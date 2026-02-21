Si su CRM está activo y presente, ¿por qué a veces parece que su equipo se dedica exclusivamente a introducir entradas?

Ese es el problema que se supone que debe resolver la automatización de CRM. Los representantes deben dedicarse a vender, el Soporte debe cerrar casos y las operaciones deben mejorar el sistema. No copiar notas en campos, reescribir los mismos correos electrónicos de seguimiento o buscar actualizaciones en los registros.

Esto es lo que Salesforce Einstein Copilot pretende resolver.

En esta guía, le explicaremos cómo utilizar Salesforce Einstein Copilot para la automatización de CRM, incluyendo sus casos de uso y configuración.

¿Qué es Salesforce Einstein Copilot?

Salesforce Einstein Copilot (ahora Agentforce) es el asistente de IA conversacional de Salesforce para el trabajo de CRM, diseñado para responder preguntas, generar contenido y realizar acciones dentro de las aplicaciones de Salesforce mediante indicaciones en lenguaje natural. Está pensado para equipos de ventas, servicio y marketing que están cansados de pasar el día actualizando manualmente el CRM.

Cómo funciona Einstein Copilot para la automatización de CRM

A grandes rasgos, Einstein Copilot funciona siguiendo tres pasos:

Introduce una indicación: haz una pregunta o da un comando en haz una pregunta o da un comando en inglés sencillo , tal y como lo harías con un compañero de trabajo. Por ejemplo: «Redacta un correo electrónico para Jane Doe sobre la renovación de su contrato». Copilot interpreta su intención: la IA analiza su solicitud para comprender lo que desea lograr. A continuación, identifica las «acciones» específicas que debe realizar para terminar la tarea. Copilot fundamenta la solicitud y la ejecuta: extrae el contexto relevante de sus datos y metadatos de Salesforce (y, cuando hay conexión, de Data Cloud u otras fuentes) y, a continuación, ejecuta las acciones solicitadas.

En resumen, los dos conceptos principales que lo hacen funcionar son la base y las acciones. Significado:

Base: Einstein Copilot se basa en los datos específicos de su organización: sus cuentas, contactos y oportunidades dentro de Salesforce Data Cloud. Esto garantiza que las respuestas que ofrece sean relevantes y precisas para su empresa.

Acciones: son habilidades predefinidas que Copilot puede utilizar, como «resumir una cuenta» o «actualizar una oportunidad». Incluso puede encadenar varias acciones para gestionar solicitudes más complejas, todo ello respetando la seguridad de sus datos y los permisos de los usuarios a través de la capa de confianza de Salesforce.

Funciones clave de Einstein Copilot para la automatización de CRM

Ahora que ya sabe cómo funciona, veamos los tipos específicos de trabajo manual que puede eliminar de su lista de tareas.

Biblioteca de acciones y ejecución en varios pasos: Einstein Copilot puede activar acciones predefinidas, como resumir un registro, actualizar campos o crear seguimientos, y también puede encadenar varias acciones para completar una solicitud.

Automatizaciones basadas en flujos: para la automatización de CRM, puede incorporar las automatizaciones de Salesforce Flow a la experiencia de Copilot mediante acciones de agente. Esto significa que Copilot puede ejecutar la misma lógica de proceso que ya utiliza para el enrutamiento, las aprobaciones, las actualizaciones de datos y la creación de seguimientos, pero iniciada a través del lenguaje natural para automatizar tareas repetitivas

Temas personalizados que se correlacionan con sus flujos de trabajo: los administradores pueden adaptar el asistente a procesos empresariales específicos definiendo temas personalizados con las instrucciones adecuadas y las acciones que pertenecen a ese tema.

Barreras de seguridad para la automatización: Einstein Trust Layer se posiciona como la capa de seguridad que rodea a la IA generativa, incluyendo la retención cero de datos con proveedores de modelos externos, mecanismos de protección de datos como el enmascaramiento y el registro o la supervisión de las interacciones.

Cómo configurar Einstein Copilot en Salesforce

Empezar a utilizar una nueva herramienta puede resultar abrumador, así que déjenos guiarle a través del proceso de configuración de Einstein Copilot.

Pero primero, asegúrese de que tiene todo lo que necesita.

🎯 Lista de control de requisitos previos: Salesforce Enterprise, Unlimited o Developer Edition

Permisos de administrador del sistema o acceso delegado a la configuración.

Data Cloud habilitado para una mejor base de datos.

Capa de confianza de Einstein configurada

Una vez que haya confirmado los requisitos previos, comience el proceso de configuración.

Paso 1: En su organización de Salesforce, busque la página «Configuración».

Paso 2: Utilice el cuadro de búsqueda rápida para buscar «Einstein Copilot» y abra su página de configuración.

Paso 3: Ahora, active la función para su organización. Este es el interruptor principal que activa el asistente.

Paso 4: Decida quién puede utilizar Copilot. Puede asignar permisos a perfiles de usuario específicos o crear un conjunto de permisos dedicado para conceder acceso.

Paso 5: En el generador de indicaciones, ahora puede personalizar la forma en que Copilot responde. De hecho, puede crear indicaciones personalizadas que utilicen la terminología de su empresa y se ajusten a sus procesos empresariales específicos.

Paso 6: Antes de implementar Copilot en toda su organización, pruébelo siempre en un entorno de pruebas. Esto le permitirá resolver cualquier problema y perfeccionar sus indicaciones sin afectar a los datos reales.

Paso 7: Después de probarlo con éxito, implementa Copilot en tu entorno de producción. Recopila comentarios de tus usuarios y sigue añadiendo acciones personalizadas y perfeccionando las indicaciones para que el asistente sea aún más útil con el tiempo.

Casos de uso de Einstein Copilot para la automatización de CRM

Einstein Copilot ofrece el máximo valor cuando se aplica a los flujos de trabajo diarios de su equipo.

Aunque las funciones son impresionantes por sí solas, su valor reside en cómo resuelven los problemas específicos y repetitivos que ralentizan cada departamento. Los diferentes equipos pueden utilizarlo de las siguientes maneras. 👇

Equipos de ventas

En este caso, la IA puede ayudar a reducir el tiempo que los representantes de ventas dedican al mantenimiento del CRM y a la introducción de datos, resumiendo cuentas y oportunidades, capturando los resultados de las llamadas y convirtiendo los siguientes pasos en actualizaciones. Además, agiliza los correos electrónicos de seguimiento que reflejan el contexto del acuerdo y el historial del cliente, para que la comunicación siga siendo relevante.

Equipos financieros

Einstein Copilot puede resumir los detalles de los clientes potenciales a partir de interacciones pasadas, identificar campos de cumplimiento que faltan y proponer una ruta de seguimiento que cumpla con los requisitos. Puede redactar comunicaciones que hagan referencia a las metas declaradas por el cliente, sus preferencias de riesgo y la idoneidad del producto. Para los asesores y el equipo de ventas interno, también recomienda la siguiente acción más relevante (programar una llamada de idoneidad, solicitar documentos o derivar a un especialista autorizado) en función del contexto del CRM.

Equipos de comercio minorista y comercio electrónico

La IA utiliza señales como el comportamiento del carrito, los chats de servicio y el historial de pedidos para identificar a los compradores con mayor probabilidad de conversión. Con ese contexto, los seguimientos pueden hacer referencia a los productos vistos, la disponibilidad y las restricciones de entrega. En cuanto al servicio, los cronogramas de los pedidos y los motivos de devolución se resumen antes de que el representante responda. Eso facilita la entrega de resoluciones alineadas con la política en menos mensajes.

Equipos de viajes y hostelería

Copilot organiza las quejas extrayendo los detalles de la reserva y clasificando el tipo de problema. Con un resumen conciso del caso, la escalada se simplifica para el personal de recepción y los equipos de soporte. Las recomendaciones de recuperación pueden alinearse con las reglas de fidelidad almacenadas en el perfil del invitado. Las ventas adicionales siguen siendo relevantes, ya que se sugieren complementos basados en el historial del viajero y el propósito del viaje.

Limitaciones del uso de Einstein Copilot para la automatización de CRM

Ninguna herramienta es perfecta, y es importante comprender las limitaciones de Einstein Copilot para establecer expectativas realistas. Ser consciente de estas limitaciones le ayudará a planear una implementación más eficaz y a evitar frustraciones.

Dependencia de la calidad de los datos: Einstein Copilot es tan bueno como los datos de su organización de Salesforce. Si Einstein Copilot es tan bueno como los datos de su organización de Salesforce. Si la calidad de sus datos es deficiente, con registros incompletos, obsoletos o inexactos, las respuestas de la IA serán demasiado

Dependencia del ecosistema de Salesforce: la herramienta está diseñada para funcionar exclusivamente dentro del ecosistema de Salesforce. Esto es ideal para tareas dentro del CRM, pero crea un punto ciego cuando el trabajo se traslada a otras plataformas, como herramientas de gestión de proyectos o aplicaciones de comunicación.

Las acciones personalizadas requieren configuración: las acciones predefinidas son útiles, pero para automatizar los flujos de trabajo específicos de su empresa, un administrador deberá dedicar tiempo a crear y configurar acciones personalizadas.

Consideraciones sobre las licencias: Einstein Copilot suele ser un complemento, lo que significa que probablemente requerirá una inversión adicional además de sus licencias estándar de Salesforce.

Alternativas a Einstein Copilot para la automatización de sus flujos de trabajo de CRM

Una IA nativa de CRM es útil dentro de Salesforce, pero su flujo de trabajo rara vez termina ahí. Cuando se cierra un acuerdo, los siguientes pasos se extienden a la incorporación, la implementación, las finanzas y el trabajo de soporte en otras herramientas.

Y ahí es donde el trabajo empieza a acumularse. Los equipos empiezan a cambiar de aplicación solo para encontrar los últimos datos de los clientes, las notas de traspaso y los propietarios de las próximas acciones.

Entra en ClickUp, un entorno de trabajo de IA convergente que resuelve este problema al mantener juntas las tareas, los documentos, las conversaciones, la elaboración de informes y la IA, de modo que la actividad de CRM puede ser el desencadenante y realizar el seguimiento del trabajo que se realiza en cualquier otro lugar.

Para empezar, puede utilizar el software CRM ClickUp para crear un sistema versátil para gestionar contactos, cuentas y acuerdos dentro del mismo entorno de trabajo en el que ya se lleva a cabo la ejecución. Está diseñado para permitirle almacenar datos de clientes, vincularlos directamente a tareas y documentos, y automatizar los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos, con la IA como elemento principal.

Gestión de contactos, cuentas y acuerdos en su entorno de trabajo de ejecución con el software CRM ClickUp.

Ahora, analicemos con más detalle lo que incluye esta configuración de CRM:

Convierta los éxitos de CRM en traspasos claros con ClickUp Brain.

Utilice ClickUp Brain para convertir un éxito en un traspaso listo para la incorporación dentro de su entorno de trabajo de ClickUp.

Brain trabaja con el contexto ya capturado en ClickUp, incluyendo tareas y documentos, y puede resumir hilos largos, redactar actualizaciones y ayudar a dar forma a los siguientes pasos sin perder ningún detalle.

Convierta los éxitos en traspasos listos para la incorporación resumiendo el contexto y redactando los siguientes pasos con ClickUp Brain.

Por ejemplo, abra la tarea de traspaso y escriba @My Brain para generar un resumen privado del contexto del cliente, notas de alcance, riesgos y preguntas abiertas, y luego péguelo en el hilo para el equipo.

ClickUp Brain también ofrece compatibilidad para crear subtareas directamente en ClickUp, lo que ayuda a dividir una transferencia en trabajo propio y rastreable en el momento en que se confirma el acuerdo.

🚀 La ventaja de ClickUp: ¡Utilice ClickUp Brain MAX como su compañero de escritorio con IA! Abra Brain MAX y ejecute una única consulta que extraiga información de ClickUp, sus aplicaciones conectadas y la web, y luego utilice Talk-to-Text para capturar los siguientes pasos mientras habla. ​​ Si utiliza la extensión de Chrome, fíjela y mantenga Brain MAX disponible en el panel lateral mientras lee un registro de CRM o un artículo de ayuda. Esto le permitirá resumir fácilmente lo que está viendo y capturar elementos de acción sin salir de la página.

Realice el seguimiento en piloto automático con ClickUp Super Agents y ClickUp Automatizaciones.

Los superagentes de ClickUp gestionan el proceso de varios pasos que comienza en el momento en que se produce una actividad de CRM. Son sus compañeros de equipo de IA (como un compañero de trabajo humano poco habitual) que se encargan de los seguimientos rutinarios, las solicitudes entrantes y la asignación de tareas, todo ello de forma contextual.

Y lo mejor es que puede configurar estos agentes según sus necesidades, con instrucciones, desencadenantes, herramientas y conocimientos, para garantizar que se mantengan coherentes con sus procesos.

Gestione flujos de trabajo complejos con ClickUp Super Agents

Combínalo con ClickUp Automations para que tus procesos sean aún más fluidos. Las automatizaciones pueden actualizar estados, establecer fechas límite y dirigir las tareas a través de las fases adecuadas a medida que avanza el trabajo.

Actualice estados, establezca fechas límite y distribuya el trabajo por fases con ClickUp Automatizaciones.

Por ejemplo, cuando una tarea de incorporación pasa a «Listo para comenzar», una automatización puede iniciar un Super Agent.

El agente puede recopilar el contexto más reciente del cliente a partir de documentos y del historial de tareas, redactar el informe inicial, crear las subtareas necesarias para la implementación y las finanzas, y etiquetar a los propietarios adecuados para su revisión. Esto le proporciona un flujo de trabajo coherente que se adapta a cada nuevo cliente, incluso cuando el equipo está ocupado.

⚡Archivo de plantillas: ¡Utilice la plantilla avanzada de CRM de ClickUp si desea que se gestionen procesos complejos por usted! Úsela para obtener una estructura de CRM completa lista para usar, que incluye 22 estados personalizados de ClickUp y campos personalizados de ClickUp preparados para CRM, como «Sector» y «Título del cargo». La plantilla sigue siendo ligera en el uso diario, al tiempo que admite una segmentación más profunda y flujos de trabajo de seguimiento cuando se necesitan más detalles.

Obtenga la elaboración de informes basada en IA directamente en los paneles de ClickUp.

Utilice tarjetas de IA para añadir informes basados en IA directamente a sus paneles de control de ClickUp. Estas tarjetas le proporcionan un lugar específico para ejecutar una indicación de IA con los datos de trabajo de su entorno de trabajo y, a continuación, mantener el resultado visible junto con sus métricas existentes.

Con las tarjetas y los paneles basados en IA de ClickUp, siempre tendrá acceso a la información que necesita.

La opción más flexible es la tarjeta AI Brain, que le permite ejecutar una indicación personalizada. Puede enmarcar las indicaciones en torno a las operaciones de CRM, como «Resumir los nuevos acuerdos de esta semana y crear una lista de las tareas del siguiente paso por propietario» o «Extraer los traspasos de cuentas que no tienen fechas límite y marcar los que están en riesgo».

Cree una automatización de CRM que su equipo realmente utilice con ClickUp.

Los asistentes de IA como Einstein Copilot pueden reducir considerablemente sus tareas de CRM. Pero los equipos que obtienen el máximo valor hacen una cosa muy bien: tratan la automatización como un flujo de trabajo.

Eso significa datos limpios, reglas claras y hábitos de indicaciones coherentes en todo el equipo. Porque la meta no es «más IA». La meta es menos clics y más tiempo para los clientes.

Cuando desee que la automatización llegue a su CRM y vaya más allá, elija ClickUp. Capture procesos y guías en documentos, realice el seguimiento de la ejecución en tareas y utilice la IA para controlar el progreso. Y luego, ¡añada automatizaciones e integraciones a la mezcla!

Empiece gratis con ClickUp y convierta la automatización de CRM en un sistema que su equipo pueda realmente ejecutar. ✅

Preguntas frecuentes

Einstein Copilot está diseñado específicamente para los datos y flujos de trabajo de Salesforce CRM, mientras que Microsoft Copilot funciona en todas las aplicaciones de Microsoft 365, como Outlook y Teams. La elección adecuada depende de dónde se encuentren los datos más importantes y el trabajo diario de su equipo.

Einstein Copilot funciona dentro de la plataforma Salesforce, pero puede conectar Salesforce a herramientas de gestión de proyectos como ClickUp mediante integraciones nativas. Esto le permite sincronizar los datos de CRM con los flujos de trabajo de sus proyectos, lo que proporciona a los equipos visibilidad tanto de los registros de los clientes como del trabajo que se está realizando.

El coste de Einstein Copilot varía según la edición de Salesforce y normalmente se ofrece como un complemento. Para obtener el precio más preciso, debe ponerse en contacto directamente con Salesforce para obtener un presupuesto basado en la configuración específica de su organización y el número de usuarios.

Las principales limitaciones incluyen su dependencia de datos de alta calidad dentro de su organización de Salesforce y el hecho de que solo funciona dentro del ecosistema de Salesforce. Además, la automatización de procesos empresariales únicos requiere la configuración administrativa de acciones personalizadas.