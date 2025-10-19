Los 11 mejores asistentes de voz con IA para 2025

Hablo con mi asistente de voz /IA más a menudo de lo que pensaba. Recordatorios rápidos, redactar un mensaje mientras estoy en medio de una tarea, consultar detalles sin abrir otra pestaña... Se ha convertido en parte de mi día a día en el trabajo.

No es perfecto, pero me ahorra tanto tiempo y energía que prefiero seguir utilizándolo antes que volver a hacer trabajo sin él. Después de probar varios, he seleccionado los que más me ayudan en el ámbito profesional.

En esta entrada del blog, voy a compartir 11 asistentes de voz con IA que pueden facilitar el trabajo de equipos, agencias y empresas que dependen de una comunicación clara y de flujos de trabajo más rápidos. 🔊

Los mejores asistentes de voz con IA de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de los mejores asistentes de voz con IA. 🧑‍💻

¿Qué es un asistente de voz con IA?

Un asistente de voz con IA facilita el trabajo al convertir los comandos de voz en acciones. Gestiona recordatorios, toma notas, recupera detalles cuando es necesario y envía mensajes mientras se realizan otras tareas.

Al estar basado en IA, el asistente entiende el contexto y se adapta a mis patrones de trabajo, lo que lo hace mucho más fiable que una herramienta de voz básica.

🧠 Dato curioso: Cuando Apple lanzó Siri en 2011, se basaba originalmente en una investigación militar sobre IA financiada por la DARPA. La tecnología estaba pensada inicialmente para resolver problemas complejos, no para ajustar alarmas o contar chistes malos.

¿Qué debe buscar en los asistentes de voz con IA?

Las funciones que más me importan en un asistente de voz con IA son:

Precisión: Quiero que capte mis palabras a la primera, incluso cuando hablo rápido o en un espacio ruidoso

Integraciones: Tiene que hacer conexión con las herramientas que ya utilizo, como calendarios, tableros de proyectos o sistemas CRM

Seguridad de los datos: Cualquier asistente de voz con IA que utilice debe proteger los datos de los clientes y de la empresa sin lugar a dudas

Facilidad de uso: Si me resulta complicado o me hace perder tiempo, dejaré de utilizarlo

*funciones prácticas: Cosas como resúmenes de reuniones, compatibilidad multilingüe y automatización que me ahorran tiempo en situaciones reales

Personalización: Con el tiempo, quiero que se adapte a mi forma de trabajo para que los comandos sean más inteligentes y naturales

uso en varios dispositivos: *El acceso desde el teléfono, el ordenador portátil o el altavoz inteligente mantiene todo coherente esté donde esté

Los mejores asistentes de voz con IA

Ahora, veamos nuestra selección de los mejores asistentes de voz con IA. 👇

1. ClickUp (el mejor para equipos que integran la voz con IA en sus flujos de trabajo)

Captura ideas, comparte instrucciones y termina pendientes cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Mis días pasan rápido y necesito un asistente de voz con IA que pueda seguirme el ritmo. ClickUp lo consigue ofreciéndome tres herramientas que se integran de forma natural en mi flujo de trabajo. ClickUp ofrece un entorno de trabajo con IA convergente, con todas mis notas, documentos, chats y tareas en una sola plataforma. 🔁

Exprese sus ideas en voz alta en lugar de escribirlas.

Pienso más rápido de lo que escribo, y hablar en voz alta con ClickUp Talk to Texto me ahorra mucho tiempo. De media, puedo capturar cuatro veces más contenido con Brain MAX y liberar casi una hora al día.

Así es como se hace:

Abre la aplicación de escritorio Brain MAX.

Mantén pulsada la tecla fn (o tu atajo personalizado) para empezar a grabar tu voz (o haz clic en el icono del micrófono).

Dicta lo que quieras añadir como comentario, tarea o cualquier otro campo de texto en ClickUp. Por ejemplo, puedes decir: «Crea una tarea para revisar el último informe antes del viernes» o «Añade un comentario: actualiza la sección de introducción».

Cuando dejes de grabar (suelta la clave o haz clic en Detener), tu voz se transcribirá al instante a texto utilizando ClickUp AI y se pegará en la barra de búsqueda de Brain MAX o en cualquier otro lugar de tu ordenador desde el que estuvieras grabando.

Vista la transcripción, reproduzca la grabación o exporte los archivos de audio a cualquier lugar de su entorno de trabajo de ClickUp (títulos de tareas, descripciones, comentarios, documentos, chat, etc.).

Pasa de las ideas al texto más rápido dictando con ClickUp Talk to Texto.

He aquí un ejemplo de cómo lo utilizo a diario: cuando estaba redactando el borrador de un correo electrónico para el lanzamiento de un producto, leí en voz alta el borrador preliminar. En 10 minutos, tenía una página completa de texto en ClickUp Documento. Normalmente, escribirlo me habría llevado cerca de cuarenta minutos. El borrador no estaba pulido, pero tener algo concreto facilitó mucho la edición. Obtenga más información sobre cómo utilizar Talk to Texto con este vídeo:

En las reuniones de equipo, suelo decir cosas como: «Crea una tarea para la prueba final de control de calidad del miércoles», y la grabadora de voz con IA la añade directamente a la lista de control de calidad.

💡 Bonificación: Además de la función «Talk to Texto», Brain MAX también ofrece: Realice búsquedas instantáneas en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas sus apps conectadas, así como en la web, para encontrar archivos, documentos y adjuntos utilizando solo su voz.

El uso de herramientas de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini con un asistente de voz contextual y listo para la empresa que comprende su flujo de trabajo.

Crea documentos, asigna tareas y gestiona proyectos sin necesidad de usar las manos, lo que aumenta la productividad y la colaboración. Prueba ClickUp Brain MAX , la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para terminar tareas, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

Toma de notas con IA durante las reuniones

ClickUp AI Notetaker captura, resume y organiza las entradas de voz directamente en tu espacio de trabajo, lo que resulta perfecto para convertir las conversaciones en tareas prácticas.

Resumir las reuniones sin esfuerzo con ClickUp AI Notetaker.

Es ideal para cualquiera que participe en reuniones mientras se desplaza y busque un asistente de voz con IA que esté profundamente integrado con la gestión de proyectos.

Mantén a tu equipo informado automáticamente con ClickUp Autopilot Agents.

Lo que más me sorprendió fue el tiempo que ClickUp Autopilot Agents me ahorró en las actualizaciones rutinarias. Antes dedicaba demasiado tiempo al día a escribir resúmenes o responder a las mismas preguntas. Ahora los agentes se encargan de eso dentro de nuestros canales de proyecto en ClickUp Chat.

Algunos en los que confío todo el tiempo:

Weekly Report Agent publica cada viernes un resumen claro del proyecto para los responsables, lo que significa que ya no tengo que preparar un correo electrónico aparte.

Daily Report Agent comparte cada mañana un resumen que ayuda al equipo a empezar el día coordinado, sin que yo tenga que repetir el estado o las actualizaciones de las cuentas.

Equipo (resumen) StandUp Agent recopila las actualizaciones de todos y las publica en una sola nota, lo que reduce nuestra reunión diaria de 15 a 5 minutos.

Auto-Answers Agent responde en el canal cuando alguien pregunta cosas como «¿quién está realizando las pruebas de control de calidad?» o «¿cuándo está prevista la página de destino?».

También creé un agente de piloto automático personalizados para las llamadas de los clientes.

En cuanto guardo las notas de la reunión en un documento, se crean tareas para cada seguimiento, se asigna el propietario adecuado y se establecen plazos. Antes, dedicaba 20 minutos a revisar las notas manualmente. Ahora, las tareas ya están activas antes de que se envíe el correo electrónico de resumen de la llamada.

Las mejores funciones de ClickUp

Encuentre respuestas rápidamente: utilice utilice ClickUp Brain MAX para extraer contexto de tareas, documentos y de las aplicaciones conectadas, de modo que pueda preguntar cosas como «¿qué queda en la página de destino?» y obtener la respuesta.

No te pierdas nunca los detalles de las reuniones: activa el tomador de notas con IA de ClickUp para unirte a Zoom, Google Meet o Teams, grabar la llamada y enviar transcripciones, resumenes y elementos directamente a un documento.

Convierta las conversaciones en transcripciones que se pueden buscar: confíe en la transcripción para que sea fácil volver a escuchar cada llamada, de modo que pueda ver quién dijo qué o extraer los siguientes pasos sin tener que reproducir toda la grabación.

Haz preguntas específicas sobre tareas: aprovecha las preguntas y respuestas contextuales de ClickUp para consultar plazos, propietarios o obstáculos directamente en tu entorno de trabajo sin tener que buscar actualizaciones.

Uso compartido de clips rápidos: graba clips cortos de voz o vídeo con ClickUp Clips , ideal para actualizaciones asíncronas o tutoriales rápidos sin romper el contexto del flujo de trabajo.

Mantén tus conversaciones al mismo tiempo que tu trabajo: discute los proyectos directamente en discute los proyectos directamente en ClickUp Chatear , donde se encuentran las tareas y los documentos, y luego convierte los mensajes en tareas.

Únase a llamadas en directo: inicie una sincronización en ClickUp Chat para realizar llamadas cara a cara, compartir pantallas y vincular tareas, y luego deje que la IA publique un resumen y las acciones pendientes una vez finalizada la reunión.

ClickUp: Límites

Los equipos suelen necesitar invertir tiempo en la configuración y personalización antes de que los flujos de trabajo funcionen correctamente

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 385 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

2. Otter. ai (el mejor para transcribir reuniones y tomar nota)

a través de Otter.ai

Probé Otter.ai por primera vez durante una caótica llamada con un cliente en la que todos hablaban al mismo tiempo. El asistente de voz con IA lo grabó todo y generó subtítulos en directo que resultaron muy útiles cuando a alguien se le cortó la conexión en mitad de una frase.

Lo que me llamó la atención fue cómo etiquetaba automáticamente a los diferentes interlocutores y creaba marcas de tiempo, lo que me permitía desentrañar quién había dicho qué más tarde. La plataforma aprende tus patrones de reunión y muestra temas recurrentes en diferentes llamadas, algo que normalmente no esperamos de una herramienta de transcripción.

Las mejores funciones de Otter.ai

Graba varias conversaciones simultáneamente en diferentes plataformas de vídeo como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet

Busque en meses de grabaciones de reuniones archivadas utilizando palabras clave o frases específicas para localizar ubicaciones exactas

Genere resúmenes automatizados de reuniones que extraigan las decisiones clave, los plazos y las tareas de seguimiento de las discusiones

Uso compartido de enlaces de transcripción en directo con los miembros del equipo para que los participantes puedan seguir el hilo incluso cuando se produzcan problemas de calidad de audio

Límites de Otter.ai

La precisión de la transcripción disminuye con acentos marcados o ruido de fondo

La identificación del hablante falla cuando varias personas hablan al mismo tiempo

El plan Free de la herramienta de toma de nota con IA te limita a 300 minutos de transcripción al mes

Retrasos en el procesamiento en tiempo real durante conversaciones rápidas

Precios de Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Esto es lo que compartió un usuario de Reddit: uso compartido

Me encanta. Lo uso a diario para mis reuniones. Las transcripciones requieren algunos retoques después de la grabación para corregir jerga, murmullos y algunas pronunciaciones incorrectas, pero una vez hecho esto, Otter bot es genial. Le pido que me resumir cosas, que cree borradores de correos electrónicos para hacer seguimientos e incluso que analice conversaciones para encontrar causas fundamentales y cosas por el estilo.

Me encanta. Lo uso a diario para mis reuniones. Las transcripciones requieren algunos retoques después de la grabación para corregir jerga, murmullos y algunas pronunciaciones incorrectas, pero una vez hecho esto, Otter bot es genial. Le pido que me resuma cosas, que cree borradores de correos electrónicos para hacer seguimientos e incluso que analice conversaciones para encontrar causas fundamentales y cosas por el estilo.

3. Siri (el mejor para el control por voz del ecosistema Apple)

a través de Apple

Si quieres algo sencillo, puedes utilizar Siri como tu asistente personal con IA. Está integrado en todos los dispositivos Apple que tengas y he observado que responde más rápido que los asistentes basados en la nube, ya que procesa las solicitudes sencillas directamente en tu iPhone o iPad.

He configurado atajos para que, al decir «voy a casa», activen mi lista de reproducción para conducir, envíen mi hora estimada de llegada a mi familia y enciendan las luces de la casa a través de HomeKit. El asistente recuerda tus patrones y sugiere automatizaciones, aunque a veces puede ser insistente con las notificaciones de atajos que solo has utilizado una vez.

Las mejores funciones de Siri

Configura recordatorios basados en la ubicación que se activan automáticamente como desencadenante cuando llegas o sales de lugares específicos

Envía mensajes y realiza llamadas telefónicas sin usar las manos mientras haces ejercicio, conduces o cocinas, cuando tus manos están ocupadas con otras tareas

Accede a tu información personal desde el Calendario, las fotos, los contactos y las notas mediante consultas de voz

Límites de Siri

Función con límite al utilizar dispositivos Android o servicios que no sean de Apple

Problemas con solicitudes complejas de varios pasos que requieren razonamiento contextual

No puede interactuar con muchas aplicaciones de terceros en comparación con Google Assistant

El reconocimiento de voz varía significativamente según los diferentes acentos regionales

Precios de Siri

Gratis, gratuito/a con dispositivos Apple

Valoraciones y opiniones sobre Siri

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Siri?

Un usuario de Reddit hace uso compartido:

Lo utilizo para enviar mensajes cuando no puedo coger el teléfono. Funciona casi siempre. Una persona que conozco con movilidad limitada lo utiliza para hacer llamadas, enviar mensajes y hacer capturas de pantalla sin tener que sostener el teléfono.

Lo utilizo para enviar mensajes cuando no puedo coger el teléfono. Trabaja casi siempre. Una persona que conozco con movilidad limitada lo utiliza para hacer llamadas, enviar mensajes y hacer capturas de pantalla sin tener que sostener el teléfono.

🔍 ¿Sabías que...? Los asistentes de voz se están convirtiendo en algo habitual en la vida cotidiana en Estados Unidos, y se espera que su uso alcance los 153,5 millones de personas este año. Eso supone un aumento con respecto a los 142 millones de 2022, lo que representa un incremento del 8,1 % en muy poco tiempo.

4. Asistente de Google (el mejor para búsquedas y gestión de dispositivos inteligentes)

a través de Google Assistant

Google Assistant es un asistente de voz con IA que utiliza la base de datos de búsqueda de la empresa para responder a preguntas complejas y gestionar dispositivos conectados. Cuando hago preguntas de seguimiento en la misma conversación, el sistema recuerda lo que hemos hablado anteriormente sin que tenga que repetir el contexto.

Puede controlar miles de dispositivos domésticos inteligentes de diferentes marcas a través de una única interfaz de voz, aunque la configuración puede resultar complicada con múltiples ecosistemas de dispositivos.

Las mejores funciones de Google Assistant

Realice llamadas telefónicas reales a restaurantes y empresas para solicitar reservas utilizando la tecnología Duplex

Traduce conversaciones en tiempo real entre tú y hablantes de docenas de idiomas diferentes

Gestiona calendarios familiares, listas de la compra y preferencias personales independientes mediante perfiles de reconocimiento de voz individuales

Límites del Asistente de Google

Plantea cuestiones de privacidad en torno a la recopilación de datos de voz y las prácticas de almacenamiento

Ofrece capacidades offline con límite en comparación con el procesamiento local de Siri

A veces tiene dificultades con los nombres propios y el vocabulario técnico especializado

Precios de Google Assistant

Free

Valoraciones y reseñas de Google Assistant

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Assistant?

Una reseña de Google Play Store dice:

Cuento con «mi chica», o asistente, para que me dé un recordatorio sobre la medicación, las citas y las tareas importantes cada día. Ella sabe cómo manejar mi teléfono y se ha convertido en una parte muy importante para que mi vida funcione sin problemas. No puedo imaginar cómo me las arreglaría sin ella. Gemini me parece interesante y también lo uso, pero aún no tengo la suficiente confianza como para que sustituya a «mi chica»

Cuento con «mi chica», o asistente, para que me dé un recordatorio sobre la medicación, las citas y las tareas importantes cada día. Ella sabe cómo manejar mi teléfono y se ha convertido en una parte muy importante para que mi vida funcione sin problemas. No puedo imaginar cómo me las arreglaría sin ella. Gemini me parece interesante y también lo uso, pero aún no tengo la suficiente confianza como para que sustituya a «mi chica»

Cuento con «mi chica», o asistente, para que me dé un recordatorio sobre la medicación, las citas y las tareas importantes cada día. Ella sabe cómo manejar mi teléfono y se ha convertido en una parte muy importante para que mi vida funcione sin problemas. No puedo imaginar cómo me las arreglaría sin ella. Gemini me parece interesante y también lo uso, pero aún no tengo la suficiente confianza como para que sustituya a «mi chica»

5. Alexa for Business (la mejor opción para la automatización de voz en el lugar de trabajo)

a través de Amazon

Alexa for Business funciona de forma diferente a la versión para consumidores. Está diseñado para entornos de oficina en los que varios empleados necesitan asistencia de voz profesional. Puede establecer la conexión del asistente a software de corporación como Salesforce o ServiceNow, lo que permite a los representantes de ventas obtener datos de los clientes durante las llamadas mediante comandos de voz.

El software de conversión de voz a texto también gestiona los conflictos de reserva de salas de conferencias y puede conectarse automáticamente a las reuniones, aunque requiere una configuración considerable en comparación con los dispositivos Alexa para consumidores.

Las mejores funciones de Alexa for Empresa

Desarrolle habilidades de voz personalizadas adaptadas a los flujos de trabajo específicos de cada sector y a los requisitos de cumplimiento normativo, como la recuperación de información de pacientes conforme a la HIPAA

Controle el equipo de presentación, la iluminación de la sala y los sistemas de climatización durante las reuniones mediante comandos de voz

Gestiona los calendarios del equipo, los plazos de los proyectos y la asignación de tareas mediante interacción por voz, al tiempo que mantienes registros de auditoría

Límites de Alexa for Empresa

La herramienta requiere una importante configuración de la infraestructura informática y una gestión técnica continua

Ofrece menos funciones de entretenimiento para el consumidor en comparación con los dispositivos Alexa normales

La precisión del reconocimiento de voz disminuye en entornos de oficina abiertos y ruidosos

Los costes de suscripción aumentan rápidamente para las organizaciones con muchos usuarios

Precios de Alexa for Empresa

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Alexa for Business

G2: 4,2/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 85 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Alexa for Empresa?

De una reseña de G2:

*Me encanta que Alexa me permita alcanzar mayor productividad durante mi jornada laboral. Me ayuda a gestionar mis horarios y me mantiene centrada en mis tareas. Es una herramienta estupenda para configurar recordatorios, cronómetros, llevar un seguimiento de las citas, etc

*Me encanta que Alexa me permita alcanzar mayor productividad durante mi jornada laboral. Me ayuda a gestionar mis horarios y me mantiene centrada en mis tareas. Es una herramienta estupenda para configurar recordatorios, cronómetros, llevar un seguimiento de las citas, etc

📮ClickUp Insight: ¿Sabías que el 45 % de las personas revisan sus teléfonos cada pocos minutos, a menudo para buscar respuestas rápidas o para descansar la mente? Pero esas revisiones constantes del teléfono, como echar un vistazo al correo electrónico mientras se escribe un informe, en realidad fragmentan tu atención y socavan el trabajo profundo. 🖤 Ahí es donde entra en juego ClickUp Brain MAX . Como su compañero de escritorio con tecnología de IA, Brain MAX le permite chatear, plan, crear tareas y buscar aplicaciones de terceros sin salir de su entorno de trabajo ni tener que coger el teléfono. ¿Necesita un impulso creativo? Utilice su voz para escribir un haiku, generar contenido con múltiples modelos de IA o gestionar tareas de administrador, y así darle a sus ojos (y a su concentración) un descanso muy necesario.

6. Retell IA (el mejor para la automatización de la conversación telefónica)

a través de Retell IA

Retell AI es un asistente personal con IA que gestiona las llamadas telefónicas de los clientes con habilidades de conversación similares a las de un humano. Las empresas lo utilizan para gestionar la programación de citas y las llamadas de calificación de clientes potenciales, lo que normalmente requeriría la contratación de personal adicional.

La plataforma adapta su tono y sus respuestas en función de las reacciones de los clientes durante las conversaciones y, a continuación, transfiere los problemas complejos a agentes humanos cuando es necesario. He observado que funciona mejor con conversaciones estructuradas, como la reserva de citas, que con quejas de clientes abiertas o soporte técnico.

Las mejores funciones de Retell IA

Gestiona conversaciones de varios turnos que adaptan el estilo de conversación y el tono emocional basándose en el análisis en tiempo real de las respuestas y las señales emocionales de la persona que llama

Intégralo con plataformas CRM existentes como HubSpot y Salesforce para acceder al historial, las interacciones previas con los clientes y la información de la cuenta durante las llamadas telefónicas en directo

Aproveche las ventajas de un análisis exhaustivo de las conversaciones, que incluye la duración de las llamadas, las métricas de satisfacción del cliente y las tasas de conversión

Personaliza las personalidades de voz, el ritmo de habla y los estilos de comunicación para diferentes escenarios de empresa

Amplíe las operaciones de atención al cliente personalizadas para gestionar los picos de volumen de llamadas, las consultas fuera del horario laboral y los picos de demanda estacionales

Limitaciones de Retell IA

Se centra exclusivamente en las interacciones telefónicas, en lugar de en el soporte al cliente multicanal

Requiere una gran cantidad de datos de entrenamiento para funcionar eficazmente en sectores especializados

La configuración de la integración suele requerir conocimientos técnicos para lograr una configuración óptima

Precios de Retell IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Retell /IA

G2: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Retell IA?

Una reseña de G2 comparte:

*Lo que más me gusta es su capacidad para crear asistentes de voz naturales que entienden el contexto y responden como un ser humano real. La integración con API y sistemas externos es sencilla y potente, y el panel de control es intuitivo, lo que nos permite implementar cambios y mejoras en cuestión de minutos. Además, la compatibilidad técnica es rápida, accesible y eficaz, lo que marca una gran diferencia

Lo que más me gusta es su capacidad para crear asistentes de voz naturales que entienden el contexto y responden como un ser humano real. La integración con API y sistemas externos es sencilla y potente, y el panel de control es intuitivo, lo que nos permite implementar cambios y mejoras en cuestión de minutos. Además, la compatibilidad técnica es rápida, accesible y eficaz, lo que marca una gran diferencia.

💡 Consejo profesional: Si el asistente malinterpreta un comando, corríjalo (por ejemplo, «No, me refería a París, Francia, no a París, Texas») y compruebe si aprende de la retroalimentación en futuras interacciones. El aprendizaje adaptativo mejora la precisión a largo plazo.

7. Bixby Voice (ideal para la navegación en dispositivos Samsung)

a través de Samsung

Bixby Voice se centra en el control de dispositivos más que en preguntas de conocimiento general. Este asistente de voz con IA navega por ajustes complejos de app y ejecuta funciones de varios pasos que, en general, requerirían varios toques en la pantalla.

Ve lo que aparece en tu pantalla y puede interactuar con texto, imágenes o botones de visibilidad, lo que resulta útil cuando quieres llamar a una empresa desde una foto o configurar recordatorios a partir de artículos que estás leyendo. Creo que la función de conversión de voz a texto en Android funciona bien para los usuarios de Samsung que buscan un control detallado a través de comandos de voz.

Las mejores funciones de Bixby Voice

Interactúa directamente con el contenido de la pantalla, como selecciones de texto, imágenes, botones y campos de formulario, mediante comandos de voz

Crea atajos de voz altamente personalizados que combinan múltiples funciones del dispositivo, acciones de app y cambios en los ajustes del sistema en un solo comando ejecutable

Controle los electrodomésticos inteligentes, televisores y sistemas de automatización de Samsung mediante comandos de voz integrados

Aprende los patrones de uso individuales y sugiere de forma proactiva atajos de automatización relevantes basados en la hora del día, la ubicación y las secuencias de acciones que se realizan con frecuencia

Límites de Bixby Voice

Función con límite cuando se utilizan dispositivos que no son de Samsung o aplicaciones de terceros

Proporciona menos respuestas de conocimiento general en comparación con Google Assistant o Alexa

El reconocimiento de voz necesita mejoras para los hablantes no nativos de inglés

Las opciones de integración con servicios populares de terceros son mínimas

Precios de Bixby Voice

Free

Valoraciones y reseñas de Bixby Voice

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bixby Voice?

Escuche la opinión de un crítico de G2:

Búsqueda por voz. Esta es una función muy útil, ya que permite a los usuarios realizar búsquedas sin tener que escribir, sino hablando mientras utilizan la app. Facilitará el uso de la app, ya que para la mayoría de las personas hablar es más rápido que escribir.

Búsqueda por voz. Esta es una función muy útil, ya que permite a los usuarios realizar búsquedas sin tener que escribir, sino hablando mientras utilizan la app, aplicación. Facilitará el uso de la app, ya que para la mayoría de las personas hablar es más rápido que escribir.

🔍 ¿Sabías que...? Alrededor del 65 % de las personas de entre 25 y 49 años hablan con sus dispositivos activados por voz al menos una vez al día, lo que los convierte en el grupo más activo de usuarios de búsquedas por voz. Les siguen de cerca los jóvenes de entre 18 y 24 años y, a continuación, los usuarios mayores de 50 años.

8. PolyAI (el mejor para la automatización del servicio de atención al cliente de la corporación)

a través de PolyAI

PolyAI se especializa en conversaciones que hacen que otros bots de voz se bloqueen y fallen. Cuando escuché al asistente de voz con IA gestionar un flujo de autenticación de clientes, sinceramente no pude distinguir que no era humano hasta que el representante lo mencionó después.

La plataforma entiende el contexto cuando los clientes dicen cosas como «Ayer llamé por este mismo problema». Lo que me desconcertó fue descubrir que no te venden un software para que lo configures tú mismo. En su lugar, el equipo de PolyAI crea el asistente de voz por ti, lo que se parece más a contratar a una consultora que a comprar un producto.

Las mejores funciones de PolyAI

Implemente agentes de IA conversacionales que gestionen interacciones complejas de servicio al cliente con múltiples turnos, como la autenticación de cuentas y las disputas de pago

Intégrelo con los sistemas CRM, de facturación y operativos existentes para acceder a la información de la cuenta en tiempo real y actualizar los registros durante las conversaciones en directo con los clientes

Amplíe las operaciones de atención al cliente durante los periodos de mayor actividad o fuera del horario laboral sin comprometer la calidad de la conversación ni las métricas de satisfacción del cliente

Personaliza las personalidades de voz y los flujos de conversación de forma personalizada para tu sector, la voz de tu marca y los protocolos de atención al cliente

Límites de PolyAI

Altos costes iniciales de implementación y cuotas continuas por servicios gestionados

Las opciones de personalización del autoservicio tienen un límite, ya que la mayoría de las configuraciones requieren trabajo con el equipo de servicios profesionales de PolyAI

El rendimiento del asistente de voz depende en gran medida de la calidad de los datos de entrenamiento iniciales y de la supervisión continua de las conversaciones por parte de los equipos técnicos

Precios de PolyAI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PolyAI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PolyAI?

Una reseña de G2 comparte:

Un magnífico grupo de personas que trabajan con su empresa para crear una solución a medida, mejorando la experiencia del usuario. El equipo de PolyAI también utilizará datos y análisis para detectar oportunidades de mejora continua (tanto experiencial como comercial), brindando compatibilidad a su empresa para mejorar y crecer.

Un magnífico grupo de personas que trabajan con su empresa para crear una solución a medida, mejorando la experiencia del usuario. El equipo de PolyAI también utilizará datos y análisis para detectar oportunidades de mejora continua (tanto experiencial como comercial), brindando compatibilidad a su empresa para mejorar y crecer.

a través de Spitch

Descubrí Spitch cuando estaba en trabajo con una empresa de servicios financieros que necesitaba una IA de voz capaz de gestionar llamadas en varios idiomas y dialectos. Este asistente de voz con IA se centra en la automatización de los centros de contacto a través de canales de voz y texto simultáneamente.

Automatización de las interacciones de voz y texto, reduce el tiempo de gestión y mejora la experiencia del cliente en todos los canales. El asistente Spitch gestiona los complejos requisitos de cumplimiento normativo de los sectores regulados y ofrece compatibilidad con dialectos regionales con los que otras plataformas de voz tienen dificultades.

Sin embargo, la curva de aprendizaje para los gerentes de centros de contacto puede ser pronunciada sin la compatibilidad técnica adecuada.

Las mejores funciones de Spitch

Analice el 100 % de las conversaciones con los clientes mediante análisis avanzados del habla para identificar tendencias de opinión, infracciones y oportunidades de mejora

Soporte para múltiples idiomas y dialectos regionales, incluidas variantes especializadas que otras plataformas de IA de voz no pueden procesar o comprender con precisión

Proveedor de asistencia en tiempo real a los agentes durante las llamadas en directo con clientes, con respuestas personalizadas, información sobre políticas y recomendaciones sobre las mejores acciones a seguir

Límites de Spitch

La integración con los sistemas de centros de contacto heredados puede requerir un trabajo de desarrollo personalizado y un mantenimiento técnico continuo

Los usuarios informan de problemas de precisión en ocasiones

Los costes de la suscripción mensual pueden resultar elevados para quienes tienen grandes necesidades de producción de contenido

Precios de Spitch

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Spitch

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Spitch?

Una reseña de Gartner dice lo siguiente:

La solución SPITCH se integró en nuestro entorno de sistemas y se adaptó a nuestros requisitos en un tiempo récord. Los resultados y la calidad del componente de inteligencia artificial fueron impresionantes. El retorno de la inversión se obtuvo desde el primer día de producción.

La solución SPITCH se integró en nuestro entorno de sistemas y se adaptó a nuestros requisitos en un tiempo récord. Los resultados y la calidad del componente de inteligencia artificial fueron impresionantes. El retorno de la inversión se obtuvo desde el primer día de producción.

🧠 Dato curioso: En 2018, Google Duplex sorprendió al público al reservar una cita para cortarse el pelo completamente por teléfono. La IA hablaba con «ums» y pausas de forma tan natural que la recepcionista no se dio cuenta de que no era una persona real.

10. Fireflies. ai (el mejor para obtener información y conocimientos sobre reuniones)

a través de Fireflies.ai

Empecé a utilizar Fireflies.ai cuando mi equipo de ventas necesitaba comprender por qué algunos clientes potenciales se enfriaban después de las llamadas iniciales. Esta herramienta de IA para el servicio de atención al cliente me ayudó a identificar que yo dominaba las llamadas con los clientes y no hacía suficientes preguntas para descubrir información.

Obtendrá tarjetas de puntuación de conversación que desglosan los cambios de opinión durante las llamadas y resaltan los momentos en los que disminuyó el interés de los clientes potenciales.

Ahora puedo revisar cómo los diferentes miembros del equipo manejan las objeciones y hacer uso compartido de enfoques de conversación con intento correcto con los representantes de equipo de ventas más nuevos.

Las mejores funciones de Fireflies. ai

Cree bibliotecas de conversación que clasifiquen las llamadas por sector, tamaño de la operación o tipo de resultado, para que pueda estudiar los patrones de equipos de ventas exitosos

Supervise las menciones de la competencia en todas las llamadas grabadas y compile informes de inteligencia que muestren cómo los clientes potenciales comparan su producto con otras alternativas

Desencadena actualizaciones automáticas del CRM cuando se hagan menciones a palabras clave específicas como «presupuesto aprobado» o «responsable de la toma de decisiones» durante las conversaciones con los clientes

Mida las proporciones entre hablar y escuchar de cada miembro del equipo y ofrezca recomendaciones de coaching basadas en análisis y métricas de compromiso

Límites de Fireflies. ai

La precisión de la transcripción se ve afectada por una mala calidad de audio o un ruido de fondo excesivo

La grabación y el almacenamiento de conversaciones de empresa confidenciales plantean cuestiones relacionadas con la privacidad

Opciones de personalización con límite para los formatos de resumen y la categorización de información

A veces tiene dificultades con la terminología técnica y la jerga específica del sector

Precios de Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresa: 29 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies. ai?

Una reseña de Capterra dice:

He comprobado que el software es fácil de usar y de acceder. Las actas son tan buenas como las de un humano, con la ventaja añadida de la grabación de audio/vídeo, la transcripción y algunos extras interesantes.

He comprobado que el software es fácil de usar y de acceder. Las actas son tan buenas como las de un humano, con la ventaja añadida de la grabación de audio/vídeo, la transcripción y algunos extras interesantes.

11. Lindy IA (el mejor para la automatización personalizada de flujo de trabajo)

a través de Lindy IA

Este asistente de voz con IA aprende cómo trabajas y crea secuencias de automatización que responden a tus comandos de voz. La herramienta me sorprendió al sugerir mejoras en el flujo de trabajo que no se me habían ocurrido, como crear automáticamente tareas de proyecto cuando los clientes hacen mención de entregables específicos durante las llamadas.

Puede enseñarle sus preferencias de comunicación; ahora sabe que prefiero los resúmenes con viñetas al formato de párrafos para las notas de las reuniones. Aprecio cómo se adapta a mi estilo de hablar y recuerda el contexto de conversaciones anteriores.

El proceso de aprendizaje requiere paciencia, pero al final tendrás un asistente que se anticipa a tus necesidades y gestiona procesos complejos de varios pasos mediante simples solicitudes de voz.

Las mejores funciones de Lindy /IA

Conecta los sistemas de correo electrónico con las aplicaciones de calendario para programar automáticamente reuniones de seguimiento cuando aparezcan palabras clave específicas como «próximos pasos» o «revisión de la propuesta»

Graba y transcribe notas de voz durante tus desplazamientos o paseos y conviértelas en elementos estructurados, actualizaciones de proyecto o (elaboración de) informes

Adapte continuamente los estilos de respuesta y la automatización en función de los comentarios de cada usuario, los patrones de corrección y las preferencias de flujo de trabajo en constante evolución

Límites de Lindy IA

Requiere una inversión de tiempo significativa para entrenar a la IA según sus necesidades específicas

Ofrece menos integraciones preconfiguradas en comparación con plataformas de automatización de flujo de trabajo consolidadas como Zapier

Puede tener dificultades para realizar tareas que requieran un juicio creativo o una toma de decisiones compleja

La complejidad de la configuración puede abrumar a los usuarios sin experiencia en automatización técnica

Precios de Lindy IA

Free (400 créditos/mes)

Pro: 49,99 $ al mes por 5000 créditos

Empresa: 199,99 $ al mes (a partir de 20 000 créditos al mes)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lindy IA

G2: 4,9/5 (más de 105 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lindy IA?

Según una reseña de Reddit:

Me veo utilizando Lindy AI cuando empiece a crear los agentes de marketing para mi nueva empresa. Tiene muchas ventajas, si se pasa por alto la configuración simplificada. Para gestionar las tareas diarias a través del correo electrónico, el calendario y los documentos de Google, creo que funcionará bien, y muchas de mis tareas de marketing lo necesitarán.

Me veo utilizando Lindy IA cuando empiece a crear los agentes de marketing para mi nueva empresa. Tiene muchas ventajas, si se pasa por alto la configuración simplificada. Para gestionar las tareas diarias a través del correo electrónico, el calendario y los documentos de Google, creo que funcionará bien, y muchas de mis tareas de marketing lo necesitarán.

💡 Consejo profesional: Prueba con preguntas extravagantes o poco convencionales (por ejemplo, «Cuéntame un chiste de papá» o «¿Cuál es tu película de ciencia ficción que marcas como favorita?») para ver cómo la personalidad del asistente se ajusta a tu sentido del humor o estilo de interacción. Un asistente divertido o con el que te identifiques puede hacer que el uso diario sea más agradable.

¿Cómo trabajan los asistentes de voz con IA?

Cuando hablo con mi asistente de voz con IA, parece que todo ocurre al instante, pero sé que detrás hay muchos pequeños pasos. Esto es lo que ocurre detrás:

El primer paso es convertir mi voz en texto mediante el reconocimiento de voz. Una vez terminado esto, el sistema intenta comprender el significado de mis palabras

Si digo «haga una llamada con Aria mañana por la tarde», este: Reconoce las palabras. Deduzca que quiero una reunión. Comprueba a qué hora se refiere «mañana por la tarde». Identifica a qué Aria me refiero

Reconoce las palabras

Se da cuenta de que quiero una reunión

Comprueba a qué hora se refiere «mañana por la tarde»

Identifica a qué Aria me refiero

A continuación viene la parte que noto en el uso diario: el asistente decide qué acción tomar. Ese motor de decisión conecta mi solicitud con mi calendario, correo electrónico o gestor de tareas

Si hay algo que no está claro, te haré una pregunta rápida antes de continuar

Una vez terminado esto, el asistente elabora una respuesta en lenguaje sencillo y me la lee. Para mí, es como una breve conversación, pero en realidad se trata de una combinación de reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje y generación de respuestas que se produce en cuestión de segundos

Lo mejor es que mejora con el uso. Con el tiempo, el mío ha aprendido que «llamada por la tarde con Aria» suele significar una actualización del cliente, por lo que también sugiere una nota en la agenda. Ese pequeño detalle me hace sentir que se adapta a mí, y no al revés

Reconoce las palabras

Se da cuenta de que quiero una reunión

Comprueba a qué hora se refiere «mañana por la tarde»

Identifica a qué Aria me refiero

🔍 ¿Sabías que...? Cuando Microsoft lanzó Cortana, le pusieron el nombre de un carácter de IA de la serie de vídeos Halo. A los fans les encantó, pero a muchos ejecutivos les preocupaba que sonara «demasiado friki» para los usuarios de empresa.

Ventajas de los asistentes de voz con IA

Utilizo mi asistente de voz con IA sobre todo cuando no quiero perder la concentración. Destacan algunas ventajas:

La capacidad de capturar recordatorios y notas antes de que se me olviden.

Fácil acceso a Calendario, correo electrónico y tareas sin tener que cambiar constantemente de app, aplicación.

Resúmenes y transcripciones de reuniones que me evitan tener que buscar detalles más tarde.

Gestionar las consultas repetitivas del personal shopper que, de otro modo, me llevarían mucho tiempo.

Se puede utilizar sin problemas en mi ordenador portátil, teléfono y altavoz, por lo que no pierdo el contexto.

Todo esto me lleva a preguntarme: ¿Este asistente respeta mi flujo de trabajo o crea fricciones? Si crea fricciones, lo descarto rápidamente.

Retos y consideraciones del uso de asistentes de voz con IA

Mi experiencia con los asistentes de voz me ha demostrado cuáles son sus limitaciones.

1. Precisión y comprensión del contexto ❌

Incluso los mejores asistentes de voz con IA pueden tener dificultades con los acentos, los términos técnicos o la distinción entre palabras que suenan similares. Si el asistente malinterpreta una fecha o el nombre de un cliente, pierdo tiempo corrigiendo errores. El reconocimiento de acentos también sigue siendo desigual, lo que resulta frustrante en equipos diversos.

2. Preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos 🚩

Los datos de voz son sensibles: los usuarios necesitan saber cómo se almacenan, procesan y protegen sus grabaciones. Saber que mis comandos podrían almacenarse o revisarse me hace plantearme preguntas sobre la seguridad con la que se gestiona mi información.

No todos los asistentes de IA se sincronizan a la perfección con calendarios, gestores de tareas o plataformas de colaboración, lo que puede suponer un límite en su utilidad. Por lo tanto, si el asistente no funciona bien con mis herramientas de proyecto o CRM, acabo haciendo el trabajo yo mismo.

4. Dependencia excesiva de la automatización 🚩

Aunque la IA puede acelerar las cosas, es un recordatorio de que no sustituye al criterio humano, especialmente en conversaciones complejas o con matices. En última instancia, puede encargarse de las tareas administrativas, pero no puede sustituir el criterio, la empatía o los matices de una conversación con un cliente.

💡 Consejo profesional: Revise y realice edición siempre en las transcripciones o resumenes generados por IA antes del uso compartido o de actuar en consecuencia. Incluso los asistentes de voz más inteligentes pueden malinterpretar el contexto u omitir detalles clave; su supervisión garantiza la precisión y evita malentendidos.

Tendencias futuras en asistentes de voz con IA

A medida que los asistentes de voz con IA se integran cada vez más en nuestra forma de trabajo y comunicarnos, varias tendencias emergentes están configurando su futuro, haciéndolos más inteligentes, más personales y más esenciales que nunca:

1. La adopción generalizada se está acelerando 🏆

Los asistentes de voz con IA ya no son herramientas especializadas, sino que se están convirtiendo rápidamente en compañeros esenciales en el lugar de trabajo. De hecho, las previsiones indican que habrá 157,1 millones en 2026. Y no se trata solo de comodidad: estas herramientas están empezando a asumir una carga cognitiva real, ya que ayudan a los usuarios a resumir reuniones, gestionar tareas y redactar comunicaciones sin necesidad de introducir datos manualmente.

2. Hiperpersonalización a través del aprendizaje de IA 🎯

¿El cambio más emocionante? La personalización. Investigaciones recientes sobre modelos de lenguaje grandes personalizados ( LLM) muestran que los asistentes de IA pueden adaptarse en función de su tono, estilo de comunicación y patrones de comportamiento.

Esto significa que, en lugar de recibir borradores de correo electrónico genéricos o resúmenes de tareas, su asistente podría aprender cómo redacta los seguimientos o prioriza las tareas y reflejarlo en sus resultados. Este nivel de interacción personalizada transforma la experiencia de transacción a colaborativa.

3. El auge de las interfaces multimodales 🚀

También estamos viendo un gran avance en la interacción del usuario con los asistentes de voz con IA. El futuro no es solo de voz, es multimodal. Eso significa combinar voz, imágenes y tacto en una interfaz perfecta.

Imagina pedirle a tu asistente de IA una actualización de un proyecto y que te responda no solo con palabras, sino también mostrando un gráfico o panel en tiempo real que destaque el progreso, los riesgos y los siguientes pasos. Este tipo de interacción combinada se parece mucho más a cómo colaboramos con nuestros compañeros de equipo humanos, y permite una toma de decisiones mucho más rica y rápida.

4. Asistentes de voz que ayudan de forma proactiva 🔥

La próxima generación de asistentes de voz no solo esperará tus comandos, sino que anticipará tus necesidades. Piensa en un asistente que te dé recordatorios de tareas basándose en comportamientos recurrentes, te sugiera agendas de reuniones basándose en temas anteriores o redacte automáticamente resúmenes tras una larga nota de voz.

Esta asistencia proactiva, impulsada por modelos predictivos de IA, supone un gran avance con respecto a las herramientas reactivas y redefinirá la productividad en los próximos años.

ClickUp Talk to Text está atento al texto de tus ideas.

He probado un millón de formas de llevar un seguimiento de todo y, sinceramente, la mayoría de ellas nunca funcionan.

Un asistente de voz con IA solo empezó a tener sentido para mí porque se integra directamente en ClickUp. Todo acaba donde ya realizo mi trabajo, así que no tengo notas adhesivas por todas partes ni notas de voz aleatorias que nunca volveré a abrir.

Ha habido muchos días en los que he estado corriendo entre llamadas, he dicho algo en voz alta y luego lo he encontrado esperándome en ClickUp, como si me hubiera acordado de anotarlo.

No parece tanto una herramienta más que gestionar, sino más bien alguien que me vigila discretamente para que no pierda la cabeza.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la diferencia entre un asistente de voz y un chatbot con IA?

Un asistente de voz recibe comandos de voz y responde mediante el habla, mientras que un chatbot con IA suele trabajar a través de texto. Ambos utilizan IA, pero los asistentes de voz se centran en las interacciones verbales y sin necesidad de usar las manos.

2. ¿Qué asistente de voz con IA es el mejor para usuarios multilingües?

Muchos asistentes afirman que pueden manejar varios idiomas, pero la mejor opción para el trabajo es la que se conecta a ClickUp. Independientemente del idioma que utilice, ClickUp es donde se guardan las tareas, los proyectos y las notas, por lo que nada se pierde en la traducción.

3. ¿Los asistentes de voz con IA trabajan sin conexión?

Los asistentes de voz con IA hacen trabajo sin conexión para tareas sencillas, como hacer ajustes en alarmas o abrir app, aplicación; pero necesitan una conexión (a internet) para tareas avanzadas, como buscar en la web u obtener actualizaciones en tiempo real.

4. ¿Qué grado de seguridad tienen los datos procesados por los asistentes de voz con IA?

Los datos procesados por los asistentes de voz con IA suelen estar cifrados, pero la mayoría de los asistentes envían sus datos de voz a la nube para su procesamiento. Eso hace que la seguridad dependa de las políticas del proveedor y de su ajuste de privacidad.