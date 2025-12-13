Cómo realizar la automatización de la divulgación en LinkedIn con IA para mejorar la interacción

Un estudio sobre el estado de la divulgación en LinkedIn reveló que los equipos de ventas siguen pasando por alto LinkedIn para la prospección B2B. Más del 90 % de sus esfuerzos de divulgación siguen centrándose en el correo electrónico, mientras que LinkedIn sigue siendo una idea secundaria.

La tasa media de respuesta a los correos electrónicos en frío es del 5,1 %. Los mensajes directos de LinkedIn superan el 10,3 %, el doble de interacción.

Tus responsables de la toma de decisiones ya están activos en LinkedIn. Entonces, ¿por qué no tratar LinkedIn como tu principal canal de salida?

Para ello, debes familiarizarte con la automatización de LinkedIn: enviar solicitudes de conexión, programar seguimientos y realizar el seguimiento de la interacción.

A continuación, te mostramos cómo realizar la automatización de la divulgación en LinkedIn con IA.

⭐ Plantilla destacada ¿Estás constantemente saltando entre herramientas y hojas de cálculo solo para mantener organizada la prospección en LinkedIn a gran escala? No tiene por qué ser así. La plantilla de plan de acción para la divulgación de ClickUp centraliza el flujo de trabajo de tu campaña en un solo lugar. Los estados codificados por colores, las etiquetas de departamento y los indicadores de prioridad facilitan la lectura de tu canal. Perfecto cuando gestionas mensajes personalizados en cientos de cuentas de LinkedIn. Consigue una plantilla gratuita. Gestiona tu campaña de automatización de LinkedIn, desde la divulgación hasta el seguimiento y las personalizaciones, con la plantilla de plan de acción para divulgación de ClickUp.

Por qué la divulgación en LinkedIn sigue funcionando

He aquí por qué LinkedIn sigue dominando la generación de clientes potenciales B2B:

Segmentación precisa: puedes dirigirte a personas que coincidan con tu perfil de cliente ideal utilizando filtros de título, tamaño de la empresa, sector y ubicación geográfica, en lugar de adivinar datos demográficos como en otras plataformas.

Entorno de alta intención: las personas inician sesión en LinkedIn específicamente con fines profesionales y de empresa, por lo que son más receptivas a las oportunidades de empresa relevantes en comparación con cuando navegan por Instagram o Facebook por entretenimiento.

Mayores tasas de respuesta: la tasa media de aceptación de invitaciones en LinkedIn es del 37 %, lo que abre la oportunidad de establecer conexiones e interactuar con tus clientes potenciales.

Datos de comportamiento detallados: las vistas al perfil, la interacción con las publicaciones, los cambios de trabajo y las actualizaciones de la empresa proporcionan señales en tiempo real sobre el interés y el momento oportuno de los clientes potenciales.

Límites de automatización más estrictos: LinkedIn establece límites diarios de conexiones para evitar el spam y te obliga a centrarte en la calidad por encima de la cantidad.

🤯 ¿Sabías que LinkedIn tiene más de 1200 millones de miembros en 200 países y regiones de todo el mundo? vía LinkedIn

Lo que necesitas antes de la automatización de la divulgación en LinkedIn

La automatización de LinkedIn funciona mejor cuando se cuenta con una base adecuada. Por lo tanto, antes de empezar a automatizar tus esfuerzos de divulgación, aquí tienes algunos conceptos básicos que debes tener en cuenta.

Comprende las reglas de LinkedIn.

No es posible establecer conexiones con todos los ICP de una sola vez. Estas son las reglas de LinkedIn que debes conocer para evitar restricciones en tu cuenta y mantener tu divulgación de forma constante.

Acción LinkedIn gratis LinkedIn Premium Sales Navigator Solicitudes de conexión semanales Hasta 100 (se recomiendan 80). Hasta 100 Hasta 100 Solicitudes de conexión semanales (SSI alto) N/A Hasta 200 Hasta 200 Límite de mensajes de solicitud de conexión 200 caracteres 300 caracteres 300 caracteres Mensajes de solicitud de conexión (notas) 5-10 al mes Ilimitado (dentro de los límites semanales) Ilimitado (dentro de los límites semanales) Límite semanal de envío de mensajes directos ~100 mensajes ~150 mensajes ~150 mensajes Longitud del mensaje 8000 caracteres 8000 caracteres 8000 caracteres Tamaño del adjunto 20 MB 20 MB 20 MB

Si ignora estos límites, corre el riesgo de que le bloqueen temporal o permanentemente.

👀 ¿Sabías que...? El 6 de marzo de 2025, dos importantes plataformas de interacción comercial, Apollo.io y Seamless.ai, desaparecieron de los resultados de búsqueda de LinkedIn como parte de su campaña contra la extracción de datos a través de extensiones de Chrome.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas y editables para redes sociales que te permitirán ahorrar tiempo.

Optimiza tu perfil de LinkedIn.

Es importante que construyas tu marca personal en LinkedIn de forma que destaque tus habilidades y cuente tu historia única.

Aquí tienes una lista de control rápida para optimizar tanto tu perfil personal como el de tu empresa:

Perfil personal Página de la empresa ✅ Foto profesional ✅ Título orientado al valor ✅ Sección de experiencia completa (con resultados medibles) ✅ Recomendaciones ✅ Publicaciones con las que tus clientes potenciales puedan interactuar ✅ Logotipo de alta calidad✅ Eslogan/propuesta de valor clara de la empresa✅ Actualizaciones y publicaciones recientes de la empresa✅ Destacados de productos y servicios✅ Información de contacto y enlace al sitio web

👀 ¿Sabías que... El compromiso de LinkedIn aumentó un 30 % interanual en 2024, más que cualquier otra plataforma de redes sociales.

Define tu perfil de cliente ideal (ICP).

No puedes enviar solicitudes a cualquiera. En primer lugar, hay un límite semanal de invitaciones y, en segundo lugar, no obtendrás ningún beneficio al establecer conexiones con personas irrelevantes.

Antes de ampliar tu alcance en LinkedIn, debes conocer a las personas con las que planeas conectarte: tu perfil de cliente ideal (ICP).

Aquí tienes algunas preguntas que puedes hacer para obtener una comprensión muy específica de tu ICP:

¿En qué tipo de empresas trabajan tus clientes potenciales ideales?

¿Qué títulos ocupan tus mejores clientes?

¿Qué problemas están tratando de resolver activamente?

¿El objetivo de tu solución es atender a startups o a corporaciones?

¿Qué herramientas están utilizando ya que complementan tu servicio?

¿Cuál es la ubicación geográfica de estas empresas/personas?

Cuanto más precisa sea la definición de tu perfil de usuario, mejor podrás encontrar clientes potenciales que sean realmente relevantes para tu oferta.

👀 ¿Sabías que...? LinkedIn Intro se lanzó en octubre de 2013 como una función de iOS que insertaba la información del perfil de LinkedIn en los encabezados de los correos electrónicos. Solo unos meses después, en febrero de 2014, se cerró debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad en torno a la forma en que accedía a los datos de los correos electrónicos. vía TechCrunch

📚 Más información: Herramientas de ventas para que las pequeñas empresas mejoren sus resultados comerciales

Cómo automatizar la divulgación en LinkedIn utilizando la IA

Ampliar el alcance en LinkedIn es complicado.

Si vas demasiado rápido, corres el riesgo de que te restrinjan la cuenta. Si vas demasiado lento, tu cartera de clientes se agotará. La IA te permite personalizar la generación de clientes potenciales en LinkedIn a gran escala. Esto es lo que te permite hacer:

Mensajes hiperrelevantes creados en segundos utilizando IA para la redacción publicitaria.

Seguimientos automatizados que siguen pareciendo humanos

El seguimiento de todos los clientes potenciales se realiza en un solo lugar.

Veamos cómo puedes automatizar la divulgación en LinkedIn utilizando la IA de forma gradual.

1. Establece las metas de la campaña.

¿Qué pretendes conseguir con la automatización de LinkedIn?

Podría ser para concertar llamadas de descubrimiento con el fin de impulsar conversaciones directas con clientes potenciales. O promocionar un recurso de contenido y conseguir que la gente descargue una guía. O aumentar la densidad de la red y las conexiones dentro de un ICP o sector específico.

Sea cual sea tu meta, defínela.

A continuación, establece objetivos cuantificables. Sin números, tu automatización no tendrá nada que optimizar.

¿Cómo te ayuda ClickUp?

Utiliza la plantilla de plan de acción de divulgación de ClickUp para estructurar tu campaña de divulgación con objetivos claros y resultados medibles.

Consigue una plantilla gratuita. Optimiza tus esfuerzos de divulgación en LinkedIn con la plantilla del plan de acción de divulgación de ClickUp.

Por qué te encantará esta plantilla:

Establece metas para lo pendiente cada día.

Añade etiquetas de prioridad a cada tarea, asigna una persona asignada y el estado de progreso.

Añade fechas de inicio y fecha límite para las campañas y mantén el rumbo.

Incluye la complejidad de las tareas y comentarios para todas las partes interesadas.

📚 Más información: Cómo crear un calendario de contenido de LinkedIn para planear y programar tus publicaciones

2. Crea una base de datos de clientes potenciales

Necesitas una lista de clientes potenciales bien definida. ¿Por qué?

La IA puede personalizar, puntuar y secuenciar los mensajes de forma más eficaz cuando los datos subyacentes están organizados.

Empieza con tus filtros ICP e identifica a quién quieres llegar realmente: títulos, sectores, tamaños de empresa y regiones. Utiliza LinkedIn Sales Navigator para reducir aún más tu lista utilizando señales de alta intención, como:

Personas que han publicado recientemente

Cambios de rol en los últimos 90 días

Empresas con crecimiento en plantilla o financiación

Equipos que contratan para roles que tu producto resuelve

Enriquece tu lista con contexto básico. Esto incluye sus titulares, publicaciones recientes, información de la empresa y señales de puntos débiles para personalizar los mensajes de forma significativa.

¿Cómo te ayuda ClickUp?

Utiliza ClickUp Docs para crear una única fuente de información veraz para tus recursos de divulgación: definiciones de ICP, marcos de mensajes, reglas de automatización, lógica de segmentación de clientes potenciales.

Crea plantillas de divulgación, POE y listas de control de campañas en ClickUp Docs.

Puedes incrustar marcadores, tablas, imágenes, enlaces e incluso paneles para dar a tu documentación el formato que desees.

Todos los miembros de tu equipo pueden colaborar. Etiqueta a otros con comentarios, destaca los comentarios e incluso convierte el texto directamente en tareas para que tus ideas se conviertan en acciones rastreables.

💡 Consejo profesional: utiliza LinkedIn Sales Navigator para obtener recomendaciones de clientes potenciales basadas en tus búsquedas guardadas. Tus equipos de ventas pueden encontrar y conectar con clientes potenciales cualificados mediante filtros avanzados que van más allá de las funciones de búsqueda básicas de la versión gratuita.

3. Redacta mensajes de divulgación personalizados

Los correos electrónicos genéricos no solicitados tienen una tasa de respuesta del 2,8%.

Añade un toque de personalización y la tasa de respuesta aumentará hasta el 6,5 %. En el mismo estudio, el 73 % de los responsables de la toma de decisiones afirmaron que son más propensos a interactuar con mensajes fríos cuando estos les parecen personales.

En resumen, los mensajes personalizados obtienen más respuestas. Para aumentar tus posibilidades de recibir una respuesta en LinkedIn, sigue estos sencillos pasos:

Haz referencia a algo específico: una publicación reciente, un cambio de rol o una actualización de la empresa.

Limita el mensaje a 2 o 3 frases con un propósito claro.

Ofrece algo útil (una idea, un recurso, una perspectiva) antes de pedir tiempo.

Personalizar manualmente todos estos mensajes es como una carrera contra el tiempo.

Utiliza herramientas de IA para automatizar este paso.

¿Cómo te ayuda ClickUp?

ClickUp Brain te ahorra el trabajo pesado de la personalización.

Esta IA comprende todo tu sistema de divulgación, ya que reside en ClickUp. Esta herramienta de IA tiene contexto de tus listas, tareas, documentos, campos CRM y notas.

Esto significa que puede generar mensajes de divulgación, resúmenes y tareas de seguimiento basados en tu flujo de trabajo real, no en suposiciones genéricas.

El asistente de IA resume las publicaciones de LinkedIn, extrae los puntos débiles específicos del rol y destaca los detalles clave que puedes utilizar en tu mensaje.

A continuación, utiliza BrainGPT para reescribir tu mensaje de divulgación en diferentes tonos, crear versiones cortas de 2-3 frases o generar múltiples ángulos (basados en el valor, en el problema o en la información). Prueba estas variaciones para ver cuál resuena más con cada ICP.

Redacta correos electrónicos de ventas entrantes que aborden las objeciones más comunes y ofrezcan pruebas sociales utilizando ClickUp Brain.

No olvides humanizar el contenido generado por IA y añadir tu toque personal al mensaje con un toque de tu personalidad.

Las ideas pueden surgir en momentos inesperados: justo después de leer la publicación de un cliente potencial, en medio de una llamada o mientras revisas tu cartera de proyectos.

Escribir todo te ralentiza. Entra en: Talk-to-Text de ClickUp. Con Talk-to-Text, puedes:

Etiqueta automáticamente a compañeros de equipo, tareas o documentos mientras dictas utilizando @menciones y enlaces sensibles al contexto.

Consigue un vocabulario personal que rellene automáticamente los nombres de productos, acrónimos y palabras más utilizadas para que el texto dictado suene como tú.

Convierte las notas de voz en texto estructurado y asígnalas como tareas.

Accede a ChatGPT, Claud, Gemini y otros modelos de IA sin cambiar de aplicación, lo que reduce la proliferación de la IA

Mantén tu CRM de LinkedIn organizado con la entrada de voz instantánea.

BrainGPT también puede realizar búsquedas en la web desde la misma ventana, sin salir de tu entorno de trabajo.

📮 ClickUp Insight: El 24 % de los trabajadores afirma que las tareas repetitivas les impiden realizar un trabajo más significativo, y otro 24 % considera que sus habilidades están infrautilizadas. Eso significa que casi la mitad de la población activa se siente bloqueada creativamente e infravalorada. 💔 ClickUp ayuda a volver a centrar la atención en el trabajo de alto impacto con agentes de IA fáciles de configurar, que automatizan las tareas periódicas en función de determinados desencadenantes. Por ejemplo, cuando una tarea se marca como completada, el agente de IA de ClickUp puede asignar automáticamente el siguiente paso, enviar recordatorios o actualizar el estado de los proyectos, liberándote de los seguimientos manuales. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

4. Elige tu conjunto de tecnologías

La automatización de LinkedIn no es una tarea que se realice con una sola herramienta. Existen diferentes herramientas que se encargan de partes específicas del proceso de divulgación. Por ejemplo:

Herramientas Objetivo Herramientas para encontrar clientes potenciales LinkedIn Sales Navigator automatiza la prospección en LinkedIn por ti. Úsalo para encontrar perfiles de LinkedIn basados en tus criterios ICP, como títulos, tamaño de la empresa, sector y filtros de ubicación. Herramientas de extracción de datos Algunas de las mejores herramientas de automatización de LinkedIn, como Phantombuster Lusha , rastrean los perfiles de LinkedIn y extraen información útil, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, datos de la empresa y actividad reciente. Herramientas de divulgación Expandi y Dripify te permiten enviar mensajes de divulgación personalizados y crear secuencias de seguimiento automatizadas que se desencadenan en función de las respuestas de los clientes potenciales. Herramientas de análisis del rendimiento Utiliza herramientas de interacción de LinkedIn, como Shield Analytics Taplio , para realizar el seguimiento de las métricas de tu campaña, como las tasas de aceptación de conexiones, las tasas de apertura de mensajes y los datos de conversión, y así ver qué es lo que funciona. Herramientas de seguimiento de la actividad Lead Delta y WeConnect supervisan la interacción de los clientes potenciales con tu perfil, contenido y Mensajes para ayudarte a priorizar los seguimientos.

Cuando estás empezando con el alcance en LinkedIn, no necesitas toda una pila tecnológica. En su lugar, necesitas un entorno de trabajo centralizado para ejecutar tu proceso.

¿Cómo te ayuda ClickUp?

ClickUp, el entorno de trabajo de IA convergente, reúne toda tu información de divulgación. Esto incluye datos de contacto, documentos con criterios ICP, plantillas de mensajes, datos de clientes potenciales y métricas de rendimiento.

Importa datos enriquecidos de las herramientas de automatización de LinkedIn a ClickUp. BrainGPT puede resumir esos datos para cada cliente potencial, destacar los puntos débiles y extraer temas de conversación para los mensajes de divulgación.

Actualiza automáticamente tu manual de divulgación. A medida que perfeccionas tus secuencias o descubres lo que funciona, la IA se convierte en tu asistente de documentación, reescribiendo tus POE y plantillas de divulgación.

A continuación te mostramos la diferencia entre las herramientas tradicionales de automatización de LinkedIn y un entorno de trabajo convergente:

Pila tradicional Entorno de trabajo de IA convergente (ClickUp Brain) La divulgación en LinkedIn se distribuye entre 6 y 10 herramientas (Sales Nav, hojas de cálculo, plantillas de mensajes, rastreadores). Todas las investigaciones de divulgación, notas de ICP, plantillas de mensajes y tareas centralizadas en un hub seguro de ClickUp. Pérdida de contexto entre aplicaciones: investigas en una herramienta, escribes mensajes en otra y realizas el seguimiento del progreso en una hoja de cálculo. Los asistentes y agentes de IA actúan con todo el contexto de tus documentos, campos CRM, tareas y secuencias. Horas perdidas cambiando de herramientas, actualizando hojas de cálculo y sincronizando información manualmente. Los paneles se actualizan automáticamente en tiempo real con el estado de la divulgación, los seguimientos y el rendimiento de los mensajes. Solución puntual de IA sin memoria de mensajes anteriores ni reglas ICP. IA integrada en tareas, documentos y conversaciones: lleva tu ICP, plantillas y reglas de personalización a todas partes.

👀 ¿Sabías que LinkedIn está prohibido o muy restringido en los siguientes países? Rusia: Estado: Sigue bloqueado. En noviembre de 2016 , un tribunal de Moscú dictaminó que LinkedIn debía bloquearse por infringir la ley rusa de localización de datos.Sigue bloqueado.

Estado: Todavía bloqueado. Estado: Todavía bloqueado. China: LinkedIn cerró su Estado: LinkedIn ya no opera sus servicios sociales ni de tablero de trabajo completos en China. LinkedIn cerró su servicio principal en China y pasó a un modelo limitado.LinkedIn ya no opera sus servicios sociales ni de tablero de trabajo completos en China.

Estado: LinkedIn ya no opera todos sus servicios sociales ni su tablero de empleo en China. Estado: LinkedIn ya no opera todos sus servicios sociales ni su tablero de empleo en China.

5. Configura flujos de trabajo de automatización

La divulgación en LinkedIn no se limita al envío de solicitudes de conexión. Es necesario realizar el seguimiento de las respuestas y hacer un seguimiento constante para, finalmente, convertir a tus clientes potenciales en clientes de pago.

Cuando gestionas el contacto con cientos de clientes potenciales, es imposible hacerlo todo manualmente. Necesitas flujos de trabajo automatizados con IA que sigan funcionando incluso cuando no estés supervisando cada respuesta.

Sin embargo, al realizar la automatización, asegúrate de configurar los siguientes límites:

Establece solicitudes de conexión diarias.

Envía solicitudes de conexión a intervalos regulares.

Envía mensajes durante el horario laboral de los clientes potenciales para maximizar las tasas de respuesta y parecer más humano.

¿Cómo te ayuda ClickUp?

Con ClickUp Automatizaciones, puedes crear flujos de trabajo basados en desencadenantes sin código que se activan cuando los clientes potenciales pasan por diferentes fases. Estos flujos de trabajo ejecutan tu sistema de divulgación en segundo plano.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Define reglas «si esto, entonces aquello» en Automatizaciones que te ahorrarán horas de trabajo y evitarán que se pasen por alto pasos importantes.

Por ejemplo, puedes configurar una automatización para aplicar una etiqueta «Conectado» tan pronto como un cliente potencial pase al estado «Conexión aceptada», manteniendo tu CRM actualizado.

Las automatizaciones también pueden vincularse a próximas fechas límite, cambios en las personas asignadas o incluso eventos de control de tiempo, lo que garantiza que las tareas se etiqueten de forma coherente.

⭐ Bonificación: ClickUp Agents lleva tu automatización un paso más allá. A diferencia de las simples reglas basadas en desencadenantes, Agents puede ejecutar tareas continuas de varios pasos en tu nombre. Por ejemplo, puedes crear un agente que: Comprueba tu lista de Contactos de LinkedIn cada mañana.

Identifica a los clientes potenciales a los que no se ha hecho un seguimiento en 3 días.

Resumir el último mensaje o nota.

Crea una tarea llamada «Enviar seguimiento 2 a [cliente potencial]».

Te lo asigna con una fecha límite.

6. Lanza, supervisa y amplía tu campaña de divulgación.

Comienza tu campaña de divulgación a pequeña escala y comprueba su eficacia antes de ampliarla a toda tu lista de clientes potenciales.

Durante la semana de prueba, supervisa las siguientes métricas clave:

Tasa de aceptación: debe ser superior al 30 % para los clientes potenciales bien seleccionados; cualquier porcentaje inferior indica una selección deficiente o mensajes poco convincentes.

Visitas al perfil : si las tasas de vistas tras recibir solicitudes son altas, pero la tasa de aceptación es baja, esto sugiere la necesidad de optimizar el perfil.

Índices de respuesta: realiza un seguimiento del número de contactos aceptados que responden a tu primer mensaje de seguimiento; intenta alcanzar un índice de respuesta del 15-20 %.

Una vez que tu campaña de prueba muestre resultados consistentes, amplía gradualmente su alcance.

Crea múltiples variaciones de campañas exitosas. Prueba diferentes sectores, tamaños de empresa o títulos de trabajo, manteniendo tus plantillas de mensajes y secuencias de tiempo probadas.

¿Cómo te ayuda ClickUp?

Utiliza los paneles de ClickUp para ver en qué estás trabajando y convertirlo en tablas y gráficos.

Los paneles extraen automáticamente datos de las tareas y los campos en los que estás trabajando para crear una vista general unificada en tu entorno de trabajo.

Incluso puedes crear paneles de elaboración de informes internos y externos detallados para todas tus cuentas. Un panel maestro para la alta dirección y paneles individuales para todos los SDR.

Elige entre las tarjetas del panel para personalizarlo según tus necesidades. Expórtalas en PDF y envíalas a las partes interesadas correspondientes.

Obtén resúmenes y actualizaciones instantáneas con IA gracias a los paneles de control de ClickUp.

⚒️ Truco rápido: Las tarjetas de IA te proporcionan información en tiempo real y actualizada automáticamente directamente en tu panel de control de ClickUp. En el caso de la divulgación en LinkedIn, esto se traduce en: Añade una tarjeta de resumen ejecutivo de IA para obtener una instantánea en tiempo real de tu canal de divulgación (conectado, en espera de respuesta, seguimiento pendiente).

Añade una tarjeta StandUp por IA para ver los aspectos más destacados del día, como los clientes potenciales que han interactuado, los clientes potenciales estancados o los seguimientos pendientes.

Utiliza una tarjeta de metas de IA para mantenerte alineado con los objetivos semanales: número de solicitudes de conexión, respuestas o reuniones programadas. Las tarjetas de IA extraen el contexto de tus tareas, estados, campos personalizados y notas, y te ofrecen un resumen de los datos generado por IA.

👀 ¿Sabías que...? Según Statista, más del 84 % de los profesionales del marketing B2B creen que LinkedIn ofrece el mayor valor para su organización en comparación con otras plataformas, como Facebook y Twitter.

Indicaciones probadas para la divulgación en LinkedIn

¿Cómo evitar las solicitudes de conexión genéricas que la gente detecta a kilómetros de distancia?

Utiliza indicaciones bien pensadas para que cada mensaje sea relevante y pueda ayudarte en tus esfuerzos de prospección.

Aquí tienes algunas indicaciones útiles.

🤖 Indicaciones para las solicitudes de conexión

Indicación: Escribe una nota de conexión de 200 caracteres que relacione mi motivo para conectar con un detalle específico de la última publicación del cliente potencial, la iniciativa de la empresa o el cambio en el sector. Haz que parezca una observación entre iguales, no un argumento de venta.

Indicación: Crea una breve nota de conexión que haga referencia a un detalle poco común del perfil del cliente potencial (por ejemplo, trabajo voluntario, proyecto paralelo, certificación especializada) para mostrar un interés genuino por los detalles. Evita vender nada.

Si eres nuevo en el uso de la IA en el equipo de ventas, este vídeo te muestra las herramientas, indicaciones y plantillas que puedes incorporar hoy mismo a tu divulgación.

🤖 Indicaciones para el primer mensaje

Indicación: Escribe un mensaje de 2 o 3 frases que utilice una interrupción de patrón (un cumplido, una idea o una observación inesperados) extraída de la actividad del cliente potencial o de las noticias de la empresa, algo que les haga detenerse y pensar.

Indicación: Crea un mensaje de presentación que enmarque la conversación en torno a las prioridades actuales del cliente potencial en función de su rol y su actividad reciente. Haz que suene como una curiosidad bienintencionada, no como una simple toma de contacto.

Indicación: Reescribe este mensaje para convertirlo en una introducción concisa y llamativa que haga referencia a una métrica, tendencia o cambio específico relevante para el rol del cliente potencial.

🤖 Indicaciones posteriores a la interacción

Indicación: Redacta un mensaje directo que continúe la conversación de su publicación reciente; añade un punto de vista contrario o alternativo para provocar un intercambio más profundo sin ser conflictivo.

Indicación: Crea un mensaje en respuesta a esta publicación de LinkedIn que destaque un matiz que el cliente potencial no ha mencionado, pero que agradecería. Mantén un tono coloquial e inteligente.

🤖 Indicaciones de seguimiento

Indicación: Escribe un mensaje de seguimiento que añada nuevo valor en lugar de repetir el primer mensaje. Extrae una idea relevante del sector del cliente potencial y conéctala de forma significativa con tu argumento anterior.

Indicación: Crea un seguimiento que asuma una intención positiva (están ocupados), introduzca una micro-idea y haga una pregunta sin presión que les guste responder.

🤖 Indicaciones basadas en información

Indicación: Redacta un mensaje que comparta una tendencia o señal específica relevante para su rol, respaldada por una línea de lógica de soporte. El mensaje debe parecer algo que ellos marcarían como marcador, no ignorarían.

Indicación: Crea un mensaje directo basado en información que extraiga una microtendencia de los últimos 30 días en su sector y la presente como una observación reflexiva. Sin vender.

🤖 Indicaciones para iniciar una conversación

Indicación: Redacta un mensaje directo que plantee una pregunta reflexiva y específica basada en los antecedentes del cliente potencial, la fase en la que se encuentra la empresa o los logros recientes, algo a lo que quieran responder porque demuestra una curiosidad genuina.

Indicación: Escribe una breve introducción que establezca una conexión entre un elemento de su experiencia pasada y algo relevante que esté sucediendo hoy en día en su sector.

📚 Más información: Cómo contactar con reclutadores en LinkedIn (+ejemplos)

Buenas prácticas para la divulgación en LinkedIn impulsada por IA

La IA facilita la divulgación en LinkedIn, pero hay más en juego que nunca.

Todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas. Esto significa que, a menos que envíes mensajes hiperpersonalizados, tu divulgación no llamará la atención.

1. Crea todos los mensajes de LinkedIn basándote en información real.

La IA funciona mejor cuando tiene algo específico a lo que aferrarse. Aliméntala con información sobre tu público objetivo, incluyendo sus publicaciones recientes, cambios de rol, tendencias de contratación o cualquier otro detalle que hayas recopilado en tu CRM de LinkedIn.

Pídele que genere un mensaje de LinkedIn que refleje esas señales. Con estos datos, te sorprenderá lo humano que suena el mensaje de LinkedIn.

2. Mantén tu cuenta de LinkedIn segura respetando los límites de LinkedIn.

Las plataformas de IA y automatización pueden hacer que tu divulgación en LinkedIn resulte muy sencilla, pero el algoritmo de LinkedIn penaliza cualquier actividad que parezca poco natural.

No superes el límite semanal de invitaciones, evita los picos repentinos de mensajes y distribuye la actividad a lo largo del día para imitar el comportamiento normal de los usuarios.

Si gestionas varias cuentas de LinkedIn en tu equipo (para SDR, fundadores o miembros que tratan con clientes), asegúrate de que cada cuenta respete sus propios límites de seguridad. Cada cuenta debe mantener su propio ritmo de envío, periodo de calentamiento y patrón de actividad diario.

3. Utiliza tu herramienta de prospección de LinkedIn para mejorar la precisión.

LinkedIn Sales Navigator o cualquier herramienta de prospección de LinkedIn debería ayudarte a llegar a mejores clientes potenciales, no a más clientes potenciales.

La IA puede puntuar clientes potenciales, extraer contexto y detectar señales positivas cuando tus datos de segmentación son precisos. Ni siquiera una personalización excelente puede arreglar una lista deficiente.

La IA puede redactar introducciones, resumir perfiles, reescribir tu mensaje y crear microinformaciones.

Ten cuidado de no convertir tu divulgación en spam. Utiliza las herramientas de automatización de LinkedIn para el seguimiento, la secuenciación y el enriquecimiento, pero mantén la lógica y el tono de los mensajes con un enfoque humano.

5. Adapta cada contacto a la fase, el rol y la urgencia de tu público objetivo.

Los altos directivos responden a la estrategia; los mandos intermedios responden a la practicidad; los operadores responden a los detalles. Pide a la IA que ajuste el tono, el valor y el enfoque en función de con quién estés hablando.

El outreach en LinkedIn funciona mejor cuando tu mensaje se ajusta a los retos actuales del cliente potencial.

6. Utiliza la IA para explorar múltiples ángulos

Cuando realices la automatización de la prospección en LinkedIn, pide a la IA que te proporcione varias versiones del mensaje. Pueden estar basadas en conocimientos, en problemas o en opiniones contrarias.

Identifica la idea más sólida y redacta un mensaje hiperpersonalizado que destaque entre los demás mensajes de una bandeja de entrada abarrotada.

Principio Qué hacer Por qué es importante Crea cada mensaje basándote en información real Utiliza la IA con un contexto específico: publicaciones recientes, cambios de rol, notas de CRM o señales positivas para generar mensajes personalizados. Más contexto = un alcance más humano, relevante y de alta calidad. Respeta los límites de LinkedIn para mantener tu cuenta segura. Mantente dentro de los patrones de actividad naturales de LinkedIn; escalona las acciones; dale a cada cuenta su propio calentamiento y ritmo. Evita las marcas, las restricciones y protege la capacidad de entrega. Utiliza herramientas de prospección para obtener precisión, no volumen. Utiliza Sales Navigator o tu herramienta de prospección para refinar el ajuste del objetivo; deja que la IA puntúe los clientes potenciales y extraiga señales. Una buena personalización no puede arreglar una mala lista. Considera las herramientas de automatización como ayudantes, no como sustitutos. Utiliza la automatización para los seguimientos, la secuenciación y el enriquecimiento; mantén la lógica y el tono de los mensajes con un enfoque humano. Evita el volumen de spam y mantiene la autenticidad. Alinea la divulgación con el rol, la fase y la urgencia Pide a la IA que ajuste el tono y el enfoque: estrategia para altos directivos, practicidad para gerentes, detalles específicos para operadores. La relevancia aumenta la probabilidad de respuesta. Utiliza la IA para explorar múltiples ángulos Genera variaciones (basadas en conocimientos, en problemas o contrarias) y elige la idea más sólida. Ayuda a que tu mensaje destaque en bandejas de entrada abarrotadas.

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas para gestionar el alcance de los influencers

Optimiza tu divulgación en LinkedIn con ClickUp.

Los mejores mensajes de LinkedIn son aquellos que parecen haber sido escritos por ti.

Las herramientas de automatización de LinkedIn te ayudan a enviarlos.

ClickUp te ayuda a gestionar todo el sistema: tus secuencias, notas, ganchos de personalización, reescrituras de IA y seguimientos.

¿Qué te impide realizar la automatización de tu divulgación en LinkedIn? Regístrate en ClickUp de forma gratuita y empieza ya.