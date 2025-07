Las 10 mejores alternativas y competidores de Okta para la gestión de identidades en 2025

Okta es un nombre importante en el mundo de la gestión de identidades, gracias a su sólido inicio de sesión único, autenticación multifactorial y herramientas de ciclo de vida del usuario.

Es una de las plataformas de referencia para gestionar el acceso seguro y mantener los datos confidenciales protegidos.

Pero, a pesar de sus puntos fuertes, el precio de Okta puede ser elevado a medida que crece su empresa. Su proceso de configuración es complejo y la personalización y las integraciones son algo limitadas. Si estos aspectos son decisivos para usted, tiene otras opciones.

Existen varias alternativas potentes a Okta que ofrecen más flexibilidad, precios rentables y funciones adaptadas a sus necesidades.

En este blog, exploraremos las mejores alternativas a Okta, desde soluciones corporativas con numerosas funciones hasta opciones ágiles y de código abierto, para ayudarle a encontrar la herramienta de gestión de identidades y accesos adecuada para su organización.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Okta?

Elegir cualquier alternativa a Okta no es la mejor opción.

Alrededor del 90 % de las empresas informan de que sus credenciales corporativas aparecieron en un registro de Stealer antes incluso de que se produjera una violación de la seguridad. Eso es una señal de alarma.

Para evitar ese tipo de problemas y mejorar tu postura de seguridad general, necesitas una solución de gestión de acceso que cumpla todos los requisitos, como:

Facilidad de uso e implementación: Configuración y gestión sencillas sin necesidad de un equipo de expertos, con una interfaz de usuario limpia y un panel de control intuitivo que mejora las operaciones diarias

Escalabilidad: Compatibilidad con el crecimiento de su empresa, tanto si tiene 50 usuarios como 5000, manteniendo los costes bajo control

Seguridad y cumplimiento: Ofrece autenticación multifactorial robusta, control de acceso de usuarios basado en roles, Ofreceautenticación multifactorial robusta, control de acceso de usuarios basado en roles, registros de auditoría , cifrado de datos, detección avanzada de amenazas, marcado de registros de robo y cumplimiento con SOC 2, HIPAA y GDPR

Compatibilidad con SSO y federación: Permite un inicio de sesión único y una federación de identidades sin problemas a través de estándares como SAML y OIDC, al tiempo que mantiene un control centralizado de la autenticación

Integraciones: Conéctese sin problemas con su infraestructura tecnológica (sistemas de RR. HH., plataformas en la nube y herramientas de productividad) mediante conectores y API predefinidos para minimizar el trabajo manual

Personalización y flexibilidad: Permite ajustar los flujos de usuarios, las pantallas de inicio de sesión y las políticas de acceso para adaptarse mejor a la lógica de su empresa

Facilidad de uso para desarrolladores: Proporciona API, SDK y documentación clara para dar soporte a la creación de sistemas Proporciona API, SDK y documentación clara para dar soporte a la creación de sistemas de gestión de flujos de trabajo personalizados e integrar funciones de identidad en sus apps

Precios transparentes: Ofrecemos modelos de precios claros y flexibles, preferiblemente basados en el uso o por niveles, junto con complementos opcionales para que solo pagues por lo que necesitas

👀 ¿Sabías que...? Los ataques de malware han aumentado un 58 %. Si aún no has invertido en software de gestión de identidades y accesos (IAM), ahora es el momento.

las 10 mejores alternativas a Okta de un vistazo

A continuación, te ofrecemos un resumen de las mejores alternativas a Octa, basadas en su estructura, funciones clave y precios.

Herramientas Ideal para Funciones clave Precios Ping Identity SaaS para corporaciones Protección de la identidad de los clientes, detección de amenazas con IA, autorización de la plantilla y control de acceso Precios a partir de 3 $ al mes por usuario SailPoint Empresas medianas y grandes Provisión de acceso automatizada, herramientas RBAC y gestión de dispositivos Precios personalizados OneLogin Empresas medianas Gestión del ciclo de vida de las identidades con IA, autenticación SmartFactor e integraciones profundas con sistemas de RR. HH Los planes de pago empiezan en 6 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Auth0 Startups y desarrolladores independientes Flujos de inicio de sesión y lógica de autenticación personalizados, y compatibilidad con múltiples marcos y lenguajes Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Microsoft Azure AD Corporaciones que utilizan el ecosistema de Microsoft Políticas de acceso condicional, autenticación sin contraseña con FIDO2, autenticación biométrica e identificación de amenazas Gratis; planes de pago a partir de 0,00325 $/MAU JumpCloud Empresas medianas y grandes Seguridad de confianza cero, permisos con límite de tiempo y aplicación centralizada de políticas Los planes de pago empiezan en 11 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Keycloak Empresas Autoalojamiento, integración con LDAP y Active Directory, y flujos de inicio de sesión personalizados Precios personalizados CyberArk Empresas medianas y grandes Protección de cuentas privilegiadas, agentes de IA para señalización, almacenamiento de contraseñas y rotación Precios personalizados ManageEngine Equipos de TI híbridos Supervisión de la actividad de inicio de sesión y generación de informes de uso Los planes de pago empiezan en 104 $ al mes Cisco Duo Corporaciones Autenticación multifactorial resistente al phishing, políticas de acceso adaptativas y verificación del estado de los dispositivos Gratis; planes de pago a partir de 3 $ al mes

Las 10 mejores alternativas a Okta

Ahora ya sabes qué debes tener en cuenta antes de elegir una solución de gestión de acceso.

Veamos algunos competidores de Okta que se ajustan a lo que buscas. Compararemos sus funciones, limitaciones, precios y todo lo demás para ayudarte a encontrar la plataforma adecuada.

1. Ping Identity (la mejor para proteger la identidad de los clientes en plataformas SaaS)

a través de Ping Identity

Alrededor del 94 % de las organizaciones afirman que sus clientes no les comprarían si no protegieran adecuadamente sus datos personales. Aunque Okta ofrece una sólida protección de la identidad, Ping Identity va un paso más allá con su gestión de la identidad y el acceso de los clientes. Ofrece un control de acceso detallado, autenticación consciente del riesgo y MFA adaptativa, lo que le ayuda a proteger los datos de los clientes en cada punto de contacto sin comprometer la experiencia del usuario.

A diferencia de Okta, Ping te ofrece más flexibilidad a la hora de implementar tu pila de identidades. Ya sea en las instalaciones, en la nube o en entornos híbridos, es ideal para corporaciones SaaS con necesidades de infraestructura complejas.

Ping también es compatible con el inicio de sesión único, la autenticación sin contraseña, la federación de identidades (SAML, OIDC) y la gestión de identidades de los empleados. Su arquitectura basada en API lo hace altamente personalizable y adaptable a otras aplicaciones corporativas.

Las mejores funciones de Ping Identity

Integración sencilla con API, sistemas heredados y aplicaciones modernas

Detecta amenazas en tiempo real con análisis basados en IA

Simplifique los flujos de trabajo de identidad con una API abierta

Aplique políticas en tiempo real en todos los puntos de contacto de identidad, tanto para clientes como para empleados

Soporte la identidad descentralizada para dar a los usuarios más control sobre sus datos y ofrecer un inicio de sesión único y sin interrupciones en todas las apps y plataformas

Limitaciones de Ping Identity

Las funciones Ping Authorize y Ping Directory pueden parecer bastante complejas

La sincronización del acceso en tiempo real suele ser más lenta que la de otros competidores de Okta

Precios de Ping Identity

Cliente:

Imprescindible: A partir de 35 000 $ al año

Además: A partir de 50 000 $ al año

Plantilla:

Esencial: 3 $ al mes por usuario

Más: 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Ping Identity

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ping Identity?

Una reseña de G2 dice:

Una de las funciones más útiles que he encontrado en Ping Identity es que ofrece múltiples soluciones al usuario para SaaS (seguridad como servicio). Los productos Ping Identity, como Ping Federate, Ping Access, Ping Directory y Ping ID, son productos en los que he trabajado y que me han parecido muy fáciles de usar para los administradores.

Una de las funciones más útiles que he encontrado en Ping Identity es que ofrece múltiples soluciones al usuario para SaaS (seguridad como servicio). Los productos Ping Identity, como Ping Federate, Ping Access, Ping Directory y Ping ID, son productos en los que he trabajado y que me han parecido muy fáciles de usar para los administradores.

2. SailPoint (la mejor para automatizar los permisos de acceso y el aprovisionamiento de usuarios)

a través de SailPoint

Mientras que Okta destaca en la gestión de accesos y la autenticación de usuarios, SailPoint va un paso más allá con la automatización de la certificación periódica de accesos. Garantiza que los usuarios tengan los niveles de acceso adecuados en todo momento, lo que le ayuda a cumplir los requisitos de cumplimiento normativo.

SailPoint también automatiza los procesos de incorporación y salida de usuarios para realizar cambios de acceso oportunos y precisos a medida que los usuarios se incorporan, se trasladan dentro de la empresa o abandonan esta. También obtienes modelos y gestión de roles avanzados para un control preciso de los permisos de los usuarios, de modo que solo los usuarios autorizados tengan acceso.

Las mejores funciones de SailPoint

Gestione las identidades de los usuarios en la nube y en los sistemas locales

Automatice el aprovisionamiento y la revocación del acceso

Optimice la gestión eficiente del acceso para todos los usuarios y aplique una sólida gobernanza de identidades con controles basados en políticas

Realiza revisiones periódicas del acceso para garantizar el cumplimiento normativo y detectar y responder a los riesgos de acceso en tiempo real

Modela y asigna roles con herramientas RBAC avanzadas

Soporte la gestión de dispositivos vinculando las identidades a los puntos finales y mantenga el cumplimiento normativo con funciones avanzadas de elaboración de informes y controles para auditorías de cumplimiento normativo de TI

Limitaciones de SailPoint

Los usuarios informan de respuestas más lentas por parte del equipo técnico, lo que puede causar obstáculos

Las reseñas destacan algunos problemas de caché con esta herramienta

Precios de SailPoint

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre SailPoint

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SailPoint?

Un crítico de Capterra dice:

Me gustan las funciones proactivas, como las infracciones de políticas y las múltiples capas de aprobaciones en el momento de la solicitud. Los controles reactivos, como las certificaciones, son útiles en la medida en que los usuarios se comprometen. No se adapta bien a entornos grandes o cuando los datos no están 100 % limpios. Por ejemplo, tenemos muchas cuentas no correlacionadas y esto no se gestiona bien para las certificaciones.

Me gustan las funciones proactivas, como las infracciones de políticas y las múltiples capas de aprobaciones en el momento de la solicitud. Los controles reactivos, como las certificaciones, son útiles en la medida en que los usuarios se comprometen. No se adapta bien a entornos grandes o cuando los datos no están 100 % limpios. Por ejemplo, tenemos muchas cuentas no correlacionadas y esto no se gestiona bien para las certificaciones.

🧠 Dato curioso: Alrededor del 52 % de las vulnerabilidades identificadas están asociadas a los puntos de acceso iniciales. Por eso es fundamental controlar de forma estricta la creación, gestión y desactivación de las identidades de los usuarios.

3. OneLogin (la mejor para la gestión del ciclo de vida de las identidades)

a través de OneLogin

OneLogin es una alternativa sólida a Okta, especialmente si desea una gestión más sólida del ciclo de vida de los usuarios con una interfaz fácil de usar. Ofrece aprovisionamiento dinámico de usuarios, desaprovisionamiento automatizado y sincronización de directorios en tiempo real tanto en la nube como en sistemas locales.

La herramienta integra estrechamente sus herramientas de seguridad del ciclo de vida con los sistemas de RR. HH., lo que hace que la incorporación y la salida de los empleados sean fluidas y seguras.

También mejora la gestión de acceso con SmartFactor Authentication, que va más allá de la MFA estándar al evaluar la confianza del dispositivo, la ubicación y el comportamiento del usuario. La IA Vigilance integrada supervisa la actividad de inicio de sesión en tiempo real para detectar y responder a las amenazas de identidad, mientras que la aplicación adaptativa de políticas ayuda a mejorar la seguridad sin ralentizar a tu equipo.

Las mejores funciones de OneLogin

Optimice el acceso con el inicio de sesión único en todas las apps y dispositivos

Gestione de forma segura el acceso privilegiado con controles de acceso basados en roles y registros de auditoría

Simplifique el aprovisionamiento y la eliminación de usuarios con flujos de trabajo automatizados

Reduzca la carga de trabajo de TI minimizando las solicitudes y aprobaciones de acceso manuales

Mejora la preparación para el cumplimiento normativo con la elaboración de informes y las revisiones de acceso integradas

Limitaciones de OneLogin

Es posible que necesite extensiones para algunas funciones administrativas avanzadas

Las funciones MFA pueden presentar errores en ocasiones

Precios de OneLogin

Avanzado: 6 $ al mes por usuario

Profesional: 12 $ al mes por usuario

Experto: 21 $ al mes por usuario

Identidad B2B: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre OneLogin

G2: 4,4/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneLogin?

Una reseña de G2 decía:

La interfaz de usuario es fácil de usar y cuenta con todas las funciones que pueden ayudar a su organización a alcanzar sus metas de SSO. Además, tiene algunas funciones muy interesantes, como SSO para escritorio y smarthooks, que pueden proporcionar un mayor valor añadido y mejorar la experiencia del usuario final.

La interfaz de usuario es fácil de usar y cuenta con todas las funciones que pueden ayudar a su organización a alcanzar sus metas de SSO. Además, tiene algunas funciones muy interesantes, como SSO para escritorio y smarthooks, que pueden proporcionar más valor añadido y mejorar la experiencia del usuario final.

🌳 Alternativas de código abierto a Okta Alternativas de código abierto a Okta ¿Estás pensando en abandonar las soluciones comerciales de gestión de identidades y accesos (IAM) como Okta por algo de código abierto? Es una idea fantástica si buscas más control, flexibilidad y quieres decir adiós a esas cuotas de licencia recurrentes. Existen algunas opciones de código abierto realmente sólidas que pueden gestionar todo, desde la autenticación básica hasta las necesidades más complejas de las corporaciones. Por ejemplo, Keycloak es una opción muy popular que ofrece un inicio de sesión único (SSO) robusto, autenticación multifactor (MFA) y funciones completas de gestión de usuarios, todo ello respaldado por una sólida comunidad y Red Hat. Luego está Authentik, que está ganando terreno rápidamente por su enfoque moderno, su diseño flexible y su facilidad de uso, lo que lo hace ideal para la identidad autohospedada. Y si está creando aplicaciones modernas y nativas de la nube, especialmente con microservicios, Zitadel es un potente competidor que se centra en la seguridad y la escalabilidad. Recuerda que, aunque el código abierto te ofrece una libertad increíble, también significa que tú serás responsable del alojamiento, el mantenimiento y el soporte del sistema.

4. Auth0 (la mejor para la autenticación personalizable para desarrolladores)

a través de Auth0

Los actores maliciosos llevan a cabo 11,5 ataques cada minuto y, con acceso al código fuente, la infraestructura y los sistemas críticos, los desarrolladores son objetivos de gran valor. La plataforma de gestión de acceso que elijas debe tener funciones centradas en los desarrolladores, y Okta puede quedarse corta en este aspecto.

Auth0, que ahora forma parte de Okta pero sigue operando de forma independiente, ofrece un enfoque más centrado en los desarrolladores que su principal. Sus potentes API y sus SDK flexibles permiten a tus equipos de desarrollo integrar perfectamente la identidad en sus apps, sin comprometer la experiencia del usuario ni la seguridad. Mientras que Okta está más centrada en las corporaciones y es más rígida, Auth0 ofrece a los desarrolladores las herramientas y la libertad necesarias para crear flujos de autenticación seguros para sus casos de uso específicos.

Este software también ofrece otras funciones de seguridad robustas, como detección de anomalías, protección contra bots y prevención de ataques de fuerza bruta. Estas herramientas te ayudan a bloquear de forma proactiva las amenazas antes de que se intensifiquen.

Las mejores funciones de Auth0

Cree flujos de inicio de sesión personalizados con potentes API y SDK, y proteja las apps con opciones de inicio de sesión sin contraseña, biométricas y sociales

Personalice la lógica de autenticación mediante reglas y acciones

Detecta y bloquea amenazas con la detección de anomalías integrada, la protección contra bots y otras precauciones de seguridad de datos integradas

Gestiona aplicaciones multitenant con almacenes de usuarios aislados

Clasifique a los usuarios con segmentación avanzada y etiquetado de metadatos

Integra rápidamente la identidad con compatibilidad para múltiples idiomas y marcos

Escala la autenticación en apps globales con alta disponibilidad

Limitaciones de Auth0

Los planes gratuitos y de nivel inferior tienen estrictas limitaciones de API

Sincronizar con integraciones de terceros puede resultar complicado

Precios de Auth0

B2B Hasta 25 000 usuarios activos mensuales: Free Forever Essential: 150 $/mes Professional: 800 $/mes Enterprise: Precios personalizados

Hasta 25 000 usuarios activos mensuales: Free Forever

Imprescindible: 150 $ al mes

Profesional: 800 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

B2C Hasta 25 000 usuarios activos mensuales: Gratis para siempre Essential: 35 $/mes Professional: 240 $/mes Enterprise: Precios personalizados

Hasta 25 000 usuarios activos mensuales: Free Forever

Imprescindible: 35 $ al mes

Profesional: 240 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Hasta 25 000 usuarios activos mensuales: Free Forever

Imprescindible: 150 $ al mes

Profesional: 800 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Hasta 25 000 usuarios activos mensuales: Gratis para siempre

Imprescindible: 35 $ al mes

Profesional: 240 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Auth0

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Auth0?

Un crítico de Capterra escribe:

Seguro, muy seguro. No tuve que programar manualmente funciones como los límites de API, la autenticación multifactorial y similares. Todo venía incluido. El precio. Lamento decirlo, pero si comparo el precio de Auth0 para una startup, habría recomendado una opción más barata para probar. Todo está bien con Auth0, excepto el precio.

Seguro, muy seguro. No tuve que programar manualmente funciones como los límites de API, la autenticación multifactorial y similares. Todo venía incluido. El precio. Lamento decirlo, pero si comparo el precio de Auth0 para una startup, habría recomendado una opción más barata para probar. Todo está bien con Auth0, excepto el precio.

👀 ¿Sabías que...? Las identidades de máquinas superan ahora a las identidades humanas en una proporción de 80 a 1.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (ideal para empresas que utilizan el ecosistema Microsoft)

a través de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Microsoft Azure Active Directory (actualmente Microsoft Entra ID) destaca como una plataforma líder en seguridad de identidades con una mayor integración en los ecosistemas corporativos en comparación con Okta. Respaldado por la sólida infraestructura en la nube de Microsoft, este software permite un inicio de sesión único (SSO) sin problemas, autenticación multifactorial y acceso condicional, integrado de forma nativa en los entornos Microsoft 365, Azure y Windows.

A diferencia de Okta, Microsoft Azure Active Directory forma parte de una pila más amplia de seguridad y productividad. También ofrece políticas de acceso condicional granulares y autenticación adaptativa basada en el riesgo. Esta alternativa a Okta es especialmente adecuada si ya utiliza el ecosistema de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Implemente políticas de acceso condicional basadas en el riesgo en tiempo real de los usuarios y los dispositivos, y automatice el aprovisionamiento de usuarios, las revisiones de acceso y los flujos de trabajo del ciclo de vida

Utilice la autenticación sin contraseña con FIDO2, biometría y Microsoft Authenticator

Supervise y responda a las amenazas de identidad con Microsoft Defender y Sentinel

Integra profundamente con Microsoft 365 para desbloquear trucos de Microsoft Teams , como el acceso seguro de invitados y los permisos específicos para apps

Simplifique el cumplimiento normativo con herramientas integradas de elaboración de informes y gobernanza

Límites de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

El acceso a todas las funciones está limitado si las herramientas de Microsoft no son su ecosistema principal

Las pequeñas empresas pueden sentirse abrumadas con demasiadas funciones

Precios de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Primeros 50 000 usuarios activos mensuales: Gratis, gratuito/a

Premium 1 (más de 50 000 usuarios activos mensuales): 0,00325 $/usuario activo mensual

Premium 2 (más de 50 000 usuarios activos mensuales): 0,01625 $/usuario activo mensual

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?

Una reseña de G2 dice:

Es muy útil en los procesos de gestión de usuarios y control de dominios de nuestra empresa. Además, es muy fácil de integrar con diferentes sistemas. Por ejemplo, se puede integrar con O365 escribiendo cualquier política.

Es muy útil en los procesos de gestión de usuarios y control de dominios de nuestra empresa. Además, es muy fácil de integrar con diferentes sistemas. Por ejemplo, se puede integrar con O365 escribiendo cualquier política.

6. JumpCloud (la mejor para implementar un modelo de seguridad de confianza cero)

a través de JumpCloud

El abuso de credenciales privilegiadas es el desencadenante del 74 % de todas las violaciones de datos. JumpCloud ayuda a reducir este riesgo con un modelo de seguridad de confianza cero. Verifica continuamente la identidad del usuario, el estado del dispositivo y el contexto de acceso antes de conceder permisos, lo que reduce la superficie de ataque en cada paso.

En comparación con el enfoque de identidad más aislado de Okta, JumpCloud unifica la gestión de usuarios, la seguridad de los dispositivos y los controles de acceso en una única plataforma nativa en la nube. Su equipo de TI obtiene visibilidad y control completos sin complejidad añadida.

JumpCloud también simplifica el acceso seguro de los proveedores con permisos granulares y limitados en el tiempo y la aplicación centralizada de políticas. Además, su gestión de terminales multiplataforma (Windows, macOS, Linux) convierte a JumpCloud en uno de los principales competidores de Okta para entornos híbridos.

Las mejores funciones de JumpCloud

Gestione usuarios, dispositivos y accesos desde una única consola basada en la nube

Habilite la compatibilidad multiplataforma para sistemas Windows, macOS y Linux

Proporcione autorización remota segura con permisos granulares basados en roles y derechos de acceso de usuario

Optimice el acceso de los proveedores con credenciales de tiempo limitado y registros de auditoría

Integra SSO y MFA en aplicaciones en la nube y locales

Automatice el aprovisionamiento y la eliminación de usuarios en todos los servicios

Aplica políticas unificadas en todos los dispositivos para la aplicación de parches, el cifrado y el cumplimiento normativo

Limitaciones de JumpCloud

La configuración inicial puede resultar compleja si no tienes mucha experiencia con el software de gestión de acceso

Los ajustes preconfigurados para el inicio de sesión único no siempre son precisos y necesitan ajustes

Precios de JumpCloud

Gestión de dispositivos: 11 $ al mes por usuario

SSO: 13 $ al mes por usuario

Directorio principal: 15 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Para MSP: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre JumpCloud

G2: 4,5/5 (más de 3200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre JumpCloud?

Una reseña de G2 dice:

He estado utilizando Jumpcloud como solución IAM centralizada para gestionar el acceso a las aplicaciones y la gestión de dispositivos, y he trabajado intensamente en la incorporación de aplicaciones para habilitar la funcionalidad SSO y que los usuarios puedan acceder a las funciones de forma fluida y resistente.

He estado utilizando Jumpcloud como solución IAM centralizada para gestionar el acceso a las aplicaciones y la gestión de dispositivos, y he trabajado intensamente en la incorporación de aplicaciones para habilitar la funcionalidad SSO y que los usuarios puedan acceder a las funciones de forma fluida y resistente.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de cambiar de plataforma, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, documentos, pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable

7. Keycloak (la mejor opción para alojar tu propia solución de gestión de identidades y accesos)

a través de Keycloak

Una de las mayores desventajas de Okta es su rigidez, que dificulta la personalización. Keycloak, por otro lado, es una plataforma de gestión de acceso de código abierto que ofrece una gran flexibilidad y un autohospedaje completo sin dependencia de proveedores ni cuotas de licencia. Es ideal para organizaciones que buscan control, rentabilidad y seguridad en un entorno totalmente autogestionado.

Esta plataforma de gestión de acceso se integra perfectamente con LDAP y Active Directory, es compatible con proveedores de identidad personalizados y adapta los flujos de inicio de sesión y las interfaces de usuario a sus necesidades.

Las mejores funciones de Keycloak

Implemente protocolos estándar como OAuth2, OpenID Connect y SAML

Imponer la autenticación multifactorial para mayor seguridad

Personalice los flujos de inicio de sesión, los temas y las interfaces de usuario

Administra usuarios, roles y permisos a través de una consola de administración centralizada

Soporte el inicio de sesión social con proveedores como Google, Facebook y Twitter

Implemente en las instalaciones o en cualquier entorno en la nube para obtener un control completo

Automatice el aprovisionamiento de usuarios con la gestión y federación de identidades

Amplíe la funcionalidad con plugins personalizados y API REST

Limitaciones de Keycloak

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para la configuración y la personalización

Es posible que necesite experiencia interna para gestionar y mantener

Precios de Keycloak

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Keycloak

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Keycloak?

Un crítico de Reddit dice:

La configuración inicial es un poco molesta, pero no muy complicada. Nunca he tenido que realizar ningún tipo de mantenimiento después de la instalación y configuración iniciales. Lo llevo utilizando durante los últimos 3 años. Diría que el inicio (si es necesario reiniciar) es bastante lento, aunque no he explorado ningún tipo de configuración de alta disponibilidad.

La configuración inicial es un poco molesta, pero no muy complicada. Nunca he tenido que realizar ningún tipo de mantenimiento después de la instalación y configuración iniciales. Lo llevo utilizando durante los últimos 3 años. Diría que el inicio (si es necesario reiniciar) es bastante lento, aunque no he explorado ningún tipo de configuración de alta disponibilidad.

📖 Lea también: Ejemplos y casos de uso de flujos de trabajo

a través de CyberArk

Alrededor del 68 % de las empresas afirman que la mala sincronización entre el software de gestión de identidades, las herramientas de seguridad y los sistemas de seguridad debilita su capacidad para detectar ataques. CyberArk cubre esta brecha crítica y ofrece una alternativa más sólida a Okta al combinar la gestión de acceso privilegiado con la seguridad avanzada de identidades.

Se integra perfectamente con una amplia gama de herramientas de TI y seguridad, lo que le ofrece mayor visibilidad y control en todo su entorno. Además, su arquitectura escalable es compatible con implementaciones híbridas y en la nube, lo que la convierte en una opción sólida para las necesidades cambiantes de las organizaciones.

Las mejores funciones de CyberArk

Proteja las cuentas privilegiadas con controles de acceso avanzados

Supervise y registre las sesiones privilegiadas en tiempo real

Automatice la detección y respuesta ante amenazas por uso indebido de credenciales

Proteja el acceso remoto de proveedores y terceros con permisos granulares

Utilice agentes de IA seguros para señalar y abordar cualquier acceso no autorizado en tiempo real

Configure el almacenamiento y la rotación de contraseñas para cuentas confidenciales

Limitaciones de CyberArk

El sistema de rotación de contraseñas suele fallar

Encontrar procedimientos específicos en el control de la documentación del producto es difícil

Precios de CyberArk

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre CyberArk

G2: 4,4/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CyberArk?

Un crítico de Capterra escribe:

Es muy bueno tener todas tus cuentas y contraseñas centralizadas de forma segura, es una página muy intuitiva y fácil de usar. No ocurre muy a menudo, pero de vez en cuando, la sincronización de contraseñas de un par de cuentas no funciona y tenemos que ponernos en contacto con el equipo de administradores de Cyberark para que lo comprueben.

Es muy bueno tener todas tus cuentas y contraseñas centralizadas de forma segura, es una página muy intuitiva y fácil de usar. No ocurre muy a menudo, pero de vez en cuando, la sincronización de contraseñas de un par de cuentas no funciona y tenemos que ponernos en contacto con el equipo de administradores de Cyberark para que lo comprueben.

🧠 Dato curioso: La contraseña más común del mundo sigue siendo «123456». A pesar de las constantes advertencias sobre su vulnerabilidad, la utilizan más de 23 millones de cuentas en todo el mundo.

9. ManageEngine (ideal para equipos de TI híbridos)

a través de ManageEngine

ManageEngine integra la gestión de dispositivos con el acceso de identidad, lo que proporciona un control perfecto sobre los usuarios y los puntos finales.

Además de la gestión de identidades y accesos, obtienes inicio de sesión único, autenticación multifactor y registros de auditoría detallados. Es compatible con entornos híbridos con integraciones locales y en la nube, y ofrece un sólido control de acceso basado en roles.

Incluso puede crear aplicaciones personalizadas con poco código para la gestión de la seguridad e implementarlas en sus instalaciones.

Las mejores funciones de ManageEngine

Soporte entornos de TI híbridos con opciones de implementación flexibles

Integración perfecta con Active Directory, Azure AD y LDAP

Supervise la actividad de inicio de sesión y genere informes de auditoría detallados

Aplica el control de acceso basado en roles para garantizar el privilegio mínimo

Limitaciones de ManageEngine

Ciertas tareas de configuración avanzada, como la integración de plugins personalizados, requieren más documentación y soporte directo

Este software de gestión de identidades es más caro que otros competidores de Okta

Precios de ManageEngine

Profesional: Desde 104 $ al mes para la nube

Enterprise: A partir de 124 $/mes para la nube

UEM : desde 139 $/mes para la nube

Seguridad: Desde 205 $ al mes para la nube

(Solo precios anuales y perpetuos disponibles para instalaciones locales)

Valoraciones y reseñas de ManageEngine

G2: 4,4/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ManageEngine?

Una reseña de G2 decía:

Su capacidad para automatizar la copia de seguridad de la configuración garantiza el cumplimiento normativo y proporciona un seguimiento de los cambios en tiempo real en todos los dispositivos de la red, además de contar con una interfaz fácil de usar.

Su capacidad para automatizar la copia de seguridad de la configuración garantiza el cumplimiento normativo y proporciona un seguimiento de los cambios en tiempo real en todos los dispositivos de la red, además de contar con una interfaz fácil de usar.

💟 ¿Buscas las mejores alternativas a Okta para pequeñas empresas? Para las pequeñas empresas, existen algunas alternativas a Okta excelentes que no suponen un gran desembolso y son más fáciles de usar. JumpCloud es una fantástica opción todo en uno para gestionar usuarios, dispositivos y accesos desde la nube. Si ya utilizas Microsoft 365, Microsoft Entra ID (así se llama ahora Azure AD) es una opción obvia, ya que se integra muy bien. OneLogin, a menudo denominado «Okta-lite», es más sencillo de configurar, perfecto si trabajas principalmente en la nube. Y si buscas algo realmente económico con buena seguridad, vale la pena echar un vistazo a miniOrange, o Duo Security para una autenticación multifactorial sólida.

10. Cisco Duo (la mejor para prevenir ataques de phishing)

a través de Cisco Duo

Los ataques de phishing basados en credenciales han aumentado un 703 %, y confiar solo en Okta puede no ser suficiente para proteger su empresa. Necesita una solución de gestión de identidades que dé prioridad a la prevención del phishing con la gestión de identidades. Cisco Duo le ofrece precisamente eso.

Duo es muy fácil de usar y ofrece autenticación multifactorial resistente al phishing. Con compatibilidad con FIDO2 y WebAuthn, Duo ayuda a bloquear el acceso, incluso si se roban las credenciales. Respaldado por el sólido ecosistema de seguridad de Cisco, también ofrece políticas de acceso adaptables, comprobaciones del estado de los dispositivos e integraciones perfectas con aplicaciones en la nube y locales.

Las mejores funciones de Cisco Duo

Aplique políticas de acceso adaptativas basadas en el riesgo del usuario y del dispositivo

Verifica el estado del dispositivo antes de conceder acceso a la aplicación

Habilite el SSO seguro en aplicaciones en la nube y locales

Integración sencilla con VPN, RDP, plataformas en la nube y sistemas heredados/as

Limitaciones de Cisco Duo

La plataforma se basa en proveedores de identidad externos para ofrecer servicios de directorio completos

La elaboración de informes básicos puede resultar insuficiente para necesidades de cumplimiento normativo complejas

Precios de Cisco Duo

Free Forever

Essentials: 3 $ al mes por usuario

Ventaja: 6 $ al mes por usuario

Premier: 9 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Cisco Duo

G2: 4,5/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 530 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cisco Duo?

Una reseña de TrustRadius dice:

La aplicación para el usuario final es muy fácil de usar. Nunca hemos recibido ninguna queja de miembros del equipo sin conocimientos técnicos por tener problemas con Cisco Duo. El control administrativo general es bueno, pero sugeriría proporcionar más control, como la posibilidad de establecer tiempos de espera personalizados para las notificaciones MFA y su tiempo de aprobación, lo que sería útil en situaciones en las que los usuarios pueden necesitar más o menos tiempo para responder.

La aplicación para el usuario final es muy fácil de usar. Nunca hemos recibido ninguna queja de miembros del equipo sin conocimientos técnicos por tener problemas con Cisco Duo. El control administrativo general es bueno, pero sugeriría proporcionar más control, como la posibilidad de establecer tiempos de espera personalizados para las notificaciones de MFA y su tiempo de aprobación, lo que sería útil en situaciones en las que los usuarios pueden necesitar más o menos tiempo para responder.

📖 Lea también: Ejemplos de incorporación de empleados para sus nuevas contrataciones

