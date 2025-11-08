Las 11 mejores alternativas a SurveySparrow para obtener comentarios y una participación más inteligentes

Es posible que ya esté dedicando todo su esfuerzo y dedicación a su empresa, pero ¿cómo sabe si sus clientes están obteniendo lo que necesitan?

Es muy sencillo: pida opiniones. Es una de las formas más fáciles de perfeccionar sus productos, mejorar sus servicios y ofrecer una mejor experiencia al cliente.

SurveySparrow ha sido una herramienta sólida para muchas empresas, profesionales del marketing e investigadores a la hora de recopilar y analizar datos esenciales sobre los clientes. Pero si busca algo con más opciones personalizadas, mejores precios o análisis avanzados, tiene otras alternativas.

Hemos recopilado las 11 mejores alternativas a SurveySparrow, cada una de las cuales ofrece algo único, desde información basada en IA y un diseño elegante hasta una integración perfecta con sus herramientas actuales.

👀 ¿Sabías que las empresas que cierran el ciclo de retroalimentación de los clientes, actuando en consecuencia, tienen 2,5 veces más probabilidades de retener a sus clientes?

Límites de SurveySparrow

SurveySparrow es conocida por sus encuestas de conversación y automatizaciones, pero tiene algunos inconvenientes que podrían hacerte plantearte otras alternativas:

Preocupaciones sobre los precios: Algunos usuarios lo consideran caro, ya que las funciones clave solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Personalización con límite: Ofrece ajustes básicos de marca, pero carece de un control profundo del diseño y de lógica avanzada.

Análisis básico: funcional, pero carece de la profundidad y los conocimientos basados en IA que ofrecen otras herramientas.

Límites de funciones en los planes de nivel inferior: Las herramientas esenciales, como la automatización y la elaboración de informes avanzados, están restringidas a los niveles premium.

Limitaciones de integración: Cuenta con compatibilidad con herramientas populares, pero algunas conexiones tienen límite o requieren soluciones alternativas.

Problemas de gestión de respuestas: filtrar y segmentar respuestas a gran escala puede resultar frustrante en encuestas de extensión.

Alternativas a SurveySparrow de un vistazo

Herramienta La mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Creación de formularios personalizables, recopilación de datos, análisis y gestión de comentarios con tecnología de IA. • Formularios ClickUp con lógica condicional • Convierte las respuestas de los formularios en tareas • Automatización de los flujos de trabajo posteriores a la retroalimentación • Panels para métricas en tiempo real • Análisis de IA a través de ClickUp Brain plan Free Forever; personalizaciones disponibles para empresas. Typeform Encuestas interactivas y atractivas • Experiencia de usuario con una pregunta por vez • Saltos lógicos • Integración con Stripe para pago Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes. Qualtrics Encuestas y gestión de experiencias a nivel de corporación • Rama y objetivo avanzados • Panel de encuestados integrado • Cumplimiento con HIPAA, GDPR e ISO Precios personalizados Formularios de Google Encuestas sencillas y gratuitas • Visualización automática a través de hojas de cálculo • Rama lógica • Respuestas prellenadas • Carga de archivos • Notificaciones de respuesta Free SurveyMonkey Estudios de mercado y opiniones de los clientes • Sugerencias de preguntas basadas en IA • Pruebas A/B • Soporte multilingüe • Puntuación ponderada Los planes de pago comienzan en 10 $ al mes. Jotform Creación de formularios con funciones de pago y automatización. • Constructor de arrastrar y soltar • Generación de PDF a partir de las respuestas • Lógica de condición • Modo quiosco • Cumplimiento de la HIPAA plan Free disponible; planes de pago a partir de 39 $ al mes. Zoho Encuesta Equipos que utilizan la suite Zoho y comentarios multicanal. • Integraciones con herramientas de CRM y marketing • Encuestas sin conexión y multilingües • Análisis en tiempo real plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 6 $. QuestionPro Investigación académica y encuestas de corporación • Mapas de calor y análisis conjunto • Herramientas de encuestas sin conexión • Sistema de gestión de paneles Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 83 $. Tally Encuestas ilimitadas y gratis, gratuitas/os con una interfaz minimalista. • Respuestas ilimitadas en el plan gratuito • Integración con Stripe • Compatibilidad con Zapier, Airtable y Notion Los planes de pago empiezan en 29 $. Formstack Recopilación de datos con seguridad y conforme a la HIPAA. • Automatización del flujo de trabajo • Firmas electrónicas • Sincronizar de datos sin conexión • Prellenado de datos CRM Los planes de pago comienzan en 99 $. Alchemer Personalización avanzada de encuestas personalizadas y gestión de comentarios. • Paneles en tiempo real • Acceso basado en rol • Seguimiento longitudinal • Integraciones CRM/API Los planes de pago empiezan en 55 $.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a SurveySparrow

¿Busca alternativas a SurveySparrow? Estas opciones le cubrirán las espaldas:

ClickUp (la mejor para la creación de formularios personalizables, la recopilación de datos y el análisis y la gestión de comentarios mediante IA)

Recopile datos estructurados fácilmente con ClickUp Formularios y convierta las respuestas en tareas prácticas.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, facilita la creación de formularios personalizados, la recopilación de datos y el aprovechamiento de los comentarios de los usuarios, mientras que la IA integrada ayuda a convertir estos comentarios en elementos y conocimientos que puedes seguir.

Empieza por pedirle a ClickUp Brain que te ayude a crear preguntas para encuestas basadas en tendencias clave, lanzamientos recientes de productos o comentarios en redes sociales sobre tu producto. A continuación, crea formularios personalizados para tu marca con ClickUp Forms.

Puede convertir cada envío de formulario en tareas, actualizar campos y actuar como desencadenante de flujos de trabajo automatizados, asegurándose de que no se pase nada por alto. Puede extraer campos de tareas existentes y Campos personalizados de ClickUp desde cualquier lugar de su entorno de trabajo, manteniendo los datos estructurados y coherentes.

Y con formularios más inteligentes gracias a la compatibilidad con la lógica condicional, usted controla la experiencia y muestra solo los campos que importan en función de las respuestas anteriores. Si alguien marca una solicitud como «Urgente», por ejemplo, puede aparecer automáticamente un campo de fecha límite, lo que garantiza que se recopilen de antemano los detalles críticos.

Si necesita una estructura ya preparada, la plantilla de formulario de ClickUp proporciona una estructura de formulario prediseñada para flujos de trabajo comunes, como comentarios de clientes, solicitudes de proyectos y tickets de asistencia al cliente de TI. Puede personalizar la plantilla del formulario de comentarios para adaptarla a sus necesidades, lo que agiliza la creación de formularios y mantiene un flujo de datos estructurado.

Obtenga una plantilla gratis Simplifique la entrada de datos con la plantilla de formulario ClickUp para mayor eficiencia y precisión.

Pero recopilar respuestas es solo el principio para construir relaciones sólidas con los clientes. ClickUp Automatización elimina el trabajo manual de seguimiento que suele venir después.

Elimine la implementación manual de comentarios con ClickUp Automatización, utilizando desencadenantes para activar acciones, asignar tareas y mantener los flujos de trabajo en movimiento.

Puede configurar reglas para asignar los envíos a los miembros adecuados del equipo, notificar a las partes interesadas o incluso actuar como desencadenante de respuestas por correo electrónico.

A medida que fluyen los datos, los paneles de ClickUp le ofrecen una visión clara de lo que está sucediendo. En lugar de clasificar las respuestas individuales, obtiene una visión general visual en tiempo real de las tendencias, los cuellos de botella y las cargas de trabajo del equipo.

Realice un seguimiento de sus comentarios en los paneles de ClickUp mediante informes personalizados, actualizaciones en tiempo real y métricas clave en un solo lugar.

¿Necesita saber cuántas solicitudes de alta prioridad están pendientes? ¿O realizar un seguimiento de los índices de satisfacción del servicio al cliente a lo largo del tiempo? Los widgets personalizados le permiten filtrar y mostrar los datos más importantes, lo que mantiene a su equipo alineado y proactivo.

ClickUp es un creador de formularios con IA que le ayudará a identificar problemas recurrentes en los formularios de comentarios para detectar desequilibrios en la carga de trabajo de las solicitudes entrantes.

Completamos el ciclo con ClickUp Brain, que también le ofrece la flexibilidad de trabajar con múltiples LLM, incluidos Gemini, ChatGPT y Claude, directamente desde su entorno de trabajo de ClickUp. Utilice ClickUp AI para analizar los comentarios, resumir patrones y sugerir los siguientes pasos basándose en su análisis.

Mejora la toma de decisiones con la integración LLM de ClickUp Brain, obteniendo información de IA adaptada a tu flujo de trabajo.

Tanto si busca la generación de contenido detallado, el análisis avanzado de datos o recomendaciones contextuales, puede cambiar fácilmente entre modelos. Esto le garantiza que obtendrá el mejor soporte basado en IA para sus necesidades específicas, todo ello dentro de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Cree campos personalizados para cada pregunta de la encuesta, desde menús desplegables hasta cuadros de texto.

Convierta los envíos de formularios en tareas para facilitar el seguimiento y el control.

Etiqueta y clasifica las respuestas para filtrarlas y analizarlas rápidamente.

Visualice tendencias y conocimientos a través de paneles personalizables.

Filtra y ordena las respuestas utilizando cualquier campo para identificar los comentarios clave.

Colabora con tu equipo añadiendo comentarios, personas asignadas y subtareas.

Realice un seguimiento del progreso de la encuesta y las tasas de completación en todas las vistas y estados.

Redirija a los usuarios después del envío a cualquier enlace para una experiencia más fluida.

ClickUp: Límites

Requiere tiempo para dominarla debido a su amplio conjunto de funciones.

Las funciones avanzadas de los formularios, como la lógica condicional, requieren un plan de nivel superior.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

Me encanta usar las automatizaciones y las integraciones de ClickUp. Tiene un gran potencial para programar, realizar un seguimiento y comunicar tareas de forma automática. También lo he utilizado para integraciones con nuestros franquiciados mediante formularios y encuestas, lo cual ha sido fantástico.

Me encanta usar las automatizaciones y las integraciones de ClickUp. Tiene un gran potencial para programar, realizar un seguimiento y comunicar tareas de forma automática. También lo he utilizado para integraciones con nuestros franquiciados mediante formularios y encuestas, lo cual ha sido fantástico.

👀 ¿Sabías que... Las empresas que utilizan ClickUp Automatización ahorran aproximadamente una hora al día por empleado, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo. Es como ganar una semana extra de productividad al año, ¡sin tener que trabajar horas extras!

2. Typeform (la mejor para encuestas interactivas y atractivas)

vía Typeform

Cuando se trata de crear encuestas que parezcan un diálogo natural en lugar de un cuestionario rígido, Typeform destaca por encima del resto.

Mostrar una pregunta cada vez crea una experiencia más interactiva que mantiene el interés de los encuestados. La interfaz elegante y moderna es altamente personalizable, lo que le permite adaptar las fuentes, el color y la marca a sus necesidades.

Pero no se trata solo de estética: los saltos lógicos personalizan la experiencia de la encuesta, guiando a los encuestados por diferentes caminos en función de sus respuestas.

La fácil integración con HubSpot, Slack, Hojas de cálculo de Google y Zapier facilita la automatización. Las sencillas opciones de incrustación también le permiten colocar encuestas en correos electrónicos, sitios web y ventanas emergentes.

Las mejores funciones de Typeform

Realice un seguimiento del progreso de los encuestados en tiempo real para identificar los puntos de abandono y optimizar el flujo.

Habilite las respuestas en vídeo y GIF para obtener comentarios más completos y atractivos.

Recibe el pago dentro de las encuestas utilizando la integración de Stripe para donaciones o reservas.

Incruste formularios en sitios web con una experiencia interactiva similar a la de un chatbot para lograr una mayor participación.

Utilice campos ocultos para realizar seguimiento de las fuentes de las campañas y segmentar las respuestas automáticamente.

Límites de Typeform

Flexibilidad de diseño con límite para estructuras de encuestas más complejas.

El plan Free tiene límites de respuesta estrictos.

Precios de Typeform

Free

Básico : 29 $ al mes

Plus : 59 $ al mes

Empresa : 99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Typeform

G2 : 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Una reseña de TrustRadius dice:

La utilizábamos para recopilar información adicional de las personas con interés en nuestros cursos. Pudimos hacerlo de manera que no les abrumáramos con todas las preguntas en una sola pantalla, sino que les presentáramos una pregunta cada vez. *

La utilizábamos para recopilar información adicional de las personas con interés en nuestros cursos. Pudimos hacerlo de una manera que no les abrumaba con todas las preguntas en una sola pantalla, sino que les presentaba una pregunta cada vez.

💡 Consejo profesional: Realice pruebas A/B con la estructura de su encuesta. La mayoría de la gente solo prueba los asuntos o el texto de los correos electrónicos, pero la forma en que está estructurada la encuesta (orden de las preguntas, longitud, tono) puede cambiar drásticamente la calidad de las respuestas. Pruebe diferentes versiones y compare las tasas de completación y la profundidad de las respuestas.

3. Qualtrics (la mejor para encuestas a nivel de corporación y gestión de experiencias)

a través de Qualtrics

Qualtrics es más que una simple herramienta de encuesta, ya que funciona como una plataforma integral de gestión de experiencias. Es ideal para organizaciones que realizan investigaciones a gran escala sobre clientes, empleados y el mercado.

Las funciones avanzadas de rama y lógica de Qualtrics le permiten crear encuestas altamente personalizadas para equipos de software que se ajustan dinámicamente en función de las respuestas de los encuestados.

La distribución es igual de flexible, ya que abarca correo electrónico, SMS, aplicaciones móviles y formularios integrados en sitios web.

A diferencia de muchos competidores, Qualtrics también ofrece un panel de encuestados integrado, lo que permite a las empresas acceder a datos demográficos con objetivo para sus investigaciones.

Para quienes manejan datos confidenciales, su cumplimiento con las normas HIPAA, GDPR e ISO 27001 garantiza una seguridad de primer nivel, lo que la convierte en una buena opción para sectores como la sanidad, las finanzas y la educación superior.

Las mejores funciones de Qualtrics

Utilice mapas de calor para realizar el seguimiento de dónde hacen clic e interactúan los usuarios para la investigación de la experiencia de usuario.

Aproveche el análisis conjunto para comprender cuáles son las funciones y precios que son más importantes.

Incruste encuestas en aplicaciones móviles para recopilar comentarios en tiempo real sin necesidad de código adicional.

Activa encuestas de seguimiento basadas en las interacciones de los clientes en los sistemas de compatibilidad o equipo de ventas, utilizando como desencadenante la información proporcionada por los clientes.

Captura datos de comportamiento con herramientas de grabación de sesiones para completar un recorrido completo del encuestado.

Límites de Qualtrics

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplio conjunto de funciones.

Las opciones de personalización extensas pueden resultar abrumadoras para necesidades de encuestas sencillas.

Precios de Qualtrics

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qualtrics

G2 : 4,3/5 (más de 730 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qualtrics?

Un crítico de G2 escribe:

La mejor parte de Qualtrics Strategy & Research es su flexibilidad. Es lo suficientemente potente como para realizar encuestas avanzadas y con gran carga lógica, pero también lo suficientemente intuitiva como para que los equipos puedan empezar a trabajar sin necesidad de escribir código.

La mejor parte de Qualtrics Strategy & Research es su flexibilidad. Es lo suficientemente potente como para realizar encuestas avanzadas y con gran carga lógica, pero también lo suficientemente intuitiva como para que los equipos puedan empezar a trabajar sin necesidad de escribir código.

👀 ¿Sabías que... En 1886, Marcel Proust rellenó un «álbum de confesiones» con preguntas personales, lo que dio lugar a la creación del ahora famoso Cuestionario de Proust. ¡No podía imaginar que inspiraría los modernos cuestionarios de personalidad para las generaciones venideras!

4. Google Forms (la mejor opción para encuestas sencillas y gratuitas, gratuitas/a)

a través de Google Formularios

Google Forms, una de las herramientas de encuestas más amigables para el usuario y rentables, le permite crear y distribuir encuestas en cuestión de minutos, sin preocuparse por los límites de respuestas.

Aunque carece de elementos de diseño avanzados o análisis en profundidad, ofrece ramificaciones lógicas básicas, visualización automática de datos e integración directa con Hojas de cálculo de Google para facilitar el seguimiento de las respuestas.

Dado que está integrado en el ecosistema de Google, crear encuestas con Google Forms resulta muy útil para los equipos que ya utilizan Gmail, Drive y Docs.

Las mejores funciones de Google Formulario

Rellene previamente las respuestas utilizando el correo electrónico o respuestas anteriores para acelerar el proceso de completar la encuesta.

Genere códigos QR para que los encuestados presenciales puedan acceder a las encuestas al instante.

Configure la validación de respuestas para garantizar que estas sean precisas y completas.

Habilite la carga de archivos en las encuestas para el envío de documentos o tareas.

Utilice complementos como Form Publisher para convertir las respuestas en documentos de Google Docs o PDF automáticamente.

Configura notificaciones por correo electrónico para las nuevas respuestas y mantén a los equipos informados en tiempo real.

Límites de Google Forms

Opciones de personalización con límite en comparación con las herramientas de encuestas premium.

Sin integraciones integradas fuera del ecosistema de Google.

Precios de Google Formulario

Free

Valoraciones y opiniones sobre Google Forms

G2 : 4,6/5 (más de 42 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Formularios?

Un crítico de Capterra dice:

Google Forms ofrece una experiencia excelente, ya que proporciona plantillas prediseñadas que le ayudan a empezar rápidamente. También ofrece una interfaz sencilla e intuitiva de arrastrar y soltar.

Google Forms ofrece una experiencia excelente, ya que proporciona plantillas prediseñadas que le ayudan a empezar rápidamente. También ofrece una interfaz sencilla e intuitiva de arrastrar y soltar.

🧠 Dato curioso: Google Formularios te permite calificar automáticamente los cuestionarios y mezclar las preguntas para evitar trampas, lo que lo hace sorprendentemente útil para profesores y formadores.

5. SurveyMonkey (la mejor para estudios de mercado y opiniones de clientes)

a través de SurveyMonkey

Para aquellos que buscan un equilibrio entre accesibilidad y análisis de datos más sofisticados, SurveyMonkey da el paso como una opción versátil.

Combina la facilidad de uso con sugerencias de preguntas basadas en IA, lógica de salto, ponderación de respuestas y (elaboración de) informes automatizados. Esto la convierte en una excelente opción para las empresas que necesitan comentarios detallados sin la complejidad de una plataforma que requiere mucha investigación.

SurveyMonkey también ofrece varios métodos de distribución, como correo electrónico, SMS, redes sociales e integración en sitios web.

Incluso ofrece funciones de evaluación comparativa, lo que permite a las empresas comparar los resultados de sus encuestas con los estándares del sector.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Realice pruebas A/B dentro de las encuestas para comparar formatos de preguntas y mejorar la participación.

Programa encuestas periódicas con recordatorios automáticos y plantillas de SurveyMonkey para seguir recopilando opiniones de los clientes.

Aplica la lógica de la encuesta para mostrar u ocultar preguntas en función de las respuestas anteriores.

Cree encuestas multilingües con traducciones automáticas para llegar a un público global.

Asigne puntuaciones ponderadas a las respuestas para realizar análisis de datos y elaborar (elaboración de) informes avanzados.

Límites de SurveyMonkey

El plan Free tiene respuestas con límite y carece de funciones avanzadas en comparación con otras alternativas a SurveyMonkey

Los planes de nivel superior pueden resultar caros para las pequeñas empresas.

Precios de SurveyMonkey

Ventaja para equipos : 18 $/usuario/mes

Equipo Premier : 44 $/usuario/mes

Plan individual – Premier anual: 57 $ al mes

Plan individual – Advantage Annual: 23 $ al mes

Tarifa mensual estándar: 10 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (más de 24 940 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SurveyMonkey?

Una reseña de TrustRadius dice:

SurveyMonkey también es perfecto cuando quieres obtener gráficos sobre los datos que has recibido, lo que te ahorra tiempo al no tener que hacerlo manualmente. No se me ocurre ningún caso en el que no sea apropiado utilizar SurveyMonkey.

SurveyMonkey también es perfecto cuando quieres obtener gráficos sobre los datos que has recibido, lo que te ahorra tiempo al no tener que hacerlo manualmente. No se me ocurre ningún caso en el que no sea adecuado utilizar SurveyMonkey.

🧠 Dato curioso: Brand Right Marketing transformó su flujo de trabajo utilizando las automatizaciones y plantillas de tareas de ClickUp, lo que le permitió reducir el tiempo de configuración de los proyectos en un 50 % y mantener las campañas por buen camino.

6. Jotform (la mejor para crear formularios con funciones de pago y automatización)

vía Jotform

A diferencia de las plataformas de encuestas tradicionales, Jotform destaca por su creador de formularios de arrastrar y soltar. También cuenta con la función de lógica condicional avanzada, lo que permite a los usuarios crear experiencias dinámicas y personalizadas.

Una de sus características únicas es la posibilidad de cobrar pagos directamente en las encuestas, gracias a la integración con PayPal, Stripe y Square.

Además, puede generar automáticamente archivos PDF personalizados a partir de las respuestas, lo que la convierte en una herramienta muy útil para empresas que gestionan contratos, solicitudes o informes de encuestas.

Para los sectores que requieren una recopilación de datos con seguridad, Jotform también ofrece opciones que cumplen con la HIPAA, lo que la convierte en una excelente opción para empresas sanitarias, financieras y jurídicas.

Las mejores funciones de Jotform

Utilice el modo quiosco para recopilar datos in situ convirtiendo una tableta en una estación de formularios dedicada.

Aplique la lógica condicional del correo electrónico para enviar a los encuestados correos electrónicos de seguimiento personalizados en función de sus respuestas.

Automatice los flujos de trabajo de los formularios para enviar los envíos a diferentes miembros del equipo.

Configure flujos de trabajo de aprobación para revisar y validar los envíos de formularios antes de procesarlos.

Integre con Dropbox o Google Drive para almacenar automáticamente los archivos enviados.

Habilite cálculos inteligentes en los formularios para estimaciones de precios o evaluaciones basadas en puntuaciones.

Límites de Jotform

El plan Free tiene un número limitado de envíos y almacenamiento en comparación con otras alternativas a Jotform

La interfaz puede parecer abarrotada debido al gran número de funciones.

Precios de Jotform

Starter: gratis, gratuito/a

Bronce : 39 $ al mes

Silver : 49 $ al mes

Gold : 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2 : 4,7/5 (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Jotform es lo intuitivo que es. La posibilidad de crear condiciones para los formularios me ha resultado muy útil. Los widgets también son muy prácticos. Recientemente he integrado el proceso de flujo de trabajo y me ha ahorrado mucho tiempo.

Lo que más me gusta de Jotform es lo intuitivo que es. La posibilidad de crear condiciones para los formularios me ha resultado muy útil. Los widgets también son muy prácticos. Recientemente he integrado el proceso de flujo de trabajo y me ha ahorrado mucho tiempo.

7. Zoho Survey (la mejor para la creación de encuestas económicas con integración CRM)

a través de Zoho Encuesta

Diseñada para trabajar de manera eficiente con Zoho CRM, Zoho Analytics y Zoho Mail, Zoho Survey es una excelente opción si su empresa ya utiliza la suite Zoho.

La recopilación de encuestas sin conexión, la compatibilidad con varios idiomas y la marca blanca la hacen especialmente útil para empresas que realizan investigaciones globales o campañas de opinión de los empleados.

Las herramientas avanzadas de filtrado y segmentación de respuestas ayudan a las empresas a analizar tendencias, mientras que los informes automatizados proporcionan información rápida.

Las mejores funciones de Zoho Encuesta

Cree encuestas ilimitadas con temas personalizables y opciones de personalización de marca.

Analice las respuestas en tiempo real con informes detallados y análisis de opiniones.

Automatización de la distribución de encuestas y los seguimientos con Zoho CRM y las herramientas de marketing.

Recopile respuestas a través del correo electrónico, las redes sociales y los enlaces incrustados en sitios web.

Límites de Zoho Encuesta

El plan Free tiene respuestas con límite y carece de análisis avanzados.

Algunas integraciones requieren conectores de terceros como Zapier.

Precios de Zoho Encuesta

Free Forever

Básico: 6 $ al mes por usuario

Además: 10 $ al mes por usuario.

Pro: 29 $ al mes por usuario

Corporación: 68 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 430 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Encuesta?

Un crítico de Capterra escribe:

Una herramienta de encuestas estupenda, muy completa y sencilla. Se la recomendaría a todos los usuarios de Zoho One.

Una herramienta de encuestas estupenda, muy completa y sencilla. Se la recomendaría a todos los usuarios de Zoho One.

💡 Consejo profesional: Utilice encuestas anónimas a los empleados del pulso para fomentar comentarios sinceros y promover una cultura de transparencia y mejora continua.

8. QuestionPro (la mejor para investigaciones académicas y encuestas corporativas)

a través de QuestionPro

Para quienes realizan estudios de mercado detallados o pruebas de productos, QuestionPro ofrece un nivel de profundidad analítica del que carecen muchas otras herramientas de encuesta.

Incluye tipos de preguntas avanzadas, como mapas de calor, análisis conjunto y análisis de opiniones, lo que proporciona información más allá de los simples datos de opción múltiple. Sus capacidades sin conexión lo hacen ideal para la investigación de campo, mientras que su panel de audiencia integrado ofrece a las empresas acceso a datos demográficos con objetivo para la distribución de encuestas.

Si su prioridad es la toma de decisiones basada en datos, esta plataforma también es un proveedor de la información de calidad investigativa necesaria para tomar decisiones empresariales más estratégicas.

Las mejores funciones de QuestionPro

Crea encuestas con ramificaciones lógicas, canalizaciones y puntuaciones.

Analice las respuestas con análisis basados en IA y conocimientos predictivos.

Realice la distribución de encuestas a través de múltiples canales, incluidos el correo electrónico y las redes sociales.

Realice investigaciones académicas y de mercado con un sistema de gestión de paneles.

Límites de QuestionPro

El plan Free tiene acceso restringido a las funciones premium.

La interfaz puede resultar compleja para los principiantes.

Precios de QuestionPro

Essentials : Gratis, gratuito/a

Avanzado : 99 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Edición para equipos : 83 $ al mes por usuario (facturación anual)

Research Suite: precios personalizados.

Valoraciones y opiniones sobre QuestionPro

G2 : 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuestionPro?

Un crítico de G2 dice:

¡La facilidad de uso para crear, evaluar e integrar encuestas hace que esta sea una herramienta excelente!

¡La facilidad de uso para crear, evaluar e integrar encuestas hace que esta sea una herramienta excelente!

💡 Consejo profesional: si está tratando de comprender cómo los usuarios toman realmente sus decisiones, por ejemplo, qué funciones de los productos valoran más, el análisis conjunto supera a las escalas de valoración tradicionales. En lugar de preguntar qué es importante, presenta compensaciones (por ejemplo, precio frente a velocidad frente a función) y obliga a los encuestados a elegir. Esto revela las verdaderas preferencias y le ayuda a diseñar ofertas que la gente sea más propensa a comprar o adoptar. Consejo profesional: utilícelo cuando esté trazando una hoja de ruta, fijando precios o creando paquetes por niveles.

9. Tally (la mejor para encuestas gratuitas ilimitadas con una interfaz minimalista)

vía Tally

Tally ofrece una alternativa refrescantemente sencilla y totalmente gratuita para startups, autónomos y equipos pequeños.

A diferencia de muchas herramientas de encuestas freemium diseñadas para recopilar opiniones, Tally no impone límites de respuesta ni oculta funciones clave tras muros de pago. Su interfaz intuitiva basada en bloques hace que crear formularios sea como escribir un documento, lo que la hace accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

A pesar de su simplicidad, ofrece lógica integrada, cálculos y integración con el sistema de pago Stripe, lo que la hace más versátil de lo que parece a primera vista.

Las mejores funciones de Tally

Personalice los formularios con marcas, saltos lógicos y campos de condición.

Automatización de las respuestas con integraciones como Notion, Airtable y Zapier.

Utilice webhooks para enviar datos de formulario a otras apps y automatizar flujos de trabajo.

Límites de recuento

El plan Free incluye la marca Tally, a menos que se actualice.

Menos integraciones en comparación con las herramientas orientadas a empresas.

Precios de Tally

Pro : 29 $ al mes

Empresa: 89 $ al mes

Recopile valoraciones y reseñas.

G2 : 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tally?

Una reseña de G2 dice:

Es un creador de formularios sencillo, fácil de usar, pero muy potente. Tengo mis formularios de generación de clientes potenciales para cuando la gente llega a mi sitio web, mis formularios de registro para cuando la gente quiere un presupuesto de mis servicios, mis formularios para recopilar inscripciones para un seminario web, y todos los formularios que utilizo en mi empresa se han creado con Tally. Esto me ha funcionado durante más de 9 meses. Tengo la intención de seguir utilizando sus servicios a medida que crezcamos. 🙂

Es un creador de formularios sencillo, fácil de usar, pero muy potente. Tengo mis formularios de generación de clientes potenciales para cuando la gente llega a mi sitio web, mis formularios de registro para cuando la gente quiere un presupuesto de mis servicios, mis formularios para recopilar inscripciones para un seminario web, y todos los formularios que utilizo en mi empresa se han creado con Tally. Esto me ha funcionado durante más de 9 meses. Tengo la intención de seguir utilizando sus servicios a medida que crezcamos. 🙂

👀 ¿Sabías que...? El Net Promoter Score (NPS), una métrica empresarial ahora omnipresente, se introdujo en 2003 para recopilar opiniones de los clientes y debe su popularidad a la simplicidad de la implementación de cuestionarios en línea.

10. Formstack (la mejor para la recopilación de datos con seguridad y conforme a la HIPAA)

a través de Formstack

Para las organizaciones que necesitan una herramienta de encuestas con automatización del flujo de trabajo integrada, Formstack es una opción muy competitiva. Más allá de las simples encuestas interactivas, permite a los equipos automatizar aprobaciones, enviar respuestas y activar acciones específicas como desencadenantes basados en la información proporcionada por los usuarios.

Con lógica bajo condición, funciones de seguridad avanzadas y cumplimiento de la HIPAA, se utiliza ampliamente en sectores que requieren tanto personalización como una estricta protección de datos, como la sanidad y los servicios jurídicos.

Las mejores funciones de Formstack

Rellene previamente los formularios con datos de CRM para reducir la introducción manual de datos y mejorar la precisión.

Habilita las firmas electrónicas en las encuestas para convertirlas en acuerdos legalmente vinculantes.

Configure flujos de trabajo de aprobación de varios pasos para enviar las respuestas a diferentes departamentos.

Proteja los datos con el cumplimiento de la norma SOC 2 y el cifrado para sectores que manejan información confidencial.

Recopile datos de formulario sin conexión y sincronícelos automáticamente cuando vuelva a conectarse.

Utilice el rellenado dinámico para personalizar los formularios en función de los datos del usuario.

Límites de Formstack

Curva de aprendizaje más pronunciada para la automatización de flujos de trabajo complejos.

Funciones con límite en el plan gratuito.

Precios de Formstack

Formulario : 99 $ al mes.

Suite : 299 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Formstack

G2 : 4,3/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formstack?

Un crítico de Capterra dice:

Tiene un gran valor por el dinero y es relativamente fácil de usar. La hemos utilizado durante varios años y no podemos imaginar estar sin ella: es fundamental para un flujo de trabajo eficiente en una pequeña empresa y mucho más económica que pagar a un administrador para que realice las mismas tareas.

Tiene un excelente valor por el dinero y es relativamente fácil de usar. La hemos utilizado durante varios años y no podemos imaginar estar sin ella: es fundamental para un flujo de trabajo eficiente en una pequeña empresa y mucho más económica que pagar a un administrador para que realice las mismas tareas.

📮 ClickUp Insight: El 13 % de los participantes en nuestra encuesta desea utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma utilizar la IA de forma habitual en el trabajo. Una posible razón: problemas de seguridad! Es posible que los usuarios no quieran compartir datos confidenciales para la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve este problema llevando la resolución de problemas basada en IA directamente a su entorno de trabajo seguro. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y le ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo su entorno de trabajo.

11. Alchemer (la mejor para la personalización avanzada de encuestas y la gestión de comentarios)

vía G2

Para las empresas que exigen la máxima personalización, análisis profundos y seguridad de nivel empresarial, Alchemer (antes SurveyGizmo) es la solución ideal.

Alchemer le permite crear paneles totalmente personalizados, en los que se pueden filtrar, visualizar y compartir entre equipos información en tiempo real. Cumple con rigurosas normas de seguridad, como el RGPD, la HIPAA y la SOC 2, lo que lo convierte en una opción sólida para las organizaciones que manejan datos confidenciales o regulados.

La API y la compatibilidad con webhook de la plataforma permiten una fácil integración con CRM, herramientas de automatización y plataformas de análisis, lo que garantiza que los datos de las encuestas no queden aislados.

Las mejores funciones de Alchemer

Activa acciones automatizadas a partir de las respuestas a las encuestas para actualizar los registros de CRM o asignar tareas.

Utilice las ramificaciones de las encuestas para crear experiencias hiperpersonalizadas basadas en las respuestas.

Incorpore paneles interactivos en los informes para visualizar y compartir los resultados de las encuestas de forma dinámica.

Implemente controles de acceso basados en rol para gestionar la creación de encuestas y la visibilidad de los datos entre los equipos.

Automatice las alertas por correo electrónico basadas en las respuestas a las encuestas para realizar un seguimiento inmediato.

Realice estudios longitudinales mediante el seguimiento de los encuestados a lo largo del tiempo para obtener información más detallada.

Límites de Alchemer

Precios más elevados en comparación con herramientas de encuesta más sencillas.

Algunas funciones avanzadas requieren complementos adicionales.

Precios de Alchemer

Colaborador : 55 $ al mes por usuario

Profesional : 165 $ al mes por usuario

Acceso completo : 275 $ al mes por usuario.

Plataforma empresarial: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Alchemer

G2 : 4,4/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Alchemer?

Una reseña de Capterra dice:

La posibilidad de integrarla con otras herramientas y plataformas ha sido una gran ventaja para mí. Puedo conectar mi cuenta de Alchemer con otras aplicaciones que utilizo en el trabajo, lo que ha mejorado significativamente mi eficiencia y productividad.

La posibilidad de integrarla con otras herramientas y plataformas ha sido una gran ventaja para mí. Puedo conectar mi cuenta de Alchemer con otras aplicaciones que utilizo en el trabajo, lo que ha mejorado significativamente mi eficiencia y productividad.

¿La mejor alternativa a SurveySparrow? ClickUp lo tiene todo.

Recopilar respuestas es solo una parte de la ecuación. El verdadero valor reside en convertir los comentarios en información útil que realmente pueda utilizar. Aunque herramientas como Typeform, Qualtrics y Google Formularios tienen sus puntos fuertes como alternativas a SurveySparrow, ClickUp destaca como la solución integral definitiva.

Desde la investigación previa a la encuesta hasta la formulación de las preguntas adecuadas, pasando por la distribución y, finalmente, el análisis y la acción, ClickUp lo hace todo. Lo mejor de todo es que puede crear agentes ClickUp personalizados para organizar todo este flujo de trabajo.

Con formularios personalizados, automatización e integraciones profundas, ClickUp facilita la recopilación de comentarios de los clientes, todo ello dentro de sus flujos de trabajo existentes. Tanto si recopila opiniones de los clientes, realiza encuestas a los empleados o gestiona los comentarios de las partes interesadas, ClickUp garantiza que cada respuesta se traduzca en un impacto real.

Si realmente desea aumentar la participación y tomar decisiones basadas en datos, ClickUp es la opción más inteligente. ¡Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo y transforme la forma en que recopila y utiliza los comentarios!