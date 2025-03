Las 15 mejores apps de flujo de trabajo para mejorar la gestión de proyectos (Gratis & De pago)

Corre conmigo, vamos a empezar con un ejercicio. 🏋🏻‍♀️

Anota todas las apps de flujo de trabajo que utilizas, desde tu proveedor de correo electrónico hasta hojas de cálculo a tu CRM o pila tecnológica.

Ahora, ¿puedes anotar todas las herramientas que utiliza tu gestor de proyectos? ¿Y otros 2-3 colegas?

Si te has quedado sin espacio en la primera página, es probable que hayas visto el problema. Hay tantas apps de flujo de trabajo y, para empeorar las cosas, muchas de las herramientas de tu lista probablemente hacen lo mismo. 👀

Si esto es cierto en tu caso, es hora de replantearse cómo estás haciendo las cosas gestión de su flujo de trabajo .

El hecho de que vea una nueva app, aplicación de flujo de trabajo no significa necesariamente que tenga que adquirirla. . En lugar de hacer malabarismos entre herramientas, empieza a buscar formas de conexión (a internet).

Es decir, busca una app, aplicación de gestión del flujo de trabajo completa, potente y todo en uno. 🤓

¿Qué es una app de gestión del flujo de trabajo?

Una app de gestión del flujo de trabajo es una herramienta de software que ayuda a las personas o a los equipos a planificar, organizar y agilizar sus procesos de trabajo. Suele incluir funciones como el seguimiento de tareas, la gestión de proyectos y herramientas de colaboración, automatización de documentos y elaboración de informes.

Y aunque no existe una aplicación mágica que lo solucione todo, algunas herramientas le ayudarán a acercarse bastante

Examinemos y comparemos las apps clave para la gestión del flujo de trabajo en línea, de modo que empiece a utilizar las mejores herramientas para optimizar sus procesos exclusivos.

Ventajas *Ejemplos de flujos de trabajo y casos de uso* !

Cómo elegir la mejor app de gestión de flujos de trabajo

Esta es nuestra lista de control aprobada por ClickUp sobre cómo prepararse para el intento correcto al gestionar su flujo de trabajo:

1. Escriba su flujo de trabajo

¿Recuerdas el ejercicio del principio de este post? ¡Sorpresa! Ya estás a medio camino de terminar esta mini-tarea.

Conseguir tu proyecto bajo control empieza aquí Documenta tu trabajo en un lenguaje directo y sencillo. Vaya al grano para evitar errores o malas interpretaciones cuando los nuevos miembros del equipo lo consulten por su cuenta

¿Nuestra sugerencia?

Dibújelo Si es usted un estudiante visual -como muchos de nosotros- muestra tu flujo de trabajo en lugar de contarlo. Y si quieres ir más allá, echa un vistazo a Las nuevas Pizarras de ClickUp para llevar tus dibujos, diagramas de flujo de trabajo y procesos a la vida. 🎨

Comparta este documento con su equipo para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo y abra la página flujo de comunicación para los que hayan podido hacer las cosas de otra manera. 💜

Algunos detalles importantes para recordar son:

👉 ¿De qué tareas se trata?

👉 ¿A quién pertenece cada tarea? No olvides mencionar a todos los implicados en la tarea.

👉 Establece tus plazos clave y ruta crítica 👉 ¿Utiliza alguna plantillas de flujo de trabajo ?

2. Identificar relaciones, dependencias y bloqueos

Profundicemos un poco más.

Ya tienes las tareas organizadas, las fechas límite y el trabajo del equipo dividido entre cada miembro. Pero, ¿cuáles son las relaciones entre estas tareas?

No puedes empezar todas las tareas a la vez, pero si determinas las relaciones, dependencias y bloqueos entre los elementos de acción, podrás concretar mejor cuándo empezará y terminará cada fase.

3. Prepárese para hacer actualizaciones y estar listo para pivotar

Lo que ocurre con la gestión del flujo de trabajo es que nunca está terminada. Siempre habrá nuevas formas de optimizar los procesos para que el equipo funcione como una máquina bien engrasada.

Con una perspectiva fresca o algo de retrospectiva, es posible que vea nuevas oportunidades que antes había pasado por alto.

Además, ¡ha llegado a la parte emocionante! Ha terminado el trabajo, ahora es el momento de conectar y reproducir sus procesos en la herramienta de su elección para seguir creando mejores flujos de trabajo.

Las 15 mejores aplicaciones de flujo de trabajo para tu equipo en 2024

1. ClickUp

organice fácilmente su proyecto bajo la jerarquía única de ClickUp, luego personalice cómo visualizar su trabajo desde más de 15 Vistas_

Una de las aplicaciones de flujo de trabajo más flexibles que existen, ClickUp aumenta su productividad y se adapta a su crecimiento. Ofrece múltiples formas de visualizar su trabajo, independientemente de lo que haga Vista ClickUp que utiliza: Lista, Tablero, Box, Calendario, vista Gantt, etc.

Cree proyectos para cada uno de sus flujos de trabajo y, a continuación, cree y asigne tareas relacionadas a personas de su equipo. Incluso dispone de múltiples funciones para personas asignadas Así que puede asignar varios miembros a cualquier tarea y no está restringido a una tarea por persona. Hablando de colaboración y transparencia. 😍

Funciones clave de ClickUp para la gestión del flujo de trabajo

Listas de control: Cree una lista de elementos que deben revisarse antes de completar el proceso

Subtareas: Cree otra tarea para hacer un seguimiento o para añadir a la tarea principal

Estados personalizados : Personalice su flujo de trabajo con estados que se adapten a cada proyecto individual

Integraciones: Gestiona y colabora en flujos de trabajo Git, sincroniza el control de tiempo con Harvest y envía tareas a y desde Slack. ¡Y no son las únicas!

Tareas periódicas : Hace que las tareas importantes se repitan automáticamente a intervalos especificados

Barra de herramientas multitarea: Seleccione fácilmente varias tareas o grupos de tareas y realice tantos cambios como desee con un solo clic

Arrastrar y soltar : Arrastrar y soltar tareas sin importar dónde se encuentren en ClickUp - vista Tablero, Lista o Box

Favoritos : Crea tu propia barra lateral personalizada para incluir ordenación, filtrado e incluso tu vista favorita

Móvil app disponible en iOS y Android

Plantillas: Utilice las plantillas de flujo de trabajo predefinidas de ClickUp para correlacionar el flujo de trabajo de su equipo. Plantilla de mapas mentales sencillos de ClickUp es una plantilla de flujo de trabajo ideal para principiantes

Visualice su flujo de trabajo en un diagrama flexible con la plantilla Simple Mind Map de ClickUp

✅ ClickUp pros

Toneladas de integraciones para mejorar tus procesos

Capacidades avanzadas de automatización con más de 50 automatizaciones preconfiguradas para aumentar su productividad

Elija unaplantilla de la creciente biblioteca de ClickUp o cree la suya propia para reproducir su flujo de trabajo en futuros proyectos

❌ Contras de ClickUp

Con tantas funciones y formas de personalizar su flujo de trabajo, algunos usuarios podrían tener una curva de aprendizaje más pronunciada

Su capacidad para personalizar y adaptar la plataforma podría ser demasiado poco restrictiva para algunos que buscan lo básico

Precios de ClickUp

Plan Free Forever : Lo mejor para uso personal

: Lo mejor para uso personal Plan Unlimited : El mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes)

: El mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes) Plan Business : El mejor para equipos medianos o múltiples (12 $/miembro al mes)

: El mejor para equipos medianos o múltiples (12 $/miembro al mes) Plan Enterprise: Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados

Por qué los clientes 💜 ClickUp

he podido sustituir con éxito otras 5 aplicaciones y disfrutar de un importante ahorro de costes, además de las muchas otras ventajas de utilizar una sola herramienta para gestionar toda mi empresa. Me encuentro acudiendo instintivamente a ClickUp cuando necesito gestionar tareas y proyectos, es la única herramienta que tengo abierta en una ventana maximizada todo el día mientras trabajo"_ - Alec S. en Capterra

G2: 4,7/5 (4.260+ opiniones)

Capterra: 4,7/5 (2.740+ opiniones)

2. Trello

via Trello Trello es conocido por su Tableros Kanban una forma sencilla de ver las tareas y su estado actual. Esto tiene mucho sentido para la gestión del flujo de trabajo, ya que se mueve una tarea de un estado a otro como "en curso" o "terminado"

Trello te encierra en el sistema de vista Tablero, pero proporciona coherencia en todo tu equipo.

Compare

Comparar /blog?p=65397 Jira vs Trello /%href/

!

Funciones clave de Trello para la gestión del flujo de trabajo

Etiquetas y rótulos

Función de arrastrar y soltar

Gráficos de progreso

Recordatorios y fechas límite

Vista Tablero Kanban

Estados con Tableros

Integraciones

✅ Ventajas de Trello

Fácil de identificar cuellos de botella y estados de tareas con tableros Kanban

Toneladas de diferentes casos de uso de Tableros Trello tanto si trabajas en equipo de ventas, como en operaciones de personal, como autónomo o en desarrollo de software

Facilidad de comunicación a través de tarjetas Trello

❌ Contras de Trello

Espacio limitado para tomar notas

Carece de un cronómetro nativo

Plan gratuito/a limitado y planes de pago caros

Precios de Trello

Trello ofrece un plan gratuito con planes de pago a partir de 6 $/usuario al mes.

Valoraciones de clientes de Trello

G2: 4,4/4 (12.640+ opiniones)

Capterra: 4,5/5 (20.890+ opiniones)

¿Estás pensando en dejar Trello?

¿Estás pensando en dejar Trello?

primero.

3. Asana

vía Asana_ Asana es fácil de usar y te ayudará en la gestión de tu flujo de trabajo. Como aplicación de flujo de trabajo, Asana agiliza los flujos de trabajo ayuda en la gestión de tareas y simplifica la gestión de proyectos.

Carece de funcionalidades básicas de gestión de proyectos, como una (diagrama de) Gantt -pero seguirá sirviendo como hub central de tu trabajo. **Comparar Asana y ClickUp !

Funciones clave de Asana para la gestión del flujo de trabajo

Entornos de trabajo

Feed de actividad y notificaciones

Adjuntos para la gestión de archivos

Múltiples vistas

Permisos para proyectos

Campos personalizados

✅ Ventajas de Asana

Visualmente atractivo y fácil de usar

Mueve y asigna tareas rápidamente con la función de arrastrar y soltar

Genial para organizar tareas sencillas

❌ Contras de Asana

Capacidades limitadas de gestión de tareas que pueden dificultar la colaboración con el equipo

Plan gratuito/a limitado y los planes de pago pueden resultar caros incluso para equipos pequeños

Menos flexibilidad con vistas, funciones, prioridades de tareas y organización de tareas

Precios de Asana

Asana ofrece su plan básico sin coste alguno, con planes de pago a partir de 13,49 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Asana

G2: 4.3/5 (8,210+ opiniones)

Capterra: 4.5/5 (10,720+ opiniones)

Compruébalo *Asana's top alternatives* !

4. Lucidchart

lucidchart

Lucidchart es una plataforma de diagramas todo en uno que le ayudará a pensar y correlacionar cada fase de su proyecto.

Es perfecta para diagramas de flujo, especificaciones de productos o gráficos orgánicos . Crea la cadena de mando e incluye cualquier contingencia de forma coherente. A continuación, puedes compartir los diagramas con toda la organización o el equipo para que todos sepan exactamente qué hay que hacer a continuación.

Consulta esta guía sobre el_ mejores aplicaciones de organización !

Sus funciones avanzadas le ofrecen capacidades de IA y Integración con Visio .

Funciones clave de Lucidchart para la gestión del flujo de trabajo

Creación y edición de figuras para diagramas de flujo de trabajo y procesos

Ocultar capas dentro de los diagramas

Importación desde herramientas similares

Automatización de diagramas

Notas para comentarios/colaboración

✅ Ventajas de Lucidchart

Plataforma basada en la nube a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo

Se integra con plataformas de productividad como Google apps, Workspace y Slack

Importa datos de otras aplicaciones interesantes como Excel, Zapier y Salesforce

❌ Contras de Lucidchart

No tiene modo offline

Funciones limitadas incluidas con el plan básico

Interfaz anticuada

Echa un vistazo a estos /ref/ /blog?p=37207 Alternativas a Lucidchart /%href/

Precios de Lucidchart

Lucidchart ofrece un plan gratuito con planes de pago a partir de 7,95 $ para usuarios individuales o 9 $/usuario para sus planes de equipo.

Valoraciones de los clientes de Lucidchart

G2: 4,6/5 (1.600+ opiniones)

Capterra: 4,5/5 (1.410+ opiniones)

**Comparar

Comparar /blog?p=43367 Lucidchart to Miro /%href/

!

Lo mejor para los procesos de gestión de flujos de trabajo

Una vez que tenga su Mapa diseñado, necesitará una forma de correlacionar cada detalle y hacer un seguimiento de lo que está sucediendo.

Estas herramientas le ayudarán a correlacionar su progreso una vez que haya implementado un proceso.

5. Fluix

fluix

Si busca flujo de trabajo

/ref/ /blog?p=42128 gestión en la construcción /%href/

o de fabricación, Fluix puede ser la herramienta adecuada.

Sus flujos de trabajo polivalentes le permiten automatizar prácticamente cualquier proceso: inspección de campo, HSE, distribución de charlas sobre cajas de herramientas, formación de empleados y mucho más. Puede crear un formulario en el editor de formularios integrado o seleccionarlo en la biblioteca de la aplicación, asignar una tarea a los responsables, ajustar la fecha límite y supervisar el progreso de la tarea.

Además, todas estas funciones están disponibles sin conexión, lo que es crucial para los equipos que trabajan en zonas remotas sin acceso regular a Internet.

Además, las funciones de (elaboración de) informes le permiten extraer los datos recopilados con los formularios y analizarlos para obtener información y tomar nuevas medidas. También puede integrar su cuenta de Fluix con diferentes sistemas de gestión flujo de trabajo analítico y sincronice sus datos entre varias plataformas.

Funciones clave de Fluix para la gestión del flujo de trabajo

Asignación de tareas

Generador de formularios

Formularios móviles PDF y web

Distribución de documentos

Firma electrónica

Trabajo fuera de línea

/ref/ /blog?p=48229 Plantillas de construcción /%href/

✅ Fluix pros

Pequeña curva de aprendizaje y fácil configuración

Flujos de trabajo diseñados para iPads

Funciones de almacenamiento en la nube e integración

❌ Contras de Fluix

Los flujos de trabajo diseñados para el iPad pueden ser limitantes

Falta de compatibilidad con la colaboración, como el uso compartido de documentos

Precios de Fluix

Fluix no ofrece un plan gratuito. Fluix comienza en 30 $/usuario al mes con diez usuarios incluidos. A partir de ahí, el precio varía en función del número de usuarios y de los complementos, que empiezan en 5 $/usuario adicionales al mes.

Valoraciones de los clientes de Fluix

G2: 4,8/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4.9/5 (30+ opiniones)

6. Calle Proceso

via Process Street

Plantillas y más plantillas.

El punto fuerte de Process Street es su enfoque de los procesos basado en plantillas. Lista de cada uno de sus procesos en una lista de control y luego guardarlo y utilizarlo a través de múltiples áreas de espacio de trabajo.

Esto es genial si necesita gestionar elementos de cierre de un turno, elementos de mantenimiento en su planta de producción o cualquier elemento pendiente de última hora antes de enviar un producto a un proveedor. Incluso puede utilizarlo en RRHH antes de dar de alta a un nuevo empleado o entrevistar a un cliente potencial.

Una función popular es su lógica condicional que ajusta diferentes escenarios para sus listas de control y plantillas. Esto da a su equipo dirección incluso en medio de múltiples opciones.

Funciones clave de Process Street para la gestión del flujo de trabajo

Crea documentos de procedimientos rápidamente

Integración con 1000s de aplicaciones web

Asignar elementos de (la) lista de control

Creación de Formularios

Ajuste de fechas límite

Lógica condicional en los flujos de trabajo

✅ Profesionales de la calle del proceso

Interfaz de usuario sencilla

Puede crear fácilmente documentos estructurados

Puede añadir archivos de audio y vídeo a los documentos

Sigue fácilmente la actividad diaria con el feed de actividad

❌ Contras de Process Street

No tiene versión offline

No ofrece aplicaciones de escritorio

Falta compatibilidad de prioridad con el plan básico

Precios de Process Street

Process Street ofrece un plan gratuito para usuarios individuales. Los planes de ayuda cuestan 30 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Process Street

G2: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 550 opiniones)

Check out these Alternativas a Process Street !

7. Tallyfy

tallyfy_

Si prefieres tus listas de control en una vista de tablero o tarjeta, entonces Tallyfy puede ser una buena opción para pensar en procesos. Su modo es Blueprint, que es una palabra elegante para una plantilla.

Ajuste los procesos, añada cualquier información a la tarjeta correspondiente y, a continuación, póngala en marcha. También obtendrá actualizaciones de progreso en cada tarjeta y el trabajo que se ha terminado para ese elemento.

Los directivos tienen una vista de pájaro de lo que ha hecho cada empleado para gestionar mejor los riesgos o problemas.

Funciones clave de Tallyfy para la gestión del flujo de trabajo

Formularios para nuevos proyectos

Seguimiento en tiempo real

Lógica de condiciones y ramas

API y webhooks

Comentarios

Elaboración de informes sobre problemas

✅ Ventajas de Tallyfy

Organiza los datos con campos de formulario estructurados

Oculta fácilmente las tareas

Segmenta los chats con la función "informar de un problema"

❌ Contras de Tallyfy

Personalización limitada

Interfaz de usuario anticuada y difícil de navegar

No hay plantillas prediseñadas

Precios de Tallyfy

Los planes de Tallyfy empiezan en 5 $/usuario al mes y llegan hasta los 30 $/usuario al mes para aplicaciones adicionales más allá de los documentos. No ofrece un plan gratuito, pero sí una tarifa con un ligero descuento por pagar anualmente.

Valoraciones de los clientes de Tallyfy

G2: 5/5 (1 opinión)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

Mejor para Automatización del flujo de trabajo

Cree flujos de trabajo instantáneos entre las herramientas que más utiliza, como añadir mensajes de correo electrónico marcados con asterisco a una hoja de cálculo de Google o iniciar un correo electrónico a su supervisor una vez completada una tarea que le ha sido asignada.

Estas herramientas te permiten combinar cientos de herramientas de productividad para hacerte la vida más fácil.

8. Zapier

a través de Zapier

Zapier coordina entre diferentes herramientas, así de simple.

Es fácil empezar y tiene un montón de combinaciones, más de las que puedas imaginar.

Podrías conectar tu herramienta de comunicación a su correo electrónico, o transfiera la información del formulario a su software de gestión de proyectos (como ClickUp!). Cualquier cosa que desee automatizar, Zapier probablemente ha descubierto una manera de hacerlo.

ClickUp fue nombrado uno de los Aplicaciones de más rápido crecimiento de Zapier , y puedes ver todo lo que puedes hacer con ClickUp y Zapier aquí. En los planes más grandes, puedes implementar acciones de varios pasos para asegurarte de que tus procesos estén terminados.

Funciones clave de Zapier para la gestión del flujo de trabajo

Establezca desencadenantes desde cualquier app compatible con Zapier

Accede a tus apps web y automatiza tareas

Miles de herramientas disponibles

Lógica condicional

Varios pasos

✅ Ventajas de Zapier

Varias plantillas de flujo de trabajo automatizadas (Echa un vistazo a esto Flujo de trabajo de diseño web guía)

Mantenga una lista actualizada del historial de automatización

Puede automatizar múltiples tareas con un solo desencadenante

❌ Contras de Zapier

Puede ser bastante caro

Curva de aprendizaje si no hay ya una conexión (a internet) preestablecida entre dos apps

Precios de Zapier

Zapier ofrece un plan gratuito y múltiples opciones de plan de pago a partir de 29,99 $/usuario facturados mensualmente.

Valoraciones de los clientes de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

Check out these **Alternativas a Zapier !

9. IFTTT

a través de IFTTT

Abreviatura de If This Then That, IFTTT es una solución para equipos que buscan conectar y automatizar su trabajo repartido en múltiples dispositivos, servicios o apps. Permite personalizar y controlar nuestras integraciones a través de desencadenantes y acciones para crear automatizaciones sin código.

Funciones clave de IFTTT para la gestión del flujo de trabajo

Toneladas de automatizaciones

Plantillas de automatización llamadas "Applets"

Funciones personalizadas

Varias integraciones

✅ Ventajas de IFTTT

Puede automatizar procesos de más de 700 servicios, como educación, correo electrónico o incluso consultar el tiempo

Vasta biblioteca de automatizaciones realizadas por otros usuarios de IFTTT para que cualquiera pueda utilizarlas

Genial para automatizar tareas repetitivas que hacen la vida más fácil

❌ Contras de IFTTT

Algunas apps ya pueden realizar las automatizaciones que proporciona IFTTT

Difícil de usar en Android

Un poco de curva de aprendizaje para navegar por el lenguaje y la redacción de IFTTT

Difícil crear flujos de trabajo automatizados para acciones o tareas complejas

Precios de IFTTT

IFTTT ofrece un plan gratuito/a con dos planes de pago adicionales a partir de 8 $/mes.

Valoraciones de los clientes de IFTTT

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

compruebe esto

el blog /blog?p=120959 alternativas aIFT /%href/

!

10. Hacer

vía Make

Anteriormente Integromat, Make es un buen atajo. Al igual que Zapier, Make conecta las aplicaciones que más utilizas. Make te da información y datos un poco más detallados que Zapier y conecta más aplicaciones impulsadas por desarrolladores.

Al igual que Excel, también puedes alistar funciones para ayudarte a navegar e iniciar tus flujos de trabajo.

Funciones clave de Make para la gestión de flujos de trabajo

Información detallada del proceso

Funciones de búsqueda mejoradas

Recuperación avanzada de datos

Enrutadores para múltiples procesos

Miles de operaciones al mes

✅ Hacer pros

Facilidad para conectar apps con un simple arrastrar y soltar

Potentes automatizaciones sin necesidad de código ni conocimientos de programación

Soporta varios casos de uso incluyendo ventas, marketing finanzas, recursos humanos, etc

Conecta con software de flujo de trabajo muy conocido, como CRM yherramientas de marketing ❌ Hacer contras

Puede ser un reto si no eres muy técnico de mente

Los tutoriales pueden ser difíciles de seguir

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Make

Make ofrece un plan gratuito/a y varios planes de pago a partir de 10,59 $ facturados mensualmente.

Valoraciones de los clientes de Make

G2: 4,8/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4.8/5 (230+ opiniones)

11. Pipefy

pipefy_

Pipefy proporciona integraciones, pero también ofrece plantillas en determinadas áreas de Business, como para ventas, incorporación de clientes o contratación.

Estas plantillas simplifican tu lista de control de procesos y te ofrecen increíbles plantillas preconstruidas para terminar realmente tu trabajo.

El sistema de tarjetas de Pipefy te ayuda a crear tareas automatizadas, conectarlas a las acciones adecuadas y luego sentarte a esperar a que el trabajo esté terminado. Recibirás una notificación cuando lo esté.

Es una gran manera de ajustar tus procesos automatizados y luego verlos en acción.

Funciones clave de Pipefy para la gestión del flujo de trabajo

Conexiones (a internet) con más de 500 apps

Plantillas de procesos

Base de datos de empresa segura para acciones

Lógica condicional

✅ Ventajas de Pipefy

Elaboración de (de) informes detallados para hacer un seguimiento de los estados de los proyectos

Conexión de diferentes procesos en la plataforma

Portales de servicio para gestionar documentos, políticas y formularios de solicitud

Integraciones nativas con Slack, GitHub, BitBucket y Google Hangouts

❌ Contras de Pipefy

Opciones de personalización limitadas con el plan gratuito/a

No hay comentarios asignados

Funcionalidad móvil limitada

Falta de funciones clave de seguimiento de equipos

Precios de Pipefy

Pipefy ofrece un plan gratuito para usuarios individuales y equipos pequeños, con planes de pago a partir de 30 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Pipefy

G2: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 270 opiniones)

Check out these **Alternativas a Pipefy !

Lo mejor para la gestión del conocimiento

Es posible que también necesite una ubicación central para almacenar todos los su documento de proceso s, hojas de cálculo, presentaciones e información sobre productos.

12. Notion

notion_

Se trata de un recién llegado que está ganando adeptos rápidamente. Sus funciones de edición en línea, su sencilla interfaz de usuario y su facilidad de uso lo han convertido en una opción muy popular.

/ref/ /blog?p=13487 Notion /%href/

es más para escribir y editar documentos, no necesariamente para almacenar grandes archivos adjuntos.

Puede crear rápidamente tablas, documentos y mucho más para sus datos desde una sola interfaz, eliminando los puntos de fricción de la red otras herramientas como Microsoft Office o Documentos de Google.

Funciones clave de Notion para la gestión del flujo de trabajo

Notas y documentos

/ref/ /blog?p=106105 Asistente de escritura de Notion IA /%href/

Base de conocimientos

Hoja de cálculo y base de datos

Función de arrastrar y soltar

✅ Ventajas de Notion

Potentes funciones para la toma de notas

Crea bloques de código en tus notas con opciones de formato únicas

Toneladas de plantillas

Ideal para la colaboración en equipo

❌ Contras de Notion

Interfaz de usuario compleja

Funciones de seguimiento de metas limitadas

No hay visualización de dependencias

Puede resultar difícil automatizar el trabajo

Precios de Notion

Notion ofrece un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 5$ facturados mensualmente.

Valoraciones de los clientes de Notion

G2: 4,6/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: 4.8/5 (590+ opiniones)

mira esto Alternativas a Notion !

13. Slite

a través de Slite

Slite está orientado estrictamente a escribir, comunicar y crear tus procesos. La salsa secreta está en sus opciones de menú.

La interfaz, similar a la de Slack, ayuda a los creadores a gestionar documentos, etiquetarlos y clasificarlos rápidamente. Puedes crear canales para distintos tipos de información y, a continuación, organizarlos para que sean más detallados.

La interfaz de usuario de Slite puede orientar más que la de Notion.

Funciones clave de Slite para la gestión del flujo de trabajo

Edición de texto enriquecido

Tablas, incrustaciones y adjuntos

Escribir en colaboración

Cree listas de control y documentos de proceso

10 GB de almacenamiento

✅ Ventajas de Slite

Fácil de ajustar

Interfaz fácil de usar

Capacidad de colaboración activa en equipo

❌ Contras de Slite

Número limitado de integraciones

Soporte offline limitado

Sin indexación en Google

Precios de Slite

Slite ofrece un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 8 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Slite

G2: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (30+ opiniones)

Check out these Slite alternatives !

Lo mejor para reuniones de flujo de trabajo y comunicación

No importa lo organizado que esté con la gestión del flujo de trabajo, una comunicación clara es el pegamento que lo mantiene todo unido Las reuniones constructivas, la retroalimentación y la colaboración son claves para optimizar sus procesos.

14. Calendly

vía Calendly_

Con sus sencillas funciones de programación y sus colores azules similares a los de Zoom, Calendly es el rey de los momentos de "espera, creo que ya he usado esto antes".

Y, la verdad, es probable que te haya gustado.

Calendly elimina las idas y venidas a la hora de programar reuniones virtuales o en persona. Tanto si te reúnes con una sola persona como si lo haces en grupo, puedes compartir fácilmente un enlazado con tu disponibilidad para que tus invitados se pongan de acuerdo sobre la hora.

A partir de ahí, ¡el evento se añade a tu calendario! Así de sencillo

Funciones clave de Calendly para la gestión del trabajo

Recordatorios automáticos, seguimientos y desencadenantes de integración

Preferencias y controles de disponibilidad

Múltiples opciones de ubicación de reuniones en persona y virtuales

Integración con Calendly con más de 70 aplicaciones incluyendo ClickUp ¡!

✅ Calendly pros

Añade Calendly directamente a tu sitio web o correo electrónico para facilitar la programación de reuniones

Automatiza la comunicación antes y después de las reuniones

Integraciones con herramientas populares como Zoom y Zapier

❌ Contras de Calendly

Depender de integraciones puede ser difícil de navegar para los invitados

No funciona bien con algunas versiones de Outlook

Precios de Calendly

Calendly ofrece un plan gratuito y varios planes de pago a partir de 10 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Calendly

G2: 4,7/5 (1.290+ opiniones)

Capterra: 4,7/5 (2.010+ opiniones)

Check out these Calendly alernatives !

15. Slack

vía Slack_

Nos encanta Slack ¡! Con un concepto y una cantidad de alegría comparables a los de AIM, Slack es una plataforma de mensajería flexible y organizada que ofrece una alternativa más rápida al correo electrónico.

Organiza tu equipo en canales para tener un punto de conexión fácil entre departamentos, oficinas y zonas horarias, incluso con otras empresas.

Da rienda suelta a la creatividad de tu empresa con canales diseñados para unir a las personas Crea un canal para los entusiastas del ciclismo, los cocineros aficionados, las mascotas y los frikis de Star Wars por igual, especialmente si la mayoría de tu empresa trabaja de forma asíncrona o desde casa.

Advertencia: los canales pueden ser muy divertidos, pero también se te pueden ir de las manos. Es probable que tengas que depurar canales al menos una vez al año.

consejo profesional: pospon tus notificaciones de Slack durante el fin de semana o escucharás ese sonido hasta en sueños.

Funciones clave de Slack para la gestión del trabajo

Llamadas de audio y vídeo

Más de 2.000 integraciones

Generador de flujos de trabajo para automatizaciones

Uso compartido de archivos

✅ Profesionales de Slack

Facilidad de mensajería instantánea, uso compartido de archivos y accesibilidad

Más de 2.000 integraciones y toneladas de automatizaciones pueden hacer Slack más potente y útil

Amplia biblioteca de emoji para reacciones creativas

Búsqueda en todas las conversaciones del equipo

❌ Contras de Slack

Debe depender de las integraciones para impulsar su trabajo con Slack

Imposibilidad de crear subcanales para una mejor gestión de tareas

Carece de gestión de la carga de trabajo funciones como el ajuste de metas, la creación y asignación de tareas y el seguimiento del progreso

Los estados se limitan a usuarios individuales, no a proyectos

Precios de Slack

Slack ofrece un plan gratuito/a con opciones de pago a partir de 8 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Slack

G2: 4,5/5 (29.650+ opiniones)

Capterra: 4,7/5 (21.210+ opiniones)

Check out these Slack alternatives !

ClickUp: La mejor app de flujo de trabajo para tu equipo

¿Todavía tienes la lista que creaste al principio de esta página?

¿Cuántas de esas herramientas podría conectar de forma más eficaz o incluso prescindir por completo de ellas con estas herramientas?

Y aquí va una pregunta con trampa: ¿se te ha ocurrido incluir el tratamiento de documentos/palabras o las hojas de cálculo? Esas son herramientas que también podrían estar terminadas.

¿Y qué me dice de notas adhesivas ? Desde luego, no es una buena forma de hacer un seguimiento de los procesos o estados de la empresa

Probablemente utiliza más herramientas de las que cree y estas aplicaciones de flujo de trabajo son la mejor forma de sustituirlas Vea cómo mejora su productividad con estas herramientas de flujo de trabajo.