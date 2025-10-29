PRD y FRD: diferencias que todo gestor de productos debe conocer

¿Alguna vez ha iniciado la creación de un producto y se ha encontrado con que la mitad del equipo está debatiendo qué crear, mientras que la otra mitad ya está inmersa en cómo crearlo?

En equipos que trabajan a un ritmo acelerado, este tipo de confusión en la documentación del producto es una receta para el desastre. Sin embargo, incluso los profesionales con experiencia a menudo confunden los conceptos de documento de requisitos del producto (PRD) y documento de requisitos de función (FRD).

En esta entrada del blog, analizaremos de una vez por todas el PRD y el FRD, incluyendo qué son, en qué se diferencian y cuándo es más importante cada uno. Como bonus, también veremos cómo ClickUp te ayuda a redactar estos documentos. 🏁

¿Qué es un documento de requisitos del producto (PRD)?

Un documento de requisitos del producto (PRD) es un documento completo que describe todas las especificaciones, funciones, funcionalidades y comportamientos esperados necesarios para desarrollar un producto.

El PRD sirve como fuente única de información veraz para equipos multifuncionales, incluidos los de desarrollo, diseño, control de calidad y partes interesadas del negocio, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Está diseñado estratégicamente para conectar los puntos entre las metas empresariales, las necesidades de los usuarios y las funciones de alto nivel.

El documento articula objetivos, como impulsar el compromiso o aumentar los ingresos, y correlaciona cada función con los problemas reales de los usuarios y los resultados deseados.

Priorizado en función del impacto y la relevancia para el negocio, el PRD mantiene a los equipos centrados en crear soluciones que sirvan tanto al mercado como a la estrategia general de la empresa.

Secciones de ejemplo en un PRD

A continuación se muestran algunos ejemplos de secciones que suelen aparecer en un PRD:

la descripción general del producto *resumir qué es el producto o la función, por qué se está creando y cómo se alinea con la estrategia general

Los objetivos y metas definen los fines de empresa y los criterios de éxito

los perfiles de usuario *describen a quién tiene como objetivo el producto, sus necesidades, comportamientos y puntos débiles

Las historias de usuario y los casos de uso explican cómo interactuarán los usuarios con el producto a través de escenarios reales

Funciones y funcionalidades lista las funciones principales y los comportamientos esperados del producto

supuestos y dependencias *establecen los supuestos de plan y los factores externos que pueden afectar a la entrega

el cronograma y los hitos* correlacionan las fases principales, los resultados esperados y los objetivos de lanzamiento

Otros aspectos a tener en cuenta son los criterios de aceptación, los requisitos no funcionales del proyecto, las métricas de rendimiento y los KPI, así como cualquier pregunta o riesgo que pueda surgir.

Otros aspectos a tener en cuenta son los criterios de aceptación, los requisitos no funcionales del proyecto, las métricas de rendimiento y los KPI, así como cualquier pregunta o riesgo que pueda surgir.

💡 Consejo profesional: Incluya puntos de revisión al redactar el PRD. Marque los hitos en los que los equipos de diseño, ingeniería y liderazgo de producto deben validar su comprensión antes de seguir adelante, manteniendo una estrecha coordinación entre los equipos empresariales.

¿Qué es un documento de requisitos de función (FRD)?

Un documento de requisitos de función (FRD) es un documento formal que detalla claramente las funciones, funciones y comportamientos específicos que debe tener un sistema o software para reunirse con las necesidades de la empresa.

Toma las metas y las funciones del PRD y los traduce en requisitos detallados del sistema.

El FRD define lo que debe hacer el producto o sistema, describiendo las operaciones esperadas, las interacciones del usuario, el manejo de datos y los resultados, sin especificar cómo se implementarán estas funciones.

Además, sirve como contrato entre las partes interesadas de la empresa y el equipo de desarrollo, lo que garantiza un entendimiento común de las capacidades de función del producto.

Secciones de ejemplo en un FRD

A continuación se muestran algunos ejemplos de secciones que suelen aparecer en el documento de análisis de requisitos:

Introducción y finalidad explique el objetivo del documento, su alcance y el público al que va dirigido

La descripción general del sistema describe la arquitectura del sistema y cómo encaja en el producto más amplio

los flujos de trabajo y los flujos de procesos *correlacionan paso a paso las operaciones y las interacciones de los usuarios

Los flujos de datos y los requisitos definen las entradas, salidas, formatos, fuentes y reglas de procesamiento

Requisitos de la interfaz de usuario y diagramas funcionales ilustran pantallas e interacciones

Los requisitos de integración describen cómo interactúa el sistema con otros sistemas o API.

Otras secciones incluyen requisitos no funcionales, criterios de aceptación, supuestos y dependencias, y un glosario.

Otras secciones incluyen requisitos no funcionales, criterios de aceptación, supuestos y dependencias, y un glosario.

💡 Consejo profesional: Incluya simulaciones de casos extremos. Para una función de carga de archivos, especifique el tamaño máximo de los archivos, los formatos no compatibles y el comportamiento cuando se alcancen los límites de almacenamiento. Los ingenieros podrán escribir código de forma sólida y el equipo de control de calidad podrá realizar pruebas precisas.

Documentos de requisitos del producto frente a documentos de requisitos de función: diferencias clave

A continuación, se ofrece un desglose de PRD y FRD para evitar prioridades desalineadas, equipos confundidos y retrasos en la implementación:

Criterios PRD FRD Público objetivo Partes interesadas de la empresa, gestores de productos, equipos multifuncionales de función. Analistas de sistemas, equipos técnicos/de ingeniería, desarrolladores. Enfoque Meta de empresa, necesidades del usuario, valor del producto, «qué» y «por qué». Comportamiento del sistema, «cómo» se traducen los requisitos en funciones técnicas. Formato Centrado en el usuario, impulsado por la visión, funciones de alto nivel, casos de uso. Especificaciones de función detalladas y centradas en el sistema, flujos de datos, maquetas. Nivel de detalle Alto nivel, amplia cobertura, puede incluir algunos requisitos no de función. Especificaciones detalladas y prácticas para ingeniería, específicas para un lanzamiento. Propietario Gerente de producto, a veces analista de empresa. Analista de sistemas, jefe de ingeniería, a veces analista de empresa. Fase del ciclo del vida Ideación temprana, plan y alineación de metas. Diseño de soluciones, preparación para la construcción y control de calidad. Finalidad de uso Alinear la visión de empresa, comunicar las prioridades Traducir las metas del producto en especificaciones técnicas y soluciones de ingeniería. Frecuencia de cambio Cambia con menos frecuencia; vinculado a decisiones empresariales estratégicas. Puede actualizarse a lo largo del desarrollo a medida que evolucionen las soluciones técnicas. Contenido de ejemplo Propósito, metas, historias de usuario, lista de funciones, casos de uso y restricciones. Flujos de función, procesos empresariales, esquemas funcionales e integración de datos.

Cuándo utilizar un PRD frente a un FRD

Saber cuándo utilizar un PRD o un FRD depende de la fase en la que se encuentre su proyecto y del nivel de detalle que necesite su equipo.

Comience con un PRD en una fase temprana del ciclo del producto. Utilícelo para definir lo que el producto debe lograr y por qué, centrándose en las metas empresariales, las necesidades de los usuarios y las funciones de alto nivel.

Es ideal para alinear a las partes interesadas, establecer prioridades y garantizar que todos comprendan el propósito y los resultados esperados del producto o la función.

Pase a un FRD una vez que se haya establecido el PRD y el equipo esté listo para traducir las metas en especificaciones técnicas.

Este documento de requisitos de software debe detallar exactamente cómo debe funcionar la función del sistema. Es especialmente importante para proyectos de ingeniería complejos, entornos regulados o cuando varios equipos de desarrollo necesitan un plan claro a seguir.

A continuación, le presentamos algunas preguntas que debe responder para comprender si debe combinar ambos documentos:

¿El proyecto es lo suficientemente pequeño o ágil como para combinar las metas de alto nivel con los detalles técnicos?

¿Cómo se gestionarán las versiones y la colaboración si un solo documento sirve para ambos fines?

¿Puede un solo documento mantener claros tanto los objetivos de empresa como los detalles de función para todas las partes interesadas?

🔍 ¿Sabías que...? El concepto de FRD cobró importancia en proyectos militares, especialmente durante la década de 1980. La norma MIL-STD-2167A del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, introducida en 1985, hacía hincapié en la necesidad de contar con especificaciones detalladas de los requisitos de software, lo que supuso un cambio significativo hacia la documentación estructurada en los proyectos de software de defensa.

Cómo ClickUp ayuda a crear y gestionar PRD y FRD

El software de gestión de productos ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

El software de gestión documental proporciona a los equipos todo lo que necesitan para documentar, colaborar y ejecutar de manera eficiente.

Cree documentación viva

Con ClickUp Documento, crear PRD y FRD estructurados es muy sencillo.

*Colabora en PRD y FRD estructurados en documentos ClickUp en uso compartido

Supongamos que un gestor de productos está lanzando una nueva aplicación móvil. Puede correlacionar el panorama general del producto, el público objetivo y las historias de los usuarios en un documento compartido.

¿Quiere mantener al equipo por el buen camino? Incorpore listas de control interactivas para los requisitos de las funciones, utilice tablas para priorizar las tareas e incluya vistas de tabla o tablero para visualizar los cronogramas y las dependencias.

En cuanto al FRD, el mismo equipo puede profundizar en flujos de trabajo detallados, especificaciones de función y flujos de datos con documentos anidados.

Utilice documentos por su formato de texto enriquecido, bloques de código, incrustación multimedia, plantillas de ingeniería y comentarios en tiempo real.

Redacte PRD excepcionales con ClickUp:

Vincule tareas a flujos de trabajo

ClickUp Docs le permite vincular secciones de PRD directamente a tareas FRD ClickUp en su espacio de trabajo, creando una conexión clara entre los objetivos de alto nivel y los detalles técnicos de implementación.

Haz que la documentación esté en enlace directo con los flujos de trabajo correspondientes con ClickUp Doc

Por ejemplo, si el PRD especifica un «flujo de pago en varios pasos», cada paso se puede enlazar con las tareas FRD correspondientes, incluidas las entradas/salidas del sistema y los comportamientos de la interfaz de usuario.

Cualquier actualización en el PRD se propaga automáticamente a las tareas enlazadas, lo que mantiene la documentación y la ejecución sincronizadas en todo el equipo.

📮 ClickUp Insight: El 40 % de los gerentes definen el éxito como el cumplimiento o la superación de los objetivos, mientras que otros se fijan en los cronogramas (23 %), el crecimiento del equipo (11 %) o los comentarios de las partes interesadas (13 %). Pero los resultados de intento correcto de los proyectos no surgen por casualidad. Son posibles gracias a procesos excelentes.

🌟 Bonificación: Los agentes de IA de ClickUp pueden automatizar, optimizar y mejorar el proceso de planificación y desarrollo de productos. Personalice los agentes para: Genere o edite secciones de PRD, resumir los requisitos o convierta los comentarios de las partes interesadas en elementos procesables

Organice hojas de ruta de productos, desglose tareas, asigne recursos y realice un seguimiento del progreso

Extraiga información relevante de documentos, tareas y chats para tomar decisiones de plan informadas

Conéctese con herramientas externas (como GitHub, GitLab, Bitbucket y Figma) para optimizar el flujo de información y automatizar las tareas de desarrollo rutinarias

Responda a preguntas sobre código e incluso cree solicitudes de validación listas para la producción (con integraciones como Codegen) Cree agentes personalizados en ClickUp con sencillas indicaciones e instrucciones en lenguaje natural

Obtenga asistencia basada en IA

ClickUp Brain actúa como un compañero de equipo impulsado por IA, ayudando a los equipos a redactar, resumir y perfeccionar el contenido de los PRD y FRD.

AI Writer for Work aprovecha el contexto de todos los documentos, tareas y conversaciones, lo que garantiza que su documentación sea precisa, concisa y práctica. Incluso puede sugerir edición, generar contenido o resaltar lagunas en los requisitos.

Utilice el AI Writer for Work de ClickUp Brain para redactar secciones de PRD o FRD con tonos específicos

Aquí tienes algunas indicaciones que puedes utilizar: Resumir este PRD en una descripción general de una página para los ejecutivos

Extraiga todos los requisitos de función relacionados con el flujo de trabajo de pago de este FRD

Redacte criterios de aceptación para la función de búsqueda basándose en estas historias de usuario

Interfaz con prioridad de voz: Interactúe mediante texto o voz para dictar tareas, resúmenes y flujos de trabajo

iA multimodelo: *Elija entre ChatGPT, Claude y Gemini, asegurándose de obtener el mejor modelo para cada escenario

Interfaz con prioridad de voz: Interactúe mediante texto o voz para dictar tareas, resúmenes y flujos de trabajo

iA multimodelo: *Elija entre ChatGPT, Claude y Gemini, asegurándose de obtener el mejor modelo para cada escenario

Garantice la visibilidad de las partes interesadas

Los paneles de ClickUp proporcionan una vista centralizada de todo su trabajo de PRD y FRD, convirtiendo los datos complejos del proyecto en imágenes sencillas y prácticas. Con tarjetas personalizables, los equipos pueden supervisar las tareas, los cronogramas y el progreso en tiempo real.

Cree paneles personalizados de ClickUp con tarjetas para analizar el rendimiento y el progreso

A continuación, le mostramos cómo puede utilizar las diferentes tarjetas en la práctica: Lista de tareas: Realizar un seguimiento de todas las funciones del producto descritas en el documento de requisitos del software y supervisar las tareas de cada componente funcional

Gráfico de barras/líneas: Analice la finalización de las funciones a lo largo del tiempo para el PRD o compare el tiempo de desarrollo estimado con el real para las tareas del FRD con el fin de destacar las diferencias de eficiencia

Tarjeta de texto: Añada un resumen ejecutivo de los objetivos del PRD o notas que aclaren los requisitos técnicos específicos del FRD para el equipo

Esto es lo que Raúl Becerra, director de producto de Atrato, dijo sobre el uso de la herramienta de gestión del backlog de productos:

Nos dimos cuenta de que nos faltaba una forma eficaz de realizar un seguimiento de las tareas y que no teníamos una vista clara de lo que hacía el equipo de producto, así que empezamos a buscar una nueva plataforma. Entonces encontramos ClickUp. La plataforma era la combinación perfecta: ni demasiado técnica y confusa, ni demasiado básica. Nos daba la flexibilidad necesaria para crear, mover y organizar equipos y proyectos a nuestra manera.

Nos dimos cuenta de que nos faltaba una forma eficaz de realizar un seguimiento de las tareas y que no teníamos una vista clara de lo que hacía el equipo de producto, así que empezamos a buscar una nueva plataforma. Entonces encontramos ClickUp. La plataforma era la combinación perfecta: ni demasiado técnica y confusa, ni demasiado básica. Nos daba la flexibilidad necesaria para crear, mover y organizar equipos y proyectos a nuestra manera.

¿Busca consejos sobre el uso de la IA para la documentación técnica? Vea este vídeo:

¡Añada ClickUp como «requisito» en su flujo de trabajo de productos!

Los PRD y los FRD tienen fines diferentes, pero son dos caras de la misma moneda. Un PRD establece el «qué» y el «por qué», mientras que un FRD define el «cómo»

ClickUp optimiza ambos documentos en un entorno de trabajo de IA convergente, un entorno digital unificado que integra múltiples herramientas y flujos de trabajo en una única plataforma.

Esboza tus PRD, conviértelos en FRD detallados, asigna tareas, realiza un seguimiento de las dependencias y colabora con tu equipo sin tener que cambiar entre múltiples herramientas. Además, con la ayuda de la inteligencia artificial de ClickUp Brain, el proceso de documentación se vuelve aún más fácil.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp (gratis, gratuito/a)! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

No siempre. Para proyectos más pequeños o equipos que utilizan Agile, es posible que basten con un PRD, o incluso con un documento combinado. Pero si su proyecto es complejo, está muy regulado o cuenta con varios equipos trabajando en paralelo, disponer de ambos puede evitar confusiones.

El PRD suele proceder del gestor de productos, con aportaciones de diseñadores, desarrolladores y partes interesadas. Los analistas de negocios o los analistas de sistemas suelen encargarse del FRD, traduciendo el PRD en requisitos técnicos detallados, flujos de trabajo y comportamientos del sistema.

Sí, especialmente para proyectos más pequeños o sprints ágiles. Puede crear un único documento completo que cubra tanto qué hace el producto (PRD) como cómo funciona (FRD). Pero en proyectos más grandes o complejos, a menudo es mejor mantenerlos separados.

Aunque puede empezar con Microsoft Word o Documentos de Google, la colaboración y el control de versiones pueden resultar complicados con equipos más grandes. ClickUp destaca como una de las mejores opciones para crear tanto PRD como FRD. ClickUp Docs le permite crear documentos estructurados y fáciles de navegar con tablas, listas de control y elementos visuales incrustados. Además, ClickUp Brain le ayuda a escribir más rápido, resumir notas largas y asegurarse de que no se le escape nada.