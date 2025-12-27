Las 15 mejores herramientas de encuestas gratuitas que deberías usar en 2026

Puedes realizar una encuesta perfecta y aun así no aprender nada.

Los equipos recopilan comentarios constantemente, pero con demasiada frecuencia los resultados quedan en una hoja de cálculo o un panel sin ningún seguimiento.

Las herramientas de encuestas gratuitas actuales solucionan ese problema. Ofrecen saltos lógicos, personalización de marca y análisis en tiempo real sin los muros de pago que solían bloquearlos.

Esta guía analiza las 15 mejores herramientas de encuestas gratuitas para convertir rápidamente las respuestas en decisiones prácticas.

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores herramientas de encuestas antes de entrar en detalles.

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Equipos de producto, RR. HH., marketing y equipos multifuncionales que gestionan múltiples formularios de admisión Tamaño del equipo: Individual → Enterprise Recopila respuestas, desencadena flujos de trabajo, información de IA, personalización de marca, formularios integrados y entorno de trabajo unificado. Free Forever, personalización de corporación disponible. Formularios de Google Encuestas internas rápidas y sin complicaciones, cuestionarios en el aula y planificación de eventos Tamaño del equipo: Individuos → Equipos pequeños Incruste formularios, mezcle preguntas, restrinja el acceso, limite las respuestas, utilice atajos. Free SurveyPlanet Educadores, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas en fase inicial que realizan ciclos de retroalimentación frecuentes Tamaño del equipo: Pequeño → Mediano Preguntas/respuestas ilimitadas, plantillas, multilingüe, respuestas anónimas, vista previa dual. Planes de pago desde 20 $ al mes. Tally Creadores, startups y profesionales independientes que buscan formularios minimalistas y elegantes. Tamaño del equipo: Individual → Equipos pequeños Editor de bloques, sin marcas de agua, respuestas ilimitadas, dominios personalizados, campos ocultos, Stripe, protección con contraseña. Planes de pago desde 29 $ al mes. Jotform Equipos de atención sanitaria, educación y empresas que necesitan una recopilación de datos estructurada y precisa al milímetro. Tamaño del equipo: PYME → Corporación Más de 10 000 plantillas, lógica condicional, pagos, HIPAA, firmas electrónicas, modo sin conexión, más de 100 integraciones. Planes de pago desde 39 $ al mes. SurveyMonkey Equipos de RR. HH., marketing y productos que realizan investigaciones formales o encuestas basadas en el cumplimiento normativo. Tamaño del equipo: todos los tamaños. Análisis de opiniones, uso compartido de QR/SMS, puntos de referencia, lógica de puntuación, multilingüismo, acceso basado en roles. Planes de pago desde 18 $ al mes. Typeform Profesionales del marketing, diseñadores y creadores que necesitan encuestas pulidas, interactivas y acordes con la marca. Tamaño del equipo: Individual → Mediano Interfaz de usuario de una sola pregunta, saltos lógicos, recuperación de respuestas, guardado parcial, incrustaciones, VideoAsk. Planes de pago desde 29 $ al mes. Zoho Encuesta Equipos que ya trabajan en el ecosistema Zoho Tamaño del equipo: PYME → Corporación Integraciones nativas de Zoho, cumplimiento del RGPD, multilingüismo, modo sin conexión, puntuación, desencadenantes de correo electrónico, informes de tabulación cruzada. Planes de pago desde 6 $ al mes. Cognito Formularios Equipos de operaciones, contables y personal de campo que necesitan formularios de datos dinámicos y con muchos cálculos. Tamaño del equipo: Pymes → Medianas empresas Datos prellenados, secciones repetidas, almacenamiento cifrado, portales de seguridad, PDF, cálculos avanzados. Planes de pago desde 19 $ al mes. forms. app Pequeñas empresas y autónomos que necesitan formularios adaptados a dispositivos móviles Tamaño del equipo: Individual → PYME Diseño optimizado para móviles, formularios de pedido, aprobaciones, notificaciones push, calculadoras, plantillas adaptables. Planes de pago desde 25 $ al mes. Qualtrics Corporaciones y equipos de investigación que realizan estudios avanzados de CX/EX/mercado Tamaño del equipo: Corporación Lógica compleja, ramificaciones, datos incrustados, uso compartido multicanal, análisis de IA, paneles, integraciones SAP/Salesforce. Precios personalizados LimeSurvey Equipos del sector académico y público con conocimientos técnicos y presupuestos ajustados Tamaño del equipo: PYME → Corporación Código abierto, autohospedado, multilingüe, secuencias de comandos lógicas, modo sin conexión, exportación a SPSS/R, gestión de paneles. Planes de pago desde 9 $ al mes. Sogolytics Equipos de RR. HH., sanidad, finanzas y administración pública que necesitan una seguridad y un cumplimiento estrictos. Tamaño del equipo: mediano → corporación. Seguridad de la corporación, retroalimentación 360°, evaluación comparativa, flujos de trabajo, paneles, cifrado, registros de auditoría. Planes de pago desde 25 $ al mes. SoSci Encuesta Investigadores en psicología, educación y ciencias sociales Tamaño del equipo: Academia Lógica de scripts, aleatorización, cuotas, acceso controlado, cumplimiento de la normativa de la UE, integraciones académicas. Planes de pago desde 57 $ al mes. Formbricks Equipos SaaS + desarrolladores que dan prioridad a la privacidad y recopilan comentarios en la aplicación Tamaño del equipo: Startup → Corporación Encuestas en la aplicación, autohospedadas, conformes con el RGPD/CCPA, seguimiento de sesiones, SDK, análisis de IA, puestos ilimitados. Planes de pago desde 49 $ al mes.

Que sea gratis no tiene por qué significar que sea limitada, especialmente si estás recopilando opiniones que influyen en la toma de decisiones. Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir un software de encuestas sólido y gratuito:

Límites de preguntas altos o ilimitados : evita las herramientas que limitan la cantidad de preguntas que puedes hacer.

Diseño y personalización de marca : modifica los colores, logotipos y fuentes sin marcas de agua.

Ramas lógicas y patrones de salto : haz preguntas más inteligentes basadas en respuestas anteriores.

Opciones de exportación y análisis : acceda a datos sin procesar y paneles para interpretar los resultados.

Diseño adaptado a dispositivos móviles : asegúrate de que las encuestas y los formularios se vean bien en cualquier dispositivo.

Sin anuncios ni logotipos forzados : mantén una experiencia limpia y sin distracciones.

Integraciones de herramientas : sincroniza fácilmente con Hojas de cálculo de Google, Slack, CRM y mucho más.

Generosos límites de datos : algunas herramientas restringen las respuestas o el almacenamiento de datos en los planes Free.

Interfaz fácil de usar: un generador sencillo que ahorra tiempo y reduce las fricciones.

La herramienta adecuada facilita la creación, el uso compartido y la actuación sobre las encuestas, sin tener que pagar por ellas demasiado pronto.

Ahora que ya sabes lo que buscas, veamos las herramientas que te ofrecen lo que necesitas:

1. ClickUp (la mejor para formularios integrados en flujos de trabajo)

Convierte las respuestas en acciones con ClickUp Forms, que tienen una conexión directa con tus flujos de trabajo.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Su función integrada ClickUp Forms no solo recopila respuestas a encuestas, sino que pone en marcha acciones.

Puede crear formularios para cualquier cosa, desde la captura de clientes potenciales y los informes de incidencias hasta las solicitudes internas y las encuestas. Cada respuesta puede convertirse automáticamente en una tarea, asignarse a la persona adecuada, establecer una prioridad en función de las respuestas y desencadenar seguimientos, sin necesidad de clasificación manual.

Utiliza ClickUp AI para extraer información instantánea de los datos de los formularios.

Los resultados de los formularios fluyen directamente a los paneles de control de ClickUp. Estos paneles incluyen tarjetas de información con IA, tendencias predictivas, alertas de anomalías y gráficos generados automáticamente por ClickUp Brain.

Las automatizaciones de ClickUp convierten las respuestas de los formularios en un flujo de trabajo. En el momento en que alguien envía un formulario, la tarea se puede etiquetar, dirigir a la fase adecuada y mostrar a la persona adecuada, de modo que su equipo dedique menos tiempo a clasificar y más tiempo a responder.

Por ejemplo, los envíos «urgentes» se pueden asignar a un propietario específico y pasar automáticamente a una fase de prioridad, mientras que los «comentarios» se envían a una lista de pendientes para su revisión.

En lugar de configurar manualmente los desencadenantes y las condiciones, puedes describir la automatización en lenguaje sencillo («Cuando una respuesta a una encuesta se marque como urgente, asígnala a CX y añade una fecha límite») y ClickUp Brain creará todo el flujo de trabajo por ti.

Elige entre más de 200 plantillas predefinidas de ClickUp Automatizaciones para empezar rápidamente.

Los formularios son fáciles de personalizar con tu propia marca y admiten la carga de archivos, como capturas de pantalla o vídeos. También puedes aceptar envíos públicos o anónimos, lo que resulta ideal para recabar opiniones de los clientes o realizar encuestas de opinión, e integrarlos con herramientas como CRM, plataformas de correo electrónico o bases de datos a través de Zapier o Make.

⭐ El cambio revolucionario Las capacidades avanzadas de IA de ClickUp ( ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT y Super Agents ) lo convierten en una opción destacada para la gestión de encuestas. La mayoría de las herramientas de encuestas se limitan a «recopilar opiniones». La verdadera ventaja es convertir las respuestas en decisiones y darles seguimiento sin exportar nada ni perseguir a la gente. Convierte rápidamente las respuestas sin procesar en un informe legible: utiliza ClickUp Brain para resumir un documento y extraer las conclusiones clave en segundos, de modo que tus hallazgos sean claros y se puedan compartir de inmediato.

Obtenga análisis y enrutamiento en un solo flujo: ClickUp AI Agents puede consolidar comentarios, realizar análisis de opiniones y generar informes de análisis, y luego enviar los resultados a los propietarios correspondientes.

Convierta automáticamente la «información» en «trabajo»: esos mismos agentes pueden crear tareas de seguimiento a partir de los resultados de las encuestas y mantenerlas en marcha, para que nada se estanque después de redactar el informe.

Mantén a todos informados sin resúmenes manuales: un agente de IA de resumen automatizado puede convertir las entradas continuas en resúmenes concisos, para que las partes interesadas se mantengan informadas con mucho menos trabajo de elaboración de informes. unpuede convertir las entradas continuas en resúmenes concisos, para que las partes interesadas se mantengan informadas con mucho menos trabajo de elaboración de informes. Aquí tienes un adelanto de ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT identifica preocupaciones recurrentes, reconoce los comentarios positivos y sugiere los siguientes pasos a seguir. La IA no se detiene ahí: puedes buscar en formularios, respuestas, tareas, documentos, chats, paneles y adjuntos en cuestión de segundos. ClickUp Enterprise Search extrae automáticamente el contexto de todo tu entorno de trabajo para que nunca pierdas de vista cómo está actuando tu equipo con los datos de las encuestas.

Todo esto se traduce en resultados reales. Los equipos que utilizan ClickUp ahorran hasta una hora por empleado cada día, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia.

Organizaciones como Stanley Securities han reducido el tiempo de elaboración de informes en más de un 50 % gracias a flujos de trabajo conectados a formularios que hacen que los datos sean accesibles y procesables.

Las mejores funciones de ClickUp

Vea los propietarios de los formularios, el número de envíos y los flujos de trabajo conectados desde el hub de formularios centralizado.

Comience con plantillas prediseñadas para comentarios, solicitudes de TI y admisiones, o cree las suyas propias con control total sobre el diseño, la lógica y los desencadenantes del flujo de trabajo.

Comparte formularios a través de enlaces o incrústalos en sitios web, wikis o portales, lo que resulta ideal para Centros de ayuda, páginas de destino o casos de uso orientados al cliente.

Utiliza menús desplegables, cargas de archivos, fechas, valoraciones y mucho más para crear formularios para informes de incidencias, comentarios, confirmaciones de asistencia y mucho más.

Asigna las respuestas de la encuesta a campos como la región o el impacto en los ingresos para facilitar el filtrado, la elaboración de informes y la segmentación del panel.

El nuevo Forms Hub te ofrece un control de nivel empresarial sobre el acceso a los formularios, los permisos, los análisis y la visibilidad de los envíos. Puedes realizar un seguimiento del volumen de respuestas, controlar quién puede ver o editar los datos de los formularios e integrar formularios en portales externos o internos con una gobernanza más estricta.

Limitaciones de ClickUp

La curva de aprendizaje puede ser un poco elevada para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp en el escritorio es increíblemente fácil de usar e intuitivo, con nuevos controles de IA integrados que te ayudarán si alguna vez te pierdes. La capacidad de crear formularios, gestionar tareas, elementos del Calendario y reuniones hacen de ClickUp una herramienta imprescindible para cualquier pequeña empresa en crecimiento. Además, la nueva función de chat hace que las aplicaciones de chat externas como Slack o Teams sean obsoletas e innecesarias para aquellos que buscan reducir el número de aplicaciones que utilizan.

Clickup en el escritorio es increíblemente fácil de usar e intuitivo, con nuevos controles de IA integrados que te ayudarán si alguna vez te pierdes. La capacidad de crear formularios, gestionar tareas, elementos del Calendario y reuniones hacen de ClickUp una herramienta imprescindible para cualquier pequeña empresa en crecimiento. Además, la nueva función de chat hace que las aplicaciones de chat externas como Slack o Teams sean obsoletas e innecesarias para aquellos que buscan reducir el número de aplicaciones que utilizan.

2. Google Forms (la mejor opción para encuestas rápidas y sin complicaciones)

a través de Google Forms

Si ya estás integrado en el ecosistema de Google, Google Forms es ideal para los usuarios que desean crear encuestas con una configuración mínima. Es el creador de encuestas totalmente gratis de Google.

La interfaz sencilla y sin código de la herramienta y su integración nativa con las herramientas de Google Workspace la hacen perfecta para recabar opiniones internas, realizar encuestas de satisfacción del cliente, crear cuestionarios para el aula o planificar eventos. Puede empezar a utilizarla al instante con plantillas prediseñadas o crear la suya propia desde cero con tipos de preguntas básicas, como preguntas de opción múltiple, desplegables y de respuesta corta.

Las mejores funciones de Google Forms

Crea una encuesta en Google Forms e intégrala directamente en sitios web o intranets para facilitar la participación.

Restringe el acceso al formulario a usuarios o dominios específicos para encuestas internas.

Establece límites de respuesta y cierra los formularios automáticamente cuando se alcance el límite.

Utiliza atajos de teclado y herramientas de duplicación rápida para acelerar la creación de formularios.

Limitaciones de Google Forms

Google Forms ofrece lógica condicional básica gratis, pero carece de lógica de salto avanzada, puntuación y paneles de análisis en tiempo real que se encuentran en las herramientas de pago.

Las herramientas de elaboración de informes son limitadas.

Precios de Google Forms

Free

Valoraciones y reseñas de Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Forms?

Un crítico de Capterra dice:

Google Forms es una solución útil y eficaz para necesidades básicas e intermedias. Puede que no sea la herramienta más avanzada, pero es adecuada para la mayoría de las funciones diarias de RR. HH.

Google Forms es una solución útil y eficaz para necesidades básicas e intermedias. Puede que no sea la herramienta más avanzada, pero es adecuada para la mayoría de las funciones diarias de RR. HH.

📮 ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar los correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

3. SurveyPlanet (la mejor para encuestas gratuitas ilimitadas)

a través de SurveyPlanet

¿Necesitas realizar múltiples encuestas sin preocuparte por el límite de preguntas o respuestas? SurveyPlanet puede ayudarte. Su generoso plan gratuito incluye encuestas, preguntas y encuestados ilimitados. Esto lo hace ideal para educadores, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas en fase inicial que realizan campañas de retroalimentación frecuentes.

Las mejores funciones de SurveyPlanet

Aplica plantillas de encuestas predefinidas en temas como recursos humanos, educación o estudios de mercado.

Utiliza la ramificación de preguntas y la lógica de salto (plan Pro) para guiar a los encuestados en función de sus respuestas.

Crea una encuesta anónima en varios idiomas con controles de privacidad claros.

Previsualiza las encuestas tanto como participante como administrador para comprobar el flujo y el formato.

Limitaciones de SurveyPlanet

El plan Free carece de personalización de marca y ramificación lógica.

No hay paneles de análisis integrados: los datos deben revisarse o exportarse manualmente.

Precios de SurveyPlanet

Free

Pro : 20 $ al mes

Corporación: 350 $ al año.

Valoraciones y reseñas de SurveyPlanet

G2 : 4,1/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SurveyPlanet?

Un crítico de G2 dice :

Me encanta que SurveyPlanet no solo te permita saber qué participante ha dado cada comentario, lo que te ayuda a abordar las deficiencias, sino que también muestra los datos en gráficos y elementos visuales para facilitar la visualización de los resultados.

Me encanta que SurveyPlanet no solo te permita saber qué participante ha dado cada comentario, lo que te ayuda a abordar las deficiencias, sino que también muestra los datos en gráficos y elementos visuales para facilitar la visualización de los resultados.

💡 Consejo profesional: en lugar de revisar docenas de tareas generadas por encuestas, simplemente pregúntese: «¿En qué debo centrarme primero?». ClickUp Brain analiza la urgencia, las dependencias y el impacto para mostrar al instante el trabajo más importante.

4. Tally (la mejor para formularios sencillos, al estilo de Notion)

a través de Tally

Tally hace que la creación de formularios sea muy sencilla gracias a su editor basado en bloques. Solo tienes que escribir y estructurar tu formulario como si fuera un documento, sin complicados arrastres y soltares ni interfaces abarrotadas.

A pesar de ser gratuita, omite las marcas de agua y te da acceso a envíos ilimitados, dominios personalizados, notificaciones de respuesta e incluso atajos de teclado para agilizar las cosas.

Las mejores funciones de Tally

Crea formularios al instante con el editor de Tally, que convierte automáticamente lo que escribes en preguntas estructuradas.

Añade campos ocultos y variables personalizadas para personalizar las respuestas o realizar el seguimiento de las fuentes de referencia.

Cobra los pagos a través de Stripe directamente en tu formulario con el plan Pro.

Reciba notificaciones por correo electrónico y Slack al instante cuando se envíe una nueva respuesta.

Genera preguntas iniciales utilizando IA basada en la meta de tu encuesta.

Limitaciones de Tally

No tiene compatibilidad con lógica de encuestas compleja más allá de los campos condicionales básicos.

Carece de análisis integrados; depende de integraciones con herramientas como Hojas de cálculo de Google o Airtable.

Precios de Tally

Free

Pro : 29 $ al mes

Business: 89 $ al mes

Recopila valoraciones y reseñas.

G2 : 4,7/5 (más de 25 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tally?

Un crítico de G2 dice:

La documentación es completa y el formulario se puede publicar en varios idiomas, lo que lo convierte en una opción excelente para una gran variedad de empresas.

La documentación es completa y el formulario se puede publicar en varios idiomas, lo que lo convierte en una opción excelente para una gran variedad de empresas.

🧠 Dato curioso: El Net Promoter Score (NPS), desarrollado por Fred Reichheld en 2003, revolucionó los comentarios de los clientes al plantear una sencilla pregunta: «¿Qué probabilidad hay de que nos recomiende a un amigo?». Hoy en día, es una de las métricas más utilizadas en la investigación de la experiencia del cliente.

5. Jotform (la mejor para formularios profesionales altamente personalizables)

a través de Jotform

Para los equipos que necesitan un diseño perfecto al píxel y una funcionalidad profunda, Jotform ofrece uno de los creadores de formularios más potentes del mercado. Tiene compatibilidad con más de 10 000 plantillas, lógica condicional avanzada, integraciones de pago y cumplimiento de la HIPAA.

El generador de arrastrar y soltar permite un control total sobre el diseño, la marca y el comportamiento del formulario. Puede crear cualquier cosa, desde complejos formularios de admisión hasta flujos de trabajo de registro con aprobaciones, cargas de archivos y cálculos en tiempo real.

Las mejores funciones de Jotform

Automatice los flujos de trabajo de aprobación para revisar, aceptar o rechazar envíos mediante lógica personalizada.

Integración con más de 100 aplicaciones, incluyendo CRM, herramientas de proyectos y plataformas de almacenamiento en la nube.

Configura correos electrónicos condicionales y respuestas automáticas basadas en los datos de las escalas de valoración de las encuestas.

Recopile firmas electrónicas con campos legalmente vinculantes.

Habilita el modo quiosco o la recopilación de datos sin conexión para su uso in situ sin Internet.

Información basada en IA y tarjetas de resumen que destacan los resultados clave sin necesidad de análisis manual.

Limitaciones de Jotform

Algunos usuarios informan de que los formularios con lógica compleja pueden tardar en cargarse.

Los saltos de precios entre los distintos niveles pueden ser elevados para equipos pequeños.

Precios de Jotform

Starter: Gratis

Bronce : 39 $ al mes

Silver : 49 $ al mes

Gold : 129 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2 : 4,7/5 (más de 3600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Un crítico de Capterra dice:

Me encanta JotForm, es muy fácil crear formularios. Lo utilizamos para recabar opiniones sobre eventos y productos. Aunque tiene un límite de 100 envíos mensuales, la versión gratuita sigue siendo muy útil.

Me encanta JotForm, es muy fácil crear formularios. Lo utilizamos para recabar opiniones sobre eventos y productos. Aunque tiene un límite de 100 envíos mensuales, la versión gratuita sigue siendo muy útil.

👀 ¿Sabías que a la mayoría de las personas no les importa rellenar encuestas si creen que la empresa realmente actuará en función de sus comentarios?

6. SurveyMonkey (la mejor para comentarios y análisis de nivel corporativo)

a través de SurveyMonkey

SurveyMonkey ofrece ramificaciones avanzadas, soporte multilingüe y análisis detallados para equipos que gestionan análisis de encuestas complejos. Suele ser utilizada por equipos de RR. HH., marketing y productos para realizar el seguimiento de las tendencias y la opinión a lo largo del tiempo.

También ofrece soporte para comparaciones de referencia, lo que permite a las empresas medir sus resultados con respecto a los estándares del sector.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Analiza el texto abierto mediante el análisis de sentimientos y la extracción de palabras clave.

Realiza la distribución de encuestas a través de múltiples canales, incluyendo SMS, incrustaciones en sitios web y códigos QR.

Personaliza las rutas de respuesta con modelos avanzados de lógica y puntuación.

Habilita encuestas multilingües con gestión automática de la traducción.

Limitaciones de SurveyMonkey

Los análisis avanzados de IA (sentimiento, agrupación) están disponibles en los niveles de pago.

Las opciones de personalización de marca en los planes de nivel inferior son limitadas.

Precios de SurveyMonkey

Free

Team Advantage : 32 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Equipo Premier : 92 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SurveyMonkey?

Un crítico de G2 dice:

SurveyMonkey permite a nuestros compañeros de equipo sin conocimientos técnicos crear encuestas pulidas y adaptadas a dispositivos móviles en cuestión de minutos. Gracias a la amplia biblioteca de plantillas de preguntas y a la lógica de ramificación, rara vez tenemos que crear encuestas desde cero, y el panel de análisis en tiempo real permite el uso compartido de la información con las partes interesadas de forma casi instantánea...

SurveyMonkey permite a nuestros compañeros de equipo sin conocimientos técnicos crear encuestas pulidas y adaptadas a dispositivos móviles en cuestión de minutos. Gracias a la amplia biblioteca de plantillas de preguntas y a la lógica de ramificación, rara vez tenemos que crear encuestas desde cero, y el panel de análisis en tiempo real permite el uso compartido de la información con las partes interesadas de forma casi instantánea...

7. Typeform (la mejor para formularios interactivos y con un diseño avanzado)

a través de Typeform

Para las marcas que dan prioridad a la experiencia del usuario y al diseño, Typeform utiliza una interfaz limpia, con una pregunta por vez, que se parece más a una conversación que a una encuesta típica.

Sus potentes capacidades lógicas y sus integraciones con herramientas como HubSpot, Slack y Notion están a la altura de su atractivo visual. Esto la hace muy adecuada para la generación de clientes potenciales, la recopilación de comentarios, los cuestionarios y los flujos de incorporación, especialmente cuando lo más importante es la participación en las preguntas de las encuestas sobre la experiencia del usuario y las tasas de finalización.

Las mejores funciones de Typeform

Diseña con saltos lógicos y cálculos para personalizar el flujo de la encuesta en tiempo real.

Incrusta formularios en páginas web sin perder capacidad de respuesta ni fidelidad de diseño.

Recopile respuestas parciales automáticamente, reduciendo el impacto de los abandonos.

Utiliza las respuestas recuperadas para hacer referencia a respuestas anteriores en preguntas posteriores.

Integre con vídeo a través de VideoAsk para una recopilación de datos interactiva cara a cara.

Limitaciones de Typeform

Número limitado de respuestas en los planes gratuitos y básicos.

Las funciones avanzadas de personalización de marca solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Precios de Typeform

Free

Básico : 29 $ al mes

Plus : 59 $ al mes.

Empresa : 99 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Typeform

G2 : 4,5/5 (más de 870 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 920 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Un crítico de G2 dice:

La interfaz es elegante, fácil de usar y atractiva para los encuestados. La lógica condicional y las integraciones hacen que los flujos de trabajo sean fluidos.

La interfaz es elegante, fácil de usar y atractiva para los encuestados. La lógica condicional y las integraciones hacen que los flujos de trabajo sean fluidos.

🧠 Dato curioso: las herramientas de encuestas no siempre fueron digitales. El primer gran avance en la recopilación de datos a gran escala se produjo en 1890, cuando Herman Hollerith utilizó tarjetas perforadas para procesar los datos del censo de EE. UU., lo que redujo en años el recuento manual. Las plataformas de encuestas actuales basadas en IA hacen lo mismo a una escala muy diferente: convierten las respuestas sin procesar en información útil en cuestión de segundos, en lugar de meses.

8. Zoho Survey (la mejor para equipos que ya utilizan el ecosistema Zoho)

a través de Zoho Encuesta

Zoho Survey encaja perfectamente en la suite Zoho y ofrece una opción fiable para los equipos que ya utilizan Zoho CRM, Zoho Campaigns o Zoho Analytics.

Está dirigida a empresas que buscan una herramienta de encuestas de gama media con opciones personalizadas, lógica y elaboración de informes decentes, todo ello respaldado por integraciones nativas en toda su pila existente.

Las mejores funciones de Zoho Survey

Desencadena campañas de correo electrónico a través de Zoho Campaigns basadas en los resultados de las encuestas.

Configura informes de encuestas con tablas cruzadas y análisis de tendencias dentro de Zoho Analytics.

Utiliza puntuaciones y variables personalizadas para segmentar automáticamente a los encuestados.

Comparte encuestas en Facebook, Twitter o como ventanas emergentes para llegar a más gente.

Recopila respuestas sin conexión en aplicaciones móviles, incluso sin Internet.

Limitaciones de Zoho Encuesta

La interfaz de usuario puede parecer anticuada en comparación con las herramientas más recientes.

Algunos usuarios informan de retrasos en el rendimiento con grandes conjuntos de datos de encuestados.

Precios de Zoho Encuesta

Free

Básico : 9 $ al mes

Plus : 35 $ al mes.

Pro: 49 $ al mes

Enterprise: 109 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Encuesta

G2 : 4,4/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Survey?

Un crítico de Capterra dice:

Una herramienta de encuestas estupenda, muy completa y sencilla. Se la recomendaría a todos los usuarios de Zoho One.

Una herramienta de encuestas estupenda, muy completa y sencilla. Se la recomendaría a todos los usuarios de Zoho One.

9. Cognito Formularios (la mejor para la recopilación y el cálculo avanzados de datos)

a través de CognitoForms

Cognito Forms es ideal para casos de uso que van más allá de los comentarios básicos, como estimaciones de costes, inscripciones a eventos o elaboración de informes internos. Combina lógica de formularios, cálculos y formato condicional para ofrecer compatibilidad con flujos de trabajo más complejos.

Especialmente útil para equipos de operaciones, contables y servicios de campo, te permite crear formularios dinámicos basados en datos sin necesidad de escribir código.

Las mejores funciones de Cognito Forms

Rellene previamente los datos de envíos anteriores para mejorar la experiencia del usuario.

Utiliza secciones repetidas para capturar varias entradas en un solo envío.

Almacene las entradas con cifrado y acceda a ellas a través de portales seguros de seguridad.

Personaliza los PDF para obtener resultados imprimibles, como recibos o certificados.

Limitaciones de Cognito Forms

La curva de aprendizaje de las funciones avanzadas es superior a la media.

Estilo visual limitado en comparación con herramientas como Typeform.

Precios de Cognito Forms

Free

Pro : 19 $ al mes

Equipo : 39 $ al mes

Corporación: 129 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cognito Forms?

Un crítico de Capterra dice:

Formulario excelente y potente, se integra con Zapier y puedo realizar el seguimiento de los visitantes con Google Analytics. Experiencia fluida.

Formulario excelente y potente, se integra con Zapier y puedo realizar el seguimiento de los visitantes con Google Analytics. Experiencia fluida.

10. forms. app (la mejor para formularios optimizados para dispositivos móviles con automatización)

a través de forms.app

Diseñada con la simplicidad y la movilidad como elementos centrales, la app forms. es ideal para usuarios que necesitan crear, compartir y gestionar formularios rápidamente, especialmente desde un dispositivo móvil.

Esta plataforma de software de automatización de formularios también facilita el uso compartido de formularios a través de redes sociales, sitios web o WhatsApp, e incluso permite flujos de aprobación básicos sin necesidad de configuración técnica.

Formularios. Las mejores funciones de la aplicación.

Acepta pedidos o reservas a través de los campos de productos.

Automatice los flujos de aprobación con cambios de estado personalizables para los envíos.

Realice un seguimiento y gestione las respuestas mediante notificaciones push para mantenerse actualizado en tiempo real.

Aprovecha los campos de la calculadora para la lógica de precios o puntuación dentro del formulario.

Exporta los datos de los formularios a informes detallados o paneles visuales para obtener información rápida.

Obtenga asistencia de IA para el diseño de preguntas.

Formularios. Limitaciones de la aplicación.

La compatibilidad con dominios personalizados solo está disponible en los planes de pago.

La flexibilidad de diseño es más limitada que en las herramientas de formularios de gama alta.

Formularios. Precios de la aplicación.

Free

Básico : 25 $ al mes

Pro : 35 $ al mes

Premium: 99 $ al mes.

Formularios. Valoraciones y reseñas de aplicaciones.

G2 : 4,5/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 240 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre forms. app, la aplicación de formularios?

Un crítico de G2 dice:

Con Forms. App, no hemos tenido necesidad de ofrecer un servicio de atención al cliente personalizado. Los usuarios pueden completar fácilmente nuestras encuestas sin necesidad de ponerse en contacto con nosotros, y creo que eso supone una mejor experiencia para ellos.

Con Forms. App, no hemos tenido necesidad de ofrecer un servicio de atención al cliente personalizado. Los usuarios pueden completar fácilmente nuestras encuestas sin necesidad de ponerse en contacto con nosotros, y creo que eso supone una mejor experiencia para ellos.

11. Qualtrics (la mejor para la investigación de la corporación y la experiencia del cliente)

a través de Qualtrics

Conocida por su profundidad y precisión, Qualtrics está diseñada para grandes corporaciones que realizan sofisticados estudios de mercado o programas de gestión de la experiencia. Tiene compatibilidad con metodologías avanzadas como el análisis conjunto, el Net Promoter Score (NPS) y el seguimiento del ciclo de vida de los empleados, todo ello con estrictas normas de cumplimiento y seguridad de los datos.

Las mejores funciones de Qualtrics

Cree encuestas utilizando lógica avanzada, ramificaciones y flujos de trabajo de datos integrados.

Realice distribuciones multicanal, incluyendo correo electrónico, SMS, intercepciones de aplicaciones y mucho más.

Visualice las tendencias de los comentarios con paneles avanzados y permisos basados en roles.

Utiliza análisis basados en IA para extraer opiniones, intenciones y temas clave.

Automatiza los desencadenantes y los flujos de trabajo basándote en comentarios en tiempo real.

Obtenga información predictiva basada en IA y análisis de texto automatizados.

Limitaciones de Qualtrics

La curva de aprendizaje es pronunciada para los nuevos usuarios.

Las funciones premium solo están disponibles en los planes Enterprise superiores.

Precios de Qualtrics

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qualtrics

G2 : 4,4/5 (más de 4200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qualtrics?

Un crítico de G2 dice:

Ofrece potentes funciones para crear encuestas personalizadas y analizar datos en profundidad. Las herramientas lógicas y los paneles de elaboración de informes nos ayudan a identificar patrones y mejorar la estrategia en varios equipos.

Ofrece potentes funciones para crear encuestas personalizadas y analizar datos en profundidad. Las herramientas lógicas y los paneles de elaboración de informes nos ayudan a identificar patrones y mejorar la estrategia en varios equipos.

👀 ¿Sabías que... el 84 % de los responsables de atención al cliente y soporte al cliente consideran que los datos y análisis de los clientes son «muy o extremadamente importantes» para alcanzar sus metas? Por eso, recopilar la información adecuada a través de encuestas es más importante que nunca.

12. LimeSurvey (la mejor para investigadores académicos y sin ánimo de lucro)

a través de LimeSurvey

LimeSurvey es una herramienta de encuestas de código abierto con una sólida reputación en los círculos académicos y del sector público. Ofrece la máxima flexibilidad y control para equipos con conocimientos técnicos y presupuestos limitados. El alojamiento personalizado, la compatibilidad multilingüe y los scripts lógicos la convierten en una opción sólida para proyectos de investigación intensiva.

Las mejores funciones de LimeSurvey

Soporte para la recopilación de datos sin conexión a través de integraciones de terceros.

Exporta datos a SPSS, R y Excel para realizar análisis avanzados.

Gestiona paneles de miembros participantes y anonimiza las respuestas con seguridad.

Limitaciones de LimeSurvey

La interfaz parece anticuada y puede resultar poco intuitiva.

Requiere una configuración más técnica en comparación con las herramientas comerciales.

Precios de LimeSurvey

Básico : 39 $ al mes

Expert : 36 $ al mes (facturado anualmente)

Business : 105 $ al mes (facturación anual)

Empresas: Precios personalizados (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de LimeSurvey

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LimeSurvey?

Un crítico de Capterra dice:

Herramienta útil para encuestas. Pero no es fácil para quienes no tienen conocimientos de código. Dediqué tiempo a buscar soluciones en el foro. Por suerte, los expertos del foro son muy serviciales.

Herramienta útil para encuestas. Pero no es fácil para quienes no tienen conocimientos de código. Dediqué tiempo a buscar soluciones en el foro. Por suerte, los expertos del foro ofrecen gran soporte.

13. Sogolytics (la mejor para sectores sujetos a normativas y equipos de RR. HH.)

vía Capterra

Sogolytics se especializa en herramientas de encuestas seguras y de nivel empresarial con funciones útiles para encuestas confidenciales sobre el compromiso de los empleados, comentarios de los pacientes y seguimiento de la opinión de los clientes.

También ofrece compatibilidad con el anonimato automático, el cifrado fuerte y los registros de auditoría, lo que la convierte en la herramienta ideal para los sectores regulados que dan prioridad a la integridad de los datos junto con la recopilación de comentarios.

Las mejores funciones de Sogolytics

Realice programas de retroalimentación de 360° con plantillas y análisis integrados.

Habilite la evaluación comparativa automatizada con datos históricos o del sector.

Genere informes y paneles en PDF listos para su revisión por parte de ejecutivos o juntas directivas.

Limitaciones de Sogolytics

Menos opciones de personalización del diseño para la marca.

El precio puede resultar elevado para las organizaciones más pequeñas.

Precios de Sogolytics

Pro gratis

Además: 99 $ al mes.

Pro : 199 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sogolytics

G2 : 4,6/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 730 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sogolytics?

Un crítico de G2 dice:

La flexibilidad a la hora de analizar los datos de las encuestas y generar informes con diferentes vistas es fantástica. El Soporte ha sido excelente.

La flexibilidad a la hora de analizar los datos de las encuestas y generar informes con diferentes vistas es fantástica. El Soporte ha sido excelente.

14. SoSci Encuesta (la mejor para investigación académica y psicológica)

a través de la encuesta de SoSci

SoSci Encuesta está diseñada para investigaciones con gran volumen de datos en psicología, educación y ciencias sociales. Aunque no es tan elegante visualmente, ofrece una flexibilidad inigualable en cuanto a scripting, aleatorización y control de los encuestados.

Aunque se utiliza principalmente en regiones de habla alemana, la herramienta ofrece compatibilidad con el inglés y el cumplimiento de la normativa internacional en materia de datos.

Las mejores funciones de SoSci Survey

Cree condiciones lógicas complejas y realiza la aleatorización de las preguntas.

Controle las cuotas de respuesta, los plazos y el acceso de los encuestados.

Almacena los datos de forma segura y conforme a la normativa de la UE.

Utiliza atajos de teclado para navegar y realizar pruebas más rápidamente.

Integre datos académicos o paneles externos.

Limitaciones de la encuesta SoSci

La interfaz es técnica y carece de opciones de personalización visual.

Recursos de soporte limitados para usuarios de habla inglesa.

Precios de SoSci Encuesta

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de la encuesta SoSci

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

15. Formbricks (la mejor para la recopilación de comentarios de código abierto y que da prioridad a la privacidad)

a través de FormBricks

Ideal para equipos SaaS y desarrolladores preocupados por la privacidad, Formbricks permite recopilar comentarios dentro de la aplicación sin enviar los datos de los usuarios a servidores de terceros. Al ser una herramienta de código abierto, también ofrece un control total del alojamiento, lo que garantiza el cumplimiento del RGPD y la CCPA de forma predeterminada, por defecto.

Las mejores funciones de Formbricks

Captura microencuestas en la aplicación en momentos clave, como la incorporación de clientes , el uso de funciones o la cancelación.

Utiliza el seguimiento basado en sesiones para analizar cómo cambia la opinión durante el recorrido del usuario.

Impleméntala con integraciones de widgets fáciles de usar para los desarrolladores que requieren un esfuerzo mínimo por parte del frontend.

Limitaciones de Formbricks

Requiere conocimientos de configuración y alojamiento para desarrolladores.

Personalización visual limitada en comparación con las herramientas comerciales.

Precios de Formbricks

Free

Startup : 49 $ al mes.

Scale & Enterprise : precios personalizados.

Enterprise (autohospedaje): Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Formbricks

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formbricks?

Un crítico de G2 dice:

Lo que más me gusta de Formbricks es lo fácil que es integrarlo. Tanto si utilizas una opción sin código como un SDK como React, la configuración es rápida y sencilla. Además, la plataforma está totalmente centrada en la privacidad, cumple plenamente con el RGPD y la CCPA y, si lo prefieres, puedes alojarla tú mismo, lo cual es fantástico.

Lo que más me gusta de Formbricks es lo fácil que es integrarlo. Tanto si utilizas una opción sin código como un SDK como React, la configuración es rápida y sencilla. Además, la plataforma está totalmente centrada en la privacidad, cumple plenamente con el RGPD y la CCPA y, si lo prefieres, puedes alojarla tú mismo, lo cual es fantástico.

¿Encuestas? ClickUp las lleva a un nivel superior.

Desde plataformas de nivel académico hasta microencuestas que dan prioridad a la privacidad, las herramientas de encuestas a tu disposición son diversas y están en constante evolución. Pero si buscas una solución que no solo recopile datos, sino que dé un paso más y los convierta en tareas prácticas, ClickUp destaca como la mejor opción global.

La plataforma no se limita a la creación de formularios. ClickUp conecta las respuestas de los formularios directamente con el flujo de trabajo de su equipo, lo que le permite asignar tareas, establecer prioridades, realizar el seguimiento del estado y responder, todo ello sin cambiar de herramienta. Es especialmente potente para los equipos que ya utilizan ClickUp para la gestión de proyectos, lo que lo convierte en una experiencia verdaderamente integrada, desde la encuesta hasta la ejecución.

¿Listo para convertir los datos de las encuestas en acciones? Regístrese en ClickUp y comience a crear flujos de trabajo más inteligentes hoy mismo.

Preguntas frecuentes

La mejor herramienta gratuita para encuestas depende de lo que necesites. Si quieres una configuración rápida, Google Forms es una opción sencilla. Si necesitas encuestas que se conecten a flujos de trabajo (como convertir las respuestas en tareas y enviar seguimientos), una herramienta como ClickUp, con automatización y paneles integrados, es más adecuada.

Sí, muchas herramientas de encuestas gratuitas incluyen ahora elementos esenciales como plantillas, lógica básica, enlaces para el uso compartido y exportaciones. Las limitaciones más comunes son los límites de respuestas, los controles de marca, la lógica avanzada y la profundidad de la elaboración de informes.

Algunas lo hacen, pero muchas reservan la lógica avanzada de ramificación/omisión para los planes de pago. Si tu encuesta necesita una lógica compleja (diferentes caminos basados en las respuestas), comprueba los límites lógicos del plan Free antes de confirmar.