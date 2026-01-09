Las mejores alternativas al navegador Comet para probar en 2026

Los navegadores modernos ya no son ventanas pasivas a Internet. Son hubs de productividad, copilotos de IA, asistentes de investigación y herramientas de privacidad, todo en uno.

Comet Browser intentó redefinir esa experiencia, pero para muchos usuarios, su capa de IA sigue pareciendo experimental en lugar de esencial.

Por eso, esta guía explora las mejores alternativas a Comet Browser que ofrecen capacidades de IA más inteligentes y un mejor rendimiento.

¿Por qué optar por alternativas a Comet Browser?

Aunque a los usuarios les encanta el concepto de una experiencia de navegación basada en la IA de Comet, a menudo la encuentran menos revolucionaria en la práctica.

Estas son algunas de las limitaciones de la herramienta:

Falta de integraciones : ofrece conexiones nativas limitadas con plataformas de gestión de proyectos, documentación y colaboración, lo que crea fricciones para los usuarios que dependen de flujos de trabajo estrechamente conectados.

Personalización limitada : no ofrece un control detallado sobre las extensiones, los diseños, los atajos o la automatización.

Rendimiento inconsistente: provoca problemas de estabilidad y rendimiento para los usuarios que dependen de múltiples pestañas, extensiones o flujos de trabajo asistidos por IA.

Sin sistema de productividad integrado: carece de funciones de gestión de tareas, seguimiento de metas, agentes de IA, sincronización de contexto entre dispositivos, etc.

Alternativas a Comet Browser de un vistazo

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* Arc Browser Navegación organizada y moderna con separación intuitiva de los entornos de trabajo. Espacios para múltiples contextos de navegación, barra lateral con pestañas verticales, barra de comandos para una navegación rápida. Free Google Chrome Velocidad, fiabilidad y amplia compatibilidad con extensiones. Sincronización perfecta entre dispositivos, amplio ecosistema de extensiones, servicios de Google integrados. Free Microsoft Edge Copilot Productividad asistida por IA e integración con Microsoft 365. Copilot integrado para la generación y resumición de contenido, Immersive Reader, colecciones para guardar investigaciones y notas. Free SigmaOS Multitarea y organización del flujo de trabajo para usuarios preocupados por la productividad. Entornos de trabajo similares a proyectos, Look It Up para resúmenes de múltiples fuentes, vistas previas Command-Hover. Gratis; los planes Pro comienzan en 20 $ al mes. Brave Browser Fuerte protección de la privacidad y bloqueo de anuncios. Brave Shields, ventanas privadas Tor integradas, Brave Talk integrado para videollamadas privadas, asistente Leo IA. Gratis; precios personalizados. Navegador DuckDuckGo Privacidad estricta de forma predeterminada y cero seguimiento de datos. Bloqueo de rastreadores, búsqueda cifrada, botón Fire para borrar datos con un solo clic. Gratis; los planes Pro comienzan en 9,99 $ al mes. Navegador Dia Navegación minimalista y sin distracciones con una ligera integración de IA. Interfaz con pestañas verticales, tono del asistente de IA personalizable, omnibox de IA para comandos en lenguaje natural. Gratis; los planes Pro comienzan en 20 $ al mes. Opera Neon Interfaz creativa y experimental con automatización de IA integrada. Pestañas visuales en forma de burbuja, herramientas de IA (Chat, Pendiente, Make), mensajería integrada, reproductor de vídeo emergente, captura de instantáneas de páginas web. 19,90 $ Zen Browser Navegación diaria limpia y pulida con personalización. Modo compacto para minimalismo, editor de PDF integrado, navegación con rendimiento optimizado. Free Vivaldi Amplia personalización y control para usuarios avanzados. Diseños de diseños de pestañas ajustables, mosaico de pantalla dividida, personalización de temas y gestos personalizados. Free Arc Search Respuestas rápidas basadas en IA para investigar y leer. Resumir Browse for Me, archivo automático de pestañas, vista de lectura optimizada. Free

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Comet Browser que puedes utilizar

Echemos un vistazo detallado a las mejores alternativas al navegador Comet 🔍.

1. Arc Browser (ideal para una navegación organizada y moderna)

a través del navegador Arc

Si eres de los que tienen unas 47 pestañas abiertas en este momento, Arc Browser puede ser una buena opción. Una gran función que ofrece: Espacios. Se trata de entornos de trabajo dedicados que separan claramente tus contextos de navegación. Asigna uno para el trabajo, otro para proyectos personales y otro para cualquier actividad secundaria que quieras desarrollar. Cada espacio tiene sus propias pestañas, marcadores e incluso temas.

Además, Arc prescinde por completo de las pestañas horizontales en favor de una barra lateral vertical que te permite ver lo que hay en cada pestaña.

La barra de comandos mejora la navegación y el control con una búsqueda al estilo Spotlight para toda tu experiencia de navegación. Con un solo atajo de teclado, puedes saltar instantáneamente a cualquier pestaña abierta, página anclada, marcador o acción del navegador.

Las mejores funciones de Arc Browser

Abre un mininavegador para realizar búsquedas rápidas sin interrumpir tu flujo de trabajo actual con Little Arc .

Personaliza sitios web con Boosts , que te permiten modificar visual y funcionalmente la apariencia y el comportamiento de las páginas.

Haz una lluvia de ideas de forma visual utilizando Easels, que son espacios similares a pizarras blancas para notas, capturas de pantalla y elementos de diseño.

Limitaciones de Arc Browser

Se trata principalmente de una aplicación centrada en el escritorio, y la experiencia con Mac es significativamente mejor que con las versiones de Windows en términos de funciones y estabilidad.

Precios de Arc Browser, el navegador

Free

Valoraciones y reseñas de Arc Browser

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? La «navegación privada » fue introducida por primera vez por Safari de Apple en 2005. Años más tarde, Chrome y Firefox siguieron su ejemplo.

2. Google Chrome (el mejor en cuanto a velocidad y compatibilidad con extensiones)

a través de Google Chrome

Google Chrome ofrece un enorme ecosistema de extensiones para navegadores, basado en Chromium, lo que garantiza la compatibilidad entre plataformas y frecuentes actualizaciones de seguridad. A veces, esta fiabilidad es justo lo que necesitas.

La biblioteca de extensiones de la plataforma lo cubre todo: bloquear distracciones, anotar archivos PDF e incluso realizar la automatización de tareas repetitivas. Su tienda web cuenta con miles de soluciones probadas por millones de usuarios (no es de extrañar que los usuarios digan «Búscalo en Google, ¿no?»).

La sincronización entre dispositivos también es perfecta. Tus pestañas, marcadores, contraseñas e historial te acompañan a todas partes. Y si eres desarrollador, DevTools de Chrome ofrece herramientas avanzadas para la depuración, el análisis del rendimiento, la inspección de redes y las pruebas de diseño responsivo.

Las mejores funciones de Google Chrome

Transmite pestañas o todo tu escritorio directamente a Chromecast o televisores inteligentes para colaborar sin esfuerzo.

Obtenga protección integrada contra el phishing y el malware, sandboxing, actualizaciones automáticas y alertas de violación de contraseñas.

Disfruta de servicios integrados de Google como Google Translate para traducciones instantáneas de páginas y Google Safe Browsing que te da una advertencia en tiempo real sobre sitios peligrosos.

Limitaciones de Chrome

Su gestor de contraseñas no puede diferenciar entre contraseñas y OTP, lo que hace que los pagos en línea sean ineficaces.

Precios de Chrome

Free

Valoraciones y reseñas de Google Chrome

G2: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Chrome?

Según un crítico de Capterra:

Hay muchas aplicaciones de navegación, pero Chrome es la que más me gusta por su sencillez y su interfaz de usuario simple. Me gustan funciones como la navegación por pestañas, los marcadores, la potente barra de búsqueda y la excelencia de Chrome en las búsquedas, que facilitan encontrar la información que necesitas...

Hay muchas aplicaciones de navegación, pero Chrome es la que más me gusta por su sencillez y su interfaz de usuario intuitiva. Me gustan funciones como la navegación por pestañas, los marcadores, la potente barra de búsqueda y la excelente capacidad de Chrome para encontrar fácilmente la información que necesitas...

🧠 Dato curioso: ¡Google Chrome se lanzó en 2008 con un cómic! Google publicó un cómic ilustrado de 38 páginas en el que explicaba cómo funcionaba Chrome. Así es como se veía: a través de Google Books

📚 Más información: Las mejores extensiones de Chrome para la productividad

3. Microsoft Edge (el mejor para la productividad asistida por IA)

a través de Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot combina la velocidad y la compatibilidad de Edge, basado en Chromium, con una IA generativa integrada centrada en la productividad. La barra lateral proporciona asistencia en tiempo real para resumir páginas, generar contenido, responder preguntas y realizar tareas basadas en la web mediante la automatización. Se integra profundamente con la suite Microsoft 365 para la productividad empresarial.

Su integración empresarial lo diferencia de Comet. Edge Copilot se conecta a los flujos de trabajo empresariales existentes. Si tu empresa utiliza herramientas de Microsoft, este navegador con IA se convertirá en parte de tu ecosistema.

Puede redactar correos electrónicos en Outlook, crear informes utilizando los datos de su empresa, extraer información de documentos de SharePoint y optimizar el trabajo con atajos inteligentes. Obtendrá todo esto al tiempo que cumple con las políticas de seguridad y cumplimiento normativo de nivel corporativo.

Las mejores funciones de Microsoft Edge

AI Copilot integrado, accesible desde una barra lateral dedicada dentro de Edge. Utiliza la IA para mejorar tu productividad redactando, resumiendo y analizando contenido con suintegrado, accesible desde una barra lateral dedicada dentro de Edge.

Activa Immersive Reader para leer sin distracciones, simplificando las páginas web en formatos limpios.

Organiza tus investigaciones, imágenes y notas, sincronízalas entre dispositivos y expórtalas a Word o Excel con su función Colecciones .

Limitaciones de Microsoft Edge

A veces, se bloquea durante ciertas tareas (scripts).

Precios de Microsoft Edge

Free

Valoraciones y reseñas de Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (más de 320 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 540 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Edge?

De un crítico de G2:

Lo que me resulta más útil es la rapidez con la que funciona como motor de búsqueda. La mayoría de los dispositivos que utilizo tienen otro navegador predeterminado/a, por lo que tengo que realizar una selección intencionada de Edge, pero en general solo he tenido experiencias positivas con él.

Lo que me resulta más útil es la rapidez con la que funciona como motor de búsqueda. La mayoría de los dispositivos que utilizo tienen otro navegador predeterminado/a, por lo que tengo que seleccionar Edge intencionadamente, pero en general solo he tenido experiencias positivas con él.

¿Eres víctima de la proliferación del trabajo? Mira este vídeo para descubrir cómo puedes reunir todo tu trabajo en un solo lugar y ahorrar horas cada semana ⏰.

4. Sigma OS (ideal para la multitarea y la organización del flujo de trabajo)

a través de Sigma OS

Sigma OS optimiza tu experiencia de navegación con multitarea y optimización del flujo de trabajo. Organiza los entornos de trabajo como un tablero de proyectos, lo que te permite agrupar pestañas como tareas, cambiar entre «sesiones» e incluso configurar las pestañas para que se cierren automáticamente una vez completadas.

En lugar de depender de la IA para guiar tu navegación, te ofrece herramientas específicas para mantenerte organizado y concentrado. El cambio fluido te permite pasar fácilmente de una tarea a otra y de un proyecto a otro utilizando una interfaz que da prioridad al teclado. Con un contexto persistente, las pestañas se comportan más como tareas que como páginas temporales.

Además, los atajos centrados en la productividad, la agrupación inteligente de pestañas y la potente navegación en pantalla dividida lo convierten en una buena opción para los profesionales ocupados.

Las mejores funciones de Sigma OS

Utiliza Look it up para recopilar páginas de resumen completas a partir de múltiples fuentes web.

Obtén vistas previas de los enlaces al pasar el cursor con Command-Hover para obtener información rápida sin necesidad de abrir nuevas pestañas.

Personaliza los elementos visuales con Magic Theme, que adapta los colores de tu navegador al sitio web actual para obtener capturas de pantalla estéticas.

Limitaciones de Sigma OS

La herramienta no ofrece compatibilidad con las amplias bibliotecas de extensiones disponibles en Chrome o Edge.

Precios de Sigma OS

Free

Personal Pro: 20 $ al mes

Límite personal: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sigma OS

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Brave Browser (el mejor para una mayor privacidad y bloqueo de anuncios)

a través del navegador Brave

Tus datos están por todas partes. Todos los sitios web te siguen y incluso crean un perfil de tus hábitos de navegación. Brave bloquea los anuncios, los rastreadores y las cookies de terceros de forma predeterminada, por defecto.

Sin scripts de seguimiento ni redes publicitarias cargándose en segundo plano, las páginas se muestran rápidamente. La herramienta también utiliza protecciones de privacidad avanzadas, como la aleatorización de huellas digitales y HTTPS Everywhere.

Además, incluye Leo, un asistente de IA conectado que procesa las consultas localmente siempre que es posible. De esta forma, obtienes información de IA sin enviar tu historial de navegación a ningún otro lugar.

Las mejores funciones de Brave Browser

Protege tu privacidad con Brave Shields, que bloquea anuncios, rastreadores y huellas digitales de forma predeterminada, por defecto.

Navega de forma anónima utilizando ventanas privadas con acceso Tor integrado.

Realiza videollamadas privadas a través de Brave Talk, que está directamente integrado en el navegador.

Limitaciones del navegador Brave

Su bloqueo agresivo ocasionalmente bloquea sitios web que quieren realizar el seguimiento de tu actividad.

Precios de Brave Browser

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Brave Browser

G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 340 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brave Browser?

Esto es lo que opinó un usuario de G2:

Lo que más me gusta de Brave es su función «sin anuncios», que permite navegar sin distracciones. Su interfaz de usuario es muy buena, limpia y fácil de usar, lo que simplifica mucho la navegación. Además, también ayuda a navegar más rápido.

Lo que más me gusta de Brave es su función «sin anuncios», que hace que la navegación sea más limpia. Su interfaz de usuario es muy buena, limpia y fácil de usar, lo que hace que la navegación sea muy sencilla. Además, también ayuda a navegar más rápido.

📚 Más información: Las mejores extensiones de IA para Chrome que aumentan la productividad diaria.

6. DuckDuckGo (la mejor opción para una privacidad estricta de forma predeterminada)

a través de DuckDuckGo

Los navegadores como Comet requieren un acceso significativo a los datos para funcionar bien. El navegador DuckDuckGo no se ajusta a este paradigma.

Está comprometido con la privacidad, ya que bloquea los rastreadores, encripta las búsquedas y permite la navegación anónima de forma predeterminada. A diferencia de otros navegadores, nunca guarda el historial de búsqueda ni los datos del usuario, e integra HTTPS Everywhere para garantizar conexiones seguras.

El bloqueador de anuncios del navegador elimina automáticamente los elementos intrusivos, y el panel de privacidad te ayuda a supervisar el seguimiento del sitio en tiempo real. A los sitios web se les asigna una sencilla calificación de privacidad (A-F) para que puedas ver rápidamente en qué medida un sitio respeta la privacidad del usuario y decidir si deseas seguir navegando por él.

Las mejores funciones de DuckDuckGo

Borra los datos de navegación al instante con un solo clic en el botón Fire Button , que elimina las cookies, el historial y los rastreadores.

Activa Global Privacy Control (GPC) , un estándar de privacidad que indica automáticamente a los sitios web que no realicen seguimiento ni permitan el uso compartido de tus datos.

Utiliza Bangs atajos para buscar o navegar directamente a miles de sitios web específicos con un comando rápido.

Limitaciones de DuckDuckGo

Interfaz obsoleta y falta de herramientas avanzadas en comparación con otros navegadores, lo que hace que las búsquedas sean menos relevantes.

Precios de DuckDuckGo

Free

Servicio de suscripción cuatro en uno: 9,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de DuckDuckGo

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DuckDuckGo?

Un crítico de Capterra dijo:

Se centra totalmente en la privacidad del usuario. Al 100 %. Me encanta que haya una opción para realizar conexiones a diferentes dominios de todo el mundo y que haya un botón con una llama que borra (y me refiero a borrar de verdad) la información, por lo que uno puede saltar de un sitio a otro.

Se centra totalmente en la privacidad del usuario. Al 100 %. Me encanta que haya una opción para realizar conexiones a diferentes dominios de todo el mundo y que haya un botón con forma de llama que borra (y me refiero a borrar de verdad) la información, por lo que uno puede navegar libremente.

Centrado en el diseño y la experiencia

7. Dia Browser (ideal para un uso minimalista y sin distracciones)

a través del navegador Dia

Dia Browser se desarrolló para usuarios que querían una interfaz sencilla sin renunciar a funciones avanzadas de productividad. Dispone de pestañas verticales, gestión del entorno de trabajo y atajos de teclado, pero en un paquete minimalista.

El sistema Skills de la herramienta te permite utilizar la IA para resumir automáticamente artículos, redactar correos electrónicos con tu propio estilo, generar guías de estudio o realizar tareas especializadas. Puedes autoformarte o pedir explicaciones y practicar con problemas sobre cualquier tema mientras navegas. Además, la personalidad y el tono del chatbot con IA se pueden personalizar para adaptarse a tu estilo.

Las conversaciones, el historial y otros datos personales se cifran y almacenan localmente. Solo se envía a socios de confianza el contexto mínimo necesario para dar una respuesta.

Las mejores funciones de Dia Browser

Interactúa al instante con conversaciones de IA integradas junto a las pestañas para obtener respuestas rápidas.

Write for me del navegador con IA, disponibles directamente al escribir. Acelera la creación de contenido con las sugerencias de textodel navegador con IA, disponibles directamente al escribir.

Genera citas, tarjetas didácticas, currículos y presupuestos rápidamente con los atajos de IA integrados.

Limitaciones del navegador Dia

Solo está disponible en macOS con Apple Silicon (M1 y posteriores), lo que establece un límite en el acceso para los usuarios de Windows y Linux.

Precios de Dia Browser, el navegador

Free

Pro: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Dia Browser

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? El prefijo «www» que todavía vemos hoy en día en las URL es en realidad opcional. Se trataba solo de una convención de nomenclatura, no de un requisito técnico.

8. Opera Neon (la mejor opción para una interfaz creativa y experimental)

a través de Opera Neon

El siguiente en nuestra lista es Opera Neon. Se trata de un asistente digital basado en IA que también funciona como navegador. La plataforma cuenta con una interfaz creativa y experimental basada en herramientas de automatización del navegador. Incluye Chat, Do y Make (varios asistentes de IA) que permiten a los usuarios participar en conversaciones, automatizar tareas web y crear aplicaciones compartibles directamente en el navegador.

La interfaz también es diferente. Las pestañas aparecen como burbujas, los diseños son visualmente inmersivos y todo se percibe como dinámico. La herramienta puede incluso trabajar en tareas mientras el usuario está desconectado, gracias a su inteligencia basada en la nube.

Las mejores funciones de Opera Neon

Comunícate directamente en el navegador con la mensajería integrada.

Realiza múltiples tareas viendo vídeos en reproductores emergentes mientras sigues navegando.

Captura y guarda instantáneas de páginas web rápidamente para consultarlas o para un uso compartido.

Limitaciones de Opera Neon

Atajos de teclado estándar inconsistentes o inexistentes

Precios de Opera Neon

Estándar: 19,90 $.

Valoraciones y reseñas de Opera Neon

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? El término «guerra de los navegadores » se acuñó durante la rivalidad de la década de 1990 entre Netscape Navigator e Internet Explorer. En aquel entonces, Netscape era el navegador dominante, con más del 80 % del mercado. Pero cuando Microsoft incluyó Internet Explorer de forma gratuita en todos los PC con Windows, la competencia se intensificó.

9. Zen Browser (el mejor para una navegación diaria limpia y pulida)

a través del navegador Zen

Zen Browser está diseñado para usuarios que valoran la estética limpia y la navegación fluida en el día a día. La interfaz es minimalista, por lo que puedes centrarte en las tareas esenciales con transiciones fluidas y barras de herramientas despejadas. Disfrutarás de modo de lectura, marcadores rápidos y sutiles integraciones de productividad.

Personaliza tu navegador al máximo utilizando colores de fondo, temas cromáticos, degradados, tamaños de elementos y ubicaciones de diseño. Además, la plataforma te permite importar CSS personalizado a través de archivos Chrome de usuario para transformar la funcionalidad de tu navegador más allá de la configuración predeterminada.

Zen Mods son extensiones ligeras creadas por los usuarios que amplían tanto el diseño como la funcionalidad. Esto te proporciona complementos generados por los usuarios y actualizados con frecuencia que mejoran tanto el diseño como la usabilidad. Otra función destacada es Zen Glance, que te permite previsualizar enlaces rápidamente con ventanas superpuestas para realizar múltiples tareas y búsquedas.

Las mejores funciones de Zen Browser

Utiliza el modo compacto para ocultar la barra lateral de pestañas cuando no la necesites.

Optimiza el rendimiento con un menor uso de memoria y una mejor eficiencia térmica en comparación con la competencia.

Edita archivos PDF con un editor integrado que incluye funciones de anotación, inserción de imágenes y una interfaz intuitiva.

Limitaciones de Zen Browser

Zen Browser no tiene versión móvil, lo que supone un límite para los usuarios que dependen de la sincronización entre dispositivos.

Precios de Zen Browser, el navegador

Free

Valoraciones y reseñas de Zen Browser

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: La navegación por pestañas, la función que te permite mantener varias páginas web abiertas en una sola ventana, se remonta a 1994, cuando un navegador poco conocido llamado InternetWorks (de BookLink Technologies) introdujo por primera vez la idea a través de una interfaz de documentos múltiples (MDI).

10. Vivaldi (el mejor para una personalización y un control avanzados)

a través de Vivaldi

Mientras que Comet es un asistente de IA que hace cosas por ti, Vivaldi te ofrece un conjunto de herramientas con las que puedes crear exactamente lo que necesitas. Es una herramienta sólida para los usuarios que buscan una personalización profunda y un control granular sobre todos los aspectos de la navegación.

Puedes modificar casi todo, incluyendo la reorganización del diseño de las pestañas (horizontal o vertical), el apilamiento de pestañas para flujos de trabajo agrupados y la división de la pantalla con mosaicos de pestañas. Ajusta los temas cromáticos, los atajos de navegación e incluso configura los gestos de movimiento.

Además, la herramienta incluye un panel de notas integrado, una herramienta de captura de pantalla, un Calendario y un cliente de correo electrónico. Mientras que Comet adopta un enfoque de productividad basado en la IA, Vivaldi te proporciona los elementos básicos para crear tu entorno de navegación manualmente.

Las mejores funciones de Vivaldi

Garantiza la privacidad bloqueando los rastreadores, controlando la sincronización de datos y desactivando los análisis.

Optimiza el rendimiento hibernando las pestañas que no utilices para reducir el uso de memoria y CPU.

Guarda ventanas completas del navegador para revisarlas o restaurarlas más tarde con su función de instantáneas.

Limitaciones de Vivaldi

Los usuarios se quejan de que el navegador se bloquea cuando navegan en modo incógnito.

Precios de Vivaldi

Free

Valoraciones y reseñas de Vivaldi

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vivaldi?

De un usuario de Capterra:

Creo que la mejor función de este navegador es la gestión de pestañas, ya que puedes moverlas donde quieras.

Creo que la mejor función de este navegador es la gestión de pestañas, ya que puedes moverlas donde quieras.

Navegador con tecnología IA

11. Arc Search (la mejor opción para obtener respuestas rápidas basadas en IA)

a través de Arc Search

Arc Search es un navegador móvil de Arc Browser. Se centra en una cosa: ayudarte a encontrar y comprender la información rápidamente. Su función Browse for Me resumiría el conocimiento de toda la web y ofrece respuestas concisas en una barra lateral optimizada.

La plataforma también integra modelos avanzados de IA que gestionan las consultas de forma conversacional, filtran los resultados por relevancia y ofrecen enlaces rápidos para una exploración más profunda.

La diferencia clave con respecto a Comet es que Arc Search es una herramienta de investigación, no un ejecutor de tareas. Esto lo hace muy valioso para investigadores, estudiantes y cualquier persona que realice lecturas profundas en línea.

Las mejores funciones de Arc Search

Resumir páginas web con Pinch to Summarize , que condensa artículos largos en resúmenes concisos generados por IA.

Participa en conversaciones en lenguaje natural con Call Arc, que te permite interactuar con IA mediante voz, imitando una llamada telefónica.

Archiva automáticamente las pestañas antiguas para mantener tu navegación ordenada.

Limitaciones de Arc Search

Pueden surgir problemas de rendimiento cuando se manejan demasiadas pestañas o aplicaciones web que consumen muchos recursos.

Precios de Arc Search

Free

Valoraciones y reseñas de Arc Search

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Automatiza las acciones de tu navegador web con ClickUp.

El trabajo actual no funciona.

Nuestros proyectos, conocimientos y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que nos ralentizan.

ClickUp reduce la proliferación de herramientas al combinar proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Así es como ClickUp consolida todo lo que necesitas:

Lleva la web a tu entorno de trabajo.

La extensión de ClickUp para Chrome te permite capturar información de cualquier lugar de Internet e importarla a tu entorno de trabajo de ClickUp.

Convierte tu historial de navegación en información útil con la extensión de Chrome de ClickUp.

Supongamos que estás leyendo un artículo con ideas para tu próxima campaña. No es necesario cambiar de contexto, solo tienes que:

Marca una página y conviértela en una y conviértela en una tarea de ClickUp con un título, una URL y una captura de pantalla.

Realice el seguimiento del tiempo directamente desde su navegador mientras investiga o escribe.

Captura y anota capturas de pantalla , incluyendo dibujos, difuminados o marcas, antes de adjuntarlas a un comentario.

Añade notas o recordatorios utilizando tu utilizando tu Bloc de notas ClickUp sincronizado, accesible desde cualquier página.

Adjunta correos electrónicos de Gmail directamente a las tareas, para que tu bandeja de entrada y tu entorno de trabajo permanezcan conectados.

🔍 ¿Sabías que... En los primeros navegadores de los años 90 y principios de los 2000, la barra de direcciones se utilizaba exclusivamente para introducir una URL completa. Si se escribía una consulta que no fuera una URL, como «gatos», se producía un error o fallaba la navegación. La funcionalidad cambió cuando se combinaron la barra de direcciones y la barra de búsqueda, lo que se conoce como « omnibox» en Google Chrome.

Añade productividad impulsada por IA.

Has recortado ese interesante artículo sobre campañas utilizando la extensión de Chrome de ClickUp, convirtiéndolo en una tarea, adjuntando notas e incluso realizando un seguimiento del tiempo mientras investigabas.

¿Y ahora qué? ClickUp Brain, el asistente con tecnología IA de la plataforma, convierte esta información en acción.

Pide a ClickUp Brain que analice el contenido que marcas con un marcador mientras navegas.

Las funciones de búsqueda inteligente extraen al instante lo más destacado de tus páginas marcadas como favoritas, documentos enlazados y tareas relacionadas, lo que te proporciona un resumen contextual sin necesidad de realizar una búsqueda manual.

Las ideas que capturas con la extensión de Chrome se convierten en estrategias, planes y comunicaciones pulidas. Además, ClickUp Brain está diseñado con privacidad de nivel empresarial, por lo que tus datos permanecen seguros.

Además, el software de red neuronal genera automáticamente tareas, subtareas y personas asignadas, e incluso rellena los cronogramas o las actualizaciones de progreso a medida que avanza el trabajo.

Esto es lo que Chelsea Bennett, directora de compromiso con la marca de Lulu Press, dijo sobre ClickUp:

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a tener una conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo y lo ha hecho más eficiente.

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a tener una conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

Automatiza los flujos de trabajo que mejor se adapten a tus necesidades.

Has recopilado información, creado un plan de campaña con ClickUp Brain y asignado tareas. Ahora es el momento de mantener tu flujo de trabajo funcionando sin problemas y sin necesidad de realizar seguimientos constantes con ClickUp Automatizaciones.

Activa acciones como cambios de estado, asignaciones de tareas, correos electrónicos y notificaciones basadas en reglas como «Cuando una tarea se mueva a en curso, asígnala a X». Puedes elegir entre plantillas prediseñadas para empezar rápidamente o personalizar tus propios flujos de trabajo de automatización de varios pasos.

Crea automatizaciones personalizadas de ClickUp con desencadenantes y acciones específicos para mantener el flujo de tu trabajo.

Da el siguiente salto en productividad con IA.

Si ClickUp Brain te ofrece una forma de gestionar proyectos de forma inteligente, ClickUp BrainGPT te proporciona un hub de IA que realmente piensa en todo tu entorno de trabajo. Obtiene respuestas y contexto de todas tus aplicaciones locales y basadas en la nube para ofrecerte un entorno de trabajo centrado.

Utiliza ClickUp BrainGPT para comprender mejor tu entorno de trabajo.

También puedes buscar en Internet a través de ClickUp Brain y BrainGPT para comprender cualquier información en tiempo real.

Busca en Internet con ClickUp BrainGPT.

De la información del navegador al progreso real sin perder el contexto

Los navegadores con IA son excelentes para responder preguntas. Resumir páginas, ofrecer información relevante y te ayudan a comprender más rápidamente lo que estás leyendo.

Pero una vez que cierras la pestaña, el trabajo suele estancarse.

Alguien tiene que hacerlo:

Convierte esa idea en una tarea.

decide quién es el propietario

Sigue adelante cuando las cosas cambien.

Aquí es donde entran en juego los Superagentes .

Los Super Agents viven dentro de ClickUp y actúan como compañeros de equipo de IA que comprenden el contexto que has capturado mientras navegabas. En lugar de pedirte que repitas lo que has encontrado, continúan donde lo dejó tu navegador.

Por ejemplo:

Recopila información de la web → un Super Agent la convierte en pasos estructurados a seguir.

Marcas una página como importante → un Super Agent realiza un seguimiento cuando el trabajo relacionado se bloquea.

Guardas múltiples fuentes → un Super Agent las conecta en una actualización o resumen con uso compartido.

La diferencia es sutil, pero importante.

Los navegadores te ayudan a consumir información. Los superagentes ayudan a que esa información avance.

Sin necesidad de volver a explicar nada. Sin copiar y pegar. Sin pérdida de contexto.

Encuentre todos sus recursos de trabajo en un solo lugar.

La búsqueda empresarial de ClickUp te ofrece un lugar centralizado para buscar y obtener respuestas en todo tu entorno de trabajo. Conecta tus tareas, documentos, chats, reuniones e incluso aplicaciones de terceros conectadas como Google Drive, Slack, Notion, Gmail y muchas más, para que puedas encontrar lo que necesitas al instante sin tener que buscar en cada plataforma por separado.

Encuentre cualquier cosa en sus entornos de trabajo con Enterprise Search.

Integra la navegación con tu entorno de trabajo de ClickUp

Si hay algo que hemos aprendido de la evolución de los navegadores, es que la velocidad, la simplicidad y las integraciones inteligentes son las que triunfan.

Mientras que Comet opera como una empresa de navegadores con funciones de IA superpuestas, ClickUp es una plataforma de productividad completa con integraciones de navegador. Te ofrece un espacio de trabajo de IA convergente que combina tareas, documentos, colaboración, gestión del trabajo y todas las funciones de IA que puedas desear (¡y mucho más!).

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅

Preguntas frecuentes

Sí, Perplexity Comet es gratis para la mayoría de los usuarios, con todas las funciones principales disponibles en Mac y Windows sin coste alguno. Una suscripción premium llamada Perplexity Max desbloquea capacidades adicionales e integraciones avanzadas.

Algunos de los mejores navegadores web centrados en la privacidad son: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox y Tor Browser.

La IA Leo de Brave, la automatización del flujo de trabajo de Arc Marx y la IA de Microsoft Edge Copilot ofrecen un buen equilibrio entre productividad y privacidad.

Las integraciones permiten que los resúmenes generados por el navegador, las investigaciones recopiladas y las automatizaciones web se introduzcan directamente en las tareas o eventos del calendario de ClickUp. Esto agiliza los flujos de trabajo de gestión de proyectos digitales, lo que le permite activar automatizaciones, crear documentación y sincronizar notas de reuniones entre navegadores.

Sí, Microsoft Edge y Sigma OS pueden replicar muchas de las funciones de Comet. Sin embargo, si buscas una gestión del flujo de trabajo integral y basada en IA, ClickUp es la mejor opción.

Da prioridad a los controles de privacidad y la transparencia. El manejo de datos opcional, la capacidad de controlar la memoria de la IA y unas políticas claras son fundamentales. Las funciones de productividad, como la búsqueda en múltiples fuentes, la síntesis integrada y la integración perfecta con plataformas de gestión de tareas como Clickup, también son imprescindibles.