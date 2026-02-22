Las 10 mejores herramientas para campañas políticas para 2026

A las 11:47 p. m., alguien en el chat de la campaña envía un mensaje: «¿Alguien ha actualizado la lista de contacto con los votantes?» Tres minutos más tarde, llega otra respuesta: «¿Qué documento estamos utilizando ahora?»

A medianoche, la mitad del equipo está trabajando con versiones diferentes y el día de las elecciones se acerca.

Así es como son realmente las campañas políticas entre bastidores: decisiones rápidas, noches de trabajo hasta tarde y una lucha constante por mantener a las personas, los datos y los mensajes alineados.

Las herramientas para campañas políticas han llegado para llenar ese vacío. Desde la gestión de voluntarios y operaciones sobre el terreno hasta el seguimiento de la divulgación entre los votantes, la recaudación de fondos, las comunicaciones y la coordinación interna, el software se ha convertido en la columna vertebral de las campañas modernas.

En esta guía, analizamos 10 de las mejores herramientas para campañas políticas, aquellas en las que los equipos de campaña pueden confiar cuando las cosas se ponen intensas y hay mucho en juego. 📈

Las herramientas para campañas políticas ayudan a los candidatos, los directores de campaña y las organizaciones de defensa a coordinar la divulgación entre los votantes, gestionar a los voluntarios, realizar el seguimiento de las donaciones y comunicarse con los simpatizantes.

Llevar a cabo una campaña a menudo significa hacer malabarismos con docenas de elementos en movimiento, como calendarios de campaña, bases de datos de donantes, coordinación de voluntarios, logística de eventos y elaboración de informes de cumplimiento. Esto genera una proliferación de trabajo: la fragmentación de las actividades laborales en múltiples herramientas desconectadas entre sí, donde se pierde información crítica.

Estas herramientas son utilizadas por candidatos de todos los niveles, desde juntas escolares locales hasta elecciones federales, así como por comités de acción política, grupos de defensa de problemas y organizadores de base.

El software moderno de gestión de campañas políticas ha evolucionado para incorporar la integración de archivos de votantes, el análisis predictivo, los mensajes de texto entre pares y la selección de votantes basada en IA para maximizar los presupuestos limitados y las horas de voluntariado.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrá que preocuparse por esto. Cree tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic.

Elegir la herramienta equivocada para tu campaña puede suponer una pérdida de tiempo y dinero, y obligar a tu equipo a seguir flujos de trabajo rígidos que no se ajustan a tus necesidades. Esta frustración aumenta a medida que se acercan los plazos, los voluntarios reciben señales contradictorias y no puedes ampliar tus operaciones cuando más importa.

Estos son los criterios clave que hay que evaluar:

Integración de archivos de votantes: ¿La plataforma tiene conexión con los archivos de votantes estatales o con bases de datos nacionales como VoteBuilder o L2? El acceso fluido a los datos de los votantes elimina las importaciones manuales y mantiene su segmentación actualizada.

Comunicación multicanal: Busque funciones integradas o incorporadas de mensajería instantánea entre pares, envío masivo de textos de correo electrónico y banca telefónica para llegar a los votantes dondequiera que se encuentren.

Gestión de voluntarios: funciones como la programación de turnos, la asignación de territorios y los registros en tiempo real mantienen el buen funcionamiento de sus operaciones en el campo.

Cumplimiento normativo y elaboración de informes: las campañas deben realizar el seguimiento de las donaciones y los gastos para la Comisión Federal Electoral (FEC) o las juntas electorales estatales; las herramientas de cumplimiento normativo automatizadas reducen los errores y el riesgo de auditoría.

Escalabilidad y facilidad de uso: debe poder gestionar un aumento repentino de voluntarios y contactos de votantes sin problemas de rendimiento, y los nuevos miembros del equipo deben poder alcanzar la productividad rápidamente.

Capacidades de IA y automatización: las campañas modernas se benefician de las campañas modernas se benefician de la orientación a los votantes basada en IA , la asignación automatizada de tareas y el análisis predictivo, que ayudan a asignar los recursos de forma eficaz.

🧠 Dato curioso: Las campañas desde el porche de casa fueron en su día una estrategia importante: candidatos como Warren G. Harding, durante las elecciones estadounidenses de 1920, se quedaron en casa y dejaron que sus seguidores acudieran a ellos, en lugar de viajar por todo el país. Este estilo de baja movilidad enfatizaba la interacción con los votantes locales y el toque personal mucho antes de que existieran las campañas digitales.

A continuación, se muestra una comparación entre las 10 mejores herramientas para campañas políticas:

Necesitas una herramienta que se adapte al caos único de una campaña, no una que lo agrave.

Las mejores herramientas para campañas políticas ofrecen una conexión entre su divulgación entre los votantes, la recaudación de fondos, la coordinación de voluntarios y la elaboración de informes de cumplimiento en un sistema unificado.

Estas son las mejores herramientas para mejorar la eficiencia operativa. ✨

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos y la automatización mediante IA)

El primero de nuestra lista es ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Aquí conviven la planificación de la ejecución, la visibilidad y la inteligencia, lo que reduce la proliferación de herramientas y evita la confusión.

Para equipos que se mueven rápidamente, como las campañas políticas, esa convergencia es importante. Tanto si coordina a un centenar de voluntarios como si gestiona un programa de campo en varios estados, ClickUp se adapta a su flujo de trabajo en lugar de obligarle a seguir una estructura rígida.

Veamos cómo puedes planear una campaña con ClickUp:

Planificación visual de campañas con las pizarras de ClickUp.

La estrategia de campaña tiene múltiples variables al inicio: mapas de distritos electorales, prioridades temáticas, esbozos de segmentos de votantes, secuencias de divulgación, jerarquías de mensajes... Todo comienza con una lluvia de ideas.

Elimine la desconexión entre las sesiones estratégicas y el trabajo diario de la campaña con ClickUp Pizarras .

ClickUp Whiteboards ofrece a su equipo un espacio visual compartido para esbozar ideas, agrupar temas y trazar un mapa de toda su campaña antes de pasar a la ejecución.

Por ejemplo, tus equipos de comunicación y de campo en una sesión de planificación en directo. En una pizarra, crean un mapa de segmentación de votantes, vinculan tareas clave de ClickUp a cada segmento y adjuntan borradores de mensajes. A continuación, convierten inmediatamente los segmentos de máxima prioridad en listas estructuradas que se convierten en tareas ejecutables.

Crea tu campaña con ClickUp:

Consigue compañeros de equipo autónomos con IA gracias a ClickUp Super Agents.

Las campañas ajetreadas conllevan un trabajo rutinario intenso, que incluye seguimientos, resúmenes diarios, informes de progreso, registros de voluntarios y resúmenes semanales de divulgación.

Automatice los flujos de trabajo repetitivos de las campañas sin supervisión humana con ClickUp Super Agents .

Los superagentes de ClickUp son compañeros de equipo con IA integrados en su entorno de trabajo con información contextual sobre su campaña, por lo que pueden realizar flujos de trabajo de varios pasos de forma autónoma y aprender sobre la marcha. Se pueden desencadenar manualmente o configurar para que funcionen las 24 horas del día.

Una vez definido el ritmo de su campaña, puede configurar un Super Agent para que redacte informes semanales de divulgación a partir de sus flujos de actividad. Este recopila las tareas completadas, los informes de los voluntarios, los trabajos atrasados y destaca los cambios con respecto a la semana anterior. El resultado es un resumen listo para presentar.

Crea tu primer Superagente:

Visualice el progreso de la campaña con los paneles de ClickUp.

Los paneles de control de ClickUp le ofrecen visibilidad en tiempo real de todo lo que importa: participación de voluntarios, asistencia a eventos, progreso de las tareas, plazos y resultados de las comunicaciones. Pueden incluir gráficos, estadísticas de métricas operativas, balances de carga de trabajo, seguimiento de tareas vencidas y mucho más, configurados según las necesidades de su equipo.

Añada tarjetas personalizadas para realizar el seguimiento de lo que es importante para su campaña con los paneles de ClickUp .

Por ejemplo, puede crear un panel de control de «Operaciones de campo» que muestre cuántas llamadas a votantes se han completado, a cuántas puertas se ha llamado, qué regiones están por debajo de los objetivos y a qué voluntarios aún no se les ha asignado un seguimiento. Cuando algo se desvía de lo previsto la semana pasada, todo el mundo lo ve al instante.

Entiende los detalles de la campaña con ClickUp Brain.

ClickUp Brain es su asistente de IA contextual integrado que comprende todo lo relacionado con su entorno de trabajo: tareas, comentarios, documentos, pizarras y mucho más. Está diseñado para responder preguntas contextuales, elaborar resúmenes y tomar medidas que reflejen el estado real del trabajo, en lugar de ofrecer resultados genéricos de IA.

ClickUp Brain para una campaña política

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de indicaciones que puedes hacer:

Resuma nuestras tres metas principales para la campaña del segundo trimestre basándose en el documento estratégico y las tareas actuales.

Reescribe este discurso para que resuene mejor entre los votantes urbanos indecisos, manteniendo intacta nuestra postura fundamental.

Explique cuáles son las responsabilidades del equipo de campo, el equipo digital y el equipo de prensa para esta semana.

Redacta un borrador de respuesta rápida basado en esta noticia de última hora y en nuestros documentos de posición existentes.

Genere una actualización diaria utilizando las tareas completadas y bloqueadas de hoy.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatice las tareas repetitivas: recupere horas de trabajo manual creando desencadenantes personalizados que ejecuten su campaña de forma automática con recupere horas de trabajo manual creando desencadenantes personalizados que ejecuten su campaña de forma automática con ClickUp Automatizaciones

Recopile datos: recopile solicitudes de voluntarios, confirmaciones de asistencia a eventos y comentarios de los votantes a través de formularios personalizables que se introducen directamente en su sistema de tareas con recopile solicitudes de voluntarios, confirmaciones de asistencia a eventos y comentarios de los votantes a través de formularios personalizables que se introducen directamente en su sistema de tareas con ClickUp Forms

Centralice la documentación: mantenga a todo su equipo alineado almacenando los planes de campaña, los puntos de discusión y los materiales de formación en mantenga a todo su equipo alineado almacenando los planes de campaña, los puntos de discusión y los materiales de formación en ClickUp Docs

Conéctese con herramientas de terceros: integre plataformas de correo electrónico, CRM, aplicaciones sociales, herramientas de SMS, calendarios y mucho más para unificar el flujo de trabajo de la divulgación entre los votantes, la participación social y los sistemas de voluntariado con las integraciones de ClickUp .

Centralice la toma de decisiones: unifique la búsqueda, la automatización y la creación de contenido en todas las aplicaciones y su contexto de trabajo, al tiempo que elimina unifique la búsqueda, la automatización y la creación de contenido en todas las aplicaciones y su contexto de trabajo, al tiempo que elimina la proliferación de la IA con ClickUp Brain MAX

Ventajas

El entorno de trabajo todo en uno elimina la proliferación de herramientas y los cambios de contexto .

Las capacidades de IA aceleran la toma de decisiones y la creación de contenido .

Su estructura flexible se adapta a campañas de cualquier tamaño, desde locales hasta estatales.

Contras

Los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para explorar todas las funciones.

La experiencia de la aplicación móvil aún no está a la altura de la capacidad completa del escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 elogia ClickUp:

Lo más útil de ClickUp es que realmente gestiona toda nuestra agencia. Utilizamos ClickUp durante todo el día para la gestión de tareas, los Super Agents, la comunicación interna del equipo, los calendarios de contenido, la documentación, el seguimiento de campañas y mucho más. Para nosotros no es solo una herramienta de gestión de proyectos, es nuestro sistema operativo. Los Superagentes son una gran ventaja. Dado que todo nuestro flujo de trabajo se encuentra dentro de ClickUp, los agentes pueden brindarnos soporte para casi todo lo que necesitamos. Nos ayudan a movernos más rápido, pensar con mayor claridad y ejecutar de manera más eficiente sin tener que cambiar de herramienta.

Lo más útil de ClickUp es que realmente gestiona toda nuestra agencia. Utilizamos ClickUp durante todo el día para la gestión de tareas, los Super Agents, la comunicación interna del equipo, los calendarios de contenido, la documentación, el seguimiento de campañas y mucho más. Para nosotros no es solo una herramienta de gestión de proyectos, es nuestro sistema operativo. Los Superagentes son una gran ventaja. Dado que todo nuestro flujo de trabajo se encuentra dentro de ClickUp, los agentes pueden ayudarnos con casi todo lo que necesitamos. Nos ayudan a movernos más rápido, pensar con mayor claridad y ejecutar de manera más eficiente sin tener que cambiar de una herramienta a otra.

2. NationBuilder (la mejor para la organización de comunidades)

a través de NationBuilder

NationBuilder se posiciona como un sistema de organización comunitaria que combina CRM, creador de sitios web, marketing por correo electrónico y procesamiento de donaciones. Ofrece un enfoque integrado en el que los datos de los seguidores fluyen a la perfección entre su sitio web, las listas de correo electrónico y los esfuerzos de divulgación.

La base de datos «Nation» de la plataforma sirve como hub para toda la información de los seguidores, realizando el seguimiento de cada interacción, desde las visitas al sitio web hasta las donaciones y la asistencia a eventos. Este enfoque basado en perfiles ayuda a las campañas a comprender el compromiso de los seguidores a lo largo del tiempo y a segmentar la divulgación en consecuencia.

NationBuilder también incluye plantillas de sitios web integradas, herramientas para la gestión de campañas por correo electrónico y difusión de mensajes de texto, lo que reduce la necesidad de desarrollo personalizado.

Las mejores funciones de NationBuilder

Crea perfiles unificados para los seguidores, incluyendo donaciones, eventos, voluntarios e historial de participación para una divulgación con objetivo específico.

Ofrece plantillas políticas que están enlazadas directamente a la base de datos para actualizaciones automáticas de CRM a partir de inscripciones y donaciones.

Envía comunicaciones específicas a segmentos de seguidores basadas en el historial de interacción, la ubicación o etiquetas personalizadas.

Ventajas

Potentes funciones de organización comunitaria.

Plantillas específicas para política

Incluye múltiples funciones que le ayudarán a evitar los dolores de cabeza de la integración.

Contras

Integración limitada de archivos nativos de votantes.

La personalización del sitio web puede parecer limitada.

Curva de aprendizaje elevada para equipos que no están familiarizados con la plataforma.

Precios de NationBuilder

Starter: A partir de 41 $ al mes.

Ventaja: A partir de 179 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NationBuilder

G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre NationBuilder?

Esto es lo que opinó un crítico de G2:

NationBuilder es una solución integral para CRM, sitios web y transacciones con tarjeta de crédito. Por lo general, estas tareas son complicadas y fragmentadas, pero NationBuilder le permite ponerse en marcha en cuestión de horas, en lugar de días o semanas... A veces, las búsquedas y las actualizaciones por lotes son torpes. El uso compartido en redes sociales se ha quedado atrás con respecto a las tendencias actuales. El podcasting y el RSS serían útiles.

NationBuilder es una solución integral para CRM, sitios web y transacciones con tarjeta de crédito. Por lo general, estas tareas son complicadas y fragmentadas, pero NationBuilder le permite ponerse en marcha en cuestión de horas, en lugar de días o semanas... A veces, las búsquedas y las actualizaciones por lotes son torpes. El uso compartido en las redes sociales se ha quedado atrás con respecto a las tendencias actuales. El podcasting y el RSS serían útiles.

🧠 Dato curioso: Las elecciones presidenciales estadounidenses de 1952 marcaron un punto de inflexión en los medios de comunicación, cuando las cadenas de noticias televisivas, concretamente la CBS, utilizaron el famoso UNIVAC I (Universal Automatic Computer) para predecir el resultado de la carrera entre Dwight D. Eisenhower y Adlai Stevenson.

3. NGP VAN (la mejor para campañas democráticas y progresistas)

a través de NGP VAN

NGP VAN es el proveedor tecnológico dominante para las campañas demócratas y las organizaciones progresistas en Estados Unidos. La plataforma combina el acceso al archivo de votantes a través de VoteBuilder, las herramientas de recaudación de fondos a través de NGP y las capacidades de organización digital, lo que la convierte en la opción predeterminada para las campañas que operan dentro del ecosistema demócrata.

Su interfaz de archivos proporciona acceso a los archivos de votantes estatales mejorados con datos de consumidores, puntuaciones de modelos y el historial de contactos de campañas anteriores. Los organizadores de campo lo utilizan para dividir el territorio, generar listas de visitas y registrar los contactos con los votantes. La fuerza de la plataforma proviene de los efectos de red y las herramientas integradas para gestionar una lista de control de cumplimiento que ayuda a evitar las sanciones de la FEC.

Las mejores funciones de NGP VAN

Acceda a los archivos de votantes estatales con puntuaciones de modelos predictivos y datos demográficos para reducir el terreno de los encuestadores y generar listas de teléfonos.

Deje que NGP se encargue del procesamiento de donaciones con la elaboración de informes de cumplimiento de la FEC integrados, lo que reduce la carga administrativa de los requisitos de financiación de campañas.

Utilice la app móvil MiniVAN, que permite a los encuestadores acceder a listas de visitas y registrar contactos sin conexión, sincronizando los datos cuando se restablece la conexión.

Ventajas

Datos electorales sin igual para campañas progresistas.

La integración del ecosistema reduce los silos de datos.

Estándar del sector, lo que reduce el tiempo de formación del personal con experiencia.

Contras

Presta servicio exclusivamente a organizaciones demócratas y progresistas.

La interfaz puede parecer anticuada en comparación con las plataformas SaaS modernas.

El acceso suele requerir la afiliación a un partido u organización.

Precios de NGP VAN

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NGP VAN

G2: 4/5 (más de 70 reseñas)

Capterra:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre NGP VAN?

De una reseña de G2:

Todos los votantes están disponibles y su información suele estar actualizada. Las funciones básicas, como la búsqueda rápida y las listas y territorios sencillos, suelen funcionar bien... Durante el uso avanzado, hay muchos obstáculos para alcanzar las metas. En este momento, me cuesta asegurarme de que, cuando se imprimen las listas para contactar con los votantes, los encuestadores puedan anotar adecuadamente si el votante nunca ha sido contactado, si es hostil o, especialmente, si es amenazante.

Todos los votantes están disponibles y su información suele estar actualizada. Las funciones básicas, como la búsqueda rápida y las listas y territorios sencillos, suelen funcionar bien... Durante el uso avanzado, hay muchos obstáculos para alcanzar las metas. En este momento, me cuesta asegurarme de que, cuando se imprimen las listas para contactar con los votantes, los encuestadores puedan anotar adecuadamente si el votante nunca ha sido contactado, si es hostil o, especialmente, si es amenazante.

4. Aristotle Campaign Manager (ideal para campañas no partidistas que necesitan datos de votantes)

vía Aristóteles

Aristotle ha sido un proveedor de datos políticos y tecnología para campañas durante décadas, prestando servicio a campañas de todo el espectro político. Combina el acceso a los archivos de votantes, la gestión de donantes y la elaboración de informes de cumplimiento para campañas que necesitan datos sólidos sin restricciones del ecosistema.

Las capacidades de la plataforma en materia de datos de votantes incluyen el acceso a archivos de votantes nacionales y estatales con superposiciones demográficas, datos de consumidores y modelos predictivos. Las campañas pueden crear universos específicos para la divulgación y realizar el seguimiento del historial de contactos a través de múltiples canales de comunicación.

Aristotle presta servicio a campañas independientemente de su afiliación política, lo que lo convierte en una opción para candidatos republicanos, demócratas e independientes.

Las mejores funciones de Aristotle Campaign Manager

Acceda a archivos nacionales de votantes con datos demográficos, de consumo y de modelización para crear universos de votantes con objetivos específicos.

Garantice el cumplimiento de los informes de la FEC y del estado mediante el seguimiento automatizado de las contribuciones y la elaboración de informes, lo que reduce la carga administrativa de los requisitos de financiación de las campañas.

Realice un seguimiento del historial de donaciones, identifique los principales donantes potenciales y gestione los canales de recaudación de fondos con la función CRM integrada.

Ventajas

Plataforma imparcial al servicio de todas las campañas.

El historial de datos detallado proporciona un contexto histórico.

Las herramientas de cumplimiento integradas reducen el riesgo de auditoría.

Contras

La interfaz puede parecer anticuada en comparación con las plataformas más nuevas.

La transparencia de los precios es limitada; requiere consulta con el equipo de ventas.

Una comunidad de usuarios más pequeña significa menos recursos con uso compartido.

Precios de Aristotle Campaign Manager

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aristotle Campaign Manager

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Aristotle Campaign Manager?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano:

Interfaz sencilla, pero con compatibilidad para muchas funciones, como diversos aspectos financieros... Los requisitos de algunas de las funciones son demasiado amplios.

Interfaz sencilla, pero con compatibilidad para muchas funciones, como diversos aspectos financieros... Los requisitos de algunas de las funciones son demasiado amplios.

🔍 ¿Sabías que...? Para la campaña presidencial estadounidense de 2008, el equipo de Barack Obama creó una plataforma social específica llamada My.BarackObama.com , que permitía a los seguidores organizarse, llamar a los votantes y coordinarse de formas que nunca antes habían sido posibles.

5. I360 (la mejor para campañas republicanas y conservadoras)

a través de i360

i360 es la principal plataforma de datos y tecnología para las campañas republicanas y conservadoras, y ofrece datos sobre los votantes, herramientas de prospección y capacidades de publicidad digital. La plataforma proporciona acceso a un archivo nacional de votantes mejorado con datos de consumidores y modelos predictivos diseñados para la orientación conservadora.

Las capacidades de ciencia de datos de la plataforma incluyen modelos predictivos para la persuasión de los votantes, la probabilidad de participación y las posiciones sobre los problemas, lo que ayuda a las campañas a asignar recursos a los votantes más propensos a responder.

Las mejores funciones de i360

Acceda a los archivos nacionales de votantes con puntuaciones de modelos predictivos optimizadas para los objetivos republicanos y conservadores.

Utilice la aplicación móvil que funciona sin conexión y se sincroniza cuando se restablece la conectividad, lo que permite a los equipos sobre el terreno acceder a las listas de visitas y registrar los contactos de los votantes in situ.

Conecte los datos de segmentación de votantes con campañas publicitarias digitales en pantallas, vídeos y televisores conectados.

Ventajas

Datos detallados y modelos predictivos para campañas conservadoras.

Coordinación integrada de campañas digitales y en el campo.

Visibilidad en tiempo real en el campo a través de paneles.

Contras

Presta servicio exclusivamente a organizaciones republicanas y conservadoras.

Se requiere afiliación al ecosistema para acceder.

Los precios y las condiciones no están disponibles públicamente.

Precios de i360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de i360

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre i360?

Directamente de un usuario:

Es muy fácil llamar a varias personas seguidas gracias a la forma en que i360 automatiza las llamadas telefónicas. También es fácil establecer una disposición cuando se va a visitar a personas a sus casas para campañas políticas... A veces, la aplicación puede tener algunos fallos y se bloquea cuando se añade un script para dejar un mensaje de voz.

Es muy fácil llamar a varias personas seguidas gracias a la forma en que i360 realiza la automatización de las llamadas telefónicas. También es fácil realizar el ajuste cuando se va a visitar a personas a sus casas para campañas políticas... A veces, la aplicación puede tener algunos fallos y se bloquea cuando se añade un script para dejar un mensaje de voz.

6. Catalist (la mejor opción para organizaciones progresistas centradas en los datos)

a través de Catalist

Catalist opera como proveedor de infraestructura de datos para organizaciones progresistas, manteniendo un archivo nacional de votantes que sirve de base para la segmentación y el análisis. En lugar de una plataforma de gestión de campañas, proporciona la capa de datos sobre la que se basan otras herramientas.

Su base de datos combina los registros de inscripción de votantes con datos de consumidores, información demográfica e historial de contactos. El modelo de membresía de la plataforma significa que los datos recopilados por una organización enriquecen el archivo para todos los miembros, mejorando la precisión de la segmentación con el tiempo.

Las mejores funciones de Catalist

Acceda a una completa base de datos de votantes mejorada con el historial de contactos del movimiento progresista.

Utilice funciones de análisis y modelos predictivos que evalúan la probabilidad de participación y el potencial de persuasión, lo que ayuda a las campañas a priorizar el contacto con los votantes.

Compare tus listas de seguidores con el archivo de votantes para añadir datos de registro, actualizar direcciones e identificar duplicados.

Ventajas

Los efectos de red mejoran la calidad de los datos con el tiempo.

Análisis sofisticados para estrategias basadas en datos.

Base para una infraestructura de datos progresiva

Contras

El modelo de membresía requiere la confirmación de la organización.

Carece de herramientas avanzadas, lo que hace necesarias las integraciones.

Presta servicio exclusivamente a organizaciones progresistas.

Precios de Catalist

Basado en membresía

Valoraciones y reseñas de Catalist

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Catalist?

Una reseña lo expresa así:

Lo mejor de Catalist.io es que te ofrece múltiples perspectivas de todas las plataformas a la vez... A veces, cuando miro mi panel, me siento abrumado por la gran cantidad de datos y perspectivas que me bombardean.

Lo mejor de Catalist.io es que te ofrece múltiples perspectivas de todas las plataformas a la vez... A veces, cuando miro mi panel, me siento abrumado por la gran cantidad de datos y perspectivas que me bombardean.

🧠 Dato curioso: Aunque el famoso debate entre Kennedy y Nixon en 1960 se cita a menudo como el primer gran debate televisado, en realidad hubo otro debate televisado anterior, en 1956, en el que participaron dos mujeres destacadas. Eleanor Roosevelt y Margaret Chase Smith debatieron en nombre de sus partidos, lo que supuso uno de los primeros usos de la televisión como medio de campaña.

7. New/Mode (ideal para campañas de defensa y participación ciudadana)

New/Mode se centra en las campañas de defensa y la participación de los electores, más que en la política electoral. La plataforma permite a las organizaciones crear acciones de defensa multicanal, como correos electrónicos a legisladores o llamadas telefónicas a funcionarios, que los simpatizantes pueden llevar a cabo con una fricción mínima.

La fortaleza de la plataforma radica en hacer accesible la defensa de problemas. Los simpatizantes introducen su dirección y New/Mode identifica automáticamente a sus representantes electos y envía los mensajes de forma adecuada. Para las organizaciones de defensa de problemas y las organizaciones sin ánimo de lucro, proporciona herramientas específicas que las plataformas de campaña generales no tienen.

Nuevas/Mejores funciones del modo

Cree campañas que permitan a los seguidores enviar correos electrónicos, llamar o tuitear a sus representantes electos de forma automática.

Identifique a los representantes adecuados basándose en las direcciones de los simpatizantes y diríjase automáticamente a comités o partidos específicos.

Añada acciones de promoción a su sitio web o correos electrónicos para aumentar las tasas de participación.

Ventajas

Diseñado específicamente para la defensa de causas y la participación de los ciudadanos.

Una experiencia de baja fricción para los seguidores aumenta la participación.

Implementación flexible en cualquier sitio web o correo electrónico.

Contras

Funciones limitadas para campañas electorales, como la integración de archivos de votantes.

Centrado en la defensa, no en la gestión integral de campañas.

Plataforma más pequeña en comparación con los principales proveedores de tecnología política.

Precios nuevos/modo

Individual: Gratis Forever

Grassroots: 44 $ al mes

Teams: 189 $ al mes

Movement Builder+: precios personalizados

Nuevas valoraciones y reseñas de New/Mode

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre New/Mode?

Según un crítico:

La interfaz de usuario de su plataforma de impacto V2 es muy fácil de usar y cuenta con diseños muy bien pensados. La selección automática de destinatarios basada en códigos postales es una función poco común en este espacio.

La interfaz de usuario de su plataforma de impacto V2 es muy fácil de usar y cuenta con un diseño muy cuidado. La selección automática de destinatarios basada en códigos postales es una función poco habitual en este espacio.

a través de RunningMate

RunningMate tiene como objetivo a candidatos menos conocidos y novatos que necesitan herramientas de campaña eficaces sin la complejidad ni el coste de las plataformas de corporación. La plataforma simplifica la divulgación entre los votantes, la captación de votos y la coordinación de voluntarios para campañas que pueden carecer de operadores políticos con experiencia.

Civitech diseñó RunningMate para reducir las barreras para los candidatos que se presentan a cargos locales, como juntas escolares o ayuntamientos, donde los recursos son limitados.

Las mejores funciones de RunningMate de Civitech

Acceda a los datos de los votantes y cree listas de contactos específicas con una interfaz fácil de usar.

Gestiona las inscripciones de voluntarios y asigna turnos de campaña sin necesidad de herramientas de programación independientes.

Visualice los archivos de votantes y los posibles votantes no registrados en mapas interactivos para priorizar los distritos electorales con mayores oportunidades.

Ventajas

Accesible para candidatos noveles y candidatos a cargos menos importantes.

Menor complejidad y curva de aprendizaje.

Funciones básicas integradas en una sola plataforma.

Contras

Funciones avanzadas limitadas en comparación con las plataformas de corporación.

Comunidad de usuarios más pequeña y menos recursos con uso compartido.

Puede que no sea adecuado para campañas de gran envergadura.

Precios de RunningMate de Civitech

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de RunningMate

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que... Antes de la llegada de los medios de comunicación modernos, las campañas electorales dependían del transporte ferroviario? Candidatos como William Jennings Bryan utilizaban visitas relámpago, en las que los trenes paraban diariamente en muchas ciudades para que el candidato pudiera hablar directamente con la multitud, creando conexiones con las bases que la tecnología ahora intenta replicar digitalmente.

9. Impactive (la mejor para la organización relacional a través de redes de seguidores)

a través de Impactive

Impactive se centra en la organización relacional: la estrategia de movilizar a los votantes a través de sus redes personales en lugar de mediante contactos fríos. La plataforma ayuda a las campañas a aprovechar las conexiones que ya tienen los simpatizantes, convirtiendo a cada voluntario en un organizador potencial.

El concepto central es que las personas son más propensas a votar o a ofrecerse como voluntarias cuando alguien que conocen se lo pide. Impactive permite a los simpatizantes importar sus contactos, identificar a los votantes en sus redes y enviar mensajes personalizados, gamificando la participación para fomentar una competencia amistosa.

Las mejores funciones de Impactive

Permita a los simpatizantes importar sus contactos e identificar a los votantes dentro de sus redes personales, con mensajes sugeridos para realizar el seguimiento de la divulgación.

Gamifique el voluntariado con tablas de clasificación, insignias y competiciones por equipos que fomenten el compromiso sostenido de los voluntarios.

Facilite el uso compartido de contenido de la campaña y llamadas a la acción en sus redes sociales entre sus seguidores.

Ventajas

Aprovecha las relaciones auténticas para lograr un mayor impacto.

Amplíe su alcance a través de redes de seguidores.

Una experiencia atractiva para los voluntarios mantiene su motivación.

Contras

Requiere la aceptación de los seguidores para el uso compartido de contactos personales.

Menos eficaz para campañas sin una base sólida de seguidores.

Complementa, en lugar de sustituir, las operaciones tradicionales en el campo.

Precios impactantes

Estándar: 50 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas impactantes

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Daisychain (la mejor para la organización digital basada en IA y la divulgación personalizada)

vía Daisychain

Daisychain optimiza la organización digital de las campañas progresistas mediante la automatización basada en inteligencia artificial y la unificación de los datos de los seguidores. La plataforma conecta herramientas como ActBlue y Mobilize, lo que permite personalizar los mensajes SMS/correos electrónicos, las asignaciones y el seguimiento.

Hace hincapié en la divulgación escalable 1:1 a través de automatizaciones, encantos (imágenes personalizadas) y vías que guían a los seguidores a través de los pasos de participación, en lugar del mapeo de redes entre pares.

Las mejores funciones de Daisychain

Automatice mensajes de texto/correos electrónicos personalizados con conversaciones de IA y contenido dinámico para una divulgación dirigida.

Unifique los datos de múltiples fuentes en cronogramas para realizar un seguimiento completo del recorrido de los seguidores.

Asigna tareas y supervisa las respuestas a través de una bandeja de entrada centralizada con filtros y exportaciones.

Ventajas

Integra herramientas fragmentadas en su flujo de trabajo.

Amplíe la organización personalizada sin necesidad de contar con una gran plantilla.

Las automatizaciones avanzadas reducen el esfuerzo manual.

Contras

Requiere la importación de datos y la configuración para disfrutar de todas las funciones.

Menor énfasis en el verdadero acercamiento relacional entre pares.

Plataforma emergente con menor presencia en el mercado.

Precios de Daisychain

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Daisychain

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: La palabra «candidato» proviene en realidad del latín candidus, que significa «blanco brillante», en referencia directa a las togas especialmente blanqueadas (la toga candida) que se llevaban para simbolizar la honestidad y la ausencia de corrupción.

Imprescindible en su arsenal de campaña: ClickUp

Las campañas políticas fracasan cuando la estrategia se encuentra en una herramienta, los datos de campo en otra, los mensajes en la bandeja de entrada de alguien y los plazos en la cabeza de otra persona.

Ahí es donde ClickUp se convierte en la columna vertebral. Puede correlacionar la campaña visualmente con pizarras blancas y automatizar el trabajo repetitivo con Super Agents. Supervise el progreso en tiempo real a través de paneles mientras perfecciona los mensajes y la alineación interna utilizando ClickUp Brain.

Si está creando una campaña moderna y desea un software que se adapte tan rápido como lo hace la política, ¡regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅

¿Puede una herramienta de gestión de proyectos general como ClickUp funcionar para campañas políticas?

Sí. Las campañas son, fundamentalmente, retos de gestión de proyectos con limitaciones únicas. ClickUp se encarga de la coordinación de voluntarios, la planificación de eventos y la gestión de tareas, mientras que sus capacidades de IA ayudan a gestionar la sobrecarga de información habitual en las campañas de ritmo rápido.

¿Cuál es la diferencia entre un CRM para campañas y un software de gestión de campañas?

Un CRM para campañas se centra en las relaciones con los simpatizantes y donantes mediante el seguimiento de las interacciones y las donaciones. Por otro lado, un software de gestión de campañas abarca necesidades operativas más amplias, como la asignación de tareas, la programación de voluntarios y la coordinación sobre el terreno.

¿Cómo está cambiando la IA la gestión de las campañas políticas?

La IA ahora impulsa los modelos de segmentación de votantes, realiza la automatización de las comunicaciones rutinarias y ayuda a las campañas a identificar patrones en el comportamiento de los seguidores. Herramientas como ClickUp Brain aportan la asistencia de la IA a las operaciones diarias de las campañas mediante la redacción de comunicados, la priorización de tareas y la presentación de información relevante sin necesidad de realizar búsquedas manuales.