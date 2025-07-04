Las mejores alternativas y competidores de Confluence en 2026

La colaboración en equipo ya no es lo que era hace cinco años.

Hoy en día, los equipos trabajan a distancia, están distribuidos y se mueven más rápido que nunca. Necesitan algo más que una simple wiki estática: necesitan conocimientos conectados, consultables y en tiempo real que formen parte de sus flujos de trabajo. Aunque Confluence ha sido durante mucho tiempo la opción preferida para la documentación, muchos equipos se están topando con obstáculos debido a su complejidad, sus limitadas funciones de colaboración y su experiencia fragmentada.

Hemos recopilado las mejores alternativas a Confluence que van más allá de los wikis tradicionales. Tanto si buscas documentación basada en IA, gestión de proyectos integrada o una interfaz de usuario más moderna, esta lista te lo ofrece todo.

Exploremos tus opciones.

📊 Las investigaciones muestran que: el 60 % de los empleados cree que el uso compartido de conocimientos en su organización es insuficiente, y el 63 % de las organizaciones señala la falta de adopción por parte de los usuarios como un obstáculo importante para el éxito de la gestión del conocimiento. Es esencial crear una cultura de uso compartido.

¿Por qué buscar una alternativa a Confluence?

A medida que la colaboración se vuelve más dinámica y de distribución, los equipos necesitan herramientas más rápidas, intuitivas y fáciles de escalar. Me he encontrado con bastantes problemas al utilizar Confluence en mi trabajo. Algunos de los principales son

Soporte al cliente lento: A menudo me he encontrado esperando más tiempo del esperado para recibir ayuda del equipo de soporte al cliente de Confluence. Esto supone un problema cuando se necesita ayuda inmediata para resolver un problema urgente.

Curva de aprendizaje pronunciada: Familiarizarse con sus funciones y comprender su terminología ha supuesto todo un reto, especialmente para los nuevos miembros de mi equipo. Confluence exige una inversión considerable de tiempo y esfuerzo para dominar plenamente el uso de la plataforma.

Función de búsqueda lenta: Encontrar información o recursos específicos dentro de mi entorno de trabajo suele llevar más tiempo del que debería, lo que interrumpe mi flujo de trabajo y merma la eficiencia

Gestión compleja de permisos: Es difícil determinar quién puede realizar ediciones o contribuir a páginas específicas, o configurar los permisos para que se ajusten a las necesidades de mi equipo.

Retos del desarrollo colaborativo de contenidos: cuando varias personas realizan la edición del mismo documento al mismo tiempo, resulta difícil coordinar las ediciones, lo que da lugar a conflictos de versiones

Teniendo en cuenta estos problemas recurrentes, he seleccionado las alternativas a Confluence que permiten una colaboración fluida, ofrecen un acceso rápido al conocimiento y mantienen la productividad de los equipos.

Cómo seleccionamos las mejores alternativas a Confluence

Hemos probado, comparado y filtrado las herramientas en función de las necesidades reales de los equipos. Para crear esta lista, hemos evaluado decenas de herramientas en función de factores clave como:

Facilidad de uso: lo intuitiva que es la interfaz, especialmente para los nuevos usuarios y los equipos multifuncionales

Funciones de colaboración: edición en tiempo real, comentarios, asignación de tareas y notificaciones

Gestión del conocimiento: cómo gestiona la herramienta los documentos, las wikis, las búsquedas y el control de versiones

Integraciones: Compatibilidad con herramientas de trabajo populares como Slack, Google Drive y Microsoft 365

Precios y escalabilidad: si la herramienta se adapta a equipos pequeños y puede adaptarse al crecimiento de las empresas

Opiniones de los clientes: Hemos analizado reseñas recientes de G2, Capterra y Trustpilot para entender qué es lo que les gusta a los usuarios y qué es lo que no.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Confluence de un vistazo

Herramienta Mejores funciones Ideal para Precios ClickUp – Documentos, tareas e IA en un solo lugar – Búsqueda conectada en todo el entorno de trabajo – Automatizaciones y paneles Equipos que buscan gestión de proyectos y documentos en una sola herramienta Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Notion – Editor basado en bloques para documentos y bases de datos – Redacción y resumen con IA – Colaboración en tiempo real Equipos pequeños y medianos que crean wikis internos flexibles Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario. Google Drive – Edición en tiempo real en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones – Búsqueda inteligente y sugerencias de archivos – Sincronización entre dispositivos Equipos que ya utilizan Google Workspace Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes por usuario (entorno de trabajo). Nuclino – Interfaz de usuario rápida y minimalista con múltiples vistas – Edición colaborativa en tiempo real – Vista gráfica y asistente de IA Pequeños equipos remotos que necesitan documentación rápida y estructurada Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes por usuario. SharePoint – Bibliotecas de documentos con metadatos y control de versiones – Sitios de intranet con una profunda integración con MS 365 – Acceso basado en permisos Equipos de corporación que utilizan el ecosistema de Microsoft Los planes de pago empiezan en 5 $ por usuario al mes; hay precios para corporaciones disponibles Quip – Documentos, hojas de cálculo y chat en un solo espacio – Integración con Salesforce CRM – Colaboración en tiempo real con plantillas Equipos centrados en Salesforce que necesitan sincronizar documentos y CRM Los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario; los planes avanzados llegan hasta los 100 $ al mes. Asana – Vistas de lista, tablero, calendario y cronograma – Seguimiento de metas y carteras – Más de 200 integraciones Equipos que gestionan proyectos estructurados con flujos de trabajo flexibles Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10,99 $ al mes por usuario. Dropbox Paper – Edición en tiempo real con contenido multimedia– Listas de tareas y comentarios dentro de los documentos– Plantillas para reuniones y planificación Equipos creativos o de contenido que necesitan documentos sencillos con gran cantidad de contenido multimedia Gratis con Dropbox; las funciones dependen del plan de Dropbox Zoho Learn – Combinación de base de conocimientos + LMS – Creador de cursos con cuestionarios y análisis – Portales personalizados y controles de acceso Equipos que necesitan formación + gestión interna del conocimiento Plan gratuito disponible; planes de pago (Express/Pro) con niveles de precios personalizados Document360 – Editor Markdown + WYSIWYG – Herramientas de IA para búsquedas inteligentes y preguntas frecuentes – Soporte para bases de conocimientos públicas y privadas Equipos que crean tanto centros de ayuda públicos como wikis internos Los planes de pago empiezan en 149 $ al mes por proyecto; precios personalizados para Enterprise+.

Consulta la página web de la herramienta para conocer los precios más recientes. *

Las 10 mejores alternativas a Confluence

1. ClickUp

Colabora con los miembros de tu equipo en tiempo real con ClickUp Docs

ClickUp, la «aplicación para todo lo relacionado con el trabajo», está redefiniendo la forma en que los equipos colaboran, gestionan el conocimiento y realizan su trabajo. Mientras que Confluence es conocido por sus capacidades de documentación y wiki, ClickUp va varios pasos más allá, combinando documentos, tareas, gestión de proyectos, IA y automatización en una única plataforma unificada.

Con ClickUp Docs, puedes crear documentos atractivos y colaborativos que se integran perfectamente con tus tareas, proyectos y flujos de trabajo. Ya no tendrás que cambiar entre Confluence para la documentación y otras herramientas para la gestión de proyectos: todo está conectado en ClickUp.

A diferencia de Confluence, que es principalmente un wiki, ClickUp integra la gestión del conocimiento en tu flujo de trabajo diario. Con Connected Search, puedes encontrar al instante cualquier documento, tarea o comentario en todo tu entorno de trabajo.

Las automatizaciones y los paneles de control de ClickUp llevan la colaboración más allá de la documentación estática. Desencadena acciones cuando se actualicen documentos, se completen tareas o se añadan comentarios, manteniendo a todo el mundo al tanto sin esfuerzo manual. Crea paneles para realizar el seguimiento de las actualizaciones de la documentación, las contribuciones del equipo o el progreso del proyecto, todo en tiempo real.

ClickUp Brain integra la IA directamente en tu documentación y gestión del conocimiento. Genera al instante resúmenes de documentos largos o notas de reuniones. Pídele a Brain que busque respuestas en tus documentos, tareas o comentarios: se acabaron las búsquedas interminables.

Aquí tienes un ejemplo👇

Implementa los agentes de ClickUp AI para automatizar procesos repetitivos, gestionar tareas rutinarias de documentación y sacar a la luz de forma proactiva conocimientos importantes, lo que liberará a tu equipo para que se centre en el trabajo de mayor impacto.

⭐️ Extra: Con ClickUp Brain, puedes acceder a múltiples modelos de IA —incluidos Claude y ChatGPT— para realizar el trabajo de forma más rápida y flexible.

Descubre el potencial de los agentes ClickUp AI👇

Tamaño del equipo: equipos pequeños hasta equipos de nivel de corporación¿Para quién es adecuado ClickUp? Úsalo cuando:

¿Estás cansado de tener que hacer malabarismos con Confluence, hojas de cálculo y herramientas de gestión de proyectos por separado?

Quieres documentos, tareas, proyectos y gestión del conocimiento en una sola plataforma

Tu equipo necesita flujos de trabajo basados en IA y una colaboración conectada

⚙️ Funciones

Añade tablas, imágenes, bloques de código e incluso integra tareas, paneles o vistas directamente en tus documentos para crear bases de conocimiento con un contexto rico.

Organiza los documentos en carpetas anidadas, espacios y listas, reflejando la estructura de tu equipo y facilitando la búsqueda de información.

Controla quién puede ver, editar o comentar los documentos: compártelos con tu equipo, con invitados o con toda la empresa.

Guarda los documentos que utilizas con frecuencia como plantillas y accede a ellos rápidamente

Integra ClickUp con más de 1000 aplicaciones de terceros, como HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub y muchas más.

✅ Ventajas

Conecta a la perfección los documentos con las tareas, los cronogramas y los flujos de trabajo

La IA integrada hace que la creación y la recuperación de conocimientos sean más rápidas e inteligentes

Un usuario de G2 dice:

«ClickUp sustituye varias aplicaciones por un único y potente entorno de trabajo… Documentos, tareas e IA en una sola herramienta: es una auténtica revolución».

«ClickUp sustituye varias aplicaciones por un único y potente entorno de trabajo… Documentos, tareas e IA en una sola herramienta: es una auténtica revolución».

Los nuevos usuarios pueden sentirse abrumados por el amplio intervalo de funciones

Algunas funciones avanzadas de IA solo están disponibles en los planes de pago

Un usuario de G2 dice:

«Al principio hay que pasar por un proceso de aprendizaje, pero una vez que le coges el truco, realmente transforma nuestra forma de trabajar».

«Al principio hay que pasar por un proceso de aprendizaje, pero una vez que le coges el truco, realmente transforma nuestra forma de trabajar».

🔌 Integraciones

Se integra con: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive y más

Precios

Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Recomiendo ClickUp?

Por supuesto: ClickUp no es solo una alternativa a Confluence, es un espacio de trabajo completo. Obtienes potentes herramientas de documentación, además de gestión de proyectos, IA, automatización y elaboración de informes, todo en un mismo lugar. Está diseñado para equipos que buscan menos herramientas, una colaboración más rápida y flujos de trabajo más inteligentes.

💡 Consejo de experto: Crear y mantener un wiki puede ser un proyecto que requiere mucho tiempo, ¡pero no tiene por qué serlo! La plantilla de wiki de ClickUp te ayuda a optimizar el proceso de organizar, seleccionar y compartir información esencial dentro de tu organización.

2. Notion

vía Notion

Notion es un entorno de trabajo versátil y todo en uno que combina la toma de notas, wikis, bases de datos y gestión de proyectos ligera. Su editor basado en bloques facilita la combinación de texto, archivos multimedia, tablas y archivos incrustados, todo en un mismo lienzo.

El punto fuerte de Notion es su flexibilidad: los equipos pueden crear de todo, desde bases de conocimiento internas y notas de reuniones hasta sistemas de seguimiento de clientes y calendarios editoriales. Con sus crecientes capacidades de IA, también se está volviendo más inteligente en la creación de contenido, el apoyo a la investigación y el resumen de documentos.

Tamaño del equipo: equipos pequeños y medianos¿Para quién no es adecuado Notion? Úsalo cuando:

Quieres un entorno de trabajo limpio e intuitivo que sea fácil de personalizar

Tu equipo necesita documentos, listas de tareas y bases de datos flexibles, todo en un solo lugar

Buscas crear rápidamente wikis internos o contenido estructurado sin complicaciones técnicas

Edición basada en bloques: arrastra y suelta texto, imágenes, tablas, etc.

Bases de datos con múltiples vistas (tabla, lista, galería, kanban, calendario)

Colaboración en tiempo real con comentarios y menciones en línea

Notion IA (disponible en los planes superiores) para la generación de contenido, resúmenes de reuniones, preguntas y respuestas, y sugerencias basadas en el contexto

Decenas de plantillas integradas para wikis, hojas de ruta, CRM y mucho más

Fácil de usar y muy flexible : configuración rápida, no requiere formación

Herramienta todo en uno: sustituye múltiples aplicaciones por páginas, tareas, bases de datos e IA en un único entorno de trabajo

Un usuario de G2 dice : «La flexibilidad de Notion es inigualable… Puedo crear documentos, tablas e incluso mini CRM sin necesidad de escribir código».

Un usuario de G2 dice :

«La flexibilidad de Notion es inigualable… Puedo crear documentos, tablas e incluso mini CRM sin necesidad de escribir código».

Permisos limitados para organizaciones más grandes : ampliar el control de acceso se complica a medida que los equipos crecen

Carencias en las funciones y bajones en el rendimiento: los usuarios señalan la falta de algunas funciones, la lentitud de la app y frustraciones ocasionales con la función de arrastrar y soltar o los interruptores.

Un usuario de G2 dice : «Notion es ideal para equipos pequeños, pero cuando creces, la gestión de permisos se vuelve complicada».

Un usuario de G2 dice :

«Notion es ideal para equipos pequeños, pero cuando creces, la gestión de permisos se vuelve complicada».

Free

Además: 10 $/usuario/mes (anual); 12 $/mes si se factura mensualmente

Empresa: 20 $/usuario/mes (anual); 24 $/mes si se factura mensualmente

Enterprise: Precios personalizados

Notion AI está incluido en los planes Business y Enterprise; los usuarios de la versión gratuita y Plus tienen derecho a una prueba única de 20 respuestas.

G2: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Notion?

Sí, si eres un equipo pequeño o mediano que busca un hub limpio y personalizable para documentos, notas y bases de datos sencillas. Notion te permite sustituir varias herramientas por un único y elegante entorno de trabajo, sin necesidad de una formación exhaustiva. Pero si tu equipo requiere permisos de nivel empresarial, una integración profunda con ecosistemas SaaS o un rendimiento a toda prueba, es probable que se te quede pequeño.

📮 ClickUp Insight: El 46 % de los trabajadores del conocimiento depende de una combinación de chat, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación del equipo solo para llevar un seguimiento de su trabajo. Para ellos, el trabajo está disperso en plataformas inconexas, lo que dificulta mantenerse organizado. Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp lo unifica todo. Con funciones como ClickUp Gestión de proyectos por correo electrónico, ClickUp Notes, ClickUp Chat y ClickUp Brain, todo tu trabajo queda centralizado en un solo lugar, es fácil de buscar y está perfectamente conectado. Despídete de la sobrecarga de herramientas y da la bienvenida a la productividad sin esfuerzo.

📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Notion

3. Google Drive

a través de Google Drive

Google Drive es una plataforma de almacenamiento y colaboración basada en la nube que forma parte de la suite Google Workspace. Permite a los equipos almacenar, compartir y colaborar en archivos en tiempo real utilizando Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Slides y mucho más. Su potente función de búsqueda, el historial de versiones y la sincronización perfecta entre dispositivos lo convierten en un espacio de trabajo fiable tanto para particulares como para equipos.

Gracias a su profunda integración con Gmail, Calendario, Meet y otras aplicaciones de Google, Google Drive es ideal para equipos que desean tener todo en un mismo ecosistema.

Tamaño del equipo: equipos pequeños hasta equipos de nivel de corporación¿Para quién es adecuado Google Drive? Úsalo cuando:

Necesitas un almacenamiento en la nube fiable con opciones de uso compartido flexibles

Tu equipo quiere colaborar en tiempo real con documentos, hojas de cálculo y presentaciones

Ya utilizas Gmail u otras aplicaciones de Google Workspace

Edición en tiempo real en Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides

Sugerencias de búsqueda inteligentes basadas en IA

Historial de versiones y autoguardado en todos los archivos

Usar el uso compartido de archivos de forma segura con permisos basados en roles

Acceso sin conexión y sincronización entre dispositivos

Estrecha integración con Gmail, Calendario y aplicaciones de terceros

Excelentes funciones de colaboración con edición en tiempo real

Fácil integración con las herramientas de Google Workspace

Un usuario de G2 dice:

«Las funciones de colaboración fluida de Google Workspace —edición en tiempo real, uso compartido fácil de archivos y herramientas de comunicación integradas— aumentan la productividad y el trabajo en equipo».

«Las funciones de colaboración fluida de Google Workspace —edición en tiempo real, uso compartido fácil de archivos y herramientas de comunicación integradas— aumentan la productividad y el trabajo en equipo».

El modo sin conexión tiene un límite y, en ocasiones, es poco fiable

La organización de archivos puede volverse caótica con las unidades compartidas y los permisos

Un usuario de G2 dice:

«Una desventaja es el límite en la funcionalidad sin conexión… el formato complejo o las funciones avanzadas de Docs y Sheets no siempre coinciden con las de Microsoft Office».

«Una desventaja es la funcionalidad limitada sin conexión… el formato complejo o las funciones avanzadas de Docs y Sheets no siempre coinciden con las de Microsoft Office».

Gratis: 15 GB por usuario

Google One (particulares): 100 GB: 1,99 $ al mes; 2 TB: 9,99 $ al mes

100 GB: 1,99 $ al mes

2 TB: 9,99 $ al mes

Google Workspace (empresas): Business Starter: 6 $/usuario/mes; Business Standard: 12 $/usuario/mes; Business Plus: 18 $/usuario/mes; Enterprise: precios personalizados

Business Starter: 6 $ por usuario al mes

Business Standard: 12 $ por usuario al mes

Business Plus: 18 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

100 GB: 1,99 $ al mes

2 TB: 9,99 $ al mes

Business Starter: 6 $ por usuario al mes

Business Standard: 12 $ por usuario al mes

Business Plus: 18 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

G2: 4,7/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Google Drive?

Sí, si ya utilizas Google Workspace o necesitas una herramienta sencilla y escalable para la colaboración en tiempo real y el almacenamiento de archivos. Es especialmente útil para equipos híbridos que necesitan mantenerse conectados a través de documentos compartidos y datos sincronizados. Solo ten en cuenta que sus funciones sin conexión y su formato avanzado pueden resultar insuficientes para algunos usuarios avanzados.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Google Drive

4. Nuclino

vía Nuclino

Nuclino es un entorno de trabajo unificado diseñado para una gestión del conocimiento rápida y sin distracciones, y una colaboración ágil. Con una edición limpia y en tiempo real, y múltiples vistas (lista, tablero, tabla y gráfico), reúne documentos, wikis, pizarras y proyectos en un solo lugar. Funciones como la búsqueda instantánea y AI Sidekick aumentan su velocidad y facilidad de uso, lo que lo hace ideal para equipos que buscan claridad sin complejidad.

Tamaño del equipo: equipos pequeños y medianos¿Para quién es adecuado Nuclino? Úsalo cuando:

Quieres un entorno de trabajo rápido e intuitivo que funcione desde el primer momento

Tu equipo depende en gran medida de la búsqueda y el acceso rápido a los documentos

Necesitas documentación flexible, un seguimiento sencillo de las tareas y elementos visuales integrados

Edición en tiempo real de documentos con comentarios en línea

Varias vistas de contenido: lista, tablero, tabla y gráfico

Canva integrado para pizarras y diagramas

Búsqueda ultrarrápida y navegación mediante atajos de teclado

IA Sidekick para la generación de contenido, preguntas y respuestas, y creación de imágenes

Historial de versiones, registro de auditoría y controles de permisos granulares

Integraciones con Slack, Google Drive, GitHub y más

Una experiencia de edición increíblemente rápida y fluida

Interfaz de usuario limpia que reduce el desorden y se centra en la productividad

Un usuario de G2 dice:

«Nuclino logra el equilibrio perfecto entre simplicidad y solidez».

«Nuclino logra el equilibrio perfecto entre simplicidad y solidez».

Funciones limitadas de elaboración de informes y gestión avanzada de proyectos

Algunos usuarios consideran que las opciones de integración son básicas en comparación con las de la competencia

Un usuario de G2 dice:

«Mi mayor queja sobre Nuclino es la falta de transparencia en su estructura de precios».

«Mi mayor queja sobre Nuclino es la falta de transparencia en su estructura de precios».

Gratis: Hasta 50 elementos, 2 GB de almacenamiento, lienzos con límite

Starter: 6 $ por usuario al mes (facturación anual)

Empresas: 10 $/usuario/mes (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Nuclino?

Sí, Nuclino es excelente para equipos pequeños y medianos que buscan un hub limpio, rápido e intuitivo para la documentación, el seguimiento sencillo de proyectos y la colaboración visual. Es fácil de usar, está bien integrado y es ideal para equipos remotos o híbridos. Sin embargo, si tus flujos de trabajo requieren la elaboración de informes avanzados, una alta configurabilidad o integraciones complejas, es posible que encuentres algo más robusto en otra parte.

📚 Lee también: Alternativas y competidores de Nuclino

5. SharePoint

a través de SharePoint

SharePoint es la plataforma de nivel empresarial de Microsoft para intranets, bibliotecas de documentos, sitios de equipo y gestión segura de contenidos. Permite a las organizaciones crear portales web internos, colaborar en archivos y automatizar procesos empresariales con herramientas como Power Automate y Power Apps. SharePoint también ofrece potentes funciones de búsqueda, control de versiones y una estrecha integración con OneDrive, Teams y el ecosistema más amplio de Microsoft 365.

Tamaño del equipo: equipos de tamaño medio a grandes¿Para quién es adecuado SharePoint? Úsalo cuando:

Necesitas una intranet centralizada o un hub de contenido para plantillas numerosas

Tu equipo depende de bibliotecas de documentos estructuradas, control de versiones y metadatos

Utilizas Microsoft 365 y quieres una integración perfecta con Teams, las aplicaciones de Office y Power Platform

Sitios de equipo y comunicación para portales internos

Bibliotecas de documentos con historial de versiones, metadatos y coautoría

Controles de permisos detallados a nivel de sitio, biblioteca y elemento

Búsqueda integrada para encontrar personas, archivos y portales en toda la organización

Herramientas de personalización: componentes web, diseños de sitio, Power Apps, Power Automate

Integración con OneDrive, Teams, Outlook y Power Platform

Apto para corporaciones: sólida gobernanza, cumplimiento normativo y gestión de permisos

Profunda integración con las herramientas y servicios de Microsoft 365

Un usuario de G2 dice :

«SharePoint nos proporciona la estructura y la seguridad que necesitamos para gestionar documentos en toda nuestra organización».

«SharePoint nos proporciona la estructura y la seguridad que necesitamos para gestionar documentos en toda nuestra organización».

La interfaz y la configuración pueden resultar complejas y abrumadoras para los usuarios sin conocimientos técnicos

Demasiado para equipos pequeños o casos de uso sencillos

Un usuario de G2 dice :

«Empezar a usar SharePoint fue desalentador: la interfaz y la terminología me parecieron anticuadas y poco intuitivas».

«Empezar a usar SharePoint fue desalentador: la interfaz y la terminología me parecieron anticuadas y poco intuitivas».

Plan 1 de SharePoint: 5 $/usuario/mes (autónomo, facturación anual)

Plan 2 de SharePoint: 10 $ al mes por usuario (autónomo)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/usuario/mes

Microsoft 365 Enterprise E3/E5: incluye SharePoint + la suite completa de M365 (precio personalizado)

G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo SharePoint?

Sí, para organizaciones de tamaño mediano a grande que buscan un hub seguro e integrado para contenidos, documentos y experiencias de intranet. Su punto fuerte reside en la seguridad, la organización basada en metadatos y su potente motor de búsqueda. Sin embargo, para equipos más pequeños o aquellos que buscan herramientas de colaboración más sencillas, SharePoint puede resultar demasiado pesado o complejo de implementar.

📚 Lee también: Alternativas a SharePoint

6. Quip

vía Quip

Quip es una suite de productividad colaborativa de Salesforce que reúne documentos, hojas de cálculo, chat y datos de Salesforce en tiempo real en un único entorno de trabajo unificado. Está diseñada para equipos modernos —especialmente aquellos que utilizan Salesforce— y ofrece edición en tiempo real, chat integrado y una sólida compatibilidad con dispositivos móviles. Quip ayuda a los equipos a optimizar los flujos de trabajo, compartir conocimientos y mantenerse sincronizados en documentos clave, como planes de cuentas o especificaciones de proyectos.

Tamaño del equipo: equipos pequeños hasta equipos de nivel de corporación¿Para quién es adecuado Quip? Úsalo cuando:

Necesitas colaborar en tiempo real con documentos, hojas de cálculo y chatear

Quieres integrar datos de CRM en tiempo real de Salesforce en tu contenido

Prefieres una herramienta para notas, tablas, conversaciones y plantillas

Edición conjunta de documentos y hojas de cálculo en tiempo real

Chat en vivo y mensajería grupal integrados en los documentos

Integración con Salesforce con sincronización bidireccional e incorporación de datos de CRM

Plantillas para planes de cuentas, planes de cierre y informes ejecutivos

Acceso sin conexión a través de aplicaciones de escritorio y móviles

Seguridad de nivel corporativo (SSO, cifrado, controles de administración)

Excelente para la colaboración en tiempo real con chat y edición en el mismo lugar

La estrecha integración con Salesforce permite a los equipos trabajar directamente en los documentos con el contexto del CRM

Un usuario de G2 dice:

«Quip agiliza la colaboración en documentos con edición en tiempo real, integración de chat y una interfaz limpia, perfecta para equipos que buscan productividad y organización».

«Quip agiliza la colaboración en documentos con edición en tiempo real, integración de chat y una interfaz limpia, perfecta para equipos que buscan productividad y organización».

La funcionalidad sin conexión puede resultar poco fiable en ocasiones

Las funciones de formato y hojas de cálculo son menos avanzadas que las de algunos competidores

Un usuario de G2 dice:

«Una desventaja… es la funcionalidad limitada sin conexión… el formato complejo o las funciones avanzadas de Docs y Sheets no siempre se corresponden con las de Microsoft Office».

«Una desventaja… es el límite en la funcionalidad sin conexión… el formato complejo o las funciones avanzadas de Docs y Sheets no siempre se corresponden con las de Microsoft Office».

Starter: 10 $ por usuario al mes (facturación anual); 12 $ con facturación mensual

Plus: 25 $/usuario/mes (incluye SSO y API)

Advanced: 100 $/usuario/mes (integrado en Salesforce, datos de CRM en tiempo real)

Corporación: Precios personalizados

G2: 4,2/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Quip?

Sí, si estás integrado con Salesforce y quieres una herramienta unificada para documentos, hojas de cálculo y chat que se mantenga estrechamente conectada a tu CRM. Quip destaca para equipos que crean planes de cuentas o documentos de acuerdos directamente dentro de Salesforce. Pero si necesitas mejor compatibilidad sin conexión, formato avanzado o potencia en hojas de cálculo, puede que haya mejores opciones.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Quip

7. Asana – La mejor opción para organizar documentos y tareas

vía Asana

Asana es una plataforma de gestión del trabajo y de proyectos que permite a los equipos planificar, supervisar y gestionar el trabajo de forma eficiente. Con vistas flexibles (lista, tablero, calendario, cronograma), colaboración en tiempo real, seguimiento de metas y funciones basadas en IA, se adapta a una amplia gama de casos de uso. Con la confianza de más de 100 000 organizaciones, Asana conecta a equipos de distintos departamentos al tiempo que garantiza que el trabajo se mantenga alineado y visible.

Tamaño del equipo: equipos pequeños hasta equipos de nivel de corporación¿Para quién es adecuado Asana? Úsalo cuando:

Necesitas vistas de proyectos versátiles, dependencias entre tareas y gestión de la carga de trabajo

Tu equipo trabaja a distancia o está distribuido y necesita transparencia en el trabajo de todos

Quieres vincular el trabajo a las metas («Portfolios») y confiar en la automatización

Varias vistas de proyectos: lista, tablero, calendario, cronograma, carga de trabajo

Dependencias de tareas e hitos

Metas, carteras, paneles y elaboración de informes

Herramientas de IA para sugerencias de flujos de trabajo y automatización

Formularios, reglas, plantillas

Más de 200 integraciones, incluyendo Slack, Google Workspace y Microsoft 365

Seguridad de la corporación: SSO, controles de administradores, registros de auditoría

Las vistas flexibles y la gestión de tareas ayudan a los equipos a mantenerse organizados

La plataforma es intuitiva y se adapta perfectamente tanto a equipos pequeños como a grandes organizaciones.

Un usuario de G2 dice:

«Como gestor de proyectos… Asana destaca como una de las herramientas más intuitivas y eficaces con las que he trabajado. … Puedo visualizar flujos de trabajo, asignar tareas y realizar el seguimiento del progreso en múltiples proyectos.»

«Como gestor de proyectos… Asana destaca como una de las herramientas más intuitivas y eficaces con las que he trabajado. … Puedo visualizar flujos de trabajo, asignar tareas y realizar el seguimiento del progreso en múltiples proyectos.»

Algunos usuarios mencionan que los precios resultan confusos debido a los requisitos mínimos de licencias

La elaboración de informes y las funciones avanzadas requieren planes de nivel superior

Un usuario de G2 dice:

«Me puse en contacto con el soporte… me pasaron de un agente a otro… No me devolvieron el dinero. Solo me enviaron un enlace a sus “condiciones de suscripción”.»

«Me puse en contacto con el Soporte… me pasaron de un agente a otro… No me devolvieron el dinero. Solo me enviaron un enlace a sus “condiciones de suscripción”.»

Free: Hasta 10 usuarios

Starter: 10,99 $/usuario/mes (facturación anual) o 13,49 $/mes

Avanzado: 24,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) o 30,49 $/mes

Corporación: Precios personalizados

G2: 4,4/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1500 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Asana?

Sí, Asana es una opción muy válida si tu equipo necesita estructura, claridad visual y una amplia variedad de vistas para gestionar tareas y proyectos. Se adapta a todo tipo de flujos de trabajo, desde los más sencillos hasta los más complejos, se integra bien y se adapta al tamaño de tu organización. Solo ten en cuenta las reglas de asignación de puestos y los niveles de planes: la transparencia en los precios puede ser a veces un punto débil.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Asana

8. Dropbox Paper – Ideal para incrustar archivos multimedia

a través de Dropbox Paper

Dropbox Paper es un editor de documentos colaborativo de Dropbox que combina contenido multimedia, gestión de tareas y colaboración en tiempo real en un espacio de trabajo limpio y minimalista. Los equipos pueden incrustar imágenes, vídeos, fragmentos de código y mucho más, mientras que los comentarios, las listas de tareas pendientes y las @menciones mantienen los proyectos organizados. Paper se integra a la perfección con el almacenamiento de Dropbox, Slack, Zoom y otras herramientas, lo que lo convierte en un potente hub para la creación de contenido y los ciclos de retroalimentación.

Tamaño del equipo: Equipos pequeños y medianos¿Para quién es adecuado Dropbox Paper? Úsalo cuando:

Buscas un editor de documentos gratuito que ofrezca compatibilidad con contenido mixto

Tu equipo necesita poder incrustar archivos multimedia y realizar anotaciones fácilmente en los documentos

Prefieres que la asignación de tareas y los comentarios se realicen directamente en el propio documento

Compatibilidad con contenido multimedia: incrusta vídeos, audio, código, archivos PDF e imágenes

Colaboración en tiempo real con historial visible y atribución de usuarios

Asigna tareas, realiza menciones a compañeros de equipo y deja comentarios dentro de los documentos

Plantillas para agendas, planes de proyectos y briefings creativos

Historial de versiones con un claro seguimiento de la autoría

Integraciones con Dropbox, Slack, Zoom y Google Drive

Interfaz minimalista que se centra en el contenido y la colaboración

Tiene compatibilidad con diversos tipos de archivos multimedia y permite gestionar tareas dentro de los documentos de forma eficaz

Un usuario de G2 dice :

«Dropbox Paper tiene una interfaz de usuario muy limpia y minimalista… te permite organizar notas de reuniones, planes de proyectos, listas de tareas pendientes…»

«Dropbox Paper tiene una interfaz de usuario muy limpia y minimalista… te permite organizar notas de reuniones, planes de proyectos, listas de tareas pendientes…»

Formato limitado en comparación con procesadores de texto con todas las funciones, como Docs o Word

La aplicación de escritorio aún está en fase beta y parece menos pulida que la versión web

Un usuario de G2 dice :

«En comparación con otros, Dropbox Paper parece una herramienta “ligera”… le faltan funciones de formato y el acabado de una aplicación».

«En comparación con otros, Dropbox Paper parece una herramienta “ligera”… le faltan funciones de formato y el acabado de una aplicación».

Free: Incluido con cualquier cuenta de Dropbox (incluida la Basic)

Capacidad de almacenamiento y funciones adicionales adaptadas a los niveles de los planes de Dropbox (por ejemplo, Plus, Standard, Advanced, Enterprise)

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Dropbox Paper?

Sí, si tu equipo valora un editor de documentos minimalista y rico en contenido multimedia, con gestión de tareas integrada y colaboración sencilla. Es ideal para sesiones creativas, notas de reuniones y documentación de proyectos ligera. Pero si tu equipo necesita un formato avanzado, compatibilidad sin conexión o un editor de escritorio listo para la producción, Dropbox Paper es mejor como complemento —en lugar de como sustituto total— de herramientas de procesamiento de texto más robustas.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Dropbox Paper

9. Zoho Learn (antes Zoho Wiki)

vía Zoho Learn

Zoho Learn es una plataforma integral de gestión del conocimiento y aprendizaje diseñada para la documentación centralizada y la formación estructurada. Permite a los equipos crear espacios, manuales, cursos y cuestionarios, además de la elaboración de informes completos, todo en un mismo lugar. Con una creación de cursos intuitiva, portales personalizables, historial de versiones e integraciones con marketplaces, Zoho Learn es ideal tanto para la incorporación interna como para escenarios de formación externa.

Tamaño del equipo: Equipos pequeños y medianos¿Para quién es adecuado Zoho Learn? Úsalo cuando:

Necesitas una combinación de base de conocimientos y LMS en una sola plataforma

Tu equipo crea regularmente cursos, evaluaciones y tutoriales estructurados

Gestionas usuarios externos (clientes, socios) que necesitan una seguridad en el acceso

Editor colaborativo en tiempo real para artículos y manuales

Creador de cursos con cuestionarios, cronómetros, contenido por entregas y certificación

Espacios y jerarquía para una documentación organizada

Historial de versiones, acceso basado en roles y registros de auditoría

Portales configurables para públicos internos y externos

Panel de análisis con elaboración de informes sobre cursos y alumnos

Integraciones entre Zoho Suite y herramientas de terceros

Interfaz fácil de usar que simplifica la incorporación y la creación de cursos

Combina la gestión del conocimiento y el LMS para la formación interna y externa

Un usuario de G2 dice:

«Interfaz fácil de usar y que cubre todas las necesidades de aprendizaje».

«Interfaz fácil de usar y que cubre todas las necesidades de aprendizaje».

Las herramientas de elaboración de informes son básicas y no se pueden personalizar mucho

Funciones de cuestionarios con límites; por ejemplo, no permite la supervisión a través del navegador ni la duplicación de preguntas

Un usuario de G2 dice:

«Un límite es la ausencia de una función para duplicar preguntas en los cuestionarios…»

«Una limitación es la ausencia de una función para duplicar preguntas en los cuestionarios…»

Free: Hasta 5 usuarios, 3 espacios, 5 manuales/cursos, 1 GB de almacenamiento

Express: X $/usuario/mes (mínimo 5 usuarios): 10 espacios, 50 manuales, 25 cursos, uso compartido protegido con contraseña

Professional: X $/usuario/mes (mínimo 5 usuarios): espacios, manuales y cursos ilimitados, cuestionarios, plantillas y portales.

Enterprise: Precios personalizados para necesidades avanzadas

(El precio exacto por usuario de los planes Express y Professional depende del número de usuarios)

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Zoho Learn?

Sí, para equipos pequeños y medianos que necesitan tanto una base de conocimientos centralizada como formación estructurada. Es perfecto para empresas que forman a empleados, socios o clientes sin utilizar plataformas LMS independientes. Aunque sus opciones para la elaboración de informes y cuestionarios no son muy avanzadas, su facilidad de uso y sus capacidades combinadas lo convierten en un firme competidor.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Zoho Learn

10. Document360

vía Document360

📝 Breve descripción

Document360 es una plataforma de base de conocimientos limpia y basada en IA, diseñada para crear y gestionar documentación tanto interna como externa. Ofrece un editor Markdown/WYSIWYG, control de versiones, portales personalizables y herramientas de IA como «Ask Eddy» para preguntas frecuentes generadas automáticamente y búsqueda inteligente. Con compatibilidad para análisis, gestión de permisos, localización e integración perfecta con herramientas de asistencia técnica, Document360 está diseñado para equipos modernos que necesitan claridad, cumplimiento normativo y autoservicio.

🎯 Ideal para

Tamaño del equipo: equipos pequeños hasta equipos de nivel de corporación¿Para quién es adecuado Document360? Úsalo cuando:

Necesitas centros de ayuda públicos bien diseñados y bases de conocimiento internas con seguridad

Tu equipo depende del control de versiones, los flujos de trabajo y los procesos de aprobación

Quieres asistencia basada en IA (búsqueda, preguntas frecuentes, creación de contenido) integrada en tus documentos

⚙️ Funciones

Dos modos de edición: Markdown y WYSIWYG

Historial de versiones, reversión de revisiones y flujos de trabajo de aprobación

Asistente de IA («Ask Eddy») para generar contenido, resúmenes y respuestas de búsqueda inteligentes

Análisis de vistas a la página, tendencias de búsqueda y comportamiento de los lectores

Soporte multilingüe y localización

Personalización de la marca, CSS y control del dominio

Integraciones con Slack, Zendesk, GitHub y webhooks

Roles de usuario detallados, registros de auditoría, SSO, cumplimiento de SOC 2

✅ Ventajas

Fácil de configurar, interfaz intuitiva e integración rápida con los flujos de trabajo existentes

Precios asequibles con funciones completas para la gestión de autoservicio y portales

Un usuario de G2 dice:

«Muy fácil de integrar… los gráficos y la interfaz de usuario son muy nítidos… no es demasiado caro».

«Muy fácil de integrar… los gráficos y la interfaz de usuario son muy nítidos… no es demasiado caro».

⚠️ Contras

Algunos usuarios señalan retrasos en la implementación de nuevas funciones o en la gestión de las solicitudes de soporte técnico

La personalización —especialmente el diseño de los artículos— puede parecer limitada en comparación con las plataformas CMS completas

Un usuario de G2 dice:

«Lleva mucho tiempo implementar nuevas funciones… no están disponibles todas las funciones que utilizábamos en MS Word».

«Lleva mucho tiempo implementar nuevas funciones… no están disponibles todas las funciones que utilizábamos en MS Word».

💰 Precios

Profesional: ~149 $ al mes por proyecto

Empresas: ~299 $ al mes por proyecto

Enterprise: ~499 $ al mes por proyecto

Enterprise+: Precio personalizado (infraestructura dedicada)

Programa para startups: 6 meses gratis de los planes Business/Enterprise para empresas que cumplan los requisitos

El precio incluye artículos, cuentas de usuario, integraciones y funciones de IA ilimitadas según el nivel de suscripción.

⭐ Valoraciones de G2 y Capterra

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

🤔 ¿Recomiendo Document360?

Sí, si buscas una plataforma moderna, segura y con numerosas funciones para crear bases de conocimiento tanto públicas como internas. Las herramientas de IA, los análisis y la interfaz intuitiva de Document360 lo convierten en la opción ideal para equipos de tamaño medio a grande que mantienen documentación estructurada y procesos de soporte. A los equipos más pequeños les puede parecer que el precio es un poco elevado, pero dada su profundidad, ofrece una excelente relación calidad-precio.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Document360

🏁 Veredicto final

Si tu equipo se ha quedado pequeño para Confluence —o simplemente buscas una alternativa más moderna, flexible e intuitiva—, no te faltarán opciones. Tanto si necesitas una mejor colaboración en tiempo real, búsquedas más rápidas, integraciones más estrechas o IA incorporada, las herramientas de esta lista ofrecen algo que Confluence no tiene.

Desde plataformas centradas en la documentación, como Document360 y Nuclino, hasta entornos de trabajo más colaborativos, como Notion y Google Drive, podrás encontrar la opción más adecuada en función de tus flujos de trabajo y la estructura de tu equipo.

Y si buscas una solución verdaderamente unificada para documentos, gestión de proyectos, pizarras y trabajo impulsado por IA, todo en un solo lugar, vale la pena que le eches un vistazo a ClickUp.

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