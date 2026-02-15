Las 10 mejores alternativas a Fyxer IA para 2026

La mayoría de los equipos no se dan cuenta de que su asistente de correo electrónico está empeorando su flujo de trabajo, al mantener los mensajes atrapados en una aplicación mientras que las tareas, los documentos y el contexto del proyecto se encuentran en otro lugar completamente distinto. Las investigaciones de Microsoft muestran que los empleados cambian de una aplicación a otra casi 1200 veces al día, lo que supone una pérdida de cinco semanas completas de trabajo al año solo en reorientarse.

Esta guía te muestra 10 alternativas a Fyxer AI, desde herramientas solo para correo electrónico como Shortwave y Superhuman hasta entornos de trabajo unificados como ClickUp que conectan tu bandeja de entrada directamente con el trabajo que puedes hacer.

¿Por qué buscar alternativas a Fyxer IA?

El uso de un asistente de correo electrónico independiente puede parecer productivo al principio, pero a menudo crea un nuevo problema: un flujo de trabajo fragmentado. Tu correo electrónico se encuentra en una herramienta, tus tareas en otra y tus notas de reuniones en otro lugar completamente distinto. Tienes que estar constantemente cambiando de aplicación solo para seguir una única conversación, lo que lleva a una dispersión del contexto, un problema por el que los equipos pierden horas buscando información, cambiando de aplicación y buscando archivos en múltiples plataformas, lo que hace que sea fácil pasar por alto detalles importantes. Una investigación de Gartner reveló que el 47 % de los trabajadores digitales tienen dificultades para encontrar la información necesaria para realizar su trabajo de forma eficaz.

Esta desconexión es la razón por la que muchos equipos empiezan a buscar alternativas a Fyxer IA. Los problemas fundamentales suelen reducirse a unas pocas frustraciones clave:

Limitaciones de personalización: las respuestas redactadas por IA pueden parecer genéricas y perder los matices de tu estilo de comunicación único, lo que te obliga a dedicar más tiempo a su edición.

Preocupaciones sobre la fiabilidad: es posible que la categorización del correo electrónico y la calidad de los borradores te parezcan inconsistentes, lo que dificulta confiar plenamente en la IA.

Falta de contexto laboral: un asistente de correo electrónico que solo ve tu bandeja de entrada no puede entender cómo se relaciona un mensaje con un proyecto, una tarea o una meta de equipo específicos. Aún tienes que conectar los puntos manualmente.

Lagunas de integración: si el trabajo de tu equipo no se limita solo a Gmail o Outlook, un asistente de correo electrónico dedicado no encajará en tu conjunto tecnológico más amplio.

La mejor solución no siempre es otra herramienta exclusiva para correo electrónico. Muchos equipos encuentran más valor en un entorno de trabajo convergente que reúne el correo electrónico, las tareas, los documentos y la IA. Esto permite que el flujo de contexto se produzca de forma natural desde tu bandeja de entrada directamente al trabajo procesable.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic.

Antes de explorar alternativas específicas, es útil comprender el panorama general de las aplicaciones de IA en la gestión de la productividad y el flujo de trabajo. Este vídeo ofrece una panorámica de varios casos de uso de la IA que pueden ayudarte a evaluar qué funciones son más importantes para las necesidades específicas de tu equipo.

Alternativas a Fyxer IA de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Equipos que desean una gestión del trabajo basada en IA que conecte el correo electrónico con la acción. ClickUp Brain, resúmenes de IA, tareas internas de correo electrónico, automatizaciones, documentos, paneles de control. Free Forever, planes de pago disponibles para equipos; personalización para corporaciones. Shortwave Usuarios avanzados de Gmail que desean una bandeja de entrada nativa de IA. Agrupación de IA, resúmenes de hilos, búsqueda en lenguaje natural. Nivel gratuito; Pro ~8,50 $/usuario/mes, Empresa ~18 $/usuario/mes, Premier personalizado Superhuman Ejecutivos y usuarios que envían gran volumen de correos electrónicos y dan prioridad a la velocidad. Bandeja de entrada dividida, respuesta instantánea con IA, flujos de trabajo basados en el teclado. Starter 30 $/usuario/mes, Business 40 $/usuario/mes, Enterprise personalizado Missive Equipos que necesitan colaboración en bandejas de entrada compartidas con chat integrado. Asignaciones de correo electrónico, chatear, redacción colaborativa. Starter 14 $/usuario/mes, Productive 18 $/usuario/mes, Business 26 $/usuario/mes, Enterprise personalizado Microsoft Copilot Organizaciones que utilizan Microsoft 365 para correo electrónico, documentos y reuniones. Resúmenes de Outlook, asistencia para borradores, inteligencia entre aplicaciones. Complemento de 30 $/usuario/mes Gemini (Google Workspace) Usuarios de Google Workspace que desean IA nativa en Gmail y Docs. Asistencia para borradores, resúmenes de hilos de correo electrónico, contexto en todo el entorno de trabajo. Gemini Empresa 20 $/usuario/mes, Enterprise 30 $/usuario/mes Hiver Equipos que gestionan bandejas de entrada compartidas de Gmail para soporte u operaciones. Asignaciones, detección de colisiones, SLA, análisis Lite 19 $/usuario/mes, Pro 49 $/usuario/mes, Elite 79 $/usuario/mes Gmelius Equipos que desean un flujo de trabajo de correo electrónico estilo Kanban en Gmail. Tableros Kanban, secuencias, automatización del flujo de trabajo. Meli 19 $/usuario/mes, Growth 25 $/usuario/mes, Pro 40 $/usuario/mes, Enterprise personalizado Spike Usuarios que prefieren una interfaz de correo electrónico conversacional. Vista conversacional, bandeja de entrada con prioridad, notas integradas y vídeo. Nivel gratuito; Equipo ~7,99 $/usuario/mes, Business ~12,99 $/usuario/mes, Enterprise personalizado SaneBox Personas que desean filtrar el correo electrónico con IA sin cambiar de cliente. Filtrado inteligente, SaneBlackHole, resumen diario. Snack ~7 $ al mes, Lunch ~12 $ al mes, Dinner ~36 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Fyxer IA que puedes utilizar

No todas las herramientas de correo electrónico con IA están diseñadas para la ejecución real. Muchas te ayudan a redactar u organizar mensajes, pero en el momento en que el trabajo requiere propiedad, seguimiento y visibilidad, empiezan a aparecer las deficiencias. Las herramientas que se indican a continuación van más allá de la asistencia en la bandeja de entrada para apoyar la forma en que el trabajo se mueve realmente entre los equipos.

1. ClickUp (ideal para equipos que desean una gestión del trabajo basada en IA que conecte el correo electrónico con la acción)

Crea tareas automáticamente a partir de chats, documentos y mucho más con ClickUp AI.

La mayoría de los asistentes de correo electrónico se optimizan para una cosa: revisar tu bandeja de entrada más rápido. Pero la mayor pérdida de productividad suele producirse después de leer el correo electrónico, cuando el seguimiento se realiza en una herramienta diferente, la decisión se captura en un documento al que nadie enlaza y el trabajo se supervisa en un tablero de proyectos que no tiene ninguna conexión con la conversación original.

ClickUp resuelve eso al tratar el correo electrónico como el punto de partida de la ejecución, no como el final de la comunicación.

En el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, tu bandeja de entrada no se encuentra «al lado» de tu trabajo. Se conecta directamente a las tareas, los documentos, los cronogramas y la elaboración de informes, por lo que el contexto que importa permanece vinculado al resultado final. Eso significa menos copias y pegados, menos acciones olvidadas y menos momentos de «espera, ¿dónde decidimos eso?».

Busca entre tus tareas, documentos y chats en ClickUp y haz preguntas en lenguaje natural con ClickUp Brain.

En lugar de utilizar la IA para generar respuestas genéricas de forma aislada, ClickUp Brain puede ayudarte a pasar del hilo de conversación a la acción con conocimiento del proyecto. Puedes resumir una larga cadena de correos electrónicos en decisiones clave, extraer los siguientes pasos, crear tareas con propietarios y plazos, y redactar una respuesta que refleje lo que realmente está sucediendo en el proyecto, no solo lo que se ha escrito en el último mensaje.

Toma decisiones de campaña más inteligentes y contextuales ClickUp Brain

Y dado que las reuniones generan tanto seguimiento como el correo electrónico, ClickUp AI Notetaker puede unirse automáticamente a las llamadas, capturar transcripciones y generar resúmenes y elementos de acción que se encuentran justo al lado del trabajo, para que tus «cosas importantes» no queden atrapadas en otra aplicación más.

Obtenga notas y resúmenes automatizados con ClickUp AI Notetaker.

Las mejores funciones de ClickUp

Envía y recibe correos electrónicos directamente dentro de las tareas para que las conversaciones permanezcan vinculadas al trabajo al que hacen referencia, con las respuestas capturadas automáticamente en el hilo de la tarea.

Convierte un correo electrónico en una tarea o comentario procesable reenviándolo, de modo que los seguimientos se asignen y se conviertan en trabajo rastreable en cuestión de segundos.

Resumir cadenas de correo electrónico, extrae elementos de acción y redacta respuestas utilizando IA que funciona en todo el contexto de tu entorno de trabajo, no solo en tu bandeja de entrada.

Graba automáticamente las reuniones y genera transcripciones con función de búsqueda, resúmenes inteligentes y elementos de acción que se conectan directamente con las tareas y los proyectos.

Busca en tu historial reciente de correo electrónico de Gmail directamente desde ClickUp para encontrar información importante sin tener que cambiar de herramienta.

Desencadena flujos de trabajo a partir de tareas relacionadas con el correo electrónico, como la asignación automática de tareas, la actualización de estados o el enrutamiento de solicitudes en el momento en que llegan.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Contexto unificado: todo se encuentra en un único entorno de trabajo, lo que significa que las sugerencias de IA se basan en todo tu historial de trabajo, no solo en tu bandeja de entrada.

IA sensible al contexto: ClickUp Brain conecta las conversaciones con los proyectos, muestra las tareas relacionadas y redacta respuestas con el contexto real del proyecto.

Flexibilidad del flujo de trabajo: ClickUp se adapta al proceso de tu equipo, ya sea que estés gestionando comunicaciones con clientes, proyectos internos o ClickUp se adapta al proceso de tu equipo, ya sea que estés gestionando comunicaciones con clientes, proyectos internos o iniciativas interfuncionales

Contras:

La profundidad de las funciones puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

La experiencia de la aplicación móvil presenta algunas diferencias con respecto a la versión de escritorio.

Las funciones avanzadas pueden requerir algo de tiempo inicial para configurarlas según su flujo de trabajo específico.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 reseñas)

📮 ClickUp Insight: Mientras que el 34 % de los usuarios opera con total confianza en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con su contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en todo su entorno de trabajo y las herramientas integradas de terceros. Obtenga respuestas contextuales sin el «impuesto de alternancia» y experimente un aumento de 2 a 3 veces en la eficiencia del trabajo, al igual que nuestros clientes de Seequent.

2. Shortwave (ideal para usuarios avanzados de Gmail que desean una gestión de la bandeja de entrada nativa de IA)

a través de Shortwave

Si tu principal frustración es una bandeja de entrada de Gmail desordenada, Shortwave podría ser la solución. Es un sustituto completo de la interfaz de Gmail, reconstruido desde cero con la IA como núcleo. No es solo un complemento, es una forma completamente nueva de experimentar tu correo electrónico.

Su función más destacada es el «agrupamiento», que agrupa automáticamente los correos electrónicos relacionados. Los boletines informativos, las invitaciones de calendario y las notificaciones se agrupan de forma ordenada, dejando tus conversaciones importantes en primer plano. Esto reduce drásticamente el desorden visual y te ayuda a centrarte en lo que importa, una meta clave para una gestión eficaz del correo electrónico.

Shortwave también cuenta con la función de búsqueda en lenguaje natural, lo que te permite hacer preguntas como «muéstrame los correos electrónicos de Sarah sobre el presupuesto del tercer trimestre». Para personas y equipos pequeños que utilizan Gmail y desean una bandeja de entrada más inteligente sin adoptar una plataforma de trabajo completa, es una solución específica y potente.

Las mejores funciones de Shortwave

Agrupación basada en IA: agrupa automáticamente los correos electrónicos similares, lo que reduce la saturación de la bandeja de entrada sin necesidad de configurar filtros complejos.

Resúmenes de hilos: proporciona resúmenes generados por IA de largas cadenas de correo electrónico para que puedas ponerte al día rápidamente.

Búsqueda en lenguaje natural: te permite encontrar correos electrónicos haciendo preguntas en inglés sencillo en lugar de adivinar palabras clave.

Ventajas y desventajas de Shortwave

Ventajas:

Profundamente integrado con Gmail para un flujo de trabajo fluido.

Los paquetes inteligentes y los resúmenes te ayudan a procesar el correo electrónico más rápidamente.

Diseñado para la velocidad con una interfaz fácil de usar con el teclado.

Contras:

Solo funciona con Gmail, no con Outlook ni otros proveedores.

Las funciones de colaboración en equipo son limitadas.

La funcionalidad completa de IA requiere una suscripción de pago.

Precios de Shortwave

Plan gratuito Pro: 8,50 $/usuario/mes (facturado anualmente) Empresa: 18 $/usuario/mes (facturado anualmente) Premier: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Shortwave

G2: 4,4/5 (más de 60 reseñas) Capterra: No aparece en la lista

3. Superhuman (ideal para ejecutivos y usuarios que envían muchos correos electrónicos y dan prioridad a la velocidad)

a través de Superhuman

Superhuman está diseñado para una sola cosa: la velocidad. Es un cliente de correo electrónico premium con un diseño centrado en el teclado que te permite volar por tu bandeja de entrada sin siquiera tocar el ratón. Si eres un ejecutivo o fundador que recibe cientos de correos electrónicos al día, el ahorro de tiempo puede ser significativo.

Su función Split Inbox clasifica automáticamente tus correos electrónicos en flujos personalizables, como VIP, mensajes del equipo o boletines informativos. Esto te permite procesar cada categoría con el nivel de atención adecuado. La función AI Instant Reply también sugiere respuestas completas que puedes enviar con solo pulsar una tecla.

Superhuman trabaja con Gmail y Outlook, lo que lo hace más flexible que otras alternativas. Es una inversión, pero para aquellos cuyo tiempo es su activo más valioso, el aumento de la productividad puede justificar el coste.

Las mejores funciones de Superhuman

Bandeja de entrada dividida: segmenta tu bandeja de entrada en flujos para que puedas centrarte en lo importante sin distracciones.

Respuesta instantánea con IA: sugiere respuestas completas a los correos electrónicos que aprenden tu estilo de redacción con el tiempo.

Diseño centrado en el teclado: casi todas las acciones tienen un atajo de teclado, lo que optimiza la interfaz para obtener la máxima velocidad.

Ventajas y desventajas de Superhuman

Ventajas:

Los usuarios informan de mejoras significativas en el tiempo de procesamiento del correo electrónico.

Compatibilidad con cuentas de Gmail y Outlook.

Incluye funciones como el seguimiento del estado de lectura y recordatorios de seguimiento.

Contras:

Requiere una sesión de incorporación individual para empezar.

No hay ningún nivel gratuito disponible para su evaluación.

Las funciones de colaboración son limitadas, ya que está diseñado para uso individual.

Precios superhumanos

Starter: 30 $/usuario/mes Business: 40 $/usuario/mes Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas superhumanas.

G2: 4,7/5 (más de 14 000 opiniones) Capterra: 4,9/5 (más de 2000 opiniones)

4. Missive (ideal para equipos que necesitan colaborar en una bandeja de entrada con uso compartido y chat integrado)

a través de Missive

Missive está diseñado para equipos que colaboran en las comunicaciones con los clientes. Combina el correo electrónico, el chat y la gestión básica de tareas en una única interfaz, para que puedas debatir y asignar correos electrónicos sin salir nunca del hilo.

En lugar de reenviar correos electrónicos o poner en copia a tus compañeros de equipo, puedes utilizar comentarios internos que los clientes nunca ven. Esto elimina el clásico problema de «¿alguien ha respondido a esto?» que afecta a los equipos que utilizan el correo electrónico tradicional para bandejas de entrada compartidas como support@ o sales@.

Missive también permite la redacción colaborativa, donde varias personas pueden trabajar en la misma respuesta de correo electrónico al mismo tiempo. Para los equipos que gestionan cualquier tipo de flujo de trabajo de comunicación compartida, tiende un puente eficaz entre el correo electrónico y la colaboración en equipo.

Las mejores funciones de Missive

Bandejas de entrada compartidas con asignaciones: Asigna correos electrónicos a los miembros del equipo como si fueran tareas y realiza el seguimiento de su estado.

Chat interno junto con el correo electrónico: discute los correos electrónicos con tus compañeros de equipo en una conversación paralela que permanece adjunta al hilo.

Redacción colaborativa: realicen el trabajo de respuesta por correo electrónico en tiempo real.

Ventajas y desventajas de Missive

Ventajas:

Mantiene las conversaciones trazables y las bandejas de entrada más limpias al eliminar el reenvío interno de correos electrónicos.

Consolida el correo electrónico y el chat del equipo en una sola herramienta.

Aporta una organización similar a la de un servicio de asistencia técnica a cualquier bandeja de entrada con uso compartido.

Contras:

Presenta una curva de aprendizaje para los equipos acostumbrados al correo electrónico tradicional.

La aplicación móvil tiene una funcionalidad más limitada que la versión de escritorio.

Algunas integraciones solo están disponibles en planes de nivel superior.

Precios de Missive

Starter: 14 $/usuario/mes Productive: 18 $/usuario/mes Business: 26 $/usuario/mes Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Missive

G2: 4,7/5 (más de 200 reseñas) Capterra: 4,7/5 (más de 100 reseñas)

5. Microsoft Copilot (ideal para organizaciones que utilizan Microsoft 365)

a través de Microsoft Copilot

Para las organizaciones que ya utilizan el ecosistema de Microsoft, Copilot ofrece asistencia de IA sin necesidad de añadir otro proveedor. La IA reside en las herramientas que ya utilizas, como Outlook, Teams y Word.

En Outlook, Copilot puede resumir largas cadenas de correo electrónico, redactar respuestas y ayudarte a preparar reuniones recopilando documentos relevantes. Su verdadera fortaleza es su inteligencia entre aplicaciones. Puede consultar tu Calendario, extraer datos de una hoja de Excel o incorporar contenido de un documento de Word cuando te ayuda a escribir un correo electrónico.

Esta profunda integración convierte a Copilot en una potente opción para los equipos de corporación en los que Microsoft 365 es el estándar. Sin embargo, requiere tanto una suscripción a Microsoft 365 como una licencia adicional de Copilot.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Resumen de correos electrónicos de Outlook: proporciona resúmenes generados por IA de hilos largos, destacando los puntos clave y los elementos pendientes.

Asistencia para redactar borradores con contexto: redacta respuestas de correo electrónico basadas en tu Calendario, documentos recientes y correspondencia anterior.

Inteligencia entre aplicaciones: extrae información relevante de Teams, SharePoint y Excel al redactar correos electrónicos.

Ventajas y desventajas de Microsoft Copilot

Ventajas:

La integración nativa significa que no hay que instalar ni aprender a usar nuevas aplicaciones.

Ofrece seguridad y cumplimiento normativo de nivel corporativo dentro del ecosistema de Microsoft.

Ofrece amplias capacidades de IA que van más allá de la simple gestión del correo electrónico.

Contras:

Requiere una suscripción a Microsoft 365 y una licencia adicional de Copilot.

Las capacidades de IA se limitan al ecosistema de Microsoft.

La disponibilidad de las funciones puede variar según el plan de Microsoft 365.

Precios de Microsoft Copilot

Copilot para Microsoft 365: 30 $/usuario/mes (complemento)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (más de 100 reseñas) Capterra: No aparece en la lista

6. Gemini (la mejor opción para los usuarios de Google Workspace que desean asistencia con IA nativa)

a través de Gemini

Similar a Microsoft Copilot, Gemini AI de Google se integra directamente en Gmail y en el amplio entorno de trabajo de Google. Para los equipos que se basan en el ecosistema de Google, proporciona asistencia por correo electrónico sin necesidad de abandonar las herramientas que utilizas a diario.

En Gmail, Gemini puede ayudarte a redactar correos electrónicos, resumir hilos y sugerir respuestas. La integración se extiende a otras aplicaciones de Google, como Google Meet para resúmenes de reuniones y Documentos de Google para la redacción colaborativa. Esto crea una experiencia de IA cohesionada en todas tus herramientas de Google.

La IA comprende tus archivos de Google Drive, eventos del Calendario y historial de comunicaciones, lo que hace que sus sugerencias sean más relevantes en contexto que las que podría ofrecer una herramienta independiente.

Las mejores funciones de Gemini

Asistencia para borradores de Gmail: sugiere completaciones mientras escribes o genera un borrador completo basándose en una simple indicación.

Resumen de hilos: resume largas conversaciones por correo electrónico en puntos clave para ayudarte a ponerte al día rápidamente.

Inteligencia entre entornos de trabajo: consulta tus documentos de Google Drive y eventos del Calendario cuando te ayuda a redactar mensajes.

Ventajas y desventajas de Gemini

Ventajas:

Aparece directamente en las aplicaciones de Google que ya utilizas, sin necesidad de instalaciones adicionales.

A menudo se incluyen en los planes de Google Workspace, dependiendo de tu nivel de suscripción.

Proporciona una experiencia de IA coherente en el correo electrónico, los documentos y las reuniones.

Contras:

Limitado al ecosistema de Google Workspace.

Las capacidades de IA varían significativamente en función de tu plan.

Algunas funciones aún se están implementando y es posible que no estén disponibles para todos los usuarios.

Precios de Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: 20 $/usuario/mes (complemento) Gemini Enterprise: 30 $/usuario/mes (complemento)

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2: No aparece como producto independiente «Gemini for Workspace». Capterra: No aparece en la lista.

7. Hiver (ideal para equipos de soporte que gestionan bandejas de entrada compartidas de Gmail)

a través de Hiver

Hiver convierte tu bandeja de entrada de Gmail en un servicio de asistencia técnica sin obligar a tu equipo a aprender una nueva interfaz. Está diseñado para equipos que gestionan bandejas de entrada compartidas, como support@ o sales@, y que necesitan asignar, realizar el seguimiento y colaborar en los correos electrónicos.

Hiver añade funciones como la asignación de correos electrónicos, el seguimiento del estado y la detección de colisiones directamente en Gmail. La detección de colisiones es especialmente útil, ya que te avisa si un compañero de equipo ya está respondiendo a un correo electrónico, lo que evita respuestas duplicadas.

Para los equipos de soporte y operaciones que desean una mayor estructura sin la complejidad de un sistema completo de tickets, Hiver es una opción práctica.

Las mejores funciones de Hiver

Asignación y estado de los correos electrónicos: Asigna correos electrónicos a los miembros del equipo y realiza el seguimiento de su estado (abierto, pendiente, cerrado) dentro de Gmail.

Detección de colisiones: te avisa cuando un compañero de equipo está viendo o respondiendo al mismo correo electrónico.

Seguimiento y análisis de SLA: establece objetivos de tiempo de respuesta y supervisa el rendimiento de tu equipo.

Ventajas y desventajas de Hiver

Ventajas:

Funciona dentro de Gmail, lo que reduce la curva de aprendizaje de tu equipo.

Ofrece funciones de asistencia técnica sin la complejidad de un sistema completo de tickets.

Rápido y fácil de configurar.

Contras:

Solo funciona con Gmail.

Menos adecuado para flujos de trabajo de soporte complejos que requieren un enrutamiento avanzado.

Algunas funciones avanzadas tienen un límite en los planes de nivel superior.

Precios de Hiver

Lite: 19 $/usuario/mes (facturado anualmente) Pro: 49 $/usuario/mes (facturado anualmente) Elite: 79 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Hiver

G2: 4,6/5 (más de 900 reseñas) Capterra: 4,7/5 (más de 200 reseñas)

8. Gmelius (ideal para equipos que desean una gestión del correo electrónico al estilo Kanban en Gmail)

a través de Gmelius

Gmelius lleva los conceptos de gestión de proyectos directamente a tu bandeja de entrada de Gmail. Te permite visualizar tus correos electrónicos en un tablero Kanban, crear secuencias de divulgación automatizadas y crear flujos de trabajo para gestionar tareas repetitivas.

La vista Kanban es la función más destacada, una forma de visualización del flujo de trabajo que convierte tus correos electrónicos en tarjetas que puedes arrastrar entre columnas. Esto es perfecto para los procesos de ventas o las colas de soporte, donde cada correo electrónico representa una fase de un proceso.

Para los equipos que piensan de forma visual y quieren aplicar los principios de gestión de proyectos a su bandeja de entrada, Gmelius ofrece un enfoque único y potente.

Las mejores funciones de Gmelius

Tableros Kanban para correo electrónico: visualiza y gestiona tu flujo de trabajo de correo electrónico arrastrando tarjetas de correo electrónico entre columnas personalizables.

Secuencias de correo electrónico: crea secuencias de seguimiento automatizadas para campañas de divulgación.

Automatización del flujo de trabajo: crea reglas para asignar, colocar rótulos o mover automáticamente los correos electrónicos según los criterios que definas.

Ventajas y desventajas de Gmelius

Ventajas:

El tablero Kanban visual te permite ver el estado de tu flujo de trabajo de un vistazo.

Combina la gestión de la bandeja de entrada y la comunicación en una sola herramienta.

Funciona de forma nativa dentro de la interfaz de Gmail.

Contras:

Solo tiene compatibilidad con Gmail.

El enfoque Kanban puede resultar desconocido para algunos usuarios.

Las funciones de automatización avanzadas tienen un límite en los planes de nivel inferior.

Precios de Gmelius

Meli: 19 $/usuario/mes (facturado anualmente) Growth: 25 $/usuario/mes (facturado anualmente) Pro: 40 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Gmelius

G2: 4,4/5 (más de 700 reseñas) Capterra: 4,4/5 (más de 200 reseñas)

9. Spike (ideal para usuarios que prefieren el correo electrónico conversacional a los hilos tradicionales)

a través de Spike

Spike reinventa el correo electrónico como una conversación de chat. Muestra tus mensajes en un formato conversacional, lo que puede hacer que la comunicación resulte más inmediata y menos formal.

Su bandeja de entrada con prioridad utiliza IA para mostrar los mensajes importantes y filtrar el ruido, como boletines informativos y notificaciones. Spike también incluye funciones integradas como notas colaborativas y videollamadas, lo que reduce la necesidad de utilizar herramientas independientes.

Spike funciona con múltiples proveedores de correo electrónico, lo que lo hace más flexible que las alternativas que solo funcionan con Gmail. Para aquellos que encuentran las interfaces de correo electrónico tradicionales desordenadas, ofrece una experiencia realmente diferente.

Las mejores funciones de Spike

Vista conversacional del correo electrónico: muestra los mensajes como burbujas de chat para facilitar y agilizar la comunicación.

Bandeja de entrada con prioridad: utiliza la IA para identificar y mostrar automáticamente tus mensajes más importantes.

Herramientas de colaboración integradas: incluye notas, tareas y videollamadas dentro de la app.

Ventajas y desventajas de Spike

Ventajas:

La interfaz similar a la de chatear puede reducir la ansiedad relacionada con el correo electrónico y aumentar la velocidad de respuesta.

Soporte para varias cuentas de correo electrónico, no solo para Gmail.

Consolida la comunicación y la colaboración básica en una sola herramienta.

Contras:

La vista de conversación puede resultar desorientadora para los usuarios acostumbrados al correo electrónico tradicional.

Menos adecuado para la correspondencia comercial formal.

Algunas funciones funcionan mejor en la aplicación móvil que en el escritorio.

Precios elevados

Plan gratuito Equipo: 7,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Business: 12,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Spike

G2: 4,6/5 (más de 70 reseñas) Capterra: 4,4/5 (más de 70 reseñas)

10. Sanebox (ideal para personas que desean filtrar el correo electrónico con IA sin cambiar de cliente)

a través de Sanebox

Sanebox funciona silenciosamente en segundo plano con tu cliente de correo electrónico actual para filtrar y organizar tus mensajes. Analiza tu comportamiento en el correo electrónico para aprender qué es importante para ti y mueve automáticamente los mensajes menos importantes a carpetas separadas.

Su función más famosa es SaneBlackHole, que te permite bloquear a un remitente con un solo clic. Solo tienes que arrastrar un correo electrónico a la carpeta BlackHole y nunca volverás a ver un mensaje de ese remitente.

Para aquellas personas que desean gestionar su correo electrónico con IA sin tener que adoptar un cliente de correo electrónico completamente nuevo, Sanebox es una solución ligera y eficaz.

Las mejores funciones de Sanebox

Filtrado de correo electrónico con IA: aprende tus hábitos de correo electrónico para clasificar automáticamente los mensajes menos importantes en carpetas separadas.

SaneBlackHole: una función para darse de baja con un solo clic que realmente funciona.

Resumen diario: agrupa tus correos electrónicos menos importantes en un único resumen diario.

Ventajas y desventajas de Sanebox

Ventajas:

Funciona con cualquier cliente de correo electrónico, incluidos Gmail, Outlook y Apple Mail.

Funciona automáticamente en segundo plano con una interacción diaria mínima.

Reduce eficazmente el desorden y el ruido de la bandeja de entrada.

Contras:

Solo proporciona filtrado y no ayuda a redactar ni resumir correos electrónicos.

Requiere conceder acceso a tu correo electrónico a un servicio de terceros.

En ocasiones, la IA puede archivar incorrectamente un correo electrónico importante.

Precios de SaneBox

Aperitivo: ~7 $ al mes Almuerzo: ~12 $ al mes Cena: ~36 $ al mes

Valoraciones y reseñas de SaneBox

G2: 4,6/5 (más de 150 reseñas) Capterra: 4,8/5 (más de 500 reseñas)

Elige el flujo de trabajo adecuado, no solo la herramienta adecuada.

La mejor alternativa a Fyxer IA para ti depende de lo que estés tratando de resolver. Si solo quieres una bandeja de entrada más rápida o más limpia, un cliente de correo electrónico dedicado como Shortwave o Superhuman podría ser suficiente. Si tu equipo ya está integrado en el ecosistema de Microsoft o Google, Copilot o Gemini son opciones lógicas.

Sin embargo, el mayor aumento de la productividad no se consigue solo gestionando el correo electrónico más rápidamente. Se consigue eliminando la desconexión entre tu correo electrónico y tu trabajo real. Cuando tus comunicaciones, tareas, documentos y proyectos se encuentran todos en un solo lugar, tu IA se vuelve verdaderamente inteligente, una ventaja clave de la IA contextual.

El objetivo no es solo tener una bandeja de entrada vacía. Se trata de garantizar que cada correo electrónico importante dé lugar a la acción adecuada, se realice el seguimiento en el lugar adecuado y con todo el contexto adecuado: la esencia de la automatización del flujo de trabajo. Para crear ese flujo de trabajo verdaderamente conectado, empieza a utilizar ClickUp de forma gratuita. ✨

Preguntas frecuentes

Fyxer AI es un asistente de correo electrónico basado en IA para Gmail y Outlook que te ayuda a gestionar tu bandeja de entrada. Utiliza la IA para clasificar el correo electrónico, redactar respuestas automáticas y capturar notas de reuniones.

Fyxer AI es un asistente de correo electrónico especializado, mientras que Microsoft Copilot es una capa de IA que abarca toda la suite Microsoft 365. Copilot ofrece un contexto más amplio al conectar el correo electrónico con tu calendario, documentos y Teams.

Sí, un entorno de trabajo convergente como ClickUp sustituye a un asistente independiente al gestionar el correo electrónico en el contexto de tu trabajo. ClickUp Task Management y ClickUp Brain proporcionan asistencia de IA basada en el historial completo de tus proyectos.

Las limitaciones comunes incluyen respuestas genéricas redactadas por IA, categorización inconsistente del correo electrónico y falta de integración con tu contexto de trabajo más amplio. Esto significa que aún tienes que conectar manualmente los correos electrónicos a tus proyectos y tareas.