecimiento, no en el trabajo rutinario

Visibilidad en tiempo real: gracias a los paneles personalizados y la elaboración de informes en directo, siempre sabrás lo que ocurre en tu empresa. Se acabó buscar en correos electrónicos u hojas de cálculo para obtener la información clave que necesitas

ClickUp ofrece un impacto medible, desde el ahorro de tiempo hasta la aceleración de la producción en todos los departamentos

*resultados reales de empresas reales

Pat Henderson, fundador y productor ejecutivo de path8 Productions, comparte:

Pasábamos demasiado tiempo actualizando diferentes sistemas que no se comunicaban entre sí. Eso nos ralentizaba y aumentaba la posibilidad de que se nos pasaran cosas por alto

Tras cambiar a ClickUp, el equipo de Pat sustituyó seis herramientas distintas, redujo el tiempo dedicado a reuniones y actualizaciones en un 60 % y realizó la transición sin problemas en menos de ocho semanas.

Consigue el manual que miles de pymes están utilizando para consolidar su infraestructura tecnológica, recuperar innumerables horas de tiempo valioso y eliminar la dispersión del trabajo. ⬇️

*/IA que entiende su empresa

Utilice ClickUp Brain para obtener al instante información y acciones clave justo donde trabaja

ClickUp Brain es tu asistente empresarial siempre activo. Aprende tus flujos de trabajo, establece la conexión de tus datos y te ayuda a automatizar los procesos específicos de tu empresa. Tanto si necesitas generar informes, resumir reuniones o actuar como desencadenante de automatizaciones, la IA de ClickUp te tiene cubierto.

Además, es increíblemente fácil de usar. Entendemos que dirigir una empresa es un trabajo a tiempo completo que no deja tiempo para convertirse en un experto en IA. ClickUp ofrece capacidades de IA listas para usar y agentes que aportarán valor desde el primer día, sin necesidad de código.

Soporte que te hace sentir como en familia

Sabemos que las pequeñas empresas necesitan algo más que software; necesitan un socio. Por eso ClickUp ofrece formación individual en directo, asistencia premium y consultas con expertos para ayudarte a configurar tu entorno de trabajo y optimizar tus operaciones.

Así es como nos aseguramos de que obtenga el máximo valor de cada céntimo que gasta y de que aproveche al máximo las más de 20 apps de trabajo que tiene a su disposición en la suite que ofrece ClickUp.

🗣️ Opinión de los clientes: Esto es lo que un usuario dijo en G2: ClickUp tiene muchas funciones y complementos únicos que quizá no veas en otras opciones de gestión de proyectos, como el control de tiempo, el chat integrado y amplias capacidades de gestión de recursos. Si tienes una pequeña empresa o una startup, ClickUp tiene muchas plantillas y formas sencillas de empezar sin tener que invertir horas en una configuración personalizada. Obtienes esa sensación de personalización en un producto más accesible. Clickup tiene muchas funciones y complementos únicos que quizá no veas en otras opciones de gestión de proyectos, como el control de tiempo, el chat integrado y amplias capacidades de gestión de recursos. Si tienes una pequeña empresa o una startup, Clickup tiene muchas plantillas y formas sencillas de empezar sin tener que invertir horas en una configuración personalizada. Obtienes esa sensación de personalización en un producto más accesible.

Por qué las pymes están dando el salto

Según McKinsey, las pequeñas empresas de EE. UU. operan con solo el 47 % de la productividad de las grandes empresas, una brecha que no tiene que ver con el talento, sino con el acceso a herramientas y sistemas que se adaptan a sus necesidades. ClickUp nivela el campo de juego.

ClickUp nivela el campo de juego.

La forma antigua:

más de 20 aplicaciones, app, desconectadas

Procesos manuales y repetitivos

Traspasos poco claros y pérdida de contexto

Crecimiento estancado

El método ClickUp:

Un entorno de trabajo unificado

Flujos de trabajo automatizados y basados en IA

Colaboración fluida y visibilidad

Crecimiento escalable y eficiente

únase a más de 2 millones de equipos que están redefiniendo el trabajo*

ClickUp cuenta con la confianza tanto de pequeñas empresas como de marcas globales, entre las que se incluyen Siemens, Chick-fil-A, Wayfair y muchas más. Con más de 25 000 críticas entusiastas y una valoración de 4,6 estrellas, está claro: ClickUp es la plataforma creada para empresas que quieren hacer más con menos.

¿Listo para recuperar tu tiempo?`

Obtenga gratis la guía Small Business Playbook y descubra cómo ClickUp puede ayudarle a consolidar su infraestructura tecnológica, automatizar sus flujos de trabajo y liberar todo el potencial de su empresa.

Las pequeñas empresas son nuestra pasión. Con ClickUp, obtienes la potencia de más de 20 apps, la inteligencia de la IA y la compatibilidad de un equipo que te anima a alcanzar el éxito. Prueba ClickUp hoy mismo de forma gratuita y experimenta el futuro del trabajo, creado para ti.