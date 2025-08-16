Plantillas de tabla de contenidos gratis para organizar tus documentos

Si estás cansado de hojear documentos desordenados o de pasar horas intentando alinear títulos y números de página, no eres el único. Una plantilla de tabla de contenido bien hecha resuelve este problema rápidamente.

Tanto si eres un estudiante que está escribiendo un trabajo de investigación, un comercial que está elaborando un manual o un gestor de proyectos que está creando un informe detallado, una plantilla te ahorrará tiempo y frustraciones.

Estas plantillas de contenido te ayudan a organizar secciones, insertar números de página y elegir el estilo de fuente adecuado para el tono de tu documento.

Explora las mejores plantillas diseñadas profesionalmente, donde podrás seleccionar fácilmente la tabla perfecta, insertar tu contenido y empezar a trabajar.

¿Qué son las plantillas de tabla de contenidos?

Una plantilla de tabla de contenido es un diseño preformateado que ayuda a organizar y mostrar la estructura de un documento mediante una lista de sus secciones, títulos y números de página correspondientes. Estas plantillas se utilizan habitualmente en trabajos de investigación, manuales, informes y otros documentos largos para mejorar la navegación y la legibilidad.

Cada plantilla incluye:

Marcadores de posición para títulos, subtítulos y números de página, donde puede añadir contenido manualmente o automáticamente utilizando Microsoft Word, Apple Pages o editores PDF

Elementos como el estilo de fuente, la alineación y el diseño para que coincidan con el tono y el formato de tu documento

Líneas punteadas o guías de pestañas para conectar los títulos de las secciones con sus números de página correspondientes, creando una página de contenido limpia y coherente.

Estas plantillas pueden estar en blanco o rellenadas y suelen estar disponibles como descargas gratis o como opciones integradas en herramientas comunes de edición de documentos.

🔎 ¿Sabías que: El 79 % de los usuarios escanea el contenido en lugar de leerlo palabra por palabra, y los documentos bien estructurados con títulos y páginas de contenido claros mejoran significativamente la comprensión.

13 plantillas de tabla de contenidos

Elegir la plantilla de tabla de contenido adecuada no es solo una cuestión de estilo, sino de conseguir la estructura correcta más rápidamente. Aquí tienes plantillas que te ayudarán a dar formato a tu página de contenido, ordenar títulos y alinear números de página sin tener que ajustar manualmente cada sección.

1. Plantilla de calendario de contenidos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica y realiza un seguimiento de tu calendario de publicaciones semanal con el Calendario de contenido semanal de ClickUp

Si tu documento incluye actualizaciones periódicas, campañas o contenido por capas que cambia cada semana, esta plantilla te ofrece control sin el caos de las hojas de cálculo. La plantilla de calendario semanal de contenidos de ClickUp es un sistema interactivo que también funciona como motor de contenidos.

Puedes ver, actualizar, asignar y programar elementos en seis modos de vista. Con esta plantilla de calendario de contenido, cada tarea puede llevar metadatos como leyendas, imágenes, hashtags o notas, todos visibles en un solo espacio.

⭐ Por qué te encantará

Programa publicaciones por semana, plataforma y meta

Crea secciones utilizando etiquetas, fechas y editores asignados

Automatice recordatorios, actualizaciones de estado y ciclos de revisión

Enlace contenido compatible y realice un seguimiento de los campos preparados para análisis

🔑 Ideal para: Estructurar documentos de marketing, desgloses de campañas e informes de proyectos basados en contenidos que necesitan una tabla de contenidos detallada enlazada a actualizaciones en tiempo real.

📮 Información de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales con ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

2. Plantilla de esquema de historia de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea narrativas estructuradas y arcos de personajes con la plantilla de esquema de historia de ClickUp

Ya sea que estés escribiendo un ensayo largo, desarrollando un guion de contenido o correlacionando una presentación detallada, la plantilla de esquema de historia de ClickUp le da estructura a tus ideas desde el principio. A diferencia de las tablas estáticas, esta plantilla funciona como un guion gráfico con seguimiento del progreso.

Puedes mover escenas, asignar roles, supervisar cronogramas y desarrollar personajes, todo en un solo espacio. Es ideal para dividir narrativas complejas en partes manejables sin perder de vista tu meta general.

⭐ Por qué te encantará

Organice los elementos de la historia en capítulos, escenas o fases utilizando carpetas y campos

Realice un seguimiento del progreso con ocho estados personalizados, desde Borrador hasta Corrección

Añade campos personalizados para ritmos narrativos, arcos de personajes o temas

Utiliza tableros de tareas visuales para reorganizar y ajustar el flujo de tu historia

🔑 Ideal para: Equipos de contenido que crean narrativas estructuradas, documentos de proyectos basados en historias o presentaciones creativas que requieren una plantilla editable para correlacionar capítulos y progresos.

⏩ Más información: Guía sobre los diferentes tipos de estilos de redacción con ejemplos

3. Plantilla de blog ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea un sistema de publicación estructurado con la plantilla para blogs de ClickUp

Esta plantilla está diseñada para creadores que quieren algo más que un simple borrador en un documento de Google. La plantilla de blog de ClickUp te ofrece un lugar centralizado para intercambiar ideas, escribir, asignar, editar y programar el contenido del blog.

Es un documento listo para usar que se integra en el flujo de trabajo de un proyecto más amplio para que puedas realizar un seguimiento de todo el ciclo de vida de tu blog. Obtendrás visibilidad sobre en qué se está trabajando, quién está escribiendo qué y cuándo se publica cada entrada.

⭐ Por qué te encantará

Planifica y escribe entradas de blog directamente en ClickUp Docs

Asigna roles y fechas límite a cada fase de la redacción

Visualice los plazos con las vistas Calendario, Gantt y Tablero

Añada contenido multimedia, notas y metadatos en un solo entorno de trabajo

🔑 Ideal para: Blogueros, editores y equipos de contenido que buscan gestionar un proceso de publicación continuo y mantener la tabla de contenidos editorial alineada con los plazos.

4. Plantilla de documentación de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento, organiza y mantén los entregables clave con la plantilla de documentación de proyectos de ClickUp

Esta plantilla proporciona la configuración para el alcance detallado, la planificación, las actualizaciones y los resultados en su documento. La plantilla de documentación de proyectos de ClickUp funciona como un centro de control de proyectos.

Podrás registrar metas, asignar tareas, correlacionar cronogramas y recopilar comentarios en un único documento estructurado. No se trata solo de almacenamiento: cada parte de la documentación del flujo de trabajo de tu proyecto se integra en flujos de trabajo en tiempo real que mantienen a tu equipo alineado y encaminado.

⭐ Por qué te encantará

Cree una panorámica completa del proyecto con seguimiento del estado

Añade hitos a tus proyectos y enlázalos con tareas

Utilice las vistas Gantt y Calendario para gestionar los cronogramas de entrega

Recopile comentarios y resultados en un espacio de documento editable

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos y equipos que crean documentos vivos para iniciativas en curso o multifásicas con una tabla de contenidos para referencias y actualizaciones organizadas.

🪀 Caso práctico: RevPartners aceleró la prestación de servicios a sus clientes en un 64 % tras cambiar a las plantillas de ClickUp, que incluyen formatos estructurados como tablas de contenidos. Al utilizar guías predefinidas, eliminaron la configuración manual de tablas, estandarizaron la documentación y redujeron el tiempo dedicado a organizar el trabajo. ¿El resultado? ¡Una ejecución más rápida, menos retrasos y más tiempo para centrarse en aportar valor!

5. Plantilla de tabla de contenidos de Canva

a través de Canva

Esta página de contenido en blanco y negro es muy sencilla, ideal cuando necesitas una estructura profesional y sin adornos que no distraiga del contenido principal. La plantilla de tabla de contenido de Canva mantiene un diseño limpio en formato A4 con títulos claros y una fuente Lucida Console que facilita la lectura.

Puede añadir números de página, ajustar el estilo de la fuente o arrastrar iconos e imágenes personalizados para que se adapten a su marca o tipo de documento.

⭐ Por qué te encantará

Edita fácilmente en el navegador con el editor de arrastrar y soltar de Canva

Mantenga una alineación visual clara en los títulos y secciones

Ajuste las fuentes, el espaciado y la alineación para cualquier formato o caso de uso

Exporta a PDF o a un formato imprimible sin distorsiones

🔑 Ideal para: Estudiantes, profesionales del marketing o profesionales que desean un diseño de tabla de contenidos imprimible y de inicio rápido que puedan modificar y descargar sobre la marcha.

⏩ Más información: La única guía que necesitarás para documentar procesos

6. Plantilla de tabla de contenidos de Venngage

a través de Venngage

La plantilla de tabla de contenidos de Venngage combina colores intensos, un formato estructurado y un diseño moderno para convertir una simple lista en una función visual.

A diferencia de los formatos sencillos, esta plantilla te permite llamar la atención sobre cada sección sin desviarte del flujo del documento. Puedes personalizar las fuentes, cambiar la posición de los números de página o añadir gráficos para reflejar tu tono, ya sea creativo o corporativo.

⭐ Por qué te encantará

Modifica los esquemas de colores y los tamaños para adaptarlos a tu marca

Añade iconos, ilustraciones o fotos de archivo directamente desde la biblioteca

Exporta en PDF, PNG o PowerPoint con el formato intacto

Utilice el editor con IA para ajustar elementos rápidamente

🔑 Ideal para: Autores y presentadores que desean una tabla de contenidos editable y visualmente rica que marque la pauta desde la primera página y ayude a navegar por proyectos más largos o documentos creativos.

💡 Consejo profesional: Una vez que tengas la plantilla de la tabla de contenidos, utiliza herramientas de escritura con IA para redactar secciones rápidamente. Es especialmente útil para generar contenido preliminar para cada título, de modo que no tengas que empezar desde una página en blanco.

7. Plantilla de tabla de contenidos de recetas de Venngage

a través de Venngage

Esta plantilla de tabla de contenidos de recetas de Venngage tiene un aspecto acogedor, similar al de un libro de cocina, con una paleta de colores marrones cálidos que resulta agradable a la vista y práctica en la página.

Diseñada para ofrecer claridad, la plantilla permite a los creadores de recetas organizar fácilmente categorías, platos y números de página en un formato limpio. El diseño es fácil de editar: puedes cambiar las fuentes, cambiar el tamaño de las columnas o añadir iconos de alimentos para personalizar la tabla para su impresión o uso compartido digital.

⭐ Por qué te encantará

Personaliza los colores, las fuentes y el espaciado para que se adapten a tu marca o al ambiente de tu cocina

Añade separadores de secciones, iconos o ilustraciones de alimentos de la biblioteca de Venngage

Exporta en múltiples formatos para imprimir, compartir o incrustar en línea

Mantenga las recetas agrupadas y fáciles de buscar con un diseño editable e indexado

🔑 Ideal para: Cocineros aficionados, chefs o blogueros gastronómicos que deseen crear una página de contenido limpia y visual para colecciones de recetas digitales o impresas.

8. Plantilla de tabla de contenidos de Template. Net

a través de Template.net

La Plantilla de tabla de contenidos de Template. Net sigue estrictamente las directrices de la APA, lo que proporciona a estudiantes e investigadores una estructura clara para trabajos de investigación, ensayos largos y tesis.

Incluye un diseño alineado a la izquierda con niveles de títulos, estilos de fuente estandarizados y números de página claramente espaciados: ¡todo lo que necesita para cumplir con las normas!

Ya está configurada para cumplir con los requisitos de APA. Esto te ayuda a rellenar fácilmente las secciones y centrarte en la redacción.

⭐ Por qué te encantará

Utiliza un diseño que ya esté formateado para ajustarse al espaciado y la estructura APA

Edita todo rápidamente, sin necesidad de herramientas de diseño ni instalaciones

Rellene los campos predefinidos para capítulos, subtítulos y apéndices sin necesidad de configuración manual

Descárgalos en formato Word, PDF o en formatos compartibles sin errores de formato

🔑 Ideal para: Estudiantes e investigadores que necesitan una tabla en blanco fiable, con formato APA y que requiera una edición mínima para su envío.

💡 Consejo profesional: Conecta tu índice a una base de datos de contenidos. No dejes que tu tabla quede aislada. Crea una base de datos de contenidos para enlazar cada elemento con contenidos, tareas o resúmenes reales. De esta forma, tu tabla de contenidos se convierte en un índice funcional, no solo en una página estática.

9. Plantilla de tabla de contenidos para tesis de Template. Net

a través de Template.net

Diseñada específicamente para documentos académicos formales, esta plantilla proporciona un marco listo para organizar el contenido complejo de tesis. La Plantilla de tabla de contenido para tesis de Template. Net incluye niveles de títulos, alineación coherente de los números de página y espacios adecuados para los estándares de formato institucionales.

Cada sección es editable, por lo que puedes añadir capítulos, subtítulos y apéndices sin alterar el diseño. Es práctico, profesional y está diseñado para evitar que los documentos largos se conviertan en pesadillas de formato.

⭐ Por qué te encantará

Incluye marcadores de posición para las secciones de la tesis, incluyendo el resumen, la metodología y las referencias

Ajuste la sangría de los títulos y el estilo de la fuente sin alterar la estructura

Descárguelos al instante en Word o PDF y comience a editar o enviar sin necesidad de reformatear

Actualiza manualmente a medida que evolucionan tus capítulos durante la redacción

🔑 Ideal para: Estudiantes de posgrado y escritores académicos que crean documentos de investigación largos con desgloses detallados de capítulos y una tabla de contenidos pulida y profesional.

⚡ Consejo extra: Una vez configurada la plantilla, conecta cada sección a un resumen de contenido. De este modo, tus objetivos, palabras clave y público objetivo estarán en un solo lugar, y cada parte del documento mantendrá el mensaje y el rumbo.

10. Plantilla de tabla de contenidos para anuarios de Template. Net

a través de Template.net

La plantilla de tabla de contenido para anuarios de Template. Net ofrece un formato limpio y pulido para diseñar secciones en un anuario o publicación escolar. Equilibra la claridad visual con la flexibilidad de personalización, lo que le permite insertar imágenes, elegir diferentes estilos de fuente y reordenar secciones de contenido con facilidad.

Basado en una estructura de columnas sencilla, este diseño mantiene todo alineado y legible, a la vez que te da libertad para adaptarlo al tema general o la imagen de marca del anuario.

⭐ Por qué te encantará

Edita categorías integradas como Clubes, Eventos y Perfiles de clase directamente en el diseño

Sube el logotipo de tu centro educativo o fotos de tus alumnos para personalizar visualmente cada sección

Realiza ediciones en el navegador y exporta a PDF o imprime al instante, sin necesidad de herramientas adicionales

Divida el contenido del anuario en secciones claramente rotuladas para facilitar la navegación

🔑 Ideal para: Editores de anuarios, equipos escolares o consejos estudiantiles que necesitan una página de contenido visualmente clara y fácilmente editable para publicaciones con varias secciones.

11. Plantilla de tabla de contenidos legal de Template. Net

a través de Template.net

La plantilla de tabla de contenidos legal de Template. Net está diseñada para profesionales del ámbito jurídico que necesitan un formato limpio y una precisión en las secciones. Está estructurada para dar cabida a múltiples elementos del documento, desde estatutos y cláusulas hasta anexos y apéndices, sin complicaciones de formato.

Con marcadores de posición editables y una alineación coherente de los números de página, garantiza que sus documentos legales sean legibles, estén organizados y cumplan con las normas del sector.

⭐ Por qué te encantará

Añada secciones legales como artículos, cláusulas y anexos con formatos predefinidos

Inserte la marca de su empresa o títulos de casos para personalizar el diseño del contenido

Edite en línea y exporte a Word o PDF para archivarlos o presentarlos

Mantenga estructurado el contenido legal de varias partes con niveles de títulos numerados

🔑 Ideal para: Asistentes jurídicos, abogados y administradores legales que crean archivos legales profesionales e indexados que requieren una tabla de contenidos detallada y fácil de navegar.

💡 Consejo profesional: Utiliza las indicaciones de escritura de IA para generar ideas para subtítulos y ampliar tu página de contenidos. Esto mantiene tu documento organizado y agiliza la ideación de contenidos largos, como manuales o trabajos de investigación.

12. Plantilla de tabla de contenidos de Freepik

vía Freepik

La plantilla Tabla de contenidos de Freepik ofrece un amplio intervalo de plantillas de tablas de contenidos editables que funcionan bien tanto para documentos profesionales como creativos.

Este diseño mantiene el formato limpio con una cuadrícula estructurada para los títulos y los números de página, al tiempo que permite flexibilidad con elementos de diseño editables. Disponible en PSD, IA y JPG, es ideal para documentos con muchos gráficos, como presentaciones, carteras y guías.

⭐ Por qué te encantará

Descárgalas como archivos PSD o AI en capas para una personalización avanzada

Cambia las fuentes, los iconos o las imágenes de las secciones por los de tu marca

Alinea y formatea secciones con precisión utilizando herramientas de edición visual

Exporta diseños en alta resolución para impresión o publicación digital

🔑 Ideal para: Diseñadores, profesionales del marketing y equipos que crean documentos o presentaciones de marca y necesitan una página de contenido visualmente pulida con espacio para el control creativo.

⏩ Más información: Cómo crear una lista de control para la creación de contenidos

13. Plantilla de tabla de contenidos de Postermywall

vía Postermywall

Diseñada para boletines informativos, revistas digitales y diseños editoriales, esta plantilla A4 combina estructura y estilo. Con secciones claras para los títulos de los artículos y los números de página, le da a tu contenido un acabado profesional y fácil de navegar.

Puedes subir imágenes, ajustar los estilos de fuente y personalizar los elementos de diseño para que se adapten a tu marca. Es especialmente útil para publicaciones centradas en las redes sociales que buscan añadir claridad sin perder el atractivo visual.

⭐ Por qué te encantará

Personaliza los títulos de las secciones y los números de página con la facilidad de arrastrar y soltar

Añade tus propias fotos, logotipos o diseños de fondo directamente en el editor

Cambie el tamaño y reutilice el diseño para la web, la impresión o el uso compartido en redes sociales

Exporta en múltiples formatos sin necesidad de software de diseño

🔑 Ideal para: Editores de boletines informativos, publicaciones escolares y creadores de revistas digitales que desean crear una página de contenido limpia y elegante para documentos editoriales o promocionales.

Qué hace que una plantilla de tabla de contenidos sea buena

Ahora que ya has visto algunas opciones, ¿cómo elegir la plantilla de tabla de contenidos más adecuada para ti?

Una buena plantilla de tabla de contenido estructura tu documento y lo mantiene claro, profesional y fácil de actualizar a medida que cambia el contenido. Debe ser compatible con la edición manual y el formato automático. Algunas funciones clave que debes buscar:

Niveles de título: Compatibilidad con varios niveles de contenido, para que las secciones y subsecciones estén claramente separadas

Estilo de fuente personalizable: Adapta la tabla de contenidos al resto de la tipografía del documento para conseguir un aspecto profesional

Líneas punteadas: Conecta los títulos de las secciones con los números de página para facilitar el seguimiento visual

Diseño editable: reorganice secciones o cambie el formato sin tener que empezar de nuevo

Alineación de números de página: mantenga todos los números de página correspondientes alineados para mayor claridad y coherencia

Formato imprimible: Exporta fácilmente a PDF u otros formatos sin desalineaciones

Opciones de actualización manual y automática: Disfrute de los modos de rellenar usted mismo y de generación automática, según su proyecto

Mantén toda tu tabla de contenidos organizada con ClickUp

Elegir la plantilla de tabla de contenidos adecuada es solo una pieza del rompecabezas: ejecutarla de manera eficiente es la verdadera victoria. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

Ya sea que estés gestionando entradas de blog, un trabajo de investigación o la documentación de un proyecto, ClickUp te ofrece todas las herramientas que necesitas en cada paso del camino.

Crea, asigna, realiza un seguimiento y organiza la estructura de tu contenido desde un solo panel. Desde el estilo de la fuente hasta los números de página, todos los elementos se pueden editar y rastrear, sin necesidad de modificarlos manualmente.

Con ClickUp, no solo insertas una tabla de contenidos, sino que gestionas todo el proceso del documento desde una sola plataforma. ¿Listo para olvidarte del lío del formato? Empieza a usar ClickUp gratis y convierte cada documento en un entorno de trabajo organizado.