Ampliar los servicios profesionales sin aumentar la plantilla

Está atrapado en un ciclo que parece imposible de romper.

Cada vez que se consigue un nuevo cliente, la celebración se ve truncada por la necesidad de contratar personal inmediatamente, lo que merma los beneficios recién obtenidos.

Esta es la paradoja de la ampliación de los servicios profesionales: sus ingresos están directamente vinculados a las horas facturables y al número de empleados, lo que significa que el crecimiento requiere contratar personal, lo que a su vez reduce sus márgenes.

Este artículo le muestra cómo romper ese ciclo utilizando la automatización basada en IA y un entorno de trabajo unificado para multiplicar la capacidad de su equipo, de modo que pueda ampliar los ingresos sin aumentar proporcionalmente la nómina.

La paradoja de la ampliación de los servicios profesionales

La mayoría de las empresas de servicios profesionales se topan con el mismo techo invisible: el crecimiento equivale al aumento de la plantilla.

¿Ha conseguido un nuevo cliente? Contrate

¿Lanzar una nueva línea de servicios? Contratar

¿Aumentar el alcance? Contratar de nuevo.

Durante años, esa fórmula funcionó. Los ingresos aumentaban de forma lineal con el personal. Pero las cuentas ya no cuadran.

Según el SPI Professional Services Maturity Benchmark de 2025, el EBITDA del sector cayó al 9,8 % en 2024, el más bajo en cinco años.

Al mismo tiempo, las tasas de utilización facturable se han reducido en todos los segmentos, mientras que los costes de entrega siguen aumentando. En otras palabras, las empresas están aumentando sus ingresos sin proteger los márgenes.

La presión se acumula desde múltiples frentes:

Los clientes exigen plazos de entrega más rápidos y un retorno de la inversión cuantificable.

Los costes de talento siguen aumentando.

Los consultores sénior dedican más tiempo a la coordinación que al trabajo facturable.

Los gestores de proyectos se ahogan en la elaboración de informes en lugar de dedicarse a la entrega.

¿El resultado? El crecimiento genera lastre. Cada nueva contratación implica tiempo de incorporación, capas de gestión, gastos generales de comunicación y variabilidad de procesos.

Los estudios sobre el trabajo intelectual muestran sistemáticamente que la coordinación y el «trabajo sobre el trabajo» pueden consumir el 60 % o más de la semana laboral de un profesional . Cuando su margen depende de las horas facturables, esa carga de coordinación erosiona silenciosamente la rentabilidad.

Por otra parte, la contratación en sí misma no está exenta de dificultades. Los ciclos de reclutamiento son más largos, las expectativas salariales son más altas y el tiempo de adaptación retrasa la obtención de ingresos. Esto añade otra capa de complejidad.

Ahora llegamos a la paradoja: está creciendo, pero se siente más pesado.

Las empresas que superan el techo hacen tres cosas de forma diferente:

Estandarizan la prestación de servicios para que el conocimiento se acumule en lugar de permanecer en las mentes individuales. Reducen los gastos generales de coordinación, por lo que los empleados con más experiencia dedican más tiempo a aportar valor. Incorporan la automatización y la IA en la ejecución, no como herramientas secundarias, sino como multiplicadores de fuerza.

Y eso requiere replantearse cómo fluye el trabajo en su organización. ¿La clave? ¡Crear eficiencia operativa!

Por qué fallan las palancas de ampliación tradicionales

Cuando se alcanza el límite de capacidad, las medidas habituales parecen obvias: contratar personal, comprar otra herramienta, documentar el proceso. Sobre el papel, cada una de ellas debería ayudar. En la práctica, a menudo crean nuevos obstáculos.

¿Cuál es el patrón común? Se añade superficie al sistema sin reducir su fricción.

Contratar a más personas La plantilla parece la solución más directa. Pero los nuevos empleados tardan entre 3 y 6 meses en alcanzar su plena productividad. Mientras tanto, los miembros sénior del equipo dejan de lado el trabajo facturable para formarlos. Aumentan los gastos generales de coordinación. Los márgenes se reducen antes de que la producción mejore de forma significativa.

Añadir más herramientas Una nueva aplicación promete resolver un problema específico. Pero cada herramienta conlleva trabajo de configuración, integración y gestión del cambio, lo que a menudo supone más esfuerzo del que la herramienta ahorra en última instancia. La empresa media utiliza actualmente 101 aplicaciones SaaS. El resultado no es eficiencia, sino una proliferación de herramientas: equipos que alternan entre plataformas que no comparten contexto, con información clave dispersa entre distintos sistemas.

Añadir más procesosDocumentar los flujos de trabajo parece una tarea responsable. Sin embargo, con el tiempo, la documentación se acumula más rápido de lo que se mantiene. Si no se integra directamente en el trabajo diario, se convierte en material inutilizado. El equipo dedica más tiempo a seguir procedimientos que a obtener resultados. Eso es deuda de procesos: complejidad acumulada que ralentiza la ejecución en lugar de aclararla.

Estos son los factores ocultos que reducen la capacidad:

Dispersión del trabajo : tareas fragmentadas en herramientas desconectadas entre sí. : tareas fragmentadas en herramientas desconectadas entre sí.

Expansión del contexto : tiempo perdido buscando información y cambiando de aplicación.

Procesar la deuda: gastos generales procedimentales que superan el valor.

Cada uno de ellos se suma a los demás. Más herramientas crean más cambios de contexto. Más procesos aumentan los costes de coordinación. Más personas amplifican ambos. Usted amplía los recursos, pero el sistema en sí sigue siendo ineficiente.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. ¿Pero qué tal usar una sola plataforma? Como espacio de trabajo de IA convergente, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite concentrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Dónde pierden capacidad los equipos de servicios profesionales

Antes de poder ampliar, debe encontrar las fugas en su cubo operativo.

Para la mayoría de los equipos de servicios profesionales, las horas y la capacidad valiosas desaparecen en cinco áreas clave del ciclo de vida de la prestación de servicios. Identificar estos puntos de fricción es el primer paso para subsanar las deficiencias y recuperar el tiempo de su equipo. 🛠️

Traspasos del equipo de ventas a entregas

La llamada de inicio del proyecto es un desastre, un signo clásico de un traspaso defectuoso entre el equipo de ventas y marketing y entrega.

Su equipo de entrega está haciendo al cliente preguntas básicas cuyas respuestas ya tiene el equipo de ventas. Esto ocurre porque el contexto crítico del cliente, los detalles del alcance, los criterios de éxito y las preferencias de las partes interesadas están ocultos en herramientas de ventas, hilos de correo electrónico y notas de llamadas. El equipo de entrega comienza cada proyecto a ciegas.

Esta fricción da lugar a repeticiones, expectativas desalineadas y clientes frustrados que se ven obligados a repetir lo mismo. Se pierden las primeras semanas en redescubrimientos en lugar de en entregas, lo que retrasa inmediatamente el proyecto y daña la relación con el cliente.

🛠️ Kit de herramientas: Utilice la plantilla de traspaso de proyectos de ClickUp para transferir la propiedad de forma clara y evitar la pérdida de contexto. Incluya la meta del proyecto, el estado actual, cómo se define «terminado» y cualquier decisión clave tomada hasta el momento (con enlaces a los documentos/tareas originales). Obtenga una plantilla gratuita Obtenga documentación estructurada para enviar sus proyectos con la plantilla de entrega de proyectos de ClickUp. Le ayuda a: Añada el alcance completo (entrada y salida), el cronograma de prioridades, los hitos, las dependencias o bloqueos, la lista de riesgos y las preguntas abiertas.

Comparta los detalles de acceso (carpetas/listas, paneles/vistas clave), las normas de comunicación (canales, frecuencia de reuniones) y el mapa de partes interesadas (quién aprueba qué).

Termine con una lista de control de «Próximos 7 días» y la métrica de éxito más importante para que el nuevo propietario pueda empezar a ejecutar inmediatamente.

Configuración y planificación de proyectos

Sus gestores de proyectos son algunos de sus pensadores más estratégicos, pero dedican horas al trabajo administrativo. Para cada nuevo cliente, crean manualmente un plan de proyecto desde cero, creando tareas, asignando recursos y estableciendo cronogramas. Esto supone un importante cuello de botella para la ampliación.

Aunque la mayoría de sus proyectos siguen una estructura similar, su equipo los reconstruye cada vez. Este trabajo manual y repetitivo supone una carga directa para la capacidad de su empresa de aceptar nuevos proyectos.

Piense en su flujo de trabajo actual para la elaboración de informes. Alguien tiene que recabar las actualizaciones de cada miembro del equipo, extraer datos de múltiples sistemas y compilarlos manualmente en un informe de estado dirigido al cliente. Este trabajo es necesario para la comunicación con el cliente, pero es un gasto general puro y no facturable que no hace avanzar el proyecto.

La fricción proviene de la dispersión de la información. Al no existir una única fuente de información veraz, la elaboración de informes se convierte en un proceso manual y tedioso, propenso a errores y basado en información desactualizada.

Asignación y utilización de recursos

Está tratando de decidir quién puede asumir un nuevo proyecto, pero se encuentra ante una hoja de cálculo desactualizada. No tiene una visibilidad real de quién está disponible, quién está sobrecargado y quién tiene capacidad. Esta falta de visibilidad le obliga a tomar decisiones de personal a ciegas.

Las consecuencias son costosas. Una mala asignación de recursos provoca el agotamiento de sus mejores empleados y la infrautilización de los demás, lo que destruye sus márgenes. Está actuando a ciegas con su activo más valioso: el tiempo de su equipo.

🚀 La ventaja de ClickUp: ClickUp cambia esta dinámica al hacer visible la capacidad del equipo en tiempo real, en lugar de ocultarla en informes estáticos.

Con Teams Hub, puede ver exactamente quién está trabajando en qué en los espacios y proyectos, en relación con los plazos y la carga de trabajo. En lugar de pedir información actualizada a los gerentes o conciliar hojas de cálculo, obtiene una instantánea en tiempo real de la asignación a nivel individual y de equipo. Los colaboradores sobrecargados de trabajo aparecen inmediatamente. Lo mismo ocurre con los recursos infrautilizados.

Añada prioridades y la imagen se aclarará. Dado que cada tarea se puede ponderar y clasificar, no solo verá el volumen, sino también la importancia.

Si alguien está saturado pero solo realiza trabajos de bajo impacto, puede reequilibrar la situación antes de que el rendimiento se vea afectado. Si una iniciativa de alta prioridad carece de cobertura, puede detectarla a tiempo en lugar de reaccionar cuando se incumplen los plazos.

Reutilización de conocimientos y documentación

Un miembro junior del equipo se encuentra con un obstáculo y pide ayuda. La única respuesta es: «Pregunta al experto senior», que ya está desbordado con su propio trabajo. Este es un signo clásico del conocimiento tribal, en el que la información crítica reside en la mente de unas pocas personas clave.

Esto convierte a sus miembros sénior en un cuello de botella e impide que su empresa crezca.

Los conocimientos adquiridos en los proyectos, las mejoras en los procesos y los activos reutilizables de compromisos anteriores se pierden en documentos olvidados o archivos de correo electrónico. Su equipo se ve obligado a resolver los mismos problemas una y otra vez.

📮 Información de ClickUp: El 62 % de los trabajadores del conocimiento dedican demasiado tiempo a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente de IA integrado en su entorno de trabajo puede cambiar eso. Le presentamos ClickUp Brain. Proporciona información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que pueda dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Cómo ampliar la prestación de servicios profesionales sin contratar personal

Ahora que sabe dónde se está perdiendo su capacidad, puede empezar a tapar los agujeros.

La solución no consiste en trabajar más horas, sino en crear un apalancamiento operativo mediante la ejecución impulsada por la IA y un entorno de trabajo unificado. Estas cuatro estrategias son cambios prácticos que abordan directamente los puntos de fricción en su proceso de entrega.

Automatice las tareas repetitivas de los proyectos.

Deje de desperdiciar el talento de su equipo en tareas administrativas. La configuración de proyectos, las actualizaciones de estado y las notificaciones rutinarias son perfectas para la automatización. ¿Lo mejor de la automatización? Garantiza la coherencia y libera a su equipo para que se centre en el trabajo de alto valor para los clientes mediante la configuración de flujos de trabajo basados en desencadenantes.

Por ejemplo, cuando el estado de un proyecto cambia a «En curso», una automatización puede asignar instantáneamente el primer conjunto de tareas, notificar a las partes interesadas clave en un canal de chat y actualizar el portal del cliente.

Puede eliminar fácilmente esta carga manual para su equipo utilizando las automatizaciones de ClickUp. Cree reglas con desencadenantes, condiciones y acciones específicos para gestionar el trabajo repetitivo. Esto le permite estandarizar sus procesos para todo, desde la creación de tareas hasta el envío de correos electrónicos a los clientes, todo ello sin necesidad de introducir datos manualmente.

Centralice el contexto de los proyectos y los clientes.

Las lagunas en la transferencia de tareas y los silos de conocimiento existen por una razón: su información está dispersa en demasiados lugares. La solución es reunir todos los datos de sus proyectos, las comunicaciones con los clientes y la documentación en un único entorno de trabajo unificado.

Cuando las tareas, los documentos y las conversaciones conviven en un mismo lugar, cualquier miembro de su equipo puede ponerse al día al instante. Se acabó tener que rebuscar en los correos electrónicos o preguntar: «¿Quién tiene la última versión de ese archivo?».

Piense en una plataforma única y segura en la que los proyectos, los documentos, las conversaciones y los análisis convivan con una IA contextual integrada como capa de inteligencia que comprende su trabajo.

Sirve como fuente única de información para todo su trabajo, eliminando la dispersión de contexto que obliga a su equipo a cambiar de aplicación constantemente a lo largo del día. Esta base centralizada es lo que hace posible la automatización inteligente y la IA, que no pueden funcionar eficazmente sin un contexto completo. (Más adelante se ofrece más información al respecto).

Habilite la elaboración de informes de autoservicio para los clientes.

La elaboración manual de informes de estado es un proceso que requiere mucho tiempo y no aporta ningún valor real a la ejecución del proyecto.

En lugar de enviar informes semanales, cambie a un modelo de transparencia basado en la demanda. Ofrezca a sus clientes visibilidad en tiempo real del progreso del proyecto para que puedan consultar las actualizaciones cuando lo deseen. Este sencillo cambio puede reducir drásticamente el número de reuniones de estado y los correos electrónicos de «simple comprobación» que su equipo tiene que gestionar.

💡Consejo profesional: Ofrezca a los clientes visibilidad del proyecto en tiempo real creando un portal de clientes dedicado con los paneles de ClickUp. Estas vistas personalizables pueden mostrar el estado del proyecto en tiempo real, los hitos clave, los plazos próximos y los entregables completados. Este nivel de transparencia no solo ahorra tiempo a su equipo, sino que también fomenta la confianza de los clientes y reduce la necesidad de microgestión. Realice un seguimiento sencillo de los KPI clave a través de los paneles de ClickUp.

Utilice agentes de IA para los flujos de trabajo rutinarios.

Algunas tareas requieren algo más que una simple automatización; requieren criterio. Pero eso no significa que requieran criterio humano.

Los agentes de IA pueden entrenarse para gestionar decisiones rutinarias, redactar comunicaciones y sintetizar información, actuando como un multiplicador de fuerzas para su equipo. Esto permite a los miembros de su equipo delegar el trabajo predecible y centrar su experiencia en retos complejos y estratégicos.

🎥 Aprenda a crear un agente. 👇🏼

Antes y después: ampliación con IA frente a sin IA.

El cambio de un modelo manual, basado en el personal, a uno impulsado por la IA y apalancado cambia su forma de operar. No se trata de mejoras incrementales, sino de un cambio estructural que mejora sus márgenes de beneficio.

Traspasos del equipo de ventas a entregas Transferencia manual de contexto, llamadas de descubrimiento repetidas. Flujo de contexto automático, alineación instantánea del equipo. Configuración del proyecto Horas de creación manual de tareas por proyecto Andamiaje asistido por IA en cuestión de minutos. Informes de estado Recopilación semanal de múltiples fuentes. Paneles en tiempo real, resúmenes generados por IA. Asignación de recursos Seguimiento mediante hojas de cálculo, ajustes reactivos. Vistas de utilización en tiempo real, recomendaciones proactivas. Reutilización del conocimiento Conocimiento tribal, resolución repetida de problemas. Contexto buscable, información basada en IA.

Los equipos que adoptan este nuevo modelo pueden gestionar un mayor volumen de clientes y proyectos más complejos sin aumentar proporcionalmente su plantilla, lo que mejora los márgenes y amplía la capacidad.

📖 Más información: Cómo la IA está transformando los servicios profesionales

Cómo ClickUp ayuda a los equipos de servicios profesionales a escalar sin aumentar la plantilla

Los cuatro cambios anteriores (automatización, contexto centralizado, elaboración de informes de autoservicio y flujos de trabajo asistidos por IA) solo funcionan si se ejecutan dentro del mismo entorno operativo.

De lo contrario, estará añadiendo inteligencia a la fragmentación. Aquí es donde entra en juego ClickUp Accelerator for Professional Services . Incluye:

Un entorno de trabajo convergente para proyectos, documentos, chat, paneles y llamadas.

ClickUp Brain como capa de inteligencia sensible al contexto.

10 superagentes diseñados específicamente para flujos de trabajo de servicios profesionales.

Flujos de trabajo predefinidos adaptados a las necesidades del cliente.

Servicios de soporte premium y activación de IA.

En lugar de combinar la automatización, la elaboración de informes y la IA en múltiples herramientas, todo se ejecuta desde la misma fuente de información. Esa alineación es lo que convierte las cuatro estrategias de teoría en ventaja competitiva.

Configuración de proyectos sin necesidad de reconstruirlos desde cero.

La dificultad de traducir manualmente una declaración de trabajo (SOW) a un plan de proyecto supone una gran pérdida de capacidad. Reduzca la configuración del proyecto de horas a minutos con el andamiaje de proyectos asistido por IA en ClickUp. Genere un plan de proyecto completo con tareas, hitos y asignaciones de recursos sugeridas simplemente pegando una SOW o proporcionando una indicación a ClickUp AI.

Cree un plan coherente y de alta calidad en todo momento, ya que la IA comprende sus plantillas de proyectos y la estructura de su equipo. Esto libera a sus gestores de proyectos para que se centren en la supervisión estratégica en lugar de en la configuración administrativa.

La IA puede ayudarle a capturar los detalles del proyecto basándose en sus SOW.

Elaboración de informes basados en la ejecución

Los informes de estado eran otra fuga. Cuando la información está dispersa, la elaboración de informes se convierte en una agregación manual.

En Accelerator, la elaboración de informes se realiza directamente a partir de los datos de tareas en tiempo real. El agente resumidor del progreso de la implementación puede redactar actualizaciones estructuradas basadas en la actividad actual en tareas de ClickUp, mientras que los paneles de control compartidos de ClickUp proporcionan a los clientes visibilidad en tiempo real.

El cambio clave es el siguiente: la elaboración de informes se convierte en un resultado del trabajo de entrega, no en un flujo de trabajo independiente superpuesto. Esto reduce las actividades no facturables sin reducir la transparencia.

El agente que resume el progreso de la implementación le ayuda a realizar el seguimiento de la elaboración de informes.

Salud de los compromisos sin auditorías manuales.

La detección de riesgos suele ser reactiva porque las señales están distribuidas.

Los problemas suelen pasar desapercibidos hasta que se convierten en crisis graves, ya que las señales de alerta se encuentran dispersas entre tareas, comentarios y conversaciones. En ClickUp, puede detectar posibles problemas antes de que descarrilen su cronograma con ClickUp Brain, un sistema de alerta temprana que supervisa constantemente sus proyectos.

La IA analiza los retrasos en las tareas, el sentimiento de los comentarios y las dependencias de las tareas de ClickUp para recopilar información. Recibirá una alerta cuando una tarea de la ruta crítica esté en riesgo, junto con el contexto del motivo y las acciones sugeridas, lo que le permitirá proteger sus márgenes y mantener satisfechos a sus clientes.

Dentro de Accelerator, el agente Engagement Health Snapshot sintetiza esos datos en una vista clara de los logros, los riesgos y las áreas que requieren atención. En lugar de revisar manualmente docenas de tareas, los líderes pueden ver dónde es necesaria la intervención. Esto no sustituye a la supervisión, pero sí acorta el tiempo entre la señal y la respuesta.

Solo tiene que etiquetar al agente Engagement Health Snapshot y este le proporcionará actualizaciones rápidas sobre la cuenta.

La asignación basada en hojas de cálculo suele generar más incertidumbre que claridad. Para cuando se consolidan las actualizaciones, los datos ya están desactualizados, lo que provoca agotamiento en algunos miembros del equipo y una infrautilización en otros.

En ClickUp, los datos sobre la carga de trabajo y la ejecución están conectados en el origen.

Las vistas de utilización reflejan los compromisos reales de los proyectos en las tareas de ClickUp, por lo que los responsables pueden evaluar la capacidad en el contexto de plazos, prioridades y dependencias reales. En lugar de conciliar informes separados, pueden ver quién está sobrecargado, dónde hay holgura y cómo afectaría un nuevo compromiso a la entrega antes de tomar decisiones sobre la dotación de personal.

La planificación de la capacidad deja de ser un ejercicio retrospectivo y pasa a formar parte de la ejecución diaria.

Por qué es importante el paquete

Las automatizaciones ayudan individualmente. Los paneles ayudan. El diseño de IA ayuda. Pero cuando funcionan en sistemas separados, los costes de coordinación vuelven a aparecer.

Esa es la diferencia entre experimentar con la IA y aumentar la capacidad de forma estructural.

Cuando las decisiones de ejecución, elaboración de informes y dotación de personal se toman desde el mismo entorno, el crecimiento deja de parecer una tarea pesada. Las estrategias anteriores requieren una base tecnológica adecuada para hacerse realidad.

🎥 Vea este vídeo para comprender las estrategias de planificación de capacidad probadas que pueden transformar la forma en que su empresa de servicios profesionales asigna los recursos y realiza la previsión de la demanda.

Convierta el apalancamiento operativo en crecimiento rentable.

Para ampliar su empresa de servicios profesionales sin aumentar la plantilla, es necesario romper el vínculo tradicional entre los ingresos y la mano de obra.

Al adoptar la ejecución basada en IA y un entorno de trabajo unificado, puede crear el apalancamiento operativo necesario para multiplicar la capacidad de su equipo e impulsar un crecimiento rentable de los ingresos. Esto incluye: automatizar el trabajo repetitivo, centralizar su contexto, habilitar el autoservicio para los clientes e implementar agentes de IA para gestionar los flujos de trabajo rutinarios.

Las empresas que operan de esta manera aceptarán más clientes con márgenes más altos que aquellas que siguen atrapadas en el ciclo interminable de contratación. ClickUp reúne todo esto en una plataforma convergente, lo que brinda a los equipos de servicios profesionales la ventaja operativa que necesitan.

Empiece a utilizar ClickUp de forma gratuita o descubra cómo ClickUp Accelerator puede ayudar a su equipo a ponerse en marcha en cuestión de días.

Preguntas frecuentes

Esto significa aumentar sus ingresos y su capacidad de entrega mediante el aumento de la eficiencia operativa, a través de la automatización, la IA y los flujos de trabajo unificados, en lugar de contratar a más personal.

La IA se encarga de tareas repetitivas como la configuración de proyectos, la elaboración de informes de estado y la detección de riesgos, lo que permite a los miembros del equipo centrarse en el trabajo de alto valor para los clientes.

La automatización sigue reglas predefinidas (si X, entonces Y), mientras que los agentes de IA pueden tomar decisiones contextuales, generar contenido y adaptarse a nuevas situaciones.

Con un entorno de trabajo convergente como ClickUp, los equipos pueden ponerse en marcha en cuestión de días, especialmente con la implementación guiada a través de programas como ClickUp Accelerator.