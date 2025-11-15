Los 13 mejores programas de CRM que cumplen con la HIPAA para una gestión segura de los datos de los pacientes

En el sector sanitario, los datos de los pacientes son como los latidos del corazón: constantes, vitales y desastrosos si no se protegen.

Ya se trate de una clínica muy concurrida, una consulta de bienestar o una gran red sanitaria, es fundamental mantener la información de los pacientes de forma segura mientras se gestionan las citas, los planes de tratamiento y los seguimientos constantes.

Con el mercado global de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en el sector sanitario en camino de crecer a una tasa compuesta anual del 7,7 % hasta 2030, elegir un CRM que cumpla con la HIPAA se ha convertido en algo esencial para la industria sanitaria.

El software CRM adecuado ayuda a los proveedores de atención médica a proteger los datos de los pacientes con controles de acceso y proporciona a los equipos las herramientas necesarias para gestionar las relaciones y las operaciones de forma fluida entre bastidores.

¿Está listo para proteger las interacciones con los pacientes, simplificar los procesos diarios y mejorar la satisfacción de los pacientes? Explore nuestra selección de los 13 mejores CRM que cumplen con la HIPAA para ayudarle a elegir la herramienta adecuada para usted.

Los 13 mejores programas de CRM que cumplen con la HIPAA de un vistazo

A continuación, le ofrecemos una breve comparación de los principales programas de CRM que cumplen con la HIPAA para ayudarle a elegir el más adecuado:

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión integral de proyectos y clientes. Automatice la incorporación y los recordatorios, controle el acceso, garantice la seguridad de los formularios, personalice las vistas y utilice plantillas CRM. Planes gratis, personalizados para corporaciones. Salesforce Health Cloud Grandes redes sanitarias que necesitan una vista unificada del paciente. Conecta datos clínicos y no clínicos, automatización de la programación, Agentforce IA, integraciones EHR. Planes de pago a partir de 325 $ al mes por usuario. LeadSquared Adquisición y compromiso de pacientes a gran velocidad. Automatice los seguimientos, la puntuación de clientes potenciales, la automatización del marketing, la seguridad de los datos y las integraciones. Planes de pago a partir de 60 $ al mes por usuario. Keap Pequeñas clínicas que automatizan los seguimientos y los pagos. Automatice los pagos y recordatorios, garantice la seguridad de la facturación, los pagos en línea, los formularios y las integraciones de correo electrónico. Planes de pago a partir de 299 $ al mes por usuario. HIPAA CRM Consultas conscientes de su presupuesto que necesitan una gestión de datos con seguridad. Almacenamiento/gestión de la información de los pacientes, seguridad AWS, controles de acceso, registros de auditoría. plan Free; planes de pago a partir de 2 $ al mes por usuario. Zendesk Colaboración entre departamentos y compromiso con seguridad. Registros unificados, soporte omnicanal, mensajería segura, bases de conocimiento, información basada en IA. Planes de pago a partir de 19 $ por usuario. Caspio Aplicaciones sanitarias totalmente personalizadas sin necesidad de código. Creador sin código, integraciones de seguridad, controles de acceso, herramientas de cumplimiento normativo. Planes de pago a partir de 100 $ al mes por usuario. Pipedrive Gestión intuitiva del proceso de equipo de ventas. Flujos de trabajo con IA, seguimiento, información en tiempo real, integraciones. Planes de pago a partir de 24 $ al mes por usuario. Insightly CRM, marketing y gestión de proyectos integrados. CRM unificado, automatización de marketing, seguimiento de proyectos, integraciones, aplicación móvil. Planes de pago a partir de 29 $ al mes por usuario. NexHealth Eliminación del trabajo de administrador manual relacionado con los pacientes. Reservas online, formularios para pacientes, comprobación de seguros, pagos, sincronizar EHR. Precios personalizados. Creatio Corporaciones que necesitan personalizaciones rápidas de CRM. Automatización de flujos de trabajo sin código, orientación mediante IA, paneles de control, escalabilidad entre equipos. Planes de pago a partir de 25 $ al mes por usuario. Zoho CRM Colaboración rentable entre varios equipos. Espacios de equipo, Zia IA, flujos de trabajo sin código, más de 1000 integraciones. Planes de pago a partir de 20 $ al mes por usuario. PatientPop Crecimiento de la consulta y visibilidad online. SEO, reseñas, programación en línea, formularios móviles, automatización de admisiones. Precios personalizados.

¿Qué debe buscar en un software CRM que cumpla con la HIPAA?

¿Qué diferencia hay entre un sistema CRM que cumple con la HIPAA y uno estándar?

La diferencia clave radica en su capacidad para proteger los datos confidenciales de los pacientes y ayudar a los proveedores de atención médica a cumplir con las normas de cumplimiento de la HIPAA. 🏥

Al elegir un software CRM que cumpla con la HIPAA, asegúrese de que incluya funciones como el cifrado de datos y que haga más que gestionar las interacciones con los pacientes: debe reforzar la seguridad de los datos, la privacidad de los pacientes y el cumplimiento normativo en cada paso. Busque:

✅ Potente cifrado de datos para la información de los pacientes, tanto en reposo como en tránsito.

✅ Controles de acceso granulares y autenticación multifactorial para que solo el personal autorizado maneje los datos de los pacientes, minimizando al mismo tiempo las tareas administrativas.

✅ Registros de auditoría detallados para realizar el seguimiento de quién accede a los registros de los pacientes y cuándo.

✅ Un acuerdo de socio comercial (BAA) firmado para aclarar las responsabilidades de uso compartido en materia de información sanitaria protegida.

✅ Herramientas de seguridad de copia de seguridad, recuperación y comunicación para evitar violaciones de datos y proteger las relaciones con los pacientes.

Los 13 mejores programas de CRM que cumplen con la HIPAA

Estas son las 13 mejores soluciones de software CRM que cumplen con la HIPAA y en las que confían los proveedores de atención médica:

ClickUp (el mejor para la gestión integral de proyectos y clientes)

Vea claramente cada parte de sus flujos de trabajo sanitarios con las vistas personalizables de ClickUp y los flujos de trabajo de gestión de proyectos.

Entre la gestión de la información de los pacientes, los seguimientos constantes y la garantía de que solo el personal autorizado ve lo que debe ver, el margen de error siempre está presente.

Un pequeño descuido puede suponer una filtración de datos o una infracción de la HIPAA. Nadie en el sistema sanitario quiere lidiar con ese tipo de problemas, especialmente cuando se maneja información médica confidencial.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp ayuda a los profesionales sanitarios y a los equipos médicos de SaaS a abordar eficazmente estos retos. Su asistente de IA integrado, ClickUp Brain, conecta todos sus flujos de trabajo y hace que el conocimiento sea accesible al instante.

Gestione las relaciones con los pacientes, garantice la seguridad de la información confidencial de los pacientes y realice un seguimiento de cada interacción en un sistema CRM que cumple con la HIPAA de ClickUp.

Proteja los datos de los pacientes con el CRM de ClickUp, que cumple con la HIPAA.

ClickUp ofrece a los equipos de CRM un potente sistema CRM que cumple con la HIPAA, diseñado para mantener todos los datos, desde historiales médicos hasta registros de seguros, seguros y accesibles solo para el personal autorizado.

Gracias a los controles de acceso granulares, puede configurar fácilmente los permisos para que solo los miembros adecuados del equipo puedan tener vista o edición de los datos de los pacientes, lo que garantiza el cumplimiento normativo y la tranquilidad.

Pero las medidas de seguridad robustas no solo consisten en bloquear el acceso. Los registros de auditoría de ClickUp (ClickUp ) le permiten realizar un seguimiento de quién ha accedido o actualizado los registros de los pacientes, lo que proporciona transparencia y responsabilidad en cada acción. Esto significa que siempre estará preparado para las comprobaciones de cumplimiento y podrá resolver rápidamente cualquier problema relacionado con los datos.

Además, la plantilla CRM de ClickUp ofrece a los proveedores de atención médica una forma lista para usar de mantener los datos de los pacientes, los detalles del seguro y la información de contacto organizados en un lugar con seguridad.

Obtenga una plantilla gratis Organice los contactos de los pacientes, las fases de tratamiento y los seguimientos en un canal CRM ya preparado con la plantilla CRM de ClickUp.

En lugar de ajustar recordatorios manualmente o depender de notas adhesivas, las clínicas pueden automatizar la programación de citas y los seguimientos directamente en el proceso, lo que reduce las ausencias y los registros perdidos.

Ahorre tiempo con las automatizaciones de ClickUp

ClickUp Automatizaciones y ClickUp Agents son perfectos para los equipos sanitarios que desean dedicar menos tiempo al papeleo y más tiempo a los pacientes.

Automatice la admisión de pacientes, los recordatorios de citas y los seguimientos para reducir el trabajo rutinario y proteger los datos de los pacientes con ClickUp Automatizaciones.

Imagínese lo siguiente: un nuevo paciente rellena un formulario de admisión en línea y ClickUp crea instantáneamente un registro del paciente, asigna la admisión a la enfermera adecuada y programa una llamada de bienvenida.

¿Recordatorios de citas? Se envían automáticamente por correo electrónico o SMS, lo que reduce el número de ausencias. ¿Formularios de consentimiento y notas de seguimiento? Se recopilan, almacenan y enlazados al perfil del paciente, sin necesidad de buscar el papeleo. Los agentes pueden intervenir y responder a cualquier pregunta o ayudar a las personas a encontrar lo que necesitan, sin necesidad de supervisión manual.

Forma a agentes personalizados en ClickUp para gestionar flujos de trabajo asíncronos.

Incluso puede automatizar la verificación de seguros, las solicitudes de reposición de recetas y las encuestas posteriores a la visita. Al dejar que ClickUp se encargue de las tareas administrativas repetitivas, su clínica puede centrarse en lo que más importa: ofrecer una excelente atención al paciente.

Supervise los flujos de trabajo con los paneles y los formulario de ClickUp.

Para clínicas y consultas que gestionan múltiples pacientes y proveedores, los paneles, las vistas de cronograma y los formularios de ClickUp aportan claridad y control a cada flujo de trabajo.

Realice un seguimiento de la comunicación con los pacientes, los planes de tratamiento y la carga de trabajo del personal en una vista clara a través de los paneles de ClickUp.

Los paneles de ClickUp le permiten visualizar el flujo de pacientes, realizar un seguimiento de los resultados de laboratorio pendientes y supervisar la carga de trabajo del personal, todo en un solo lugar. Los formularios de ClickUp facilitan la recopilación de comentarios de los pacientes o información previa a la visita de forma segura en un solo lugar.

Aquí tienes una guía visual rápida sobre cómo ClickUp utiliza la IA para potenciar los flujos de trabajo automatizados para las empresas del sector sanitario:

Las mejores funciones de ClickUp

Automatice la incorporación de pacientes, los recordatorios y los traspasos para reducir el trabajo manual.

Realice un seguimiento de la comunicación con los pacientes, los cronogramas de tratamiento y las tareas del personal con más de 15 vistas personalizables.

Recopile el historial médico y los comentarios de los pacientes de forma segura utilizando formularios compatibles con la HIPAA.

Controle quién puede acceder a los datos de los pacientes con controles de acceso detallados y registros de auditoría.

Organice contactos, planes de tratamiento y seguimientos utilizando la plantilla CRM de ClickUp.

Límites de ClickUp

Puede resultar abrumador para equipos pequeños que no están familiarizados con las herramientas CRM.

Algunas plantillas específicas para el sector sanitario pueden requerir ajustes personalizados.

La configuración de la automatización requiere un proceso de aprendizaje para el personal sin conocimientos técnicos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Nuestra experiencia, que comenzó con la gestión de procesos Scrum, nos llevó a gestionar todos nuestros procesos y equipos, incluido el CRM, a través de ClickUp. Tiene innumerables aspectos positivos, como la facilidad de uso, la facilidad de implementación, una amplia gama de plantillas, la facilidad de integración para todos los procesos organizativos, una amplia gama de capacidades, la facilidad de comprensión, las interfaces fáciles de usar, la formación y el soporte informativo, y el soporte al cliente.

Nuestra experiencia, que comenzó con la gestión de procesos Scrum, nos llevó a gestionar todos nuestros procesos y equipos, incluido el CRM, a través de ClickUp. Tiene innumerables aspectos positivos, como la facilidad de uso, la facilidad de implementación, un amplio intervalo de plantillas, la facilidad de integración para todos los procesos organizativos, un amplio intervalo de capacidades, la facilidad de comprensión, las interfaces de usuario, la formación y el soporte informativo, y el soporte al cliente.

2. Salesforce Health Cloud (ideal para grandes redes sanitarias que necesitan una vista unificada del paciente)

a través de Salesforce

A medida que crecen las organizaciones sanitarias, también lo hace la complejidad de la gestión de los datos de los pacientes, los detalles de los seguros y la coordinación de la atención. Los registros fragmentados de los pacientes y los equipos desconectados dificultan la prestación de una atención coherente y la protección de la privacidad de los pacientes.

Salesforce Health Cloud proporciona a los proveedores de atención médica, las entidades pagadoras y los equipos de salud pública un sistema de gestión de relaciones con los clientes de seguridad y compatible con la HIPAA que unifica la información de los pacientes, incluidos los registros médicos electrónicos.

También automatiza los procesos para mejorar los resultados de los pacientes, al tiempo que cumple con estrictas normas de seguridad de datos.

Las mejores funciones de Salesforce Health Cloud

Conecta datos clínicos y no clínicos en una plataforma CRM que cumple con la HIPAA.

Automatice el registro de pacientes, la verificación de prestaciones y la programación de citas.

Utilice Agentforce /IA para supervisar las tendencias de las enfermedades y automatizar los flujos de trabajo de vigilancia sanitaria.

Cree planes de atención flexibles que aborden los determinantes sociales y fomenten la participación de los pacientes.

Se integra fácilmente con los sistemas EHR y EMR para mantener la información de los pacientes actualizada y accesible solo para el personal autorizado.

Límites de Salesforce Health Cloud

El precio puede resultar elevado para los pequeños proveedores de servicios sanitarios o clínicas.

Requiere formación y compatibilidad específicas para una configuración e integración completas.

La personalización de funciones avanzadas puede requerir recursos técnicos del administrador.

Precios de Salesforce Health Cloud

Health Cloud Enterprise : 350 $ al mes por usuario.

Health Cloud Unlimited : 525 $ al mes por usuario.

Agentforce 1 for Service : 750 $ al mes por usuario.

Agentforce 1 para Equipo de Ventas: 750 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (más de 35 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Salesforce Health Cloud

Esta reseña de G2 notó:

Una completa colección de herramientas y funciones que pueden transformar las operaciones de cualquier organización sanitaria. Proporciona datos detallados sobre los pacientes, como el historial de citas, las dolencias actuales, los especialistas que los tratan y las recetas, todo en una sola ubicación.

Una completa colección de herramientas y funciones que pueden transformar las operaciones de cualquier organización sanitaria. Proporciona datos detallados sobre los pacientes, como el historial de citas, las dolencias actuales, los especialistas que los tratan y las recetas, todo en una sola ubicación.

Aprenda a redactar notas SOAP. Vea este vídeo:

3. LeadSquared (el mejor para la adquisición y captación de pacientes a gran velocidad)

a través de LeadSquared

Muchas clínicas pierden nuevos pacientes incluso antes de que crucen la puerta.

Esto se debe a que no existe una forma clara de puntuar o priorizar los clientes potenciales, lo que puede suponer una pérdida de tiempo para el personal y debilitar la confianza.

LeadSquared soluciona este problema proporcionando a los proveedores de atención médica un sistema CRM para el sector sanitario que recopila todas las consultas de los pacientes, garantiza la seguridad de los datos confidenciales de los pacientes y ofrece automatización de los seguimientos.

Las mejores funciones de LeadSquared

Automatice el seguimiento de pacientes, la programación de citas y los recordatorios para reducir el trabajo manual.

Puntúa las consultas de los pacientes para ayudar al personal a priorizar los clientes potenciales de valor y mejorar la participación de los pacientes.

Centralice los datos de los pacientes en un sistema CRM que cumple con la HIPAA y cuenta con controles de acceso solo para el personal autorizado.

Utilice la automatización del marketing para llevar a cabo campañas que atraigan y conviertan a nuevos pacientes con seguridad.

Se integra fácilmente con las herramientas sanitarias existentes para gestionar la comunicación con los pacientes y realizar un seguimiento de los resultados.

Límites de LeadSquared

Algunos usuarios señalan límites en la fiabilidad del sistema telefónico y en la flexibilidad de la elaboración de informes.

Puede requerir formación adicional para los equipos que no estén familiarizados con las automatizaciones CRM.

Cambiar de proveedor puede resultar complicado debido a los retos que plantea la migración de datos.

Precios de LeadSquared

Equipo de Ventas Pro : 60 $ al mes por usuario.

Sales Super: 100 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre LeadSquared

G2 : 4,5/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre LeadSquared

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

LeadSquared Equipo de Ventas + Mobile CRM destaca por su interfaz intuitiva y su perfecta integración, lo que permite a los equipos gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las actividades y aumentar la productividad sin esfuerzo y desde cualquier lugar*.

LeadSquared Equipo de Ventas + Mobile CRM destaca por su interfaz intuitiva y su perfecta integración, lo que permite a los equipos gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las actividades y aumentar la productividad sin esfuerzo y desde cualquier lugar*.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 5 profesionales dedica más de 3 horas al día solo a buscar archivos, mensajes o información adicional sobre sus tareas. ¡Eso supone casi un 40 % de una semana laboral completa desperdiciada en algo que solo debería llevar unos segundos! La búsqueda empresarial con tecnología de IA de ClickUp unifica todo tu trabajo (tareas, documentos, correos electrónicos y chats) para que puedas encontrar exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas sin tener que cambiar de herramienta.

4. Keap (el mejor para clínicas pequeñas que automatizan el seguimiento de pacientes y los pagos)

a través de Keap

Más del 40 % de los pacientes temen que sus facturas médicas contengan errores, y cuando estos se acumulan, la confianza se rompe rápidamente. Para las pequeñas clínicas y centros de bienestar, las facturas dispersas y los recordatorios de pagos atrasados pueden consumir horas cada semana y poner en riesgo la información confidencial de los pacientes.

Keap reúne todas estas funciones en un único software CRM para el sector sanitario. Este software garantiza la seguridad de los datos de pago de los pacientes, implementa la automatización de los recordatorios de citas y del seguimiento de facturación, y libera tiempo para lo que realmente importa: la atención al paciente.

Las mejores funciones de Keap

Automatice los recordatorios de pagos, citas y seguimientos sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Almacene los datos de los pacientes y la información de facturación de forma segura en una plataforma CRM que cumple con la HIPAA.

Cree formularios de admisión sencillos que se conecten directamente con los flujos de trabajo de comunicación con los pacientes.

Acepte y realice un seguimiento de los pagos en línea, reduciendo los errores de facturación y el papeleo.

Se integra con las herramientas de programación y correo electrónico más populares para mantener una comunicación fluida con los pacientes.

Límites de Keap

Diseñado principalmente para consultas pequeñas, puede que no se adapte bien a sistemas sanitarios más grandes.

Algunas automatizaciones personalizadas requieren una configuración adicional para equipos sin conocimientos técnicos.

El precio puede resultar elevado para clínicas con presupuestos ajustados y necesidades básicas de CRM.

Precios de Keap

Pro: 299 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Keap

G2 : 4,2/5 (más de 1560 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 1300 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Keap

Esta reseña de Capterra contó con la función:

Mi experiencia con Keap ha sido muy positiva en general. Es una herramienta sólida para empresas que desean automatizar sus procesos y centralizar sus interacciones con los clientes.

Mi experiencia con Keap ha sido muy positiva en general. Es una herramienta sólida para empresas que desean automatizar sus procesos y centralizar sus interacciones con los clientes.

🧠 ¿Sabías que...? Alrededor del 30 % de los pacientes llegan tarde a sus citas, y la tasa media de ausencias en el sector sanitario sigue rondando el 15-20 %.

5. HIPAA CRM (el mejor para consultas con un presupuesto limitado que necesitan una gestión segura de los datos de los pacientes)

a través de HIPAA CRM

Muchas clínicas pequeñas y consultas privadas desean la seguridad de un sistema CRM que cumpla con la HIPAA, pero dudan debido a los complejos costes de configuración asociados con la portabilidad y la responsabilidad de los seguros.

Para los equipos que almacenan los datos de los pacientes en hojas de cálculo o archivos en papel, el riesgo de una violación de datos o de la HIPAA es demasiado alto como para ignorarlo.

HIPAA CRM de FreeCRM ofrece una opción práctica y sin coste alguno para gestionar los datos confidenciales de los pacientes, programar citas e interactuar con los pacientes en la nube, al tiempo que cumple con las estrictas normas de seguridad de datos establecidas por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico.

Las mejores funciones del CRM HIPAA

Almacene y gestione de forma segura la información de contacto de los pacientes, su historial médico y los datos de facturación en un solo lugar.

Funciona en los centros de datos de Amazon AWS con redundancia integrada y un potente cifrado de datos.

Controle el acceso para que solo el personal autorizado pueda ver los registros confidenciales de los pacientes.

Realice un seguimiento de la programación de citas, las interacciones con los pacientes y los seguimientos para mejorar los resultados de los pacientes.

Utilice registros de auditoría y herramientas de cumplimiento para cumplir con las regulaciones HIPAA sin gastos adicionales.

Límites del CRM HIPAA

Automatización avanzada con límite en comparación con las soluciones CRM de pago.

Las opciones de compatibilidad y personalización pueden ser más básicas que las de los sistemas de corporación.

Puede que no se adapte bien a proveedores de atención médica con múltiples ubicaciones.

Precios de HIPAA CRM

Free

Pro : 2 $ al mes por usuario.

Enterprise y HIPAA: 50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de CRM HIPAA

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

6. Zendesk (el mejor para la colaboración entre departamentos y la interacción segura con los pacientes)

a través de Zendesk

Cuando los pacientes repiten su historial médico a varios departamentos, es una señal de que los sistemas están aislados, lo que supone una pérdida de tiempo y compromete la atención sanitaria.

Zendesk pretende cerrar estas brechas actuando como una solución unificada de CRM y servicios que conecta al personal de primera línea, los equipos administrativos y los proveedores médicos con una vista compartida del paciente.

Con herramientas de seguridad y omnicanal compatibles con HIPAA, Zendesk ayuda a los equipos sanitarios a ofrecer una asistencia segura, eficiente y personalizada en cada punto de contacto.

Las mejores funciones de Zendesk

Proporcione un registro unificado de pacientes accesible en todos los departamentos y canales.

Implementación de la automatización en la emisión de tickets, el seguimiento de citas y los recordatorios para reducir los cuellos de botella.

Permite comunicaciones seguras con los pacientes a través del correo electrónico, el chat, el teléfono y los mensajes sociales.

Cree áreas de autoservicio, como portales para pacientes y bases de conocimientos.

Acceda a paneles personalizables y a información basada en IA para detectar tendencias en la atención sanitaria.

Límites de Zendesk

Las herramientas avanzadas de IA requieren un plan de nivel superior y un coste adicional.

Se requiere cierta configuración técnica para tener un flujo de trabajo completamente personalizado.

No hay plan gratuito permanente; las funciones avanzadas pueden aumentar rápidamente los costes.

Precios de Zendesk

Suite Equipo : 69 $ al mes por usuario.

Suite Professional : 149 $ al mes por usuario.

Suite Enterprise: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2 : 4,3/5 (más de 6200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Zendesk

Esta reseña de G2 decía:

La integración con nuestro CRM y con las aplicaciones de terceros es perfecta, lo que permite una vista centralizada de las interacciones con los clientes. La sólida elaboración de informes de Zendesk también nos ayuda a realizar el seguimiento de las métricas clave y a mejorar continuamente nuestras operaciones de asistencia.

La integración con nuestro CRM y con las aplicaciones de terceros es perfecta, lo que permite una vista centralizada de las interacciones con los clientes. Los sólidos (elaboración de) informes de Zendesk también nos ayudan a realizar el seguimiento de las métricas clave y a mejorar continuamente nuestras operaciones de compatibilidad.

7. Caspio (el mejor para crear aplicaciones de gestión sanitaria totalmente personalizadas sin necesidad de código).

a través de Caspio

Muchas consultas médicas tienen dificultades porque sus paquetes de software actuales son rígidos, están repletos de funciones que no utilizan o son muy caros de ampliar.

Caspio elimina esa complejidad al proporcionar a hospitales, clínicas y consultas privadas una plataforma de bajo código para crear exactamente lo que necesitan, mejorando la eficiencia operativa.

Tanto si necesita un portal para pacientes, un flujo de trabajo de admisión o un sistema de información hospitalaria totalmente integrado, el generador de arrastrar y soltar de Caspio ayuda a los equipos sin conocimientos técnicos a implementar rápidamente aplicaciones que cumplen con la HIPAA. Además, solo paga por el almacenamiento, las funciones y el rendimiento que realmente utiliza.

Las mejores funciones de Caspio

Cree portales personalizados para pacientes, paneles, formularios y aplicaciones de seguimiento sin necesidad de código.

Integración con seguridad y automatización de los flujos de trabajo rutinarios con otras herramientas sanitarias.

Controle el acceso de los usuarios, genere informes detallados y cumpla con los requisitos de la HIPAA desde el primer momento.

Ponga en marcha proyectos en semanas en lugar de meses: amplíe y modifique en cualquier momento.

Límites de Caspio

La configuración inicial puede requerir plan técnico para integraciones complejas.

Algunas funciones avanzadas de cumplimiento normativo conllevan cuotas mensuales adicionales.

El uso intensivo o los registros de datos de gran volumen pueden aumentar los costes del plan.

Precios de Caspio

Lite : 100 $ al mes por usuario.

Plus : 300 $ al mes por usuario.

Empresa : 600 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Caspio

G2 : 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Caspio

Esta reseña de G2 recoge:

Dos factores fundamentales para nuestra selección de Caspio fueron (1) la capacidad de ofrecer un nivel de seguridad conforme con la HIPAA y (2) el hecho de que no se paga por usuario. Estamos ejecutando aplicaciones con muchos usuarios diferentes que interactúan con las mismas fuentes de datos. *

Dos factores fundamentales para nuestra selección de Caspio fueron (1) la capacidad de ofrecer un nivel de seguridad conforme con la HIPAA y (2) el hecho de que no se paga por usuario. Estamos ejecutando aplicaciones con muchos usuarios diferentes que interactúan con las mismas fuentes de datos.

8. Pipedrive (ideal para equipos de ventas que desean una gestión intuitiva del proceso de ventas)

a través de Pipedrive

Cuando llaman a un proveedor de atención médica u otra empresa del sector sanitario, el 60 % de los pacientes no esperan más de un minuto en línea, y solo el 32 % se molesta en volver a llamar si no consiguen contactar.

La misma impaciencia existe en el equipo de ventas: los clientes potenciales esperan un seguimiento rápido y oportuno, sin fricciones.

Pipedrive ayuda a los equipos de ventas a cumplir esas expectativas con un proceso intuitivo, recordatorios basados en IA y automatizaciones que mantienen los acuerdos en marcha sin saturar a los representantes con tareas de administrador.

Las mejores funciones de Pipedrive

Automatice el seguimiento y la gestión de clientes potenciales con flujos de trabajo basados en IA.

Personaliza múltiples equipos de ventas para adaptarlos a procesos únicos.

Integración con más de 500 apps, aplicaciones y herramientas para unificar su infraestructura tecnológica.

Genere información de ventas en tiempo real, previsiones e informes personalizados.

Utilice complementos para la generación de clientes potenciales, el seguimiento de visitantes web y la gestión de documentos.

Límites de Pipedrive

El nivel de automatización es más básico en comparación con los CRM de corporación.

Algunas integraciones avanzadas dependen de conectores de terceros como Zapier.

La migración de datos desde otros CRM puede requerir un esfuerzo adicional de configuración.

Precios de Pipedrive

Lite : 19 $ al mes por usuario.

Crecimiento : 34 $ al mes por usuario.

Premium : 64 $ al mes por usuario.

Ultimate: 89 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2 : 4,3/5 (más de 2500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Pipedrive

Esta reseña de G2 notó:

Para alguien sin mucha experiencia en el ajuste de CRM, ha sido un proceso muy fácil y rápido. Hay tantas integraciones y automatizaciones que se pueden configurar, algo que tenía un límite con nuestro otro CRM.

Para alguien sin mucha experiencia en el ajuste de CRM, ha sido un proceso muy fácil y rápido. Hay tantas integraciones y automatizaciones que se pueden configurar, algo que tenía límite con nuestro otro CRM.

9. Insightly (el mejor para CRM integrado + marketing + gestión de proyectos)

a través de Insightly

Gestionar el equipo de ventas, el marketing y los proyectos en un solo lugar puede resultar abrumador, especialmente cuando las herramientas no se conectan entre sí o requieren soluciones alternativas constantes.

Insightly aborda este reto de frente con un CRM moderno y flexible que combina la gestión del flujo de trabajo, la automatización del marketing, la gestión de tickets de soporte y una profunda integración en una plataforma unificada.

Esto significa que los equipos en crecimiento pueden personalizar los flujos de trabajo, automatizar las tareas y alinear los equipos de comercialización más rápidamente, sin agotar los recursos en sistemas desconectados.

Las mejores funciones de Insightly

Centralice los contactos, los procesos y las actividades del equipo de ventas en un único CRM.

Automatice los flujos de trabajo, el marketing por correo electrónico y el fomento de clientes potenciales con herramientas integradas.

Gestión de proyectos junto con los procesos de equipo de ventas con objetos y diseños personalizados.

Conecta más de 500 apps utilizando AppConnect para un flujo de datos fluido.

Utilice aplicaciones móviles para actualizar registros y gestionar tareas sobre la marcha.

Límites de Insightly

La curva de aprendizaje para el ajuste de la automatización personalizada puede ser pronunciada.

Algunas integraciones pueden requerir una configuración adicional o herramientas de terceros.

Algunas funciones avanzadas están restringidas a planes de nivel superior.

Precios de Insightly

Plus : 29 $ al mes por usuario.

Profesional : 49 $ al mes por usuario.

Corporación: 99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Insightly

G2 : 4,2/5 (más de 920 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 1200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Insightly

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Insightly es muy receptivo. La función de búsqueda es increíble. La interfaz me parece fácil de navegar y, cuando llega el momento de automatizar, Insightly cuenta con potentes funciones de automatización. El CRM es lo suficientemente fácil de usar como para utilizarlo a diario.

Insightly es muy receptivo. La función de búsqueda es increíble. La interfaz me parece fácil de navegar y, cuando llega el momento de automatizar, Insightly cuenta con potentes funciones de automatización. El CRM es lo suficientemente fácil de usar como para utilizarlo a diario.

10. NexHealth (el mejor para eliminar el trabajo administrativo manual relacionado con los pacientes)

a través de NexHealth

Un formulario perdido o una cita a la que no se acude pueden suponer horas de trabajo administrativo perdido para las atareadas recepciones, y dejar a los pacientes frustrados incluso antes de dar un paso por la puerta.

NexHealth resuelve este problema automatizando las tareas repetitivas que ralentizan las consultas, y funciona a la perfección junto con su software de gestión de pacientes existente para sincronizar las citas, los formularios, los pagos y los recordatorios de los pacientes directamente con su sistema de registros médicos en tiempo real.

Las mejores funciones de NexHealth

Implementación de automatización en la reserva de citas online y la programación de revisiones.

Digitalice la gestión de pacientes con formularios de admisión que se sincronizan al instante.

Envíe recordatorios y campañas de marketing con automatización.

Procese los pagos más rápidamente y reduzca las tareas manuales de facturación.

Verifique automáticamente la elegibilidad del seguro antes de las visitas.

Límites de NexHealth

La personalización para flujos de trabajo únicos puede parecer con límite.

Las opciones avanzadas de elaboración de informes podrían ser más completas para algunas clínicas.

El precio puede ser más elevado para las pequeñas consultas independientes.

Precios de NexHealth

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NexHealth

G2 : 4,8/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre NexHealth

Este usuario de G2 dejó una nota:

Lo que más me gusta de NexHealth es cómo optimiza toda la experiencia del paciente. Desde la fácil programación y los recordatorios automáticos hasta la perfecta integración con los EHR, reduce el trabajo administrativo y mejora la comunicación.

Lo que más me gusta de NexHealth es cómo optimiza toda la experiencia del paciente. Desde la fácil programación y los recordatorios automáticos hasta la perfecta integración con los EHR, reduce el trabajo administrativo y mejora la comunicación.

11. Creatio (ideal para corporaciones que no pueden esperar meses para que su CRM esté personalizado)

a través de Creatio

Para las empresas en las que incluso las modificaciones menores en los flujos de trabajo pueden llevar meses debido a los cuellos de botella informáticos, Creatio revoluciona la situación con su CRM nativo de IA, sin código y con automatización de procesos.

En lugar de lidiar con límites codificados, los equipos sanitarios pueden crear, modificar y ampliar rápidamente los procesos de equipo de ventas, marketing y servicios, al tiempo que mejoran la eficiencia operativa sin necesidad de ayuda técnica especializada.

Lo que realmente diferencia a esta plataforma es cómo combina la orientación basada en IA, como las indicaciones sobre la mejor acción siguiente, con un diseñador sin código realmente flexible, de modo que los equipos operativos se adaptan rápidamente sin perder la coordinación.

Las mejores funciones de Creatio

Automatice flujos de trabajo complejos de equipo de ventas, marketing y servicios sin necesidad de código.

Utilice la IA para recomendar acciones, realizar la previsión de equipos de ventas y reducir la entrada manual de datos.

Se integra fácilmente con herramientas de terceros como QuickBooks y Zoho.

Diseñe panel y plantillas de procesos personalizados para diferentes equipos.

Amplíe los flujos de trabajo entre departamentos manteniendo una vista única del cliente.

Límites de Creatio

Curva de aprendizaje inicial para la personalización avanzada.

Algunos elementos de la interfaz de usuario pueden parecer anticuados.

Las opciones avanzadas de personalización de marca tienen un coste adicional en los planes más económicos.

Precios de Creatio

Crecimiento : 25 $ al mes por usuario.

Corporación : 55 $ al mes por usuario.

Ilimitado: 85 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Creatio

G2 : 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Creatio

Esta reseña de G2 tenía la función:

Creatio tiene muchas funciones valiosas e interesantes, incluida la agilidad para crear procesos de forma rápida y sencilla sin necesidad de programar, lo que acelera la adopción de la tecnología en todas las áreas de la organización.

Creatio tiene muchas funciones valiosas e interesantes, incluida la agilidad para crear procesos de forma rápida y sencilla sin necesidad de programar, lo que acelera la adopción de la tecnología en todas las áreas de la organización.

12. Zoho CRM (el mejor para una colaboración rentable entre varios equipos)

a través de Zoho CRM

Los presupuestos ajustados y los equipos dispersos pueden hacer que la colaboración parezca imposible, especialmente cuando cada departamento quiere sus propias herramientas.

Zoho CRM aborda esta cuestión ofreciendo a las empresas en crecimiento un sistema todo en uno asequible y conforme a la normativa, en el que varios equipos (equipo de ventas, marketing, soporte y herramientas de comunicación con los pacientes) pueden trabajar juntos en espacios dedicados.

Gracias a su combinación de IA contextual y una interfaz intuitiva, los equipos permanecen en conexión sin gastar presupuesto adicional en software inconexo o costosas versiones personalizadas.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Conecta equipos multifuncionales con espacios de trabajo orientados a objetivos específicos.

Automatice tareas y personalice la comunicación con Zia, el asistente de IA de Zoho.

Personalice los flujos de trabajo de equipo de ventas, las cadencias y la previsión con herramientas sin código.

Se integra fácilmente con más de 1000 apps, aplicación a través de Zoho Marketplace.

Migre rápidamente desde otros CRM u hojas de cálculo con una incorporación guiada.

Límites de Zoho CRM

La personalización avanzada puede resultar complicada sin asistencia técnica.

Algunos usuarios hacen mención de un rendimiento más lento con grandes conjuntos de datos.

La profundidad de las funciones puede abrumar a los equipos más pequeños al principio.

Precios de Zoho CRM

Estándar : 20 $ al mes por usuario.

Profesional : 35 $ al mes por usuario.

Corporación : 50 $ al mes por usuario.

Ultimate: 65 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (más de 2790 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 6960 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Zoho CRM

Este usuario de G2 dejó una nota:

Zoho CRM ofrece una interfaz robusta y personalizable que se integra a la perfección con nuestro ecosistema de marketing digital. Los flujos de trabajo de automatización, la puntuación de clientes potenciales y las herramientas de comunicación multicanal nos permiten ofrecer experiencias personalizadas a gran escala.

Zoho CRM ofrece una interfaz robusta y personalizable que se integra a la perfección con nuestro ecosistema de marketing digital. Los flujos de trabajo de automatización, la puntuación de clientes potenciales y las herramientas de comunicación multicanal nos permiten ofrecer experiencias personalizadas a gran escala.

13. PatientPop (el mejor para el crecimiento de la consulta y la visibilidad en línea)

a través de PatientPop

Para muchas consultas médicas independientes, el flujo irregular de pacientes y una presencia online débil pueden hacer que el crecimiento parezca imposible.

PatientPop, ahora parte de Tebra, aborda este problema proporcionando una plataforma todo en uno que mejora la visibilidad online de su empresa, atrae a nuevos pacientes y garantiza que su calendario se mantenga lleno.

Sus herramientas ayudan a las consultas a aparecer en los primeros puestos de los resultados de búsqueda, recopilar reseñas excelentes y ofrecer una programación fácil desde cualquier lugar, de modo que los pacientes puedan reservar cita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que su recepción tenga que preocuparse por nada.

Las mejores funciones de PatientPop

Automatice las reservas online y los recordatorios de citas para llenar su agenda sin esfuerzo.

Mejora tu posicionamiento en los motores de búsqueda y tu reputación con el SEO integrado y la gestión de reseñas.

Modernice la experiencia del paciente con una programación universal y formularios adaptados a dispositivos móviles.

Libere tiempo al personal digitalizando tareas rutinarias como la admisión, la comprobación de seguros y los seguimientos.

Límites de PatientPop

Las opciones de elaboración de informes pueden tener un límite para necesidades de análisis avanzadas.

Algunos usuarios nota problemas ocasionales de actualización al generar informes.

Algunos complementos de automatización pueden suponer costes adicionales para las consultas con un gran volumen de trabajo.

Precios de PatientPop

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de PatientPop

G2 : 4,1/5 (más de 230 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre PatientPop

Esta reseña de G2 señaló:

El acceso a los gráficos de los clientes a través del teléfono o el escritorio es excelente. La posibilidad de crear notas rápidas y sencillas de forma estándar es una función estupenda.

El acceso a los gráficos de los clientes a través del teléfono o el escritorio es excelente. La posibilidad de crear notas rápidas y sencillas de forma estándar es una función estupenda.

