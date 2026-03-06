Los 11 mejores agentes de IA para usuarios sin conocimientos de programación en 2026

Los agentes de IA ya no son solo para equipos de ingeniería.

Ahora, incluso los equipos sin conocimientos técnicos pueden crear potentes agentes de IA que califican clientes potenciales, gestionan flujos de trabajo, analizan datos y toman decisiones. Todo ello sin escribir una sola línea de código ni configurar una infraestructura compleja.

Puede diseñar agentes utilizando constructores visuales, indicaciones en lenguaje natural e integraciones plug-and-play con las herramientas que ya utiliza.

En esta entrada del blog, hablamos de los mejores agentes de IA para usuarios sin conocimientos de programación que ayudan a organizar flujos de trabajo de varios pasos y a reducir el trabajo manual.

¿Qué debe buscar en los mejores agentes de IA para usuarios sin conocimientos de programación?

Para los equipos sin conocimientos de programación, la elección de una plataforma de agentes de IA rara vez se basa en lo inteligente que parezca el agente en una demostración. Lo que importa es si ese agente puede funcionar de forma fiable una vez que se integra en el trabajo diario.

Tan pronto como los agentes de IA van más allá de la experimentación y comienzan a abordar tareas y flujos de trabajo reales, algunos requisitos prácticos comienzan a ser mucho más importantes que la inteligencia bruta, tales como:

El agente debe ser fácil de ajustar sin crear una lógica frágil que se vuelva difícil de gestionar con el tiempo.

El agente debe operar dentro del mismo sistema en el que ya se encuentran sus tareas, documentos, datos y flujos de trabajo.

Los equipos deben tener una visibilidad clara de lo que hizo el agente, qué fue el desencadenante, junto con la capacidad de intervenir sin tener que reconstruir los flujos de trabajo.

El agente debe admitir la coordinación de flujos de trabajo sin microgestión ni seguimientos manuales.

👀 ¿Sabías que...? El 30 % de las personas afirman que lo que más les frustra de los agentes de IA es que suenan seguros, pero se equivocan. Por eso precisamente son importantes la fiabilidad y la conciencia del contexto. Busque agentes de IA que se basen en el contexto del entorno de trabajo, muestren acciones transparentes y permitan a su equipo intervenir cuando sea necesario.

📚 Más información: ¿Necesita inspiración? Eche un vistazo a estos ejemplos de agentes de IA para ver cómo diferentes herramientas ponen en funcionamiento a los agentes.

Los mejores agentes IA para usuarios sin conocimientos de programación de un vistazo

A continuación, te ofrecemos un breve resumen de los mejores agentes de IA para usuarios sin conocimientos de programación y sus puntos fuertes.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* (USD/usuario/mes) ClickUp Superagentes, contexto del entorno de trabajo en tiempo real, creador de agentes de lenguaje natural sin código, búsqueda empresarial, paneles con tarjetas de IA, automatizaciones nativas. Equipos sin conocimientos de programación que desean integrar agentes de IA en sus flujos de trabajo. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Agentes Zapier Zapier Central: creador de agentes, encadenamiento de indicaciones, memoria, configuración de lenguaje natural, webhooks, integraciones OpenAI, más de 8000 aplicaciones, integración con Slack y Sheets. Fundadores y especialistas en marketing que automatizan flujos de trabajo entre aplicaciones. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29,99 $ al mes. Crear Creador de escenarios, integración con OpenAI, bloques de memoria, programación, más de 3000 aplicaciones, lógica condicional. Pensadores visuales que crean automatizaciones avanzadas con lógica de arrastrar y soltar. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 10,59 $ al mes. Relevance IA Creador de agentes con encadenamiento, memoria, búsqueda vectorial y funciones de colaboración en equipo. Equipos de operaciones/IA que buscan flujos de trabajo de agentes de IA flexibles y basados en API. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 349 $ al mes. n8n Constructor visual, autoalojamiento, nodos JavaScript, orquestación MCP, más de 500 integraciones, aprobaciones humanas, lógica de respaldo. Desarrolladores que desean una orquestación y un control de IA de código abierto. Los planes de pago comienzan en 24 € al mes. Flowise IA Interfaz de usuario LangChain de arrastrar y soltar, bases de datos incrustadas/vectoriales, memoria, implementación local, transmisión de datos en tiempo real. Equipos de ingeniería que necesitan agentes con un generador visual. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 35 $ al mes. Stack IA Interfaz tipo hoja de cálculo, memoria, indicaciones de ramificación, plantillas, entrada de formularios, integraciones con Slack, Gmail. Teams que desean crear flujos de IA internos con una interfaz de usuario sencilla. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 199 $ al mes. Copilot Studio Interfaz de chat, creador de formularios, memoria, web scraping y acciones, API, respaldo humano, análisis, creación de flujos gratis. Equipos sin conocimientos técnicos que crean IA de estilo Copilot para tareas web y de chat. Precios personalizados LangFlow Lienzo visual LangChain, memoria, OpenAI, Gemini, soporte para Claude, exportación a FastAPI, compatibilidad con herramientas HuggingFace/Google. Desarrolladores que quieran experimentar con LangChain de forma visual. Precios personalizados Budibase Formularios inteligentes, tablas de datos, desencadenantes de IA en aplicaciones, acceso basado en roles, compatibilidad con PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack e integración de correo electrónico. Creadores de herramientas internas que necesitan IA en formularios, tablas y bases de datos. Código abierto; precios personalizados. Lindy IA Agentes preconfigurados para Gmail/Calendario, experiencia de usuario centrada en el chat, memoria, cadenas de razonamiento, integraciones CRM, programación, documentos y resúmenes web. Profesionales que utilizan agentes de IA basados en chat para tareas de trabajo. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 49,99 $ al mes.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los mejores agentes de IA para usuarios sin conocimientos de programación

Una vez terminada la panorámica, pasemos a los detalles.

1. ClickUp (ideal para equipos que desean integrar agentes de IA sin código en sus flujos de trabajo)

Configura agentes Autopilot personalizados en ClickUp sin escribir una sola línea de código.

La mayoría de las herramientas de agentes de IA independientes pueden responder a indicaciones o actuar como desencadenantes de flujos de trabajo. Lo que les cuesta es manejar decisiones contextuales y ejecuciones de varios pasos cuando se trata de trabajo real.

Las capacidades de IA de ClickUp no solo se superponen a su pila. Están integradas directamente en la misma plataforma en la que se encuentran sus tareas, documentos, chat, paneles y flujos de trabajo. Esto permite a los agentes operar con objetos de trabajo estructurados, como tareas, propiedad, plazos y dependencias, y no solo con desencadenantes sin procesar o eventos de aplicaciones.

Así es como funciona en la práctica:

ClickUp Super Agents: crea agentes autónomos y sensibles al contexto sin necesidad de escribir código.

Los superagentes de ClickUp son compañeros de equipo de IA ambientales y sin código. Supervisan continuamente sus entornos de trabajo, analizan lo que está sucediendo y actúan según sus instrucciones y el contexto cambiante.

Los superagentes pueden:

Gestión de flujos de trabajo de varios pasos, como analizar datos de campañas, generar informes, asignar tareas, actualizar métricas y realizar el uso compartido de resúmenes.

Gestiona patrones operativos recurrentes, como el seguimiento de proyectos, los seguimientos o los flujos de trabajo de contenido.

Actúa de forma proactiva como compañeros de equipo autónomos de IA en lugar de esperar a que se te proporcionen indicaciones manuales.

Diseña tus propios agentes IA en ClickUp sin escribir una sola línea de código.

Puede elegir un superagente que ya sepa cómo realizar una tarea común y luego personalizarlo para su flujo de trabajo.

Por ejemplo:

Project Manager Agent realiza el seguimiento de los hitos, señala los retrasos y da un empujón al trabajo estancado.

Work Breakdown Agent convierte metas complejas en tareas estructuradas con propietarios y fechas límite.

Brand Voice Agent reescribe el contenido utilizando las pautas de tono definidas en documentos y tareas.

Los agentes se adaptan utilizando el contexto del entorno de trabajo en tiempo real. Entienden las tareas, las dependencias, la propiedad, los comentarios y las prioridades, lo que les permite:

Activa seguimientos si una tarea no ha avanzado en varios días o si una dependencia está bloqueando el trabajo posterior.

Cree o actualice tareas cuando se cumplan las condiciones para reducir los traspasos manuales y mantener la ejecución en marcha.

Asigna responsabilidades automáticamente cuando una tarea cumpla determinados criterios, como el nivel de prioridad, el tipo de cliente, la región, el equilibrio de la carga de trabajo, etc.

Esto resulta especialmente útil para equipos sin conocimientos técnicos, ya que sustituye las comprobaciones y los seguimientos manuales por una ejecución impulsada por agentes que no requiere código ni infraestructura externa.

¿Eres más de aprender visualmente? Mira esta guía paso a paso para crear tu primer Super Agent en ClickUp.

ClickUp Brain: consiga un asistente de IA que opera dentro de su entorno de trabajo.

ClickUp Brain es la capa de contexto que hace que la IA sea significativa, especialmente para los agentes. Conecta todos los rincones de tu entorno de trabajo (tareas, documentos, chat, comentarios, dependencias, paneles) para que la IA pueda razonar con total visibilidad.

Para los equipos, esto se traduce en:

Comprensión contextual: Pregunta «¿Qué está bloqueado ahora mismo?» o «¿Qué ha cambiado esta semana?» y obtén respuestas basadas en datos de trabajo en tiempo real.

Generación instantánea de tareas: convierte las notas de reuniones o debates en tareas estructuradas con propietarios y fechas límite sin necesidad de configuración manual.

Programación inteligente: prioriza el trabajo obteniendo sugerencias basadas en los plazos y los elementos vencidos en tu entorno de trabajo.

Flexibilidad de modelos integrados: elige entre múltiples modelos de IA (por ejemplo, ChatGPT, Gemini) en función de las necesidades de tu tarea.

⭐ Bonificación: ClickUp Brain MAX amplía la inteligencia del entorno de trabajo más allá del navegador. Te permite: Realice búsquedas en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, aplicaciones conectadas e incluso en la web desde un solo lugar.

Utilice Talk to Text para dictar, hacer preguntas, crear tareas, generar documentación y asignar trabajo sin necesidad de usar las manos.

Reemplaza las herramientas de IA dispersas por un único sistema contextual que funciona con pleno conocimiento de tu entorno de trabajo. En lugar de cambiar entre ChatGPT, Claude, Gemini y otras herramientas de búsqueda, Brain MAX centraliza la IA en un único entorno preparado para corporaciones y vinculado directamente a sus proyectos y datos. Reduzca la proliferación de la IA al tiempo que agiliza la ejecución y mejora la conexión con ClickUp Brain MAX.

Automatizaciones de ClickUp: gestiona el trabajo repetitivo dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp.

ClickUp Automations te ofrece un generador sin código para establecer desencadenantes y condiciones, de modo que tu equipo dedique menos tiempo a las tareas rutinarias.

Active la automatización que necesite o utilice la IA para adaptar las reglas a su flujo de trabajo.

Puede crear estas reglas usted mismo, utilizar plantillas predefinidas o incluso dejar que la ClickUp AI las configure por usted. Los equipos sin conocimientos técnicos pueden fácilmente:

Crea reglas basadas en desencadenantes (por ejemplo, «Cuando el estado cambie a X, asignar a Y»).

Automatice los recordatorios de tareas vencidas en forma de notificaciones o correos electrónicos.

Sincronice acciones (por ejemplo, mover una tarea y notificar a las partes interesadas) sin necesidad de programar.

Las mejores funciones de ClickUp

Vea lo que realmente está sucediendo en sus proyectos. Utilice Utilice los paneles de control de ClickUp con tarjetas de IA para realizar el seguimiento del progreso a medida que se desarrolla y detectar rápidamente los riesgos antes de que se conviertan en retrasos.

Captura información de las reuniones sin mover un dedo. Utiliza Utiliza ClickUp AI Notetaker para grabar conversaciones, resumir puntos clave y convertir las decisiones en tareas que permanezcan conectadas a tu trabajo.

Convierta las conversaciones en acciones. Colabore dentro de Colabore dentro de ClickUp Chat , donde los agentes de Autopilot pueden supervisar las conversaciones y responder a preguntas utilizando el contexto del entorno de trabajo.

Busca en todo tu ecosistema de trabajo. Encuentra tareas, documentos, comentarios y archivos de herramientas conectadas como Google Drive, GitHub, Jira y Figma con Encuentra tareas, documentos, comentarios y archivos de herramientas conectadas como Google Drive, GitHub, Jira y Figma con ClickUp Enterprise Search

Limitaciones de ClickUp

La profundidad y amplitud de las funciones pueden hacer que resulte abrumador y menos intuitivo para los nuevos usuarios, especialmente para aquellos que acaban de empezar con la automatización y las funciones de IA.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ClickUp:

Aprecio mucho la innovación constante de ClickUp y su apuesta decidida por la IA. El AI Super Agent es potente y permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente. También me parecen útiles las plantillas durante el proceso de configuración, aunque requiere mucho tiempo y esfuerzo configurarlo correctamente.

Aprecio mucho la innovación constante de ClickUp y su apuesta decidida por la IA. El AI Super Agent es potente y permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente. También me parecen útiles las plantillas durante el proceso de configuración, aunque requiere mucho tiempo y esfuerzo configurarlo correctamente.

📮 ClickUp Insight: El 24 % de los trabajadores afirma que las tareas repetitivas les impiden realizar un trabajo más significativo, y otro 24 % considera que sus habilidades están infrautilizadas. Eso supone que casi la mitad de la plantilla se siente bloqueada creativamente e infravalorada. 💔 ClickUp ayuda a volver a centrar la atención en el trabajo de alto impacto con agentes de IA fáciles de configurar, que automatizan las tareas periódicas basándose en desencadenantes. Por ejemplo, cuando una tarea se marca como completada, los Super Agents de ClickUp pueden asignar automáticamente el siguiente paso, enviar recordatorios o actualizar el estado de los proyectos, liberándote de los seguimientos manuales. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

2. Agentes Zapier (los mejores para la automatización de más de 8000 aplicaciones con IA)

a través de Zapier

Zapier te permite crear agentes de IA describiendo lo que quieres en inglés sencillo o empezando con plantillas ya preparadas. Tú estableces la meta, eliges las aplicaciones que puede utilizar y él lo convierte en un agente operativo. Tampoco se limita a reglas rígidas del tipo «si esto → entonces aquello», sino que entiende la intención y puede manejar variaciones y casos extremos sin que tengas que correlacionar cada condición.

La herramienta tiene una conexión con más de 8000 aplicaciones, por lo que los agentes pueden actualizar su CRM, enviar correos electrónicos personalizados, crear tareas en herramientas de gestión de proyectos y sincronizar automáticamente la información en toda su pila.

Los agentes también pueden extraer datos en tiempo real de herramientas como Google Drive, Notion o Airtable, navegar por la web para investigar y recopilar contexto antes de actuar. Y con la extensión de Chrome, incluso puede trabajar directamente en páginas web, resaltando texto y resumiéndolo o traduciéndolo al instante dondequiera que navegue.

Las mejores funciones de Zapier Agents

Aproveche sus Zaps existentes añadiendo IA a las automatizaciones que ya ha creado.

Permita que los agentes se pasen el trabajo entre ellos para que un agente pueda transferir tareas a otro, haciendo que su configuración se parezca más a un equipo que trabaja en conjunto.

Agrupa los agentes en Pods para poder organizarlos por equipos, como el equipo de ventas o Marketing, y gestionar todo más fácilmente.

Realice un seguimiento de todo con paneles y alertas para que pueda ver lo que están haciendo los agentes e intervenir cuando algo sea pendiente.

Límites de los agentes de Zapier

Los límites de uso pueden resultar restrictivos y alcanzarse rápidamente al ejecutar flujos de trabajo de varios pasos o de gran volumen.

El control limitado sobre la selección de modelos de IA reduce la flexibilidad para los equipos que desean una personalización más profunda.

Precios de los agentes de Zapier

Free

Profesional : 29,99 $ al mes.

Equipo : 103,50 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de los agentes de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1700 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre los agentes de Zapier?

Esto es lo que dijo un crítico de Reddit sobre Zapier Agents:

He utilizado Zapier Agents anteriormente y es una configuración bastante buena... Creo que los agentes son bastante buenos y realmente mejoran el flujo de trabajo de una empresa.

He utilizado Zapier Agents anteriormente y es una configuración bastante buena... Creo que los agentes son bastante buenos y realmente mejoran el flujo de trabajo de una empresa.

3. Make (ideal para flujos de trabajo visuales con nodos de decisión IA)

a través de Make

Make te ofrece un editor de estilo diagrama de flujo de arrastrar y soltar para crear agentes de IA. En lugar de tratar la IA como un paso más en un flujo de trabajo, puedes implementar agentes como responsables de la toma de decisiones fundamentales dentro de tu automatización.

El agente lee la entrada, decide qué debe suceder a continuación y toma medidas en todas tus herramientas conectadas.

Para flujos de trabajo complejos, puede guiar el flujo del proceso utilizando filtros y rutas de enrutamiento, de modo que el agente reaccione de forma diferente según la situación. Cuando se trabaja con grandes cantidades de datos, funciones como los iteradores y el procesamiento paralelo ayudan a gestionar las tareas de forma eficiente, como resumir docenas de archivos a la vez.

Aprovecha las mejores funciones.

Conecta fácilmente diferentes modelos de IA, como OpenAI, Anthropic, Groq y Vertex AI, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Configura cómo debe comportarse tu agente utilizando un lenguaje sencillo para controlar sus metas, tono, restricciones y lógica de decisión sin escribir ningún código backend.

Crea agentes reutilizables una vez y utilízalos en cualquier lugar definiendo su rol o instrucciones y aplicándolos en múltiples flujos de trabajo.

Establece límites.

Los flujos de trabajo complejos pueden resultar difíciles de gestionar, ya que el generador visual puede resultar confuso cuando los escenarios incluyen múltiples enrutadores, filtros o rutas ramificadas.

Establecer precios

Free

Plan Make: 10,59 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Haz valoraciones y reseñas.

G2: 4,6/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Make?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre Make:

Make tiene una interfaz fácil de entender y fácil de usar. Con su editor de arrastrar y soltar, puede añadir, conectar y editar módulos de una amplia gama de herramientas para automatizar tareas como resúmenes de correo electrónico, actualización de datos existentes y mucho más. También hay una nueva función de agentes de IA, que incluye una opción Human-in-the-Loop como medida de seguridad adicional.

Make tiene una interfaz fácil de entender y fácil de usar. Con su editor de arrastrar y soltar, puede añadir, conectar y realizar la edición de módulos de una amplia gama de herramientas para realizar la automatización de tareas como resúmenes de correo electrónico, actualización de datos existentes y mucho más. También hay una nueva función de agentes de IA, que incluye una opción Human-in-the-Loop como medida de seguridad adicional.

🚨 Alerta estadística: El 46 % de los líderes afirma que sus empresas utilizan agentes de IA para realizar la automatización completa de los flujos de trabajo y los procesos. Si casi 1 de cada 2 organizaciones ya confía en los agentes para los flujos de trabajo básicos, la verdadera ventaja competitiva ya no es la experimentación, sino la fiabilidad, la gobernanza y la profunda integración de los flujos de trabajo.

4. Relevance AI (la mejor opción para crear agentes y equipos de IA personalizados sin necesidad de escribir código)

a través de Relevance IA

Relevance AI le permite crear agentes de IA autónomos e incluso equipos de agentes que pueden completar flujos de trabajo y tareas de forma muy similar a los trabajadores humanos. Desde un único panel visual, puede crear agentes especializados para ventas, soporte, investigación u operaciones, y coordinarlos como si fueran una plantilla de IA.

Los agentes operan a través de una arquitectura basada en herramientas. Tú asignas herramientas modulares, como búsqueda web, consultas de bases de datos, envío de correos electrónicos, actualizaciones de CRM, programación de calendarios, y el agente decide cuál usar y cuándo. En lugar de programar cada paso, defines las capacidades y dejas que el sistema se encargue de la ejecución de forma dinámica.

El control y la seguridad están integrados. Los agentes pueden ejecutarse según horarios, reaccionar a eventos en tiempo real o pausarse para su aprobación humana cuando sea necesario. Esto crea un equilibrio entre la automatización y la supervisión sin limitar la flexibilidad.

Las mejores funciones de Relevance IA

Conéctese a su pila al instante con integraciones y conectores integrados para herramientas como Gmail, Slack, CRM, bases de datos y API externas.

Integre bases de conocimiento personalizadas, lo que permite a los agentes consultar de forma segura documentos y bases de datos internos para obtener respuestas específicas del dominio y ricas en contexto.

Implemente agentes en múltiples canales, convirtiéndolos en widgets de chat en vivo, bots o incluso asistentes de voz con un enfoque de «escribir una vez, implementar en cualquier lugar».

Relevancia Limitaciones de la IA

Aunque se comercializan como «sin código», la creación de flujos de trabajo robustos o con múltiples agentes sigue requiriendo pensamiento lógico y comprensión de los flujos de datos.

Precios de Relevance IA

Free

Equipo: 349 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Relevance IA

G2: 4,3/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Relevance IA?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Relevance IA:

Aprecio que tenga más de 9000 herramientas para la integración, incluyendo correo electrónico, Calendario, CRM y hojas de cálculo, que son útiles para nuestra empresa y nuestra vida diaria. La configuración inicial fue muy sencilla, gracias al mercado de más de 400 agentes de IA gratis y de pago listos para personalizar.

Aprecio que tenga más de 9000 herramientas para la integración, incluyendo correo electrónico, Calendario, CRM y hojas de cálculo, que son útiles para nuestra empresa y nuestra vida diaria. La configuración inicial fue muy sencilla, gracias al mercado de más de 400 agentes de IA gratis y de pago listos para personalizar.

📚 Más información: Las mejores herramientas de coordinación de IA para flujos de trabajo de empresas

5. n8n (el mejor para la automatización de flujos de trabajo de IA autohospedados y de código abierto)

a través de n8n

n8n es una plataforma de automatización de código abierto que puede ejecutar en su propio servidor, lo que le proporciona un control total sobre sus datos. Puede crear flujos de trabajo utilizando un editor visual de arrastrar y soltar. Dentro de estos flujos de trabajo, puede crear agentes de IA que pueden extraer datos de una base de datos, actualizar un CRM, enviar un mensaje o llamar a un servicio externo.

A medida que su automatización se vuelve más compleja, puede añadir condiciones (lógica if/else), bucles, reintentos y pasos de respaldo para manejar diferentes escenarios. Los agentes recuerdan las interacciones pasadas y mantienen el contexto entre sesiones.

Con más de 500 integraciones y acceso completo a la API, sus flujos de trabajo pueden conectarse a casi cualquier herramienta de su pila. Y si necesita más flexibilidad, puede insertar JavaScript o Python para personalizar la lógica, combinando la simplicidad sin código con un control técnico más profundo cuando sea necesario.

Las mejores funciones de n8n

Inspeccione y depure cada paso de la ejecución con registros detallados, visibilidad de entradas/salidas, reintentos y seguimiento de pasos, para que pueda ver exactamente cómo se comportaron su flujo de trabajo y su agente de IA.

Conecta herramientas de IA externas mediante el Protocolo de contexto de modelo (MCP) para gestionar tareas de varios pasos y la orquestación avanzada de IA

Inserte pasos de aprobación humana antes de acciones delicadas para mantener la supervisión y evitar actualizaciones no deseadas o errores de automatización de gran impacto.

Limitaciones de n8n

Pequeños errores de configuración pueden ser desencadenantes de ejecuciones excesivas o costes inesperados, especialmente en bucles o flujos de trabajo de scraping.

Precios de n8n

14 días de versión de prueba gratuita

Starter: 24 € al mes (unos 28 $ al mes)

Pro: 60 € al mes (aproximadamente 70 $ al mes)

Business: 800 € al mes (aproximadamente 936 $ al mes)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2: 4,8/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre n8n:

Utilizo n8n para automatizar tareas manuales y repetitivas del día a día, lo que me ahorra mucho tiempo y me ayuda a programar tareas con cronogramas fijos. Cuenta con una gran mayoría de integraciones y es posible automatizar casi todo. Me gusta utilizar una variedad de agentes de IA y personalizar las indicaciones del sistema para obtener resultados exactos y esperados.

Utilizo n8n para automatizar tareas manuales y repetitivas del día a día, lo que me ahorra mucho tiempo y me ayuda a programar tareas con cronogramas fijos. Cuenta con una gran mayoría de integraciones y es posible automatizar casi todo. Me gusta utilizar una variedad de agentes de IA y personalizar las indicaciones del sistema para obtener resultados exactos y esperados.

📌 ¿Sabías que...? La automatización actual ofrece un retorno de la inversión cuantificable. Entre las empresas que adoptan agentes de IA: El 66 % afirma haber aumentado su productividad.

El 57 % afirma haber ahorrado costes.

El 55 % afirma que la toma de decisiones es más rápida. Esto demuestra que, cuando los agentes IA pasan de la fase piloto a la producción, los beneficios dejan de ser hipotéticos y comienzan a reflejarse en las métricas de rendimiento de los agentes.

6. Flowise IA (ideal para la creación sin código de aplicaciones LLM y chatbots personalizados)

a través de Flowise IA

Flowise proporciona una interfaz visual para crear agentes de IA y flujos de trabajo LLM. En lugar de escribir código de orquestación de backend, conecta modelos, indicaciones, memoria, almacenes de vectores y herramientas como nodos en un flujo de arrastrar y soltar.

La herramienta también le permite ejecutar varios agentes con diferentes roles, y puede añadir pasos de aprobación humana cuando sea necesario para que alguien pueda revisar las decisiones antes de que el flujo de trabajo siga adelante. Con la depuración visual, puede ver cada paso que da el agente, por lo que siempre sabrá cómo ha llegado a su decisión y podrá mejorarla fácilmente.

Una vez que su agente esté listo, puede lanzarlo como una API o integrarlo directamente en un sitio web o una aplicación.

Las mejores funciones de Flowise IA

Cambie fácilmente entre diferentes modelos de IA, como OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face o incluso modelos locales.

Personaliza tu agente con código si es necesario añadiendo pequeños fragmentos de Python para ajustar o mejorar el funcionamiento de un componente.

Prueba y mejora tu agente en tiempo real cambiando las indicaciones o los ajustes y viendo al instante cómo cambian los resultados.

Limitaciones de Flowise IA

Los usuarios han informado de errores de validación del flujo de trabajo que se producen de forma inesperada, incluso cuando se trabaja con flujos sencillos o recién creados.

Precios de Flowise IA

Free

Starter: 35 $ al mes

Pro: 65 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Flowise IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flowise IA?

Esto es lo que dijo un crítico de Reddit sobre Flowise IA:

Flowise es muy fácil de alojar localmente o implementar en la nube, lo que facilita su puesta en marcha. Al ser abierto y de acceso público, el número de recursos y la compatibilidad con la comunidad no dejan de crecer, lo que resulta útil para los desarrolladores más noveles. La interfaz de usuario es intuitiva y está bien organizada.

Flowise es muy fácil de alojar localmente o implementar en la nube, lo que facilita su puesta en marcha. Al ser abierto y de acceso público, el número de recursos y el soporte de la comunidad no dejan de crecer, lo que resulta útil para los desarrolladores más noveles. La interfaz de usuario es intuitiva y está bien organizada.

7. Stack IA (el mejor para agentes de IA de nivel corporativo con seguridad y cumplimiento normativo)

a través de Stack IA

Stack AI está diseñado para organizaciones que necesitan agentes de IA seguros y fiables que funcionen en todos sus departamentos empresariales. Los equipos pueden crear agentes que se conecten de forma segura a herramientas como CRM, ERP y bases de datos internas, al tiempo que cumplen con normas de cumplimiento como SOC 2 e HIPAA.

Un generador de flujos de trabajo visual le permite arrastrar y soltar bloques para diseñar cómo piensa y actúa un agente. Puede conectar fuentes de datos, elegir modelos de IA, añadir memoria e integrar herramientas o API sin escribir código. A continuación, los agentes se pueden implementar como chatbots, formularios, herramientas internas o puntos finales de API.

La herramienta también incluye canalizaciones RAG con un solo clic, lo que permite a los agentes indexar automáticamente los documentos de la empresa y proporcionar respuestas precisas, respaldadas por citas y basadas en datos reales.

Las mejores funciones de Stack IA

Realice una conexión segura con más de 100 herramientas empresariales, como SharePoint, Salesforce, Workday y API personalizadas, para que los agentes puedan actuar en todas las herramientas de su pila tecnológica.

Mantenga la seguridad de nivel corporativo con acceso basado en roles, cumplimiento de SOC 2 y opciones de implementación seguras para empresas reguladas.

Empieza rápidamente con plantillas listas para usar y agentes instantáneos para lanzar asistentes útiles o automatizaciones de flujos de trabajo.

Limitaciones de Stack IA

El rendimiento puede ser inconsistente en ocasiones, y hay una curva de aprendizaje notable para casos de uso más avanzados.

Algunos conectores o casos extremos requieren soluciones alternativas, con visibilidad limitada de los registros paso a paso y las comparaciones de versiones.

Precios de Stack IA

Free

Starter: 199 $ al mes

Equipo: 899 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Stack IA

G2: 4,5/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Stack IA?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Stack IA:

Con otras plataformas, necesitas conocimientos de programación, pero Stack AI es una plataforma sin código en la que no se requieren conocimientos de programación para crear potentes agentes de IA. Con solo unos clics, puedes crear diferentes flujos de trabajo con facilidad.

Con otras plataformas, necesitas conocimientos de programación, pero Stack AI es una plataforma sin código en la que no se requieren conocimientos de programación para crear potentes agentes de IA. Con solo unos clics, puedes crear diferentes flujos de trabajo con facilidad.

🚨 Alerta estadística: El mercado global de plataformas de IA sin código se valoró en 4900 millones de dólares y se prevé que alcance los 24 800 millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto del 38,2 %.

8. Microsoft Copilot Studio (el mejor para crear copilotos de IA dentro del ecosistema MS 365)

a través de Microsoft

Microsoft Copilot Studio es otra popular herramienta de agentes de IA que permite a las organizaciones crear agentes de IA de nivel empresarial (antes llamados Power Virtual Agents) sin necesidad de escribir código. Mediante un editor visual, los equipos pueden diseñar flujos conversacionales, automatizar flujos de trabajo, conectarse a fuentes de datos e integrarse con API en todo el ecosistema de Microsoft.

Su motor de conversación basado en IA se basa en el reconocimiento de intenciones impulsado por LLM en lugar de en sistemas rígidos basados en reglas, lo que permite a los agentes comprender el contexto y responder de forma dinámica. Pueden extraer información relevante de Microsoft Graph, Dataverse y documentos internos para una mayor precisión.

Los agentes pueden funcionar de forma autónoma utilizando desencadenantes y lógica estructurada. Por ejemplo, pueden supervisar los correos electrónicos entrantes, redactar respuestas generadas por IA, actualizar registros y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos automáticamente. También funcionan en segundo plano, se pueden invocar a través de Copilot Chat cuando sea necesario o escalar conversaciones a un humano o canal de Teams en función de condiciones predefinidas.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot Studio

Integre a la perfección más de 1000 conectores sin código preconfigurados para conectar sistemas de Microsoft y de terceros, como Salesforce, SAP y ServiceNow.

Cree lógica avanzada de forma visual con flujos de arrastrar y soltar, ramificaciones, traspasos humanos y desencadenantes de automatización.

Amplíe con herramientas de desarrollo cuando sea necesario utilizando API, SDK, Visual Studio, GitHub y .NET para una personalización más profunda.

Limitaciones de Microsoft Copilot Studio

Las licencias y las estructuras de costes pueden ser complejas y difíciles de gestionar, especialmente cuando se amplía a múltiples entornos o se añaden conectores premium.

Las opciones de personalización pueden parecer limitadas, con un rendimiento ocasionalmente lento y una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios sin conocimientos técnicos.

Precios de Microsoft Copilot Studio

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot Studio?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Microsoft Copilot Studio:

Me gusta Microsoft Copilot Studio porque es fácil crear y personalizar copilotos de IA sin necesidad de tener profundos conocimientos técnicos. La interfaz de bajo código y las plantillas listas para usar permiten convertir rápidamente las ideas en soluciones funcionales.

Me gusta Microsoft Copilot Studio porque es fácil crear y personalizar copilotos de IA sin necesidad de tener profundos conocimientos técnicos. La interfaz de bajo código y las plantillas listas para usar permiten convertir rápidamente las ideas en soluciones funcionales.

📚 Más información: Las mejores herramientas de automatización de procesos Agentic para automatizar flujos de trabajo

9. LangFlow (el mejor para crear prototipos visuales de flujos LangChain y aplicaciones LLM)

a través de LangFlow

Con Langflow, puede crear sistemas completos de IA utilizando un lienzo de arrastrar y soltar con bloques como indicaciones, memoria, herramientas, recuperadores y modelos LLM. También hay un bloque especial de agente que determina el mejor enfoque y lleva a cabo la tarea con cuidado de principio a fin.

Un solo agente puede convertirse en una herramienta que otro agente puede utilizar, lo que le ayuda a crear flujos de trabajo por capas o en equipo. Por ejemplo, puede crear un agente de investigación que utilice Web Search y Wolfram Alpha, y la herramienta se encargará del proceso de razonamiento de forma visual.

Para los asistentes basados en el conocimiento, la herramienta ofrece compatibilidad RAG integrada con las principales bases de datos vectoriales, como Pinecone, Weaviate y Qdrant, junto con módulos de memoria flexibles para la retención del contexto.

Las mejores funciones de LangFlow

Exporta tus flujos de trabajo a Python e impleméntalos a través de API para pasar fácilmente de la creación visual al uso real en producción.

Personaliza y amplía la plataforma utilizando su diseño de código abierto para que puedas crear tus propias herramientas y modificar los componentes según sea necesario.

Conéctese con los sistemas empresariales mediante MCP y utilice los tipos de agentes avanzados integrados para gestionar tareas complejas sin necesidad de escribir código personalizado.

Limitaciones de LangFlow

La interfaz visual puede resultar compleja para los principiantes, especialmente para los usuarios que esperan una experiencia sin código totalmente simplificada y lista para usar.

Precios de LangFlow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangFlow

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Budibase (el mejor para el desarrollo de herramientas internas aceleradas por IA)

a través de Budibase

La interfaz visual de Budibase le permite diseñar aplicaciones arrastrando y soltando pantallas, formularios, tablas y componentes sin necesidad de escribir código. También puede generar automáticamente aplicaciones completas a partir de sus datos con solo unos clics.

Con componentes y plantillas de interfaz de usuario prediseñados, los usuarios sin conocimientos técnicos pueden crear fácilmente paneles de administración, portales, paneles de control y pantallas de entrada de datos que se adaptan a todos los dispositivos.

Las automatizaciones de flujos de trabajo se pueden diseñar con múltiples pasos, condiciones (lógica «si/entonces»), filtros y bucles. Las acciones se pueden desencadenar en función de eventos o programarse para que se ejecuten periódicamente.

Las mejores funciones de Budibase

Conecta y automatiza fuentes de datos como SQL, NoSQL, API REST y Airtable, desencadenando flujos de trabajo con acciones de IA integradas.

Aplique un control de acceso basado en roles para la IA, a fin de que los agentes operen dentro de los permisos de los usuarios y los límites de datos.

Cree componentes reutilizables y lógica modular para estandarizar y escalar los flujos de trabajo impulsados por IA en todos los equipos.

Limitaciones de Budibase

Los límites de tamaño de carga de archivos en algunas configuraciones autohospedadas pueden restringir los flujos de trabajo de IA con gran cantidad de documentos.

Límite en la flexibilidad para la lógica JavaScript avanzada, lo que dificulta las transformaciones complejas o el manejo de casos extremos en comparación con las plataformas centradas en los desarrolladores.

Precios de Budibase

Código abierto

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Budibase

G2: 4,5/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Budibase?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Budibase:

Budibase ha sido muy productivo y eficiente para el desarrollo de aplicaciones de nuestra empresa. Nos ha ayudado a crear aplicaciones personalizadas para los clientes y también para uso interno. El uso compartido de datos mediante la sincronización también es muy seguro. La función más sorprendente es su interfaz de arrastrar y soltar para crear aplicaciones personalizadas. No se necesitan conocimientos especiales para crear aplicaciones internas para su equipo.

Budibase ha sido muy productivo y eficiente para el desarrollo de aplicaciones de nuestra empresa. Nos ha ayudado a crear aplicaciones personalizadas para los clientes y también para uso interno. El uso compartido de datos mediante la sincronización también es muy seguro. La función más sorprendente es su interfaz de arrastrar y soltar para crear aplicaciones personalizadas. No se necesitan conocimientos especiales para crear aplicaciones internas para su equipo.

🤯 Dato curioso: El 75 % de los ejecutivos cree que los agentes de IA transformarán el lugar de trabajo más que lo hizo Internet.

11. Lindy AI (ideal para asistentes ejecutivos de IA que desean automatizar tareas de trabajo personales)

a través de Lindy IA

Lindy AI es un asistente virtual autónomo que se encarga de las tareas profesionales rutinarias en todas tus aplicaciones. Puedes chatear con él a través de iMessage, WhatsApp, Slack o la web y darle instrucciones sencillas en inglés, como «Reprogramar mi reunión de las 3 de la tarde» o «Redactar un correo electrónico de seguimiento». Gracias a la tecnología GPT-4, la herramienta gestiona la programación, los correos electrónicos, las listas de tareas pendientes, las citas y mucho más sin necesidad de configuración manual.

Puede crear agentes personalizados para flujos de trabajo específicos, como la calificación de clientes potenciales o el procesamiento de gastos, que se desencadenan automáticamente y llevan a cabo acciones de varios pasos en las aplicaciones conectadas. Una vez desencadenado, un agente puede realizar múltiples acciones por sí mismo, como enviar mensajes, actualizar registros, programar eventos, incluir a compañeros de equipo y mucho más, hasta que la tarea sea completada.

La herramienta también puede unirse a llamadas de Zoom o Teams para grabar, transcribir y generar notas resumidas con elementos pendientes. También es compatible con agentes de IA de voz para gestionar llamadas entrantes y salientes.

Las mejores funciones de Lindy IA

Conecta bases de conocimiento personalizadas para que los agentes utilicen tus documentos internos, preguntas frecuentes y datos de la empresa en lugar de respuestas genéricas de IA.

Personalice las respuestas a lo largo del tiempo adaptando el tono y los seguimientos en función de las interacciones anteriores.

Amplíe los flujos de trabajo con el asistente de código de IA para generar o depurar scripts sin necesidad de desarrolladores.

Integre más de 200 aplicaciones como Gmail, Outlook, Slack, CRM, Calendarios y Zoom para transferir datos entre herramientas automáticamente.

Limitaciones de Lindy IA

Algunos usuarios informan de que la herramienta puede dejar de funcionar inesperadamente en ocasiones, lo que puede interrumpir las automatizaciones en ejecución y perturbar los flujos de trabajo en curso.

Los usuarios han mencionado la dificultad de realizar el seguimiento de qué agentes se están utilizando y quién los utiliza, lo que dificulta la supervisión de la actividad en equipos más grandes.

Precios de Lindy IA

7 días de versión de prueba gratuita.

Pro : 49,99 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lindy IA

G2 : 4,9/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lindy IA?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Lindy IA:

Llevo un tiempo utilizando Lindy IA y lo que más me gusta es el tiempo que me ahorra. Se encarga de las tareas repetitivas y la programación con una precisión sorprendente, lo que realmente me ha ayudado a reducir mi carga mental.

Llevo un tiempo utilizando Lindy IA y lo que más me gusta es el tiempo que me ahorra. Se encarga de las tareas repetitivas y la programación con una precisión sorprendente, lo que realmente me ha ayudado a reducir mi carga mental.

Convierta los procesos empresariales en flujos de trabajo autónomos con ClickUp.

Los agentes de IA ya no son herramientas experimentales que se quedan al margen de su pila tecnológica.

Se están convirtiendo en compañeros de equipo integrados que reducen la carga operativa sin necesidad de soporte técnico.

Pero a medida que crece su adopción, una cosa queda clara: la inteligencia por sí sola no es suficiente. Necesita agentes que operen dentro de sus flujos de trabajo, comprendan el contexto, tomen las decisiones correctas y mantengan a los humanos informados cuando sea necesario.

Los Super Agents de ClickUp, impulsados por ClickUp Brain, viven directamente dentro de su entorno de trabajo. Como entienden las tareas, los documentos, las prioridades, las dependencias y las conversaciones, actúan con contexto real y hacen avanzar el trabajo como lo haría un compañero de equipo humano.

Despídase de las frágiles automatizaciones multiplataforma. Regístrese hoy mismo en ClickUp y automatice procesos de varios pasos con fiabilidad.