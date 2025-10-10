Los 8 mejores agentes /IA para diseñadores para automatizar los procesos creativos

A medida que tanto las empresas como los consumidores exigen más contenido visual en todos los sectores, la demanda de diseñadores con talento nunca ha sido tan pronunciada.

Sin embargo, casi el 40 % de las empresas del sector del diseño tienen dificultades para producir de forma constante diseños visualmente atractivos.

Y con tantas cosas en la agenda de un diseñador, tiene sentido recurrir a la inteligencia artificial para la automatización de algunas tareas y crear nuevas posibilidades.

Afortunadamente, los diseñadores han logrado progreso significativo con los agentes de IA. Ahora pueden encargarse de algunas de las tareas más repetitivas, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido sin perder el toque humano de los diseñadores.

Los 8 mejores agentes de IA para diseñadores de un vistazo

A continuación, le ofrecemos una tabla comparativa para que pueda hacerse una idea rápida de las funciones y los precios de algunos de los mejores agentes de IA para diseñadores:

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Planificación y automatización de tareas creativas Agentes de IA en tareas/documento/chat, ClickUp Brain, pizarras, integración con Figma y actualizaciones en tiempo real Gratis; planes de pago disponibles Canva IA Generación rápida de imágenes con IA, centrada en lo visual Magic Media, Texto a imagen, Texto a gráfico, ajustes preestablecidos de estilo, integración con Runway Gratis, de pago desde: 15 $ al mes por usuario Khroma Generación personalizada de paletas de color con IA Entrenamiento en preferencias de color, generador de paletas basado en navegador, puntuaciones de accesibilidad Free Galileo IA Generación de diseños de interfaz de usuario a partir de indicaciones de texto Diseño de interfaz de usuario basado en indicaciones, branding visual, plantillas con tecnología Gemini Precios personalizados Uizard Creación rápida de wireframes y maquetas con indicaciones de IA Entrada de texto/captura de pantalla, autogeneración de la interfaz de usuario, temas adaptables, colaboración en tiempo real Free, de pago desde 19 $ al mes por usuario Runway Narrativa y efectos de vídeo impulsados por IA Texto a vídeo, pinceles de movimiento, voces en off y efectos de IA en una sola plataforma Free, de pago desde 15 $ al mes por usuario Adobe Firefly Equipos creativos en el ecosistema de Adobe Indicaciones de texto/imágenes, moodboards, traducción, escena a imagen Free, de pago desde 9,99 $ al mes por usuario Figma IA Colaboración en tiempo real en el diseño con IA integrada Diseño automático, interfaces de usuario editables, eliminación de fondos, búsqueda de recursos visuales Free, de pago desde 20 $ al mes por usuario

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué son los agentes de IA para diseñadores?

Imagina lo siguiente: estás trabajando en la pantalla de una nueva app, aplicación. Mientras ajustas la paleta de color, un asistente de IA te sugiere tres alternativas basadas en las tendencias actuales del mercado. Refina los flujos de usuarios, señala inconsistencias en tu diseño e incluso incorpora gráficos vectoriales que se ajustan al estilo de tu marca.

Esa es la promesa de las herramientas de agentes de IA para diseñadores. Estos agentes especializados, a menudo impulsados por el aprendizaje automático, pueden ejecutar tareas, adaptarse a las entradas del usuario y brindar compatibilidad con todo el proceso de diseño, con conciencia contextual, para ayudar a los equipos de diseño a trabajar de forma más inteligente.

A continuación, se resumen algunas de sus funciones:

✅ Automatización de tareas repetitivas como cambiar el tamaño de los activos, etiquetar archivos o renombrar capas

✅ Genera múltiples ideas de diseño, explora variaciones y ofrece soluciones innovadoras que quizá no haya considerado

✅ Permite la colaboración en tiempo real, simplificando la forma en que los equipos de diseño comparten el trabajo y recopilan comentarios

✅ Analiza los datos de los usuarios y accede a bases de datos para orientar la toma de decisiones más informadas durante el proceso creativo

✅ Se integra con herramientas de diseño como Figma para aumentar la eficiencia operativa en todos los ámbitos

📖 Lea también: Las mejores plantillas gratuitas de flujo de trabajo en Excel y ClickUp

¿Qué debe buscar en los agentes de IA para diseñadores?

Los agentes de IA adecuados para diseñadores deben ir más allá de las funciones básicas, como la automatización de flujos de trabajo de IA, y deben ser capaces de mejorar la eficiencia empresarial cumpliendo una serie de requisitos clave:

Ofrezca una interfaz fácil de usar que resulte intuitiva, ya sea una herramienta de IA basada en chatear para principiantes , con función de voz o integrada en sus herramientas de diseño actuales

Adáptese a diferentes entornos de diseño, desde proyectos de UI/UX hasta gráficos vectoriales o incluso materiales de marketing

Demuestre razonamiento real y toma de decisiones analizando las aportaciones del usuario, extrayendo información de fuentes de datos y recomendando los siguientes pasos a seguir

Adáptese a sus necesidades, tanto si es un diseñador independiente como si forma parte de un gran equipo de diseño que realiza trabajo en varias plataformas

Tenga en cuenta las consideraciones éticas. Busque agentes que gestionen la privacidad y ofrezcan opciones de diseño inclusivas

👀 Dato curioso: en una demostración de xAI y OpenAI, los agentes autónomos programaron eventos del calendario «hablando» entre ellos, sin intervención humana. Bienvenido a la coordinación sin bandeja de entrada gratuita.

Los mejores agentes /IA para diseñadores

Aquí tiene una lista de agentes de IA para diseñadores que merecen su atención. Cada uno de ellos se centra en la usabilidad en el mundo real, sin dejar de ofrecer rendimiento, velocidad y adaptabilidad.

1. ClickUp (lo mejor para la planificación y automatización de tareas creativas)

Ofrezca a los equipos de diseño la estructura que necesitan sin perturbar la creatividad humana con los agentes de IA de ClickUp

Los equipos de diseño actuales necesitan menos herramientas dispersas y más sistemas de conexión. ClickUp lo hace posible combinando la consolidación interna con las integraciones.

Esto es lo que hace diferente a ClickUp: permite a los diseñadores sincronizar el trabajo entre apps sin cambiar de pestaña. De este modo, los agentes de IA pueden extraer información de todas sus fuentes de datos, lo que le proporciona una ventaja competitiva al agilizar los flujos de trabajo.

redacta contenido, resume debates, genera imágenes y mucho más con ClickUp Brain*

ClickUp Brain puede ayudarte a generar ideas y crear contenido, generar maquetas y sacar a la luz el contexto de trabajo crítico que necesitas

ClickUp Brain es un agente/asistente de IA diseñado específicamente para potenciar los flujos de trabajo de los diseñadores mediante la automatización, la generación y la organización del trabajo creativo dentro de la plataforma ClickUp.

Los diseñadores pueden aprovechar la generación de imágenes mediante IA de Brain para crear al instante arte conceptual, maquetas o referencias visuales a partir de simples indicaciones de texto utilizando múltiples modelos de IA, como Gemini y Claude. Esto resulta muy útil para la creación rápida de prototipos, moodboards o presentaciones para clientes.

Estos imágenes generadas por IA se pueden adjuntar directamente a tareas o documentos, lo que facilita la iteración, el uso compartido y la incorporación de recursos visuales en proyectos en curso sin necesidad de cambiar de herramienta.

ClickUp Brain va más allá de la creación de imágenes al automatizar las operaciones de diseño rutinarias y mejorar la colaboración. Puede desglosar briefings de diseño complejos en subtareas viables, resumir los comentarios de los clientes y obtener actualizaciones claras del proyecto desde su entorno de trabajo. Además, los diseñadores pueden utilizar Brain para perfeccionar el contenido escrito, traducir las comunicaciones para equipos globales y actuar como desencadenante de recordatorios o cambios de estado basados en reglas del flujo de trabajo.

Implemente agentes para gestionar su día a día

Los agentes de IA de ClickUp están integrados directamente en las tareas de ClickUp, los documentos y ClickUp Chat, donde los diseñadores ya pasan la mayor parte de su tiempo comunicándose con sus equipos y completando sus tareas.

Utilice los agentes de ClickUp AI para automatizar tareas, responder preguntas y ser más terminado

Estos agentes, que trabajan en paralelo con ClickUp Automatización, pueden ejecutar tareas como actualizar estados, asignar propietarios, resumir debates e incluso generar subtareas automáticamente.

Es una forma fluida de automatizar tareas e integrar la IA en sus flujos de trabajo de diseño diarios. También puede añadir agentes de IA certificados en ClickUp, diseñados específicamente para revisar el contenido en busca de conformidad con la marca o controles de calidad.

haga una lluvia de ideas en directo con su equipo utilizando las pizarras blancas de ClickUp*

Salve la brecha entre el proceso creativo y la ejecución con ClickUp Pizarra

Las pizarras blancas de ClickUp permiten a los equipos de diseño intercambiar ideas, esbozar ideas innovadoras y correlacionar flujos de usuarios con un toque especial: cada nota adhesiva o diagrama se puede convertir en una tarea al instante. Esto convierte el pensamiento creativo en acción, manteniendo el impulso en todos los proyectos.

Potentes integraciones y búsquedas para la conexión de datos

La combinación de herramientas de diseño como Figma o Adobe XD con ClickUp permite sincronizar en tiempo real las tareas y actualizaciones de diseño a través de la búsqueda de ClickUp + las integraciones de ClickUp.

Los responsables creativos pueden asignar subtareas basadas en las actualizaciones de los archivos, mientras que los especialistas en marketing realizan el seguimiento de la disponibilidad de los activos dentro del mismo entorno de trabajo. Se trata de un verdadero puente entre los flujos de trabajo creativos y la gestión estructurada de proyectos de diseño.

ClickUp Enterprise Search le ayuda a reunir todo el contexto de trabajo en un solo lugar

Por último, ClickUp para equipos de diseño te permite organizarte sobre la marcha. Ofrece una plataforma colaborativa que agiliza todo el proceso de diseño, desde la ideación hasta la aprobación final, centralizando las tareas, los comentarios y los activos en un solo lugar. Los diseñadores pueden utilizar funciones como Revisión para añadir, asignar y resolver comentarios directamente en imágenes, vídeos y PDF, lo que facilita la recopilación de comentarios y la iteración del trabajo creativo sin salir de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los equipos que se inician en los sistemas todo en uno

Algunas funciones avanzadas de IA requieren un complemento de pago

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Este usuario de G2 hace uso compartido:

Utilizo ClickUp a diario. Además, las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran mucho tiempo en tareas repetitivas. La configuración de los espacios de proyecto, las tareas y las automatizaciones fue sorprendentemente sencilla.

Utilizo ClickUp a diario. Además, las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran mucho tiempo en tareas repetitivas. La configuración de los espacios de proyecto, las tareas y las automatizaciones fue sorprendentemente sencilla.

💟 Bonificación: Brain MAX es su agente de IA y compañero de escritorio todo en uno, diseñado específicamente para potenciar los flujos de trabajo de diseño. Con una profunda integración en sus archivos de diseño, herramientas de gestión de proyectos, correos electrónicos y calendarios, Brain MAX siempre tiene el contexto completo de sus proyectos creativos. Solo tiene que utilizar comandos de voz para generar ideas, crear conceptos de imágenes, organizar comentarios o automatizar tareas de diseño repetitivas: Brain MAX entiende al instante sus instrucciones y actúa en consecuencia. Puede acceder a múltiples modelos de IA líderes (como GPT, Claude y Gemini) para todo, desde la lluvia de ideas creativas y la generación de contenido hasta la resolución de problemas técnicos y la creación de imágenes, todo desde una única plataforma. Recupere activos al instante, gestione los cronogramas de los proyectos, asigne tareas y realice un seguimiento de las revisiones, con cada acción respetando los permisos y la privacidad de su entorno de trabajo.

📖 Lea también: Cómo utilizar la /IA/ para el diseño gráfico

2. Canva IA (la mejor opción para la generación rápida de imágenes con IA centrada en lo visual)

a través de Canva IA

Si te encuentras atascado buscando recursos en bibliotecas de stock o buscando el estilo de ilustración adecuado en diferentes plataformas, no eres el único.

Para los diseñadores que necesitan imágenes personalizadas rápidamente, pero no quieren pasar horas en Photoshop, la IA de Canva ofrece una solución rápida. Puede pedirle que diseñe por usted basándose en indicaciones, que cree imágenes, código o incluso que cree un vídeo. Incluso tiene una función de voz a texto para ayudarle a describir sus indicaciones con detalle.

Con herramientas como Magic Media y Text to Image, Canva te permite generar gráficos, iconos o escenas completas basadas en tus indicaciones exactas y tu estilo visual. Sin complementos, sin cambiar de app, solo tienes que escribir lo que necesitas y colocarlo directamente en tu diseño.

Las mejores funciones de Canva IA

Genere imágenes de IA al instante utilizando Text to Image de Magic Media con estilos personalizables

Utilice Texto a Gráfico para crear iconos, pegatinas e ilustraciones adaptadas a su marca

Cree vídeos cortos con tecnología de IA utilizando la integración del modelo Gen-2 de Runway

Experimente con ajustes preestablecidos de estilo como Acuarela, Neón y Retrowave para adaptarse a su dirección visual

Límites de la IA de Canva

Sin indicaciones de seguimiento; requiere nuevas entradas para los cambios

Las imágenes resultantes tienen una figura cuadrada, a menos que se ajusten manualmente

El plan Free te impone un límite de 50 imágenes de IA y 5 vídeos, que se agotan rápidamente

Precios de Canva IA

Free

Pro : 15 $ al mes por usuario

Teams : 10 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva IA

G2 : 4,7/5 (más de 4500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Canva IA

Este usuario de G2 destaca:

Las funciones de IA funcionan como por arte de magia. Añadir música, generar contenido basado en IA, crear música propia utilizando herramientas de IA integradas y mucho más hacen de esta herramienta imprescindible una máquina maravillosa.

Las funciones de IA funcionan como por arte de magia. Añadir música, generar contenido basado en IA, crear música propia utilizando herramientas de IA integradas y mucho más hacen de esta herramienta imprescindible una máquina maravillosa.

📖 Lea también: Cómo crear un agente de IA para una mejor automatización

3. Khroma (lo mejor para la generación personalizada de paletas de color con IA)

vía Khroma

Cuando diseñas para una marca, la mayoría de las herramientas de color te abruman con opciones o te limitan al gusto de otra persona.

Khroma cambia eso al entrenar su /IA con tus preferencias, aprendiendo lo que te gusta (y lo que no te gusta) y generando paletas que realmente se ajustan a tu estilo visual.

En lugar de recurrir a muestras aleatorias, el diseño del agente de IA de Khroma aprende de miles de paletas creadas por diseñadores y combina ese aprendizaje con sus aportaciones de color, formando una base de conocimientos interna. La meta final: ayudarle a avanzar rápidamente mientras realiza tareas específicas y mantiene su creatividad humana en primer plano.

Las mejores funciones de Khroma

Entrene un algoritmo personalizado basado en los color que elija para bloquear los tonos no deseados

Genere infinitas paletas de color, degradados y muestras tipográficas directamente en su navegador

Filtra y busca paletas por tono, matiz, valor, código hexadecimal o valores RGB

Guarda tus favoritos con metadatos a todo color, incluidas las puntuaciones de accesibilidad (WCAG)

Haga vista a las paletas en diferentes contextos de diseño, como texto, superposiciones de imágenes y maquetas

Límites de Khroma

Sin acceso sin conexión; solo basado en navegador

Capacidad con límite para ajustar manualmente las paletas generadas

No se integra con herramientas de diseño como Figma o Adobe

Precios de Khroma

Free

Valoraciones y reseñas de Khroma

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta gestionar varios proyectos de diseño sin perder creatividad? Gestión creativa de proyectos: una guía para gestores de proyectos le muestra cómo organizar su flujo de trabajo sin frenar el impulso innovador de su equipo.

Si está cansado de realizar tareas repetitivas manualmente, aquí tiene una guía rápida sobre cómo ClickUp utiliza la IA para automatizar el trabajo:

4. Galileo IA (ideal para generar diseños de interfaz de usuario a partir de indicaciones de texto)

vía Galileo IA

Las maquetas no deberían llevar días. Supongamos que estás diseñando el panel de una aplicación de criptomonedas o un sistema de reservas para músicos. Cada uno tiene diferentes flujos, color y necesidades de diseño. Pero cada vez, te ves obligado a reconstruir el esqueleto de la interfaz de usuario desde cero.

Galileo IA cambia eso. Le permite escribir una sola indicación («una página de listados para una tienda de equipamiento de senderismo con un tema azul, barra de filtro y tarjetas de productos») y genera instantáneamente diseños de interfaz utilizables.

Desde que se unió a Google, Galileo (ahora Stitch) ha integrado los modelos de Gemini para producir diseños generados por IA aún más ricos, lo que ayuda a los equipos de diseño a crear rápidamente interfaces de usuario coherentes y receptivas para cualquier sector o plataforma.

Las mejores funciones de Galileo IA

Genere interfaces amigables para usuarios con solo describir lo que desea

Aplique una imagen de marca visual coherente con temas cromáticos adaptables en todos los componentes

Acceda a una biblioteca de plantillas diversa para sectores como el comercio minorista, el SaaS o el bienestar

Personalice elementos comunes de la interfaz de usuario, como barras de búsqueda, filtros y tarjetas de productos

Previsualice y repita las interfaces con comentarios y ajustes en tiempo real

Limitaciones de Galileo /IA

Requiere tiempo para dominarlo debido a su amplio conjunto de funciones

Las plantillas básicas no son totalmente flexibles para cambios radicales en el diseño

El uso intensivo de recursos puede ralentizar el rendimiento en dispositivos de gama baja

Precios de Galileo IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Galileo IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Galileo IA

Una reseña de un usuario dice :

De momento, estoy disfrutando mucho con Galileo IA. La velocidad a la que genera maquetas limpias es increíble. No es perfecto, pero te ofrece un excelente punto de partida que te ahorra horas de trabajo. Estoy deseando ver más actualizaciones.

De momento, estoy disfrutando mucho con Galileo IA. La velocidad a la que genera maquetas limpias es increíble. No es perfecto, pero te ofrece un excelente punto de partida que te ahorra horas de trabajo. Estoy deseando ver más actualizaciones.

📖 Lea también: Plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no puedes explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes de IA en ClickUp Brain que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la app, aplicación integral para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

5. Uizard (ideal para crear rápidamente wireframes y maquetas con indicaciones de IA)

vía Uizard

¿Alguna vez cinco partes interesadas le han pedido una maqueta antes del final del día?

Ese es el escenario para el que se ha creado Uizard. En lugar de arrastrar cuadros en Figma o redibujar el mismo esquema por tercera vez, solo tiene que describir lo que necesita en texto sin formato.

En lugar de construir manualmente cada elemento, los usuarios simplemente describen sus necesidades en un texto sin formato y natural, instancia, «Un panel web para un sitio de comercio electrónico que muestre los productos más vendidos, un gráfico de ingresos y una tabla de pedidos recientes»

El motor patentado de Uizard procesa esta indicación y genera al instante un prototipo de interfaz de usuario completo y editable. Este resultado es más que una simple imagen estática: incluye diseños lógicos que se ajustan a los patrones de diseño establecidos, temas cohesionados preaplicados (colores y fuentes) y componentes modulares totalmente estructurados que están listos para su modificación inmediata.

Las mejores funciones de Uizard

Genere maquetas de interfaz de usuario editables a partir de texto sin formato, capturas de pantalla o bocetos dibujados a mano

Cree al instante temas de diseño adaptables a su marca

Utilice la IA para sugerir textos, crear recursos gráficos y correlacionar la atención del usuario

Cambie entre las vistas de estructura y maqueta para ajustarse a la fidelidad del diseño

Colabora con los equipos en tiempo real y realiza un uso compartido de enlaces públicos al instante

Límites de Uizard

Autodesigner requiere un plan de pago, con acceso a la IA con límite en la versión gratuita

Algunos diseños generados parecen demasiado simplistas o genéricos

Carece de un control profundo del sistema de diseño y de herramientas de accesibilidad

Precios de Uizard

Free

Pro : 19 $ al mes

Empresa : 39 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Uizard

G2 : 4,5/5,0 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 190 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Uizard

Este usuario de Capterra nota:

Gracias a Uizard, ahora no solo puedo imaginar mi idea en mi mente, sino que puedo esbozarla rápidamente. Hace que el proceso de creación de un diseño sea mucho más rápido.

Gracias a Uizard, ahora no solo puedo imaginar mi idea en mi mente, sino que puedo esbozarla rápidamente. Hace que el proceso de creación de un diseño sea mucho más rápido.

💡 Consejo profesional: ¿No está seguro de cómo encaja la IA en su empresa? Casos de uso y aplicaciones de la IA para equipos de corporación desglosa exactamente cómo los equipos están utilizando la IA para reducir costes, acelerar los flujos de trabajo y resolver retos específicos del sector, para que usted pueda hacer lo mismo.

6. Runway (lo mejor para la narración de historias en vídeo y los efectos especiales basados en IA)

vía Runway

Hoy en día se espera que los diseñadores lo hagan todo, desde idear imágenes y edición de vídeos hasta limpiar el audio y, a veces, incluso programar movimientos.

Pero cambiar de herramienta para cada tarea interrumpe el flujo y consume tiempo. Cuando tu creatividad está en pleno apogeo, lo último que quieres es pasar horas saltando de un software a otro solo para animar un clip de 10 segundos o eliminar un fondo.

Por eso Runway destaca. Este software de automatización de tareas reúne en un único espacio la creación de vídeos, la edición, la generación de audio y los efectos visuales basados en IA. Puede esbozar ideas en forma de texto y verlas al instante convertidas en vídeos dinámicos.

¿Necesita ajustar un marco? ¿Intercambiar elementos? ¿Añadir una voz en off? Runway se encarga de todo eso en un solo lugar.

Las mejores funciones de Runway

Genere vídeos cinematográficos a partir de indicaciones de texto, imágenes o entradas de vídeo

Añada voces en off sincronizadas con los labios y audio personalizado con conversión de texto a voz

Transforme imágenes fijas en clips animados utilizando pinceles de movimiento

Edite, sustituya y combine elementos visuales con herramientas basadas en IA

Cree texturas y recursos 3D para juegos o animaciones

Límites de la pasarela

Sin acceso sin conexión; requiere una conexión a Internet estable

La calidad de la generación de imágenes está por detrás de la de los principales competidores

Es posible que se necesiten planes superiores para proyectos de vídeo prolongados o de alta resolución

Precios de Runway

Free

Estándar : 15 $ al mes por usuario

Pro : 35 $ al mes por usuario

Ilimitado : 95 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Runway

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Runway

Este usuario de G2 hace uso compartido:

RunwayML es una de las mejores herramientas de IA que existen, es muy sencilla. Me gusta especialmente su herramienta de imagen/texto a vídeo, que funciona como una varita mágica. Es muy fácil de implementar en mi flujo de trabajo de edición de vídeo

RunwayML es una de las mejores herramientas de IA que existen, es muy sencilla. Me gusta especialmente su herramienta de imagen/texto a vídeo, que funciona como una varita mágica. Es muy fácil de implementar en mi flujo de trabajo de edición de vídeo

👀 Dato curioso: Los investigadores de DeepMind crearon agentes de IA que juegan a juegos como StarCraft II y encuentran exploits en el juego que los jugadores humanos nunca han descubierto.

7. Adobe Firefly (ideal para equipos creativos en el ecosistema de Adobe)

a través de Adobe Firefly

Si ya tienes trabajo con herramientas como Photoshop, Illustrator o Express, Adobe Firefly se integra sin interrumpir tu flujo de trabajo. Te ayuda a crear maquetas visuales, guiones gráficos de campañas o localizar contenido directamente dentro de las app, aplicación que utilizas a diario.

¿Necesita generar algunas imágenes para una presentación o traducir un vídeo manteniendo su tono? Firefly se encarga de ello con una interfaz limpia y resultados fiables.

Además, está diseñado pensando en la producción, utilizando sistemas de IA que ofrecen compatibilidad con múltiples formatos y mantienen la seguridad comercial de los activos de imagen.

Las mejores funciones de Adobe Firefly

Genere imágenes, vectores y vídeos cortos de alta calidad a partir de indicaciones de texto o imágenes

Combine estilos o estructuras utilizando imágenes de referencia y seleccione relaciones de aspecto personalizadas

Utilice Firefly Boards para crear moodboards con IA y generar ideas en equipo

Traduce vídeos a más de 20 idiomas conservando el tono y la sincronización labial

Cree efectos de vídeo, ilustraciones espaciales y elementos visuales para envases con Scene to Image y Texto a Vídeo

Límites de Adobe Firefly

Limita la generación de vídeos a 5 segundos, incluso en los planes de pago

Sin cuadros de diálogo negativos ni edición de mensajes de seguimiento para refinar los resultados

La generación de texto en imágenes suele ser poco fiable o distorsionada

Precios de Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $ al mes por usuario

Firefly Pro : 29,99 $ al mes por usuario

Firefly Premium: 199,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (más de 5 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Adobe Firefly

Este usuario de G2 añade:

Adobe Firefly es increíblemente intuitivo, especialmente si estás familiarizado con el ecosistema de Adobe. Me resulta útil para generar ideas rápidamente y crear contenido de alta calidad para las redes sociales sin necesidad de tener amplios conocimientos de diseño.

Adobe Firefly es increíblemente intuitivo, especialmente si estás familiarizado con el ecosistema de Adobe. Me resulta útil para generar ideas rápidamente y crear contenido de alta calidad para las redes sociales sin necesidad de tener amplios conocimientos de diseño.

💡 Consejo profesional: ¿La IA le da respuestas vagas o fuera de lugar? Aprenda a formular las preguntas adecuadas en Cómo hacer una pregunta a la IA, su guía de referencia para obtener respuestas más rápidas, inteligentes y precisas de herramientas como ChatGPT.

8. Figma IA (la mejor opción para la colaboración en tiempo real en el diseño con IA integrada)

vía Figma

Los plazos no esperan a que se limpien los nombres de las capas, se encuentren los recursos que faltan o se creen maquetas estáticas. Figma IA te ayuda a evitar pasos repetitivos, como renombrar capas o eliminar fondos de imágenes, para que puedas centrarte en resolver problemas reales del producto y mejorar la experiencia del usuario.

Los diseñadores pueden convertir interfaces de usuario estáticas en prototipos interactivos con un solo clic, generar contenido realista para marcadores de posición o utilizar la búsqueda visual para encontrar componentes existentes en todo el entorno de trabajo.

Y lo que es aún mejor, funciones como las sugerencias de diseño automático y las pantallas editables generadas por IA reducen el tiempo que transcurre entre la ideación y la iteración.

Las mejores funciones de Figma IA

Genere maquetas de interfaz de usuario editables a partir de indicaciones de texto utilizando sistemas de diseño integrados

Convierta diseños estáticos en prototipos interactivos con un solo clic

Renombra automáticamente las capas y sustituye el texto de marcador de posición por contenido escrito por IA

Elimine al instante los fondos de las imágenes y traduzca el texto del archivo de diseño

Utilice la búsqueda visual para encontrar recursos basados en imágenes o capturas de pantalla cargadas

Límites de la IA de Figma

Algunas funciones (como la interfaz de usuario generada por IA) aún se encuentran en fase beta y no están disponibles de forma generalizada

No hay controles avanzados para perfeccionar los diseños generados después del primer borrador

La fiabilidad de la función puede variar en función de la complejidad de la indicación o del caso de uso

Precios de Figma IA

Free

Profesional : 20 $ al mes por usuario

Organización : 55 $ al mes por usuario

Corporación: 90 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Figma IA

G2 : 4,7/5,0 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 810 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Figma IA

Este usuario de Capterra destaca:

La idea detrás de Figma es maravillosa. Se creó para ayudar a los equipos de contenido y diseño a trabajar juntos en el desarrollo de aplicaciones, en lugar de que ambos estuvieran aislados durante el proceso de desarrollo.

La idea detrás de Figma es maravillosa. Se creó para ayudar a los equipos de contenido y diseño a trabajar juntos en el desarrollo de aplicaciones, en lugar de que ambos estuvieran aislados durante el proceso de desarrollo.

👀 Dato curioso: Amazon está probando agentes de IA personalizados que actúan como asistentes de compras, sugiriendo elementos, comparando precios y completando (completar) compras en función de su comportamiento e intención.

ClickUp le ayuda a combinar la creatividad con la automatización

A la mayoría de los equipos de diseño no les falta creatividad. Lo que les falta es tiempo: tiempo para iterar, responder a los comentarios, pulir los detalles y aún así cumplir con los plazos.

Ahí es donde la IA tiene un impacto real, allanando el camino y permitiendo a los equipos centrarse en el trabajo de diseño propiamente dicho. La automatización de tareas repetitivas, como nombrar capas, resumir hilos y realizar un seguimiento de las actualizaciones, libera espacio mental y acelera la entrega.

ClickUp es una de las pocas plataformas que logra este equilibrio.

Integra herramientas de IA en la forma de trabajar habitual de su equipo. Puede esbozar ideas en una pizarra, convertirlas en tareas, involucrar a los desarrolladores y enviarlas, todo en un solo lugar.

Y además, funciona. Tras pasarse a ClickUp, Trinetix experimentó un aumento del 20 % en la satisfacción del equipo de operaciones de diseño.

Si su equipo busca resultados similares y se nutre de la estructura, vale la pena echar un vistazo más de cerca a ClickUp. ¡Regístrese ahora!