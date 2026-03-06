Las 10 mejores alternativas a Knowmax para 2026

Si tu equipo tiene una «base de conocimientos» y sigue haciendo las mismas preguntas en el chat cada semana, el problema se reduce a la recuperación de información.

Las herramientas de conocimiento son buenas para almacenar información. Sin embargo, pocas son buenas para proporcionar la respuesta correcta a la persona adecuada en el momento preciso en que se está realizando el trabajo.

Knowmax puede funcionar bien para conocimientos de soporte estructurados y resoluciones guiadas. Pero si estás buscando alternativas a Knowmax, normalmente significa que necesitas una gestión del conocimiento que se parezca a un sistema operativo. Búsqueda más rápida, mantenimiento más sencillo, mejor ayuda de IA y conexión más estrecha con los flujos de trabajo diarios.

En esta guía, repasaremos las 10 mejores alternativas a Knowmax para la gestión del conocimiento, cuáles son los puntos fuertes de cada una y cómo elegir la más adecuada en función de cómo tu equipo busca, utiliza y mantiene el conocimiento cada día.

¿Por qué optar por alternativas a Knowmax?

Probablemente esté buscando una alternativa a Knowmax porque su base de conocimientos actual le parece un callejón sin salida. La información se almacena allí, pero no se conecta con el trabajo que su equipo tiene pendiente.

Y así es como se produce la proliferación de herramientas. La gente pierde horas saltando entre herramientas inconexas, cambiando de pestañas y buscando archivos.

Coste de la expansión del trabajo

Esta desconexión crea problemas como:

Necesidad de flujos de trabajo unificados : sus sus procedimientos operativos estándar (POE) se encuentran en un sistema, pero las tareas para completarlos están en otro totalmente diferente. Esto obliga a su equipo a traducir manualmente las instrucciones en acciones, lo que supone una pérdida de tiempo y aumenta la posibilidad de cometer errores.

Capacidades limitadas de IA: tu barra de búsqueda actual solo entiende palabras clave exactas. No puede interpretar preguntas naturales ni ofrecer información relevante, lo que obliga a tu equipo a adivinar los términos de búsqueda correctos o a rendirse por completo.

Lagunas en la integración: tu base de conocimientos no se comunica con tu tu base de conocimientos no se comunica con tu herramienta de gestión de proyectos , CRM o servicio de asistencia técnica. Esto significa que la información no está disponible donde tu equipo realmente trabaja, lo que les obliga a buscarla en diferentes aplicaciones.

Preocupaciones sobre la escalabilidad: a medida que tu equipo crece, necesitas permisos más avanzados, mejores análisis para detectar lagunas de contenido y compatibilidad con varios idiomas. Una herramienta básica simplemente no puede seguir el ritmo.

Alternativas a Knowmax de un vistazo

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Gestión del conocimiento; Documentos + Wikis; Brain + Brain MAX; Búsqueda empresarial; Automatizaciones Gestión del conocimiento basada en IA con conexión a la ejecución de tareas. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Document360 KB públicas + privadas; Ask Eddy IA; control de versiones/reversión; análisis Bases de conocimiento de autoservicio con análisis Precios personalizados Guru Tarjetas verificadas; extensión para navegador; respuestas con IA; flujos de trabajo de verificación. Entrega de conocimientos en tiempo real dentro de las herramientas de flujo de trabajo. Planes de pago desde 25 $/usuario/mes; precios personalizados disponibles. Confluence Espacios; permisos de página; plantillas; Atlassian Intelligence. Wikis de equipo en el ecosistema Atlassian Plan Free disponible; planes de pago desde 5,42 $/usuario/mes; precios personalizados disponibles. Notion Wikis + bases de datos; páginas verificadas; preguntas y respuestas de Notion IA; permisos. Documentos y bases de datos para wikis internas Plan Free disponible; planes de pago desde 12 $/usuario/mes; precios personalizados disponibles. Helpjuice Marca personalizada; búsqueda con IA; análisis; bases de conocimientos multilingües. Bases de conocimiento personalizables con potente función de búsqueda. Planes de pago desde 249 $ al mes; planes de IA desde 449 $ al mes; IA ilimitada desde 799 $ al mes. Bloomfire Uso compartido de conocimientos mediante preguntas y respuestas; herramientas de moderación; suite de análisis; controles de acceso. Uso compartido de conocimientos empresariales impulsado por IA. Precios personalizados Freshdesk KB + tickets; sugerencias de IA; KB multilingüe; foros comunitarios. Equipos de soporte al cliente que necesitan un sistema integrado de tickets Plan Free disponible; planes de pago desde 19 $/agente/mes; precios personalizados disponibles. ServiceNow Flujos de trabajo KM + ITSM; alineación KCS; Now Assist. Gestión del conocimiento de los servicios de TI de la corporación Precios personalizados Zendesk Centro de ayuda; bloques de contenido; análisis; búsqueda con IA. Autoservicio y soporte omnicanal Planes de pago desde 25 $/agente/mes; IA incluida en los planes Suite; opciones Enterprise disponibles.

Las mejores alternativas a Knowmax

Cada una de las plataformas que se indican a continuación satisface necesidades diferentes.

Algunas se centran exclusivamente en crear una base de conocimientos, mientras que otras realizan la conexión directa de tu documentación con los flujos de trabajo más amplios de tu equipo.

Echemos un vistazo:

1. ClickUp (la mejor para la gestión del conocimiento basada en IA conectada a la ejecución de tareas)

Knowmax es excelente como capa de conocimiento dedicada, pero la realidad cotidiana es que el conocimiento rara vez vive por sí solo. Entonces tienes las respuestas en una herramienta, el trabajo en otra, y tu equipo pasa el tiempo entre medias cambiando de contexto.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, integra la convergencia conectando tus documentos con un flujo de trabajo más amplio.

Convierte el conocimiento en acción con ClickUp Knowledge Management.

ClickUp Knowledge Management es un sistema completo para crear y organizar el conocimiento que tu equipo utiliza a diario. Puedes configurar un hub compartido para POE, wikis, documentos de incorporación, resúmenes de proyectos y manuales, y mantenerlo organizado a medida que crece la biblioteca.

Crea una base de conocimientos interna y externa con ClickUp Knowledge Management.

Los equipos suelen estandarizar sus conocimientos publicando recursos clave en forma de wikis y utilizando plantillas para mantener la coherencia de la documentación entre las distintas funciones.

ClickUp Docs guarda toda la documentación de tu trabajo en un solo lugar. Puedes crear POE, guías de incorporación, documentos de procesos y resúmenes de proyectos con un formato enriquecido y colaboración en tiempo real, de modo que el documento se convierta en el punto de referencia compartido para todos.

Los documentos también mantienen la escritura y la ejecución muy unidas. Los equipos pueden dejar comentarios, etiquetar a compañeros de equipo y convertir líneas clave en tareas de ClickUp rastreables cuando un documento se convierte en un plan. Esto es útil para listas de control de lanzamiento, guías de escalamiento y notas operativas semanales, donde los siguientes pasos no deben estar en una herramienta separada.

A partir de ahí, hub de documentos se convierte en el lugar al que acuden las personas cuando necesitan una respuesta al instante. Centraliza los documentos y las wikis en una sola vista y facilita la navegación, la búsqueda y la gestión del conocimiento compartido.

Centraliza todos los recursos de conocimiento en un solo lugar con el hub de documentos.

Y cuando el control de acceso es importante, puedes compartir documentos con personas o equipos específicos y establecer permisos para que las personas adecuadas puedan realizar la edición, mientras que el resto solo puede verlos.

Aporta información contextual a tu flujo de trabajo con ClickUp AI.

ClickUp Brain es tu compañero de equipo con IA integrado para trabajar con conocimientos a gran velocidad. Puede resumir, responder preguntas utilizando el contenido de tu entorno de trabajo y convertir las actualizaciones largas en los siguientes pasos a seguir.

Es increíblemente útil para las preguntas cotidianas que nunca deberían convertirse en un intercambio de mensajes en el chat. Pregúntale: «¿Cuál es nuestra política de permiso parental?», y Brain puede extraer la documentación relevante de tu hub de conocimiento, resumirla en un lenguaje sencillo y remitirte a la fuente para que puedas resolverla por ti mismo con confianza.

Todas las conversaciones, acciones y tareas se pueden buscar con IA en ClickUp.

Funciona igual de bien para los clientes. Cuando publicas contenido de ayuda y políticas en ClickUp, los clientes pueden realizar consultas a Brain con preguntas en lenguaje sencillo y obtener una respuesta en segundos, por lo que pueden servirse ellos mismos sin tener que esperar respuestas humanas.

Ambient Answers Agent: respuestas instantáneas en todo tu entorno de trabajo.

¡Deja que los agentes respondan a las preguntas en tu lugar!

El Ambient Answers Agent va un paso más allá al mostrar de forma proactiva las respuestas donde ya se está realizando el trabajo.

En lugar de buscar información o interrumpir a tus compañeros de equipo, el agente escanea continuamente el conocimiento de tu entorno de trabajo y ofrece respuestas contextuales directamente en las tareas, documentos y conversaciones.

Cuando alguien hace una pregunta en un hilo de comentarios o en una discusión sobre una tarea, el agente puede extraer al instante la información relevante de su base de conocimientos y responder con la documentación adecuada.

Esto hace que el conocimiento se sienta presente en el flujo de trabajo en lugar de estar encerrado en un sistema de conocimiento separado.

Las mejores funciones de ClickUp

Mantén los flujos de trabajo de conocimiento funcionando automáticamente con ClickUp Automatizaciones . Asigna propietarios, aplica plantillas, envía aprobaciones y activa recordatorios a medida que avanzan las tareas, para que los POE sigan funcionando sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

El historial de la página ClickUp Docs muestra quién ha cambiado qué y cuándo, y te permite restaurar versiones anteriores cuando se realiza una edición incorrecta en un wiki o un POE.

Haz visible la adopción del conocimiento con los paneles de control de ClickUp . Recopila señales de trabajo en tiempo real para detectar qué está avanzando, qué está estancado y dónde los equipos necesitan soporte.

Conecta tus fuentes de información con las integraciones de ClickUp . Incorpora herramientas como Google Drive, Slack y GitHub al mismo entorno de trabajo para que el conocimiento siga siendo accesible en todos los sistemas.

Automatiza el mantenimiento y la coordinación con ClickUp Super Agents . Supervisa la actividad, resume los cambios y crea seguimientos con compañeros de trabajo de IA para que la documentación siga siendo útil y esté actualizada.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden necesitar algo de tiempo para familiarizarse con todas las funciones de ClickUp.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Lo que me parece más útil de ClickUp es su capacidad para aportar estructura a la complejidad. Lo utilizo constantemente para diseñar sistemas claros y escalables que sustituyen a los correos electrónicos dispersos, los procesos informales y el trabajo reactivo. Lo utilizo para el seguimiento diario de tareas y también para crear flujos de trabajo organizados y repetibles con responsabilidad, visibilidad y gobernanza definidas. ClickUp me permite traducir el pensamiento estratégico en estructura operativa. La mayor ventaja para mí es el apalancamiento, la escalabilidad y las integraciones. ClickUp me permite convertir ideas, procesos y buenas prácticas en sistemas concretos que se pueden replicar, automatizar e incluso convertir en productos.

Lo que me parece más útil de ClickUp es su capacidad para aportar estructura a la complejidad. Lo utilizo constantemente para diseñar sistemas claros y escalables que sustituyen a los correos electrónicos dispersos, los procesos informales y el trabajo reactivo. Lo utilizo para el seguimiento diario de tareas y también para crear flujos de trabajo organizados y repetibles con responsabilidad, visibilidad y gobernanza definidas. ClickUp me permite traducir el pensamiento estratégico en estructura operativa. La mayor ventaja para mí es el apalancamiento, la escalabilidad y las integraciones. ClickUp me permite convertir ideas, procesos y buenas prácticas en sistemas concretos que se pueden replicar, automatizar e incluso convertir en productos.

2. Document360 (la mejor para bases de conocimientos de autoservicio con análisis)

a través de Document360

Document360 es una plataforma de base de conocimientos impulsada por IA que se utiliza para crear documentación de acceso público, privado o mixto para clientes y equipos internos. Está diseñada para ofrecer estructura (categorías, rótulos, jerarquía), una creación sólida (Markdown + editor similar a Word) y controles para mantener la precisión del contenido a medida que se amplía.

El gestor de categorías de la herramienta permite organizar grandes volúmenes de contenido de forma intuitiva, mientras que el control de versiones garantiza que puedas realizar el seguimiento de los cambios y revertirlos cuando sea necesario. La plataforma da prioridad a la calidad del contenido con funciones como la detección de enlaces rotos y la optimización SEO para artículos destinados al público.

Las mejores funciones de Document360

Ask Eddy IA proporciona respuestas contextuales a partir del contenido de su base de conocimientos directamente en la experiencia de búsqueda del sitio.

El portal de la base de conocimientos ofrece compatibilidad con la creación estructurada, con gestión de categorías, rótulos, flujos de trabajo y control de versiones/reversión para una gobernanza real.

Pro Analytics/search analytics te ayuda a realizar el seguimiento de lo que buscan los lectores y dónde se encuentran con callejones sin salida.

Limitaciones de Document360

Algunos usuarios informan de tiempos de carga ligeramente más largos cuando la base de conocimientos crece hasta alcanzar cientos de artículos, especialmente en proyectos de mayor envergadura.

Se producen retrasos al trabajar con hipervínculos o navegar por contenido enlazado, lo que puede ralentizar la edición.

Precios de Document360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Document360

G2 : 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Document360?

Un usuario de G2 dice:

La interfaz fácil de usar y el robusto editor de artículos son excelentes. Hace que la creación, organización y actualización de la documentación sea significativamente más rápida que nuestro método anterior. Aprecio especialmente el control de versiones y la funcionalidad de reversión, que nos da confianza en la gestión de los cambios. La capacidad de crear portales privados/sitios de documentación para equipos internos, al tiempo que se mantiene un sitio público independiente, es una gran ventaja para controlar el acceso y garantizar la seguridad de los datos.

La interfaz fácil de usar y el robusto editor de artículos son excelentes. Hace que la creación, organización y actualización de la documentación sea significativamente más rápida que nuestro método anterior. Aprecio especialmente el control de versiones y la funcionalidad de reversión, que nos da confianza en la gestión de los cambios. La capacidad de crear portales privados/sitios de documentación para equipos internos, al tiempo que se mantiene un sitio público independiente, es una gran ventaja para controlar el acceso y garantizar la seguridad de los datos.

vía Guru

Guru está diseñado para ayudar a los equipos a capturar el conocimiento de la empresa en forma de tarjetas, mantenerlo actualizado mediante verificaciones y mostrarlo justo donde trabajan las personas (como Slack, Teams, tu navegador o las aplicaciones empresariales principales).

También combina la recuperación con el mantenimiento. Esto significa que puede asignar expertos para que verifiquen el contenido periódicamente y garantizar así su actualidad, y utilizar la capa de IA de Guru para responder a preguntas con conocimientos verificados y sujetos a permisos.

La extensión para el navegador y las integraciones de aplicaciones de Guru permiten que el conocimiento aparezca de forma contextual. Cuando un agente de soporte abre un ticket sobre una función específica, los artículos relevantes aparecen automáticamente.

Las mejores funciones de Guru

Tiene compatibilidad con chat/investigación con IA y agentes de conocimiento, además de automatización de la calidad del conocimiento para mantener el contenido más saludable a lo largo del tiempo.

Las tarjetas permiten a los equipos almacenar respuestas en un formato estandarizado (ideal para habilitación, macros de soporte, fragmentos de POE).

Asigna expertos en la materia a las tarjetas y establece intervalos de verificación.

Limitaciones de Guru

Encontrar la respuesta «exacta» puede resultar más lento o difícil si las tarjetas no están organizadas de forma coherente.

La búsqueda puede arrojar demasiados resultados si no se aplican etiquetas cuidadosamente.

Precios de Guru

Autoservicio: desde 25 $/asiento/mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de expertos

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Guru?

Un usuario de G2 dice:

En Guru IA, la interfaz de usuario contiene una estructura bien organizada en formato de tarjetas que nos ayuda a comprender la información fácilmente. Además, proporciona respuestas directamente en la extensión, por lo que ni siquiera tengo que cambiar mi flujo de trabajo actual. Eso me ahorra mucho tiempo y esfuerzo manual. Además, cuenta con funciones de IA que funcionan conjuntamente y ofrecen resultados excepcionales.

En Guru AI, la interfaz de usuario contiene una estructura bien organizada en formato de tarjetas que nos ayuda a comprender la información fácilmente. Además, proporciona respuestas directamente en la extensión, por lo que ni siquiera tengo que cambiar mi flujo de trabajo actual. Eso me ahorra mucho tiempo y esfuerzo manual. Además, cuenta con funciones de IA que funcionan conjuntamente y ofrecen resultados excepcionales.

4. Confluence (la mejor para wikis de equipo integradas con el ecosistema Atlassian)

a través de Confluence

Confluence es la base de conocimientos y el hub de colaboración de Atlassian para crear wikis internos, bibliotecas de POE, documentos de proyectos y registros de decisiones.

Los equipos organizan el contenido en espacios, publican páginas y blogs, y controlan el acceso con permisos de página y espacio. Todo esto lo convierte en una opción habitual para organizaciones con muchos procesos que necesitan gobernanza además de documentación.

Donde resulta especialmente útil para los equipos de soporte y operaciones es en el ciclo «doc to action» (del documento a la acción). Confluence incluye funciones de IA que pueden resumir páginas, ayudar a crear y editar contenido y admitir búsquedas en formato de preguntas y respuestas.

Las mejores funciones de Confluence

Organiza el conocimiento por equipo, proyecto o tema con jerarquías de páginas anidadas.

Atlassian Intelligence en Confluence ayuda a resumir páginas/blogs, generar y organizar ideas, y ofrece compatibilidad con la recuperación de preguntas y respuestas para obtener respuestas más rápidas de forma autónoma.

Las restricciones y permisos de página te permiten bloquear el contenido confidencial a nivel de espacio/página, mientras que el resto de la base de conocimientos sigue siendo ampliamente utilizable.

Limitaciones de Confluence

Los espacios con demasiadas páginas pueden degradar el rendimiento en todo el espacio.

Las jerarquías profundas y las restricciones cambiantes implican consideraciones de rendimiento.

Precios de Confluence

Free

Estándar: 5,42 $/usuario/mes

Premium: 10,44 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2 : 4,1/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Confluence?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta usar Confluence porque se integra perfectamente con Jira y Jira Service Manager, que también utilizamos. Incluso antes de integrarlo todo, ya era sencillo y fácil de usar. Lo utilizamos como base de conocimientos y realizamos un uso compartido de artículos a diario con las personas que confían en nosotros para obtener asistencia. El soporte al cliente ha sido increíble y, al tratarse de una solución en la nube, la implementación fue relativamente sencilla.

Me encanta usar Confluence porque se integra perfectamente con Jira y Jira Service Manager, que también utilizamos. Incluso antes de integrarlo todo, ya era sencillo y fácil de usar. Lo utilizamos como base de conocimientos y realizamos un uso compartido de artículos a diario con las personas que confían en nosotros para obtener asistencia. El soporte al cliente ha sido increíble y, al tratarse de una solución en la nube, la implementación fue relativamente sencilla.

5. Notion (la mejor para documentos versátiles y bases de datos para wikis internos)

vía Notion

Notion ofrece un enfoque modular y en blanco para los equipos que desean crear exactamente la base de conocimientos que imaginan, ya sea un simple wiki o un complejo hub operativo.

Combina documentos, bases de datos y seguimiento de proyectos en un solo entorno de trabajo. Para la gestión del conocimiento, esto significa que puedes crear una wiki que también funciona como una base de datos con capacidad de búsqueda, con propiedades, filtros y vistas personalizados.

Además, añade una capa de IA. Con Notion AI, puedes hacer preguntas en lenguaje sencillo y obtener respuestas extraídas de tu entorno de trabajo, aplicaciones conectadas e incluso de la web.

Las mejores funciones de Notion

Las wikis y las páginas verificadas te ayudan a asignar propietarios y marcar las páginas como actualizadas, para que los equipos sepan en qué pueden confiar.

Las bases de datos te permiten convertir el conocimiento en sistemas estructurados (preguntas frecuentes, listas de control para la incorporación, preguntas frecuentes sobre productos, macros de soporte).

El uso compartido y los permisos proporcionan soporte para controlar el acceso a las páginas y bases de datos, incluidas las reglas de acceso a nivel de página en las bases de datos.

Limitaciones de Notion

El rendimiento puede verse afectado con bases de datos muy grandes.

Menos estructuradas que las herramientas de base de conocimientos diseñadas específicamente para este fin.

Precios de Notion

Free

Más: 12 $/asiento/mes

Business: 24 $/asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de Capterra dice:

En general, Notion es una aplicación muy útil que ayuda a organizar y ordenar todo, sin importar lo complejo que sea. Es una herramienta excelente tanto para empresas como para estudiantes, si estás dispuesto a invertir tiempo en familiarizarte con sus funciones.

En general, Notion es una aplicación muy útil que ayuda a organizar y ordenar todo, sin importar lo complejo que sea. Es una herramienta excelente tanto para empresas como para estudiantes, si estás dispuesto a invertir tiempo en familiarizarte con sus funciones.

6. Helpjuice (la mejor para bases de conocimiento personalizables con una potente función de búsqueda)

vía Helpjuice

Helpjuice es una plataforma diseñada para equipos que desean publicar contenido de ayuda que se adapte al aspecto y la sensación de su producto. Puede estructurar los artículos en categorías, controlar el acceso y personalizar el diseño en gran medida (CSS, diseño, marca) para que su base de conocimientos sea coherente con su sitio web y la experiencia de la aplicación.

Ofrece una búsqueda basada en IA para ayudar a los usuarios a encontrar respuestas al instante. Además, la herramienta incluye análisis de la base de conocimientos para que puedas ver qué leen las personas, qué buscan y dónde fallan las búsquedas.

Las mejores funciones de Helpjuice

La búsqueda inteligente reconoce errores ortográficos, sinónimos y coincidencias parciales.

La compatibilidad multilingüe ayuda a los equipos a gestionar el conocimiento en varios idiomas en un solo sistema.

/IA Article Request puede ayudarte a detectar temas que faltan y generar borradores para que tu base de conocimientos se mantenga a la vanguardia de las preguntas más comunes.

Limitaciones de Helpjuice

El editor se actualiza mientras se realiza la edición, lo que interrumpe el flujo de escritura.

Limitaciones en cuanto al formato y la necesidad de volver a traducir el contenido al realizar actualizaciones.

Valoraciones y reseñas de Helpjuice

G2 : 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Precios de Helpjuice

Base de conocimientos: 249 $ al mes.

Base de conocimientos con IA: 449 $ al mes.

Base de conocimientos de IA ilimitada: 799 $ al mes.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Helpjuice?

Un usuario de G2 dice:

Como uno de los principales colaboradores de nuestra base de conocimientos, valoro mucho lo intuitivo y fácil de usar que es el editor de Helpjuice. Es sencillo, fácil de navegar y simplifica la creación y organización de contenidos. Otra función destacada es su soporte al cliente, especialmente la opción de chat en vivo. Siempre que he necesitado ayuda, el equipo de soporte ha sido receptivo y servicial, lo que marca una gran diferencia a la hora de gestionar una gran base de conocimientos interna.

Como uno de los principales colaboradores de nuestra base de conocimientos, valoro mucho lo intuitivo y fácil de usar que es el editor de Helpjuice. Es sencillo, fácil de navegar y simplifica la creación y organización de contenidos. Otra función destacada es su soporte al cliente, especialmente la opción de chat en vivo. Siempre que he necesitado ayuda, el equipo de soporte ha sido receptivo y servicial, lo que marca una gran diferencia a la hora de gestionar una gran base de conocimientos interna.

7. Bloomfire (la mejor para el uso compartido de conocimientos empresariales basados en IA)

a través de Bloomfire

Bloomfire es una plataforma de gestión del conocimiento para corporaciones que necesitan un único hub interno para respuestas, documentos y conocimientos institucionales.

Se basa en gran medida en el descubrimiento rápido a través de la búsqueda impulsada por IA y la indexación de contenido, además de un motor de conocimiento de tipo preguntas y respuestas. Aquí es donde los equipos pueden hacer preguntas, recabar respuestas de expertos en la materia y llenar los vacíos a lo largo del tiempo.

Bloomfire también ofrece integraciones específicas para Microsoft Teams y Slack, de modo que los usuarios pueden buscar, preguntar a la IA y realizar el uso compartido de respuestas verificadas sin salir de su flujo de trabajo de chat.

Las mejores funciones de Bloomfire

La búsqueda y el descubrimiento basados en IA ayudan a las personas a encontrar rápidamente páginas, archivos y publicaciones relevantes, incluso cuando no conocen la palabra clave exacta.

Las herramientas de moderación de Bloomfire admiten flujos de trabajo para la edición, aprobación, archivación y gestión del contenido con el fin de mantener tu base de conocimientos limpia y conforme a las normas.

La seguridad de la corporación y los controles de acceso estructurados ofrecen compatibilidad con grupos, permisos basados en roles, SSO y SCIM para implementaciones más grandes.

Limitaciones de Bloomfire

Las búsquedas no siempre muestran los resultados más relevantes, lo que puede reducir la confianza en las respuestas de autoservicio.

Existen límites en la elaboración de informes cuando los equipos desean obtener información más detallada sobre el uso o el seguimiento del rendimiento del contenido.

Precios de Bloomfire

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Bloomfire

G2 : 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bloomfire?

Un usuario de G2 dice:

Nuestro equipo utiliza Bloomfire, y ha resultado ser una herramienta y un recurso muy útiles. Con Bloomfire, investigar es mucho más fácil y eficiente. También cuenta con una función de asistente de IA en la que basta con pedir lo que necesitas y te da una respuesta directa y clara.

Nuestro equipo utiliza Bloomfire, y ha resultado ser una herramienta y un recurso muy útiles. Con Bloomfire, investigar es mucho más fácil y eficiente. También cuenta con una función de asistente de IA en la que basta con pedir lo que necesitas y te da una respuesta directa y clara.

8. Freshdesk (la mejor para equipos de soporte al cliente que necesitan un sistema integrado de tickets)

vía Freshdesk

Freshdesk combina una base de conocimientos orientada al cliente con un servicio de asistencia completo en una sola plataforma, por lo que los agentes de soporte no tienen que cambiar de herramienta.

También hace hincapié en la desviación. En otras palabras, Freshdesk puede sugerir automáticamente artículos relevantes antes de que un cliente envíe un ticket. A continuación, convierte las respuestas del ticket en artículos de solución para que tu base de conocimientos crezca a partir de conversaciones de soporte reales.

Además, incluye foros comunitarios donde los clientes pueden ayudarse mutuamente y realizar el uso compartido de ideas, junto con documentación oficial.

Las mejores funciones de Freshdesk

El control de versiones de los artículos te ofrece un historial completo de los cambios realizados en los artículos de soluciones para mayor visibilidad y reversibilidad.

Freddy IA sugiere artículos a los clientes, ayuda a los agentes a redactar respuestas y realiza la automatización de las tareas rutinarias.

Crea bases de conocimiento en varios idiomas y dirige a los clientes a la versión adecuada de forma automática.

Limitaciones de Freshdesk

Los evaluadores suelen querer una elaboración de informes más detallada sobre métricas y visibilidad operativa más allá de lo básico.

La búsqueda no siempre muestra el resultado adecuado.

Precios de Freshdesk

Crecimiento: 19 $/agente/mes

Pro : 55 $/agente/mes

Enterprise: 89 $/agente/mes

Valoraciones y reseñas de Freshdesk

G2 : 4,4/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshdesk?

Un usuario de G2 dice:

Freshdesk es muy fácil de usar y no resulta abrumador, incluso en los días más ajetreados. Me ayuda a mantenerme organizado al guardar todos los tickets en un solo lugar y dejar claro qué es lo que tiene prioridad. Funciones como las respuestas predefinidas y la automatización ahorran mucho tiempo, y las notas internas facilitan la coordinación del equipo. En general, me ayuda a trabajar más rápido, mantenerme al día y gestionar los problemas de los clientes con más confianza.

Freshdesk es muy fácil de usar y no resulta abrumador, incluso en los días más ajetreados. Me ayuda a mantenerme organizado al guardar todos los tickets en un solo lugar y dejar claro qué es lo que tiene prioridad. Funciones como las respuestas predefinidas y la automatización ahorran mucho tiempo, y las notas internas facilitan la coordinación del equipo. En general, me ayuda a trabajar más rápido, mantenerme al día y gestionar los problemas de los clientes con más confianza.

9. ServiceNow (la mejor para la gestión de servicios de TI de corporaciones)

a través de ServiceNow

ServiceNow ofrece gestión del conocimiento integrada con gestión de incidencias, gestión de cambios y catálogos de servicios. Lo hace con un módulo de gestión del conocimiento de nivel corporativo integrado en su amplia plataforma ITSM.

El módulo de gestión del conocimiento de ServiceNow sigue la metodología del servicio centrado en el conocimiento (KCS), que conecta la creación de conocimiento directamente con la resolución de incidencias. Esto garantiza que la base de conocimientos mejore constantemente como parte del proceso de asistencia.

Las mejores funciones de ServiceNow

La plataforma tiene compatibilidad integrada para la metodología KCS. Esto significa que el conocimiento se crea y mejora como parte del proceso de resolución de incidencias.

Ahora, Assist in Knowledge Management puede ayudar a generar artículos de conocimiento a partir de casos o incidencias.

El modelo KM ofrece compatibilidad con controles y estructuras de nivel de corporación.

Limitaciones de ServiceNow

Puede sufrir tiempos de carga lentos (por ejemplo, los paneles tardan entre 10 y 15 segundos), lo que puede hacer que la navegación diaria resulte pesada.

Es posible que la búsqueda con IA/agente virtual no lea ciertos «bloques de conocimiento», lo que puede dar lugar a que se pierdan artículos o se obtengan respuestas parciales.

Precios de ServiceNow

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre ServiceNow

G2 : 4,4/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ServiceNow?

Un usuario de Capterra dice:

ServiceNow es una de las herramientas más famosas para todo tipo de organizaciones. Proporciona una plataforma en la que podemos crear cosas según nuestras necesidades. Es altamente personalizable. Es muy fácil de usar y no requiere código para su desarrollo.

ServiceNow es una de las herramientas más famosas para todo tipo de organizaciones. Proporciona una plataforma en la que podemos crear cosas según nuestras necesidades. Es altamente personalizable. Es muy fácil de usar y no requiere código para su desarrollo.

10. Zendesk (la mejor para una experiencia omnicanal del cliente con autoservicio)

a través de Zendesk

Zendesk es excelente en el servicio de atención al cliente omnicanal, ya que potencia el autoservicio en todos los canales (correo electrónico, chat y redes sociales) como parte de la amplia suite Zendesk para ofrecer respuestas coherentes en todas partes.

Zendesk Guide es el componente de base de conocimientos de la plataforma de servicio al cliente de Zendesk. Impulsa tu Centro de ayuda, alimenta el Answer Bot para respuestas automatizadas y se integra con foros comunitarios, todo ello para reducir el volumen de tickets a través del autoservicio.

También ofrece herramientas como Knowledge Builder para ayudarte a poner en marcha y acelerar la creación de la base de conocimientos cuando empiezas desde cero.

Las mejores funciones de Zendesk

Crea un centro de ayuda con tu marca, con artículos, categorías y función de búsqueda.

Los bloques de contenido te permiten reutilizar el mismo fragmento en varios artículos del Centro de ayuda.

El panel de actividades de la base de conocimientos te ayuda a medir las vistas y las señales de retroalimentación (como los votos).

Limitaciones de Zendesk

La elaboración de informes y la personalización no son tan flexibles, especialmente cuando los flujos de trabajo se vuelven complejos.

Curva de aprendizaje pronunciada cuando se desea una configuración más profunda.

Precios de Zendesk

Equipo de soporte: 25 USD por agente/mes (facturado mensualmente)

Suite Equipo: 69 $ al mes por agente (facturación mensual, IA incluida)

Suite Professional: 149 $ al mes por agente (facturación mensual, IA incluida)

Suite Enterprise: 219 $ al mes por agente.

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2 : 4,3/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk?

Un usuario de Capterra dice:

Integramos el chatbot de Zendesk con nuestro portal de clientes sin ninguna dificultad. Ahora, cada vez que los usuarios del portal necesitan ayuda, pueden ponerse en contacto con nosotros con solo hacer clic en el icono de chat.

Integramos el chatbot de Zendesk con nuestro portal de clientes sin ninguna dificultad. Ahora, cada vez que los usuarios del portal necesitan ayuda, pueden ponerse en contacto con nosotros con solo hacer clic en el icono de chat.

Unifique el conocimiento y los flujos de trabajo con ClickUp.

Existen numerosas herramientas de gestión del conocimiento capaces de almacenar información. El verdadero reto es elegir una que ayude a tu equipo a encontrar y utilizar la respuesta adecuada mientras se realiza el trabajo, sin crear más dispersión de herramientas.

ClickUp es un entorno de trabajo de IA convergente diseñado para mantener el conocimiento conectado con la ejecución. En lugar de mantener un hub de conocimiento separado y un lugar separado donde se realiza el trabajo, tu equipo puede documentar procesos, buscar contexto, colaborar y avanzar en las tareas en un solo lugar con la IA integrada en el flujo de trabajo.

Porque el conocimiento es más valioso cuando aparece en el momento en que alguien necesita actuar en consecuencia.

Prueba ClickUp y descubre cómo es la gestión del conocimiento conectada. ✅

Preguntas frecuentes

Céntrate en la búsqueda basada en IA, los flujos de trabajo de verificación de contenido, las integraciones profundas con tus herramientas existentes y los análisis que muestran la eficacia del contenido. Y lo más importante, considera si necesitas conocimientos relacionados con la ejecución de tareas.

Sí, la mayoría de las plataformas modernas de gestión del conocimiento ofrecen integraciones con herramientas de gestión de proyectos a través de conectores nativos o API. Sin embargo, ClickUp está diseñado de forma diferente, ya que combina ambas capacidades en una sola plataforma, lo que elimina la necesidad de una integración separada.

Un software de base de conocimientos interna proporciona a los empleados POE y políticas, normalmente con permisos más estrictos. Una base de conocimientos orientada al cliente se centra en la asistencia de autoservicio para sus clientes, con énfasis en el acceso público y el SEO.

Por lo general, las funciones básicas de IA están disponibles en los planes básicos, mientras que las funciones avanzadas, como la búsqueda en lenguaje natural y la generación de contenido, suelen incluirse en los planes de nivel superior.