Las 10 mejores alternativas a Scrintal para el pensamiento en conexión (a internet) en 2025

Las ideas son fáciles de generar, pero ¿organizarlas en algo útil? Ahí es donde comienza el verdadero trabajo.

Scrintal te ayuda a capturar pensamientos de forma visual, creando conexiones (a internet) entre ideas, enlaces e investigaciones en un mapa mental. Para muchos usuarios, es un espacio adecuado para tomar notas, pensar en voz alta y estructurar ideas en bruto.

Pero cuando pasas de la ideación y el plan a la ejecución real, Scrintal empieza a parecer un límite. Puedes organizar lo que estás pensando, pero no necesariamente lo que vas a construir a continuación. Ahí es donde muchos pensadores visuales se topan con un muro.

Hemos recopilado las 10 mejores alternativas a Scrintal para ayudarte a pasar de las ideas a la acción sin cambiar de herramienta. Si buscas una herramienta excelente que combine el pensamiento visual con un verdadero poder de ejecución, ClickUp es la ideal para ti.

Las mejores alternativas a Scrintal de un vistazo

¿Qué debe buscar en una alternativa a Scrintal?

Scrintal se centra en organizar ideas visualmente, pero la mayoría de los usuarios lo superan cuando sus flujos de trabajo exigen algo más que mapas mentales independientes.

Si has llegado al límite con su plan de proyecto limitado, la falta de integraciones o las pizarras estáticas, no estás solo. Las mejores alternativas a Scrintal van más allá de la estética y te ayudan a pensar, planear y actuar, todo en un solo espacio.

Esto es lo que debes buscar al elegir una solución más capaz:

mapas mentales diseñados para la ejecución: *No solo capturan ideas, sino que son herramientas que conectan los pensamientos con tareas, cronogramas o documentos

Soporte de IA para pensar más rápido : sugerencias inteligentes, estructura automatizada o generación de contenido, especialmente si estás explorando : sugerencias inteligentes, estructura automatizada o generación de contenido, especialmente si estás explorando herramientas avanzadas de IA para mapas mentales con el fin de acelerar la ideación

Pizarras con colaboración integrada: Edición en tiempo real, lienzos multiusuario e integraciones que ofrecen compatibilidad para la planificación interfuncional

documento y gestión del conocimiento personal que se adaptan: *Ve más allá de las notas básicas con documentación estructurada enlazada a tus flujos de trabajo más amplios

Gestión integrada de tareas y de proyectos: planifica, asigna y realiza un seguimiento del trabajo sin cambiar de herramienta

🧠 Dato curioso: Leonardo da Vinci utilizaba diagramas basados en bocetos para organizar sus pensamientos, siglos antes de que el «mapa mental» tuviera siquiera un nombre.

Las 10 mejores alternativas a Scrintal

Tanto si necesitas claridad visual, una plan más rápida o una ejecución fluida, estas alternativas a Scrintal ofrecen mucho más que la captura de ideas: te ayudan a organizar, construir y avanzar en tu trabajo sin fricciones.

1. ClickUp (ideal para organizar tareas, notas y proyectos con colaboración visual)

Organiza fácilmente las tareas por estado, prioridad y progreso, todo en una sola vista con ClickUp

ClickUp está diseñado para personas que piensan de forma visual, pero necesitan obtener resultados. Ya sea para mapear ideas, planear investigaciones o coordinar un equipo, ClickUp reúne notas, mapas mentales, pizarras y tareas en un solo lugar, para que puedas dejar de combinar herramientas y empezar a trabajar con flujo.

Lo que diferencia a ClickUp de las herramientas tradicionales de mapas mentales es su capacidad para establecer la conexión entre cada paso de tu proceso de pensamiento con el trabajo real.

Puedes empezar por esbozar tus ideas de forma visual, desarrollarlas en un documento, asignar los siguientes pasos como tareas y gestionarlo todo mediante cronogramas y tableros, todo ello dentro de un entorno de trabajo unificado.

Plan visualmente con ClickUp mapas mentales

Traza visualmente campañas, tareas e ideas, y conviértelas en acciones con ClickUp Mapa Mental

Los mapas mentales de ClickUp son más que un lienzo en blanco para la lluvia de ideas: están estrechamente conectados con tu flujo de trabajo.

Puedes empezar con una idea sencilla, crear ramas relacionadas y, a continuación, convertir cualquier nodo en una tarea con solo un clic. Esto significa que no solo estás correlacionando tus pensamientos, sino que estás generando impulso con cada paso. A continuación te ofrecemos una breve explicación sobre cómo utilizarlo:

A diferencia de las herramientas independientes que aíslan tus mapas mentales, ClickUp mantiene todo enlazado. Puedes crear dos tipos de mapas:

*mapas basados en tareas: extrae información de tu entorno de trabajo actual y visualiza cómo están estructurados los proyectos

Mapas en blanco: úsalos para generar ideas de forma libre, planear investigaciones o vincular conceptos

Cada elemento puede incluir etiquetas, relaciones o adjuntos, lo que te brinda un control completo sin sacrificar la flexibilidad.

Sé más inteligente y rápido con ClickUp Brain

Encuentre al instante respuestas, elementos de acción y ideas en todo su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain

ClickUp Brain incorpora la inteligencia artificial directamente en tu flujo de trabajo de toma de notas, plan y mapas mentales sin que parezca una herramienta independiente. Puede resumir tus documentos, generar ideas basadas en tu trabajo e incluso sugerir automáticamente los siguientes pasos a partir de las notas de las reuniones o los mapas mentales.

Para los pensadores visuales, esto significa que no tienen que cambiar de herramienta ni depender de indicaciones genéricas. Ya sea realizando un trabajo con una pizarra desordenada o esbozando un documento de investigación, ClickUp Brain entiende el contexto y te ayuda a avanzar más rápido, especialmente cuando te quedas atascado o tienes poco tiempo.

Lo mejor de todo es que los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir trabajar con múltiples modelos de IA externos, como ChatGPT, Claude y Gemini, directamente desde su entorno de trabajo de ClickUp. 🚀 Olvídate de utilizar múltiples herramientas de IA y de crear contexto entre todas ellas. Ahora puedes dejar atrás la proliferación de IA y hacerlo con ClickUp

Escribe, perfecciona y activa tus ideas en ClickUp Documento

Colabora en tiempo real, asigna comentarios y enlaza tareas directamente desde tus notas con ClickUp Documento

ClickUp Documento parece una herramienta para tomar notas, pero tiene la función de ser un procesador de textos dinámico y un entorno de trabajo. Puedes crear, dar formato y realizar edición en documentos en tiempo real, enlazarlos a tareas, incrustar listas de control y asignar elementos de acción directamente dentro del documento.

Para flujos de trabajo visuales y con gran volumen de investigación, esto marca una gran diferencia. Puedes esbozar una nueva idea, insertar capturas de pantalla de una pizarra, etiquetar a un miembro del equipo para que aporte su opinión y convertir cualquier párrafo en una tarea, todo ello sin salir de la página.

Docs también ofrece compatibilidad con comandos de barra inclinada, enlaces externos y carpetas anidadas, lo que facilita la organización del conocimiento entre proyectos.

💡 Consejo profesional: crea una pila de indicaciones dentro de un documento de ClickUp para reutilizarlas en todos los proyectos. Aquí tienes algunos ejemplos: Genera tres ideas principales basadas en este documento de investigación

Resumir este mapa mental en tres prioridades clave para la próxima semana

Convierte esta lluvia de ideas en pizarra blanca en un resumen del proyecto con viñetas

Convierte tus ideas en acciones con tareas, cronogramas y pizarras

Visualiza flujos de trabajo, genera ideas impulsadas por IA y convierte notas en tareas al instante con ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards no solo te ayuda a visualizar ideas, sino que te ayuda a ponerlas en práctica. Cada pizarra, documento y mapa mental está conectado a un completo sistema de gestión de tareas, por lo que nada se queda estancado en la fase de planificación.

Puedes arrastrar una nota adhesiva desde una pizarra a tu lista de tareas, asignar plazos, añadir dependencias y realizar un seguimiento de todo ello en un calendario o en un cronograma estilo Gantt. Esto crea un flujo continuo desde el concepto hasta la completada para los equipos que trabajan en proyectos complejos o los usuarios individuales que abrazan la creatividad.

🧠 Dato curioso: El concepto original del (diagrama de) Gantt se remonta a principios del siglo XX y se utilizó para gestionar la construcción naval durante la Primera Guerra Mundial, lo que demuestra que la planificación visual siempre ha sido esencial para la ejecución de proyectos complejos.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea mapas mentales basados en tareas o en blanco para visualizar ideas y flujos de trabajo

Vincula las sesiones de lluvia de ideas en pizarras blancas directamente a tableros de sprints o documentos

Asigna comentarios en documento para convertir los comentarios en seguimientos prácticos

Vista toda tu estructura de planificación en un cronograma de arrastrar y soltar

Crea plantillas de documento para investigaciones recurrentes o formatos de contenido

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos utilizando desencadenantes vinculados a la captura de ideas

Filtra las notas y tareas por etiquetas como «inspiración», «prioridad» o «necesita investigación»

Alterna entre las vistas personal y de equipo mediante el interruptor para gestionar el trabajo individual y colaborativo

Busca en todos los documentos, tareas, mapas mentales y comentarios desde un solo lugar

ClickUp: Límites

Puede resultar complejo para los usuarios que buscan una interfaz minimalista

Puede requerir tiempo para hacerlo personalizado según flujos de trabajo creativos específicos

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp

Como dice un usuario de G2:

ClickUp ofrece una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen la gestión de tareas, el control de tiempo, diagramas de Gantt, tableros Kanban, mapas mentales, wiki y mucho más. Esto lo convierte en una solución integral para todas tus necesidades de gestión de proyectos.

ClickUp ofrece una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen la gestión de tareas, el control de tiempo, diagramas de (diagrama de) Gantt, tableros Kanban, mapas mentales, wiki y mucho más. Esto lo convierte en una solución integral para todas tus necesidades de gestión de proyectos.

📮 ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra con tecnología de IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir al instante las ideas de la sesión de brainstorming en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la app, aplicación definitiva para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

2. Heptabase (la mejor para el pensamiento conectado con pizarra espacial)

a través de Heptabase

Heptabase está diseñado para pensadores que necesitan algo más que notas digitales: un entorno de conocimiento visual. Su interfaz de pizarra espacial te permite agrupar tarjetas, dibujar relaciones y ampliar grupos de ideas como lo harías en una pared física con notas adhesivas.

Esto lo hace ideal para investigadores, educadores y estudiantes visuales que practican técnicas como Zettelkasten o mapas mentales. No estás obligado a usar carpetas o cronogramas, solo un lienzo para explorar cómo evolucionan tus pensamientos.

Las mejores funciones de Heptabase

Crea tarjetas enlazables que se pueden agrupar visualmente en pizarra infinitas

Etiqueta y agrupa ideas similares sin estructuras de carpetas rígidas

Resalta pasajes y descubre ideas en múltiples tarjetas de investigación

Exporta o estructura tus tableros utilizando plantillas de pizarra para flujos de trabajo repetibles

Límites de Heptabase

Capacidades de límite de gestión de tareas o ejecución de proyectos

La interfaz de usuario puede resultar poco convencional para los usuarios acostumbrados a herramientas de toma de nota lineales

Precios de Heptabase

(versión de) prueba gratuita*

*plan mensual: 11,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Heptabase

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre Heptabase

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Me gusta la cantidad de información que puede contener su lienzo.

Me gusta la cantidad de información que puede contener su lienzo.

¿Sabías que... En 1974, Tony Buzan, educador británico y personalidad televisiva, introdujo el concepto de mapa mental en la serie «Use Your Head» de la BBC. Presentó un diagrama colorido, similar a un árbol, con palabras que irradiaban desde una idea central, y acuñó el término «mapa mental». Esto marcó el comienzo del uso y la comprensión generalizados del mapa mental como herramienta de pensamiento visual y organización.

3. Obsidian (la mejor opción para tomar notas de Marcado locales y crear vínculos de retroceso)

a través de Obsidian

Obsidian está diseñado para usuarios que desean tener un control total sobre sus notas, sin nube, sin sincronizar forzado ni bloqueos. Todo lo que creas se almacena en tu dispositivo en archivos Markdown de texto sin formato, lo que te ofrece privacidad y flexibilidad sin sacrificar la estructura.

Su principal fortaleza reside en el pensamiento en red. Mediante enlaces externos y vistas gráficas, puedes ver cómo tus ideas se conectan entre las diferentes notas. Esto lo convierte en una herramienta imprescindible para escritores, investigadores y pensadores que desean crear mapas mentales y tomar notas que evolucionen con su trabajo a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de Obsidian

Diseña un documento offline sin depender del almacenamiento en la nube

Traza tu red de pensamientos con potentes vínculos y un gráfico visual

Amplíe la función utilizando complementos para la gestión de tareas, temas y automatización

Captura de forma coherente con notas diarias y plantillas reutilizables

Límites de Obsidian

Sin funciones integradas de colaboración o de uso compartido de equipo

Curva de aprendizaje más pronunciada para aquellos que no están familiarizados con el marcado o el pensamiento en red

Precios de Obsidian

*gratis sin límites

Sincronizar (complemento): 5 $ por usuario al mes

Publicar (complemento): 10 $/sitio, al mes

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Obsidian

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Me gusta la sensación de control que tengo a la hora de organizar mis notas y, por lo tanto, mi segundo cerebro

Me gusta la sensación de control que tengo a la hora de organizar mis notas y, por lo tanto, mi segundo cerebro

4. Notion (la mejor para combinar documentos, wiki y plan de proyecto)

a través de Notion

Notion te permite estructurar la información exactamente como quieras, desde simples notas hasta bases de conocimiento completas. Su sistema de bloques modulares te permite mezclar texto, bases de datos, elementos incrustados y listas de control para crear entornos de trabajo altamente personalizados que se adaptan a tus necesidades.

Es especialmente popular entre los emprendedores individuales y los equipos que desean convertir notas desestructuradas en flujos de trabajo colaborativos y organizados. Tanto si estás creando un wiki para tu equipo como si gestionas proyectos en diferentes canales de contenido, Notion se adapta rápidamente y se combina bien con herramientas que ofrecen plantillas de flujo de trabajo listas para usar que agilizan el trabajo.

Las mejores funciones de Notion

Utiliza bases de datos para ordenar, filtrar y establecer la conexión (a internet) entre las notas y los proyectos relacionados

Crea páginas dinámicas con incrustaciones, interruptores, calendarios y tableros Kanban

Usa el uso compartido de páginas con tus compañeros de equipo o clientes para colaborar en tiempo real

Personaliza plantillas para flujos de trabajo recurrentes, como la planificación de contenidos o la investigación

Límites de Notion

El acceso sin conexión tiene un límite y puede ser poco fiable

Sin funciones integradas de mapas mentales visuales o pizarras blancas

Precios de Notion

*plan Free

Más: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Notion

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Notion es su flexibilidad y capacidad para adaptarse a casi cualquier flujo de trabajo. Ya sea para gestionar proyectos, crear documentación, diseñar paneles o simplemente tomar notas, Notion me permite diseñar páginas y bases de datos personalizadas sin necesidad de código.

Lo que más me gusta de Notion es su flexibilidad y capacidad para adaptarse a casi cualquier flujo de trabajo. Ya sea para gestionar proyectos, crear documentación, desarrollar paneles o simplemente tomar notas, Notion me permite diseñar páginas y bases de datos personalizadas sin necesidad de código.

5. Milanote (ideal para pensadores visuales y plan al estilo moodboard)

a través de Milanote

Milanote es como un tablón digital para creativos. Su interfaz de arrastrar y soltar te permite organizar notas, imágenes, enlaces y listas de control como quieras, sin cuadrículas rígidas ni bloques de texto. Esta herramienta es ideal si tu trabajo consiste en ver el panorama general de un vistazo.

Es especialmente popular entre diseñadores, especialistas en marketing y escritores que desean intercambiar ideas libremente, crear guiones gráficos o desarrollar planes de contenido de forma visual.

Y si prefieres un poco de estructura para empezar, las plantillas flexibles para lluvia de ideas junto con Milanote pueden ayudarte a guiar tu flujo creativo sin limitarte.

Las mejores funciones de Milanote

Planifica moodboards, campañas o briefings creativos con tableros de formato libre

Añade y organiza elementos visuales, listas de pendientes y notas de texto en un solo espacio

Tableros para uso compartido en tiempo real o de forma asíncrona con compañeros de equipo o clientes

Organiza ideas en capas utilizando columnas y tarjetas codificadas por color

Límites de Milanote

Sin calendario, seguimiento de tareas ni vistas tradicionales de proyecto

El acceso sin conexión tiene un límite y solo puede utilizarlo el usuario del plan Pro

Precios de Milanote

*plan Free

Plan de pago por persona: 12,50 $ al mes por usuario

actualiza tu plan de equipo:* 49 $ al mes para hasta 10 personas

Valoraciones y reseñas de Milanote

G2: 4,5/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Milanote

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Llevo varios meses utilizando Milanote y ha supuesto un gran cambio en lo que respecta a la toma de notas y la colaboración con el equipo. Se ha convertido en una parte esencial de mis tareas diarias, el plan y el correlacionar de procesos para garantizar que puedo completar correctamente las tareas asignadas.

Llevo varios meses utilizando Milanote y ha supuesto un gran cambio en lo que respecta a la toma de notas y la colaboración con el equipo. Se ha convertido en una parte esencial de mis tareas diarias, el plan y el mapeo de procesos para garantizar que puedo completar correctamente las tareas asignadas.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de tomar notas durante las reuniones? ¡Deja que ClickUp AI Notetaker lo haga por ti! Se une a tus llamadas, captura los puntos clave y convierte las conversaciones en resúmenes organizados y prácticos, para que puedas centrarte en lo que realmente importa. Concéntrate en tus reuniones mientras ClickUp AI Notetaker toma nota de todo por ti

6. Xmind (la mejor opción para crear mapas mentales estructurados con plantillas)

a través de Xmind

Xmind es una de las herramientas más consolidadas en el espacio de los mapas mentales, conocida por sus imágenes limpias y su lógica estructurada. Es ideal para profesionales y estudiantes que necesitan crear diagramas formales y listos para presentar, en lugar de pizarras de formato libre.

La herramienta ofrece una variedad de diseños de mapas, desde diagramas de espina de pescado hasta matrices, y cuenta con compatibilidad con formatos avanzados como cuadros delimitadores y líneas de relación. Es ideal para cualquiera que prefiera los mapas pulidos y jerárquicos a los creativos y desordenados.

Las mejores funciones de Xmind

Pon en marcha una lluvia de ideas estructurada con docenas de plantillas de mapas mentales ya preparadas

Elige entre diseños en árbol, espina de pescado y matriz para adaptarlos a tu estilo de pensamiento

Concéntrate mejor con el modo ZEN para una edición limpia y sin distracciones

Accede a tus mapas mentales desde cualquier lugar con la compatibilidad multiplataforma en móviles y tabletas

Límites de Xmind

No es ideal para la gestión de tareas o para planear proyectos más complejos

Funciones de colaboración con límite para los flujos de trabajo en equipo

Precios de Xmind

*plan Free

Plan Pro: 10 $ al mes

Plan Premium: 15 $ al mes

*plan Business: 18 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Xmind

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 110 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Xmind

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

La primera vez que probé XMind me pareció muy intuitivo, es muy sencillo y no se pierde claridad a la hora de mostrar los temas principales y las ramas secundarias.

La primera vez que probé XMind me pareció muy intuitivo, es muy sencillo y no se pierde claridad a la hora de mostrar los temas principales y las ramas secundarias.

7. Freeplane (ideal para flujos de trabajo avanzados y personalizables de mapas mentales)

a través de Freeplane

Freeplane está diseñado para usuarios que desean tener un control completo sobre sus mapas mentales, desde la estructura hasta la programación. Es de código abierto, gratis, gratuito/a e ideal para pensadores técnicos que no buscan una interfaz de usuario pulida, sino potencia y flexibilidad en estado puro.

Puedes crear ramificaciones condicionales, automatizar el comportamiento de los mapas y utilizar scripts para ampliar las funciones. No es la opción más llamativa, pero si estás creando mapas de sistemas, árboles lógicos o ejemplos de mapas mentales que requieren una gran complejidad, Freeplane es la solución ideal.

Las mejores funciones de Freeplane

Añade scripts y condiciones a los nodos para crear mapas interactivos

Utiliza atajos de teclado para crear mapas grandes de forma eficiente

Personaliza los elementos visuales con iconos, color y conectores

Exporta correlacionar en múltiples formatos, incluidos HTML y XML

Límites de Freeplane

Interfaz anticuada y curva de aprendizaje pronunciada para usuarios sin conocimientos técnicos

Sin colaboración en tiempo real ni función para sincronizar en la nube integradas

Precios de Freeplane

100 % gratis, gratuito/a y de código abierto

Valoraciones y reseñas de Freeplane

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: ¡Se ha demostrado que los mapas mentales mejoran la retención de la memoria! Según un estudio que analiza el impacto del uso de mapas mentales en estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Queen Mary de Londres, el uso de mapas mentales ayudó a mejorar la retención entre un 10 y un 15 %.

8. GitMind (ideal para sesiones rápidas de lluvia de ideas y diagramas de flujo en línea)

a través de GitMind

GitMind es una herramienta ligera basada en navegador para crear rápidamente mapas mentales y diagramas. Es ideal para equipos remotos que necesitan un espacio compartido para esbozar ideas, crear diagramas de flujo o delinear estructuras de proyectos rápidas.

Con colaboración en tiempo real, capacidades de IA, autoguardado en la nube y exportaciones con un solo clic, GitMind es ideal para equipos que trabajan en diferentes zonas horarias, o para cualquiera que desee probar nuevas técnicas de lluvia de ideas en un entorno sin complicaciones.

Las mejores funciones de GitMind

Utiliza docenas de plantillas gratuitas para mapas mentales, diagramas de flujo y organigramas

Colabora fácilmente con la edición y los comentarios en tiempo real

Exporta diagramas como PDF, PNG o TXT con un solo clic

Trabajo sin problemas con el autoguardado basado en la nube y el sincronizar entre dispositivos

Límites de GitMind

Personalización limitada en comparación con las herramientas de nivel profesional

El acceso sin conexión no está disponible en la versión gratuita

Precios de GitMind

*plan Free

Plan Pro: 19 $ al mes

Plan Ultra: 39 $ al mes

Valoraciones y reseñas de GitMind

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

9. Logseq (ideal para llevar un diario estructurado y gestionar el conocimiento personal basado en tareas)

a través de Logseq

Logseq combina esquemas, enlaces externos y notas diarias en un sistema de conocimiento local. Diseñado para usuarios que piensan en viñetas en lugar de notas largas, es especialmente potente para llevar un diario, realizar seguimiento de proyectos y crear registros de pensamiento interconectados.

Su vista gráfica te permite alejarte y ver cómo evolucionan tus pensamientos, mientras que la gestión de tareas integrada ayuda a salvar la brecha entre las ideas y la ejecución. Si te gusta el pensamiento en red, la creación de esquemas y la gestión visual de proyectos a través de la estructura, no del diseño, Logseq da en el clavo.

Las mejores funciones de Logseq

Crea un contexto a largo plazo con notas diarias y capturas al estilo de un diario

Almacena archivos basados en marcado localmente para tener la propiedad total de los datos

Conecta contenido relacionado mediante enlaces externos y vista gráfica

Gestiona tus flujos de trabajo personales con consultas y filtros de tareas

Límites de Logseq

Sin colaboración nativa ni edición en tiempo real

La interfaz visual puede parecer escasa para los usuarios que provienen de herramientas tradicionales

Precios de Logseq

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Logseq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Noteey (ideal para tomar notas visuales minimalistas y sin distracciones, gratuitas)

a través de Noteey

Noteey está diseñado para minimalistas que aún desean un toque de estructura. Su interfaz limpia te permite tomar notas visuales sin distracciones, ideal para capturar ideas rápidamente, crear mapas sencillos u organizar investigaciones ligeras.

No pretende ser un gestor de tareas completo ni una base de conocimientos. En cambio, se centra en ayudarte a pensar con claridad, de forma visual y sin distracciones. Si estás empezando de cero, combinar Noteey con plantillas externas de mapas mentales puede ayudarte a estructurar tus ideas en las primeras fases.

Las mejores funciones de Noteey

Organiza notas visuales con un lienzo de arrastrar y soltar

Clasifica ideas o referencias utilizando tarjetas con código de color

Sincroniza fácilmente entre dispositivos con el autoguardado basado en la nube

Escribe y correlaciona con concentración utilizando una interfaz de usuario minimalista y sin distracciones

Límites de Noteey

Sin integraciones ni herramientas de gestión de tareas

Carece de colaboración en tiempo real o acceso sin conexión

Precios de Noteey

*plan Free

Plan Escritorio Pro: 99 $ (compra única)

Plan Escritorio Pro Plus: 159 $ (compra única)

Valoraciones y reseñas de Noteey

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

