Plantillas gratis, gratuitas, de diseño de productos que te encantarán

Todo gran producto comienza con una chispa de creatividad... y mucho café. ☕

Desde el primer boceto hasta el prototipo final, el diseño de productos es una mezcla de arte y arquitectura. Pero, incluso así, el diseño a menudo se estanca, no por falta de talento, sino porque los comentarios, los resúmenes y las ideas se dispersan entre diferentes herramientas.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de diseño de productos. Dan figura a tu creatividad, estandarizan lo que es repetible y mantienen tus proyectos centrados. Ya sea que estés correlacionando flujos de usuarios, creando wireframes o gestionando especificaciones de diseño, la plantilla adecuada te ayuda a pasar del concepto a completar con claridad.

A continuación, encontrarás las mejores plantillas gratuitas de diseño de productos para organizar tus ideas, colaborar mejor y diseñar de forma más inteligente.

*¿Qué son las plantillas de diseño de productos?

Las plantillas de diseño de productos son documentos personalizables y listos para usar que permiten a los diseñadores plan, organizar y comunicar los elementos necesarios para crear un producto. Estandarizan el proceso de diseño del producto, desde la ideación hasta la ejecución, lo que garantiza la coherencia y el cumplimiento.

Una plantilla típica de diseño de productos incluye secciones como:

perfiles de usuario:* perfiles que definen tu público objetivo y sus necesidades

*mapas de recorrido del usuario: cronogramas que resaltan cómo tu público interactúa con un producto

Wireframes: Diseños visuales preliminares de la interfaz del producto

especificaciones de las funciones: *Detalles sobre las funciones del producto

Comentarios: Detalles sobre las actualizaciones necesarias del producto basadas en las pruebas

🔍 ¿Sabías que... Incluso en el mundo tecnológico actual, el 70 % de los diseñadores recurren a los cuadernos de bocetos tradicionales para comenzar sus proyectos? 📖

Por qué las plantillas de diseño de productos son importantes para los equipos de UX/UI

El diseño no solo tiene que ver con la creatividad, sino también con el proceso.

Para los equipos de UX/UI, las plantillas de diseño de productos son más que un atajo: son un marco para la coherencia, la rapidez y la colaboración. Las plantillas ayudan a los equipos a:

Estandariza los flujos de trabajo para que todos estén en la misma página

Reduce el trabajo repetitivo y libera tiempo para la innovación

Asegúrate de que no se pase por alto nada importante, desde los perfiles de usuario hasta las pruebas de usabilidad

Facilita la incorporación de nuevos miembros al equipo con procesos claros y repetibles

En resumen, las plantillas permiten a los equipos de UX/UI ofrecer mejores productos, más rápido, en todo momento.

💡 Consejo profesional: Diseño para todos La accesibilidad no es algo secundario, es esencial. Añade listas de control o secciones de accesibilidad a tus plantillas para garantizar que tus productos sean utilizables por todos y cumplan con los estándares modernos desde el primer día.

¿Qué hace que una plantilla de diseño de productos sea buena?

Con miles de herramientas y plantillas de diseño de productos disponibles en línea, puede resultar difícil elegir la más adecuada. Por eso, aquí tienes algunos aspectos que debes tener en cuenta:

Claridad: elige una plantilla que sea fácil de navegar. Cada uno de sus elementos debe ser claro, comprensible y estar organizado de forma adecuada. Esto ayuda a plasmar las ideas de diseño de forma cómoda

Personalización: Busca una plantilla que te permita personalizar sus elementos. Desde las secciones hasta los diseños, debes poder adaptarlo todo a los requisitos de tu equipo

Coherencia: elige una plantilla que siga una estructura coherente. Por ejemplo, una sección específica para añadir imágenes, tomar notas, etc. Esto facilita a los equipos replicar el proceso y entregar los resultados más rápidamente

Exhaustividad: seleccione una plantilla que abarque todas las facetas esenciales del proceso de diseño de productos, como la investigación de usuarios, el análisis de la competencia y las pruebas de usabilidad . Esto garantiza que el producto final sea impecable

Fácil de colaborar: Seleccione una plantilla que le permita hacer trabajo con sus compañeros de equipo en tiempo real. Se valorará que permita una colaboración fluida con los clientes. Esto hace que el proceso sea más ágil y metódico

⏩ Más información: El mejor software y herramientas de colaboración para diseño gráfico

plantillas de diseño de productos* de un vistazo

Plantillas de diseño de productos para flujos de trabajo de UX, UI y creación de prototipos

Ya has visto la gama, ahora exploremos cómo cada plantilla de diseño de productos de ClickUp te ayuda a dar vida a tus ideas.

1. Plantilla de pizarra para wireframing de diseño de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea wireframes completos de productos con la plantilla de pizarra para wireframes de ClickUp

El primer paso en todo proceso de diseño de productos es la creación de wireframes. Pero si no tienes experiencia previa en ello, utiliza la plantilla de pizarra para wireframes de diseño de productos de ClickUp.

Esta plantilla gratuita te permite crear maquetas visuales de productos para que tú y otras partes interesadas podáis imaginar sus interfaces. Puedes definir flujos de usuarios y resaltar diversos elementos del producto, como diseños, menús, color e imágenes.

Es ideal para diseñar un producto basado en la inspiración, ya que la plantilla te permite anotar rápidamente las notas de los puntos fuertes y desarrollar ideas similares.

Aquí tienes por qué te encantará:

Intercambia ideas y realiza edición en tiempo real con otros usuarios

Incrusta enlaces, notas e imágenes en marcos visuales

Comparte opiniones y comentarios directamente en un lienzo de uso compartido

🔑 Ideal para: Diseñadores de UI/UX y equipos de producto que planifican visualmente wireframes y estructuras de interfaz durante las primeras fases del desarrollo de productos.

🧠 Dato curioso: los seres humanos procesan las imágenes 60 000 veces más rápido que el texto, por lo que los esquemas y las plantillas visuales ayudan a los equipos a ponerse de acuerdo más rápidamente que los largos documentos de diseño. 👀

🎬 Mira esto a continuación: ¿Alguna vez te has preguntado cómo encaja realmente la IA en el flujo de trabajo de un diseñador? Este rápido tutorial muestra cómo la IA de ClickUp ayuda a los equipos a generar ideas, perfeccionar los wireframes y gestionar los comentarios, todo en un solo espacio. Es el eslabón perdido entre la chispa creativa y la ejecución estructurada.

2. Plantilla de documento de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén la coordinación con tu equipo en cada proyecto de diseño de productos con la plantilla de documento de diseño de ClickUp

¿La colaboración ineficaz es el mayor obstáculo en tu marco de diseño de productos? La plantilla de documento de diseño de ClickUp está diseñada para eliminar ese obstáculo.

Esta plantilla es sencilla y fácil de usar. Centraliza ideas y recursos dispersos, lo que te permite a ti y a tu equipo crear rápidamente diseños de productos.

Puede utilizarlo para crear hojas de ruta, extraer elementos de acción, establecer metas, realizar un seguimiento del progreso y mucho más. La plantilla también permite a los usuarios añadir comentarios y sugerir ediciones en tiempo real, lo que la hace especialmente ideal para equipos remotos.

Aquí tienes por qué te encantará:

Estructura el contenido utilizando encabezados, tablas y texto enriquecido

Recopile comentarios a través de hilos de comentarios integrados

Estandariza la documentación en múltiples proyectos

🔑 Ideal para: Jefes de diseño y gestores de productos que documentan especificaciones de diseño, decisiones y flujos de trabajo para lograr claridad interfuncional.

📮 Información de ClickUp: El 31 % de los gerentes prefiere los tableros visuales, mientras que otros confían en los gráficos de Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas te obligan a elegir una. Si la vista no se ajusta a tu forma de pensar, se convierte en otra fuente de fricción. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt con IA, tableros Kanban, paneles de control o vista de carga de trabajo con un solo clic. Y con ClickUp AI, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados en función de quién los vea, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador. 💫 Resultados reales: CEMEX aceleró el lanzamiento de productos en un 15 % y redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a segundos gracias a ClickUp.

3. Plantilla de pizarra para resumen de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de pizarra ClickUp Design Brief y acelera tu proceso de diseño

La plantilla ClickUp Design Brief Pizarra es otro recurso muy valioso para optimizar el proceso de diseño, especialmente cuando se parte de cero.

Esta plantilla cuenta todos los detalles del diseño que podrías pasar por alto si no eres un profesional. Esto incluye la imagen adecuada del producto, el tamaño, la tipografía, la jerarquía, la textura, la coherencia y mucho más.

Además, utilícelo para destacar los objetivos, las solicitudes del cliente y los comentarios del usuario para garantizar la ejecución fluida de las ideas de diseño.

Aquí tienes por qué te encantará:

Aclara el alcance, los objetos y los resultados clave

Alinee a las partes interesadas con una visión general visual de uso compartido

Colabora fácilmente utilizando las herramientas de pizarra integradas

🔑 Ideal para: Directores creativos y partes interesadas en proyectos que definen las metas de diseño, los resultados y los cronogramas para nuevas iniciativas creativas.

👀 Curiosidad: Cemex, fabricante y proveedor líder mundial de cemento y hormigón para la industria de la construcción, logró acelerar su tiempo de comercialización en un 15 % gracias a ClickUp Recientemente han reunido un fantástico equipo de diseñadores gráficos y creadores de gráficos en movimiento que buscaban las herramientas adecuadas para ayudarles a crecer de manera eficiente. Gracias a la función «Relaciones entre tareas» de ClickUp, ahora es muy fácil pasar los proyectos de los jefes de proyecto a los diseñadores y creadores de gráficos animados. ¡Ha supuesto un gran cambio para ellos!

4. Plantilla de mapa del recorrido del cliente del producto ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea mapas de recorrido del cliente eficaces sin esfuerzo utilizando la plantilla de mapa de recorrido del cliente de ClickUp

Un mapeo preciso del recorrido del cliente ayuda a una empresa a ofrecer la mejor experiencia a sus clientes, algo por lo que el 86 % de los compradores están dispuestos a pagar más. Afortunadamente, la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp también ayuda con esto.

También puede utilizar esta plantilla intuitiva y fácil de usar para analizar las interacciones con los clientes y generar mapas de recorrido precisos. Esto ayuda a identificar puntos de contacto cruciales, obtener una visión más profunda de las necesidades del usuario y tomar medidas eficaces para mejorar la experiencia del cliente.

La plantilla también es muy colaborativa, lo que te permite utilizarla con tu equipo sin esfuerzo.

Aquí tienes por qué te encantará:

Conecta las fases del recorrido con las funciones clave del producto

Prioriza las mejoras basándote en el comportamiento de los usuarios

Alinea a los equipos en las decisiones de diseño centradas en el usuario

🔑 Ideal para: estrategas de UX y especialistas en marketing de productos que correlacionan las experiencias de los usuarios, identifican puntos de fricción y alinean las mejoras de los productos con el comportamiento de los usuarios.

🔍 ¿Sabías que...? El mapeo del recorrido del usuario se inspiró en la narrativa al estilo de las novelas policíacas: comprender el «quién, qué, dónde y por qué» detrás de cada movimiento del usuario. 🕵🏻

5. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp para crear flujos de usuarios para tus productos

Al igual que la anterior, la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp ayuda a desarrollar recorridos completos de los usuarios para lograr la compatibilidad con el diseño de productos.

Correlaciona los pasos que sigue un cliente al utilizar un producto o servicio, de principio a fin. Esto le ayuda a determinar los puntos débiles y a solucionar las deficiencias, pero eso no es todo lo que hace la plantilla.

Con esta herramienta, también puedes asignar tareas y responsabilidades a los miembros de tu equipo y realizar un seguimiento del progreso para diseñar vías eficientes y crear una experiencia de usuario superior.

Aquí tienes por qué te encantará:

Correlaciona la lógica del producto con las expectativas reales del usuario

Simplifica el traspaso a los desarrolladores con imágenes claras del flujo del flujo de trabajo

Anota y realiza un seguimiento de los cambios a lo largo de las iteraciones

🔑 Ideal para: Desarrolladores e ingenieros de diseño de productos que diseñan rutas de navegación intuitivas y acciones de usuario para productos digitales o apps, aplicación.

💡 Consejo profesional: Comprueba si cada paso del flujo de usuarios está realmente compatible con la lógica de tu producto y las API backend. Esto evita crear flujos teóricos que no se pueden implementar. ✅

6. Plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Desarrolle un plan de diseño web fácil de seguir con la plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp

Diseñar un nuevo sitio web puede parecer una tarea abrumadora. Desde elegir el diseño adecuado hasta decidir la mejor paleta de color, hay una serie de tareas que realizar. Sin embargo, si gestionas un equipo, la plantilla de plan de proyecto de diseño de sitios web de ClickUp te resultará especialmente útil.

Esta plantilla genera una vista de tablero de todas las tareas de diseño del sitio web para que tú y tu equipo podáis colaborar y realizarlas con eficiencia. A medida que rellenas los detalles, la plantilla planifica los elementos, delega las acciones y realiza un seguimiento de su progreso para garantizar su cumplimiento oportuno.

También te permite priorizar tareas y asignar o reasignar responsabilidades en el evento de que se produzca un cambio en el plan.

Aquí tienes por qué te encantará:

Realice un seguimiento de las tareas, las dependencias y los plazos importantes

Asigna rols de forma clara entre los equipos de diseño, desarrollo y control de calidad

Organiza la plan para el contenido, SEO y UI/UX en un solo lugar

🔑 Ideal para: Diseñadores web, desarrolladores y gestores de proyectos digitales que supervisan la creación y entrega de sitios web de principio a fin en todos los equipos.

⏩ Más información: Cómo mejorar la productividad de tu equipo

7. Plantilla de diseño web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Aborde el diseño de sitios web con un proceso estructurado con la plantilla de diseño web de ClickUp

La plantilla de diseño web de ClickUp es otro recurso gratis, gratuito/a, para planear el diseño de sitios web. Es clara, completa y no requiere ningún aprendizaje previo. Si estás creando páginas de destino o micrositios sencillos, puede ayudarte a optimizar el proceso.

La plantilla te permite planear todo el flujo de trabajo del diseño de tu sitio web. Organiza las tareas, los recursos y la comunicación en un solo lugar. Diseñada en formato de tablero, también ofrece una vista clara de tu progreso a través de informes personalizables.

Aquí tienes por qué te encantará:

Estructura los proyectos web por páginas, secciones y sprints

Vincula las tareas de redacción, diseño y desarrollo a la perfección

Gestiona las iteraciones mediante comentarios y aprobaciones

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos y equipos de agencias que organizan diseños de páginas, contenidos y activos para proyectos de diseño web orientados al cliente.

El diseño es iterativo Los mejores productos se figuran gracias a la retroalimentación continua y la iteración rápida. Las plantillas y las funciones de comentarios de ClickUp facilitan la recopilación de opiniones, el seguimiento de los cambios y la evolución de tu diseño, para que siempre puedas mejorar y nunca te quedes estancado.

8. Plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utilice la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp para diseñar nuevos productos exitosos con facilidad

¿Sabías que, de los 30 000 nuevos productos que se lanzan cada año, el 95 % fracasa? Para asegurarte de que tu innovación no acabe en la basura, utiliza la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda en todos los aspectos del desarrollo de productos, desde el plan hasta la ejecución. Te permite crear tareas, asignar roles y realizar un seguimiento del progreso para mantener tu proceso de desarrollo bajo control.

Esto ayuda a alinear equipos multifuncionales para materializar la inspiración del producto. También elimina las ineficiencias del proceso, lo que garantiza que el producto recién desarrollado sea impecable.

Aquí tienes por qué te encantará:

Divida el proceso de desarrollo de productos en fases viables

Realiza un seguimiento de las actividades de investigación, creación de prototipos y pruebas

Supervise el progreso mediante paneles y tableros visuales

🔑 Ideal para: Gestores de productos y equipos multifuncionales que impulsan nuevas iniciativas de productos desde el concepto hasta el lanzamiento con flujos de trabajo estructurados.

💡 Consejo profesional: Conecta tu pila de diseño Los diseñadores utilizan diversas herramientas, como Figma, Slack, Google Drive y otras. Las integraciones de ClickUp te permiten incrustar diseños, enlazar activos y centralizar los comentarios, para que tu equipo mantenga el flujo sin tener que cambiar de app.

9. Plantilla creativa y de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mejora tu proceso creativo y de diseño con la plantilla creativa y de diseño de ClickUp

¿Te cuesta organizar los distintos elementos de un proyecto de diseño de productos? Utiliza la plantilla de diseño y creatividad de ClickUp para resolver este problema.

Es una plantilla fácil de usar para principiantes, especialmente útil para equipos que crean productos desde cero. Funciona principalmente como un espacio unificado donde tú y tus compañeros de trabajo pueden reunir y organizar ideas.

Con esta herramienta, puedes crear tareas, supervisar su progreso y visualizar el cronograma general del proyecto. La plantilla también es muy atractiva visualmente, con un diagrama de flujo que guía todo el proceso.

Aquí tienes por qué te encantará:

Gestiona los activos creativos en cada fase de aprobación

Prioriza el trabajo fácilmente con tableros visuales y cronogramas

Sincronizar tareas y hitos con los plazos del calendario

🔑 Ideal para: equipos creativos que gestionan proyectos de diseño de contenido visual, branding y marketing entre departamentos o clientes.

10. Plantilla de cartera de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea tu portafolio de diseño en cuestión de minutos con la plantilla de portafolio de diseño de ClickUp

Si eres diseñador y buscas una herramienta para crear un portafolio sólido para las presentaciones a tus clientes, utiliza la plantilla de portafolio de diseño de ClickUp. Tanto si eres principiante como si eres un experto con experiencia, puedes personalizarla fácilmente para crear un catálogo que se adapte a tus necesidades.

Esta plantilla te permite organizar todos tus proyectos y experiencias de diseño anteriores de forma profesional. También puedes añadir detalles esenciales, como entregables y cronogramas, para que tu presentación sea más completa.

La plantilla es fácil de navegar y contiene todos los elementos esenciales que deben estar presentes en una cartera de diseño profesional.

Aquí tienes por qué te encantará:

Muestra tus habilidades creativas, herramientas y resultados finales

Vincula tareas, elementos visuales y entregables en un solo lugar

Actualiza el contenido fácilmente con el seguimiento de versiones integrado

🔑 Ideal para: autónomos y profesionales del diseño que desean mostrar proyectos completados, casos prácticos y credenciales creativas en un formato organizado.

11. Plantilla sencilla de diseño gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree gráficos sólidos con la mitad del esfuerzo utilizando la plantilla sencilla de diseño gráfico de ClickUp

Diseñar un gráfico puede parecer muy divertido hasta que se acerca la fecha límite y aún estás en la fase de imaginación. Pero, afortunadamente, este es el paso en el que entra en juego la plantilla sencilla de diseño gráfico de ClickUp.

Es una potente herramienta que optimiza tu proceso de diseño. Con su ayuda, puedes organizar todos tus activos creativos, como imágenes, vídeos y textos, para planear tu producción de forma detallada.

También te permite crear tareas pequeñas y factibles, y establecer plazos para que puedas crear el gráfico dentro del cronograma.

Aquí tienes por qué te encantará:

Organiza proyectos de diseño gráfico sin desorden

Realice un seguimiento de las revisiones, aprobaciones y archivos en uso compartido

Visualiza el progreso utilizando diseños limpios estilo pizarra

🔑 Ideal para: Diseñadores gráficos internos que gestionan solicitudes creativas recurrentes, como materiales de marketing, anuncios o creación de contenido digital.

💡 Consejo profesional: En lugar de diseñar repetidamente los mismos botones, tarjetas o encabezados, crea una biblioteca de componentes centralizada. Esto acelera la creación de maquetas, garantiza la coherencia visual y facilita las actualizaciones globales si las especificaciones cambian a mitad del proyecto. 📈

12. Plantilla de ideación de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de ideación de diseño de ClickUp para crear nuevos productos creativos con el esfuerzo del equipo

¿Quieres crear un diseño de producto novedoso pero no se te ocurre nada? Deja que la plantilla de ideación de diseño de ClickUp te ayude a descubrir ideas nuevas desde cero.

Esta plantilla tiene la función de lienzo colaborativo en el que tú y los miembros de tu equipo podéis intercambiar ideas. Basándote en las aportaciones de todos, puedes priorizar y realizar la selección de la mejor propuesta y comenzar con el proceso creativo.

La plantilla también te permite realizar un seguimiento del progreso de tu diseño, lo que la convierte en una solución integral.

Aquí tienes por qué te encantará:

Agrupa las ideas por tema, persona o caso de uso

Vincula los conceptos de diseño con los requisitos o metas de los usuarios

Realiza un seguimiento de las ideas desde la lluvia de ideas hasta la fase de creación de prototipos

🔑 Ideal para: equipos de innovación, pensadores de diseño y profesionales creativos que capturan, organizan y priorizan ideas en bruto durante sesiones de lluvia de ideas.

⏩ Más información: Cómo utilizar la IA en el diseño de productos

13. Plantilla de tablero Kanban para equipos de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona todos tus proyectos de diseño con facilidad utilizando la plantilla de tablero Kanban para equipos de diseño de ClickUp

La gestión de los flujos de trabajo de diseño puede volverse caótica rápidamente, especialmente cuando hay varios creativos involucrados. La plantilla de tablero Kanban para equipos de diseño de ClickUp te ayuda a mantener el control sobre todo.

Esta plantilla te ofrece un tablero visual en el que puedes gestionar proyectos de diseño por fase, como lluvia de ideas, en curso, revisión y final. Puedes asignar roles, añadir adjuntos, realizar seguimiento de los plazos y guardar los comentarios en un solo lugar.

También te permite tener columnas, rótulos y prioridades personalizados para adaptarlos al proceso de diseño único de tu equipo.

Aquí tienes por qué te encantará:

Realice un seguimiento de los obstáculos, las dependencias y los comentarios del cliente

Reordena y prioriza las tareas con la facilidad del arrastrar y soltar

Clasifica el trabajo con rótulos personalizados codificados por color

🔑 Ideal para: Directores de diseño y equipos colaborativos que realizan un seguimiento de las tareas de diseño, el progreso y la propiedad en un flujo de trabajo visual y basado en el estado.

🧠 Dato curioso: El método Kanban, que se utiliza a menudo en las plantillas de tableros de diseño, fue inventado por Toyota en la década de 1940. 🚘

diseña nuevos productos sin esfuerzo con ClickUp*

Un buen diseño de producto no solo tiene que ver con la creatividad, sino también con la estructura, la iteración y la alineación de todos los involucrados en torno a la experiencia del usuario.

Ya sea que esté correlacionando un nuevo recorrido del usuario, creando esquemas funcionales o gestionando los resultados del diseño, las plantillas adecuadas mejoran la claridad, la velocidad y la colaboración.

El amplio intervalo de plantillas de diseño de productos gratis de ClickUp ofrece a los equipos una ventaja inicial sin obligarlos a reinventar la rueda cada vez. ¿Listo para optimizar tu flujo de trabajo de diseño de productos? Explora hoy mismo las plantillas de diseño de productos de ClickUp y empieza a utilizarlas de forma gratuita

Preguntas frecuentes sobre las plantillas de diseño de productos

Las plantillas de diseño de productos abarcan todo el ciclo de vida del diseño (investigación, ideación, pruebas), mientras que las plantillas de interfaz de usuario se centran exclusivamente en el diseño visual de la interfaz.

Sí. Las plantillas como las plantillas Pizarra y documento de ClickUp centralizan las ideas, los comentarios y los activos, lo que reduce el cambio de herramientas y el caos de versión.

Seleccione una que se adapte a su fase de flujo de trabajo (creación de esquemas, mapeo de recorridos o documentación) y que ofrezca opciones de personalización para el tamaño del equipo y el tipo de proyecto.