Cómo crear un calendario de redes sociales con Gemini

Si tu equipo ha intentado alguna vez utilizar una herramienta de IA independiente para crear un calendario de redes sociales, probablemente te hayas encontrado con uno o varios de estos problemas.

El contenido tenía que trasladarse a otra herramienta solo para crear un calendario de publicaciones.

No había forma de realizar la automatización de la publicación directamente dentro de las herramientas de IA.

Los recursos visuales se encontraban en otro lugar completamente distinto.

Y el seguimiento de las actualizaciones de estado se realizaba principalmente de forma manual desde otra herramienta.

Lo que comenzó como una configuración de IA «gratis» se convirtió rápidamente en pestañas dispersas, archivos perdidos y confusión entre versiones, lo que ralentizó a todo el equipo.

Esta guía explica cómo crear un calendario funcional para redes sociales utilizando Gemini en las Hojas de cálculo de Google, sin tener que lidiar con algunos de estos quebraderos de cabeza.

Y lo que es más importante, verás qué cambia cuando pasas de la planificación asistida por IA al uso de un entorno de trabajo gratuito todo en uno como ClickUp, donde las ideas, los activos, los calendarios y la ejecución conviven realmente.

¡Empecemos!

¿Qué es un calendario de redes sociales?

Un calendario de redes sociales es un documento de planificación que organiza tus próximas publicaciones en redes sociales, transformando tu flujo de trabajo de reactivo a estratégico. Proporciona una única fuente de información veraz para todo tu plan de contenido.

Un calendario de redes sociales bien estructurado suele contener algunos de estos elementos como componentes básicos:

Calendario de publicaciones: fechas y horas de cada contenido.

Asignaciones de plataformas: qué redes son el objetivo de cada publicación, como Instagram, LinkedIn o TikTok.

Categorías de contenido: temas, campañas o pilares de contenido que guían tus mensajes.

Borrador del texto y elementos visuales: pies de foto, hashtags y archivos multimedia listos para su revisión.

Seguimiento del estado: la fase actual de cada publicación, como Borrador, Pendiente de aprobación, Programada o Publicada.

¿Por qué utilizar Gemini para tu calendario de redes sociales?

Crear un calendario de contenido para redes sociales desde cero lleva muchísimo tiempo y, si somos sinceros, muchos equipos no disponen del presupuesto necesario para adquirir plataformas de IA premium.

¿Y sabes qué? Gemini es gratis y está integrado directamente en Google Workspace.

Para los equipos pequeños que ya utilizan Google Workspace, Gemini ofrece un punto de entrada accesible a la planificación de contenidos y la colaboración asistidas por IA.

Ayuda con la ideación inicial y la redacción, y dado que su interfaz de chat se puede habilitar en las Hojas de cálculo de Google, hace que la tediosa tarea manual de copiar y pegar los resultados de la IA sea un poco más fácil de manejar en comparación con las herramientas de IA independientes.

Hojas de cálculo de Google también cuenta con funciones de colaboración nativas, como múltiples editores, comentarios e historial de versiones, que permiten a tu equipo trabajar en el calendario al mismo tiempo.

Pero también es importante tener expectativas realistas sobre sus límites para la gestión completa del Calendario. Es un gran comienzo, pero muchos equipos pueden superar rápidamente una solución basada en hojas de cálculo. Analizaremos esos límites en una sección posterior de este blog.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y tu entorno de trabajo de ClickUp. Con ClickUp, obtienes asistencia de escritura impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Cómo crear un calendario de redes sociales con Gemini: paso a paso

Es muy fácil sentirse abrumado por instrucciones vagas o guías demasiado técnicas, por lo que si quieres un proceso claro y sencillo para crear tu calendario, este método es un excelente punto de partida.

Paso 1: configura la estructura de las Hojas de cálculo de Google.

Empieza creando una nueva hoja de cálculo de Google. El primer paso es crear la estructura de tu calendario añadiendo columnas para toda la información esencial que necesitas seguir para cada publicación.

Crea columnas para cada uno de los siguientes elementos: fecha, plataforma, tipo de contenido, tema, pie de foto, hashtags, notas visuales, estado y un enlace a la publicación final. Esta estructura te garantiza que capturarás todo lo necesario para planear, redactar y realizar el seguimiento de tu contenido de principio a fin.

Una estructura de muestra que puedes crear en Hojas de cálculo de Google.

Para mantener todo organizado, puedes crear una pestaña separada para cada mes o utilizar filtros para ordenar tu contenido por plataforma o estado. Codificar por colores las filas según la plataforma también puede facilitar la lectura del Calendario.

Ten en cuenta que toda esta configuración es manual y deberá volver a realizarse para cada nuevo periodo de planificación.

Paso 2: habilita Gemini IA en Hojas de cálculo de Google.

A continuación, debes activar Gemini en tus Hojas de cálculo de Google. Normalmente, puedes acceder a él a través del menú Ayuda, buscando las funciones de Gemini, o buscando el icono de Gemini en el panel lateral.

a través de Google Spreadsheets

Ten en cuenta que la disponibilidad de Gemini depende de tu plan específico de Google Workspace y de los ajustes administrativos de tu organización. Es posible que algunos usuarios tengan que solicitar acceso a su departamento de TI antes de que aparezcan las funciones.

Además, Gemini en Sheets está diseñado para ayudar con las tareas de hojas de cálculo, a diferencia de la interfaz de chat independiente de Gemini.

Paso 3: Genera ideas de contenido con las indicaciones de Gemini.

Una vez configurada la hoja, abre el panel de Gemini y empieza a pensar en ideas. Utiliza indicaciones específicas para obtener ideas relevantes. Por ejemplo, podrías preguntar: «Genera 10 ideas de publicaciones en Instagram para una marca de moda sostenible centrada en nuestra colección de verano».

vía Computer World

Una vez que Gemini te proporcione sugerencias, cópialas y pégalas en las celdas correspondientes de tu Calendario. A continuación, puedes repetir las indicaciones para perfeccionar aún más las ideas.

Una limitación importante a tener en cuenta es que Gemini no recuerda tu contenido anterior, por lo que podría sugerirte temas que ya has tratado.

Paso 4: Crea tu calendario de publicaciones.

Ahora es el momento de asignar fechas y horas a tus ideas de contenido. Tu calendario de publicaciones debe basarse en los momentos en los que tu público objetivo está más activo en cada plataforma. Si no estás seguro, consulta las estadísticas de tus redes sociales para obtener información sobre las horas de mayor interacción.

Distribuye tu contenido de manera uniforme a lo largo de la semana y el mes para mantener una presencia constante sin abrumar a tus seguidores.

Pero espera, te has topado con un obstáculo, ¿verdad? Este paso pone de relieve un importante punto de fricción: la programación en una hoja de cálculo es totalmente manual. No hay forma de realizar la automatización de la publicación ni de configurar recordatorios sin una herramienta independiente.

Utiliza Gemini para ayudarte a escribir textos atractivos y específicos para cada plataforma. Por ejemplo, podrías darle una indicación: «Escribe un pie de foto profesional pero coloquial para LinkedIn, con menos de 150 palabras, sobre el futuro del teletrabajo».

Para buscar hashtags, prueba algo como: «Sugiere 10 etiquetas relevantes para una publicación sobre organización del hogar en Instagram, mezclando etiquetas populares y de nicho».

Paso 6: Revisa y perfecciona tu calendario.

Antes de finalizar nada, es esencial realizar una revisión humana, ya que la IA puede cometer errores. Puedes hacerlo de la siguiente manera:

Comprueba la variedad del contenido para asegurarte de que hay un equilibrio entre publicaciones educativas, liderazgo intelectual, productos destacados, etc., y que estás cubriendo diferentes puntos débiles y diferentes fases del proceso de compra.

Asegúrate de que todos los resultados de la IA sean coherentes con las directrices de tu marca.

Confirma que todas las publicaciones se ajustan a tus metas generales de marketing.

Asegúrate de que toda la información proporcionada por la herramienta sea precisa y esté actualizada.

Paso 6: Colabora y repite

En este punto, puedes permitir el uso compartido de las Hojas de cálculo de Google con los miembros de tu equipo y utilizar la función de comentarios para recopilar opiniones.

Este es otro paso en el que notarás los límites de las hojas de cálculo de Google.

La gestión de los flujos de trabajo de aprobación resulta engorrosa y, al no haber una forma clara de realizar el seguimiento del estado de una publicación u obtener notificaciones automáticas cuando se completa una revisión, la colaboración se vuelve lenta.

💡 Consejo profesional: en lugar de crear una estructura de calendario de redes sociales en Hojas de cálculo de Google desde cero, puedes utilizar la plantilla de calendario de redes sociales moderno de ClickUp. Está listo para usar desde el primer momento, con estados, cronogramas, propietarios de tareas, espacio para activos, etc., por lo que no tendrás que recrear la estructura manualmente ni lidiar con las limitaciones de las hojas de cálculo. Es una forma bastante rápida de obtener un calendario útil, al tiempo que mantienes tu planificación estructurada y flexible. Obtenga una plantilla gratuita. Gestiona tu calendario de redes sociales y publica en todos los canales en la vista Calendario de ClickUp y la plantilla Calendario de redes sociales.

Las 10 mejores indicaciones de Gemini para planificar el calendario de redes sociales

Si ya utilizas la IA para otras tareas diarias, sabrás que es habitual obtener resultados genéricos e inútiles. Eso no cambia cuando la utilizas también para calendarios de redes sociales.

Entonces, ¿cómo puedes obtener resultados realmente útiles y de alta calidad? Es sencillo. Utiliza indicaciones muy específicas y seleccionadas. Los resultados de Gemini serán tan buenos como las indicaciones que le des, así que piénsalo como si fuera un coche: tú eres el conductor al volante. Sea cual sea la dirección que le des, él la seguirá.

Las siguientes indicaciones son un buen punto de partida. Puedes modificarlas y repetirlas según tus necesidades:

1. Indicaciones para la creación de contenido

Genera 15 ideas de publicaciones en redes sociales para una empresa (de software B2B) con el objetivo de llegar a gestores de proyectos en torno al tema de la mejora de la productividad del equipo.

Crea 10 conceptos de publicaciones educativas sobre (educación financiera) para millennials que funcionarían para una serie de vídeos de TikTok.

Sugiere cinco ideas de contenido entre bastidores que humanicen un (restaurante familiar).

Lista de ocho indicaciones de contenido generado por los usuarios para una marca de productos para mascotas con el fin de fomentar la participación del público y el envío de fotos.

2. Indicaciones para escribir pies de foto

Escribe tres variaciones de pies de foto para Instagram para una publicación sobre nuestro (lanzamiento de un nuevo producto). Incluye un gancho emocionante, una ventaja clave y una llamada a la acción clara.

Redacta un hilo de Twitter/X con cinco tuits que expliquen el concepto de logística de la cadena de suministro a un público no experto.

Crea un pie de foto para LinkedIn que posicione a nuestra (agencia de marketing) como líder intelectual en el tema de (la IA en la publicidad), citando una tendencia reciente.

3. Indicaciones para la búsqueda de hashtags

Sugiere 20 etiquetas para una publicación sobre (repostería vegana) en Instagram, mezclando etiquetas populares que tienen más de 1 millón de publicaciones con etiquetas de nicho que tienen menos de 50 000 publicaciones.

Crea tres conjuntos de hashtags distintos para una publicación sobre viajes sostenibles: uno para un amplio alcance, otro para crear comunidad y otro para una ubicación específica, como (Bali).

¿Qué hashtags son tendencia este mes para el contenido relacionado con la industria de los videojuegos?

Consejo profesional💡: Utiliza una IA sensible al contexto como ClickUp Brain para generar indicaciones cuando estés ideando. ¿Por qué? Está integrada directamente en tu entorno de trabajo, por lo que entiende tus tareas, documentos, comentarios y cronogramas, y sus respuestas se basan en lo que tu equipo está trabajando activamente, no solo en lo que tú pides de forma aislada.

Limitaciones del uso de Gemini y Hojas de cálculo de Google para calendarios de redes sociales

Has invertido tiempo en crear tu calendario en una hoja de cálculo y funciona... durante un tiempo. A medida que tu equipo crece y tu estrategia de contenido se vuelve más compleja, empiezas a darte cuenta de que una hoja de cálculo asistida por IA ya no es suficiente. ¿Por qué?

Probablemente aún no sepas cómo definir tu motivo, pero nosotros te daremos la respuesta. Se llama «expansión del trabajo »: la fragmentación de las actividades laborales en múltiples herramientas desconectadas que no se comunican entre sí.

Tu planificación se encuentra en Sheets, tus recursos visuales están en Google Drive, las discusiones de tu equipo se realizan por correo electrónico o en los comentarios de Sheets, y la programación y publicación reales se llevan a cabo en OTRA herramienta más.

Ahora que las empresas utilizan una media de 101 aplicaciones diferentes, este sistema desconectado obliga a cambiar constantemente de contexto y hace imposible que tu equipo mantenga una estrategia de contenido en redes sociales sin caos. Esa es la principal limitación de utilizar Gemini y Hojas de cálculo de Google para los calendarios de redes sociales. Estas son algunas de las razones:

Sin publicación directa: sigue siendo necesario copiar todo manualmente en una herramienta de programación independiente para publicar realmente el contenido.

Recursos desconectados: los archivos visuales se almacenan en una carpeta separada, lo que provoca problemas de control de versiones y confusión sobre qué imagen corresponde a cada publicación.

Seguimiento manual: las actualizaciones de estado dependen de que alguien se acuerde de cambiar un menú desplegable, sin notificaciones automáticas que mantengan el flujo de trabajo en marcha.

Sin integración del rendimiento: no puedes hacer la conexión de no puedes hacer la conexión de los datos posteriores al rendimiento con tu Calendario para ver qué funciona y qué no.

Contexto limitado de la IA: Gemini no recuerda Gemini no recuerda las directrices de tu marca ni las conversaciones anteriores, por lo que tienes que volver a explicar tus necesidades en cada indicación.

Fricción en la colaboración: los comentarios en las celdas carecen de contexto y no hay flujos de trabajo de aprobación estructurados para garantizar que el contenido se revise y apruebe a tiempo.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp consolida todo tu flujo de trabajo en una única plataforma. Con funciones como ClickUp Email Gestión de Proyectos, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Despídete del «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

ClickUp como una alternativa mejor que Gemini

El entorno de trabajo convergente de ClickUp facilita la creación de un calendario de redes sociales al unir la ideación, la creación y la ejecución con todo tu flujo de trabajo en una sola plataforma.

En lugar de:📌 Gemini → Hoja de cálculo de Google → Google Drive → Correo electrónico → Herramienta de publicación

Obtienes:📌 Un espacio donde conviven la IA, las hojas de cálculo, los calendarios, los chats, los documentos, la programación, las imágenes, las tareas y los flujos de trabajo.

De este modo, tu calendario de redes sociales estará directamente conectado con el trabajo real. Esta es la evolución natural para los equipos que han superado las hojas de cálculo. ✨

ClickUp Brain MAX te ayuda a mantener tu planificación de redes sociales al día.

Creación y gestión de calendarios de redes sociales con ClickUp

Deja de copiar y pegar sin fin entre tu herramienta de IA y tu calendario. Con ClickUp Brain, la IA sensible al contexto que se integra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, puedes idear y generar tu calendario de redes sociales justo donde planificas y creas contenido.

ClickUp Brain y ClickUp Brain MAX (el asistente de IA para escritorio) no solo te ayudan a crear ideas de contenido y ejecutarlas, sino que, al tener el contexto de todo tu trabajo, incluso te ayudan a mantenerte organizado sin tener que tener 10 pestañas abiertas.

Hace referencia a tus tareas y proyectos existentes para contextualizar y, a continuación, genera ideas que son directamente relevantes para tu marca y tus iniciativas actuales, todo ello dentro de ClickUp Docs sin que tengas que volver a explicar tu marca u objetivos en cada indicación.

Y eso no es todo: enlaza el calendario que has creado en Docs con la vista de calendario de ClickUp para que puedas ver todo tu plan de contenido de un vistazo, con cada publicación representada como una tarea.

Obtén una vista panorámica de todo tu calendario de redes sociales con la vista de calendario de ClickUp.

No se trata solo de entradas estáticas. Cada tarea puede contener todos los detalles necesarios:

Desde las personas asignadas, para designar claramente quién es responsable de escribir, diseñar y publicar cada publicación; hasta las fechas límite, para establecer plazos para cada fase del proceso de creación de contenido; pasando por los adjuntos, para mantener los recursos visuales directamente adjuntos a la publicación correspondiente, eliminando los problemas de control de versiones.

Asigna tareas y fechas límite sin ningún problema con las tareas de ClickUp.

¿Necesitas hacer un cambio? Solo tienes que utilizar la función de reprogramar arrastrando y soltando de ClickUp para mover una tarea a una nueva fecha. Incluso puedes utilizar la sincronización del calendario de ClickUp para mantener la visibilidad con tu Google Calendar, mientras mantienes ClickUp como la única fuente de información veraz de tu equipo.

🎥Este vídeo te muestra muchas más formas de utilizar la IA en marketing👇🏽

Y para unir todo, ClickUp Automatizaciones desencadena automáticamente las siguientes acciones en función de determinadas acciones.

Por ejemplo, la automatización puede ayudarte a notificar a tu diseñador gráfico tan pronto como un redactor termine un borrador, obtener actualizaciones en tiempo real cuando cambie el estado de una tarea o saber al instante cuándo una publicación está lista para su revisión, lo que mantiene tu flujo de contenido en movimiento sin necesidad de realizar seguimientos manuales.

Deja de estar pendiente de las hojas de cálculo y deja que tu calendario de redes sociales funcione por sí solo con las automatizaciones de ClickUp.

Haz que tu calendario trabaje para ti con ClickUp.

Las hojas de cálculo de Google y las herramientas de IA independientes pueden ayudarte a empezar, pero nunca completarán todo el flujo de trabajo de tu contenido. Con Gemini en las Hojas de cálculo de Google, puedes idear, redactar y organizar, pero la ejecución sigue estando en otra parte.

ClickUp cambia las reglas del juego. Reúne en un único entorno de trabajo la ideación, la planificación y la creación de contenido, los adjuntos, la programación, la colaboración y la ejecución, todo ello impulsado por la IA.

Así, tu calendario de redes sociales no es solo un plan, sino que se convierte en un trabajo viable.

Deja de mover contenido entre herramientas desconectadas y empieza a hacer que tu calendario trabaje para ti.

¿Estás listo para ir más allá de las hojas de cálculo y reunir todo tu flujo de trabajo de redes sociales en un solo lugar? Empieza gratis con ClickUp ✨ y descubre cómo un entorno de trabajo convergente puede transformar la planificación de contenido de redes sociales de tu equipo. 🙌

Preguntas frecuentes

Gemini puede ayudarte a generar texto para tus publicaciones, pero no puede crear ni gestionar eventos directamente en Google Calendar. Tendrás que hacerlo manualmente o utilizar una herramienta con integración directa.

Un calendario de Hojas de cálculo de Google es un punto de partida gratis para la planificación básica, pero carece de las funciones de publicación, gestión de activos y análisis integrados que ofrecen las herramientas específicas para redes sociales.

Las mejores indicaciones son muy específicas. Incluye tu sector, público objetivo, temas clave y número de publicaciones deseado, por ejemplo: «Genera 30 ideas de publicaciones en redes sociales para una marca de cuidado de la piel B2C dirigida a mujeres de entre 25 y 40 años, organizadas por semana y tipo de contenido».

Gemini no puede programar ni publicar automáticamente publicaciones, almacenar tus recursos visuales, realizar el seguimiento del rendimiento de las publicaciones, recordar las directrices de tu marca entre sesiones ni gestionar flujos de trabajo de aprobación estructurados.