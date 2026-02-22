Cómo la IA para la estimación de costes en la construcción reduce el tiempo de licitación

He aquí un dato curioso sobre el sector: mientras que la demanda mundial de nuevas infraestructuras se está disparando, la productividad de la construcción se ha estancado en un ciclo de crecimiento marginal. De hecho, se prevé que el sector pierda casi 124 000 millones de dólares en producción solo este año, simplemente debido a las posiciones vacantes y a los procesos manuales ineficientes.

Pero probablemente sienta esto cada vez que se sumerge en una licitación compleja, comparando los costes de los materiales con la disponibilidad de mano de obra, mientras sus márgenes se reducen en tiempo real. Esto se debe a que es probable que siga utilizando flujos de trabajo manuales para resolver problemas volátiles y de alto riesgo.

La IA para la estimación de costes en la construcción puede romper esta meseta de 20 años. Esta guía explora cómo puede utilizarla para recuperar su activo más valioso: el tiempo. Y le muestra cómo consolidar todo su flujo de trabajo en un entorno de trabajo impulsado por IA, como ClickUp. 🤗

¿Qué es la IA para la estimación de costes en la construcción?

La IA para la estimación de costes en la construcción es la aplicación del aprendizaje automático y la visión artificial para automatizar el cálculo de costes, la previsión de gastos y la identificación de riesgos. Lee planos y compara sus datos históricos con la volatilidad actual del mercado para generar una oferta en cuestión de horas, en lugar de semanas.

En pocas palabras, la principal frustración que resuelve un software de estimación basado en IA es la dispersión del contexto: perder horas buscando información, cambiando de una aplicación a otra y repitiendo actualizaciones en múltiples plataformas.

Las soluciones basadas en IA consolidan estos flujos de trabajo, escaneando planes en cuestión de minutos, obteniendo los costes de los materiales en tiempo real y señalando posibles deficiencias en el alcance antes de que se conviertan en desastres que superen el presupuesto.

📮 Información de ClickUp: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y le permite centrarse en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Un software de estimación con IA bien integrado comprende el contexto de un proyecto tan bien como usted. Así es como funciona esta tecnología en la práctica:

Funciones principales del software de estimación con IA

Predicción de costes basada en IA

En un mercado volátil, basarse en los libros de costes del año anterior es una apuesta arriesgada. Si presenta una oferta demasiado baja, perderá dinero; si presenta una oferta demasiado alta por seguridad, perderá el contrato. La predicción de costes mediante IA sintetiza el rendimiento histórico de su empresa con datos de mercado en tiempo real.

Estos algoritmos tienen en cuenta variables regionales que las hojas manuales suelen pasar por alto:

Realice un seguimiento de las fluctuaciones de los materiales en tiempo real : sincronícese directamente con los índices de los proveedores para garantizar que su oferta refleje los precios actuales.

Ajuste según las tarifas laborales regionales : tenga en cuenta los salarios locales y la disponibilidad de mano de obra en función del código postal específico del proyecto.

Identifique las tendencias estacionales de los precios: tenga en cuenta los aumentos históricos en los costes de los materiales o los recargos por entrega durante los periodos de mayor actividad en la construcción.

Cálculos automáticos de cantidades

Un cálculo de cantidades es la medición y el recuento manual de todos los elementos de un conjunto de planos de construcción, utilizando marcadores, reglas y hojas de cálculo. Esta tarea tediosa es lenta y propensa a errores.

El software de cálculo de la IA utiliza la visión artificial para escanear planos en 2D y 3D, extraer medidas y generar una lista de cantidades (BOQ) en cuestión de minutos.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

Detecte inconsistencias en la cantidad de materiales : utilice la visión artificial para detectar el : utilice la visión artificial para detectar el 39 % de las discrepancias que suelen pasarse por alto en las revisiones manuales.

Elimine los errores de doble contabilización : reconozca símbolos y patrones arquitectónicos en cientos de hojas coordinadas para garantizar que cada elemento se contabilice solo una vez.

Genere presupuestos instantáneos: extraiga las dimensiones directamente de los planos para completar su presupuesto sin necesidad de : extraiga las dimensiones directamente de los planos para completar su presupuesto sin necesidad de realizar entradas manuales.

Análisis y previsión de riesgos

Los riesgos más peligrosos se ocultan en la letra pequeña de una solicitud de propuestas de 300 páginas. Por lo general, estos detalles solo salen a la luz después de firmar el contrato, lo que da lugar a órdenes de cambio que afectan al presupuesto. La IA utiliza el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para escanear los documentos de la oferta y señalar las responsabilidades antes de enviarla.

Con ella, podrá:

Señale los desencadenantes que provocan desviaciones del alcance : identifique el lenguaje ambiguo o contradictorio entre los planos y las especificaciones escritas que podría dar lugar a trabajos inesperados. : identifique el lenguaje ambiguo o contradictorio entre los planos y las especificaciones escritas que podría dar lugar a trabajos inesperados.

Destaca las vulnerabilidades de la cadena de suministro : da una advertencia a tu equipo sobre los materiales con precios volátiles o plazos de entrega largos mencionados en la solicitud de propuesta. : da una advertencia a tu equipo sobre los materiales con precios volátiles o plazos de entrega largos mencionados en la solicitud de propuesta.

Contradicciones superficiales: compare la : compare la oferta de construcción actual con proyectos anteriores que se salieron del presupuesto debido a requisitos técnicos similares.

💡Consejo profesional: Identificar un riesgo es solo la mitad del trabajo; necesita un sistema para realizar el seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Puede utilizar la plantilla de registro de riesgos de ClickUp para trasladar esta información señalada por la IA a un panel de control práctico. Descargue esta plantilla Manténgase al tanto de su proyecto de construcción con ClickUp. Con esta plantilla, podrá: Asigne la propiedad a miembros específicos del equipo para que investiguen las especificaciones contradictorias antes de la oferta final.

Calcule los costes previstos de los riesgos potenciales utilizando campos personalizados para ver cómo podrían afectar a su margen del 5 %.

Realice un seguimiento del estado de las medidas de mitigación para que sus jefes de gestión de proyectos no se vean sorprendidos durante la puesta en marcha.

Cómo está evolucionando la estimación tradicional de la construcción

Depender únicamente de la experiencia de los estimadores veteranos y de una montaña de hojas de cálculo se está convirtiendo en una desventaja competitiva. Si bien ese conocimiento institucional es invaluable, simplemente no puede seguir el ritmo del volumen y la complejidad de los proyectos modernos.

El sector se encuentra actualmente estancado en una brecha de productividad: el 87 % de los contratistas espera que la IA transforme la industria, pero solo el 19 % ha actualizado realmente sus flujos de trabajo para utilizarla. Este retraso está provocando un importante desgaste financiero en su departamento de preconstrucción.

Examinemos los gastos generales de un equipo que trabaja principalmente de forma manual para comprender por qué el sector está pasando a un modelo híbrido. Cuando se combina la experiencia humana con las mejores soluciones de licitación basadas en IA, los números cambian a su favor:

Ampliación de la capacidad: los ciclos de licitación manuales duran los ciclos de licitación manuales duran entre 8 y 12 semanas , pero las plataformas basadas en IA comprimen ese mismo trabajo en 2 o 3 semanas.

Recuperación administrativa: el estimador medio dedica el estimador medio dedica 13 horas a la semana a buscar datos de proyectos; en un año, eso supone casi 700 horas de tareas administrativas.

Puntos de referencia de precisión: mientras que las estimaciones manuales suelen adolecer de una gran variabilidad, los modelos de aprendizaje profundo en la estimación de costes están mientras que las estimaciones manuales suelen adolecer de una gran variabilidad, los modelos de aprendizaje profundo en la estimación de costes están alcanzando ahora una precisión del 85-90 % en proyectos complejos.

En pocas palabras, puede dejar que la IA se encargue de las cantidades y los costes, lo que permitirá a su equipo centrarse en la estrategia.

Ventajas del software de estimación con IA para equipos de construcción

Las ventajas de utilizar la IA en su proceso de estimación van más allá de la simple aceleración de las tareas. Transforma su equipo de preconstrucción de un centro de costes reactivo a un motor estratégico de rentabilidad.

Al eliminar la carga de los cálculos manuales, permite a su equipo centrarse en el trabajo de alto valor que realmente le permite ganar contratos.

Respuesta más rápida a las licitaciones gracias a la automatización.

Perder un proyecto por no poder presentar una oferta precisa a tiempo es un obstáculo habitual. Cuando su capacidad depende de la velocidad de los cálculos manuales, su cartera de proyectos se ve afectada y, a menudo, se ve obligado a dejar pasar oportunidades lucrativas solo para mantenerse al día.

La automatización impulsada por la IA reduce los ciclos de licitación de semanas a horas, lo que supone una ventaja competitiva significativa. Esto le permite aceptar más proyectos sin aumentar la plantilla ni sobrecargar de trabajo a su personal actual.

Mayor precisión y menos errores costosos.

La constante preocupación de que un solo error en una hoja de cálculo pueda provocar un importante sobrecoste presupuestario pesa sobre todos los estimadores. Dedicas tiempo a revisar tres veces su trabajo, lo que ralentiza el proceso sin garantizar la perfección. Esto pone en peligro tus márgenes de beneficio, que pueden desaparecer con un solo error.

La IA proporciona un nivel de validación que los procesos manuales no pueden igualar. Extrae las cantidades directamente de los planos y las introduce en su hoja de costes, lo que elimina los errores de entrada de datos y detecta discrepancias que podrían pasarse por alto. Esta precisión garantiza que el beneficio que ofrece en su oferta sea el beneficio que realmente obtendrá, lo que reduce los sobrecostes y las costosas modificaciones durante la construcción.

Mejor análisis de datos para tomar decisiones más inteligentes.

Cada proyecto completado es una mina de oro de datos, pero para la mayoría de los contratistas, esa información queda guardada en carpetas olvidadas. Como estos datos no se pueden buscar, se empiezan a repetir los mismos errores de estimación en todos los proyectos.

El software de estimación basado en IA convierte ese archivo histórico en información útil. Revela patrones que su equipo no podría detectar manualmente, identificando qué tipos de proyectos superan sistemáticamente el presupuesto. En pocas palabras, usted comienza a utilizar el historial de su empresa para presentar ofertas más inteligentes en cada nuevo trabajo.

Más tiempo para el trabajo estratégico.

Sus estimadores más experimentados son sus activos más valiosos, pero a menudo dedican la mayor parte de su jornada a tareas de escaso valor, como medir metros lineales o contabilizar calendarios de puertas. Esto supone un desperdicio de la experiencia estratégica por la que los contrató.

Al automatizar el trabajo pesado, la IA libera a sus mejores empleados para que se centren en las decisiones de alto riesgo. Por fin tienen la capacidad necesaria para ofrecer ingeniería de valor y desarrollar estrategias de licitación sofisticadas que tengan en cuenta el comportamiento de la competencia.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrá que preocuparse por esto. Cree tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic.

El mercado del software para la construcción está saturado y es confuso. Existen herramientas especializadas para cálculos, amplias plataformas de gestión de proyectos y entornos de trabajo integrados, y todos ellos afirman ser la mejor solución. La elección adecuada para usted depende totalmente de cuáles sean sus mayores obstáculos.

Para ayudarle a comprender el panorama de las herramientas de IA disponibles para la construcción, vea esta panorámica que explora las diversas soluciones que están transformando el sector en la actualidad:

Veamos las mejores soluciones en función de su rol principal en el ciclo de vida de su proyecto.

Si su meta principal es acelerar los cálculos y presentar propuestas, el software de estimación basado en IA está hecho para usted. Herramientas como Togal. IA, Buildxact y EstimatorAI están diseñadas para hacer una cosa excepcionalmente bien: escanear planos, extraer cantidades y generar un paquete de licitación lo más rápido posible.

Son ideales para el flujo de trabajo específico de la estimación. Sin embargo, dan lugar a bloques de datos aislados. Por ejemplo, la estimación reside en un sistema, pero una vez terminado el proyecto, toda esa información debe transferirse manualmente a una herramienta de gestión de proyectos independiente para su ejecución.

Plataformas de seguimiento y ejecución de proyectos

Por otro lado, están plataformas como Procore y Autodesk Construction Cloud. Se centran en la gestión del proyecto una vez firmado el contrato. Puede confiar en estas herramientas para la colaboración en proyectos, el control de documentos y la ejecución sobre el terreno. Sin embargo, recuerde que muchas de estas plataformas han añadido funciones de estimación, pero la estimación no es su competencia principal.

La contrapartida es que, aunque la ejecución de su proyecto pueda optimizarse, el proceso de estimación podría seguir siendo un cuello de botella. Es posible que se vea obligado a realizar cálculos manuales o a utilizar otra solución puntual, lo que conlleva la reintroducción de datos y el riesgo de que la información se pierda en la traducción.

💡Consejo profesional: No necesita un software caro y rígido para gestionar la salud financiera de su proyecto. Puede utilizar la solución ClickUp Construction Management para centralizar sus preventas, estimaciones y seguimiento de campo en un solo lugar. Utiliza campos personalizados y cálculos para ayudar a sus equipos financieros a realizar el seguimiento de los pedidos, las cantidades de material y las solicitudes de información de los subcontratistas, junto con el calendario real del proyecto. Esto garantiza que su presupuesto se mantenga actualizado en tiempo real a medida que avanza el trabajo en la obra, en lugar de esperar a la sincronización manual de fin de mes.

Soluciones de entorno de trabajo integradas

El mayor problema para la mayoría de los equipos de construcción es la proliferación de herramientas. Su estimación está en una app, su plan de proyecto en otra y la comunicación de su equipo se realiza en una tercera. Esta proliferación de contextos es donde se originan los errores, los retrasos y las frustraciones.

Su equipo de proyecto termina trabajando con una versión antigua de la estimación porque el archivo más reciente no se compartió correctamente o porque un detalle crítico de un mensaje de chat nunca se incluyó en el plan oficial.

Cambie un entorno de trabajo de IA convergente, una plataforma única en la que los proyectos, los documentos, las conversaciones y los análisis funcionan conjuntamente con una IA contextual integrada como capa de inteligencia, como ClickUp. Obtendrá una plataforma única en la que su trabajo fluye a la perfección desde la licitación hasta la construcción.

A continuación, se detalla cómo cada función de ClickUp aborda una parte específica del rompecabezas de la construcción:

Centralice la información con ClickUp Docs.

Registre la información importante en un documento centralizado de ClickUp Doc para facilitar el acceso.

En lugar de archivos PDF estáticos, las especificaciones de sus ofertas y los manuales de los proyectos se alojan en ClickUp Docs. Esto hace que sus datos técnicos sean fáciles de buscar y colaborativos. Por ejemplo, cuando un arquitecto emite un apéndice, usted actualiza el documento de ClickUp una vez y todo el mundo, desde la oficina hasta la obra, dispone inmediatamente de la última versión. Incluso puede incrustar sus planos de cálculo directamente junto con el alcance de su trabajo.

Obtenga respuestas contextuales con ClickUp Brain.

Pregunte a ClickUp Brain cualquier cosa sobre su entorno de trabajo para obtener información completa.

ClickUp le da acceso a su tejido conectivo, que estudia todo su entorno de trabajo. Conecta todo, desde documentos y tareas hasta su historial de chat. En lugar de que un estimador pase veinte minutos buscando un requisito MEP específico en un manual de 200 páginas, solo tiene que preguntarle a ClickUp Brain.

Extrae la respuesta exacta de los archivos de su proyecto en cuestión de segundos, actuando como un puente directo entre sus datos y su equipo.

Convierta los elementos de la oferta en ejecución con tareas de ClickUp.

Cree elementos de seguimiento con ClickUp Tasks

También puede convertir su cálculo directamente en tareas de ClickUp, lo que garantiza que el equipo de campo ejecute exactamente lo que se ha presupuestado, con todos los planos y presupuestos de los proveedores relevantes enlazados directamente al trabajo que están realizando.

Como estas tareas de ClickUp están conectadas con el resto del entorno de trabajo, empezarás a trabajar de forma más inteligente. ClickUp Brain puede crear automáticamente tareas a partir de los correos electrónicos de los clientes o las notas de las reuniones, lo que garantiza que no se pase por alto ningún cambio en los pedidos. Incluso puede resumir la actividad de una tarea de larga duración en cuestión de segundos, lo que te permite conocer el progreso sin tener que buscar en un hilo de comentarios.

Elimine los cuellos de botella administrativos con ClickUp Automatizaciones.

Configure los desencadenantes pertinentes para eliminar el trabajo manual con ClickUp Automatizaciones.

Las automatizaciones de ClickUp se encargan de las tareas manuales repetitivas que suelen retrasar un proyecto entre fases. En lugar de enviar una docena de correos electrónicos de verificación, puede establecer reglas para que se desencadenen automáticamente los siguientes pasos de la construcción.

Por ejemplo, cuando una inspección de obra se marca como aprobada, ClickUp puede notificarlo inmediatamente al siguiente subcontratista del calendario y actualizar el estado del proyecto para todas las partes interesadas.

Incluso puede utilizar el generador de automatización de IA para describir un flujo de trabajo en lenguaje sencillo, y la plataforma configurará la lógica por usted. Esto se extiende también a la comunicación: puede configurar automatizaciones de correo electrónico para mantener a los socios y proveedores informados sobre los hitos del proyecto o el envío de formularios.

Mantiene el impulso del proyecto y a su equipo centrado en el trabajo en el campo.

Giuliano Peressini, director técnico (CTO) de Casagrande, validó ClickUp:

ClickUp es siempre una muy buena opción cuando hay que compartir información entre varias personas al mismo tiempo y cuando hay diferentes equipos trabajando en el mismo tema desde diferentes puntos de vista.

ClickUp es siempre una muy buena opción cuando hay que realizar un uso compartido de la información entre varias personas al mismo tiempo y cuando hay diferentes equipos trabajando en el mismo tema desde diferentes puntos de vista.

Aplicaciones reales de la IA en la estimación de costes de construcción

El valor de la IA para los contratistas queda claro cuando se ve cómo se aplica al trabajo diario de los proyectos de construcción.

Mejoras en locales comerciales : escanee los planos arquitectónicos y compárelos con las bases de datos de precios de los subcontratistas para generar ofertas completas en cuestión de horas.

Escala residencial : utilice cálculos automatizados para licitar en tres veces más proyectos sin aumentar el personal dedicado a la estimación ni los gastos generales.

Coordinación especializada : identifique automáticamente los requisitos técnicos pertinentes para señalar los problemas de coordinación comercial antes de que se conviertan en costosos problemas en el campo.

Cálculos de infraestructura: procese planes de obra de gran tamaño para calcular cantidades complejas de movimiento de tierras que, de otro modo, requerirían días de esfuerzo manual.

🧠 Dato curioso: Casi el 96 % de todos los datos recopilados en el sector de la construcción y la ingeniería no se utilizan. La mayoría de las empresas disponen de una mina de oro en forma de historial de licitaciones e informes de campo que nunca se analizan para mejorar las estimaciones futuras.

Retos del software de estimación de costes de construcción basado en IA

La IA es una herramienta poderosa, pero invertir en esta tecnología conlleva sus propios obstáculos. Estos son algunos de ellos:

Resistencia a la adopción y curvas de aprendizaje

Sus mejores estimadores han dedicado décadas a perfeccionar su intuición. Cuando introduzca la IA, no se mostrarán entusiasmados, sino escépticos. Existe una preocupación legítima de que esta tecnología haga que su rol resulte redundante.

Debe considerar la tecnología como una herramienta, no como un sustituto. Saber que la curva de aprendizaje es temporal y que la recompensa, menos trabajo pesado y más tiempo para el pensamiento estratégico, es una ventaja que la mayoría de las personas aceptarán una vez que la experimenten.

Costes de implementación y retorno de la inversión

El software especializado de estimación de costes de proyectos con IA puede ser caro. Las cuotas de suscripción, el tiempo de formación y el posible rediseño del flujo de trabajo representan una inversión significativa. A los contratistas más pequeños les puede resultar difícil justificar el coste, dado su volumen de licitaciones.

Debe evaluar el retorno de la inversión (ROI) desde dos perspectivas. En primer lugar, el ahorro de tiempo que supone la automatización de las tareas manuales le permite presentar ofertas para más trabajos. En segundo lugar, la mayor precisión puede evitar incluso un solo desvío presupuestario importante, lo que podría amortizar el software con creces. Una plataforma integrada también puede ayudar al consolidar múltiples herramientas en un único entorno de trabajo.

📌 La ventaja de ClickUp: Las integraciones de ClickUp le ayudan a justificar la inversión al actuar como puente entre sus herramientas de construcción especializadas y sus operaciones diarias. Puede consolidar su flujo de trabajo en un único hub que se conecta con las herramientas que ya utiliza. Por ejemplo, esto es el ejemplo de lo que puede esperar: Integraciones nativas : sincronice los commits y los problemas de GitHub o GitLab directamente con las tareas del proyecto para realizar el seguimiento del progreso del desarrollo sin salir de ClickUp.

Sincronización de la comunicación : convierta los mensajes de Slack en tareas prácticas o reciba actualizaciones en tiempo real en sus canales para mantener a todo el mundo alineado.

Conectividad personalizada: utilice la API de ClickUp o Zapier para crear automatizaciones personalizadas entre miles de aplicaciones, lo que garantiza que su flujo de datos específico no se vea interrumpido. ➡️ ¡Mejore su ROI con la consolidación de herramientas!

Requisitos de supervisión humana

El mayor error que puede cometer es dar por sentado que la IA es infalible. Es excelente en el reconocimiento de patrones, pero seguirá teniendo dificultades con un escaneo defectuoso o una contradicción en una solicitud de propuestas de 400 páginas.

La revisión por parte de expertos humanos debe ser la última línea de defensa. La IA se encarga del procesamiento de grandes volúmenes de datos para que su equipo pueda dedicar su energía al 5 % de la oferta que conlleva el 90 % del riesgo. Adapte el software para que señale las anomalías, de modo que su estimador sepa exactamente en qué debe centrarse.

El futuro de la IA en la estimación de costes en la construcción

La evolución de las herramientas de IA para la construcción avanza hacia un futuro más conectado e inteligente. Estamos viendo surgir nuevas capacidades que transformarán aún más el sector. Entre ellas se incluyen una integración más estrecha entre la estimación y la ejecución de proyectos, un asistente de IA sensible al contexto y conexiones en tiempo real con los precios de los proveedores.

Sin embargo, la tendencia más importante es el cambio hacia entornos de trabajo unificados. El sector está dejando atrás las soluciones puntuales fragmentadas para pasar a entornos de trabajo convergentes en los que la estimación, la gestión de proyectos y la ejecución en el campo tienen un uso compartido de la capa de datos. Esto elimina la molesta fricción que afecta a la mayoría de los flujos de trabajo de la construcción en la actualidad.

Automatice la estimación de costes de construcción para obtener el máximo retorno de la inversión.

La IA para la estimación de costes en la construcción complementa a su equipo en lugar de sustituirlo. Elimina el trabajo tedioso y repetitivo, lo que permite a los estimadores centrarse en lo que mejor saben hacer. Si su equipo tiene dificultades con herramientas fragmentadas y procesos manuales, ahora tiene una vía clara para consolidar sus flujos de trabajo.

¿Está listo para reunir sus estimaciones y la gestión de proyectos en un único entorno de trabajo impulsado por IA? Empiece hoy mismo de forma gratuita con ClickUp.

Preguntas frecuentes

No, la IA automatiza tareas repetitivas, pero carece del criterio necesario para proyectos complejos, relaciones con los clientes y decisiones estratégicas.

El software de cálculo de materiales basado en IA está altamente especializado en la extracción de cantidades de los planos de construcción, mientras que las herramientas de gestión de proyectos basadas en IA se encargan de flujos de trabajo más amplios, como la programación y la colaboración en equipo.

La mayoría de los equipos alcanzan el éxito empezando poco a poco. Aplican la IA a sus tareas más repetitivas y de gran volumen, como los cálculos iniciales para proyectos sencillos, mientras mantienen a los estimadores experimentados al tanto para la revisión y las ofertas más complejas.

Aunque las herramientas de IA gratuitas pueden ser útiles para proyectos sencillos o para obtener una cifra aproximada rápidamente, por lo general carecen de la precisión, la compatibilidad y las funciones necesarias para presentar ofertas profesionales de alto riesgo.