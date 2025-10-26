Las mejores alternativas a Mistral /IA para modelos lingüísticos avanzados

Mistral /IA se ha convertido en una de las startups tecnológicas más comentadas de Francia y a menudo se considera la respuesta europea a OpenAI. Aunque Mistral /IA ha destacado en el cumplimiento de su lema, «IA de vanguardia al alcance de todos», muchas personas que la utilizan afirman que las respuestas no siempre son precisas o veraces.

Eso no disminuye el grado en que la tecnología de IA ya ha ayudado a las personas en el trabajo en diversas industrias. Un estudio reciente de McKinsey muestra que los empleados están mucho más abiertos a utilizar la IA de lo que sus líderes podrían pensar.

Por eso es importante tener acceso a un asistente de IA inteligente y multilingüe que comprenda diferentes formas de trabajo.

En este artículo, veremos algunas de las mejores alternativas a Mistral /IA que pueden ayudarte a escribir, analizar información y facilitar las tareas cotidianas.

🤔 ¿Sabías que... Según un estudio de Accenture, más del 40 % de todo el trabajo en EE. UU. puede aumentarse, automatizarse o reinventarse con GenAI. Se espera que los cambios tengan un mayor impacto en los sectores jurídico, bancario, de seguros y de mercados de capitales, seguidos por el comercio minorista, los viajes, la salud y la energía.

Las mejores alternativas a Mistral /IA de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de las mejores opciones alternativas a Mistral AI para ayudarte a elegir la más adecuada en función de algunas funciones clave, velocidades de procesamiento, capacidades multimodales, precios y valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* Valoraciones ClickUp Integración de la IA con la gestión de proyectos, los documentos y los flujos de trabajo. ClickUp Brain para escribir y resumir, automatizaciones, Talk to Text con tecnología de IA y agentes de IA. Planes gratis, personalizados para corporaciones. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 OpenAI GPT-4 Respuestas de IA precisas y versátiles. Gestiona razonamientos complejos y resolución de problemas, análisis de datos avanzado, GPT‑4o para procesamiento en tiempo real, capacidades multilingües y GPT personalizables. Planes de pago desde 20 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5 Capterra: 4,5/5 Claude IA Conversaciones naturales, similares a las humanas. Razonamiento contextual, compatibilidad multilingüe, análisis de datos avanzado, múltiples modelos (Haiku, Sonnet, Opus), funciones de colaboración. Planes de pago desde 20 $ al mes por usuario. G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Google DeepMind Gemini IA multimodal y razonamiento profundo Comprensión de texto, imágenes, audio y vídeo, modo Deep Think, compatibilidad multilingüe, integración con Google Workspace, asistentes personalizados (Gems). Free G2: 4,4/5 Llama (Meta IA) Desarrollo de IA escalable y abierto. Capacidades multimodales, opciones de personalización de modelos, ventanas de contexto amplias y escalabilidad rentable. Free G2: 4,3/5 Cohere Soluciones de IA privadas de nivel empresarial. Modelos generativos multilingües, búsqueda y clasificación semánticas, implementaciones de seguridad, espacio de trabajo de IA de corporación. Precios personalizados G2: 4,5/5 Capterra: 4,5/5 Hugging Face Proyectos de colaboración de IA de código abierto y NLP. Más de un millón de modelos de código abierto, transformadores preentrenados para PLN y visión, espacios colaborativos, integración de bibliotecas de ML, herramientas de corporación. Planes de pago desde 9 $ al mes por usuario. Microsoft Azure IA Soluciones de IA escalables y preparadas para la corporación. Acceso a modelos OpenAI GPT, Azure AI Foundry, cumplimiento y seguridad integrados, búsqueda y recuperación avanzadas, y herramientas de supervisión. Precios personalizados G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Perplexity IA Investigación en tiempo real y búsqueda de IA multimodelo Búsqueda web en directo con citas, GPT-4, Claude, Grok, cargas de PDF y CSV, espacios colaborativos Plan Free; planes de pago desde 20 $ al mes por usuario G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Generación de contenido factual de formato largo Genera contenido coherente, multilingüe y factual, seguimiento de instrucciones sin entrenamiento previo, API para resumir y corrección gramatical, latencia Precios personalizados

¿Por qué optar por alternativas a Mistral /IA?

Herramientas como Mistral AI pueden manejar la escritura o el razonamiento bastante bien, pero viven fuera de sus proyectos y documentos. Eso significa copiar sin cesar, cambiar entre pestañas y volver a explicar el mismo contexto una y otra vez.

¿El resultado? Datos fragmentados, proyectos más lentos y equipos que sienten que siempre van un paso por detrás.

Debido a su menor tamaño, Mistral 7B carece en ocasiones de profundidad en razonamientos complejos o en una conversación matizada, especialmente en comparación con modelos más grandes.

Esta sincera opinión de un usuario de Mistral AI refleja un reto al que se enfrentan muchos otros. Por desgracia, eso no es todo.

La plataforma /IA también se enfrenta a estos problemas comunes:

Tiene dificultades con el razonamiento complejo y la conversación matizada, especialmente cuando se trata de resolver problemas avanzados o de lógica de varios pasos

Tiende a generar respuestas prolijas o genéricas, carentes de la creatividad que se encuentra en otros modelos lingüísticos

Menor precisión en tareas de código y respuestas técnicas, lo que requiere indicaciones más detalladas para obtener resultados útiles

Rendimiento multilingüe con límite, con usuarios que nota resultados más débiles en idiomas como el ucraniano

Estas carencias explican por qué muchos equipos están explorando ahora alternativas a Mistral /IA que aporten más profundidad, precisión y capacidades multilingües más sólidas a sus flujos de trabajo de IA.

Las mejores alternativas a Mistral /IA que puedes utilizar

La meta no es solo alejarse de Mistral. Se trata de utilizar la IA para mejorar la productividad de una forma que se adapte mejor a su forma de trabajo cada día. Quizás necesite respuestas más claras, un mayor soporte lingüístico o simplemente un asistente que resulte más intuitivo a la hora de gestionar sus proyectos.

A continuación, hemos revisado algunas de las mejores alternativas a Mistral IA a las que personas como tú están recurriendo.

1. ClickUp (la mejor opción para integrar la IA directamente en la gestión de proyectos, documentos y flujos de trabajo)

Convierta el conocimiento disperso en información útil en cuestión de segundos con ClickUp Brain

La mayoría de las herramientas de IA prometen facilitar el trabajo, pero la verdad es que a menudo no son más que otra aplicación desconectada en una pila ya abarrotada. Es posible que utilice una herramienta para generar texto, otra para resumir las notas de las reuniones y una plataforma independiente para gestionar las tareas. Esta red de contextos dispersos y herramientas aisladas es una proliferación de trabajo que afecta gravemente a la productividad y al potencial de su equipo.

ClickUp ofrece un enfoque diferente.

En lugar de añadir IA a otra herramienta independiente, ClickUp Brain vive dentro de sus sistemas existentes, donde se desarrolla su trabajo. Sus tareas, documentos, chats e informes permanecen conectados, y la IA ya conoce el contexto de cada proyecto.

Veamos cómo es el trabajo.

habilita la IA para que funcione donde tú trabajas con ClickUp Brain*

Prueba ClickUp Brain gratis, gratuito/a ¿Quieres resumir los hilos de los proyectos al instante? Aprovecha ClickUp Brain

ClickUp Brain está integrado en ClickUp, por lo que no tendrás que cambiar de herramienta para esbozar ideas o decidir qué hacer a continuación.

Con ClickUp Brain, puede abrir una tarea y resumir al instante los comentarios de toda una semana en una actualización clara y concisa. Puede redactar resúmenes de proyectos, limpiar mensajes largos o incluso reescribir contenido para adaptarlo a un tono diferente. La función de ClickUp Brain, Connected AI, es como tener a alguien que ya conoce sus proyectos y le susurra al oído el siguiente paso a seguir.

💯 Prueba esto: cuando comiences un nuevo proyecto, escribe una indicación rápida en ClickUp Brain como «Resumir los riesgos clave basándote en lanzamientos anteriores». Extraerá información de tus documentos y tareas existentes para darte una ventaja inicial.

Luego está ClickUp Brain MAX, que lleva las cosas un paso más allá:

*búsqueda empresarial integrada: se conecta con herramientas como Google Workspace, GitHub y Figma, lo que le permite buscar y recuperar archivos, tareas y conversaciones mediante la búsqueda semántica

Talk to Text: Compatibilidad con Compatibilidad con la función de conversión de voz a texto basada en IA, lo que le permite crear tareas, actualizar calendarios, asignar trabajos y redactar documentos mediante comandos de voz en 40 idiomas, lo que agiliza los procesos rutinarios

Plataforma de IA unificada: le ofrece modelos de IA premium como Gemini, ChatGPT, DeepSeek y Claude, todo en un solo lugar. Esto significa que puede acceder a una variedad de herramientas de IA para código, escritura, automatización y análisis sin le ofrece modelos de IA premium como Gemini, ChatGPT, DeepSeek y Claude, todo en un solo lugar. Esto significa que puede acceder a una variedad de herramientas de IA para código, escritura, automatización y análisis sin la proliferación de IA

Cambia los LLM dentro de ClickUp Brain para personalizar tu experiencia de IA.

Respuestas contextuales de IA: aprovechando el profundo gráfico de trabajo de ClickUp, Brain Max proporciona resultados de IA basados en el contexto de sus tareas, documentos, reuniones y aplicaciones conectadas.

📌 Ejemplo: un director creativo dirige una sesión de brainstorming para una nueva campaña publicitaria. Con Brain Max, todas las ideas se recogen, se clasifican por temas y se convierten en tareas para redactores, diseñadores y planificadores de medios antes incluso de que el equipo haya abandonado la sala. Los equipos que utilizan Brain Max elaboran informes que muestran haber ahorrado 1,1 días de trabajo cada semana, completando las tareas cuatro veces más rápido que escribiendo manualmente y reduciendo los costes de software hasta en un 88 %.

🎥 Descubre cómo puedes maximizar la productividad y obtener información valiosa de las herramientas de tus flujos de trabajo con ClickUp Brain:

Sus ideas cobran figura en ClickUp Documento

Colabora en propuestas con comentarios y edición en tiempo real utilizando ClickUp Documento.

ClickUp Documento es como un cuaderno de uso compartido que nunca se queda sin espacio.

Puede empezar poco a poco, anotando algunas ideas para un proyecto, y ver cómo se convierte en una estrategia completa con tablas, imágenes y enlaces a tareas. Lo que lo hace especial es que todo permanece en conexión (a internet). Una nota en un documento puede convertirse instantáneamente en una tarea, y puede etiquetar a sus compañeros de equipo para que aporten sus comentarios justo donde los necesita.

📌 Ejemplo: un responsable de ciencia de datos redacta un borrador de plan para ajustar un modelo lingüístico en Documento. Con un solo clic, los pasos de entrenamiento del modelo se convierten en tareas asignadas a ingenieros y especialistas en operaciones de aprendizaje automático, cada una con plazos y comentarios ricos en contexto, lo que permite una colaboración fluida sin reuniones adicionales de planificación de sprints.

Mantén tu trabajo claro y factible con tareas de ClickUp.

Realice un seguimiento de las dependencias de las tareas para evitar retrasos en los proyectos con tareas de ClickUp.

Las tareas de ClickUp son como pequeñas señales que le indican exactamente lo que hay que hacer a continuación. Cada tarea puede incluir debates, adjuntos y actualizaciones del progreso, para que nunca tenga que preguntarse en qué punto se encuentra cada cosa.

Puede personalizar las tareas para que se adapten a su estilo, tanto si le gustan las prioridades codificadas por color, los recordatorios recurrentes o dividir los grandes objetivos en subtareas. Todo está ahí, con visibilidad para su equipo, para que nada se pase por alto.

💡 Consejo profesional: Prueba a pedirle a ClickUp Brain que resuma los hilos de tareas largos. Ahorra tiempo y ayuda a los nuevos miembros del equipo a comprender lo que ya se ha decidido.

Deja que el trabajo rutinario se haga solo con ClickUp Automatizaciones.

Activa automáticamente las actualizaciones de estado generadas por IA con ClickUp Automatización

ClickUp Automatización es una mano amable que mueve las cosas en segundo plano. La configuras una vez y luego observa cómo se producen las actualizaciones rutinarias, las asignaciones y los cambios de estado sin mover un dedo.

Con el generador de IA, solo tienes que describir lo que quieres automatizar y ClickUp lo configura por ti. Desde la asignación automática de nuevas tareas hasta la actualización del estado de los proyectos, las automatizaciones mantienen el impulso para que puedas centrarte en el trabajo significativo.

📌 Ejemplo: una agencia o un equipo puede utilizar ClickUp Automatizaciones para asignar instantáneamente las solicitudes de nuevos clientes al gestor de cuentas adecuado. Los plazos y los recordatorios de seguimiento se crean automáticamente, lo que garantiza que cada cliente reciba la atención oportuna sin necesidad de clasificarlos manualmente.

Las mejores funciones de ClickUp

Escribe, resume y edita documentos o tareas con una IA que comprende el contexto del proyecto.

Automatice la creación de tareas y la (elaboración de) informes con su asistente personal de IA , Brain Max, para obtener actualizaciones más rápidas de los proyectos.

Obtenga respuestas instantáneas y realice búsquedas profundas en todo su entorno de trabajo.

Revele los POEE relevantes, los aprendizajes pegados o los datos del cliente para facilitar la incorporación.

Soporte a los equipos multilingües con traducciones y resúmenes en tiempo real.

Límites de ClickUp

Las funciones avanzadas de IA, como Brain Max, pueden requerir planes de pago.

Las configuraciones de automatización complejas pueden llevar tiempo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Esta reseña de G2 nota:

El lanzamiento continuo de nuevas funciones y actualizaciones demuestra el compromiso del equipo con la mejora de la experiencia del usuario. Una de las novedades más destacadas es la herramienta de IA ClickUp Brain. Ha transformado mi forma de gestionar tareas y proyectos al automatizar los procesos rutinarios y ofrecer sugerencias inteligentes, lo que me ha permitido ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.

Aquí tienes una guía visual rápida sobre cómo puedes conectar herramientas dispersas y recursos de proyecto para lograr un flujo de trabajo más fluido con ClickUp Brain:

2. OpenAI GPT-4 (la mejor para respuestas de IA precisas y versátiles)

a través de ChatGPT

En lo que respecta a los modelos de lenguaje de gran tamaño, GPT-4 ha establecido un estándar que muchas otras herramientas aún intentan igualar. La razón de su éxito: se siente más cercano a tener una conversación profunda con alguien que realmente entiende el contexto.

Para desarrolladores, científicos de datos y empresas que buscan una alternativa a Mistral AI, GPT-4 ofrece un razonamiento más profundo, una base de conocimientos más amplia y una mejor compatibilidad multilingüe para proyectos globales.

Las mejores funciones de OpenAI GPT-4

Gestiona tareas complejas con mayor profundidad y matices que los modelos más pequeños

Compatibilidad con análisis de datos avanzados, código y resolución de problemas

Ofrezca un procesamiento más rápido mediante modelos como GPT‑4o para el trabajo en tiempo real

Proporcione un amplio soporte multilingüe para equipos internacionales

Permite la personalización con proyectos, GPT personalizados y varios agentes LLM

Límites de OpenAI GPT-4

Mayor coste en comparación con algunas alternativas

Inexactitudes ocasionales con consultas muy especializadas o específicas

Precios de OpenAI GPT-4

Free

Plus : 20 $ al mes por usuario

Pro: 200 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de OpenAI GPT-4

G2 : 4,7/5 (más de 840 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre OpenAI GPT-4

Esta reseña de G2 destacó:

Capacidad para completar en minutos el mismo trabajo que a una persona le llevaría días completar. Puede recordar chats, lo que lo convierte en una herramienta eficaz cuando queremos modificar cierta información varias veces.

📮 ClickUp Insight: Un tercio de los encuestados destacó el desarrollo de habilidades como una de las principales razones para explorar la IA. Imagínese lo siguiente: un compañero de equipo sin conocimientos técnicos quiere crear fragmentos de código para una página web. Cuanto más contexto tenga la IA sobre su trabajo, más inteligente y útil será su ayuda. Ahí es donde destaca la IA de ClickUp. Como app, aplicación integral para el trabajo, ya comprende tus proyectos y puede guiarte en cada paso, o incluso generar esos fragmentos de código por ti.

3. Claude (la mejor para conversaciones naturales y similares a las humanas)

a través de Claude

«¿Hay alguien más cansado de hablar o escuchar a un chatbot en lugar de a un ser humano real cuando intenta resolver algún tipo de problema o solicitar compatibilidad?». Este comentario de Reddit resume lo que sienten muchas personas cuando las herramientas de IA suenan robóticas o distantes.

Pero no Claude. Creado por Anthropic, se centra en hacer que las conversaciones parezcan naturales, casi como si estuvieras hablando con alguien que realmente entiende lo que estás preguntando.

Para cualquiera que esté buscando una alternativa a Mistral AI, Claude destaca por su capacidad para manejar razonamientos reflexivos, análisis de datos y conversaciones multilingües. La mayoría de las reseñas sobre Claude sugieren que lo hace sin perder ese toque humano.

Las mejores funciones de Claude

Proveedor de respuestas naturales, similares a las de un humano, que se parezcan más a una conversación que a un guion

Compatibilidad con el análisis de datos, las tareas de código y la investigación más profunda con razonamiento avanzado

Ofrece múltiples modelos de IA (Haiku, Sonnet, Opus) para adaptarse a diferentes complejidades de tareas

Facilita la colaboración con funciones centradas en el equipo y la gestión de documentos

Conéctese con las herramientas existentes para una integración más fluida en sus flujos de trabajo

Límites de Claude

Falta de herramientas integradas de generación de imágenes o vídeos

Puede requerir más intercambios de mensajes para completar tareas más largas en su totalidad

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes por usuario

Equipo: 25 $ al mes por usuario

*máximo: 100 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Claude

G2 : 4,4/5 (más de 55 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Claude

Esta reseña de Capterra recoge:

Claude me hace sentir como si estuviera hablando con una persona real que es muy inteligente. Es realista y responde a mis consultas con sinceridad. La mayoría de las veces obtengo respuestas precisas.

👀 Dato curioso: Según un estudio, añadir la sencilla frase «Pensemos paso a paso» a las instrucciones de un LLM puede aumentar la precisión de sus resultados más de tres veces en un intervalo de tareas, desde matemáticas hasta razonamiento estratégico .

4. Google DeepMind Gemini (la mejor para IA multimodal y razonamiento profundo)

a través de Gemini

Gemini es como un ayudante silencioso que puede encargarse de casi cualquier cosa que le pidas. No tiene límite en el texto: puedes introducir imágenes, audio e incluso vídeo, y seguirá encontrando la manera de comprender y responder de forma reflexiva.

Recientemente, incluso resolvió cinco de los seis problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, lo que demuestra su capacidad para resolver retos complejos. Lo que hace especial a Gemini es cómo hace trabajo contigo. Tanto si estás revisando artículos de investigación, traduciendo entre idiomas o extrayendo información de grandes conjuntos de datos, te ofrece tranquilidad, estabilidad y fiabilidad.

Y si ya utilizas Gmail, Documentos de Google u otras herramientas de Google, Gemini se integra perfectamente sin necesidad de realizar ningún esfuerzo adicional.

Las mejores funciones de Google DeepMind Gemini

Procesa y genera contenido en múltiples formatos, incluyendo texto, imágenes, audio y vídeo

Gestiona el razonamiento avanzado y la resolución de problemas en varios pasos con el modo Deep Think

Proporcione un sólido soporte multilingüe para equipos y proyectos globales

Integración fluida con herramientas de Google Workspace como Gmail, Docs, Sheets y Meet

Ofrece asistentes de IA personalizados (Gems) para flujos de trabajo con agentes de IA y análisis de datos especializados

Límites de Google DeepMind Gemini

En ocasiones, genera citas inexactas o datos en tiempo real obsoletos

La generación de imágenes multimodales sigue mejorando para indicaciones complejas

Precios de Google DeepMind Gemini

Free

google AI Pro: *19,99 $ al mes por usuario

google IA Ultra: *249,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Google DeepMind Gemini

G2 : 4,4/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Google DeepMind Gemini

Esta reseña de G2 nota:

Gemini se ha convertido en una parte fundamental de nuestro flujo de trabajo. Con el tiempo, las respuestas han mejorado significativamente, especialmente con el nuevo modelo 2.5 Flash. También me gusta cómo funciona con Vertex AI para la indexación de archivos; la integración es fluida, el modelo es seguidor de las instrucciones y ofrece resultados precisos

5. Llama (Meta AI) (la mejor para el desarrollo de IA escalable y abierta)

a través de Meta

«Escuchamos constantemente los comentarios de la comunidad de desarrolladores y nuestros socios para mejorar aún más nuestros modelos y funciones, y esperamos trabajar con la comunidad para seguir iterando y desbloqueando su valor», afirma el portavoz de Meta, Ryan Daniels.

Ese espíritu de apertura es precisamente lo que hace que Llama resulte tan atractivo. Diseñado para desarrolladores y empresas que desean un mayor control, Llama 4 ofrece capacidades multimodales, ya que comprende tanto el texto como las imágenes, sin dejar de ser rápido y rentable.

Está diseñado para escalar, lo que facilita experimentar, probar e implementar aplicaciones de IA sin necesidad de una infraestructura pesada. Además, la comunidad en torno a Llama está creciendo rápidamente, con el ecosistema de Meta que ofrece compatibilidad con todo, desde chatbots hasta análisis de documentos y herramientas avanzadas de razonamiento agencial.

Las mejores funciones de Llama

Ofrezca modelos multimodales nativos con inteligencia de texto y visual

Proporcione ventanas de contexto líderes en el sector para analizar documentos largos

Permita una escalabilidad rentable con una inferencia y una implementación eficientes

Integre con plataformas como AWS para simplificar la creación y las pruebas

Proporciona compatibilidad con una gran comunidad de código abierto para la colaboración y la innovación

Límites de Llama

Algunos modelos avanzados (como Behemoth) aún se encuentran en fase de prueba

Puede requerir más conocimientos técnicos para personalizar de forma personalizada y desplegar completamente

Precios de Llama

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Llama

G2 : 4,3/5 (más de 145 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Llama

Esta reseña de G2 nota:

Meta Llama 3 es fantástica para comprender y responder al lenguaje natural, lo que hace que la conversación sea fluida y natural. Es muy precisa en comparación con las versiones anteriores de Llama y ofrece respuestas relevantes, lo que aumenta la productividad y mejora la experiencia del usuario. También se integra con aplicaciones de desarrollo.

👀 Dato curioso: El término «inteligencia artificial» se acuñó en 1956 durante un taller de verano en el Dartmouth College, donde los investigadores exploraron la idea de máquinas que pudieran «pensar»

6. Cohere (la mejor opción para soluciones de IA privadas de nivel corporación)

a través de Cohere

«Disfruto mucho más de Cohere que de la API del asistente GPT... es más rápido, ofrece resultados consistentes y las citas son precisas», comentó un usuario de Reddit al hablar sobre implementaciones de IA en el mundo real. Esta opinión refleja por qué muchos equipos están recurriendo a Cohere.

Diseñado para empresas que necesitan una IA con seguridad y personalizable, Cohere reúne modelos generativos multilingües, potentes herramientas de recuperación y un entorno de trabajo de IA adaptado a casos de uso corporativos complejos.

Desde el análisis de documentos hasta los asistentes basados en IA, Cohere destaca por su capacidad para ajustar modelos con datos propios, al tiempo que mantiene una estricta privacidad de los datos.

Las mejores funciones de Cohere

Genere texto multilingüe con modelos Command de alto rendimiento

Proporcione una búsqueda multimodal precisa y una clasificación semántica con Embed y Rerank

Ajuste los modelos con datos de la corporación propia mediante la generación aumentada por recuperación

Ofrezca implementaciones de seguridad y privadas a través de entornos VPC, nube o locales

Facilita la colaboración de la corporación con North, un entorno de trabajo de IA personalizado para equipos modernos

Límites de Cohere

Requiere conocimientos técnicos para una personalización avanzada

Información pública con límite sobre precios estandarizados

Precios de Cohere

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cohere

G2 : 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

👀 Dato curioso: Watson, de IBM, famoso por ganar Jeopardy! en 2011, se utilizó posteriormente en el ámbito sanitario para ayudar a los médicos en el diagnóstico del cáncer y las recomendaciones de tratamiento.

7. Hugging Face (la mejor opción para proyectos colaborativos de IA de código abierto y PLN)

a través de Hugging Face

Hugging Face se parece un poco a una acogedora cafetería comunitaria para creadores de IA con una interfaz intuitiva. Es un lugar donde se practica el uso compartido de modelos, ideas y herramientas de forma abierta, ayudándose mutuamente a aprender y crear. No es necesario ser un genio de la tecnología para desenvolverse aquí.

Tanto si estás intentando enseñar a un ordenador a comprender el lenguaje, crear un asistente de voz o simplemente explorar lo que puede hacer la IA, Hugging Face te ofrece un espacio acogedor para empezar.

Las mejores funciones de Hugging Face

Proveedor: proporcione acceso a más de un millón de modelos de código abierto, conjuntos de datos y aplicaciones de IA para la creación rápida de prototipos

Ofrece modelos de transformadores preentrenados para tareas de PLN, voz, visión y multimodales

Permita el desarrollo colaborativo con espacios para implementar y compartir demostraciones de IA

Soporte de integración perfecta con bibliotecas de aprendizaje automático como PyTorch y TensorFlow para el entrenamiento y el ajuste de modelos

Ofrezca herramientas de nivel corporación para el desarrollo seguro de IA con funciones como SSO, registros de auditoría y controles de acceso granulares

Límites de Hugging Face

Requiere grandes recursos computacionales para ejecutar modelos de gran tamaño

Herramientas de visualización con límite para la arquitectura del modelo y los resultados

Precios de Hugging Face

Pro: 9 $ al mes por usuario

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Corporación: 50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Hugging Face

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Hugging Face

Esta reseña de Gartner Peer Insights hizo uso compartido:

La plataforma ofrece una amplia biblioteca de modelos preentrenados y NLP, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para el desarrollo. Lo que ha funcionado bien es la increíble integración con bibliotecas como PyTorch y TensorFlow.

👀 ¿Sabías que: Las películas Her (2013) y Ex Machina (2014) ganaron premios Óscar por sus guiones, que exploraban las relaciones entre los seres humanos y la IA. Ambas eran verdaderamente innovadoras y adelantadas a su tiempo.

8. Microsoft Azure IA (la mejor opción para soluciones de IA escalables y preparadas para corporación)

a través de Microsoft

al igual que con cualquier otro servicio de Azure, si sabes lo que estás haciendo y por qué utilizas un servicio, obtendrás el resultado deseado. Este comentario de Reddit resume a la perfección Microsoft Azure IA. No es una varita mágica plug-and-play, sino una plataforma potente y fiable que recompensa a los equipos que comprenden sus metas.

Azure IA está diseñado para empresas que desean desarrollar aplicaciones inteligentes a gran escala, al tiempo que mantienen la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos. Desde la creación de chatbots de RR. HH. hasta la potenciación de la extracción de conocimientos y el soporte al cliente a gran escala, empresas como Vodafone y McDonald's han utilizado Azure IA para crear experiencias más personalizadas y eficientes.

Las mejores funciones de Microsoft Azure IA

Implemente una amplia selección de modelos, incluida la última serie GPT de OpenAI, con API unificadas

Personalice las aplicaciones de IA personalizadas con Azure AI Foundry y las cadenas de herramientas de agentes

Proteja los datos y garantice el cumplimiento normativo con medidas de seguridad y protección integradas

Acceda a funciones avanzadas de búsqueda y recuperación con Azure IA Search

Supervise y optimice el rendimiento de las aplicaciones a gran escala

Límites de Microsoft Azure IA

Se necesitan ingenieros con experiencia para configuraciones complejas

Las funciones y la disponibilidad pueden variar según la región

El ajuste de los modelos puede resultar costoso con el tiempo

Precios de Microsoft Azure IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Azure IA

G2 : 4,4/5 (más de 2090 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1920 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Microsoft Azure IA

Esta reseña de G2 nota:

Microsoft Azure destaca por su completa suite de servicios en la nube que da respuesta a un amplio intervalo de necesidades de empresa, desde el simple alojamiento de app hasta soluciones avanzadas de IA y aprendizaje automático. Su alcance global, con una red de centros de datos de extensión, garantiza una alta disponibilidad, una baja latencia y el cumplimiento normativo en todas las regiones.

9. Perplexity /IA (la mejor para la investigación en tiempo real y la búsqueda de IA multimodelo)

a través de Perplexity

Más de un tercio de los estadounidenses recurre ahora a herramientas de IA para investigar en proyectos de trabajo o escolares. Esta tendencia creciente demuestra cómo la IA se ha convertido en una compañera de confianza para buscar información y comprender temas complejos. Entre las muchas opciones disponibles, Perplexity AI destaca como una de las herramientas más fiables para la investigación en tiempo real.

A diferencia de los chatbots estáticos, Perplexity busca activamente en la web mientras chateas, recopilando información nueva y citada para garantizar la compatibilidad de sus respuestas.

Ya sea que esté analizando datos, redactando trabajos de investigación o preparando presentaciones, le brinda acceso a múltiples modelos de IA como GPT-4 Omni, Claude 3, Grok y DeepSeek R1, todo en un solo lugar.

Incluso puede cargar archivos PDF, CSV o imágenes para obtener resúmenes e información en cuestión de segundos. Para los equipos, sus espacios colaborativos facilitan el uso compartido de hallazgos y mantienen a todos alineados durante los proyectos que requieren mucha investigación.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Busca en la web en tiempo real con fuentes citadas para cada respuesta

Cambie entre múltiples modelos de IA, incluidos GPT-4, Claude, Grok y DeepSeek

Cargue archivos PDF, CSV, imágenes y archivos de texto para resumir y analizar de forma rápida

Colabora con tus compañeros de equipo en espacios y realiza un ajuste personalizado para obtener respuestas coherentes

Conéctese con más de 800 herramientas de productividad a través de integraciones como Albato y Boost Space

Límites de Perplexity IA

La colaboración en equipo carece de la función de chatear en uso compartido y de la elaboración de informes avanzados

Las URL de imágenes públicas siguen siendo accesibles, lo que plantea problemas de seguridad

El precio para corporación es más alto que el de alternativas similares

Precios de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $ al mes por usuario

Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (más de 45 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Perplexity IA

Esta reseña de Capterra hizo uso compartido:

Lo uso a diario y he creado un montón de colecciones que se adaptan a muchos contextos diferentes y que me ayudan en la organización diaria de mi trabajo, que es muy versátil. Funciona de maravilla, y espero que la evolución futura de los LLM asociados lo haga aún más rentable.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (ideal para la generación de contenido factual de formato largo)

a través de AI21 Labs Jurassic-2

A veces solo necesitas una herramienta de IA que te transmita estabilidad y dependencia, especialmente cuando estás creando informes largos o documentos detallados en los que la precisión es realmente importante.

Ahí es donde entra en juego Jurassic-2 de AI21 Labs. Está diseñado para ayudar a las personas y a los equipos a redactar contenidos claros y pulidos que realmente parezcan escritos por alguien que conoce bien el tema.

Jurassic-2 puede manejar textos grandes y complejos sin perder el seguimiento de los hechos. También entiende varios idiomas y puede seguir tus instrucciones sin necesidad de muchos ejemplos previos. Las empresas suelen utilizarlo cuando quieren redactar informes profesionales, guías técnicas o incluso artículos bien estructurados sin tener que dedicar horas a la edición.

AI21 Labs Jurassic-2: mejores funciones

Genere contenido extenso, factual y coherente, adaptado a casos de uso de empresa y técnicos

Utilice el seguimiento de instrucciones sin disparo para un manejo más natural de las indicaciones

Accede a funciones multilingües para la generación de contenido global

Aprovecha las API específicas para tareas como Wordtune para resumir, parafrasear y corregir la gramática

Consigue una latencia reducida y una optimización de costes en comparación con los modelos de la competencia más grandes

Límites de AI21 Labs Jurassic-2

Con límite en la generación de texto sin capacidades integradas de imagen o multimodales

Las opciones de ajuste fino requieren conocimientos y recursos adicionales

Precios de AI21 Labs Jurassic-2

Precios personalizados

AI21 Labs Jurassic-2: valoraciones y reseñas

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Si aún estás explorando opciones más allá de las que hemos cubierto, aquí tienes otras herramientas de IA que están ganando popularidad por su capacidad para manejar tareas especializadas:

Writer (Palmyra Models): ofrece modelos ajustados, privacidad de nivel corporación y guías de estilo para una comunicación coherente

Dust: Diseñado para crear asistentes de IA personalizados que se adaptan a los flujos de trabajo de su equipo

Jasper IA: Genera textos publicitarios, contenido para blogs y mensajes de marca con funciones de colaboración para agencias y equipos de contenido

Prueba ClickUp para disfrutar de una IA sensible al contexto

Hemos explorado algunas herramientas de IA impresionantes, cada una de las cuales ofrece formas de escribir, planear y pensar más rápido.

Pero la realidad es que la mayoría de estas herramientas, incluida Mistral AI, siguen pareciendo app, aplicación que hay que integrar en el flujo de trabajo. Eso significa cambiar constantemente de contexto y volver a escribir los mismos datos.

ClickUp es diferente. En lugar de ser otro chatbot de IA o generador de documentos más, coloca la IA directamente donde ya se encuentra tu trabajo: tus proyectos, tareas y documentos.

Con ClickUp Brain y ClickUp Brain Max, no solo generas texto, sino que automatizas flujos de trabajo completos, conviertes ideas en planes viables y obtienes respuestas en su contexto completo sin salir de tu entorno de trabajo.

Si está listo para ir más allá de las herramientas de IA que funcionan de forma aislada y, en su lugar, incorporar la inteligencia al núcleo de sus proyectos, ¡regístrese hoy mismo en ClickUp!