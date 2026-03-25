7 plantillas gratuitas para el libro de bienvenida de Airbnb

Una estancia estupenda en Airbnb suele depender de los pequeños detalles.

¿Cómo entro sin estrés? ¿Cuál es la red wifi correcta? ¿Cómo uso la calefacción sin tener que adivinar? ¿Cuál es el procedimiento de salida?

Los invitados no quieren tener que enviarte mensajes para cada detalle, y tú no quieres responder a las mismas preguntas cada semana.

Para eso sirve precisamente el libro de bienvenida de Airbnb. Ofrece a los invitados todo lo que necesitan en un solo lugar, establece las expectativas desde el principio y reduce las idas y venidas innecesarias.

En esta publicación encontrarás plantillas gratuitas de libros de bienvenida de Airbnb que puedes copiar, personalizar y utilizar de inmediato, además de consejos para que el tuyo tenga un acabado impecable y resulte acogedor para los invitados.

Plantillas de libros de bienvenida de Airbnb de un vistazo

¿Qué es un libro de bienvenida de Airbnb?

Un libro de bienvenida de Airbnb es una guía breve y fácil de usar (digital o impresa) que responde a las preguntas que los invitados suelen tener nada más llegar, para que puedan instalarse rápidamente sin tener que enviarte textos para cada detalle.

Piensa en él como el documento «todo lo que necesitas saber en 5 minutos» que reduce la confusión de los invitados, evita problemas innecesarios y mantiene tu bandeja de entrada tranquila.

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Qué incluir en tu libro de bienvenida de Airbnb

Sabes que necesitas un libro de bienvenida, pero quedarte mirando un documento en blanco te paraliza. ¿Qué información es esencial y qué es solo relleno innecesario que los invitados ignorarán?

Esto es lo que diferencia un libro de bienvenida olvidable de una guía de Airbnb que los invitados realmente utilizan. 📚

Mensaje de bienvenida: Un saludo breve y personal crea un ambiente acogedor para la estancia. Limítate a dos frases como máximo para no perder su atención.

Detalles del wifi: El nombre de la red y la contraseña deben estar bien visibles. Esto es casi siempre lo primero que busca un invitado al llegar.

Instrucciones de entrada y salida: Proporciona instrucciones paso a paso para todo, desde los códigos de la caja de seguridad y la ubicación de las claves hasta las horas específicas de llegada y salida.

Normas de la casa: Explica claramente tus políticas sobre horarios de silencio, consumo de tabaco, mascotas y aparcamiento. Sé directo y claro, sin ser moralista, para garantizar que se respeten las normas.

Guías de uso de los electrodomésticos: Explica cómo utilizar la cafetera, el termostato, los mandos a distancia de la televisión y la lavadora/secadora. Unos sencillos diagramas o fotos pueden evitar mucha confusión.

Contactos de emergencia: Haz una lista de tu número de teléfono, una copia de seguridad, los servicios de emergencia locales y la dirección del hospital más cercano.

Recomendaciones locales: Comparte información sobre tus restaurantes, cafeterías, tiendas de comestibles y atracciones favoritas. Los invitados confían mucho más en las recomendaciones personales del anfitrión que en una búsqueda genérica en Google.

Consejos de transporte: Incluye información sobre dónde aparcar, las paradas de transporte público más cercanas y la disponibilidad de servicios locales de transporte compartido.

Instrucciones para la salida: Indica a los invitados exactamente lo que deben hacer antes de marcharse. ¿Hay alguna tarea pendiente, como quitar las sábanas de las camas, poner el lavavajillas o sacar la basura?

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Plantillas gratuitas para el libro de bienvenida de Airbnb

En lugar de reinventar la rueda, utiliza una plantilla de libro de bienvenida de Airbnb ya preparada. Estas plantillas te ofrecen una base pulida y profesional que puedes personalizar en cuestión de minutos:

1. Plantilla privada imprimible de libro de bienvenida de Airbnb de TheGoodDocs

vía TheGoodDocs

La plantilla imprimible privada de TheGoodDocs para el libro de bienvenida de Airbnb es perfecta para los anfitriones que prefieren un formato físico listo para imprimir.

Su diseño limpio y sencillo es fácil de editar en Documentos de Google y está pensado específicamente para imprimirlo y guardarlo en una carpeta para tus invitados. No necesitas tener conocimientos de diseño; solo tienes que sustituir el texto de ejemplo por los datos de tu alojamiento, imprimirlo y estás terminado.

✅ Ideal para: Anfitriones de Airbnb y gestores de propiedades de alquiler vacacional que deseen un libro de bienvenida listo para imprimir para sus invitados.

👀 ¿Sabías que...? Solo en el tercer trimestre del año pasado, Airbnb registró 133,6 millones de noches y asientos reservados. ¡En un solo trimestre!

2. Plantilla elegante de libro de bienvenida de Airbnb de TheGoodDocs

vía TheGoodDocs

Si tu alojamiento tiene un diseño muy cuidado, tu libro de bienvenida debería estar a la altura. La elegante plantilla de libro de bienvenida de Airbnb de TheGoodDocs cuenta con una tipografía moderna y un diseño visual pulido con combinaciones de colores personalizables.

Te ayudan a crear una guía con aspecto profesional sin necesidad de contratar a un diseñador, lo que las hace ideales para alojamientos dignos de Instagram en los que cada detalle debe ser perfecto.

✅ Ideal para: Anfitriones de Airbnb boutique y diseñadores de alquileres a corto plazo que buscan dar un toque de estilo a propiedades de alta gama con un gran atractivo visual.

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3. Plantilla de libro de bienvenida de TheGoodDocs

vía TheGoodDocs

Para los anfitriones que gestionan diferentes tipos de propiedades, la plantilla de libro de bienvenida de TheGoodDocs es un excelente punto de partida.

Su estructura estandarizada es ideal para cualquier alquiler vacacional, estancia de larga duración o alojamiento corporativo. Puedes adaptarlo fácilmente a cualquier plataforma de alquiler, ya sea Airbnb, Vrbo o tu propia página web de reservas directas.

✅ Ideal para: Anfitriones con varias propiedades y gestores de alojamientos corporativos que deseen estandarizar la información para los invitados en todos los alquileres.

💡 Consejo profesional: Utiliza un Super Agent de ClickUp como asistente para el mantenimiento de la guía del invitado. Configúralo para que revise tu libro de bienvenida según un calendario, señale los datos obsoletos (como la información del wifi, los pasos para el check-in, las recomendaciones locales o las normas de la casa) y te envíe una breve actualización antes de que llegue el próximo invitado. Tú mantienes el control de las ediciones finales, pero el tedioso trabajo de revisión se gestiona por ti. Descubre cómo configurar tu primer Super Agent en ClickUp 👇

4. Plantilla de libro de bienvenida de Airbnb de Template. Net

Si valoras la organización clara, utiliza la plantilla del libro de bienvenida de Airbnb de Template. Net.

Esta plantilla incluye secciones prediseñadas para las normas de la casa, recomendaciones locales y contactos de emergencia, lo que te permite mantener toda la información perfectamente organizada. Su flujo lógico facilita a los invitados encontrar rápidamente lo que necesitan sin tener que desplazarse por interminables páginas de texto.

✅ Ideal para: Nuevos anfitriones de Airbnb y gestores de pequeñas propiedades que deseen una guía para invitados bien organizada.

📮 ClickUp Insight: Cuando los sistemas fallan, los empleados se vuelven creativos, pero eso no siempre es algo positivo. El 17 % de los empleados recurre a soluciones personales, como guardar correos electrónicos, hacer capturas de pantalla o tomar minuciosamente sus propias notas para realizar el seguimiento del trabajo. Por su parte, el 20 % de los empleados no encuentra lo que necesita y recurre a preguntar a sus compañeros, lo que interrumpe el tiempo de concentración de ambas partes. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas que se pueden seguir, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, ¡todo en un único entorno de trabajo! 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas a la semana gracias a ClickUp —eso supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

5. Plantilla de libro de bienvenida para casas rurales de Airbnb de Template. Net

Los anfitriones de alojamientos rurales, como casas de campo, cabañas y refugios en el campo, necesitan un libro de bienvenida que refleje sus ajustes únicos.

Esta versátil plantilla de libro de bienvenida para casas rurales de Airbnb, creada por Template. Net, presenta elementos de diseño rústico y un espacio específico para detalles propios de la propiedad, como notas sobre las zonas al aire libre, la fauna local y los servicios de la granja. Captura el encanto de una estancia rural al tiempo que incluye toda la información práctica que necesitan los invitados.

✅ Ideal para: Anfitriones de cabañas y propietarios de casas rurales que gestionan estancias en el campo centradas en actividades al aire libre.

💡 Consejo profesional: Usa ClickUp Brain MAX para convertir notas dispersas sobre el alojamiento en un libro de bienvenida impecable más rápidamente. Este asistente de IA para escritorio tiene todo el contexto de tu trabajo. Reúne los detalles de la propiedad, los mensajes guardados, la información de los proveedores, las recomendaciones de lugares cercanos y las preguntas de invitados anteriores; luego, utiliza la función de voz a texto para dictar rápidamente actualizaciones, como instrucciones de aparcamiento o recordatorios de salida, mientras estás fuera de la oficina.

6. Plantilla de manual de marca de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Crea una guía de bienvenida para invitados coherente con la plantilla de manual de marca de ClickUp

La plantilla de libro de marca de ClickUp funciona a la perfección como libro de bienvenida de Airbnb cuando quieres que cada punto de contacto con el invitado transmita coherencia, desde la página de portada hasta las normas de la casa y las recomendaciones locales.

Te ofrece un diseño limpio en ClickUp Docs para definir la identidad de tu propiedad una sola vez y luego reutilizarla en todas las páginas y actualizaciones, de modo que tu libro de bienvenida se mantenga impecable incluso cuando cambien los detalles.

En su interior, puedes documentar los elementos esenciales que conforman la experiencia de los invitados, incluyendo la presentación de tu alojamiento y la identidad visual, como logotipos/marcas, colores y tipografía. También incluye una sección para organizar los recursos complementarios del libro de bienvenida, tales como recursos digitales, materiales imprimibles e iconos de referencia rápida.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén la coherencia de tu libro de bienvenida con una sección dedicada a la presentación de la marca que marque el tono del lenguaje y los mensajes dirigidos a los invitados.

Mantén un aspecto coherente en todas las páginas definiendo los colores y la tipografía de la marca una sola vez y aplicándolos luego a todas las secciones de la guía.

Guarda en un solo lugar los recursos listos para los invitados, incluidos los elementos de marca digitales y los iconos, para que tu libro de bienvenida sea fácil de actualizar y compartir.

✅ Ideal para: Anfitriones de Airbnb boutique y administradores de propiedades que desean crear una guía de invitados con la imagen de marca para estancias de lujo.

7. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Aclara las condiciones de la estancia a los invitados con la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp también sirve como un documento de libro de bienvenida de Airbnb muy útil cuando quieres que los invitados comprendan claramente las condiciones de la estancia. Incluye secciones que los anfitriones suelen necesitar detallar por escrito, como Uso de la propiedad y servicios públicos, Daños y reparaciones y Rescisión.

Añade los datos de tu alojamiento en la parte superior y, a continuación, utiliza los títulos integrados para convertir tus normas en una guía que los invitados puedan leer rápidamente y seguir. Si quieres simplificar el texto, ClickUp Brain puede reescribir tus políticas en un lenguaje sencillo y fácil de entender para los invitados, y crear una versión de resumen para la primera página.

Por qué te gustará esta plantilla:

Publica las normas de la casa en la sección «Uso de la propiedad y servicios públicos», incluyendo horarios de silencio, visitas, aparcamiento, fumadores y normas sobre el uso de los electrodomésticos.

Aclara las responsabilidades en materia de daños y reparaciones, incluyendo cómo deben elaborar los invitados informes sobre los problemas y qué se les puede cobrar.

Define qué ocurre si se incumplen las normas mediante la cláusula de rescisión, manteniendo la coherencia en los pasos de escalado en todas las estancias

✅ Ideal para: Anfitriones de Airbnb y gestores de alquileres a corto plazo que deseen incluir una sección clara de condiciones y normas en su libro de bienvenida.

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Cómo compartir tu libro de bienvenida de Airbnb con los invitados

Esta es la forma más sencilla de permitir el uso compartido de tu libro de bienvenida de Airbnb cuando lleguen tus invitados:

Crea un documento de «Libro de bienvenida»: Elabora una guía en ClickUp Docs que incluya el check-in, el wifi, las normas de la casa, «cómo funcionan las cosas», consejos locales y el check-out. Haz que la primera sección sea muy fácil de leer de un vistazo para que los invitados puedan encontrar lo esencial en segundos. Como es una Elabora una guía en ClickUp Docs que incluya el check-in, el wifi, las normas de la casa, «cómo funcionan las cosas», consejos locales y el check-out. Haz que la primera sección sea muy fácil de leer de un vistazo para que los invitados puedan encontrar lo esencial en segundos. Como es una fuente única de información , solo tienes que actualizarla una vez y todos los invitados recibirán la última versión (sin duplicados nunca).

Compártelo como un enlace de solo lectura: Genera un enlace externo de solo lectura para compartir el documento, de modo que los invitados puedan abrirlo en el móvil sin necesidad de iniciar sesión. Incluye este enlace en tu hilo de mensajes de Airbnb (y reenvíalo entre 48 y 72 horas antes del check-in). Así evitas que los detalles completos se pierdan en un chat extenso y ofreces a los invitados un lugar fiable al que acudir para consultar la información.

Guarda una plantilla de «Mensaje para invitados»: Crea un mensaje breve y reutilizable en ClickUp (como fragmento de documento o Crea un mensaje breve y reutilizable en ClickUp (como fragmento de documento o plantilla de tarea de ClickUp ) que incluya solo lo esencial —pasos para la entrada, wifi, aparcamiento, una regla clave y hora de salida— además del enlace al libro de bienvenida.

Manténlo actualizado con tareas y recordatorios: Crea una Crea una tarea periódica en ClickUp para actualizar las recomendaciones locales cada mes, revisar las normas de la casa cada trimestre, verificar los contactos de emergencia cada temporada y actualizar las instrucciones de los electrodomésticos cada vez que haya algún cambio.

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Gestiona tu libro de bienvenida y tu lista de control para anfitriones con ClickUp

Un libro de bienvenida es más eficaz cuando es fácil mantenerlo actualizado. Un cambio en el wifi, el aparcamiento o las instrucciones de check-in no debería suponer tener que rebuscar entre notas y mensajes.

ClickUp te ayuda a tenerlo todo en un solo lugar. Redacta y mantén tu libro de bienvenida en Docs, crea una lista de control reutilizable para el cambio de invitados en Tasks y guarda plantillas de mensajes para los invitados listas para enviar, para que no tengas que reescribir las mismas respuestas cada semana.

Y con la IA, puedes pulir rápidamente la redacción, crear una lista de control clara para la salida o generar una sección de recomendaciones locales que se ajuste a tus normas de la casa y a tu estilo.

Crea el manual una vez, mantenlo actualizado y haz que cada estancia sea más agradable.

Empieza a usar ClickUp ahora mismo.

Preguntas frecuentes

Un libro de bienvenida de Airbnb es una guía dirigida a los invitados que mejora la experiencia de la estancia con un toque cálido y personalizado. Un manual de la casa suele ser más operativo y contiene instrucciones detalladas de mantenimiento o información destinada a los limpiadores y coanfitriones, más que a los invitados.

Sí, la mayoría de las plantillas de libros de bienvenida son independientes de la plataforma. Puedes personalizarlas fácilmente sustituyendo cualquier término específico de Airbnb por la terminología de Vrbo, Booking.com o tu propia página web de reservas directas.

Lo ideal es que crees ambos. Un libro de visitas digital de Airbnb es fácil de actualizar y poner a disposición de los invitados antes de su llegada, mientras que una copia impresa sirve como copia de seguridad fiable para aquellos que prefieren el papel o que tienen problemas de conexión durante su estancia.

Guarda una plantilla maestra de la guía de Airbnb en un entorno de trabajo centralizado como ClickUp para mantener la coherencia en todas tus propiedades. A continuación, puedes duplicarla y personalizarla para cada propiedad, garantizando la coherencia de la marca sin dejar de incluir detalles específicos de cada propiedad.