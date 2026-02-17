Plantillas gratuitas para el seguimiento de las oraciones

A muchos miembros de la comunidad musulmana les gustaría ser constantes con el Salah. Pero entonces surge la vida. Mañanas ajetreadas, largos desplazamientos, responsabilidades familiares, días de poca energía, viajes, exámenes, sprints de trabajo. Sigues preocupándote, pero solo intentas seguir apareciendo en la vida real.

Un sencillo registro de oraciones te ayuda porque hace visible tu progreso. Con él, dejarás de depender solo de tu memoria y recibirás un pequeño empujón para mantenerte constante.

En esta publicación, encontrarás plantillas gratuitas para el seguimiento de la salat que puedes usar de inmediato, además de ideas sobre cómo configurarlas para el seguimiento diario, la reflexión semanal y la recuperación de las oraciones perdidas.

¿Qué es una plantilla de seguimiento de Salah?

Una plantilla de seguimiento de Salah es una herramienta prediseñada que ayuda a los musulmanes practicantes a controlar y registrar sus cinco oraciones diarias (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha) de forma constante. Está diseñada para cualquiera que desee reforzar sus hábitos de oración islámicos, ya sea para trabajar en la constancia, realizar el seguimiento de las oraciones perdidas o desarrollar la responsabilidad durante el Ramadán.

✨ Las cinco oraciones diarias (Fardh)* Isha: Oración nocturna; 4 rak'ats.

Fajr: Oración del amanecer; 2 rak'ats.

Dhuhr: Oración de primera hora de la tarde; 4 rak'ats.

Asr: Oración de última hora de la tarde; 4 rak'ats.

Maghrib: Oración del atardecer; 3 Rak’ats * Fuente

Una plantilla específica para el seguimiento de las oraciones, a veces denominada «gráfico de oraciones», te proporciona la estructura exacta que necesitas. En pocas palabras, incluye espacios preetiquetados para las oraciones, indicadores visuales de progreso y espacio para notas sobre las oraciones qada (recuperadas).

Las mejores plantillas de seguimiento de Salah

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, te ofrece una variedad de plantillas que puedes personalizar para crear el registro de oraciones que mejor se adapte a tu rutina. Tanto si buscas algo sencillo, visual o más estructurado, puedes empezar con un diseño ya preparado y adaptarlo a cómo quieres realizar el seguimiento de Fajr a Isha cada día.

Echemos un vistazo:

1. Plantilla de productividad personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de tus cinco oraciones diarias y de su cumplimiento diario de un vistazo con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

La plantilla de productividad personal de ClickUp te ofrece una configuración de seguimiento de Salah ya preparada, con un único lugar para registrar tus cinco oraciones diarias, tu progreso diario y un estado de finalización actualizado que puedes consultar de un vistazo.

Se abre con una estructura sencilla que puedes personalizar en cuestión de minutos, como ajustar un registro diario para Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, y luego ajustar los campos para que se adapten a cómo quieres realizar el seguimiento, como a tiempo, tarde, perdido o qada, además de notas rápidas cuando la vida se vuelve ajetreada.

Y si prefieres algo más visual, puedes utilizar ClickUp Whiteboards para planificar tu rutina, establecer metas o diseñar un plan de oración semanal que puedas seguir.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén tu registro de oraciones ordenado con un tablero Kanban de ClickUp agrupado por estado, para que puedas ver al instante lo que está pendiente y lo que ya has completado cada día.

Personaliza el seguimiento utilizando los campos personalizados de ClickUp , que puedes renombrar según tu rutina, como «puntual», «tardío», «faltante», «qada» y «notas breves».

Revisa la constancia a lo largo del tiempo cambiando a la vista Metas, para que puedas ver el progreso semanal o mensual sin tener que contar manualmente.

✅ Ideal para: Estudiantes que gestionan horarios de clase cambiantes y profesionales que realizan el seguimiento de las oraciones entre reuniones y desplazamientos durante su trabajo.

2. Plantilla de lista de control semanal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Sigue las oraciones diarias como una lista de control semanal repetible con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp.

La plantilla de lista de control semanal de ClickUp es un registro de Salah diseñado para un ritmo semanal. Es la que se utiliza cuando se desea que las oraciones aparezcan como una lista de control repetible que se puede seguir todos los días y revisar al final de la semana.

Se abre con un diseño semanal que es fácil de personalizar en cinco tareas de oración diarias. Crea un conjunto repetitivo para Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, y luego utiliza campos sencillos para marcar cómo fue cada una, como A tiempo, Tarde, Perdida, Qada, además de una columna de rachas si quieres motivación sin presión.

Por qué te gustará esta plantilla:

Obtenga una panorámica clara de su compromiso al realizar el seguimiento de las 35 oraciones semanales en una vista organizada.

Registra tus oraciones rápidamente sin tener que navegar por múltiples pantallas o menús.

Rótulo las filas con el nombre de cada oración y añade filas adicionales para otros cultos, como el tahajjud o el Jumu'ah del viernes.

✅ Ideal para: Profesionales que trabajan y deben compaginar las oraciones con las reuniones, y estudiantes que deben hacer malabarismos con horarios cambiantes.

🚀 Ventaja de ClickUp: usa ClickUp Brain para proteger tu Salah como cualquier otro compromiso innegociable. Pide a Brain que convierta tu plan de oración en bloques de tiempo y, a continuación, deja que el Calendario reserve esos intervalos de tiempo en tu día.

3. Plantilla de hoja de cálculo ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierte tu registro de oraciones en una base de datos lista para analizar con una plantilla de hoja de cálculo de ClickUp.

Para los amantes de los datos, una simple lista de control no es suficiente. Quieres profundizar en tus hábitos, pero las aplicaciones básicas y los gráficos imprimibles no te permiten filtrar, clasificar o analizar tus patrones de oración.

Obtenga información real de su registro de oraciones con una plantilla de hoja de cálculo de ClickUp. Utilice una plantilla de estilo hoja de cálculo para transformar su registro de oraciones en una potente base de datos de sus hábitos espirituales.

Disfruta de la familiaridad de una hoja de cálculo con mucha más potencia utilizando la vista Tabla de ClickUp. Cada entrada de oración se convierte en una fila, y puedes añadir campos como columnas para revisarlos y realizar la edición rápidamente. También puedes cambiar a la vista de calendario de ClickUp para ver tu registro de oraciones en un calendario mensual: los mismos datos, pero desde una perspectiva diferente.

Por qué te gustará esta plantilla:

Añade columnas personalizadas para la fecha, cada oración, el estado de puntualidad y la finalización de la recuperación (qada).

Utiliza filtros para mostrar solo las oraciones perdidas u ordena por fecha para ver tu progreso a lo largo de un mes.

Utiliza las etiquetas de ClickUp para etiquetar las entradas con contextos de la vida real, como «Viaje», «Jornada laboral», «Periodo», «Masjid» o «Desplazamiento», y luego agrupa y revisa las oraciones según lo que realmente haya afectado a tu rutina.

✅ Ideal para: Personas que realizan un seguimiento de las oraciones qada y de recuperación y necesitan un registro claro y clasificable.

👀 ¿Sabías que, según el Pew Research Center, más del 44 % de los estadounidenses afirman que rezan al menos una vez al día, y otro 23 % dice que reza semanalmente o varias veces al mes?

4. Plantilla de seguimiento de hábitos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Registra tus hábitos diarios de salat y realiza el seguimiento de tu constancia con la plantilla de seguimiento de hábitos de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de hábitos de ClickUp también funciona como un sencillo registro diario de Salah con sencillos controles que puedes completar y seguir adelante. Organiza tu rutina en hábitos que puedes seguir, para que puedas registrar Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha cada día y ver cómo aumenta tu constancia a través de una vista de progreso automática.

Se abre con un diseño tipo hábito que puedes personalizar en cuestión de minutos, como renombrar las filas de hábitos con los nombres de tus oraciones y añadir una opción rápida para indicar el estado.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén un seguimiento diario sencillo con registros de un solo toque, de modo que registrar las oraciones te lleve solo unos segundos.

Mantén la constancia con los recordatorios de ClickUp , para que cada oración reciba un aviso oportuno incluso en los días más ajetreados.

Observa tu progreso sin necesidad de hacer cálculos manuales gracias a la barra de progreso integrada, que te permite tener visibilidad sobre tu constancia semanal de un solo vistazo.

✅ Ideal para: Cualquier persona que quiera recuperar la constancia en el Fajr y desee un sencillo registro diario con recordatorios y un progreso visible.

📮 Información de ClickUp: el 32 % de los trabajadores tiene dificultades para sacar tiempo para sí mismos, pero solo el 14 % lo bloquea en su Calendario. Si no está programado, ¡no está protegido! 📆 El calendario de ClickUp te ayuda a reservar horas personales igual que las reuniones. Sincroniza con calendarios externos, establece bloques de tiempo recurrentes tanto para el trabajo como para tu vida personal, y arrastra y suelta eventos o tareas para ajustar tu agenda fácilmente.

5. Plantilla de seguimiento de Salah para Ramadán

a través de Template.net

Gestiona todas tus oraciones del Ramadán en un solo lugar con la plantilla de seguimiento de oraciones del Ramadán de Template.net, diseñada para el mes sagrado. Esta plantilla funciona como un completo gráfico de oraciones del Ramadán, reuniendo todas tus oraciones en un solo lugar.

La plantilla está alineada con la duración de 30 días del Ramadán, lo que la hace perfecta para realizar un seguimiento mensual.

Un espacio dedicado al seguimiento de las oraciones nocturnas del Ramadán, además de las cinco oraciones fard diarias.

Incluye espacio para escribir un diario y listas de duás, para que tus conocimientos espirituales sigan conectados con tu práctica diaria.

✅ Ideal para: Personas y familias que desean un plan de culto estructurado de 30 días para el Ramadán.

Cómo utilizar una plantilla de seguimiento de Salah

Tener una plantilla es un buen comienzo, pero convertirlo en un hábito duradero requiere un sistema. Muchas personas comienzan con fuerza, pero abandonan porque no tienen un proceso claro para utilizar su registro de forma eficaz. Esto puede hacer que el registro se convierta en una tarea más.

Para evitarlo, sigue estos prácticos pasos para crear una rutina de seguimiento sostenible. Esta guía neutral y paso a paso te ayudará a sacar el máximo partido a cualquier plantilla de seguimiento de Salah.

Elige el formato de tu plantilla: primero, decide qué tipo de vista te motiva más. ¿Prefieres una sencilla lista de control diaria, una panorámica semanal o un calendario mensual? Elige el formato que te resulte más fácil de actualizar y revisar. Personaliza los rótulos de las oraciones: Adapta la plantilla a tus necesidades. Asegúrate de que las cinco oraciones diarias estén claramente etiquetadas y considera añadir filas opcionales para las oraciones sunnah o tahajjud si también deseas realizar un seguimiento de ellas. Configura tu método de seguimiento: decide qué significa «terminado» para ti. ¿Quieres registrar simplemente una casilla de selección de finalización o prefieres más detalles? Puedes realizar un seguimiento del estado «a tiempo» frente a «tardío» o incluso añadir notas detalladas para cada oración. Establece una rutina de registro: la constancia es la clave. Elige una hora específica cada día para actualizar tu registro. A muchas personas les resulta útil revisar todo el día después de Isha. Revisa semanalmente: tus datos solo son útiles si los revisas. Dedica unos minutos cada semana a repasar tu progreso. Identifica patrones: ¿qué oraciones te saltas con más frecuencia? ¿Qué días son los más difíciles? Ajústalo según sea necesario: tu registro debe servir a tu práctica, y no al revés. Si te parece demasiado complicado, simplifícalo. Si necesitas más detalles, añádelos. La meta es crear una herramienta que te ayude realmente tu registro debe servir a tu práctica, y no al revés. Si te parece demasiado complicado, simplifícalo. Si necesitas más detalles, añádelos. La meta es crear una herramienta que te ayude realmente a mantener la constancia

👉 Si te encuentras con dificultades, estos consejos para solucionar problemas pueden ayudarte: Si te saltas las oraciones con frecuencia: tu rastreador puede mostrarte lo que te estás perdiendo, pero no puede proporcionarte un recordatorio para que reces. Considera la posibilidad de realizar ajustes separados para las horas de oración que te proporcionen recordatorios cuando sea el momento de realizar el salat.

Si se olvida de registrarse: configure un recordatorio diario en su teléfono o utilice ClickUp Reminders para recibir una notificación a la hora que elija.

Si la plantilla te resulta abrumadora: Empieza por lo básico. Simplemente realiza el seguimiento de las completadas con una simple marca de verificación. Siempre puedes añadir más detalles más adelante, una vez que hayas establecido el hábito.

Mantén la constancia con ClickUp.

Cuando tienes un registro que revisar a diario, resulta mucho más sencillo llevar un seguimiento de tu constancia.

Empieza con las plantillas listas para usar de ClickUp, utiliza recordatorios suaves como avisos a lo largo del día y mantén una breve lista de control para cada oración, de modo que nada te resulte abrumador. Si te saltas una oración, un registro diario de tareas te ayudará al seguimiento de tu progreso de forma tranquila y clara.

Establece tu ritmo una vez y deja que te ayude a diario.

Empieza con ClickUp. ✅

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un gráfico de Salah y una plantilla de seguimiento de Salah?

Un gráfico de Salah suele ser sencillo y estático, mostrando las oraciones y los días. A menudo está diseñado para imprimir. Una plantilla de seguimiento de Salah es una herramienta más flexible, a menudo digital, que puede incluir funciones como recordatorios, seguimiento del progreso y opciones de personalización para adaptarse a tus necesidades personales.

¿Puedo utilizar una plantilla de seguimiento de Salah para toda mi familia?

Sí, las plantillas digitales son perfectas para uso familiar. Puedes crear vistas o secciones separadas para cada miembro de la familia, lo que facilita el seguimiento de las oraciones de todos en un solo lugar, al tiempo que se mantiene el progreso individual privado y visible.

¿En qué se diferencian las plantillas digitales de seguimiento de Salah de las imprimibles?

Las plantillas digitales ofrecen grandes ventajas, como recordatorios automáticos, fácil duplicación para nuevas semanas o meses y la posibilidad de analizar tus patrones de oración a lo largo del tiempo. Los gráficos de salah imprimibles son ideales si prefieres escribir a mano o quieres minimizar el tiempo que pasas frente a la pantalla, pero requieren más esfuerzo manual para mantenerlos.