Los 10 mejores programas de CRM para salones de belleza para la gestión de reservas y clientes

Prestar servicios de peluquería es un arte. ¿Pero hacer malabarismos con las citas, recordar las preferencias del cliente y coordinar los horarios del personal? Eso es un trabajo a tiempo completo en sí mismo.

Necesitas un software de gestión de relaciones con los clientes fiable que pueda automatizar las reservas, enviar recordatorios, almacenar el historial de servicios y compras de los clientes, y mantener todo funcionando tan bien como un secado de pelo recién hecho.

En este artículo, hemos recopilado las mejores opciones de software CRM para salones de belleza para ayudarte a estar al día con las reservas y las relaciones con los clientes. También obtendrás consejos sobre cómo elegir el CRM adecuado para tu salón, de modo que puedas decir adiós a las reservas duplicadas y a los seguimientos olvidados, y dar la bienvenida a clientes satisfechos y a una mayor tranquilidad para ti.

🔎 ¿Sabías que...? El récord mundial Guinness del salón de peluquería más grande por capacidad de asientos lo ostenta Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brasil) con 227 asientos. ¡Imagina el bullicio en un día ajetreado!

Los mejores programas de CRM para salones de belleza de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios* ClickUp Operaciones de salón y colaboración en equipo todo en uno. Perfiles de clientes, programación de citas, automatizaciones, paneles de control, control de tiempo, IA totalmente sensible al contexto. plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Fresha Obtener reservas online de nuevos clientes Mercado de salones de belleza, información de marketing, seguimiento del comportamiento del cliente. Gratis, gratuito/a; personalizaciones disponibles. Invoay Gestión avanzada del inventario Campañas CRM, automatización de WhatsApp, seguimiento biométrico. Los planes de pago empiezan en 69 $. Zenoti Reservas online 24/7 Listas de espera automáticas, aplicaciones duales, TPV integrado. Precios personalizados Phorest Gestión de múltiples ramitas de salón de belleza Sincronizar entre múltiples ubicaciones, punto de venta, programa de fidelización. Precios personalizados Salon 360 Gestión de gastos de salón Seguimiento de comisiones, información de CRM, rendimiento del personal. Precios personalizados Zoho Bookings Dar autonomía al personal del salón Programación del personal, límites de reservas, servicios recurrentes. Los planes de pago empiezan en 6 $. Rosy Propietarios de salones de belleza en ciernes Check-in en la acera, RosyPay, POS, subida de imágenes Los planes de pago empiezan en 39 $. Vagaro Mantener una base de datos detallada de clientes Perfiles de clientes, formularios, ventas de inventario, mercado. Precios personalizados Pipedrive Personalizado del proceso de ventas para tu salón Canal de equipo de ventas, automatización, panel. Proceso de ventas personalizado para tu salón

¿Qué debe buscar en un software CRM para salones de belleza?

Alrededor del 80 % de las empresas utilizan software CRM para la elaboración de informes de equipo de ventas y la automatización de procesos, y los salones de belleza también se están sumando a esta tendencia.

Estos son los componentes esenciales de CRM que debe tener el sistema de gestión de salón que elijas.

Reserva de citas : ofrece reservas online, recordatorios automáticos y sincronización de calendarios. Un sistema sin complicaciones que mantiene tus sillas ocupadas y a tus clientes satisfechos.

Almacenamiento del historial del cliente : realiza un seguimiento de los servicios prestados, el historial de compras, las preferencias y las notas especiales. Incluso recordar el color de pelo o el tipo de masaje marcado como favorito puede impulsar el compromiso y la fidelidad.

Sistemas de pago : se integra con el punto de venta, cuenta con compatibilidad con múltiples opciones de pago y con automatización de la facturación. Las transacciones fluidas significan menos esperas y más eficiencia.

Gestión del personal : asigna citas, realiza un seguimiento de las horas y evita el exceso de reservas y el agotamiento. Busca funciones integradas de supervisión del rendimiento para mantener a tu equipo por el buen camino.

Automatización del marketing: envía correos electrónicos con objetivo, promociones por SMS y ofertas de programas de fidelización. Te ayuda a mantenerte en conexión con los clientes y a aumentar las visitas repetidas.

Gestión de inventario: supervisa los niveles de existencias y envía recordatorios para volver a realizar pedidos. Se acabó quedarse sin productos esenciales en mitad del servicio.

Análisis y (elaboración de) informes : genera informes sobre ingresos, reservas y servicios con mejor rendimiento. Ayuda a tomar decisiones basadas en datos, allanando el camino para mejorar : genera informes sobre ingresos, reservas y servicios con mejor rendimiento. Ayuda a tomar decisiones basadas en datos, allanando el camino para mejorar las estrategias de gestión de clientes

Accesibilidad móvil : proporciona acceso basado en la nube a través de una app, aplicación. Gestiona tu salón en cualquier momento y lugar.

Integraciones: se sincroniza con tu sitio web, redes sociales, herramientas de marketing y software de cuenta. Crea un sistema integrado para gestionar todo, desde las reservas hasta las finanzas.

🧠 Dato curioso: Martha Matilda Harper, una empresaria canadiense, abrió el primer salón de belleza moderno en Rochester, Nueva York, en 1891. ¡También fue pionera en la idea de franquiciar sus salones!

Los 10 mejores programas de CRM para salones de belleza

Para facilitarte la decisión, aquí tienes una lista con los 10 mejores programas de CRM para salones de belleza. Te explicaremos sus funciones, límites y precios, junto con valoraciones y opiniones, para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tu salón.

ClickUp (el mejor para la gestión integral de peluquerías y la colaboración del equipo)

Personaliza los flujos de trabajo de tu salón con ClickUp CRM.

Dirigir un salón requiere más que creatividad: requiere coordinación, coherencia y conexión. Ahí es donde entra en juego ClickUp. Como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, ClickUp te permite crear un CRM para salones que se adapte a tus necesidades específicas, ya sea para gestionar citas, realizar un seguimiento de las ventas o personalizar la atención al cliente.

Con ClickUp CRM, impulsado por IA, puedes generar informes detallados, comunicarte con tus clientes y establecer conexión con otras herramientas que ya utilizas. ClickUp te permite organizar tu CRM utilizando espacios, carpetas y listas. Puedes crear listas para clientes potenciales, contactos, clientes y acuerdos (paquetes de servicios o membresías). Cada cliente o cliente potencial se representa como una tarea, lo que facilita el seguimiento de cada interacción y oportunidad.

Utiliza ClickUp Docs para crear perfiles detallados de los clientes e historiales de servicios. Ten todos los datos de los clientes al alcance de la mano. Almacena la información de contacto, el historial de citas, las preferencias y los comentarios en una vista organizada. Personaliza cada interacción y realiza un seguimiento de los detalles que te permiten fidelizar a los clientes.

Gestiona los horarios directamente con las tareas de ClickUp y los cronogramas. Programa, reprograma y realiza un seguimiento de las citas fácilmente, y luego automatiza los recordatorios para reducir las ausencias y aumentar la retención.

Haz que el trabajo de programar citas sea fácil con las tareas de ClickUp.

Realiza un seguimiento de detalles únicos como estilistas preferidos, fórmulas de color de cabello, alergias o estado de fidelidad utilizando los Campos personalizados de ClickUp. También puedes agrupar a los clientes por tipo de servicio, frecuencia de visitas o gasto total para personalizar las ofertas y la comunicación.

Automatiza tareas repetitivas como enviar recordatorios de citas, marcar clientes inactivos o resumir la actividad de ventas semanal. Los agentes de IA se pueden configurar para que se ejecuten según horarios o desencadenantes, lo que ahorra tiempo y reduce el trabajo manual.

ClickUp Calendario te ofrece una visión clara de tus reservas y te ayuda a programar cualquier cita sin asignar en un abrir y cerrar de ojos.

Enlaza tu Calendario de ClickUp para vista y programar citas de forma visual.

Echa un vistazo a este vídeo para saber cómo el Calendario con tecnología de IA de ClickUp te permite programar automáticamente tu trabajo👇🏼

Elimine las tareas repetitivas. Haga el ajuste de ClickUp Automations para enviar confirmaciones de citas, felicitaciones de cumpleaños o mensajes de seguimiento de forma automática. Convierta a los clientes potenciales en clientes habituales sin mover un dedo.

Visualiza el estado de tu empresa de un vistazo. Supervisa las citas, la retención del cliente, los estilistas con mejor rendimiento y las tendencias de ingresos con los paneles de ClickUp. Toma decisiones más inteligentes y respaldadas por datos con facilidad.

¿No tienes tiempo para registrar manualmente cada cita? Nosotros te ayudamos. Tan pronto como llegue una reserva online, solo tienes que indicar a ClickUp Brain el tipo de servicio, el nombre del cliente y la hora de la cita, y en cuestión de segundos te creará una lista de tareas organizada.

Encuentre fácilmente huecos libres en su calendario pidiendo a ClickUp Brain que cree su agenda por usted.

Los servicios personalizados aumentan los ingresos entre un 10 % y un 15 %. Cuando te tomas el tiempo de adaptar tus ofertas a las preferencias de tus clientes, ellos sin duda lo notan.

Pero para ello, necesitas una base de datos de clientes organizada, y eso es fácil de ajustar con las plantillas de equipo de ventas y CRM de ClickUp.

Por ejemplo, la plantilla CRM de ClickUp te permite visualizar todo tu proceso, la información del cliente, las fechas límite y todo lo demás.

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de la valiosa información de tus clientes con la plantilla CRM de ClickUp.

Úselo para:

Organiza los datos personales en un solo lugar, lo que facilita la búsqueda de información.

Optimiza la comunicación y la compatibilidad con el cliente.

Automatiza las tareas repetitivas y libera tiempo para actividades más complejas.

Obtenga información útil a partir de los datos de los clientes para personalizar las experiencias.

Gestionar citas consecutivas puede ser complicado, pero ClickUp también te ayuda en esto. Configura recordatorios para las reservas o deja que ClickUp Brain lo haga por ti. ¿Y si no tienes tu ordenador portátil a mano? ¡No hay problema! Puedes configurar y realizar edición de recordatorios directamente desde tu móvil.

El mejor software de gestión de salones de belleza debe integrarse a la perfección con su infraestructura tecnológica, proporcionándole una visión completa de sus operaciones. ClickUp Integrations se sincroniza con más de 300 plataformas, incluidos los sistemas CRM más populares.

Las mejores funciones de ClickUp

Configura recordatorios automáticos de citas, actualiza el estado de las tareas o asigna miembros del equipo en función del tipo de servicio con más de 50 desencadenantes de acciones.

Realiza un seguimiento del control de tiempo que requiere cada servicio con ClickUp Proyecto de Control de Tiempo

Recopila datos de los clientes con las plantillas de formularios de ClickUp, que se introducen directamente en tu software de gestión de salones de belleza.

Crea y realiza un seguimiento de las tareas relacionadas con el inventario de productos, configura recordatorios de reposición y mantente al tanto de los niveles de existencias, todo ello desde ClickUp.

ClickUp: Límites

Ligera curva de aprendizaje para los principiantes que utilizan la plataforma por primera vez.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

Me encanta cómo ClickUp organiza y programa mis tareas diarias. Si tienes reuniones o tareas repetidas semanalmente o cada dos semanas, puedes introducirlas en ClickUp y obtener una excelente visibilidad de tu cronograma de trabajo. Es aún mejor cuando tienes compañeros de trabajo y puedes coordinar y delegar la responsabilidad de determinadas tareas. Para mí, poder marcar las tareas a medida que las voy realizando cada día me da una agradable sensación de progreso y un registro de mi rendimiento diario.

Me encanta cómo ClickUp organiza y programa mis tareas diarias. Si tienes reuniones o tareas repetidas semanalmente o cada dos semanas, puedes introducirlas en ClickUp y obtener una excelente visibilidad de tu cronograma de trabajo. Es aún mejor cuando tienes compañeros de trabajo y puedes coordinar y delegar la responsabilidad de determinadas tareas. Para mí, poder marcar las tareas a medida que las voy completando cada día me da una agradable sensación de progreso y un registro de mi rendimiento diario.

2. Fresha (el mejor para conseguir reservas online de nuevos clientes)

vía Fresha

Fresha destaca como un software de gestión de salones que sobresale en la gestión y adquisición de clientes. Además de las funciones básicas de CRM, como la programación de citas y el seguimiento del historial de los clientes, ofrece un mercado integrado en el que los clientes potenciales pueden descubrir sus servicios y reservar citas directamente.

Esta doble función agiliza la experiencia del cliente, ayudando a tu salón a atraer nuevos clientes y a gestionar eficazmente los ya existentes. La perfecta integración de las herramientas de marketing y reservas de Fresha puede ahorrar tiempo y potenciar tanto la retención de clientes como el crecimiento.

Las mejores funciones de Fresha

Consigue nuevos clientes en el mercado de la industria de la belleza y el bienestar.

Identifica tus campañas y canales de marketing más eficaces.

Realice un seguimiento del comportamiento, las preferencias y los patrones de reserva de los clientes con la elaboración de informes de CRM

Límites de Fresha

A algunos usuarios se les cobra por las reservas realizadas a través del mercado, incluso si la cita se cancela posteriormente.

Requiere la integración de un punto de venta de terceros para las transacciones.

Precios de Fresha

Free

Funciones opcionales de pago

Valoraciones y reseñas de Fresha

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 1430 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fresha?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta lo fácil que es de usar para reservar citas y organizar mi tiempo y el de mis clientes. Además, el registro fue muy rápido y el sistema trabajó de forma impecable cuando abrí mi empresa.

Me encanta lo fácil que es de usar para reservar citas y organizar mi tiempo y el de mis clientes. Además, el registro fue muy rápido y funcionó a la perfección cuando abrí mi empresa.

👀 ¿Sabías que... las empresas experimentan un aumento medio del 27 % en sus ingresos cuando utilizan sistemas de reservas online?

3. Invoay (el mejor para la gestión avanzada del inventario)

vía Invoay

Cuando te comunicas con tus clientes de forma regular, incluso cuando no tienen programada una sesión, construyes relaciones sólidas con ellos y aumentas su fidelidad. El software de gestión de salones de belleza de Invoay es ideal para eso. Puedes automatizar los recibos de facturas, hacer uso compartido de actualizaciones periódicas sobre tus mejores ofertas y mucho más con la plataforma.

El sistema también ofrece una gestión avanzada del inventario para garantizar que siempre disponga de existencias de los productos esenciales.

Las mejores funciones de Invoay

Gestiona el rendimiento, los horarios y la asistencia de los empleados con un sistema integrado de seguimiento biométrico.

Automatiza las campañas de CRM , la interacción con los clientes y los recordatorios en WhatsApp.

Crea paquetes y planes de membresía, incluyendo promociones personalizadas y vales regalo, según las preferencias del cliente.

Límites de Invoay

Carece de opciones de personalización para los flujos de trabajo únicos de CRM para salones de belleza.

Algunos usuarios han elaborado informes sobre desconexiones frecuentes, cálculos incorrectos y problemas de programación, lo que indica posibles problemas de estabilidad.

Precios de Invoay

Precio inicial: 69 $ al mes.

Grow: 99 $ al mes

Expand: 149 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Invoay

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay opiniones disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Invoay?

Una reseña de TrustPilot dice:

Su software tiene casi todas las funciones que busca un salón de belleza, desde la facturación, el marketing por SMS (comentarios, recomendaciones, puntos de recompensa) hasta la elaboración de informes (clientes perdidos, habituales, nuevos) y mucho más.

Su software tiene casi todas las funciones que busca un salón de belleza, desde la facturación, el marketing por SMS (comentarios, recomendaciones, puntos de recompensa) hasta la elaboración de informes (clientes perdidos, habituales, nuevos) y mucho más.

📮ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Pendiente: Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en inteligencia artificial, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los huecos disponibles en tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

4. Zenoti (el mejor para reservas online 24/7)

vía Ze n oti

El 59 % de las personas afirma sentirse frustrado por tener que esperar en línea para reservar citas, y casi una de cada cinco considera inconveniente tener que esperar al horario comercial para programarlas.

Zenoti soluciona este problema permitiendo realizar reservas online las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También incluye una función de gestión de listas de espera, de modo que, si se produce una cancelación, la plaza se puede cubrir rápidamente, lo que ayuda a reducir la pérdida de tiempo y de ingresos.

Las mejores funciones de Zenoti

App duales para reservas de franquicias y de clientes.

La lista de espera automática cubre las vacantes de las cancelaciones de última hora.

TPV integrado para pagos fluidos y centralizados.

Límites de Zenoti

El software es bastante complejo y abrumador para los principiantes.

Algunos usuarios han experimentado fallos y errores frecuentes, especialmente en la aplicación móvil.

Precios de Zenoti

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zenoti

G2: 4,4/5 estrellas (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zenoti?

Un crítico de Capterra escribe:

Zenoti es un excelente sistema de gestión de citas y clientes. Es muy útil tener las comunicaciones con los clientes, las reservas online, las citas, los pagos, el marketing y los comentarios optimizados en un solo lugar.

Zenoti es un excelente sistema de gestión de citas y clientes. Es muy útil tener las comunicaciones con los clientes, las reservas online, las citas, los pagos, el marketing y los comentarios optimizados en un solo lugar.

5. Phorest (el mejor para gestionar varias ramitas de salón de belleza)

vía Phorest

Phorest destaca por su control de múltiples ubicaciones y el seguimiento del inventario en tiempo real, lo que lo hace ideal para los propietarios de salones que gestionan varias ramitas. Su seguro sistema de punto de venta centraliza los datos de ingresos, por lo que puede supervisar los ingresos de todas las ubicaciones sin tener que cambiar de plataforma.

También puedes gestionar los horarios del personal y el stock de productos por ubicación, lo que te ayudará a reducir el desperdicio y plan las compras de forma más eficaz. Además, los perfiles de los clientes y los puntos de fidelidad se sincronizan automáticamente, lo que garantiza una experiencia del cliente coherente en todas las ramas.

Las mejores funciones de Phorest

Comunícate directamente con el cliente a través de la API de WhatsApp.

Ofrece reservas directas online desde Google Search y Maps.

Controla las citas y la facturación de todas las ramas de tu salón de belleza desde un solo lugar.

Límites de Phorest

Los precios más elevados pueden no ser adecuados para salones pequeños o profesionales autónomos.

Se han reportado retrasos ocasionales en la app, aplicación móvil, durante las horas pico.

Los tiempos de respuesta del servicio de compatibilidad pueden variar en función de la ubicación y el nivel de suscripción.

Precios de Phorest

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Phorest

G2: 4,4/5 (más de 35 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 380 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Phorest?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta que sea más sencillo que el calendario de mi iPhone. Puedo ver todas mis citas del día y las de todos mis compañeros de trabajo. Puedo añadir fácilmente cualquier complemento para hacer el servicio personalizado y añadir tiempo si lo deseo. ¡Es muy fácil de usar y genial!

Me encanta que sea más sencillo que el calendario de mi iPhone. Puedo ver todas mis citas del día y las de todos mis compañeros de trabajo. Puedo añadir fácilmente cualquier complemento para hacer el servicio personalizado y añadir tiempo si lo deseo. ¡Es muy fácil de usar y genial!

6. Salon 360 (el mejor para la gestión de gastos de salón)

vía Salon 360

Si quieres controlar mejor las finanzas de tu salón, Salon 360 puede ser una opción útil. Además de funciones estándar como la reserva online y la comunicación automatizada, ofrece herramientas para realizar un seguimiento de las conversiones de ventas y supervisar la productividad del personal.

El software también incluye un seguimiento de gastos y comisiones, para que puedas mantener una pestaña de lo que entra y de lo que sale. Esa clase de visibilidad facilita la gestión de los costes de la empresa sin sentirte abrumado.

Las mejores funciones de Salon 360

Crea un catálogo online de tus servicios.

Realiza un seguimiento de las horas facturables y el rendimiento para gestionar de forma justa los incentivos y las comisiones del personal.

Controla los gastos y el rendimiento de las ramas, y realiza un seguimiento de las conversiones con (elaboración de) informes en tiempo real para ajustar la estrategia de CRM

Límites de Salon 360

Los salones pequeños pueden sentirse abrumados con tantas funciones.

Precios de Salon 360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Salon 360

G2: No hay opiniones disponibles.

Capterra: No hay opiniones disponibles.

🧠 Dato curioso: En la Edad Media, los barberos no solo cortaban el pelo. También realizaban cirugías, tratamientos dentales e incluso sangrías. Por eso el clásico poste de barbero tiene rayas rojas y blancas, que simbolizan la sangre y las vendas.

7. Zoho Bookings (el mejor para dar autonomía al personal del salón)

vía Zoho Bookings

Zoho Bookings es una herramienta CRM que también funciona como sistema de gestión de salones de belleza. Te permite establecer un límite en el número de citas y reducir las cancelaciones o cambios de última hora.

Puedes lista los precios exactos de los servicios para que los clientes tengan una claridad completa sobre los costes antes de reservar. Para reducir las ausencias, la plataforma te permite cobrar por adelantado, lo que garantiza que tu tiempo y tus ingresos estén protegidos incluso si se cancela una cita.

Las mejores funciones de Zoho Bookings

Establece plazos y decide cuántas reservas online quieres recibir al día.

Permita que el personal realice los ajustes de sus propios horarios y gestione las próximas citas.

Programa servicios recurrentes y realiza un seguimiento del inventario para tratamientos de varias sesiones.

Límites de Zoho Bookings

La herramienta CRM para salones carece de opciones personalizadas.

Gestionar el horario de verano puede ser problemático.

Precios de Zoho Bookings

Básico: 6 $ al mes por usuario

Premium: 9 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Bookings

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,5/5 estrellas (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Bookings?

Un crítico de G2 escribe:

Extraordinariamente fácil de ajustar para múltiples usuarios que trabajan en diferentes horarios, incluso en diferentes zonas horarias. Fácil de ajustar y personalizar para cambios de horario inesperados o planificados. *

Extraordinariamente fácil de ajustar para múltiples usuarios que trabajan en diferentes horarios, incluso en diferentes zonas horarias. Fácil de ajustar y personalizado para cambios de horario inesperados o planificados. *

8. Rosy Salon Software (el mejor para propietarios de salones de belleza noveles)

vía Rosy Salon Software

Empezar una nueva empresa de spa o peluquería puede resultar abrumador, pero Rosy Salon Software te ayuda. Con el registro desde la acera y el sistema patentado RosyPay, Rosy Salon Software es ideal para los propietarios de salones que acaban de empezar su andadura.

El software es asequible y fácil de usar. Incluye herramientas esenciales como gestión de inventario, comunicación con los clientes y un sistema de punto de venta (POS) integrado.

Las mejores funciones de Rosy Salon

Permita que los clientes se registren cuando estén cerca para notificar inmediatamente al estilista.

Simplifica el procesamiento de tarjetas de crédito con preautorizaciones y transacciones con tarjetas registradas.

Sube y edita imágenes de cliente para consultarlas rápidamente.

Límites de Rosy Salon

La elaboración de informes de referencias no es lo suficientemente sofisticada.

La plataforma limita la programación a incrementos de 15 minutos, lo que puede no ser adecuado para todos los tipos de servicios.

Precios de Rosy Salon

Desde 39 $ al mes.

Personalizaciones disponibles

Valoraciones y reseñas de Rosy Salon

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rosy Salon?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta la simplicidad y flexibilidad del sistema, además de que puedo utilizarlo tanto para empleados como para contratistas independientes. Opinión recopilada y alojada en G2.com.

Me gusta la simplicidad y flexibilidad del sistema, además de que puedo utilizarlo tanto para empleados como para contratistas independientes. Opinión recopilada y alojada en G2.com.

9. Vagaro (el mejor para mantener una base de datos detallada de clientes)

vía Vagaro

Vagaro es principalmente un mercado para la industria del bienestar y la belleza que también ofrece un completo software CRM para salones de belleza. Una de sus funciones más destacadas son los perfiles de clientes muy detallados, que te ayudan a realizar un seguimiento de las preferencias, los servicios y el historial.

Con este nivel de personalización, puedes aumentar la participación de los clientes personalizados, ofrecer experiencias a medida y aumentar la retención.

Las mejores funciones de Vagaro

Mantén registros detallados de los clientes con fotos, historial de servicios, preferencias y compras anteriores.

Diseña y envía formularios, encuestas y exenciones personalizados, que se guardan en los perfiles de los clientes para facilitar el acceso.

Configura la gestión del inventario en función de las demandas del cliente y vende productos exclusivos en el mercado.

Límites de Vagaro

Funciones de elaboración de informes con límite en comparación con otros sistemas de gestión de salones de belleza.

La estructura de precios puede resultar cara para los salones o empresas más pequeños.

Precios de Vagaro

Una ubicación:

Desde 24 $ al mes.

Varias ubicaciones:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vagaro

G2: 4,6/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vagaro?

Un crítico de G2 dice:

Me encanta cómo Vagaro combina función y flujo: mantiene la programación, las notas SOAP y los registros de los clientes en un solo lugar sin que resulte engorroso.

Me encanta cómo Vagaro combina funcionalidad y flujo: mantiene la programación, las notas SOAP y los registros de los clientes en un solo lugar sin que resulte engorroso.

10. Pipedrive (el mejor para personalizar el proceso de ventas del pipeline para tu salón)

vía Pipedrive

Pipedrive, tradicionalmente un CRM, también funciona como un potente software de gestión de salones de belleza. Te permite programar sesiones con facilidad y personalizar tu canal de ventas personalizado para que se adapte a tus necesidades. Con la gestión avanzada de inventario, puedes realizar un seguimiento eficiente de los productos y los niveles de existencias.

El software también ofrece automatización de la comunicación con los clientes, lo que te ahorra tiempo y garantiza que tus clientes estén siempre informados.

Las mejores funciones de Pipedrive

Diseña canales de equipo de ventas que reflejen el recorrido específico de cada cliente.

Automatización de la comunicación con el cliente mediante correo electrónico y SMS.

Realiza un seguimiento de las métricas de rendimiento del salón, las tasas de retención de clientes y las tendencias de ingresos del sector de la belleza con paneles visuales e informes detallados.

Límites de Pipedrive

Debes actualizar al plan Avanzado para la integración del correo electrónico.

Carece de funciones específicas del sector, como la gestión de inventario adaptada a los productos de belleza.

Puede resultar abrumador para los propietarios de salones pequeños debido a sus funciones avanzadas de CRM y su pronunciada curva de aprendizaje.

No hay integración directa con el punto de venta (POS) para un procesamiento fluido de las transacciones dentro del salón.

Precios de Pipedrive

Lite: 19 $ al mes por usuario

Crecimiento: 34 $ al mes por usuario.

Premium: 64 $ al mes por usuario

Ultimate: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Me gusta lo fácil de usar que es Pipedrive, incluso para usuarios que no son expertas en tecnología. El canal de ventas visual me ayuda a ver exactamente en qué punto se encuentra cada acuerdo de un vistazo, y las fases personalizables me permiten adaptarlo a diferentes flujos de trabajo.

Me gusta lo fácil de usar que es Pipedrive, incluso para usuarios que no son expertas en tecnología. El canal de ventas visual me ayuda a ver exactamente en qué punto se encuentra cada acuerdo de un vistazo, y las fases personalizables me permiten adaptarlo a diferentes flujos de trabajo.

Renueva tu salón con ClickUp.

Dirigir un salón requiere algo más que un CRM básico. Debe ofrecer un sistema que se encargue de todo, desde la gestión de citas hasta el seguimiento de las ventas. Aunque muchas herramientas CRM ofrecen excelentes funciones, a menudo hay que renunciar a ciertos aspectos.

¿Quieres simplificar la implementación del CRM? ClickUp es la opción perfecta para reunir todas tus operaciones. ¿Gestión de tareas? Sí. ¿Flujos de trabajo automatizados? Sí. ¿Paneles personalizados? ¡Por supuesto!

Ya sea que estés haciendo seguimiento de las citas, las campañas de marketing o los horarios del personal, ClickUp se adapta a tus procesos como ningún otro software de gestión de salones de belleza.

¡Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp hoy mismo y toma el control de las operaciones de tu salón!