Plantillas gratuitas de carteras inmobiliarias para inversores y agentes

Gestionar varias propiedades sin una estructura clara puede parecer una tarea ardua, especialmente cuando hay que hacer malabarismos con todo, desde las listas hasta los datos de los clientes.

Las plantillas de cartera inmobiliaria ponen pedido en el caos con una forma estructurada de organizar, presentar y realizar seguimiento de sus activos.

Tanto si es inversor, agente o promotor, una plantilla de cartera le ayudará a mostrar su cartera actualizada o a crear una nueva de forma profesional. Elimina las conjeturas, mejora la transparencia y mantiene todo accesible.

Veamos las plantillas de carteras inmobiliarias, cómo elegir una y cuáles son las mejores que deberías tener en cuenta.

*¿Qué son las plantillas de cartera inmobiliaria?

Las plantillas de cartera inmobiliaria son documentos prediseñados que ayudan a los profesionales del sector inmobiliario a realizar seguimiento y mostrar sus propiedades. Estas plantillas aportan estructura y claridad a su cartera, lo que le permite ahorrar tiempo y reducir el desorden.

Estos son los elementos estándar de una plantilla inmobiliaria:

tipo y nombre de la propiedad*: esta sección incluye el tipo y el nombre de la propiedad. Esto ayuda a los inversores y compradores a comprender fácilmente las listas y decidir entre ellas

dirección y ubicación*: añada la dirección completa y los detalles de la localidad. Esto ayuda a los clientes a evaluar la accesibilidad, el atractivo y el valor potencial

Precio de compra y fecha: muestra los detalles sobre el precio de compra y la fecha en la que se adquirió la propiedad. Esto facilita el análisis de la revalorización y el cálculo del retorno de la inversión

Valor actual de mercado: Basado en análisis de mercado, incluida la valoración actual de la propiedad, para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas

*imágenes y descripciones de las propiedades: Incluya imágenes de alta calidad de las propiedades y una breve descripción. Indique el número de habitaciones, baños, superficie y características especiales, como piscina, jardín o sala de cine

*cualquier servicio que ofrezca como proveedor: Describa cualquier servicio que ofrezca como proveedor para la gestión de propiedades. Esto incluye la selección de inquilinos, el mantenimiento, la renovación y otros servicios relacionados con las propiedades

*datos de la empresa o del agente: Añada los datos de su empresa, como el nombre, la dirección, los datos de contacto y el número de licencia. Los datos completados de la empresa facilitan la conexión (a internet) de los compradores potenciales con usted

las mejores plantillas de carteras inmobiliarias de un vistazo*

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de cartera inmobiliaria:

🔍 ¿Sabías que... En The Sandbox, una propiedad virtual capturó 4,3 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores transacciones inmobiliarias del metaverso hasta la fecha?

*¿Qué caracteriza a una buena plantilla de cartera inmobiliaria?

Una buena plantilla inmobiliaria garantiza que las propiedades y los servicios se listan de forma profesional con un diseño fácil de seguir. Esto es lo que debe buscar al elegir la plantilla perfecta:

Claro e intuitivo : busca una plantilla que te ayude a simplificar la entrada de datos de propiedades con diseños claros e intuitivos. Esto ofrece a los clientes una panorámica completa en un formato fácil de seguir

Organizado : elige un formato que agrupe claramente los detalles en títulos clave, como ubicación, valor, ingresos y gastos. Así, todo estará en su sitio y será fácil consultarlo

Visualmente atractivo : utilice plantillas que incluyen espacio para fotos, gráficos o iconos de las propiedades para que su cartera sea más profesional y fácil de entender

cálculos automatizados*: opta por plantillas con fórmulas integradas para calcular automáticamente, ahorrar tiempo y reducir los errores manuales

fácil de actualizar*: seleccione un formato flexible y sencillo de modificar a medida que se añaden, venden o actualizan propiedades. De este modo, la cartera se mantiene actualizada en función de la oferta actual

Personalizable: elige una plantilla que puedas personalizar con tu logotipo, color y mensajes para conseguir un aspecto profesional y una mayor credibilidad

*plantillas de cartera inmobiliaria

Una plantilla de cartera inmobiliaria debe ofrecer una panorámica clara de las listas inmobiliarias y transmitir los servicios que ofreces.

Estas son las mejores plantillas de cartera inmobiliaria que deberías explorar en ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, y otras plataformas:

plantilla de gestión de carteras de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Gestione propiedades inmobiliarias, identifique tendencias y alinee metas con la plantilla de gestión de cartera de ClickUp

La gestión de carteras inmobiliarias implica muchos aspectos diferentes: organizar inversiones inmobiliarias, analizar tendencias del mercado, visualizar el progreso y mucho más. La plantilla de gestión de carteras de ClickUp elimina la complejidad de este proceso.

Clasifique sus proyectos inmobiliarios en categorías completadas, en riesgo y activos para realizar un seguimiento transparente del progreso. Para un mejor seguimiento, mantenga documentos con los procedimientos operativos estándar (POE) de los proyectos para consultarlos rápidamente.

También puede supervisar métricas clave para planear y realizar ajustes en los proyectos inmobiliarios existentes. ¿Una ventaja adicional? Puede establecer una fórmula para los ingresos por equipo de ventas que le garantiza cálculos precisos.

por qué te gustará esta plantilla*

Gana confianza, facilidad y puntuación ICE para nuevas solicitudes de proyecto y realiza un seguimiento del progreso

Realice un seguimiento del equipo, los costes estimados, los gastos, el saldo y el progreso

Crea subtareas y listas de control para cada proyecto inmobiliario y optimiza el proceso

Ajustar desencadenantes y respuestas automáticas para garantizar la precisión

🔑 Ideal para: Inversores inmobiliarios que desean organizar, realizar seguimiento y presentar sus propiedades.

2. Plantilla de cartera de gestión de proyectos ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las inversiones inmobiliarias y supervise el progreso con la plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp

Una empresa tiene múltiples proyectos inmobiliarios, y supervisar y planear cada uno de ellos requiere evaluar hasta el más mínimo detalle. La plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp proporciona un enfoque estructurado para realizar el seguimiento de esos detalles, lo que garantiza una planificación inmobiliaria eficiente.

Úsalo para realizar un seguimiento y gestionar proyectos en función de su estado, incluyendo pendientes, en curso y completadas. Añade etiquetas a cada tarea que tengas que procesar y supervisa los proyectos.

¿Quieres tener más control sobre tu plan? Utiliza ClickUp Portfolios.

Ofrece un espacio estructurado para definir y vincular los objetivos del proyecto, establecer estrategias con listas y compartir carteras con acceso restringido. ClickUp Portfolios también te ofrece un espacio para priorizar tareas y mantener tus proyectos inmobiliarios por el buen camino.

*por qué te gustará esta plantilla

Crea un canal de comunicación específico para cada proyecto y intégralo con Slack

Lista la duración estimada y la fecha de creación de los proyectos de construcción

Añade el presupuesto de cada proyecto inmobiliario, junto con el importe gastado

Añade comentarios junto a cada paso para mantener a tu equipo informado

🔑 Ideal para: Empresas de gestión inmobiliaria que buscan gestionar múltiples inversiones inmobiliarias para un plan eficiente y un seguimiento.

3. ClickUp Real Estate Gestión de Proyectos*

Obtenga una plantilla gratuita Organiza los detalles de los proyectos inmobiliarios y gestiona los recursos con la plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp

Si te cuesta reunir todos los proyectos en un solo lugar, la plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp organiza todo.

La plantilla le ayuda a clasificar sus proyectos inmobiliarios y supervisar el progreso con pasos personalizados según el cronograma del proyecto. Esto le ayuda a asignar recursos y presupuestos a todas las tareas.

Para cada tarea del proyecto inmobiliario, cree una lista de subtareas y marque las relaciones y dependencias, incluyendo bloque, tareas y esperas, para minimizar los riesgos.

Si buscas simplificar aún más las cosas, ClickUp te tiene cubierto.

El software de gestión inmobiliaria ClickUp ayuda a gestionar y supervisar proyectos de forma eficiente, manteniendo al equipo informado y al día de las reuniones y la firma de contratos. Lo mejor es que también puedes facilitar las cosas a los clientes al correlacionar tus listas para facilitar su seguimiento.

*por qué te gustará esta plantilla

Crea un cronograma para cada tarea del proyecto y las dependencias para un seguimiento sencillo

Lista los costes y la duración de cada tarea y subtarea del proyecto

Añada fórmulas de automatización para los días de variación y los costes para garantizar la precisión

Establece recordatorios para cada tarea, incluyendo la instalación del techo, la visita al sitio, la preparación y mucho más

🔑 Ideal para: Agentes inmobiliarios y corredores que buscan facilitar a sus clientes la comprensión y el seguimiento de las listas.

4. Plantilla para agentes inmobiliarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Optimice los procesos clave, visualice el progreso y organice la información con la plantilla para agentes inmobiliarios de ClickUp

¿Quieres tener todos los detalles en un solo espacio? Utiliza la plantilla para agentes inmobiliarios de ClickUp con las herramientas de productividad que necesitas para garantizar un flujo de trabajo estructurado en tus proyectos inmobiliarios.

Te ayuda a mantener una lista de clientes antiguos y actuales, incluyendo su información de contacto, en una tabla organizada. Lista todos los detalles de cada propiedad, incluyendo la dirección, la superficie, la fecha de publicación y el estado actual.

Además, podrás crear tareas para diversas actividades, como programar visitas y realizar el seguimiento de clientes potenciales.

*por qué te gustará esta plantilla

Clasifique las propiedades por tipo, con un intervalo que va desde Beverly Fortress hasta Rancho Bernardo

Mención del enlace de la lista y el valor de mercado de cada una de las propiedades

Crea un documento para lista toda la información sobre las propiedades que tienes

Personaliza el formulario de solicitud de vista en función del proceso de venta de la propiedad

🔑 Ideal para: Nuevos agentes inmobiliarios que buscan organizar los detalles de las propiedades y la información del cliente en un solo lugar.

Esto es lo que Lee Adkins, cofundador y director de asociaciones de Amplified Solutions Consulting, opina sobre el uso de ClickUp.

He utilizado prácticamente todas las herramientas de gestión de proyectos y listas de control que existen, y nos hemos decidido por ClickUp por ser la más sólida y flexible, sin dejar de ser muy fácil de usar para el usuario final.

He utilizado prácticamente todas las herramientas de gestión de proyectos y listas de control que existen, y nos hemos decidido por ClickUp por ser la más sólida y flexible, sin dejar de ser muy fácil de usar para el usuario final.

5. Plantilla de cartera inmobiliaria en PDF de Fortune Builders

a través de Fortune Builders

Mantener toda la información sobre los proyectos inmobiliarios organizada es muy sencillo con la plantilla de cartera inmobiliaria en PDF de Fortune Builders.

Lista y gestiona propiedades bajo contrato, en curso, totalmente vendidas y proyectos totales. Desde el precio de compra, los costes de rehabilitación, los costes fijos y las inversiones hasta el precio de venta y los beneficios medios, ¡mantén todas las finanzas en un solo lugar!

*por qué te gustará esta plantilla

Incluya la información de contacto de su empresa para que los clientes puedan establecer conexión (a internet) con usted

Mencione su ámbito de trabajo, el calendario del proyecto, los resultados de la inversión y una imagen de un mapa

Añade una breve descripción de la propiedad, junto con los datos de la dirección de cada lista

🔑 Ideal para: Administradores de propiedades, promotores y constructores que desean ganar credibilidad pegando su experiencia previa.

6. Plantilla de cartera inmobiliaria de Template. Net

vía Plantilla. Net

Los clientes quieren información completa y estructurada sobre las propiedades. La plantilla de cartera inmobiliaria de Template.Net ofrece un diseño sencillo que le permite incluir todas las listas inmobiliarias y la información de la empresa.

Mantén el atractivo visual con imágenes y color vivo. Incluye una diapositiva separada con tus datos de contacto para que los clientes puedan establecer conexión contigo fácilmente. También puedes añadir guías sobre la compra y venta de Inicio para aumentar el valor de la cartera.

Por qué te gustará esta plantilla:

Lista testimonios de clientes para que los clientes potenciales se sientan seguros al comprar propiedades

Haga mención de todos los servicios de gestión inmobiliaria que provee

Añade detalles sobre el reciente equipo de ventas en las secciones, como el precio de venta y los detalles de la propiedad

🔑 Ideal para: Inversores inmobiliarios que desean organizar todas las listas inmobiliarias para atraer a clientes potenciales.

🧠 Dato curioso: Japón se enfrenta actualmente a un problema importante con los inicios abandonados, conocidos como akiya. Hay más de 9 millones de propiedades de este tipo repartidas por todo el país, especialmente en las zonas rurales.

7. Plantilla de cartera para fotógrafos inmobiliarios de Template. Net

vía Plantilla. Net

¿Es usted un fotógrafo inmobiliario que busca atraer clientes pero le cuesta captar su atención? La plantilla de cartera para fotógrafos inmobiliarios de Template.Net le ofrece una forma estructurada de hacerlo.

Incluya su cartera y experiencia para mejorar su marca personal y garantizar que los clientes obtengan una panorámica completa de sus habilidades. Personalice cada elemento de las diapositivas según la imagen de la marca.

*por qué te gustará esta plantilla

Incluya su trabajo pegado, junto con los datos del cliente y las imágenes

Añade menciones relevantes en revistas populares para establecer tu credibilidad

Mención su correo electrónico y número de contacto para que los clientes potenciales puedan establecer conexión (a internet) con usted para colaborar

🔑 Ideal para: Fotógrafos inmobiliarios y equipos de marketing que desean recopilar todas las fotografías de propiedades para captar clientes.

8. Plantilla de folleto de cartera de propiedades comerciales de Template. Net

a través de la plantilla. Net

La plantilla de folleto de cartera de propiedades comerciales de Template.Net está diseñada para transmitir de forma completa los servicios que provee su empresa inmobiliaria.

Con imágenes y cuadros de texto, la plantilla mantiene una apariencia estructurada, lo que permite a los clientes potenciales obtener una panorámica completa. Con gráficos y elementos, la plantilla le permite crear un diseño sencillo que comunica eficazmente sus servicios.

*por qué te gustará esta plantilla

Incluya las ubicaciones privilegiadas y las soluciones de alquiler que ofrece

Lista las funciones avanzadas que proveen todas tus propiedades

Mención los comentarios para referencia, junto con el folleto

🔑 Ideal para: Agentes inmobiliarios que desean presentar los proyectos inmobiliarios de forma organizada y visualmente atractiva.

9. Plantilla de cartera de diseñador de interiores de Freepik

vía Freepik

¿Quiere llamar la atención de los clientes para proyectos de diseño de interiores? La plantilla de cartera para diseñadores de interiores de Freepik le ayuda a presentar todos los detalles del proyecto en un solo lugar, para que sus clientes puedan evaluar sus habilidades en función de sus necesidades.

Retoca las imágenes con indicaciones y ajusta los efectos para garantizar un aspecto profesional.

*por qué te gustará esta plantilla

Añade tus proyectos e imágenes relacionadas para mostrar tus habilidades

Incluya una sección «Acerca de mí» para garantizar la exhaustividad

Obtenga variaciones y referencias de estilo para mejorar la cartera

Crea vídeos a partir de imágenes y superpón imágenes para mantener la profesionalidad

🔑 Ideal para: Diseñadores de interiores que desean informar a clientes potenciales y atraer nuevos clientes sobre sus proyectos anteriores.

