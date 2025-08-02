Plantillas gratuitas de CRM para Asana para optimizar la gestión de las relaciones con los clientes

¿Y si pudieras dejar de perder clientes por un mal seguimiento?

Para la mayoría de las empresas, el problema no es el producto, sino un proceso desorganizado. Las conversaciones importantes se pierden en hojas de cálculo fragmentadas y bandejas de entrada desbordadas, y las relaciones valiosas se desvanecen.

🧠 Dato curioso: El 70 % de los comerciales cree que las herramientas CRM ayudan a cerrar más ventas.

Aquí es donde un enfoque CRM, combinado con una herramienta flexible como Asana, marca la diferencia. Aunque Asana es conocida principalmente por la gestión de proyectos, sus plantillas CRM permiten a los equipos crear flujos de trabajo estructurados que gestionan eficazmente las interacciones con los clientes.

En este blog, compartiremos algunas plantillas populares de Asana para gestionar las relaciones con los clientes. Y si quieres una solución más potente y completa, también la tenemos.

¿Qué son las plantillas de CRM de Asana?

Las plantillas de CRM de Asana son diseños de proyectos prediseñados para ayudar a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes directamente desde Asana. Estas plantillas de CRM organizan las tareas, las fases y las responsabilidades a lo largo del proceso de ventas, lo que facilita el seguimiento de los clientes potenciales, las conversaciones y los seguimientos sin necesidad de cambiar de herramienta.

Por ejemplo, una plantilla podría incluir columnas como «Cliente potencial entrante», «Contactado», «Propuesta enviada» y «Cerrada», cada una con propietarios y fechas límite asignados automáticamente.

A diferencia de las listas de tareas pendientes generales, las plantillas CRM de Asana se centran en mantener una comunicación estructurada con los clientes y reducir las idas y venidas entre equipos. Funcionan especialmente bien para empresas que gestionan varias cuentas o tienen ciclos de ventas largos.

¿Qué hace que una plantilla de CRM de Asana sea buena?

La mejor plantilla de CRM de Asana es clara, flexible y está diseñada para reducir el trabajo manual. Debería ayudar a tu equipo a trabajar más rápido sin perder detalles importantes de los clientes ni seguimientos. Estas son algunas funciones que ofrecen compatibilidad con la visibilidad y la acción en todos los equipos:

Datos de clientes centralizados : busca plantillas que mantengan toda la información de los clientes en un solo lugar sin tener que buscar en correos electrónicos

Flujo de trabajo de seguimiento de clientes potenciales: Considere las plantillas de CRM de Asana que realizan un seguimiento de cada cliente potencial desde el contacto inicial hasta la conversión con columnas basadas en el estado

Automatización de tareas y recordatorios de seguimiento: Utiliza una plantilla de CRM de Asana que asigna tareas automáticamente en función de la fase o actividad del proceso, y recibe notificaciones cuando llega el momento de comprobarlas para que nada se pase por alto

Cronograma de contacto: Obtenga plantillas que le permiten ver un historial completo de todas las interacciones para contextualizar cada conversación

Campos personalizados para CRM: Seleccione plantillas de Asana CRM con campos personalizados como el tamaño del acuerdo, la fuente del cliente potencial o la prioridad para filtrar y ordenar más rápidamente

Herramientas de colaboración: elige una plantilla que te permita etiquetar a tus compañeros de equipo, comentar las actualizaciones e incluir al equipo de ventas o marketing al instante

Fechas límite integradas: elige plantillas que garantizan la responsabilidad adjuntando plazos a cada tarea

Vista de elaboración de informes: Elige una plantilla de Asana CRM que supervise el progreso en todo el proceso utilizando los modos Kanban, calendario o lista

Formato reutilizable: opta por una plantilla que te permita aplicar la misma estructura a nuevos clientes o acuerdos con un solo clic

6 plantillas CRM gratuitas de Asana

Contar con la estructura adecuada es fundamental para gestionar las relaciones con los clientes y cerrar acuerdos al mismo tiempo. Estas plantillas CRM de Asana te ayudan a organizar clientes potenciales, asignar tareas y mejorar la colaboración entre departamentos sin el desorden habitual.

1. Plantilla de soporte para acuerdos de preventa de Asana

a través de Asana

La plantilla de soporte para acuerdos de preventa de Asana se centra en las primeras fases de los acuerdos, en las que la coordinación tiende a fallar. Está diseñada para dar soporte a ciclos de ventas rápidos mediante la alineación de los equipos de marketing, producto y ventas.

No solo obtienes una lista, sino un sistema conectado en el que se realiza un seguimiento de cada fase del acuerdo, con campos personalizados e integraciones con herramientas como Salesforce y Zoom.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Asigna responsabilidades claras mediante tareas y fechas límite

Desencadene la creación de proyectos mediante integraciones de CRM y Salesforce

Incluya a las partes interesadas en todas las fases del acuerdo

🔑 Ideal para: Equipos de ventas que trabajan con varios departamentos y desean reducir los traspasos y mejorar la visibilidad en todo el proceso de ventas

💡 Consejo profesional: Utiliza herramientas de seguimiento de correo electrónico para supervisar si los clientes potenciales abren tus correos electrónicos y cuándo lo hacen, lo que te permitirá programar los seguimientos con precisión en lugar de tener que adivinar.

2. Plantilla de canalización de ventas de Asana

La plantilla de canalización de ventas de Asana es ideal para equipos de ventas que necesitan un sistema optimizado y ligero para realizar el seguimiento de la información de los clientes, los clientes potenciales y los seguimientos en un espacio centralizado. Su mayor ventaja es su flexibilidad.

A diferencia de las plantillas CRM tradicionales, esta plantilla se integra perfectamente en tu flujo de tareas, en lugar de estar separada de él. Puedes incluir detalles como el estado de los clientes potenciales, el tamaño de las oportunidades, etc., utilizando campos personalizados, y filtrar las oportunidades por tamaño del acuerdo, propietario o fase.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Automatice los procesos enlazando su canal de ventas con las reglas de Asana para actualizar automáticamente los campos, asignar tareas, etc.

Analice nuevos clientes potenciales, oportunidades en riesgo y mucho más con los modos Lista, Tablero, Calendario o Cronograma

Almacena notas y tareas de seguimiento en cada cuenta

🔑 Ideal para: Representantes de ventas que desean canales visuales y flujos de trabajo integrados sin tener que cambiar entre varias plataformas.

3. Plantilla de seguimiento de cuentas de Asana

La plantilla de seguimiento de cuentas de Asana está diseñada para equipos de éxito de clientes que necesitan una forma sencilla de gestionar las relaciones posventa. Va más allá del seguimiento del proceso de ventas, ya que se centra en los clientes existentes, captura los puntos de contacto, los problemas pendientes y los cronogramas de renovación.

Ordena las cuentas por prioridad, fase o puntuación de estado y filtra todo en varias vistas. Además, la integración con Salesforce, HubSpot y Zendesk te permite sincronizar las actualizaciones clave a la perfección, lo que te ahorra tiempo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Almacena las notas de los clientes y las tareas de seguimiento en un solo lugar

Visualice cronogramas y próximas renovaciones

Colabora con los equipos de ventas, soporte y operaciones en tiempo real

🔑 Ideal para: Gestores de éxito de clientes centrados en la retención, las ventas adicionales y el mantenimiento del interés de los clientes a través de una interacción continua.

💡 Consejo profesional: Crea una lista de «Sin contacto» para los clientes potenciales que no hayan interactuado después de varios intentos. Esto te ayudará a mantener tu canal de ventas limpio y proporcionará a tu equipo de ventas claridad sobre dónde centrar sus esfuerzos sin saturar los informes.

4. Plantilla de traspaso posventa de Asana

Como su nombre indica, la plantilla de traspaso posventa de Asana se centra en lo que ocurre después de cerrar el trato, garantizando que no se pase por alto ninguna parte de la experiencia de incorporación del cliente.

Conecta directamente Salesforce, Zendesk y HubSpot con los flujos de trabajo de tareas, lo que permite a los equipos actuar de inmediato cuando se marca un acuerdo como «cerrado-ganado»

Todo, desde la asignación de tareas hasta los hilos de mensajes, se gestiona en un solo lugar, lo que proporciona claridad tanto a los equipos internos como a los clientes desde el primer día.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Desencadena tareas de incorporación al instante a través de actualizaciones de CRM

Asigna propietarios y fechas límite para cada paso del traspaso

Correlaciona las responsabilidades entre equipos y mantén a todos alineados con la mensajería integrada

🔑 Ideal para: Equipos de atención al cliente que gestionan la incorporación, la implementación y la configuración de servicios posventa en diferentes herramientas y departamentos.

5. Plantilla de implementación para clientes de Asana

Conseguir un nuevo cliente es un gran logro. Sin embargo, un traspaso inestable o lento del equipo de ventas al de intentos correctos puede hacer que una buena primera impresión se eche rápidamente por tierra.

La plantilla de implementación de clientes de Asana garantiza que tus nuevos clientes reciban la atención inmediata y esmerada que merecen, sin que tu equipo tenga que redoblar sus esfuerzos.

Esta plantilla garantiza una transición fluida, automatizando los flujos de trabajo y definiendo claramente los roles, para que tu equipo y tus clientes estén perfectamente alineados desde el primer día.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Manténgase al tanto del proceso de implementación del cliente con paneles de (elaboración de) informes y campos personalizados

Designa claramente la propiedad y establece fechas límite específicas para cada fase de la implementación

Mantén la coherencia de los procesos guardando y reutilizando flujos de trabajo de traspaso personalizados

🔑 Ideal para: Equipos de ventas, de intento correcto y de servicio dedicados a ofrecer una incorporación y una implementación posventa fluidas y eficientes en diversas herramientas y departamentos.

6. Plantilla de registro de llamadas de Asana

¿Alguna vez te has encontrado intentando descifrar notas de llamadas escritas apresuradamente en un trozo de papel suelto o, peor aún, perdiéndolas por completo? La plantilla de registro de llamadas de Asana es la respuesta.

Este marco reutilizable proporciona coherencia en todos los registros de llamadas, lo que reduce significativamente el trabajo inicial necesario para cada interacción.

¿Lo mejor? Crear un registro de llamadas digital editable dentro de una herramienta de gestión de proyectos como Asana elimina el riesgo de extraviar o malinterpretar las notas, ya que proporciona un contexto inmediato sobre el propósito de la llamada, los siguientes pasos y los detalles específicos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Fortalezca las relaciones con los clientes revisando los registros de llamadas anteriores para comprender mejor sus necesidades comunes y anticiparse a sus requisitos futuros

Identifique los elementos que requieren acción inmediata directamente desde las llamadas

Adjunta documentos relevantes (como documentos de Google o Hojas de cálculo de Google) directamente a las notas de llamadas

🔑 Ideal para: Equipos de ventas, soporte al cliente, gestores de cuentas y cualquier persona que necesite un enfoque digital estructurado para registrar, realizar un seguimiento y analizar las interacciones con los clientes con el fin de mejorar las prácticas de CRM y obtener información sobre el rendimiento del equipo.

Limitaciones de las plantillas de Asana CRM

Aunque las plantillas de CRM de Asana ayudan a organizar los flujos de trabajo y mejorar la visibilidad, no sustituyen por completo a los sistemas de CRM a gran escala. Hay diferencias reales que hay que tener en cuenta, especialmente si tu equipo gestiona grandes volúmenes o realiza un seguimiento avanzado de las ventas.

Sin puntuación de clientes potenciales nativa : Asana carece de una función integrada de puntuación de clientes potenciales, lo que requiere el seguimiento manual de métricas como los niveles de compromiso y el potencial de los acuerdos a través de campos personalizados. Este enfoque es significativamente menos eficiente en comparación con las herramientas de puntuación automatizadas que se encuentran en : Asana carece de una función integrada de puntuación de clientes potenciales, lo que requiere el seguimiento manual de métricas como los niveles de compromiso y el potencial de los acuerdos a través de campos personalizados. Este enfoque es significativamente menos eficiente en comparación con las herramientas de puntuación automatizadas que se encuentran en soluciones CRM especializadas

Gestión de contactos limitada : Asana no está diseñada para almacenar grandes volúmenes de datos de contacto. Puedes realizar un seguimiento de los nombres y la información básica de los clientes, pero no hay una base de datos de contactos estructurada con historial, preferencias o registros de comunicación multicanal

Sin integración de correo electrónico incorporada : Asana no ofrece sincronización de correo electrónico nativa para enviar o recibir mensajes dentro de la plataforma. Sin complementos, acabarás cambiando entre Asana y herramientas como Microsoft Outlook o Gmail para gestionar la comunicación

La elaboración de informes no es específica del CRM: los paneles de informes de Asana están diseñados para un uso general. No ofrecen análisis centrados en las ventas, como embudos de conversión, informes de previsión o seguimiento de la velocidad de las transacciones sin una personalización exhaustiva

15 alternativas gratis a las plantillas de CRM de Asana

Por supuesto, plataformas como Asana ofrecen una base sólida, pero para aquellos que buscan un conjunto aún más amplio de herramientas de productividad y funciones CRM más integradas, alternativas como ClickUp, la app todo para el trabajo, son una mejor opción.

La solución CRM de ClickUp reúne todas tus operaciones de ventas en un entorno de trabajo personalizable, con seguimiento del proceso de ventas, comunicación, automatización, paneles y documentación.

Gracias al ClickUp Brain integrado , los agentes de IA predefinidos y más de 50 widgets para el panel, te permite realizar un seguimiento de los acuerdos, analizar el rendimiento y coordinar los equipos sin cambiar de herramienta.

Aprenda a crear plantillas personalizadas en ClickUp:

1. Plantilla CRM sencilla de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza tus contactos y realiza un seguimiento del progreso de tu equipo de ventas con la plantilla de CRM simple de ClickUp

Gestionar las relaciones no tiene por qué ser complicado. La plantilla CRM simple de ClickUp se centra en lo esencial: datos de contacto, seguimiento del estado y historial de actividades.

Ideal para autónomos y equipos pequeños, esta solución optimizada mantiene todo ordenado y gestionable sin abrumar a los usuarios con funciones innecesarias.

Los clientes potenciales se pueden actualizar a través de un flujo de trabajo Kanban, filtrarse por estado (Nuevo, Contactado, Seguimiento, Cerrado) y realizar un seguimiento mediante listas de control y etiquetas. A pesar de su simplicidad, la plantilla es compatible con la visualización del progreso, las fechas límite y las integraciones.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Capture toda la información de contacto esencial en una sola vista

Realice un seguimiento de los clientes potenciales con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar

Mantenga notas de contacto y cronogramas para una visibilidad contextual

Establece recordatorios y automatiza los seguimientos

🔑 Ideal para: Equipos que desean un CRM fácil de usar para principiantes dentro de un entorno de gestión de tareas sin una configuración complicada.

Esto es lo que Katrina Julia, creadora y directora ejecutiva de FIT Life Creation, opina sobre el uso de ClickUp:

¡ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, paneles, CRM y escalado que he encontrado! Me ha ayudado a ahorrar cientos, incluso miles, de horas, a priorizar y centrarme en el desarrollo empresarial en procesos de entre 500 000 y millones de dólares al día. Ahora estamos pasando a realizar un seguimiento de las conversiones y los resultados. ¡Me encanta ClickUp!

¡ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, paneles, CRM y escalabilidad que he encontrado! Me ha ayudado a ahorrar cientos, incluso miles, de horas, a priorizar y centrarme en el desarrollo empresarial en procesos que generan entre 500 000 y millones de dólares al día. Ahora estamos pasando a realizar un seguimiento de las conversiones y los resultados. ¡Me encanta ClickUp!

2. Plantilla avanzada de CRM de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestione las relaciones con los clientes durante todo el ciclo con la plantilla CRM de ClickUp

La plantilla avanzada de CRM de ClickUp ofrece una solución completa para cada fase de la interacción con los clientes, desde la prospección hasta la renovación. Con 22 estados personalizados, rótulos de prioridad, integración con el correo electrónico y carpetas de tareas específicas para cada cliente, te ofrece una panorámica de alta definición de tu maquinaria de ventas.

Con puntuación de clientes potenciales, registros de contactos y flujos de trabajo listos para la automatización, esta plantilla no solo almacena datos, sino que los transforma en acciones diarias.

Los equipos de ventas pueden segmentar clientes potenciales, asignar seguimientos, realizar un seguimiento del historial de reuniones y generar cronogramas de acuerdos, todo desde un entorno de trabajo centralizado.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Almacena y gestiona datos detallados de los clientes utilizando campos personalizados como «Sector» y «Título»

Realice un seguimiento de los acuerdos por estado en las vistas Proceso de ventas, Lista y Asignaciones

Automatice recordatorios, correos electrónicos y próximas acciones utilizando flujos de trabajo integrados

Asigna tareas y supervisa la propiedad a lo largo del proceso de ventas

🔑 Ideal para: Equipos de ventas y marketing que buscan un CRM estructurado pero flexible que se integre en su sistema de gestión de tareas existente.

3. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de los clientes potenciales y las previsiones de ventas con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp

La plantilla de canalización de ventas de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos a gestionar cada fase de su ciclo de ventas con claridad y control.

Con 30 estados, la función de arrastrar y soltar y vistas estructuradas como POE de ventas y vista Equipo, simplifica el seguimiento del proceso de ventas y mantiene a tu equipo centrado en avanzar en los acuerdos.

La plantilla utiliza una combinación de vistas de lista, tableros Kanban y paneles para realizar el seguimiento de la generación de clientes potenciales, la cualificación, las propuestas y las conversiones. También cuenta con registro de correos electrónicos y desencadenantes de automatización para mantener el impulso en todas las fases del embudo.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los acuerdos de principio a fin con estados codificados por colores

Establece tareas automáticas para seguimientos y envíos de propuestas

Calcula los ingresos potenciales y la tasa de cierre con paneles

Optimice los cronogramas de conversión con el análisis integrado del proceso de ventas

🔑 Ideal para: Equipos de ventas que desean un sistema de canalización adaptable y de alta visibilidad con herramientas integradas de gestión de tareas y seguimiento de clientes potenciales.

📮 ClickUp Insight: Según nuestra encuesta, casi el 88 % de los líderes siguen dependiendo de registros manuales, paneles o reuniones para obtener información actualizada. ¿El coste? Pérdida de tiempo, cambios de contexto y, a menudo, información desactualizada. Cuanta más energía dedique a buscar actualizaciones, menos tendrá para actuar en consecuencia. Los agentes de piloto automático de ClickUp, disponibles en listas y chats, muestran al instante los cambios de estado y los hilos de discusión críticos. Ya no tendrás que pedir a tu equipo que te envíe «actualizaciones rápidas». 👀 💫 Resultados reales: Pigment mejoró la eficiencia de la comunicación de su equipo en un 20 % con ClickUp, lo que permitió que los equipos estuvieran mejor conectados y alineados.

4. Plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Coordine a los ejecutivos de cuentas y a los representantes de desarrollo empresarial con la plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp

La plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp lleva la organización del proceso un paso más allá con una lógica de procesos integrada y KPI específicos para cada fase.

Está estructurada para ayudar a los ejecutivos de cuentas (AE) y a los representantes de desarrollo empresarial (BDR) a colaborar en las fases de los acuerdos sin perder visibilidad.

Con 25 estados, 18 campos personalizados, incluidos Ingresos de la empresa y Número de empleados, y compatibilidad con automatización, proporciona un potente sistema para realizar un seguimiento de los clientes potenciales desde el contacto inicial hasta el cierre.

Incluye vistas personalizadas para representantes individuales, informes de antigüedad de acuerdos e indicadores de cuellos de botella. Las notificaciones y automatizaciones mantienen a los equipos alineados y a los clientes potenciales comprometidos en cada paso.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Asigne oportunidades a los AE y BDR con todo el contexto de la operación

Mantén al equipo alineado con la automatización integrada y las vistas compartidas

Realiza un seguimiento del rendimiento de los representantes con métricas de carga de trabajo individuales a través de la vista Equipo

Cree protocolos de escalado y alertas de cierre

🔑 Ideal para: Equipos de ventas de tamaño mediano a grande que requieren una gestión estructurada del proceso de ventas con roles claros y visibilidad compartida entre los miembros del equipo.

💡 Consejo profesional: Crea un modelo personalizado de puntuación de clientes potenciales basado en datos reales de cierre, no solo en formularios rellenados. Comportamientos como visitar páginas de precios o asistir a demostraciones pueden tener más peso que acciones genéricas, como abrir correos electrónicos.

5. Plantilla de CRM para equipos de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de los clientes potenciales y las interacciones con los clientes con la plantilla de CRM para equipos de ventas de ClickUp

La plantilla ClickUp Sales CRM ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados, realizar un seguimiento del rendimiento y gestionar todas las conversaciones con los clientes. Es compatible con todo el embudo de ventas, desde el primer contacto hasta la conversión, con análisis y automatización integrados para ahorrar tiempo.

La plantilla cuenta con herramientas para el seguimiento de cuentas, notas de clientes, asignación de tareas y cronogramas de acuerdos, todo ello integrado en un panel interactivo.

Además, obtienes personalización del proceso de ventas, programación de comunicaciones y seguimientos por correo electrónico directamente desde ClickUp, lo que lo convierte en un entorno de trabajo verdaderamente integral para las operaciones de ventas modernas.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Gestiona conversaciones y acuerdos en fases personalizadas del proceso

Supervisa la actividad del equipo con las vistas Tablero, Lista y Resumen

Integración con Slack, correo electrónico y otras herramientas de ventas

Acceda al historial de acuerdos y a la comunicación con los clientes en un solo lugar

🔑 Ideal para: Equipos de ventas que necesitan un CRM escalable y fácil de usar para gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones y mejorar la toma de decisiones mediante información basada en datos.

6. Plantilla de hub de clientes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona el trabajo y las relaciones con los clientes con la plantilla Hub de clientes de ClickUp

La plantilla ClickUp Client Hub combina una gestión de proyectos ligera con la funcionalidad CRM, proporcionando a los equipos que tratan con los clientes una plataforma centralizada para realizar el seguimiento de la comunicación, los entregables y las tareas en curso.

Sirve como hub centralizado para todos los datos de los clientes, incluyendo notas de reuniones, historial de cuentas, actualizaciones de facturación y contactos clave.

Su estructura intuitiva permite una rápida recuperación, una fácil documentación y una colaboración interna fluida. Esta plantilla de hub es muy útil para agencias, equipos jurídicos o consultoras que gestionan relaciones de alto valor y requieren transparencia en todos los puntos de contacto.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Organice los proyectos y las comunicaciones de los clientes en un entorno de trabajo unificado

Automatice las actualizaciones rutinarias, la transferencia de tareas y los recordatorios

Realice un seguimiento de los entregables con actualizaciones detalladas del estado a lo largo del ciclo de vida del cliente

Mantén la visibilidad entre los colaboradores internos y externos

🔑 Ideal para: Agencias, consultores o gestores de cuentas que desean un entorno de trabajo centralizado para gestionar tanto la ejecución de proyectos como los flujos de trabajo de las relaciones con los clientes.

7. Plantilla de hub de cuentas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de los clientes y de la información sobre las relaciones con la plantilla de hub de cuentas de ClickUp

La plantilla ClickUp Account Hub ofrece una panorámica completa de las cuentas estratégicas de los clientes y es compatible con la planificación de cuentas, la detección de oportunidades y los flujos de trabajo de renovación.

Los usuarios pueden asignar gestores de cuentas, registrar interacciones anteriores y crear rutas de ventas adicionales, todo ello a través de paneles personalizables.

Con siete estados, campos personalizados como Valor total del contrato (TCV) y Opinión del cliente, y automatizaciones integradas, la plantilla ayuda a los equipos a centralizar los datos de las cuentas, supervisar los puntos de contacto y adelantarse a los seguimientos importantes.

Tanto si realizas el seguimiento de relaciones a nivel corporativo como de clientes de startups, esta plantilla garantiza que los datos permanezcan organizados y el rendimiento sea medible.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Gestiona las actualizaciones del estado de las cuentas mediante fases visuales sencillas

Organice hitos clave, reuniones y condiciones de renovación

Alinea la estrategia de cuentas con las metas de marketing y de productos

Automatice las actualizaciones y recordatorios habituales con tres flujos de trabajo inteligentes

🔑 Ideal para: Gestores de cuentas o equipos de servicio que necesitan un sistema sencillo para realizar el seguimiento de la información de los clientes, mantener la visibilidad y gestionar las relaciones diarias con los clientes.

💡 Consejo profesional: Añade un panel como vista para realizar un seguimiento de las metas, detectar tendencias y mantener a tu equipo alineado, todo en un espacio personalizable.

8. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Guíe a los nuevos clientes con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp ayuda a los equipos a crear experiencias de incorporación de clientes fluidas y repetibles sin el caos de los pasos dispersos.

Permite a los equipos desarrollar programas de formación, listas de control de bienvenida, tutoriales de la plataforma y realizar un seguimiento de los progresos

Cada tarea está vinculada a resultados claros, mientras que las integraciones con herramientas de correo electrónico y soporte facilitan una comunicación fluida. Los gestores de incorporación también pueden supervisar el tiempo dedicado a cada cliente, los KPI de intentos correctos y los comentarios para futuras mejoras.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Correlacione cada paso del proceso con cronogramas de incorporación personalizados

Recopila datos de los clientes a través de formularios de registro y campos personalizados

Organice a los clientes en diferentes paquetes de servicios con la vista Por paquete de servicios

Supervise la satisfacción y el compromiso de los clientes en tiempo real mediante cuestionarios de opinión

Realice un seguimiento del progreso de la incorporación a través de seis fases detalladas de estado

🔑 Ideal para: Gestores de éxito de clientes, equipos de incorporación y startups de SaaS que desean ofrecer una experiencia de incorporación personalizada y medir el compromiso en cada punto de contacto.

9. Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de las cuentas clave y las renovaciones con la plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

La plantilla de gestión de cuentas de ClickUp ayuda a las empresas a mantenerse organizadas mientras gestionan clientes de alto valor con una vista completa del ciclo de vida de las cuentas estratégicas.

Con vistas integradas como Cuentas prioritarias, En riesgo y Guía de intentos correctos con el cliente, esta plantilla te permite centralizar los datos de los clientes y evitar que se pierdan las cuentas más importantes.

Cada perfil de cuenta incluye registros de reuniones, contratos, tareas pendientes y documentos asociados. Esta fuente centralizada de información ayuda a fortalecer las relaciones y a generar valor a largo plazo. Los paneles integrados destacan la contribución a los ingresos, el riesgo de renovación y los factores que impulsan la satisfacción.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las fechas de renovación, la información de contacto y la interacción con campos personalizados como Interacción por correo electrónico y Fecha de cierre

Detecta oportunidades de ventas adicionales mediante vistas de puntuación personalizadas

Coordínese con los equipos de marketing y productos en función de los comentarios de las cuentas

Acceda a vistas críticas como En riesgo y Cuentas prioritarias para tomar decisiones rápidas

🔑 Ideal para: Equipos de éxito del cliente, gestores de cuentas y equipos de ventas de grandes empresas que necesitan supervisar el estado de los clientes, evitar la pérdida de clientes y mantener los datos de los clientes accesibles para todo el equipo.

10. Pasos de ClickUp para crear una plantilla de embudo de ventas

Obtenga plantillas gratis Crea embudos estructurados con la plantilla «Pasos para crear un embudo de ventas» de ClickUp

Planificar un embudo de ventas eficaz requiere claridad y dirección. La plantilla Pasos para crear un embudo de ventas de ClickUp guía a los equipos a través de cada fase del embudo, desde la concienciación hasta la retención, correlacionando las actividades, el contenido y los mensajes clave para cada fase.

Cada sección se divide en metas rastreables y puntos de control de conversión. La plantilla incluso ayuda a los equipos de ventas y marketing a colaborar de manera más eficaz, reduciendo la descoordinación y mejorando la calidad de los clientes potenciales a través de estrategias de nutrición más específicas y eficaces.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Visualice todo el embudo de ventas con las vistas Lista, Gantt y Tablero

Asigna tareas para el contenido, la divulgación y el seguimiento en cada fase

Conecta tareas, planes de divulgación y contenido de campañas

Mejora la colaboración con subtareas, prioridades, comentarios y automatización integrados

🔑 Ideal para: Líderes de ventas, especialistas en marketing y fundadores que diseñan estrategias de ventas escalables y buscan realizar un seguimiento de los clientes potenciales, los esfuerzos de contenido y el rendimiento de la conversión en un único sistema.

💡 Consejo profesional: Trate su CRM como la única fuente de información veraz enlazando todas las comunicaciones, documentos y decisiones clave directamente a los registros de contacto. Esto mantiene a todo su equipo alineado y elimina el caos de la información dispersa en múltiples herramientas.

11. Plantilla de plan de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén el foco en tus metas con la plantilla de plan de ventas de ClickUp

La plantilla de plan de ventas de ClickUp ayuda a los equipos a definir metas de ventas claras, alinear estrategias y realizar un seguimiento del rendimiento sin complicaciones. Describe los objetivos estratégicos, las tácticas de ventas, la planificación territorial y las metas trimestrales en un documento estructurado.

Creada como una plantilla de lista lista para usar, ofrece vistas estructuradas como Cronograma, Gantt y Componentes del plan de ventas, lo que garantiza que tu equipo siempre sepa qué es lo siguiente y cómo se relaciona con los objetivos generales.

La plantilla también es compatible con el seguimiento del rendimiento y la alineación interfuncional. Puedes crear vistas para diferentes líneas de productos, canales de ventas o equipos.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Analiza el progreso y perfecciona la estrategia a través de paneles para coordinar las metas con el marketing y las operaciones

Realiza un seguimiento del progreso de cada estrategia de CRM utilizando las vistas Gantt y Calendario

Colabora con los miembros del equipo mediante subtareas y asignaciones

Utilice resúmenes de proyectos para supervisar el rendimiento y cambiar de rumbo rápidamente cuando sea necesario

🔑 Ideal para: Gerentes de ventas, directores y ejecutivos que planifican un crecimiento estructurado que alinea equipos, cronogramas y entregables dentro de un único entorno de trabajo CRM colaborativo.

12. Plantilla de informes de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento del rendimiento y la información con la plantilla de informes de ventas de ClickUp

Analizar las tendencias de rendimiento y comunicarlas de forma eficaz es fundamental para el intento correcto de ventas. La plantilla de informes de ventas de ClickUp tiene diseños predefinidos para la elaboración de informes de rendimiento de ventas diarios, semanales o mensuales.

Los gráficos, las tablas y los campos dinámicos ayudan a visualizar el progreso y a destacar los indicadores clave de rendimiento (KPI).

Tanto si mides las tasas de conversión, realizas el seguimiento del rendimiento de los representantes o revisas las tendencias de ganancias y pérdidas, esta plantilla transforma los datos sin procesar en resúmenes convincentes y listos para los ejecutivos

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las regiones, los logros, los trimestres y mucho más utilizando campos personalizados como Trimestre de ventas y Región de ventas

Acceda a múltiples vistas para elaborar informes por año, mes o tipo de producto/servicio

Destaca los KPI como la tasa de éxito, la velocidad del proceso de ventas y los ingresos

Mejora la colaboración entre departamentos con paneles y cronogramas estructurados

🔑 Ideal para: analistas de ventas, gerentes y equipos de operaciones que elaboran informes sobre el rendimiento y buscan crear informes de ventas coherentes y respaldados por datos en diferentes ciclos y equipos.

🔎 ¿Sabías que...? Se ha producido un aumento significativo de las plataformas CRM móviles, y las empresas que las utilizan han experimentado un crecimiento del 150 % en el cumplimiento de sus objetivos de ventas.

13. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento del rendimiento y la actividad del canal de ventas con la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Las actividades diarias de ventas requieren una supervisión constante, especialmente en entornos dinámicos. La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp supervisa los datos de ventas desde todos los ángulos: por producto, por equipo y a lo largo del tiempo.

Vistas como Volumen de ventas por mes y Estado de las ventas por producto facilitan el control de su cartera de proyectos, al tiempo que mantienen los datos limpios, actualizados y visualmente atractivos.

La plantilla incluye registros de llamadas, etiquetas de estado, notas sobre acuerdos y acciones con marca de tiempo para una trazabilidad completa. Los equipos pueden personalizar los campos para alinearlos con los datos de CRM, crear alertas para seguimientos y visualizar métricas de rendimiento diario a través de gráficos o widgets.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los costes unitarios, las devoluciones, los envíos y los márgenes de beneficio con campos personalizados como Gastos de envío y Objetivo de beneficio

Identifique rápidamente los abandonos y los retrasos en los procesos

Registra y supervisa las acciones diarias del equipo de ventas con marcas de tiempo

Analice las tendencias y los pedidos de los clientes sin cambiar de herramienta

🔑 Ideal para: Equipos de ventas internos, gerentes de SDR y equipos que buscan visibilidad del flujo de trabajo y, al mismo tiempo, gestionar el rendimiento individual y del equipo, medir los resultados y optimizar los esfuerzos de ventas con un seguimiento basado en datos.

14. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimice la comunicación con la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp

Cada llamada tiene valor, si se registra correctamente. La plantilla de llamadas de ventas de ClickUp permite a los representantes registrar los resultados de las conversaciones, adjuntar notas de las llamadas y establecer acciones de seguimiento. Los campos personalizados para los contactos y las fechas de las llamadas mantienen todo el proceso de CRM claro, responsable y fácil de seguir, para que ningún cliente potencial se enfríe.

Las llamadas se pueden clasificar por finalidad (introducción, demostración, negociación) y enlazarse a acuerdos o contactos. Tener estos datos estructurados significa un mejor coaching, menos repeticiones y un movimiento más rápido a través del embudo

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Obtenga una panorámica de sus llamadas de ventas y realice un seguimiento del progreso con la Vista de resumen

Realiza un seguimiento de las llamadas del equipo de ventas por estado con flujos de trabajo estructurados y registros de llamadas

Almacene datos de contacto, notas de llamadas y calendarios de seguimiento en un solo lugar

Asigna seguimientos y gestiona los resultados con estados personalizados

Organice su divulgación utilizando vistas creadas para ofrecer visibilidad e impulso

🔑 Ideal para: Representantes de desarrollo de ventas, equipos de salida y formadores que analizan datos de llamadas y desean realizar un seguimiento de sus esfuerzos de divulgación, organizar seguimientos y mejorar los resultados de cada llamada de cliente.

💡 Consejo profesional: Para construir relaciones duraderas con los clientes es fundamental contar con un ciclo de CRM optimizado. Sigue estos pasos esenciales para convertir a los clientes potenciales en fieles defensores: Identifica clientes potenciales: localiza a los clientes potenciales que se ajustan a tu perfil ideal ✅

Califica los clientes potenciales: determina cuáles están realmente listos y tienen más probabilidades de convertirse en clientes ✅

Cultiva los clientes potenciales: establece una buena relación y ofrece valor hasta que estén listos para comprar ✅

Cierre acuerdos: guíe a los clientes potenciales a través de las fases finales hasta una conversión correcta ✅

Proporcione soporte al cliente: Ofrezca un servicio excepcional después de la compra para fomentar la lealtad y la recomendación. ✅

15. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estructura tu flujo de trabajo del equipo de ventas con la plantilla de proceso de ventas de ClickUp

La plantilla del proceso de ventas de ClickUp organiza cada fase del ciclo de ventas en un único diseño basado en tareas que describe paso a paso tu proceso de ventas, desde la calificación de los clientes potenciales hasta el cierre.

Organiza las actividades en estados y campos personalizados, con flujos de trabajo visuales que facilitan el seguimiento del rendimiento y la colaboración entre los distintos roles.

Cada fase cuenta con listas de control de tareas, puntos de aprobación y enlaces a recursos para facilitar una gestión eficiente del flujo de trabajo. Esto ayuda a incorporar nuevos representantes más rápidamente y mantiene a los veteranos alineados con los cambios estratégicos.

Las automatizaciones agilizan aún más las tareas comunes, como los seguimientos y las actualizaciones de estado.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Divida las fases del equipo de ventas en tareas detalladas con responsabilidad asignada a cada persona

Utiliza las vistas Gantt, Tablero y Calendario para realizar el seguimiento de los cronogramas y los seguimientos

Almacena información de contacto, correos electrónicos, puntuaciones de clientes potenciales y registros de llamadas con campos personalizados

Identifica los cuellos de botella en el proceso y revisa el progreso de las tareas en un solo panel

🔑 Ideal para: Jefes de ventas, especialistas en capacitación y equipos que crean flujos de trabajo escalables para estandarizar su proceso de ventas y aportar claridad a cada fase del proceso, desde el descubrimiento hasta el cierre.

Optimice su canal de ventas con ClickUp

Si gestionas varias herramientas para CRM, actualizaciones de proyectos, elaboración de informes y comunicación con los clientes, estás perdiendo tiempo. Mientras que Asana ofrece plantillas CRM que constituyen un buen punto de partida, ClickUp proporciona una plataforma única para gestionar todos los aspectos de tu equipo de ventas.

Tanto si está empezando desde cero como si desea mejorar su configuración actual, ClickUp le ayuda a cerrar acuerdos, retener clientes y ampliar su motor de ingresos.

Automatice las tareas repetitivas, asigne clientes potenciales, realice un seguimiento de las fases de los acuerdos y supervise el rendimiento desde paneles personalizables. De este modo, todos los flujos de trabajo, todos los contactos y todas las ventas se encuentran en un solo lugar.

Empieza gratis hoy mismo y descubre cómo ClickUp hace maravillas en la gestión de tu CRM