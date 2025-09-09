Plantillas gratuitas de currículum vitae de Notion para conseguir el trabajo de tus sueños

Un buen currículum debe contar tu historia: lo que has construido, resuelto y liderado.

Las plantillas de currículum de Notion pueden ayudarte a plasmar tu trayectoria profesional en un formato limpio y moderno que resulta menos rígido que los documentos tradicionales de Word.

Pero cuando la búsqueda de empleo se vuelve seria, necesitas un sistema para realizar el seguimiento de los roles, las solicitudes y los resultados. Ahí es donde entra en juego ClickUp, que aporta estructura e impulso a tu trayectoria profesional.

¡Empecemos! 📃

¿Qué es una plantilla de currículum de Notion?

Una plantilla de currículum de Notion es un currículum digital personalizable creado dentro de Notion. Está diseñado para ayudar a los usuarios a crear, organizar y presentar su información profesional en un formato visualmente atractivo que se puede actualizar fácilmente, compartir como enlace o exportar para solicitudes de empleo.

Estas plantillas tienen secciones estructuradas ya preparadas, como formación, experiencia, habilidades y datos de contacto.

🧠 Dato curioso: Leonardo da Vinci pudo haber inventado el primer currículum en el siglo XV, cuando solicitó un trabajo al duque de Milán. Así que sí, el mismo tipo que pintó la Mona Lisa es el culpable del estrés de la búsqueda de empleo. 😉

Plantillas de currículum de Notion y ClickUp de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de currículum de Notion sea buena?

Una plantilla de Notion destacada equilibra la legibilidad, la personalización y el formato estratégico. A continuación te explicamos cómo encontrar las mejores:

diseño claro y fácil de leer: *Utiliza títulos, espacios y secciones coherentes para que los reclutadores puedan encontrar rápidamente información clave, como tu formación académica y tu experiencia laboral

*estructura flexible: personaliza secciones como habilidades, proyectos o logros para adaptarlas a diferentes solicitudes de empleo sin tener que reformatearlas desde cero

*áreas de contenido preparadas para palabras clave: Añade espacio para incluir palabras clave específicas del rol extraídas de las descripciones de los puestos, para una mejor compatibilidad con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS)

Logros orientados a la acción: Se centra en puntos clave que destacan el impacto medible en lugar de responsabilidades genéricas

Longitud concisa: Mantiene los currículums fáciles de leer limitados a una o dos páginas, lo que facilita a los responsables de contratación su revisión en cuestión de segundos

🧠 Dato curioso: El término «carta de presentación » no apareció en un contexto laboral hasta 1956, en un anuncio del New York Times para un rol de químico industrial especializado en pinturas.

13 ejemplos de plantillas gratuitas de currículum vitae de Notion

Estas son algunas plantillas de currículum de Notion que ofrecen a estudiantes, creativos y profesionales una forma rápida de mostrar sus habilidades y experiencia.

1. Plantilla de currículum de Notion

¿Cansado de lidiar con complicadas herramientas de diseño solo para crear un currículum profesional? Esta sencilla plantilla de currículum ofrece un diseño clásico con un diseño sencillo para mostrar tus habilidades y experiencia de forma eficaz.

Se trata de uno de esos marcos sencillos que te proporcionan una estructura de función, funcional y lista para publicar.

🌟 Por qué te gustará:

Edita y actualiza tu currículum al instante sin preocuparte por el formato

Publícala como un enlace web compartible para incluirla en tus solicitudes

Personaliza secciones como tu historial de trabajo, formación académica y habilidades de forma personalizada

Sigue mejorando tu currículum incluso después de enviarlo

Utiliza herramientas de IA para perfeccionar las descripciones y los resúmenes

📌 Ideal para: Personas en busca de empleo y estudiantes que desean un currículum sencillo sin complicaciones de diseño.

🔍 ¿Sabías que...? No todo el mundo acogió con agrado las primeras herramientas de reclutamiento basadas en /IA/. Amazon tuvo que descartar su algoritmo de contratación experimental después de que este aprendiera por sí mismo a favorecer a los candidatos masculinos, lo que puso de relieve cómo los sesgos en los datos de entrenamiento pueden traducirse en decisiones de contratación sesgadas.

2. Plantilla de currículum profesional de Notion

Cuando hayas superado tu primer empleo y necesites algo más que un resumen de una página, esta plantilla de currículum profesional en Notion es lo que necesitas.

Te proporciona la estructura necesaria para mostrar la profundidad de tu carrera profesional, logrando un equilibrio entre claridad y detalle. Esto significa que puedes dejar que tus logros hablen por sí mismos sin sobrecargar tu currículum.

🌟 Por qué te gustará:

Destaca tu historial de trabajo con una sección dedicada a la Experiencia

Muestra tus proyectos paralelos o tu trabajo en el área Proyectos

Añade una sección de Habilidades pulida para destacar tu experiencia

Mantén tus datos académicos organizados junto con tus hitos profesionales

📌 Ideal para: Profesionales con experiencia que desean cambiar de carrera y necesitan un currículum detallado.

3. Plantilla de currículum de Notion por Minimal Startup

A veces, menos es más. Esta plantilla de currículum te ayuda a crear un currículum profesional sin elementos superfluos, centrado en lo esencial y con un diseño elegante.

Los críticos han elogiado su adaptabilidad, dejando nota de lo fácil que es personalizarla y entenderla, incluso para los principiantes.

🌟 Por qué te gustará:

Organiza tu currículum en secciones claras: perfil, formación, experiencia laboral y habilidades

Utiliza los marcadores de posición integrados para saber exactamente qué rellenar y ahorrar tiempo de configuración

Mantén un diseño sin distracciones, asegurándote de que los reclutadores se centren únicamente en tus cualificaciones

Publícala como página web, que también te servirá como un sencillo sitio web de marca personal para tus solicitudes

📌 Ideal para: Personas en busca de empleo que desean un currículum minimalista y de función, que puedan ajustar rápidamente.

💡 Consejo profesional: Algunas empresas modernas (como Google o las empresas tecnológicas) están dejando de lado las cartas de presentación. En su lugar, prefieren ver trabajos reales, como muestras de redacción, códigos de GitHub o incluso tuits, para evaluar a los candidatos. Asegúrate de no ignorar este aspecto cuando envíes correos electrónicos de solicitud.

4. Plantilla de currículum de Notion para recién graduados universitarios

Entrar en el competitivo mercado laboral puede ser difícil, pero esta plantilla de currículum de Notion para estudiantes universitarios está diseñada para facilitar esa transición.

Con un diseño moderno, te ayuda a destacar lo que más importa al inicio de tu carrera: tu formación, tus habilidades y los proyectos que muestran tu potencial.

🌟 Por qué te gustará:

Muestra tus logros académicos con una sección dedicada a la educación

Destaca los proyectos de tus cursos, trabajos finales o trabajos de investigación para demostrar tus habilidades aplicadas

Incluye prácticas, rols a tiempo parcial o experiencia de liderazgo en el campus de forma estructurada

Utiliza un diseño que priorice tus habilidades para destacar tus puntos fuertes ante los reclutadores

📌 Ideal para: Estudiantes universitarios, recién graduados y profesionales que están empezando su carrera y quieren destacar su formación, habilidades y proyectos prácticos por encima de los años de experiencia laboral.

📚 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Notion

5. Plantilla de currículum de Notion con carta de presentación y cartera

Si buscas algo más que un simple currículum, esta plantilla de currículum de Notion con integración de carta de presentación te ofrece un paquete completo. Combina un diseño de CV moderno con una carta de presentación a juego e incluso una plantilla de Canva para una mayor personalización.

🌟 Por qué te gustará:

Acompaña tu currículum con una sección de carta de presentación integrada que explique por qué estás buscando trabajo , lo que garantizará una solicitud coherente

Añade referencias o destaca tus actividades secundarias para mostrar una imagen profesional que completar

Adjunta tu cartera o muestras de diseño directamente en la plantilla

📌 Ideal para: Profesionales que desean una combinación de currículum y carta de presentación, especialmente creativos, diseñadores y solicitantes que necesitan mostrar proyectos paralelos o carteras junto con su CV.

6. Plantilla de currículum profesional corporativo elegante de Notion

Esta plantilla de currículum de Notion está diseñada para profesionales con experiencia que desean acceder a roles corporativos o mejorar su carrera profesional. Con sus secciones estructuradas, destaca la credibilidad, la experiencia y una presentación pulida que esperan los reclutadores de los sectores formales.

🌟 Por qué te gustará:

Presenta un resumen de tu trayectoria profesional en la parte superior para destacar inmediatamente tu valor

Muestra tus certificaciones, premios o formación profesional para ganar autor

Utiliza un diseño limpio, inspirado en el mundo empresarial, que mantenga el foco en tus cualificaciones

Haz las secciones personalizadas para adaptarlas a solicitudes de puestos ejecutivos o de alto nivel sin saturarlas

📌 Ideal para: Profesionales de nivel medio a superior en los campos empresariales que necesitan un currículum que proyecte su experiencia.

Mira este vídeo para obtener consejos adicionales sobre cómo impresionar a los reclutadores:

7. Plantilla de currículum minimalista y moderna de Notion

Para aquellos que creen en causar una buena impresión tanto con el diseño como con el contenido, esta plantilla de Notion logra un equilibrio entre el estilo personal y el contenido.

Su formato de currículum en escala de grises garantiza un aspecto profesional. Puedes modificar fácilmente los títulos de las secciones, reordenar las partes o ajustar el formato sin necesidad de herramientas de diseño.

🌟 Por qué te gustará:

Mejora tu perfil con un diseño minimalista en escala de grises que transmite modernidad y profesionalidad

Integra directamente tus datos de contacto y enlaces sociales, facilitando así la conexión (a internet) con los reclutadores

Haz las secciones personalizadas para destacar tus competencias, habilidades, formación y experiencia sin saturar visualmente la página

Garantiza la adaptabilidad para los recién graduados y los profesionales con experiencia que desean una ventaja en el diseño

📌 Ideal para: Profesionales y graduados que desean un currículum elegante y centrado en el diseño que refleje su identidad profesional moderna.

💡 Consejo profesional: El uso compartido de logros rápidos o extravagantes, como resolver un cubo de Rubik en 30 segundos o coleccionar 1000 patitos de goma, puede ayudarte a establecer conexiones más sólidas con los entrevistadores y causar una impresión duradera.

8. Plantilla de currículum para estudiantes de Notion

Esta plantilla de Notion para estudiantes te ayuda a causar una buena impresión al inicio de tu carrera profesional.

Con un diseño profesional y sencillo, es fácil destacar tu formación, proyectos y actividades extracurriculares. Como se encuentra en tu entorno de trabajo de Notion, la gestión de versiones es muy sencilla y puedes compartir fácilmente tu currículum a través de un enlace web o exportarlo a PDF según sea necesario.

🌟 Por qué te gustará:

Exporta tu currículum en formato PDF cuando necesites una versión tradicional para tus solicitudes

Accede y realiza edición sin problemas tanto en el móvil como en el escritorio, para que puedas actualizarlo sobre la marcha

Incluye actividades extracurriculares, trabajo voluntario o participación en el campus para destacar

Haz la plantilla personalizada y añade secciones para becas, premios o investigaciones, si procede

📌 Ideal para: Estudiantes de secundaria y universitarios que solicitan prácticas, becas, rolos en el campus o su primer empleo.

9. Currículum de Notion con plantilla en formato LinkedIn

a través de Notion

Si te gusta la estructura limpia de los perfiles de LinkedIn, esta plantilla de currículum de Notion te ofrece ese mismo estilo en un formato de currículum personalizable.

Con secciones que reflejan LinkedIn, como aspectos destacados de tu carrera, habilidades, logros y más, es una forma profesional de presentarte tanto en línea como fuera de línea.

🌟 Por qué te gustará:

Refleja el diseño familiar del perfil de LinkedIn para facilitar la lectura a los reclutadores

Destaca los hitos y logros de tu carrera profesional en una estructura similar a una cronograma

Muestra tus proyectos y recomendaciones con un estilo que se reconozca al instante

📌 Ideal para: Profesionales que desean que su currículum se ajuste al máximo a su perfil de LinkedIn.

10. Plantilla de Notion para crear currículums y portfolios

Un currículum por sí solo puede no ser suficiente. Esta plantilla de currículum de Notion con enlaces a tu portfolio te permite combinar tu trayectoria profesional con pruebas reales de tu trabajo.

Desde campañas y casos prácticos hasta logros y proyectos paralelos, puedes mostrarlo todo en esta plantilla cohesionada.

🌟 Por qué te gustará:

Incluye una función de portfolio con muestras de tu trabajo, campañas o proyectos creativos

Destaca tu experiencia en el sector y las industrias en las que has trabajado para crear un perfil completo

Utiliza un sistema de valoración para presentar tus logros y habilidades personales de forma visual

Organiza datos adicionales como idiomas, aficiones y reconocimientos para darle más personalidad

📌 Ideal para: Profesionales, autónomos y creativos que desean un currículum que también sirva como cartera.

11. Plantilla de currículum y CV profesional de Notion

Superar los sistemas de seguimiento de candidatos puede ser uno de los mayores obstáculos en tu búsqueda de empleo. Esta plantilla de Notion con formato compatible con ATS está diseñada para garantizar que tu currículum no se pierda en el proceso digital.

Con su diseño moderno y profesional, equilibra la legibilidad para los reclutadores con el análisis automático, para que tus habilidades y experiencia destaquen.

🌟 Por qué te gustará:

Mantén un diseño profesional que sea universalmente apropiado para los campos corporativo, creativo y técnico

Usa compartido tu currículum digitalmente como una página de Notion o exporta una versión adaptada a los reclutadores cuando lo necesites

Adáptala a múltiples solicitudes duplicando y personalizando versiones para diferentes descripciones de puestos de trabajo

📌 Ideal para: Personas en busca de empleo en todos los sectores, desde desarrolladores y diseñadores web hasta profesionales de la empresa.

💡 Consejo profesional: Los momentos memorables o ejemplos como depurar un sistema en un vuelo de 14 horas o llevar a cabo una campaña viral en redes sociales vista por dos millones de personas te harán destacar.

12. Plantilla de currículum vitae de Notion para arquitectos

Los currículums que solo contienen texto a menudo no logran transmitir la creatividad de campos como la arquitectura. Esta plantilla de Notion refleja tu experiencia, pero también se centra en tu filosofía de diseño y tu portafolio.

Con espacios dedicados para mostrar proyectos y una opción de código QR integrada, puedes presentar tu trabajo en un formato tan pulido como tus diseños.

🌟 Por qué te gustará:

Adjunta un código QR que enlace directamente con tu portafolio, sitio web o visor de modelos 3D

Presenta proyectos arquitectónicos con imágenes, bocetos o casos prácticos junto con descripciones

Destaca tus especializaciones (residencial, comercial, diseño urbano, interiores) para que coincidan con las oportunidades de proyecto

Añade herramientas y conocimientos de software, como AutoCAD, Revit, Rhino o SketchUp, para demostrar tus habilidades técnicas

📌 Ideal para: Estudiantes de arquitectura, becarios y arquitectos colegiados que necesitan un currículum que combine profesionalidad y pruebas visuales.

13. Currículum vitae de profesional de TI de Notion con plantilla de carta de presentación

Para conseguir un rol en el sector de las tecnologías de la información, es necesario demostrar tu experiencia técnica. Diseñada pensando en los reclutadores de este sector, esta plantilla de Notion te ayuda a mostrar tus habilidades técnicas, certificaciones y experiencia práctica en proyectos en un formato que destaca.

Optimizada para ATS con integración estratégica de palabras clave, garantiza que tu perfil supere los filtros y llegue a las manos adecuadas.

🌟 Por qué te gustará:

Crea una carta de presentación personalizada en la que destaques tus proyectos y tu pasión por la tecnología

Gestiona las referencias con un rastreador específico, incluyendo sus habilidades y datos de contacto

Optimiza tu contenido con palabras clave compatibles con ATS para mejorar la visibilidad en las búsquedas de los reclutadores

Demuestra tu impacto con aspectos destacados centrados en proyectos y logros cuantificables

📌 Ideal para: Desarrolladores de software, ingenieros de redes, administradores de sistemas, especialistas en ciberseguridad e incluso personas que cambian de carrera y se incorporan al campo de la informática.

💡 Consejo profesional: Aquí tienes un consejo para la búsqueda de empleo: trata las entrevistas informativas como microproyectos. Investiga el rol de la persona, prepara un miniestudio de caso o una idea para debatir y haz un seguimiento con una idea o sugerencia concreta. Esto convierte los chatear informales en conexiones memorables y de valor que pueden acelerar las oportunidades.

Límites de Notion para la creación de currículums

Aunque Notion ofrece una personalización y una capacidad de compartir impresionantes, también tiene inconvenientes clave a la hora de crear currículums pulidos:

exportación deficiente a PDF: *Su función integrada de exportación a PDF carece de control de márgenes y puede alterar las fuentes, lo que da lugar a archivos PDF que no se pueden buscar y dificultan la legibilidad del ATS

Retrasos en el rendimiento: Abrir páginas grandes o hacer trabajo con contenido complejo puede ralentizar significativamente la plataforma, lo que afecta a la edición de currículums

sin espacio de trabajo centralizado: *Los currículums y los materiales de solicitud de empleo se encuentran en páginas aisladas, lo que dificulta vincular los currículums con tareas, entrevistas o el seguimiento de la búsqueda de empleo

*colaboración con límite: el uso compartido de un currículum de Notion para recibir comentarios es complicado, ya que carece de control de versiones, comentarios y flujos de trabajo estructurados

🔍 ¿Sabías que...? El 99 % de los responsables de contratación ya utilizan algún tipo de IA para ayudar en el proceso de selección. Sin embargo, a más de la mitad (54 %) de los responsables de contratación les importa si tu currículum o carta de presentación han sido generados por IA. Esto significa que la transparencia y la autenticidad son más importantes que nunca.

Alternativas gratis, gratuitas a las plantillas de Notion

Aunque Notion ofrece plantillas de currículum, a menudo parecen documentos estáticos.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda con IA de última generación.

Esta herramienta cubre las carencias de Notion, convirtiendo los currículums perfectos en parte de un flujo de trabajo más amplio, en el que las solicitudes, los seguimientos y los comentarios conviven en una misma interfaz fácil de usar.

Estas son algunas de las mejores plantillas de ClickUp que puedes utilizar para planear tu búsqueda de empleo. 🎯

1. Plantilla de currículum ejecutivo general de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Destaca los puntos clave de tu carrera profesional con un diseño limpio gracias a la plantilla de currículum ejecutivo general de ClickUp

Muestra tu trayectoria de liderazgo con la plantilla de currículum ejecutivo general de ClickUp, diseñada para profesionales.

Diseñada en ClickUp Documento, te ofrece la flexibilidad de destacar tus logros cuantificables, tu experiencia operativa y tu impacto como líder, sin tener que preocuparte por formatos complicados.

La colaboración en tiempo real y el control de versiones facilitan el perfeccionamiento de tu currículum con los comentarios de mentores o compañeros, todo en un solo lugar.

🌟 Por qué te gustará:

Empieza con fuerza con una sección de resumen dedicada que destaque tu visión ejecutiva y tu impacto

Crea varias versiones de tu currículum para diferentes rols y guárdalas de forma ordenada en la biblioteca del hub de documentos

Utiliza el formato de texto enriquecido en los documentos para destacar tus logros, métricas y transformaciones clave

📌 Ideal para: Altos ejecutivos, directores y líderes de alto nivel que crean un mapa profesional para presentar sus logros estratégicos en un formato de currículum adaptable.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Docs convierte tu currículum en un documento vivo, no en un archivo estático. Incluye tu currículum, cartas de presentación y notas de trabajo en ClickUp Doc Así es como funciona: versión para diferentes rols: *Conserva un currículum maestro y duplícalo para rols de SaaS, productos o ingeniería sin tener que reescribirlo desde cero

Edición y colaboración en tiempo real: Usa compartido con un mentor o compañero, obtén comentarios instantáneos y perfecciona juntos

Tareas y actualizaciones enlazadas: Conecta tu documento de currículum a tu lista de búsqueda de empleo en ClickUp para que las actualizaciones (como nuevas certificaciones) estén siempre sincronizadas

2. Plantilla de currículum técnico de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Adapta tus historias técnicas sin esfuerzo con la plantilla de currículum técnico de ClickUp

Mientras que otras plantillas de currículum técnico se limitan a presentar información, esta transforma tu experiencia laboral en una narrativa clara de resolución de problemas e innovación.

La plantilla de currículum técnico de ClickUp está diseñada específicamente para líderes de TI, desde directores técnicos hasta arquitectos de sistemas. Te ofrece secciones estructuradas para destacar tu experiencia tecnológica, certificaciones y proyectos a nivel de corporación.

🌟 Por qué te gustará:

Muestra tus conocimientos tecnológicos y certificaciones en secciones específicas y fáciles de consultar

Vincula iniciativas complejas, como migraciones a la nube, revisiones de seguridad o proyectos de modernización, directamente a los resultados empresariales

Aprovecha ClickUp Brain para perfeccionar tus declaraciones técnicas, cuantificar resultados y destacar tu impacto como líder al instante

📌 Ideal para: directores técnicos, directores de informática, directores de ingeniería, responsables de TI y arquitectos de sistemas que necesiten un currículum.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain actúa como tu creador de currículums con IA personal integrado en tu espacio de trabajo. Con funciones como AI Writer for Work, puedes redactar puntos y viñetas sólidos para tu currículum a partir de tu experiencia. Obtenga respuestas contextuales desde su entorno de trabajo y cree currículums impactantes con ClickUp Brain También puedes utilizar la IA para preparar entrevistas, pidiéndole que genere respuestas personalizadas a preguntas técnicas. También puede darte temas de conversación y mostrarte cómo hablar de tus puntos fuertes y débiles.

3. Plantilla de currículum de gestor de productos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Muestra tu trayectoria profesional con la plantilla de currículum de gestor de productos de ClickUp

A cualquier gestor de proyectos le resulta difícil equilibrar la estrategia, la ejecución y la orientación al cliente en una sola página. La plantilla de currículum de gestor de productos de ClickUp está diseñada para mostrar precisamente ese intervalo de habilidades.

Puedes presentar tu capacidad para figurar en la visión del producto, lanzar funciones importantes y reunir equipos multifuncionales en torno a metas medibles.

Diseñada en ClickUp Documento, te ofrece un marco intuitivo para destacar tanto la estrategia general como los detalles de ejecución que te diferencian del resto.

🌟 Por qué te gustará:

Crea currículums específicos para roles en SaaS, B2B, B2C o productos de plataforma

Documenta el impacto basado en métricas, como las tasas de adopción, los cronogramas de lanzamiento y el crecimiento de los ingresos, dentro de secciones estructuradas y reutilizables

Demuestra tu liderazgo multifuncional mediante el enlazado claro de los resultados de ingeniería, diseño y empresa en tu currículum

Utiliza la edición basada en IA para perfeccionar los resúmenes o mejorar la redacción

📌 Ideal para: Gerentes de producto que impulsan la estrategia y la ejecución, y necesitan un currículum que demuestre su capacidad.

🚀 Ventaja de ClickUp: Otra función impresionante es ClickUp Brain MAX. Puedes utilizar la IA para la búsqueda de empleo, ya que entiende el contexto de tu entorno de trabajo (tareas, documentos, historial de proyectos y aplicaciones conectadas). Utiliza la función Talk to Text para hablar sobre tu proyecto anterior: Brain MAX captura tus palabras, las forma en formato de viñetas o resumen pulido al instante, y automatiza la redacción con la función de voz a texto. Captura ideas y termina pendientes cuatro veces más rápido con Talk to Texto en ClickUp Brain MAX

📚 Lea también: Guía para redactar una propuesta de trabajo ganadora

4. Plantilla de currículum para gestor de proyectos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Destaca tu capacidad de liderazgo con la plantilla de currículum del gestor de proyectos de ClickUp

La mayoría de los currículums de gestores de proyectos se leen como listas de tareas, pero el tuyo debe mostrar cómo obtienes resultados bajo presión. La plantilla de currículum de gestor de proyectos de ClickUp está diseñada para captar el alcance y la escala de tu liderazgo.

Puedes utilizarla para detallar cómo coordinas equipos multifuncionales, gestionas prioridades cambiantes y entregas proyectos complejos a tiempo y dentro del presupuesto.

Desde la gestión ágil de sprints hasta la implementación en corporaciones, esta plantilla de currículum para gestor de proyectos garantiza que se refleje tu capacidad para equilibrar la estrategia, la ejecución y la alineación de las partes interesadas.

🌟 Por qué te gustará:

Utiliza un diseño cronológico inverso para destacar tus logros recientes y tu crecimiento profesional

Traduce las metodologías de proyecto (ágil, en cascada, híbrida) en resultados empresariales claros

Añade una carta de presentación de gestor de proyectos y describe el presupuesto, el alcance y la gestión de riesgos en términos cuantificables y fáciles de entender para los reclutadores

ideal para: *Gestión de proyectos, responsables de programas y expertos en entrega que garantizan una ejecución fluida.

5. Plantilla de currículum de ingeniería de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Destaca tus habilidades de ingeniería con la plantilla de currículum de ingeniería de ClickUp

La mayoría de los currículums de ingeniería se ahogan en jerga técnica o simplifican demasiado el trabajo hasta el punto de resultar vagos. La plantilla de currículum de ingeniería de ClickUp traduce proyectos complejos en logros que los reclutadores pueden comprender rápidamente, sin restar credibilidad técnica.

Este currículum de ingeniería trabaja mejor si estás adaptando tu currículum para rols de DevOps, full-stack o ingeniería de datos.

🌟 Por qué te gustará:

Muestra las opciones de arquitectura, las mejoras en la escalabilidad y las ganancias en fiabilidad en un lenguaje apto para la empresa

Utiliza un diseño minimalista y atractivo para los reclutadores que, al mismo tiempo, destaque tu profunda experiencia técnica

Mantén organizadas varias versiones en ClickUp para diferentes rols de ingeniería o empresas

Incluye enlaces directos a proyectos de tu cartera, repositorios de GitHub o casos prácticos para ganar credibilidad

📌 Ideal para: Jefes de ingeniería, arquitectos de sistemas y desarrolladores sénior que necesitan destacar tanto su profundidad técnica como los resultados de empresa que han impulsado.

6. Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Gestiona múltiples solicitudes de empleo con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

La búsqueda de empleo puede resultar abrumadora: hay que adaptar los currículums, hacer un seguimiento de los correos electrónicos de los reclutadores y recordar las fechas de seguimiento. La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp elimina el estrés del proceso, organizando cada paso de tu búsqueda en un solo lugar.

Con esta plantilla, obtendrás un sistema claro para capturar oportunidades, gestionar solicitudes y realizar un seguimiento de las interacciones con los reclutadores, todo ello dentro del espacio de trabajo flexible de la alternativa a Notion.

🌟 Por qué te gustará:

Sigue el progreso de un vistazo con fases como Publicación guardada , Solicitud enviada , Entrevista , Oferta y Cerrada

Utiliza etiquetas, comentarios y las automatizaciones de ClickUp para dejar un recordatorio de los seguimientos, gestionar las conversaciones y mantener los documentos enlazados directamente a las solicitudes

Cambia entre las vistas Solicitudes de prioridad (destaca los roles urgentes), Lista de empresas (realiza un seguimiento de los posibles empleadores objetivo), Fase de solicitud (mueve los puestos de trabajo a través de tu canal) y Guía de inicio (guía rápida de configuración)

📌 Ideal para: Estudiantes, personas que cambian de carrera y profesionales con experiencia que desean una forma estructurada y repetible de gestionar sus solicitudes de empleo.

🚀 Ventaja de ClickUp: Las automatizaciones de ClickUp se encargan de las tareas repetitivas y las actualizaciones para que puedas centrarte en la preparación del trabajo. Puedes crear automatizaciones personalizadas basadas en desencadenantes del tipo «si esto, entonces aquello». Por instancia, cuando marcas una tarea como «solicitada», el estado puede cambiar automáticamente en tu gestor de empleo.

7. Plantilla de lista de búsqueda de empleo de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realiza un seguimiento del progreso de tu solicitud para cada rol de trabajo al que te postules con la plantilla de lista de búsqueda de empleo de ClickUp

La búsqueda de empleo puede resultar abrumadora, especialmente cuando no estás seguro de lo que quieres hacer. La plantilla de lista de búsqueda de empleo de ClickUp te ofrece una forma estructurada de registrar todas las oportunidades, comparar opciones y avanzar con confianza en tu proceso de selección.

A diferencia de un rastreador genérico, está diseñado como un CRM personal para tu búsqueda de empleo. Puedes realizar un seguimiento de los tipos de rol, las valoraciones de las empresas, los intervalos salariales y el progreso de las entrevistas, al tiempo que mantienes tus materiales y notas vinculados a cada oportunidad.

🌟 Por qué te gustará:

Utiliza columnas de estado claras para ver qué está pendiente, qué necesita un seguimiento y qué está completada

Registra tus expectativas salariales, preferencias de ubicación, contactos profesionales o antigüedad en el rol (por ejemplo, gerente frente a vicepresidente)

Compara oportunidades en paralelo, creando múltiples seguimientos (como roles de liderazgo frente a roles de consultoría) y sopesando las ventajas, los beneficios y la alineación profesional

📌 Ideal para: Profesionales que desean una forma clara y práctica de gestionar su búsqueda de empleo.

📮 Información de ClickUp: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del espacio de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra app, aplicación para el trabajo!

8. Plantilla de carta de presentación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Ponte en contacto con las empresas con información detallada sobre tu perfil gracias a la plantilla de carta de presentación de ClickUp

Un currículum bien elaborado cuenta tu historia, pero tu carta de presentación muestra por qué es importante para la empresa. La plantilla de carta de presentación de ClickUp ofrece un marco profesional y fácil de edición, que te permite establecer la conexión entre tus habilidades únicas y el rol.

Te ayuda a centrarte en lo que realmente les importa a los responsables de contratación: por qué quieres el trabajo, cómo tu experiencia se traduce en impacto y qué te diferencia de otros candidatos.

🌟 Por qué te gustará:

Mantén la profesionalidad con encabezados, espacio y secciones preestablecidos

Guarda tus declaraciones de valor clave (como tus logros en liderazgo o los resultados que has obtenido) y adáptalas a cada empresa

Utiliza ClickUp Brain para redactar introducciones o conclusiones personalizadas para rols y sectores específicos

Usa el uso compartido directo para compartir tu borrador con un mentor, un orientador profesional o un compañero directamente en el documento para obtener comentarios en tiempo real

📌 Ideal para: Personas en busca de empleo que desean que cada solicitud sea personal y atractiva sin perder horas reformateando.

Esto es lo que Julia Hatfield, directora de donaciones anuales de la Universidad Wesleyana de Ohio, dijo sobre su experiencia con ClickUp:

ClickUp nos ayuda a cumplir con los plazos (o a ajustarlos según sea necesario) y a estar al día con los proyectos en los que participan muchos actores. Me encanta la posibilidad de realizar un seguimiento del progreso hasta su completación dentro de la app y añadir comentarios y adjuntos a una tarea.

ClickUp nos ayuda a cumplir con los plazos (o a ajustarlos según sea necesario) y a estar al día con los proyectos en los que participan muchos actores. Me encanta la posibilidad de realizar un seguimiento del progreso hasta su finalización dentro de la aplicación y añadir comentarios y adjuntos a una tarea.

búsqueda de empleo «currículum» con ClickUp

Al fin y al cabo, las plantillas de currículum de Notion tienen pendiente cumplir su función: te ayudan a crear un currículum ordenado y con un aspecto profesional.

Pero ahí es donde termina todo. No te ofrece ninguna forma de gestionar las solicitudes, realizar un seguimiento de los comentarios o prepararte para las entrevistas.

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, te cubre las espaldas en este aspecto. Con Docs, puedes crear currículums y cartas de presentación en cuestión de minutos, colaborar en la edición en tiempo real y guardar todo en un espacio organizado.

Combínalo con ClickUp Brain y obtendrás ayuda basada en IA para perfeccionar los puntos clave y adaptar los currículums a diferentes rols. Incluso puede generar cartas de presentación que parecen personalizadas.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a! ✅