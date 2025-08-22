Plantillas gratuitas de presupuestos para organizaciones sin ánimo de lucro para una planificación financiera más inteligente

Dirigir una organización sin ánimo de lucro significa vigilar de cerca tu impacto. Pero también tus ingresos.

Cada donación, programa y esfuerzo de divulgación está vinculado al presupuesto. Aunque las finanzas no sean la parte más emocionante del trabajo, son las que lo mantienen en marcha.

¿La buena noticia? No necesitas herramientas caras ni hojas de cálculo complejas para organizarte. Con las plantillas gratuitas adecuadas, la elaboración de presupuestos resulta mucho más manejable e incluso empoderadora.

Esta guía recopila plantillas de presupuesto fáciles de usar y adaptadas a las organizaciones sin ánimo de lucro para ayudarte a planear con claridad y gastar de forma inteligente.

*¿Qué son las plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro?

Las plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro son herramientas sencillas que te ayudan a planificar, llevar el seguimiento y organizar las finanzas de tu empresa. Te ofrecen una forma estructurada de correlacionar de dónde procede tu dinero, como donaciones, subvenciones o eventos, y a dónde se destina, como los costes de los programas, los salarios o las operaciones diarias.

A diferencia de los presupuestos empresariales generales, estas plantillas se han creado teniendo en cuenta las necesidades específicas de las organizaciones sin ánimo de lucro. Esto significa que suelen incluir espacio para contribuciones en especie, (elaboración de) informes sobre subvenciones o fondos restringidos frente a fondos no restringidos.

*¿Qué caracteriza a una buena plantilla de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro?

Una buena plantilla para organizaciones sin ánimo de lucro debe ofrecer compatibilidad tanto para la toma de decisiones diarias como para la plan a largo plazo. Esto es lo que debes buscar:

ingresos y gastos claros: *Una buena plantilla de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro debe organizar tus gastos y fuentes de ingresos para que el proceso de elaboración del presupuesto sea fácil de seguir y actualizar

informes financieros integrados*: las útiles plantillas de presupuestos operativos para organizaciones sin ánimo de lucro facilitan la generación de informes para tu tablero, financiadores o solicitudes de subvenciones sin tener que reelaborar toda la hoja de cálculo

Secciones específicas para gastos: Las buenas plantillas separan los costes operativos básicos de los gastos del programa, lo que te permite evaluar el impacto y asignar los fondos con precisión

Categorías personalizables: cada organización sin ánimo de lucro es diferente. Una plantilla flexible te permite adaptar los elementos para que se ajusten a cada organización sin ánimo de lucro es diferente. Una plantilla flexible te permite adaptar los elementos para que se ajusten a los presupuestos y metas únicos de los proyectos de tu organización

visibilidad de la salud financiera: *Las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro te ayudan a ver cuánto tienes, cuánto se ha gastado y cuánto necesitarás para tomar decisiones informadas

las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro*

Plataformas como ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, cuentan con varias plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro que simplifican el seguimiento de los gastos, la asignación de fondos y la planificación financiera.

Estas son las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro que ofrece para tu uso:

plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp*

Obtenga plantillas gratuitas Realiza un seguimiento sencillo de tus ingresos y gastos con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Esta plantilla de presupuesto simple de ClickUp te ofrece una visión completa de cuánto ganas y gastas cada mes y a lo largo del año. Está diseñada como un libro de contabilidad vivo para el presupuesto de tu organización sin ánimo de lucro, con tareas que representan tus ingresos y gastos, agrupadas y rotuladas para mayor claridad.

Las vistas como Ingresos, Gastos y Efectivo neto te ayudan a ver dónde van los fondos, qué ingresos hay y qué queda. Puedes utilizarlas para agrupar tus ingresos e identificar las categorías con mayor gasto.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Agrupa los gastos de los programas para mejorar la visibilidad y la gestión de los gastos

Obtén una vista completa de todas las transacciones financieras realizadas en un año por tipo de cuenta

Exporta y realiza el uso compartido fácil de tus informes y presupuestos con los miembros del tablero

🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y particulares que buscan una plantilla básica para gestionar los ingresos, los gastos y el progreso financiero general.

🧠 Dato curioso: El término «presupuesto» proviene de la palabra francesa bougette, que significa «bolsita de cuero» o «bolsita»

2. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Planifica y ejecuta campañas de intento correcto con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp establece tus metas, cronogramas, gastos y resultados para que los planes de cada trimestre sean claros y se mantengan al día.

Todas tus campañas están organizadas por tipo y trimestre, con campos de presupuesto, gastos y saldo que hacen los cálculos por ti. Te permite ajustar los detalles de la campaña sobre la marcha y tener una vista de tus actualizaciones de tu progreso financiero en tiempo real.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de tus gastos trimestrales en comparación con tu presupuesto plan

Agrupa las campañas de recaudación de fondos por tipo para mantenerte organizado y comparar los gastos

Actualiza rápidamente el impacto, el esfuerzo y el estado con campos editables

🔑 Ideal para: Equipos de marketing que desean centrarse en el rendimiento sin perder de vista el presupuesto.

📮 Información de ClickUp: Solo el 15 % de los gerentes comprueba la carga de trabajo antes de asignar nuevas tareas. Otro 24 % asigna tareas basándose únicamente en los plazos del proyecto. ¿El resultado? Teams terminan sobrecargados, infrautilizados o agotados. Sin una visibilidad en tiempo real de las cargas de trabajo, equilibrarlas no solo es difícil, sino casi imposible.

3. Plantilla de presupuesto para proyectos de ClickUp con WBS*

Obtenga plantillas gratuitas Organiza todos los datos de tus proyectos en un solo lugar con la plantilla de presupuesto para proyectos de ClickUp con WBS

La plantilla de presupuesto para proyectos de ClickUp con WBS te ayuda a dividir las tareas en partes manejables y a asignar un presupuesto claro a cada una de ellas. Gracias a un enfoque estructurado de desglose del trabajo, verás lo que hay que hacer, cuánto tiempo y dinero requiere cada fase y qué sucede si algo se sale del calendario.

Todo está organizado por fases del proyecto, lo que facilita la asignación de responsabilidades, el ajuste de los cronogramas y el seguimiento de los costes a medida que avanzas.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Divide los proyectos en tareas manejables y asigna los recursos en consecuencia

Reorganiza las tareas y reduce o aumenta su duración con la función de arrastrar y soltar

Código tus tareas por color según su estado y agrúpalas por fases para mayor claridad

ideal para: *Gestores de proyectos que se encargan de compromisos sin ánimo de lucro en varias fases y necesitan estructura, visibilidad y claridad presupuestaria.

📢 ClickUp Callout: Haz que la elaboración de presupuestos sea muy fácil con la ayuda instantánea de ClickUp Brain. Este asistente de IA te ayuda a identificar tendencias presupuestarias basadas en datos históricos y te sugiere consejos de optimización para que puedas asignar recursos y gestionar proyectos de forma eficaz. Analiza los informes de elaboración de informes presupuestarios para obtener al instante tendencias, beneficios y resumen presupuestario con ClickUp Brain

*4. Plantilla de presupuesto Business de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea y gestiona presupuestos fácilmente con la plantilla de presupuesto de empresa de ClickUp

¿Qué ocurre cuando tus gastos superan tus planes y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde? La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp garantiza que esta situación no se produzca. Te ayuda a sentar las bases para un proceso de elaboración de presupuestos estable e informado en todas las operaciones de tu empresa.

Desde el equipo de ventas y los salarios hasta los gastos operativos y los presupuestos mensuales, la plantilla organiza todo de forma clara. Los gastos se organizan por categorías, lo que te permite realizar un seguimiento de los costes, identificar tendencias y planear con un objetivo claro.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza Campos personalizados como tipo de empleo, tipo de producto y valor previsto para almacenar información importante

Obtén una panorámica del presupuesto por tipo o una vista completa del presupuesto total con múltiples vistas

Captura datos financieros detallados utilizando formularios integrados

🔑 Ideal para: Empresas que desean tener una vista global de los ingresos, los gastos y los costes del equipo.

5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Plan eventos con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

El secreto para organizar un evento de recaudación de fondos con intento correcto reside en mantener todos los detalles organizados, dentro del presupuesto y a tiempo. ¡Y la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp te ayuda a conseguirlo!

Con ellas, podrás gestionar múltiples eventos en un solo lugar, desde la asignación de tareas y el seguimiento de proveedores hasta los gastos del programa y las actualizaciones en tiempo real. Te ayudan a desglosar cada evento por tipo, público y ubicación, al tiempo que controlas de cerca cuánto se está gastando en comparación con lo que se había plan.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Asigna responsabilidades a tus compañeros de equipo con fechas límite, prioridades y presupuesto asignado

Guarda los datos de los proveedores, los presupuestos y las facturas en un solo lugar

Vista las tareas por estado, incluyendo Pendiente, En curso y Completada

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos y Teams que desean tener una visibilidad y un control totales sobre el presupuesto y la logística.

💡 Consejo profesional: Utiliza la lista de lugares/servicios como hoja de referencia para la planificación de eventos. Sube fotos, guarda los datos de contacto y toma notas rápidas después de cada interacción con los proveedores, para que la próxima vez que planifiques ya sepas quién cumplió y quién no. Planifica el lugar de evento y programas de divulgación con la vista Mapa de ClickUp

6. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Asegúrate de que tus proyectos se ajusten al presupuesto con la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

La plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp te ayuda a controlar el presupuesto y los cronogramas de tus proyectos. Está diseñada para ayudarte a correlacionar tus tareas con los detalles del presupuesto incluidos, para que nunca tengas que gestionar a ciegas.

Te permiten estimar, asignar y ejecutar con pleno conocimiento del impacto financiero en cada fase. Con campos claros para los costes, el esfuerzo y el estado, resulta más fácil mantener tus proyectos en marcha sin gastar de más.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Añade estimaciones de costes y realiza un seguimiento del gasto real a medida que avanza el trabajo

Reciba alertas tempranas sobre los excesos presupuestarios con fórmulas integradas

Determina el cronograma del proyecto y los hitos mediante un debate activo con tu equipo

🔑 Ideal para: Teams que gestionan proyectos con presupuestos fijos y necesitan controlar los cronogramas y los gastos.

7. Plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Plan y controla los costes a lo largo del ciclo del proyecto con la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Antes de empezar cualquier tarea, siempre surge la misma pregunta: ¿cuánto costará este proyecto? La plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp te ofrece una forma clara y estructurada de recopilar estimaciones, realizar un seguimiento de las aprobaciones y mantener unas expectativas de cuenta realistas.

Con formularios integrados para enviar propuestas, desgloses detallados de los costes y un tablero para gestionar el estado de las aprobaciones, garantiza que todo el mundo esté al tanto de todo.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Envía solicitudes de presupuesto para proyectos con un formulario interno listo para el uso compartido

Realiza un seguimiento del estado de aprobación de un vistazo y tramita las solicitudes fácilmente

Visualiza los plazos y los cronogramas presupuestarios en un calendario integrado

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos sin ánimo de lucro que necesitan una forma colaborativa de realizar un seguimiento y aprobar los costes de los proyectos.

8. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Prepara propuestas convincentes y detalladas con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp te ayuda a presentar argumentos sólidos para tu próximo proyecto. Incluye todo lo que necesitas para esbozar tu propuesta con claridad, desde la panorámica del proyecto y los contratos hasta un desglose detallado de los costes.

Las secciones para personal, materiales como suministros de oficina, logística y eventos ya están integradas con páginas anidadas, por lo que no tienes que empezar desde cero. Cada parte está diseñada para ayudar a los miembros del tablero a tener una visión global y tomar decisiones de financiación con confianza.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Presenta el resumen, las metas y el cronograma de tu proyecto en un solo lugar

Utiliza tablas para que las estimaciones de gastos sean fáciles de seguir para los seguidores

Mantén todo compartible y editable para colaborar en tiempo real con esta plantilla de propuesta presupuestaria

🔑 Ideal para: Jefes de proyecto o equipos que se preparan para la aprobación de financiación o propuestas sin ánimo de lucro dirigidas a clientes.

Bonificación: Redacta, organiza y comparte propuestas de proyecto, informes presupuestarios y seguimiento de gastos en un único espacio con ClickUp Documento. Colabora en tiempo real, incorpora tablas y cronogramas, y enlaza tareas relacionadas para garantizar que todo esté conectado, claro y listo para su revisión.

9. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realiza un seguimiento y elabora informes mensuales de gastos con la plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp es perfecta para registrar los costes reales de tus programas de forma clara y eficiente. Te guía para rellenar los datos de los empleados y clasificar los gastos, como viajes, alojamiento, comidas y mucho más, lo que te ayuda a mantenerte organizado y responsable.

Incluye una sección específica que resume todos los tipos de gastos, mientras que un desglose detallado te permite añadir fechas, descripciones e importes para cada cargo.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra los gastos con categorías fáciles de usar y adaptadas a los gastos habituales

Mantén tus totales precisos con los campos de subtotal y anticipo en efectivo

Provee descripciones claras para cada entrada de gastos, junto con el tipo, la fecha y la cuenta

🔑 Ideal para: Empleados y gerentes que desean realizar un seguimiento transparente de los gastos mensuales.

10. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Ofrece una panorámica detallada de tu rendimiento con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp

La plantilla de informe presupuestario de ClickUp pone tu rendimiento financiero en front, lo que facilita detectar dónde estás alcanzando tus metas y dónde hay margen de mejora.

La plantilla desglosa los gastos reales frente a los previstos mes a mes, con espacio para añadir notas. También ofrece una panorámica anual y un resumen competitivo, lo que te permite tener una visión clara tanto del panorama general como de los detalles.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Desglosa los ingresos y los gastos por región

Resalta las variaciones y añade notas para obtener información más detallada

Realiza un seguimiento de las tendencias anuales

🔑 Ideal para: propietarios de empresas y equipos financieros que desean analizar los gastos y mejorar la precisión de los presupuestos.

💡 Consejo profesional: Añade gráficos o gráficos a tu informe para visualizar tendencias y variaciones. Esto hace que la presentación de los datos financieros sea más atractiva y ayuda a los miembros del tablero a comprender los puntos clave más rápidamente.

11. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Toma el control de tus finanzas con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

¿Quieres mantener las finanzas de tu empresa estructuradas y fáciles de gestionar? La plantilla de gestión financiera de ClickUp reúne todas las partes del proceso financiero de tu organización sin ánimo de lucro en un único espacio conectado.

Las donaciones, facturas, reembolsos, pedidos de compra y mucho más están perfectamente organizados para que tu equipo sepa exactamente dónde buscar y qué hacer pendiente.

Úsalas para crear presupuestos, supervisar los cronogramas de las facturas, gestionar los detalles de los productos y servicios, y mantener al día los registros de gastos sin tener que cambiar de herramienta.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento claro de las fases de los presupuestos, el progreso de las facturas y los calendarios de pago

Gestiona los datos de los proveedores, los costes y la documentación en campos ya preparados

Accede a POEE editables para mantener la calidad del servicio de forma coherente y transparente

🔑 Ideal para: Equipos financieros y de operaciones listos para optimizar los gastos, el seguimiento y la documentación de la empresa.

12. Plantilla de plan de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organiza y lleva a cabo eventos fructíferos con la plantilla de planificación de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp

Planificar un evento para una organización sin ánimo de lucro requiere precisión y coordinación entre todos los equipos involucrados. La plantilla para la planificación de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp crea un espacio compartido donde se alinean los cronogramas, las tareas y las responsabilidades.

Proporcionan listas estructuradas para realizar un seguimiento de las fases de los eventos, las tareas detalladas y los flujos de aprobación, lo que permite a Teams centrarse en lo que realmente importa e impulsar a las organizaciones sin ánimo de lucro hacia un mayor impacto.

Con tecnología de ClickUp para organizaciones sin ánimo de lucro, ofrece un conjunto de herramientas diseñadas para brindar compatibilidad con tu flujo de trabajo específico. Te permite asignar voluntarios y personal, realizar un seguimiento del progreso de la financiación en tiempo real y utilizar campos personalizables para capturar detalles clave.

Puedes visualizar todos los planes de tus eventos benéficos a través de múltiples vistas y utilizar el control de tiempo para gestionar las horas de los voluntarios. Además, con los formularios integrados, puedes recopilar fácilmente las solicitudes o los comentarios de los voluntarios, mientras que los paneles incorporados te ofrecen una visión general rápida del estado de tu equipo.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza el calendario del evento y el tiempo que tienes para completar las tareas con un gráfico (diagrama de) Gantt

Genera ideas y guarda todos los recursos adicionales en un solo lugar

Supervisa el progreso de cada tarea con el seguimiento automático de la finalización

🔑 Ideal para: Equipos sin ánimo de lucro que organizan campañas, recaudaciones de fondos o eventos comunitarios.

13. Plantilla de informe anual para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Muestra tus logros con la plantilla de informe anual para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp

Tu impacto merece ser visto, y esta plantilla de informe anual para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp te ofrece una estructura para ello. Presenta un diseño limpio para mostrar tus logros, tus finanzas y tu visión de futuro en un documento coherente.

Con secciones para historias de cambio, menciones especiales y resumen financiero, esta plantilla te ayuda a crear una narrativa convincente que inspira y refuerza la confianza de los líderes de organizaciones sin ánimo de lucro.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Navega por las secciones sin esfuerzo con una tabla de contenido integrada

Añade datos, historias y agradecimientos en un diseño claro y estructurado

Incrusta actualizaciones de tareas, enlaces o elementos visuales directamente en tu informe con esta plantilla para organizaciones sin ánimo de lucro

🔑 Ideal para: Equipos sin ánimo de lucro que desean resumir su año con claridad y profesionalidad.

🧠 Dato curioso: Los estudios demuestran que el voluntariado ayuda a la comunidad y, al mismo tiempo, mejora tu bienestar. Los actos de generosidad pueden reducir el estrés, mejorar la felicidad e incluso fortalecer tu sentido de conexión (a internet), lo que hace que la bondad sea beneficiosa para todos los involucrados.

Impulsa tu misión con los costes reales de tus programas utilizando ClickUp

Las plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro eliminan el estrés de la gestión financiera al ofrecerte una forma clara y organizada de planear, realizar un seguimiento y compartir tu presupuesto con los miembros de tu junta directiva.

Ayudan a tu equipo a ver dónde se destinan los fondos y qué se necesita a continuación, para que puedas centrarte más en generar impacto y menos en el papeleo.

ClickUp lleva tu impacto un paso más allá al reunir todo en un solo lugar, lo que facilita el trabajo en equipo y mejora la conexión (a internet). Ya sea que estés coordinando voluntarios, gestionando proyectos o realizando un seguimiento de las donaciones, ClickUp mantiene a todo tu equipo alineado y avanzando.

