Plantillas gratuitas de términos y condiciones para sitios web, apps y servicios

Pasar por alto las condiciones y las condiciones puede no parecer gran cosa, hasta que te encuentras en medio de un desacuerdo sin ninguna protección legal.

Desde retrasos en los pagos hasta el uso indebido de contenido, se expone a riesgos legales y financieros que podrían haberse evitado con un simple acuerdo. Tanto si está creando una plataforma SaaS, gestionando un sitio web de comercio electrónico o lanzando una aplicación móvil, realizar un ajuste desde el principio en unos términos claros y legalmente vinculantes protege a ambas partes.

Pero redactar un documento legal completo no es precisamente la tarea marcada como favorita por un fundador.

Ahí es donde entran en juego nuestras plantillas gratuitas de términos y condiciones: fáciles de usar, totalmente personalizables y conformes con la legislación aplicable. Tú te encargas de tu empresa. Deja que estas plantillas se ocupen de los aburridos asuntos legales. Entonces, vamos a ello.

🧠 Dato curioso: En Estados Unidos, solo uno de cada cinco consumidores lee detenidamente la política de privacidad de una empresa o un servicio antes de aceptarla.

¿Qué son las plantillas de términos y condiciones?*

*una plantilla de términos y condiciones es un documento legal prediseñado que describe las normas que deben seguir los usuarios al acceder a un sitio web, una aplicación o un servicio digital. Ayuda a definir el comportamiento esperado del usuario, establece un límite a la responsabilidad de la empresa y explica los derechos y responsabilidades de ambas partes

Si ofrece software o apps para descargar, esto puede incluir un acuerdo de licencia de usuario final (EULA).

Estas plantillas suelen incluir secciones sobre propiedad intelectual, condiciones de pago, contenido generado por los usuarios, proceso de creación de cuentas, cláusula de rescisión y legislación aplicable

El uso de una plantilla le garantiza que no se le escape ninguna cláusula exigida por la ley, a la vez que le ahorra tiempo y dinero en contratar asistencia jurídica.

Las plantillas de ClickUp están diseñadas para cumplir con las leyes de privacidad de datos y otras normativas pertinentes, dependiendo de su sector o de la región en la que opere. También puede realizar edición en estas plantillas para adaptarlas a su producto o servicio sin dejar de cumplir con la normativa.

💡 Consejo profesional: Incluya una cláusula para las disposiciones restantes, de modo que el resto del acuerdo siga siendo válido si una parte se invalida.

Más de 20 plantillas de términos y condiciones

Si desea ahorrar tiempo y cumplir con la legislación, una plantilla de acuerdo de términos y condiciones personalizado y lista para usar puede marcar la diferencia.

A continuación, te presentamos una selección de ClickUp, la app para todo el trabajo, y otras plataformas que te ayudarán a crear términos que resistan cualquier escrutinio.

1. Plantilla de condiciones de servicio de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Construya una base jurídica sólida con la plantilla de condiciones de servicio de ClickUp, lista para personalizar

La plantilla de condiciones de servicio de ClickUp proporciona una estructura lista para edición que incluye secciones esenciales, como el alcance del servicio, los límites, las leyes aplicables, las exenciones de responsabilidad y los derechos de los usuarios.

Diseñada para adaptarse a empresas basadas en productos o servicios, esta plantilla ofrece compatibilidad legal sin necesidad de amplios conocimientos jurídicos. También le ayuda a comprender la extensión máxima permitida por el contrato legal.

Integrado en ClickUp Documento, se integra con las funciones de seguimiento de proyectos, por lo que puede asignar actualizaciones, colaborar con su equipo e incluso automatizar la publicación en todas sus plataformas.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Cubra todas las secciones esenciales para los acuerdos de servicio orientados al público

Incluya lenguaje jurídico editado adecuado para múltiples sectores

Proporciona compatibilidad con la transparencia del cliente y la aplicación de las políticas de la plataforma

Acceda a las indicaciones integradas para la cláusula de preaviso y rescisión

🔑 Ideal para: equipos SaaS, agencias o fundadores independientes que estén creando su primera página de condiciones.

Esto es lo que Siobhan Wheelan, capital y ClickUp Consultant certificada en SDW Consultant, dijo sobre el uso de ClickUp:

ClickUp ha transformado la forma de trabajar de nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que alinea a nuestro equipo y garantiza que nos mantengamos centrados en nuestros objetivos. El uso de plantillas, automatizaciones y la correcta configuración de nuestros flujos de trabajo ha supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.

2. Plantilla de acuerdo de servicio genérico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Defina los términos del servicio y las cláusulas de pago con la plantilla de acuerdo de servicio genérico de ClickUp

La plantilla de acuerdo de servicio genérico de ClickUp le ayuda a redactar un contrato legalmente vinculante que describe los servicios, los cronogramas de entrega y las condiciones de pago. Se conecta directamente con las tareas, las metas y los recordatorios, por lo que todo mantiene la visibilidad y se puede rendir cuentas.

Esta plantilla de contrato de servicios es perfecta para crear condiciones que se adapten a su empresa, ya sea un proyecto o trabajo recurrente.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Utilice tablas para correlacionar los servicios, los cronogramas y las responsabilidades

Asigne la propiedad a las secciones utilizando Campos personalizados y tareas

Cubra los cronogramas, la compensación, los entregables y la confidencialidad

Incluya cláusulas editables para la resolución de disputas o la rescisión

Proporciona una estructura para describir los rols y responsabilidades, detallar las cláusulas de confidencialidad y definir el proceso de resolución de disputas

Sirve como acuerdo marco reutilizable que puede duplicar y adaptar para cada nuevo cliente

🔑 Ideal para: autónomos, consultores y agencias que gestionan contratos de servicios en varias fases.

📚 Lea también: Cómo redactar un contrato de servicios: proteja su empresa y gánese la confianza de sus clientes (+ plantillas gratuitas)

3. Plantilla de carta de acuerdo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establezca claramente las expectativas del proyecto con la plantilla de carta de acuerdo de ClickUp

La plantilla de carta de acuerdo de ClickUp proporciona un documento limpio y editable para describir el alcance del trabajo, los rols, los honorarios y las condiciones de un acuerdo entre dos partes. Es perfecta para acuerdos o asociaciones a corto plazo que aún requieren claridad y certeza legal.

La plantilla es concisa, pero incluye lo esencial: alcance del trabajo, duración, pago y expectativas mutuas. También incluye notas prácticas para guiar a los usuarios en la redacción de términos claros, desde las condiciones de pago hasta las responsabilidades e incluso las cláusulas de rescisión.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Describa las expectativas línea por línea con una estructura integrada

Mantenga todas las fases del acuerdo sincronizadas utilizando actualizaciones de estado

Formalice los acuerdos verbales en un documento claro y accesible

Establezca responsabilidades mutuas en proyectos a corto plazo o informales

Recopile firmas digitales fácilmente a través de integraciones y realice un seguimiento de las revisiones de los acuerdos y el historial de aprobaciones

🔑 Ideal para: Profesionales creativos, consultores, pequeñas asociaciones, autónomos o equipos que trabajan en proyectos de alcance fijo con clientes externos

🎥 Ver: Cómo utilizar ClickUp como abogado:

💡Consejo profesional: Haga un recordatorio a los usuarios de que son los únicos responsables de las actividades realizadas con sus cuentas, especialmente cuando se trata del acceso a datos o la facturación. Especifique las actividades prohibidas, como el scraping, el spam o la ingeniería inversa, para evitar ambigüedades legales.

4. Plantilla de contrato para autónomos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Proteja sus proyectos como autónomo con términos y condiciones de pago claros gracias a la plantilla de contrato para autónomos de ClickUp

Los autónomos suelen trabajar con varios clientes, por lo que es fundamental contar con contratos herméticos. La plantilla de contrato para autónomos de ClickUp ayuda a los trabajadores independientes a asegurar su trabajo con acuerdos legalmente válidos y fáciles de edición.

Está diseñado para ser rápido: se carga en ClickUp Documento y se conecta al seguimiento de tareas, por lo que no tendrá que cambiar de herramienta al gestionar los entregables, los plazos o las condiciones de pago.

Esta plantilla divide el contrato en secciones editables para el alcance, las tarifas, los cronogramas, las cláusulas de rescisión y los términos de confidencialidad. Puede incluir a los clientes para que den su aprobación, asignar tareas para las actualizaciones del contrato y automatizar los recordatorios para garantizar la firma oportuna.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Incluya cronogramas de revisión y aprobación para evitar desviaciones del alcance

Establezca directrices claras sobre la propiedad, la edición y los plazos

Duplícalo fácilmente para cada compromiso en tu CRM para autónomos

Estructure el alcance del trabajo y los resultados con bloques de tareas

🔑 Ideal para: Diseñadores, desarrolladores, escritores y autónomos remotos que desean optimizar su incorporación al tiempo que protegen sus derechos.

5. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establezca claramente los términos, las tarifas y el alcance con la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

La plantilla del acuerdo de consultoría de ClickUp está diseñada para cubrir todos los detalles, desde la descripción de las responsabilidades y los resultados esperados hasta la definición de las condiciones de pago, las cláusulas de confidencialidad y las disposiciones de rescisión.

Al ser nativa de ClickUp, la plantilla ofrece un flujo de trabajo unificado: las revisiones de propuestas, las aprobaciones de contratos, el seguimiento de hito y la correspondencia con los clientes se realizan en un solo lugar. Resulta especialmente útil cuando el consultor opera de forma independiente, pero necesita documentación de nivel de corporación.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Documente términos de consultoría complejos con claridad y respaldo legal

Incorpore fácilmente los derechos de propiedad intelectual y los límites de responsabilidad

Centralice las aprobaciones entre consultores y clientes en un único entorno de trabajo de seguridad

Utilice tareas para desglosar los servicios, los cronogramas y los resultados esperados

🔑 Ideal para: Consultores, agencias y empresas de servicios profesionales que gestionan múltiples clientes y contratos de retención.

📚 Lea también: Tipos de contratos y cómo gestionarlos de forma eficiente

6. Plantilla de acuerdo de compraventa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de las condiciones de venta, los detalles de pago y la entrega en un solo lugar con la plantilla de acuerdo de compra y venta de ClickUp

Cuando las transacciones financieras implican bienes o servicios, es fundamental contar con un contrato de compraventa formalizado. La plantilla de contrato de compraventa de ClickUp está diseñada para empresas dinámicas que necesitan cerrar contratos rápidamente sin largas negociaciones legales.

Esta plantilla es perfecta para pedidos recurrentes, flujos de trabajo de adquisición o contratos entre proveedores y clientes, y ofrece compatibilidad con integraciones con herramientas financieras y de planificación de recursos empresariales (ERP).

Lo que distingue a esta herramienta es su capacidad para gestionar todo el flujo de trabajo, desde la definición de los términos del acuerdo hasta el seguimiento de los hitos de entrega posteriores a la firma, todo ello en una plataforma centralizada.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Formalice las condiciones de precios, las condiciones de envío y las políticas de devolución

Cree cronogramas y sincronizar los hitos de entrega con el resto de su canalización operativa

Utilice vistas de tareas para realizar un seguimiento de las fases del contrato y las aprobaciones del comprador y el vendedor

Proporcione registros de auditoría con firmas incrustadas e historial de versiones

Registre las condiciones de pago, los detalles del producto y la información del cliente en formatos reutilizables

🔑 Ideal para: equipos de ventas, proveedores de comercio electrónico y proveedores de servicios que gestionan transacciones de gran volumen o repetitivas.

7. Plantilla de contrato para contratistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cumpla con los contratos cuando contrate ayuda externa con la plantilla de acuerdo para contratistas de ClickUp

La plantilla de contrato para contratistas de ClickUp está diseñada para equipos que trabajan con frecuencia con autónomos o contratistas independientes. Lo que la hace destacar es cómo enlaza cada sección del contrato con pasos de ejecución reales dentro de su flujo de trabajo de ClickUp.

Utilice esta plantilla para definir claramente el alcance del trabajo, los plazos y las expectativas sin tener que alternar entre contratos y herramientas de proyecto. Puede asignar rols, crear indicadores de progreso y enlazar archivos del proyecto directamente a su acuerdo, lo que facilita la incorporación y reduce la probabilidad de disputas.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Mantenga los acuerdos legales y la entrega de proyectos en el mismo entorno de trabajo

Realice un seguimiento de las fases del contrato, desde el borrador hasta la firma, utilizando estados personalizados

Asigne plazos y entregables a los contratistas utilizando tareas

Almacene registros, comunicaciones y registros de pago en un panel visual

🔑 Ideal para: Empresas que contratan a profesionales autónomos o por contrato en varios departamentos.

📚 Lea también: Cómo gestionar eficazmente a los contratistas

8. Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cubra los rols, responsabilidades y protecciones legales con la plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

La plantilla de contrato de trabajo de ClickUp está diseñada para entornos de contratación dinámicos en los que la precisión y el cumplimiento son importantes. Desde la descripción de los roles del puesto hasta los detalles sobre el salario, las prestaciones y las expectativas de conducta, esta plantilla mantiene todo estructurado. Se sincroniza fácilmente con los paneles y los flujos de trabajo, lo que le permite gestionar los procesos de contratación junto con la redacción de contratos.

Las estrictas medidas de seguridad garantizan que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los documentos confidenciales.

Además, en el caso de los contenidos sujetos a las leyes de derechos de autor, puede gestionar fácilmente el permiso para garantizar que solo las personas autorizadas con permiso por escrito tengan acceso, protegiendo así su propiedad intelectual dentro de ClickUp.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Defina las condiciones de empleo y las expectativas de comportamiento en un solo documento

Colabora con los responsables de contratación utilizando los comentarios integrados en las tareas

Utilice paneles para realizar el seguimiento del estado de las revisiones en varios acuerdos

Guarda los acuerdos firmados junto con las listas de control para la incorporación de empleados

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y fundadores de startups que desean ampliar sus equipos con claridad jurídica.

9. Plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice actualizaciones claras de los contratos sin tener que reescribir todo el acuerdo con la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

Cuando los acuerdos originales necesitan cambios en las cláusulas, la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp viene al rescate. En lugar de redactar un documento completamente nuevo, puede utilizar esta plantilla para registrar, realizar un uso compartido y realizar un seguimiento rápido de cualquier actualización legal, manteniendo intacto su acuerdo original.

Desde insertar nuevas cláusulas hasta revisar términos obsoletos, esta plantilla le permite documentar los cambios con total transparencia. También podrá asignar tareas de revisión, realizar un seguimiento del historial de versiones y notificar a las partes interesadas, todo ello desde el mismo entorno de trabajo.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Mantenga los términos originales del contrato y marque los nuevos cambios

Realice un seguimiento del estado de las modificaciones con flujos de trabajo de tareas claros

Coordina las aprobaciones legales dentro del flujo de trabajo del proyecto

Haga referencia a los acuerdos originales con campos de documentos enlazados

🔑 Ideal para: Equipos jurídicos internos, administradores de contratos y gestores de proyectos que necesitan revisar acuerdos sin empezar desde cero.

🔎 ¿Sabías que...? ¡Los fundamentos del derecho contractual moderno no son tan modernos después de todo! Su rica historia se remonta a civilizaciones antiguas, con influencias significativas derivadas de los principios y filosofías jurídicas de la Antigua Grecia y Roma.

Utilice su voz para añadir cláusulas, busque en Internet el lenguaje jurídico que debe utilizar y asigne el trabajo de redacción y revisión a sus compañeros de trabajo, sin necesidad de utilizar las manos, esté donde esté, con Talk to Text

Obtenga información instantánea sobre las tendencias de gasto, realice una previsión de los gastos futuros y genere desgloses o resúmenes presupuestarios con solo una indicación

10. Plantilla de memorándum de acuerdo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Capture los términos de la negociación y realice un seguimiento de los acuerdos sin perder ningún detalle con la plantilla de memorándum de acuerdo de ClickUp

La plantilla de memorándum de acuerdo de ClickUp es ligera, concisa y perfecta para negociaciones previas al contrato, asociaciones con proveedores o aprobaciones internas de alto riesgo. A diferencia de los contratos completos, esta plantilla proporciona un lugar centralizado para acordar precios, entregables, cronogramas y responsabilidades clave.

La plantilla permite aprobaciones rápidas y la coordinación interna, y ofrece campos específicos para colaboradores, notas de confidencialidad y desgloses de compensaciones. También se integra con tarea de ClickUp, por lo que puede realizar seguimiento de las revisiones, establecer fechas de límite y gestionar la comunicación con todas las partes para mantener a los equipos coordinados sin largas demoras legales.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Destaque las partes interesadas, las fechas, la compensación y los términos del compromiso

Realice un seguimiento de cada cambio o aprobación con flujos de trabajo de tareas

Establezca recordatorios para firmas, revisiones y seguimientos

Organice los memorandos por fase del acuerdo utilizando etiquetas de estado

🔑 Ideal para: equipos de producción, inversores, directores de equipo de ventas y responsables de agencias que gestionan varias negociaciones a la vez.

11. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Revise los acuerdos legales sin pasar por alto ninguna cláusula con la plantilla de revisión de contratos de ClickUp

La plantilla de revisión de contratos de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos jurídicos, los gerentes y los clientes a realizar seguimiento, comentar y resolver los comentarios sobre los contratos antes de su ejecución. En lugar de señalar manualmente los problemas en documentos dispersos, obtienes una visión clara de lo que está pendiente, lo que está aprobado y quién es el único responsable del siguiente paso.

Esta plantilla incluye listas de control de aprobación, notas de revisión, secciones de señalización de riesgos y asignaciones de revisores, todo ello enlazado al acuerdo original. Además, utilice secciones específicas para almacenar los requisitos legales, marcar cláusulas y realizar un seguimiento del estado del contrato en las fases de cliente, interna y de ejecución.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Utilice cinco vistas predefinidas para gestionar los flujos de trabajo de los contratos

Centralice los comentarios y las aprobaciones de los contratos entre las partes interesadas

Destaque las cláusulas de riesgo, las inconsistencias y las alertas de cumplimiento

Pase los contratos del borrador a la ejecución en un espacio estructurado

🔑 Ideal para: equipos jurídicos, gestores de contratos o startups que amplían sus asociaciones B2B.

➡️ Más información: Las mejores aplicaciones de software para la gestión de contratos

12. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Proteja su propiedad con términos claros utilizando la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp proporciona un formato preestructurado que cubre los términos del contrato, los depósitos de seguridad, los calendarios de pago, las responsabilidades del inquilino y las políticas de uso de la propiedad. Esto facilita a los propietarios la definición de los términos, las responsabilidades y las condiciones del alquiler.

A diferencia de los PDF genéricos de alquiler, esta plantilla se integra con herramientas de programación, recordatorios periódicos y rastreadores de documentos, lo que ofrece a los administradores de propiedades una forma digital de gestionar los contratos de alquiler. Como resultado, simplifica la carga de trabajo y protege el interés tanto del propietario como del inquilino.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Establezca cronogramas para el cobro del alquiler, los depósitos y las renovaciones

Haz que los registros de los inquilinos y los detalles del contrato estén enlazados a un hub del proyecto

Guarde los acuerdos firmados para poder acceder a ellos rápidamente y cumplir con la normativa

Automatización de las alertas por vencimiento de contratos de arrendamiento o incumplimiento de normas

🔑 Ideal para propietarios, equipos inmobiliarios y administradores de propiedades en espacios de coworking que gestionan arrendamientos residenciales a corto o largo plazo.

13. Plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Redacte claramente los términos de colaboración con la plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp

¿Va a poner en marcha una nueva empresa con otra parte? La plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp le ayuda a sentar las bases para empresas conjuntas, alianzas comerciales o inversiones en uso compartido. Abarca todo, desde las contribuciones financieras hasta los rols de los socios y la resolución de conflictos.

Está diseñado para garantizar la claridad y la responsabilidad entre los socios, con herramientas integradas para el uso compartido de archivos, notificaciones y seguimiento de los plazos.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Defina claramente los rols de los socios, la distribución del capital y los derechos de decisión

Aborda las estrategias de salida, los términos de disolución y los procedimientos de resolución de disputas

Usa el uso compartido de edición y aprobaciones con seguridad con las partes interesadas

Guarda todos los acuerdos con socios y sus actualizaciones en un único entorno de trabajo

🔑 Ideal para: socios de empresa, cofundadores o agencias que se embarcan en proyectos de colaboración.

14. Plantilla de política de la empresa ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Centralice las normas internas con la plantilla de política de la empresa ClickUp

Todas las organizaciones necesitan un código de operaciones y comportamiento documentado. La plantilla de política de la empresa ClickUp ofrece a los equipos de RR. HH. y a los directivos un espacio específico para redactar, almacenar y gestionar las políticas internas. Se trata de una sencilla configuración basada en documentos que mantiene todos los detalles, desde las normas de comportamiento en el lugar de trabajo hasta las políticas de vacaciones, en un solo lugar.

Con esta plantilla de política de empresa cargada en ClickUp, puede asignar la propiedad de las diferentes secciones de la política, programar revisiones e incluso realizar un seguimiento del reconocimiento de los empleados.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Organice las expectativas del lugar de trabajo en un formato claro y profesional

Implemente actualizaciones en departamentos o equipos específicos fácilmente

Incluya hipervínculos a documentos legales externos o wikis de intranet

Cree una única fuente de información veraz para el cumplimiento normativo y la conducta

Las secciones están preetiquetadas para su personalización y control de versiones, lo que facilita su actualización a medida que evoluciona la cultura de la empresa o la legislación

🔑 Ideal para: responsables de RR. HH., directores de operaciones o fundadores que estén desarrollando la política y la estructura interna de su empresa

15. Plantilla de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Estandarice las operaciones con la plantilla del manual del empleado

La plantilla de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp consolida toda la documentación interna (políticas de asistencia, normas de vacaciones pagadas, directrices de uso de TI, protocolos de seguridad y procedimientos de escalamiento) en un único documento de referencia en tiempo real.

Estructurado en secciones con funciones de navegación rápida y asignación de tareas, funciona como un hub de conocimientos con función de búsqueda durante la incorporación, la formación y las auditorías.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Agrupa todas las políticas, procedimientos y manuales en un único entorno de trabajo

Asigne tareas de edición o cumplimiento a miembros específicos del equipo

Colabora en las actualizaciones utilizando los documentos y comentarios integrados

Establezca ciclos de revisión con recordatorios y notificaciones automáticas

🔑 Ideal para: directores de RR. HH., jefes de equipo y fundadores que formalizan procesos internos.

16. Plantilla de términos y condiciones para sitios web de Template. Net

La plantilla de términos y condiciones para sitios web de Template. Net ofrece un marco jurídico básico para empresas en línea, blogueros y plataformas digitales. Abarca elementos esenciales como la propiedad del contenido, el límite de responsabilidad, las actividades prohibidas y las cláusulas de jurisdicción, lo que le da a su sitio web credibilidad jurídica y claridad para los usuarios.

La plantilla es editable y se puede adaptar rápidamente a su modelo de empresa. Incluye secciones claras, obligaciones del usuario y ejemplos integrados para agilizar el cumplimiento sin costosas consultas legales.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Obtenga el consentimiento legalmente vinculante del usuario con una sección de reconocimiento integrada

Rellene previamente los campos de usuario, correo electrónico y fecha para ahorrar tiempo de administrador

Personalice cláusulas como responsabilidad, derechos de propiedad intelectual y normas de uso sin tener que aplicar formato desde cero

Publique o incruste al instante sin necesidad de rediseñar el diseño

🔑 Ideal para: propietarios de sitios web, productos SaaS y agencias que recopilan el consentimiento de los usuarios.

17. Plantilla de términos y condiciones para comercio electrónico de Template. Net

Diseñada para tiendas online y mercados, la plantilla de términos y condiciones de comercio electrónico de Template. Net incluye cláusulas esenciales para transacciones, envíos, impuestos, reembolsos y responsabilidades del usuario.

Tanto si vende productos físicos, suscripciones o productos digitales, esta plantilla le ayudará a definir claramente los derechos y responsabilidades de compradores y vendedores. Los campos editables y las cláusulas recomendadas permiten una rápida implementación en diversas plataformas y tiendas personalizadas.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Explique claramente los plazos de devolución, las exenciones de responsabilidad sobre envíos y las condiciones de precios para informar al usuario

Añada o elimine cláusulas sin necesidad de reformatear el documento

Utilice los campos integrados para recopilar el reconocimiento por escrito de los clientes

Incorpore este formulario en una página de pago o envíe un formulario posterior a la compra para cumplir con la normativa legal

🔑 Ideal para: minoristas en línea, distribuidores y propietarios de plataformas de comercio electrónico.

18. Plantilla de términos y condiciones de suscripción de Template. Net

La plantilla de términos y condiciones de suscripción de Template. Net cubre los acuerdos de servicio continuado, en particular para herramientas SaaS, cajas de suscripción o membresías. Describe los ciclos de facturación, las cláusulas de renovación, las políticas de cancelación, los derechos de los usuarios y los compromisos de asistencia.

Este recurso listo para usar le permite definir cómo interactúan los usuarios con los servicios recurrentes y qué sucede cuando cancelan, actualizan o incumplen los términos. También se integra bien en los flujos de incorporación, los portales de pago o los formularios de registro.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Obtenga el consentimiento por adelantado para los cargos recurrentes y las renovaciones automáticas

Defina claramente los términos de reembolso y cancelación para evitar disputas

Personalice los detalles del servicio y los niveles de precios sin alterar el diseño

Utilice los campos integrados para documentar el acuerdo con el nombre, la fecha y la firma

🔑 Ideal para: plataformas SaaS, membresías digitales, servicios de suscripción por caja

19. Plantilla de términos y condiciones para aplicaciones móviles de Template. Net

Como su nombre indica, la Plantilla de términos y condiciones para aplicaciones móviles de Template. Net ofrece a los desarrolladores y a las empresas emergentes una forma rápida de cumplir con los requisitos de las tiendas de aplicaciones. Abarca los derechos de propiedad intelectual, las compras dentro de la aplicación, el comportamiento de los usuarios, el acceso a los datos y los enlaces de terceros.

Tanto si va a lanzar su aplicación en iOS, Android o ambos, esta plantilla garantiza que sus términos sean fáciles de usar y cumplan con los requisitos de la aplicación. También encontrará secciones para cláusulas de arbitraje, acuerdos de licencia y términos para establecer un límite a la responsabilidad, todo ello con un formato que facilita la lectura en dispositivos móviles.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Haga ajustes en los límites de uso y detenga el uso compartido no autorizado de credenciales de inicio de sesión

Obtenga la aceptación del usuario de su política de privacidad, términos y condiciones y exenciones de responsabilidad

Incluya el consentimiento legal en el flujo de registro de su app, aplicación

Haz que los términos sean personalizados rápidamente sin necesidad de recurrir a un abogado externo

🔑 Ideal para: desarrolladores de aplicaciones, equipos de cumplimiento normativo, responsables de productos que gestionan plataformas orientadas al usuario

20. Plantilla de términos y condiciones de Iubenda

vía iubenda

La plantilla de términos y condiciones de iubenda es un documento legal personalizable diseñado para cumplir con la normativa internacional. Es ideal para sitios web y plataformas que tratan con usuarios transfronterizos, recopilación de datos o industrias reguladas.

La herramienta genera automáticamente cláusulas basadas en sus selecciones (tipo de negocio, modelo de pago y uso de datos) y se integra con las herramientas de privacidad y las políticas de cookies de iubenda. Es especialmente útil para equipos que desean precisión jurídica sin contratar a un asesor legal dedicado.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Defina el uso personal frente al comercial y prohíba el uso compartido de credenciales desde el principio

Establezca sus normas de recopilación de datos y privacidad sin necesidad de contratar a un equipo jurídico

Obtenga el reconocimiento del usuario mediante los campos de firma y fecha integrados

Incorpóralo directamente en el proceso de registro de tu app, aplicación, o en el portal de usuarios

🔑 Ideal para: Empresas SaaS globales, plataformas fintech y apps basadas en datos.

21. Plantilla de términos y condiciones de Termsfeed

vía Termsfeed

La plantilla de términos y condiciones de TermsFeed ofrece un marco legal completo que abarca los derechos de los usuarios, las obligaciones, los límites de responsabilidad, las normas de contenido y la legislación aplicable. Está diseñada para ofrecer compatibilidad con una amplia gama de casos de uso, desde plataformas SaaS y tiendas de comercio electrónico hasta aplicaciones móviles.

La plantilla está disponible en varios formatos (HTML, PDF, DOCX y Documentos de Google) y cuenta con compatibilidad de un generador interactivo de términos y condiciones que facilita su personalización. Este generador le permite seleccionar las cláusulas aplicables en función de su tipo de servicio, estrategia de monetización y jurisdicción.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla:

Obtenga cláusulas listas para usar para cuentas de usuario, propiedad intelectual, disputas y rescisión

Aplique rápidamente las normas con formulaciones listas para clics

Proteja su empresa con cláusulas de exención de responsabilidad y secciones sobre legislación aplicable integradas

Personalícelas según la plataforma (app, aplicación, web, SaaS) sin empezar desde cero

🔑 Ideal para: Fundadores, equipos de producto y propietarios de sitios web que necesitan condiciones legales aplicables rápidamente

¿Qué hace que una plantilla de términos y condiciones sea buena?

Ahora que ya conoce las mejores plantillas gratuitas, debe saber cómo elegir la más adecuada para usted. Una plantilla de términos y condiciones sólida es un documento legal que debe proteger su producto, a sus usuarios y su reputación. La plantilla adecuada incluye elementos legales no negociables que hacen que las condiciones sean legalmente vinculantes.

Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta:

Cláusula de propiedad intelectual: elija una plantilla de términos y condiciones que proteja su propiedad exclusiva y sus derechos de propiedad intelectual contra el uso indebido

Condiciones de pago: Busque una plantilla que describa claramente los ciclos de facturación, las condiciones de reembolso y el proceso de cobro de comisiones. Incluya quién cubre los gastos legales en caso de que se presente una reclamación

Normas de comportamiento del usuario: Decida qué plantillas de términos y condiciones establecen las expectativas de comportamiento del usuario y hagan referencia a las directrices de la comunidad cuando sea aplicable

Cláusula de responsabilidad: Busque una plantilla que tenga un límite a su responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, incluidos los daños personales, y aclare que los usuarios proceden bajo su propia responsabilidad

Cláusula de datos de contacto: Establezca una plantilla de términos y condiciones que proporcione a los usuarios un correo electrónico oficial o un enlace al formulario de asistencia donde puedan enviar sus preguntas o aclaraciones relacionadas con el acuerdo

Términos de contenido generado por el usuario : seleccione una plantilla que defina la propiedad y la responsabilidad del contenido añadido por los usuarios

Sección sobre la legislación aplicable: Utilice una plantilla que confirme que las condiciones del acuerdo son exigibles en la jurisdicción aplicable

Cláusula de rescisión: Elija plantillas que cubran los casos en los que se puede revocar el acceso, especialmente por infracciones o inclusión en cualquier lista de partes restringidas, junto con opciones de arbitraje o mediación

Derechos de terceros: Opte por una plantilla de términos y condiciones que identifique claramente los sitios web de terceros al incorporar complementos, pasarelas de pago o integraciones sociales para evitar posibles solapamientos de responsabilidad

cumplimiento de las leyes de privacidad de datos: * Priorice las plantillas que explican las leyes que rigen el tratamiento y la protección de los datos de los usuarios

Referencia a la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital: Seleccione plantillas de términos y condiciones que incluyan medidas relacionadas con la infracción de los derechos de autor

Descubra el mundo de la claridad jurídica con ClickUp

No espere a que surja una disputa para poner en orden su documentación. Ya sea que esté incorporando a un nuevo empleado, redactando un acuerdo de asociación o publicando los términos de una app, las plantillas le ahorran tiempo y reducen el riesgo.

Las plantillas legales listas para usar de ClickUp le permiten saltarse el formato y pasar directamente a la ejecución. Puede personalizar, realizar un seguimiento y colaborar en todo dentro de un mismo entorno de trabajo, sin tener que cambiar de herramienta ni perseguir ediciones.

Cree, gestione y comparta contratos, políticas y acuerdos en uso compartido con solo unos clics.

