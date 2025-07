Cómo usar Perplexity IA en WhatsApp

Perplexity en WhatsApp no incluye herramientas avanzadas como el modo de investigación en profundidad o el resumen de múltiples fuentes. Si buscas análisis en profundidad o comparaciones exhaustivas, tendrás que cambiar a la aplicación principal, a la versión de escritorio o a alternativas a Perplexity

No puede leer los documentos que subas: Aunque WhatsApp te permite enviar archivos, Perplexity no los abrirá ni entenderá su contenido. No puedes hacer preguntas sobre un documento PDF o Word como lo harías en la app principal de Perplexity