10 programas de automatización de la contratación para optimizar el proceso de selección en 2025

Hoy en día, contratar no consiste solo en publicar ofertas de empleo y esperar, sino que se ha vuelto más ágil, centrándose en mejorar la experiencia del candidato. Debe actuar con rapidez, mantenerse organizado y encontrar candidatos cualificados antes que la competencia.

La plataforma de automatización de reclutamiento adecuada puede transformar su proceso de contratación, ayudándole a encontrar fácilmente a los mejores talentos, gestionar a los candidatos y optimizar sus flujos de trabajo de contratación.

Por eso hemos elaborado esta lista con los mejores programas de automatización de la contratación, para reducir el tiempo de contratación y optimizar sus esfuerzos de adquisición de talento.

¿Listo para simplificar su proceso de contratación? Empecemos.

Herramientas Lo mejor para Funciones clave Precios* ClickUp Seguimiento y colaboración integrales del proceso de contratación para equipos de todos los tamaños Flujos de trabajo de reclutamiento personalizados, automatización de tareas y descripciones de puestos de trabajo basadas en IA Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para empresas Workable Búsqueda y reclutamiento de candidatos impulsados por IA para equipos pequeños y medianos de tamaño Publique en más de 200 tableros de empleo, seleccione currículos con IA y programe entrevistas de forma autónoma Desde 169 $ al mes (hasta 20 usuarios) Greenhouse Contratación estructurada y flujos de trabajo escalables para equipos de tamaño medio a grandes corporaciones Flujos de trabajo personalizados, fichas de evaluación de candidatos, seguimiento de DE&I Precios personalizados Zoho Recruit Automatización de la contratación personalizable para agencias y equipos de RR. HH Emparejamiento de candidatos mediante IA, análisis de currículos, portales para clientes y candidatos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 30 $ al mes Recruit CRM Agencias de contratación de pequeño a mediano tamaño impulsadas por la automatización Automatización, procesos Kanban, descripciones de puestos de trabajo GPT Desde 36 $ al mes Manatal Búsqueda y enriquecimiento de candidatos impulsados por IA para pequeñas y medianas empresas de tamaño mediano Puntuación de candidatos mediante IA, enriquecimiento desde más de 20 plataformas Desde 19 $ al mes Paradoja Reclutamiento y automatización con IA conversacional para equipos de medianas y grandes empresas IA conversacional para los pasos de contratación, asistencia multilingüe Precios personalizados Fetcher Búsqueda y captación de candidatos asistida por IA para equipos pequeños y medianos de tamaño Búsqueda de candidatos mediante IA, canales centrados en la diversidad y envío automatizado de correos electrónicos Desde 499 $ al mes SmartRecruiters Automatización de la contratación empresarial escalable Programación de entrevistas con IA, integraciones CRM, flujos de trabajo flexibles Precios personalizados SeekOut Búsqueda de candidatos y planificación de la plantilla basadas en IA para corporaciones de tamaño mediano a grande Búsqueda de candidatos mediante IA, análisis de la plantilla, mercado interno de talento Precios personalizados

*¿Qué debe buscar en un software de automatización de la contratación?

A la hora de elegir un software de automatización de la contratación, necesitas algo más que paneles llamativos. Céntrate en las funciones que permiten activamente prácticas de contratación justas, agilizan las tareas manuales y te ayudan a encontrar candidatos cualificados más rápidamente. Estas son las herramientas imprescindibles para tu conjunto de tecnologías de contratación:

Automatización del flujo de trabajo : asigne tareas, programe entrevistas y automatice las comunicaciones con solo unos clics

Emparejamiento de candidatos : utilice herramientas basadas en IA para emparejar a los candidatos con las descripciones de los puestos de trabajo según criterios predefinidos

Programación de entrevistas : coordine automáticamente las entrevistas sin necesidad de comunicaciones constantes

Herramientas de marketing de reclutamiento : Realice la promoción de las ofertas de empleo y atraiga a los mejores talentos con campañas con objetivo

*(Elaboración de) informes automatizados: genere informes sobre el tiempo de contratación, la eficacia de las fuentes y el compromiso de los candidatos

Herramientas de interacción con los candidatos : mantenga a los solicitantes de empleo informados y con interés durante todo el proceso de selección

Integración con CRM y ATS: sincronicear fácilmente los datos de los candidatos sin tener que hacer una entrada manual tediosa

🔍 ¿Sabías que... el 92 % de las empresas afirman haber obtenido beneficios gracias a la IA en la contratación?

El mejor software de automatización de la contratación

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Es hora de actualizar su kit de herramientas con una automatización avanzada de la contratación que acelera la búsqueda y selección de candidatos y reduce las tareas administrativas. Veamos las mejores herramientas de automatización de la contratación:

*clickUp (el mejor para el seguimiento y la colaboración en todo el proceso de contratación)

Empiece a automatizar la gestión de recursos humanos con ClickUp Automatice los flujos de trabajo de RR. HH. de principio a fin con ClickUp para equipos de RR. HH., desde la contratación y la incorporación hasta las evaluaciones de rendimiento

ClickUp, la app, aplicación para todo en el ámbito laboral, es su plataforma integral definitiva para la gestión de la contratación, que combina flujos de trabajo personalizados, seguimiento de candidatos, automatización de tareas y mucho más.

Con ClickUp para equipos de RR. HH., puede automatizar tareas repetitivas, optimizar la gestión de candidatos y almacenar notas detalladas sobre los solicitantes para consultarlas en una sola app, aplicación.

Empieza por crear un espacio dedicado a la «Contratación» para que tu equipo haga trabajo en él. Esta será tu única fuente de información veraz para los procesos de selección, las descripciones de los puestos, la puntuación de los candidatos y todo lo demás.

Añada la plantilla ClickUp Hiring Candidates, que creará una carpeta y generará listas para cada departamento o rol. A continuación, puede crear tareas de ClickUp para cada candidato que actúen como registros dinámicos y rastreables a lo largo del proceso de contratación.

Realice un seguimiento de los procesos de selección con los estados de tareas personalizados de ClickUp

Esta plantilla ofrece una vista estructurada del proceso de selección de candidatos, con estados de tareas personalizados, como «Enviado», «Entrevista telefónica», «Oferta» y «Contratado». También incluye campos predefinidos para registrar currículos, notas del reclutador y resultados de las entrevistas. Incluso puede adjuntar currículos o enlaces a portfolios directamente a las tareas de los candidatos, lo que facilita la comparación entre los distintos solicitantes.

Combínalo con la plantilla del plan de acción de contratación de ClickUp, que ayuda a los equipos de contratación a establecer plazos claros y asignar responsabilidades a lo largo del ciclo de contratación. Incluye listas de tareas para la búsqueda, selección, entrevistas y incorporación, junto con reglas de automatización de ClickUp para garantizar que no se pase por alto ningún paso.

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga una estructura lista para usar para organizar las fases de los candidatos, las listas de control de las entrevistas, las tarjetas de puntuación de evaluación y los recordatorios con la plantilla del plan de acción de reclutamiento de ClickUp

Haga avanzar a los candidatos por las distintas fases de forma automática, asigne las siguientes tareas, envíe recordatorios o active desencadenantes para que sus flujos de trabajo de contratación sean coherentes y eficientes. Utilice sus cronogramas integrados para supervisar el progreso de un vistazo y detectar los cuellos de botella antes de que retrasen la contratación.

Configura automatizaciones personalizadas de ClickUp para hacer avanzar a los candidatos por el proceso, asignar tareas a tu equipo y enviar recordatorios y seguimientos

Dentro de la plataforma, ClickUp Docs sirve como centro neurálgico para las notas sobre los candidatos, los comentarios de las entrevistas y las evaluaciones de uso compartido, mientras que ClickUp Brain, la IA laboral más completa del mundo, le ayuda a redactar instantáneamente descripciones de puestos, resumir solicitudes y generar preguntas para las entrevistas, lo que ahorra horas a los reclutadores.

Cree descripciones de puestos, resumir currículos, analice perfiles de candidatos y mucho más con la IA contextual de ClickUp Brain

¿Busca más formas de utilizar la IA en la contratación? Estos son nuestros mejores consejos:

💡 Consejo profesional: Automatice las actualizaciones de su cartera de candidatos con ClickUp Autopilot Agents. Cuando llega un nuevo solicitante, un agente puede etiquetarlo automáticamente por rol, crear una tarea con su currículum adjunto y añadirlo a la lista o tablero adecuado. Incluso puede puntuar los currículums con IA para que los reclutadores vean al instante los candidatos más adecuados en la parte superior.

Las mejores funciones de ClickUp

Cree flujos de trabajo de contratación personalizados para guiar a los candidatos a través de todas las fases del proceso de selección

Utilice plantillas predefinidas para el seguimiento de candidatos y cree fácilmente procesos estructurados

Implemente la automatización de tareas sin código para programar entrevistas y gestionar los seguimientos de forma automática

Utilice Documento para crear notas colaborativas y perfiles de candidatos que puede actualizar en tiempo real y revertir con control de versiones

*límites de ClickUp

El conjunto de funciones puede resultar abrumador para equipos pequeños

Las opciones de personalización personalizada pueden requerir un proceso de aprendizaje

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que opina un usuario de G2:

ClickUp resuelve problemas de marketing, equipo de ventas, finanzas, contratación, contenido... de casi todos los departamentos. Nuestros guiones de ventas están dentro de ClickUp. La incorporación de un nuevo cliente se extrae automáticamente de la automatización de ClickUp. A los usuarios que crean formularios de Google se les creará automáticamente una tarea. Nuestros operativos recibirán una alerta si la tarea está tardando demasiado. Hay muchas cosas. ClickUp lo es todo, en todas partes, todo a la vez. Y ahora, con ClickUp AI... Vaya, estamos resumiendo la transcripción de nuestras reuniones (y mucho más).

ClickUp resuelve problemas de marketing, equipo de ventas, finanzas, contratación, contenido... de casi todos los departamentos. Nuestros guiones de equipo de ventas están dentro de ClickUp. La incorporación de un nuevo cliente se extrae automáticamente de la automatización de ClickUp. A los usuarios que crean formularios de Google se les creará automáticamente una tarea. Nuestros operativos recibirán una alerta si la tarea está tardando demasiado. Hay muchas cosas. ClickUp lo es todo, en todas partes, todo a la vez. Y ahora, con ClickUp AI... Vaya, estamos resumiendo la transcripción de nuestras reuniones (y mucho más).

📮 ClickUp Insight: El 45 % de los trabajadores ha pensado en utilizar la automatización, pero aún no ha dado el paso. Factores como el tiempo limitado, la incertidumbre sobre cuáles son las mejores herramientas y la abrumadora variedad de opciones pueden disuadir a las personas de dar el primer paso hacia la automatización. ⚒️ Con sus agentes de IA fáciles de crear y sus comandos basados en lenguaje natural, ClickUp facilita el inicio en la automatización. Desde la asignación automática de tareas hasta los resúmenes de proyectos generados por IA, puede desbloquear una potente automatización e incluso crear agentes de IA personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de aprender a utilizarlos. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió transformar horas de trabajo manual en información en tiempo real.

a través de Workable

Workable está diseñado para equipos de contratación que desean actuar con rapidez sin perder a los mejores talentos. Destaca en el mercado del software de automatización de la contratación al combinar en un solo sistema potentes funciones de búsqueda de candidatos, emparejamiento de candidatos asistido por IA y seguimiento optimizado de los solicitantes.

Publique sus ofertas de empleo en más de 200 bolsas de trabajo con un solo clic y acceda a una base de datos de más de 400 millones de perfiles para encontrar rápidamente candidatos pasivos. La selección automatizada de currículos, las entrevistas programadas por los propios candidatos y las descripciones de puestos generadas por IA reducen drásticamente las tareas repetitivas. Esto le ayuda a centrarse en elegir a los mejores candidatos en lugar de ahogarse en el trabajo administrativo.

Las mejores funciones de Workable

Aprovecha el análisis de currículos basado en IA y el refinamiento del texto de las tarjetas de puntuación para estandarizar las evaluaciones y mejorar la valoración de los candidatos

Configura notificaciones automáticas por correo electrónico para mantener informados a los candidatos y a los miembros del equipo de contratación durante todo el proceso de selección

Ofrezca entrevistas con programación automática para sincronizar el calendario y lograr una coordinación más rápida

*límites de Workable

Algunas funciones de IA solo están disponibles en los niveles de precios más altos

La personalización de la elaboración de informes puede parecer con límite en comparación con las herramientas de BI independientes

Precios asequibles

Estándar: 299 $ al mes para un máximo de 20 usuarios

Premier: 599 $ al mes para un máximo de 20 usuarios

Valoraciones y reseñas de Workable

G2: 4,5/5 (más de 650 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workable?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

La interfaz de usuario es excelente, el centro de ayuda de IA es muy compatible y las entrevistas con los candidatos se pueden programar mediante la conexión de nuestro correo electrónico oficial... A veces, el portal es lento si hay muchos datos, pero se tarda más de 10 segundos en cargar y recargar la página siguiente

La interfaz de usuario es excelente, el centro de ayuda de IA es muy útil y las entrevistas con los candidatos se pueden programar mediante conexión (a internet) con nuestro correo electrónico oficial... A veces, el portal es lento si hay muchos datos, pero se tarda más de 10 segundos en cargar y recargar la página siguiente

🔍 ¿Sabías que... el 90 % de los reclutadores afirman que la IA ha acelerado la contratación, mientras que casi el 80 % señalan que les ha permitido ahorrar dinero? Las herramientas de automatización no son solo una tendencia, sino que se están convirtiendo en el nuevo estándar de contratación para buscar, seleccionar y contratar más rápido que nunca.

3. Greenhouse (ideal para contrataciones estructuradas y flujos de trabajo escalables)

vía Greenhouse

Greenhouse destaca en el espacio del software de reclutamiento por su enfoque estructurado de la contratación. Le ayuda a escalar con precisión y equidad. En lugar de dejar las decisiones de contratación al azar, Greenhouse aporta coherencia a todas las fases, desde la búsqueda de candidatos hasta la incorporación.

Úselo para configurar flujos de trabajo personalizados, utilice tarjetas de puntuación para alinear las evaluaciones de su equipo y automatice la programación de entrevistas. Va más allá de un sistema básico de seguimiento de solicitudes con integraciones profundas, potentes herramientas de DE&I e (elaboración de) informes detallados para mejorar las decisiones de contratación e impulsar el éxito a largo plazo del talento.

Las mejores funciones de Greenhouse

Cree procesos de contratación estructurados con flujos de trabajo personalizados y kits de entrevistas

Utilice fichas de evaluación de candidatos para alinear los comentarios y tomar decisiones coherentes y fundamentadas

Conéctese con más de 500 integraciones preconfiguradas, como LinkedIn, Indeed y ZipRecruiter, para sincronizar datos y optimizar el flujo de trabajo

límites de Greenhouse*

Los usuarios informan de que la elaboración de (los) informes puede resultar complicada

Los correos electrónicos enviados a través de la plataforma pueden acabar a veces en las carpetas de spam de los candidatos

Precios de Greenhouse

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Greenhouse

G2: 4,4/5 (más de 3300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 730 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Greenhouse?

Esto es lo que dice un usuario de G2 sobre Greenhouse:

Nos encanta que sea tan personalizable y que tenga una interfaz fácil de aprender y de trabajo. Me encanta que faciliten el uso de su producto para tu equipo de contratación, al tiempo que fomentan los buenos hábitos y el buen mantenimiento de los registros.

Nos encanta que sea tan personalizable y que tenga una interfaz fácil de aprender y de trabajo. Me encanta que faciliten el uso de su producto para tu equipo de contratación, al tiempo que fomentan los buenos hábitos y el buen mantenimiento de los registros.

➡️ Más información: Descubra cómo es un día en la vida de un reclutador

4. Zoho Recruit (el mejor para la automatización personalizable de la contratación para agencias de empleo y equipos de RR. HH.)

a través de Zoho Recruit

Zoho Recruit combina ATS y CRM en una sola herramienta para mejorar la velocidad, la escalabilidad y la flexibilidad. Con un solo clic, puede publicar ofertas de empleo en más de 75 tableros, gestionar toda su reserva de talento a través de fases personalizadas y automatizar el proceso de contratación, desde la búsqueda de candidatos hasta su incorporación.

Mientras que su sistema de emparejamiento de candidatos y análisis de currículums basado en IA simplifica la selección, funciones como los portales para clientes y candidatos ofrecen una visibilidad completa a ambas partes del proceso de contratación. Gracias a sus amplias opciones de personalización, su compatibilidad para personal temporal y sus funciones de contratación remota, Zoho Recruit se adapta a sus flujos de trabajo de contratación en lugar de obligarle a adaptarse a un sistema rígido.

Las mejores funciones de Zoho Recruit

Mejora la interacción con los candidatos utilizando Zia, el asistente de IA de Zoho Recruit, para emparejar a los candidatos con las ofertas de empleo y generar puntuaciones de compatibilidad

Gestione fácilmente a sus clientes y candidatos a través de portales dedicados

Simplifique la programación de entrevistas con Calendar Bookings, que permite a los candidatos elegir franjas horarias y reduce los conflictos y la carga de trabajo de la programación manual

*límites de Zoho Recruit

La función de la app, aplicación, puede parecer básica en comparación con la versión web

Las personalizaciones avanzadas personalizadas pueden requerir asistencia técnica

Precios de Zoho Recruit

Gratis para siempre

Estándar: 30 $/usuario

Profesional: 60 $/usuario

Corporación: 90 $/usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (más de 1790 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1070 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Recruit?

Un usuario de Capterra señala que la herramienta puede resultar un poco cara, pero sigue siendo:

*Una excelente plataforma todo en uno para la gestión de bolsas de empleo y currículos. No contamos con un gran equipo de RR. HH., y Zoho Recruit permite a nuestro pequeño equipo de RR. HH. hacer lo que más les gusta con gran eficiencia. No hay ni una sola función que esperemos de una plataforma de contratación que no tenga Zoho Recruit

*Una excelente plataforma todo en uno para la gestión de bolsas de empleo y currículos. No contamos con un gran equipo de RR. HH., y Zoho Recruit permite a nuestro pequeño equipo de RR. HH. hacer lo que más les gusta con gran eficiencia. No hay ni una sola función que esperemos de una plataforma de contratación que no tenga Zoho Recruit

5. Recruit CRM (ideal para agencias de contratación basadas en la automatización)

a través de Recruit CRM

Recruit CRM combina las funciones de ATS y CRM en un único software de automatización de la contratación diseñado específicamente para empresas de selección de personal y búsqueda de ejecutivos. Mediante un sistema de puntuación bimétrico, este CRM de contratación elimina las tediosas tareas manuales gracias a una potente automatización del flujo de trabajo, el análisis de currículos mediante IA y la búsqueda avanzada de candidatos.

Puede buscar candidatos directamente en LinkedIn, gestionar los procesos de forma visual con un tablero Kanban e incluso permitir que los candidatos actualicen sus perfiles con un solo clic. Además, su integración con GPT para descripciones de puestos y plantillas de correo electrónico le ayuda a avanzar más rápido y dedicar más tiempo a captar a los mejores talentos en lugar de hacer malabarismos con hojas de cálculo.

Las mejores funciones de Recruit CRM

Utilice plantillas prediseñadas o personalice los flujos de trabajo para adaptarlos a las necesidades específicas de contratación

Reciba alertas proactivas sobre candidatos estancados o el progreso de los puestos de trabajo, lo que garantiza intervenciones oportunas y mantiene el impulso

Implemente el procesamiento por lotes para gestionar grandes volúmenes de datos y optimizar el rendimiento

*límites del CRM para reclutamiento

El envío masivo de texto y la elaboración de informes avanzados están restringidos a los niveles de precios más altos

Algunos usuarios elaboran informes de problemas ocasionales de sincronizar con las integraciones de LinkedIn

Precios de Recruit CRM

Pro: 100 $ al mes por usuario

Empresa: A partir de 125 $ al mes por usuario

Corporación: desde 165 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Recruit CRM

G2: 4,8/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 430 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Recruit CRM?

Esto es lo que opina un usuario de G2:

Recruit CRM & ATS es muy fácil de usar y cuenta con todas las herramientas que necesita para optimizar la contratación: automatización, integraciones y flujos de trabajo personalizables.

Recruit CRM & ATS es muy fácil de usar y cuenta con todas las herramientas que necesita para optimizar la contratación: automatización, integraciones y flujos de trabajo personalizables.

💡 Consejo profesional: Personalice siempre los flujos de trabajo de automatización para que se adapten a su proceso de contratación. Recuerde que los ajustes predeterminados rara vez son óptimos. Modifique las preguntas de selección de candidatos, los horarios de los correos electrónicos y los desencadenantes para obtener mejores resultados.

vía Manatal

Manatal, una herramienta de software de automatización de la contratación basada en IA, perfecciona su proceso de contratación para ayudarle a buscar candidatos de forma más inteligente, seleccionarlos más rápidamente y colocarlos mejor. Va más allá del simple análisis de currículos, ya que enriquece los perfiles de los candidatos con datos de más de 20 plataformas de redes sociales, lo que proporciona a los reclutadores una vista de 360° sin trabajo adicional.

Puede publicar en más de 2500 bolsas de empleo, automatizar la puntuación de los candidatos y crear páginas de empleo con su marca en cuestión de minutos. Los intuitivos procesos de Manatal, los tableros Kanban personalizables y las recomendaciones basadas en IA hacen que la gestión de contrataciones de gran volumen sea escalable y personalizada, sin configuraciones excesivas ni interfaces de usuario confusas que le estorben.

Las mejores funciones de Manatal

Utilice la interfaz de arrastrar y soltar para crear flujos de trabajo personalizados para diferentes procesos de contratación

Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento para identificar los cuellos de botella y optimizar las estrategias de contratación

Haz las páginas de empleo personalizadas sin necesidad de código para reforzar la marca de su empresa

*límites de Manatal

Automatización con límite para la comunicación con los candidatos entre las distintas fases del proceso de contratación

Algunas funciones avanzadas de CRM requieren una configuración manual

Precios de Manatal

Profesional : 19 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario

Corporación Plus : 59 $ al mes por usuario

plan personalizado: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Manatal

G2: 4,8/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Manatal?

Esto es lo que opina un usuario de G2:

Manatal tiene algunas funciones excelentes, como una extensión de Chrome, que puede ayudar a los equipos a identificar perfiles que ya se han añadido al ATS. También tienen una página de empleo que se puede personalizar.

Manatal tiene algunas funciones excelentes, como una extensión de Chrome, que puede ayudar a los equipos a identificar perfiles que ya se han añadido al ATS. También tienen una página de empleo que se puede personalizar.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de planes de dotación de personal para reclutadores

7. Paradox (el mejor para la contratación y automatización mediante IA conversacional)

vía Paradox

Paradox da un giro radical a la contratación tradicional utilizando IA conversacional para automatizar sus campañas de reclutamiento de principio a fin. En lugar de dejarle lidiar con paneles complicados, su asistente de IA, Olivia, se encarga de la búsqueda de empleo, la selección, la programación de entrevistas, la preparación de los candidatos y la incorporación, todo ello a través de sencillas conversaciones por chat o texto.

Transforma los engorrosos flujos de trabajo de los ATS en interacciones rápidas y fluidas que mantienen el interés de los candidatos y reducen las tareas manuales de los responsables de contratación. Tanto si tiene dificultades con la búsqueda de candidatos, la gestión de eventos o la generación de ofertas, Paradox ayuda a los reclutadores a recuperar su tiempo y centrarse en establecer relaciones, en lugar de luchar con el software.

Las mejores funciones de Paradox

Conéctese al instante con candidatos potenciales y capte su interés en más de 100 idiomas

Genere cartas de oferta y documentos de incorporación a través de flujos de conversación

Organice eventos de contratación de forma virtual o presencial con la coordinación impulsada por la IA

Límites de Paradox

La versión de prueba ofrece funciones ATS de límite para los reclutadores que necesitan una gestión sólida del proceso de selección

Precios paradójicos

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Paradox

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paradox?

Un crítico de G2 hace uso compartido:

Lo que más me gusta de Paradox es que realmente ahorra tiempo. Ya no tengo que contactar manualmente con los candidatos ni filtrarlos para encontrar los que se ajustan a nuestras necesidades... Podría ser un poco más fácil de usar. Sin embargo, diré que una vez que le coges el truco, se vuelve más fácil.

Lo que más me gusta de Paradox es que realmente ahorra tiempo. Ya no tengo que contactar manualmente con los candidatos ni filtrarlos para encontrar los que se ajustan a nuestras necesidades... Podría ser un poco más fácil de usar. Sin embargo, diré que una vez que le coges el truco, se vuelve más fácil.

✨ Consejo adicional: ¿Se pregunta en qué fase se produce el mayor abandono en su proceso de selección? ¿O qué fuentes aportan los mejores candidatos? Utilice el análisis de automatización para descubrir las tendencias y deje que los datos le guíen hacia la toma de decisiones óptimas.

a través de Fetcher

Fetcher combina el toque humano con la IA en el software de automatización de la contratación. En lugar de pasar horas en múltiples tableros de trabajo o bases de datos, obtienes lotes de candidatos seleccionados por la IA que se ajustan a tus necesidades específicas de contratación.

Fetcher también personaliza la divulgación con campañas de correo electrónico automatizadas que impulsan un compromiso real, lo que le ayuda a crear canales de talento sólidos más rápidamente. Con criterios de diversidad, automatización flexible, modos de búsqueda y análisis inteligentes, obtendrá una ventaja que crecerá en consonancia con sus ambiciosas metas de contratación.

Las mejores funciones de Fetcher

Utilice el panel de análisis de Fetcher para supervisar la eficacia de la búsqueda de candidatos, la participación de los mismos y el rendimiento del equipo

Tome decisiones de contratación optimizadas utilizando datos de selección y compromiso en tiempo real

Integre fácilmente con sus sistemas ATS, CRM y de correo electrónico

Límite de Fetcher

Más adecuado para la búsqueda externa, no es un sistema completo de seguimiento de candidatos

El precio puede ser elevado para equipos pequeños que necesitan contratar a un gran número de personas

Precios de Fetcher

Crecimiento: 499 $ al mes

Amplify: 849 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Fetcher

G2: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paradox?

Esto es lo que opina un usuario de G2:

Fetcher. ai ha supuesto un cambio revolucionario para nuestra agencia. Antes dedicábamos horas a buscar candidatos manualmente, pero con Fetcher hemos cubierto todas las posiciones sin esfuerzo. La IA se vuelve más inteligente con el tiempo y nos envía candidatos de alta calidad que realmente encajan, sin tener que revisar un sinfín de currículos.

Fetcher. ai ha supuesto un cambio revolucionario para nuestra agencia. Antes dedicábamos horas a buscar candidatos manualmente, pero con Fetcher hemos cubierto todas las posiciones sin esfuerzo. La IA se vuelve más inteligente con el tiempo y nos envía candidatos de alta calidad que realmente encajan, sin tener que revisar un sinfín de currículos.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de IA para equipos de contratación

9. SmartRecruiters (el mejor para la automatización de la contratación en corporaciones escalables)

a través de SmartRecruiters

SmartRecruiters está diseñado para impulsar la automatización de la contratación a gran escala, combinando un ATS inteligente con herramientas de IA que agilizan las decisiones de contratación. Su asistente de IA, Winston, automatiza la programación de entrevistas, las ofertas y la incorporación, con flujos de trabajo flexibles para startups y corporaciones.

SmartRecruiters también se integra con Zoom, LinkedIn, DocuSign y otras plataformas que ya utiliza. Esto facilita la colaboración entre equipos y refuerza el compromiso de los candidatos a lo largo de todo el proceso de contratación.

Las mejores funciones de SmartRecruiters

Cree flujos de trabajo configurables adaptados a las necesidades de contratación específicas de cada equipo

Obtenga sugerencias e información para actuar con mayor rapidez y de forma más estratégica

Centralice la búsqueda de candidatos, la gestión de relaciones con los clientes (CRM), las evaluaciones y el marketing de reclutamiento

Límites de SmartRecruiters

Las funciones avanzadas de elaboración de informes a veces requieren una configuración adicional

Acceder al soporte al cliente puede resultar complicado y llevar mucho tiempo

Precios de SmartRecruiters

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SmartRecruiters?*

Un usuario de Capterra dice:

La plataforma es intuitiva, lo que facilita que los responsables de contratación, los reclutadores e incluso los candidatos se pongan de acuerdo en una página. Además, la flexibilidad para crear flujos de trabajo personalizados para nuestros complejos procesos empresariales es una gran ventaja.

La plataforma es intuitiva, lo que facilita que los responsables de contratación, los reclutadores e incluso los candidatos se pongan de acuerdo en una página. Además, la flexibilidad para tener un flujo de trabajo personalizado para nuestros complejos procesos empresariales es una gran ventaja.

➡️ Más información: Cómo mejorar tus habilidades de reclutamiento

a través de SeekOut

SeekOut ofrece una gran potencia para el software de automatización de la contratación, combinando la búsqueda profunda de talento con herramientas de gestión del talento en una plataforma unificada. Está diseñado para retos de contratación difíciles, ya sea para buscar talento cualificado, cubrir roles técnicos especializados o crear canales de contratación diversos.

Le ayuda a encontrar el talento adecuado más rápidamente con búsquedas basadas en IA, mensajes personalizados y análisis de la plantilla en más de 750 millones de perfiles públicos. Además, el mercado de talentos permite la movilidad interna, lo que ayuda a las empresas no solo a contratar, sino también a crecer y retener a su plantilla.

Las mejores funciones de SeekOut

Cree canales de candidatos diversos con criterios de selección personalizados

Haga la conexión (a internet) de los datos externos de los candidatos con los sistemas internos de RR. HH. para mejorar la planificación de RR. HH

Fomente el crecimiento de los empleados y la movilidad interna con un mercado de talento integrado

Límites de SeekOut

Algunas funciones, como la plan de la plantilla, requieren una configuración e integración más profundas

Algunos usuarios elaboran informes de datos incorrectos que no coinciden con los perfiles de LinkedIn de los candidatos

Precios de SeekOut

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SeekOut

G2 : 4,5/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 180 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre SeekOut?

Esto es lo que opina un usuario de G2:

Llevamos más de año y medio utilizando Seekout, y esta herramienta ha mejorado nuestras búsquedas. Normalmente nos asignan roles muy especializados, con habilidades muy complicadas, y Seekout es siempre nuestra primera opción para iniciar nuestras búsquedas. Es muy fácil de usar, tiene unas opciones increíbles para expertos y profesionales sanitarios, y nos permite mejorar y contribuir a la diversidad, que es uno de nuestros grandes objetivos.

Llevamos más de año y medio utilizando Seekout, y esta herramienta ha mejorado nuestras búsquedas. Normalmente nos asignan roles muy especializados, con habilidades muy complicadas, y Seekout es siempre nuestra primera opción para iniciar nuestras búsquedas. Es muy fácil de usar, tiene unas opciones increíbles para expertos y profesionales sanitarios, y nos permite mejorar y contribuir a la diversidad, que es uno de nuestros grandes objetivos.

➡️ Más información: Plantillas de lista de control para la incorporación de empleados en Excel y ClickUp

✨ Menciones especiales Si busca aún más opciones para optimizar sus flujos de trabajo de contratación, aquí tiene algunas plataformas de reclutamiento más que merecen una mención: JazzHR: un ATS económico para pequeñas empresas con flujos de trabajo personalizables, programación de entrevistas y herramientas de búsqueda de candidatos

Breezy HR: una plataforma intuitiva que ofrece gestión de procesos mediante arrastrar y soltar, mensajería automatizada y autoprogramación de citas por parte de los candidatos

Loxo: un moderno CRM de reclutamiento con búsqueda impulsada por IA, contacto con un solo clic y funciones ATS integradas, diseñado para empresas de búsqueda de ejecutivos

Recruitee: una plataforma de contratación colaborativa centrada en la contratación en equipo, la programación automatizada y los sitios web de empleo con marca propia

Potencia tus flujos de trabajo de contratación con ClickUp

Hoy en día, la contratación exige rapidez, organización y un enfoque claro en la experiencia del candidato, y el software de automatización adecuado puede proporcionar a los responsables de contratación una ventaja competitiva. Ya sea para buscar talento, gestionar solicitudes o coordinar entrevistas, las modernas herramientas de automatización de la contratación eliminan el trabajo rutinario para que puedas contratar mejor, más rápido y de forma más inteligente.

El espacio de trabajo convergente con IA de ClickUp lo reúne todo: flujos de trabajo de contratación personalizados, descripciones de puestos generadas por IA, programación automatizada de entrevistas y colaboración centralizada en equipo. Se acabó el tener que cambiar de plataforma o perder el seguimiento: ahora disfruta de un proceso de contratación optimizado de principio a fin.

¿Está listo para transformar su forma de reclutar?

👉 ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!