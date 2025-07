Las mejores alternativas a 1min.AI para 2025

1min. AI facilitó la conversión de texto en vídeos con IA. Pero si estás aquí, es probable que estés buscando algo mejor, tal vez una herramienta con más personalización, mejores voces en off o un renderizado más rápido. ¿La buena noticia? Hay muchas alternativas potentes a 1min. AI que hacen precisamente eso, y mucho más.

En esta lista, desglosaremos las mejores herramientas para diferentes necesidades, ya sea que estés creando vídeos explicativos, demostraciones de productos o contenido para redes sociales.

👀 ¿Sabías que... Se han creado más de 15 000 millones de imágenes utilizando modelos de IA como Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney y DALL·E 2? Este número supera el total de imágenes de la biblioteca de Shutterstock y representa aproximadamente un tercio de todas las imágenes subidas a Instagram.

Las mejores alternativas a 1Min AI de un vistazo

Herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios* ClickUp Asistente de redacción con IA, tareas, documentos, pizarras, gestión de proyectos, colaboración en tiempo real Equipos que buscan una plataforma todo en uno para la productividad y la creación de contenidos Gratis para siempre; planes de pago a partir de 7 $/usuario/mes; complemento ClickUp AI a 7 $/usuario/mes ChatGPT Chat en lenguaje natural, generación de texto, resumen, lluvia de ideas, ayuda con la codificación y análisis de datos (en la versión Pro). Escritores, estudiantes, profesionales del marketing, programadores y empresas que necesitan una solución integral de escritura/chat con IA Gratis para siempre; planes de pago a partir de 20 $ al mes Gemini El modelo de IA de Google con acceso a Documentos, Hojas de cálculo, Gmail, integración de búsqueda, generación de texto/imágenes y ayuda con códigos Usuarios de Google Workspace, investigadores y profesionales que necesitan asistencia de IA en todos los productos de Google Gratis para siempre; planes de pago a partir de 19,99 $ al mes DALL- E Generador de imágenes con IA para crear imágenes, rellenar y ampliar imágenes utilizando indicaciones de texto. Integrado en ChatGPT Pro Diseñadores, creadores de contenido, especialistas en marketing y gestores de redes sociales que necesitan contenido visual rápido Precios personalizados IA profunda Herramientas de IA gratis para la generación de texto, la creación de imágenes, la respuesta a preguntas y la síntesis de voz Usuarios conscientes de su presupuesto, estudiantes y aficionados que buscan funciones básicas de IA Gratis para siempre; planes de pago a partir de 4,99 $ al mes Leonardo IA Generación de imágenes de alta calidad, diseño de personajes, biblioteca de estilos, transformación de imagen a imagen, generación de texturas 3D Desarrolladores de videojuegos, artistas, ilustradores y diseñadores de productos que buscan imágenes creativas con IA Gratis para siempre; planes de pago a partir de 10 $ al mes Pictory Convierte texto o guiones en vídeos, resumen de vídeos con IA, texto a vídeo, subtitulado automático y generación de voz en off Profesionales del marketing, YouTubers, creadores de cursos y empresas que crean contenido de vídeo a partir de artículos o guiones 14 días de prueba gratis; planes de pago a partir de 25 $ al mes Runway ML Transformación de texto a vídeo (Gen-2), de vídeo a vídeo, pantalla verde con IA, relleno, generación de imágenes y herramientas de colaboración Cineastas, creadores de contenido, editores de efectos visuales y equipos de marketing que necesitan creación de vídeos con IA Gratis para siempre; planes de pago a partir de 15 $ al mes Lovable Creación de apps basadas en chat, agente de codificación IA autónomo, editor de UI, implementación con un solo clic e integración IA multimodal Fundadores sin conocimientos técnicos, diseñadores de productos y equipos que crean apps, aplicaciones completas con IA Plan Free disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes Descript Edición basada en texto de vídeo/audio, doblaje (clonación de voz), sonido de estudio, transcripción automática, eliminación de palabras de relleno Podcasters, editores de vídeo, especialistas en marketing y equipos que colaboran en contenidos multimedia Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes Grammarly Revisión gramatical y ortográfica, sugerencias de claridad y tono, detector de plagio, IA generativa (GrammarlyGO), compatibilidad multiplataforma Estudiantes, profesionales, escritores y equipos que garantizan una comunicación clara y pulida Gratis para siempre; planes de pago a partir de 30 $ al mes

Las mejores alternativas a 1Min. AI

Profundicemos en las funciones y capacidades de cada herramienta.

1. ClickUp (la mejor para la gestión centralizada de proyectos y la creación de contenidos impulsada por IA)

Escribe entradas de blog 10 veces más rápido con ClickUp Brain

ClickUp, la app para todo el trabajo, está diseñada para equipos y personas que desean gestionar tareas, generar contenido y colaborar, todo ello con tecnología de IA desde una única plataforma. Con ClickUp Brain, ha evolucionado hasta convertirse en un hub de productividad que aprovecha varios modelos de IA para ayudar a los profesionales del marketing, los creadores de contenido, los desarrolladores y las empresas a optimizar su trabajo diario.

ClickUp Brain te ayuda a redactar contenido para blogs, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos de marketing y mucho más. Con él, puedes simplificar textos largos, mejorar el flujo de las frases, generar esquemas e incluso reutilizar contenido existente.

Crea guiones para carruseles de Instagram al instante con ClickUp Brain

También tendrás acceso a funciones como el generador de imágenes Pizarra, que transforma tus ideas escritas en imágenes generadas por IA en una pizarra virtual.

Convierte las notas de tu pizarra en tareas prácticas al instante con ClickUp Brain

Solo tienes que escribir tus ideas y tu plan, y la herramienta generará automáticamente una imagen estructurada. Te ayuda a convertir ideas abstractas en diagramas que puedes arrastrar, soltar y editar en tiempo real.

Y con ClickUp Clips, una herramienta de grabación de vídeo integrada, puedes capturar tu pantalla o cámara web y compartirla al instante con tu equipo para una conexión (a internet) en tiempo real.

Comparte actualizaciones más rápido grabando tu pantalla con ClickUp Clips

Las funciones de IA de Clips transcriben automáticamente lo que dices. Puedes convertir tu vídeo en notas con función de búsqueda, descripciones de tareas o incluso documentación. Es perfecto para actualizaciones asíncronas, tutoriales, guías rápidas o sesiones de comentarios.

Convierte las grabaciones de pantalla en transcripciones con función de búsqueda

En el ámbito de la colaboración, ClickUp Docs hace magia. Puedes crear documentos bonitos y estructurados que se almacenan directamente en tu entorno de trabajo, perfectos para resúmenes, POE, planes de campaña o wikis internos.

Edita documentos juntos en tiempo real con la colaboración de ClickUp Docs

Varios compañeros de equipo pueden editar un documento en tiempo real, añadir comentarios, incorporar tareas e incluso insertar resúmenes basados en IA. Los documentos se pueden compartir, controlar por versiones y convertir en tareas prácticas con un solo clic.

ClickUp también incluye un tomador de notas ClickUp AI que se une a tus reuniones de Zoom, Teams o dentro de la aplicación para tomar notas automáticamente. Transcribe todo, resume los elementos clave y los adjunta directamente a tus tareas o documentos.

Captura automáticamente los resúmenes de las reuniones con ClickUp AI Notetaker

Añádele las funciones de automatización de ClickUp y podrás automatizar flujos de trabajo recurrentes, como actualizar el estado de las tareas, asignar personas, enviar recordatorios o incluso generar resúmenes de contenido, para que puedas centrarte en el trabajo de alto impacto.

Automatiza el trabajo repetitivo con flujos de trabajo personalizados en ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza tus ideas visualmente para planificar mejor: Correlaciona pensamientos, proyectos y flujos de trabajo con Correlaciona pensamientos, proyectos y flujos de trabajo con los mapas mentales de ClickUp para conectar conceptos y convertir las ideas en planes viables

Mantén las conversaciones conectadas a tu trabajo: Colabora con tu equipo utilizando Colabora con tu equipo utilizando ClickUp Chat , una herramienta de mensajería integrada que mantiene las discusiones, las actualizaciones y los comentarios en un solo lugar

Personaliza y gestiona las tareas a tu manera: Mantente al día de los entregables con Mantente al día de los entregables con las tareas de ClickUp , que ofrecen vistas flexibles (Lista, Tablero, Calendario), prioridades, dependencias y fechas límite adaptadas a tu flujo de trabajo

Limitaciones de ClickUp

La profundidad de las funciones puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ClickUp:

He estado usando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver su evolución hasta convertirse en una potente herramienta de productividad integral. El lanzamiento continuo de nuevas funciones y actualizaciones demuestra el compromiso del equipo con la mejora de la experiencia del usuario. Una de las novedades más destacadas es la herramienta de IA, ClickUp Brain. Ha transformado mi forma de gestionar las tareas y los proyectos al automatizar los procesos rutinarios y ofrecer sugerencias inteligentes, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo.

He estado usando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver su evolución hasta convertirse en una potente herramienta de productividad integral. El lanzamiento continuo de nuevas funciones y actualizaciones demuestra el compromiso del equipo con la mejora de la experiencia del usuario. Una de las novedades más destacadas es la herramienta de IA, ClickUp Brain. Ha transformado mi forma de gestionar las tareas y los proyectos al automatizar los procesos rutinarios y proporcionar sugerencias inteligentes, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Quieres dejar de buscar resúmenes de reuniones o perder puntos clave? Estas plantillas de notas de reuniones facilitan el registro de decisiones, elementos de acción y actualizaciones, para que tu equipo siempre salga con claridad

2. ChatGPT (la mejor para IA conversacional y generación de contenido bajo demanda)

vía ChatGPT

ChatGPT es un asistente de IA popular y gratuito disponible en la actualidad, en el que confían tanto particulares como equipos para todo, desde redactar entradas de blog y correos electrónicos hasta depurar código o responder a preguntas complejas. Impulsado por el modelo GPT-4 de OpenAI (en el plan Plus), destaca por su capacidad para comprender el contexto, adaptarse a diferentes tonos y responder de forma natural a las indicaciones de seguimiento.

También es compatible con entradas de imágenes, conversaciones de voz en dispositivos móviles e integraciones con herramientas externas como navegadores y bases de datos. Puedes utilizarlo para intercambiar ideas, generar contenido creativo, resolver problemas técnicos o incluso automatizar flujos de trabajo sencillos.

Las mejores funciones de ChatGPT

Crea y comparte GPT personalizados a través de la tienda GPT, adaptados a tareas o sectores específicos

Conéctate con herramientas de terceros a través de plugins para extraer datos en tiempo real, acceder a apps o realizar acciones automáticamente

Sigue atentamente las instrucciones de los usuarios y mejora con el tiempo mediante ajustes y memoria contextual

Limitaciones de ChatGPT

Puede producir respuestas que suenan convincentes pero incorrectas («alucinaciones») sobre temas especializados o complejos, por lo que los usuarios deben verificar los resultados críticos

Precios de ChatGPT

Gratis para siempre

Plus : 20 $ al mes

Pro : 200 $ al mes

Equipo : 25 $ por usuario/mes (facturado anualmente) o 30 $ por usuario/mes (facturado mensualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ChatGPT:

La capacidad de ChatGPT para responder de forma clara e imaginativa a una gran variedad de consultas es muy atractiva. Es útil para cualquier cosa, desde chatear de forma informal hasta aprender y hacer lluvias de ideas, ya que se adapta a una amplia gama de temas y tonos. Su rapidez y capacidad para presentar conceptos complicados en un lenguaje básico también lo convierten en un compañero fantástico para investigar información nueva o abordar eficazmente cualquier duda.

La capacidad de ChatGPT para responder de forma clara e imaginativa a una gran variedad de consultas es muy atractiva. Es útil para cualquier cosa, desde chatear de forma informal hasta aprender y hacer lluvias de ideas, ya que se adapta a un amplio intervalo de temas y tonos. Su rapidez y capacidad para presentar conceptos complicados en un lenguaje básico también lo convierten en un compañero fantástico para investigar información nueva o abordar eficazmente cualquier duda.

📚 Lea también: Ejemplos y casos de uso de automatización del flujo de trabajo

3. Gemini (la mejor para IA multimodal con una profunda integración en el ecosistema de Google)

vía Gemini

Gemini, desarrollado por Google DeepMind, es un modelo de IA de última generación creado para comprender y generar texto, imágenes, vídeo y audio, todo al mismo tiempo. Entrenado en un amplio intervalo de temas, Gemini ha demostrado un rendimiento sobrehumano en pruebas académicas y profesionales. Puede resolver problemas avanzados de matemáticas y física, interpretar textos legales o médicos complejos y proporcionar un razonamiento profundo que rivaliza con el de los humanos.

Gemini se integra perfectamente en el ecosistema de Google. Puedes utilizarlo dentro de Gmail, Docs y Chrome, o acceder a él a través de Vertex AI de Google Cloud para aplicaciones más avanzadas. Su asistente integrado puede ayudarte a gestionar eventos del calendario, redactar correos electrónicos profesionales e incluso crear respuestas personalizadas en Google Chat.

Las mejores funciones de Gemini

Compatibilidad con la guía visual en tiempo real utilizando la cámara de tu teléfono con Gemini Live

Ofrece un modo de investigación profunda para analizar documentos largos y extraer información significativa

Incluye Imagen 4 y Veo 3 para generar imágenes de alta calidad y vídeos cortos con audio

Limitaciones de Gemini

La generación de imágenes de Gemini AI ha sido criticada por producir representaciones sesgadas e históricamente inexactas que no se ajustan a la realidad

Precios de Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One IA Premium): 19,99 $ al mes (primer mes gratis)

Gemini Advanced para estudiantes: Gratis hasta finales de 2026 (incluye Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk y 2 TB de almacenamiento)

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2: 4,4/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gemini?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Gemini:

Es muy fácil de usar. Cuando redacto un correo electrónico para mis clientes, me resulta muy útil para mantener la profesionalidad en mis mensajes. Como profesional de la seguridad, cuando tengo dudas sobre la detección de vulnerabilidades, ya sean intencionadas o no, Gemini me resulta muy útil para ofrecer una explicación correcta de si se trata de un problema o no. Es rápido y fiable en el mundo actual.

Es muy fácil de usar. Cuando redacto un correo electrónico para mis clientes, me resulta muy útil para mantener la profesionalidad en mis mensajes. Como profesional de la seguridad, cuando tengo dudas sobre la detección de vulnerabilidades, ya sean intencionadas o no, Gemini me resulta muy útil para ofrecer una explicación correcta de si se trata de un problema o no. Es rápido y fiable en el mundo actual.

⚡ Archivo de plantillas: Mantén el orden y el trabajo en marcha con estas plantillas de listas de tareas. Te ayudan a desglosar los proyectos, priorizar los elementos de acción y realizar un seguimiento del progreso

4. DALL-E (ideal para la generación de imágenes creativas y la creación de prototipos de diseño)

DALL·E de OpenAI es una herramienta avanzada de generación de imágenes que convierte indicaciones en lenguaje natural en impresionantes imágenes de alta resolución. Produce resultados muy detallados con rasgos faciales más nítidos, una representación del texto mejorada y una amplia variedad de estilos. Se integra a la perfección con ChatGPT, por lo que puedes describir una idea de imagen, hacer que ChatGPT cree la indicación perfecta y generar la imagen al instante.

También es compatible con el relleno, lo que te permite editar partes específicas de una imagen describiendo lo que deseas reemplazar. Puedes generar variaciones de imágenes existentes conservando los elementos esenciales. También puedes editar imágenes con el editor DALL·E, que permite realizar ajustes precisos, como borrar y reemplazar áreas específicas directamente en la interfaz. Gracias a las continuas mejoras del modelo, DALL·E muestra una coherencia y un nivel de detalle significativamente mejores, incluso cuando se utilizan las mismas indicaciones que en versiones anteriores.

Las mejores funciones de DALL-E

Las imágenes creadas por DALL·E son de tu propiedad y puedes utilizarlas libremente, reimprimirlas, venderlas o comercializarlas sin permisos adicionales

Flexibilidad de estilos y géneros, desde fotos realistas hasta pinturas al óleo, dibujos animados y renderizados en 3D, todo ello basado en tus indicaciones

Filtros de seguridad para bloquear contenido dañino, inapropiado o no autorizado, incluyendo figuras públicas por su nombre

Limitaciones de DALL-E

La generación de imágenes está restringida a una relación de aspecto fija de 1:1, y los usuarios suelen tener problemas con la aparición de texto no deseado en las imágenes

Precios de DALL-E

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DALL-E

G2: 3,9/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DALL-E?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre DALL-E:

Lo mejor de DALL-E-2 es su capacidad de procesamiento del lenguaje natural para generar imágenes. Esta herramienta es capaz de tomar el lenguaje humano y procesarlo para generar comandos de generación de imágenes. También me encanta su interfaz de usuario, su editor de imágenes y, por supuesto, el resultado final.

Lo mejor de DALL-E-2 es su capacidad de procesamiento del lenguaje natural para generar imágenes. Esta herramienta es capaz de tomar el lenguaje humano y procesarlo para generar comandos de generación de imágenes. También me encanta su interfaz de usuario, su editor de imágenes y, por supuesto, el resultado final.

5. Deep AI (la mejor herramienta gratuita y polivalente de IA que abarca texto, imágenes y mucho más)

vía Deep AI

Deep AI es una plataforma gratuita basada en la web que ofrece una amplia variedad de herramientas de IA, desde la generación de imágenes y vídeos hasta la creación de textos, la síntesis de voz e incluso el modelado 3D. Todo es accesible desde un único panel y funciona con una mínima intervención.

También incluye un robusto paquete de herramientas de edición de fotos con IA, que ofrece herramientas como eliminador de fondos, colorizador de imágenes para fotos en blanco y negro, aumento de resolución y ampliación de imágenes para pintar más allá de los bordes de una imagen. Los creadores de contenido pueden explorar herramientas de escritura como Essay Writer y Humanizer, que ayudan a generar o reescribir contenido para que suene más natural.

📮 ClickUp Insight: El 47 % de los participantes en nuestra encuesta nunca ha probado la IA para realizar tareas manuales, pero el 23 % de los que la han adoptado afirma que ha reducido significativamente su carga de trabajo. Este contraste podría ser algo más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando el potencial transformador de la IA para reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥 ClickUp Brain cubre esta necesidad integrando a la perfección la IA en tu flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas personalizables de elaboración de informes de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

Las mejores funciones de Deep AI

Puedes interactuar con sus chatbots y personajes de IA integrados, ideales para juegos de rol ligeros, tutorías o preguntas y respuestas informales sin necesidad de tener una cuenta de OpenAI.

Con el chat de voz y la función de texto a voz, puedes generar respuestas de audio y narraciones con voces generadas por IA

3D Model Generator y AI Radio ofrecen herramientas creativas para generar recursos 3D básicos y narraciones interactivas basadas en texto

Límites de la IA profunda

DeepAI ofrece configuraciones preestablecidas con una flexibilidad mínima, lo que impide a los usuarios adaptar los resultados a sus necesidades o preferencias específicas

Precios de Deep IA

Free Forever

Pro: 4,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas detalladas sobre IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deep IA?

Esto es lo que dijo un crítico de Reddit sobre Deep AI:

El generador de imágenes produce fotos 4K de alta calidad. Ofrece más de 150 opciones de estilos y fondos. He creado retratos profesionales y obras de arte con buenos resultados.

El generador de imágenes produce fotos 4K de alta calidad. Ofrece más de 150 opciones de estilos y fondos. He creado retratos profesionales y obras de arte con buenos resultados.

📚 Lea también: El mejor software de conversión de voz a texto

6. Leonardo AI (la mejor para arte generado por IA, recursos para videojuegos y diseño conceptual)

vía Leonardo IA

Leonardo AI es una plataforma centrada en la creatividad, diseñada para generar imágenes de alta calidad para el desarrollo de videojuegos, arte conceptual, recursos de interfaz de usuario y diseño de productos. Ofrece un intervalo de modelos especializados, como Leonardo Creative y Anime XL, que permiten a los usuarios combinar estilos de fantasía, ciencia ficción y anime.

El modelo patentado Phoenix destaca por la precisión de las indicaciones y la representación del texto dentro de las imágenes, ideal para señalización, maquetas y elementos de interfaz de usuario. Con Flow State, los creadores pueden transmitir variaciones continuas a partir de una sola indicación, lo que acelera la ideación y la iteración creativa. También cuenta con un generador de PNG transparentes para activos listos para exportar, como personajes y objetos, y es compatible con la animación de vídeo básica a través de su generador de vídeo IA, lo que permite la transformación de imágenes y la animación de conceptos sin necesidad de software complejo.

Las mejores funciones de Leonardo AI

Leonardo presentó «Elements», componentes visuales reutilizables (como caracteres, objetos y estilos) que se pueden mantener a lo largo de generaciones para garantizar un diseño coherente de los activos

Los usuarios pueden subir imágenes de referencia y utilizar ControlNet para guiar la generación de imágenes con diseños, poses o bocetos refinados

Omni Editing permite realizar retoques detallados seleccionando cualquier región y describiendo los cambios visuales mediante indicaciones en lenguaje natural

Limitaciones de Leonardo IA

Algunos usuarios han notado algunas peculiaridades ocasionales, incluso con Phoenix, las escenas complejas con varios caracteres pueden seguir produciendo pequeños errores o requerir retoques artísticos

Precios de Leonardo IA

Free Forever

Apprentice: 10 $ al mes

Artisan: 24 $ al mes

Maestro: 48 $ al mes

Enterprise: Contacte con nosotros para obtener información sobre precios

Valoraciones y reseñas de Leonardo IA

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Leonardo IA?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Leonardo AI:

Leonardo. Ai es rápido en la generación de activos digitales, imágenes y modelos 3D de alta calidad que pueden acelerar tu flujo de trabajo. Las opciones de personalización son flexibles, por lo que puedes ajustar los resultados generados por IA a tu visión. Perfecto para desarrolladores de juegos, artistas y diseñadores que desean crear contenido único sin sacrificar la calidad. Y fácil de usar para aquellos que son nuevos en las herramientas de IA.

Leonardo. Ai es rápido en la generación de activos digitales, imágenes y modelos 3D de alta calidad que pueden acelerar tu flujo de trabajo. Las opciones de personalización son flexibles, por lo que puedes ajustar los resultados generados por IA a tu visión. Perfecto para desarrolladores de juegos, artistas y diseñadores que desean crear contenido único sin sacrificar la calidad. Y fácil de usar para aquellos que son nuevos en las herramientas de IA.

🧠 Dato curioso: En 2022, una imagen generada por IA creada con Midjourney ganó el primer puesto en el concurso de arte digital de la Feria Estatal de Colorado, lo que desató debates sobre el rol de la IA en los campos creativos.

7. Pictory (la mejor para convertir guiones y vídeos largos en vídeos cortos que se pueden compartir)

vía Pictory

Pictory es una herramienta de reutilización de contenidos creada para creadores y profesionales del marketing que desean convertir contenidos largos en vídeos cortos con su marca sin tener que pasar por el engorroso proceso de edición. Las herramientas se encargan de todo, desde la extracción de contenidos hasta la correspondencia visual, lo que la convierte en una de las plataformas más fáciles de usar para reutilizar contenidos a gran escala.

Con la función Script-to-Video, puedes pegar un guion o un artículo y generar al instante un vídeo completo con material de archivo, música y narración con IA. También puedes convertir entradas de blog en vídeos cortos extrayendo las ideas clave y combinándolas con imágenes de la enorme biblioteca multimedia de Pictory, que cuenta con más de 3 millones de clips de vídeo y 15 000 pistas de música. Todo se gestiona en la nube, por lo que no es necesario descargar ningún software.

Las mejores funciones de Pictory

Edita vídeos editando el texto, como cortar frases y palabras de relleno como «um» y «uh», con un solo clic

La transcripción con IA añade subtítulos al instante, especialmente para contenidos de redes sociales, donde el sonido suele estar desactivado

Personaliza los vídeos con tu logotipo, colores, fuentes y diseños para conseguir un aspecto coherente y pulido

Limitaciones de Pictory

Pictory no genera presentadores de IA ni avatares con sincronización labial que lean tu guion

Precios de Pictory

14 días de (versión de) prueba gratis

Starter: 25 $ al mes

Profesional: 49 $ al mes

Equipo: 119 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pictory

G2: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pictory?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Pictory:

He estado utilizando Pictory para crear vídeos cortos y ha sido una experiencia increíble. Es realmente bueno, ya que elimina la necesidad de crear vídeos manualmente. Ahora puedo utilizar voz, imágenes y vídeos para crear un vídeo corto. Esto me ha ayudado mucho a crear tutoriales cortos para mi trabajo. Reduce mucho el tiempo y aumenta la productividad.

He estado utilizando Pictory para crear vídeos cortos y ha sido una experiencia increíble. Es realmente bueno, ya que me evita tener que crear vídeos manualmente. Ahora puedo utilizar voz, imágenes y vídeos para crear un vídeo corto. Esto me ha ayudado mucho a crear tutoriales cortos para mi trabajo. Reduce mucho el tiempo y aumenta la productividad.

📚 Lea también: Las mejores herramientas de transcripción con IA

8. Runway ML (la mejor para la edición de vídeo con IA y la creación de contenido generativo)

vía Runway ML

Runway ML es una plataforma de generación de vídeo con IA diseñada para creadores que desean producir contenido cinematográfico sin necesidad de filmación tradicional. Con solo una indicación de texto, su modelo Gen-2 puede generar clips de vídeo cortos y realistas, ideales para guiones gráficos, imágenes musicales o secuencias abstractas. Para los creadores que trabajan con material real, Gen-1 permite estilizar vídeos fotograma a fotograma utilizando una indicación o una imagen de referencia.

También ofrece una potente herramienta de pantalla verde con IA que elimina automáticamente los fondos de los vídeos sin necesidad de una pantalla verde física. También puedes utilizar su herramienta de relleno de vídeo para borrar objetos no deseados, como micrófonos o logotipos, y dejar que la IA rellene el espacio de forma natural. En cuanto a las imágenes, los modelos Stable Diffusion integrados en Runway ayudan a generar nuevos elementos visuales a partir de texto, mejorar fotos borrosas o incluso «borrar y sustituir» elementos, como intercambiar personas o fondos.

Las mejores funciones de Runway ML

Los nuevos modelos, como Gen-3 y Gen-4 (en curso), ofrecen herramientas como la interpolación de fotogramas y la gradación de color con IA

Panel de edición basado en la nube con uso compartido de proyectos, comentarios y control de versiones

Compatible con exportaciones MP4, GIF y PNG, y se integra con Adobe Premiere Pro a través de un complemento

Limitaciones de Runway ML

Los usuarios han informado de problemas de edición de vídeo, como la inconsistencia en la dirección del movimiento en los vídeos generados (por ejemplo, sujetos que caminan hacia atrás en lugar de hacia adelante)

Precios de Runway ML

Gratis para siempre

Estándar: 15 $/usuario/mes

Pro: 35 $/usuario/mes

Unlimited: 95 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Runway ML

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Runway ML?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Runway ML:

RunwayML es una de las mejores herramientas de IA que existen, es muy sencilla. Me gusta especialmente su herramienta de imagen/texto a vídeo, que funciona como una varita mágica. Es muy fácil de implementar en mi flujo de trabajo de edición de vídeo. La utilizo con frecuencia para crear tomas de vídeo cinematográficas que luego puedo incorporar a mi cronograma para crear vídeos completos y muy atractivos que encantan a mis espectadores.

RunwayML es una de las mejores herramientas de IA que existen, es muy sencilla. Me gusta especialmente su herramienta de imagen/texto a vídeo, que funciona como una varita mágica. Es muy fácil de implementar en mi flujo de trabajo de edición de vídeo. La utilizo con frecuencia para crear tomas de vídeo cinematográficas que luego puedo incorporar a mi cronograma para crear vídeos completos y muy atractivos que encantan a mis espectadores.

👀 ¿Sabías que...? Cuando la IA genera un pie de foto, en realidad son dos modelos que trabajan juntos: uno ve la imagen y el otro escribe las palabras. Visión + lenguaje = ¡magia!

9. Lovable (la mejor para el desarrollo de apps impulsadas por IA sin necesidad de código)

vía Lovable

Lovable permite a los usuarios crear aplicaciones y sitios web completos a través de una interfaz de IA conversacional. Con solo describir la funcionalidad deseada, como «Crear una app de lista de tareas pendientes con inicio de sesión de usuario», el agente de IA genera el código necesario, diseña la interfaz de usuario y configura la base de datos automáticamente.

En segundo plano, Lovable coordina múltiples modelos de IA para gestionar diversos aspectos de la creación de apps, incluyendo la lógica backend, el diseño de la interfaz de usuario y la generación de contenidos. Su agente de IA autónomo puede planificar, razonar y depurar de forma iterativa. Además, Lovable ofrece un editor visual para personalizar la interfaz de usuario, es compatible con integraciones con servicios como Replicate y OpenAI para funciones avanzadas, y facilita la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo.

Las mejores funciones

La gestión de roles integrada te permite definir los roles y permisos de los usuarios para aplicaciones seguras y multiusuario

La biblioteca de indicaciones con opciones de reversión y bifurcación facilita la gestión de la compleja lógica de las apps impulsadas por IA

Implementación con un solo clic con dominio personalizado, SSL, configuración de la base de datos y función de restauración integrada para una publicación segura

Limitaciones adorables

Los usuarios deberán ajustar manualmente el código generado por IA para cumplir con requisitos específicos

Precios muy atractivos

Free

Pro: 25 $ al mes

Teams: 30 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas encantadoras

G2 : 4,6/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lovable?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Lovable:

Me encanta cómo Lovable. dev permite a personas sin conocimientos de programación, como yo, crear apps, aplicaciones reales y funcionales sin escribir una sola línea de código. La interfaz es muy intuitiva y fácil de usar, y las integraciones con IA, Supabase y las opciones de dominio personalizado facilitan la creación de algo potente, como mi idea de chatbot SaaS, en solo unos días.

Me encanta cómo Lovable. dev permite a personas sin conocimientos de programación, como yo, crear apps reales y funcionales sin escribir una sola línea de código. La interfaz es muy intuitiva y fácil de usar, y las integraciones con IA, Supabase y las opciones de dominio personalizado facilitan la creación de algo potente, como mi idea de chatbot SaaS, en solo unos días.

📚 Lea también: Las mejores apps y herramientas de IA para tomar notas

10. Descript (la mejor para la edición de podcasts y vídeos con IA a través de texto)

vía Descript

Descript es una plataforma impulsada por IA que utilizan los creadores de contenido para producir contenido de vídeo y audio. En lugar de la edición tradicional con cronograma, ofrece un enfoque basado en guiones: escribe, reorganiza y perfecciona como si estuvieras editando un documento. Tanto si estás dirigiendo a tu coeditor de IA como si estás trabajando de forma práctica, Descript combina controles intuitivos con potentes capacidades.

Las mejores funciones de Descript

Editor visual con cronograma y lienzo para añadir subtítulos, títulos, barras de progreso y elementos en pantalla

Su naturaleza basada en la nube facilita la colaboración en tiempo real, lo que permite que varios usuarios trabajen en el mismo proyecto simultáneamente

Transcripción con calidad de estudio, alta precisión y detección automática de hablantes

Limitaciones de Descript

Los usuarios han señalado que, al trabajar con grabaciones muy largas o con muchas pistas, Descript puede volverse lento

Precios de Descript

Free

Aficionados: 24 $ al mes por persona

Creador: 35 $ al mes por persona

Business: 65 $ al mes por persona

Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Descript:

Descript facilita a los creadores de contenido la organización y creación de medios sin tener que aprender y adquirir nuevas habilidades. Al simplificar el proceso de creación y edición de contenido, permite a muchos creadores y emprendedores empezar a utilizarlo y hacerlo de forma habitual. Me gusta cómo me permite unificar mis clips y grabaciones, editarlos de forma similar a como editaría un documento y añadir efectos con facilidad.

Descript facilita a los creadores de contenido la organización y creación de medios sin tener que esforzarse demasiado por aprender y adquirir nuevas habilidades. Al simplificar el proceso de creación y edición de contenido, permite a muchos creadores y emprendedores empezar a utilizarlo y hacerlo de forma habitual. Aprecio cómo me permite unificar mis clips y grabaciones, editarlos de forma similar a como editaría un documento y añadir efectos con facilidad.

📚 Lea también: Grabador de pantalla gratis sin herramientas de marca de agua

11. Grammarly (la mejor para la redacción asistida por IA y el perfeccionamiento gramatical)

vía Grammarly

Grammarly es un asistente de escritura con IA que ayuda a los usuarios a producir contenidos claros y sin errores en diversas plataformas. Su funcionalidad principal incluye revisiones gramaticales, ortográficas y de puntuación en tiempo real. Más allá de las correcciones básicas, también ofrece sugerencias de estilo y claridad para mejorar la calidad general del texto.

Para los usuarios que buscan funciones avanzadas, Grammarly Premium incluye un verificador de plagio que analiza el texto en miles de millones de páginas web y artículos académicos, garantizando la originalidad. El recientemente presentado GrammarlyGO utiliza IA generativa para ayudar en la creación de contenidos, ofreciendo sugerencias de reformulación y asistencia en la redacción basadas en las indicaciones del usuario.

Las mejores funciones de Grammarly

La función de detección del tono proporciona información sobre cómo se puede percibir tu mensaje, lo que permite realizar ajustes para adaptarlo al público destinatario

Los usuarios pueden añadir términos o nombres especializados para evitar que se marquen como errores

Grammarly funciona en varias plataformas, incluidos navegadores web, Microsoft Office y dispositivos móviles, y proporciona asistencia de escritura coherente

Limitaciones de Grammarly

Las sugerencias de Grammarly, aunque a menudo son útiles, no son infalibles; en ocasiones pueden sugerir cambios que alteran el significado o son discutibles desde el punto de vista estilístico

Precios de Grammarly

Free Forever

Pro: 30 $/miembro/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grammarly?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Grammarly:

Grammarly me ayuda sin duda a reducir los errores comunes que pueden surgir al escribir demasiado rápido o al intentar trabajar con demasiada prisa. Me encanta que la función de IA se adapte rápidamente a mi tono de escritura y pueda ofrecer sugerencias útiles para mejorar la calidad de lo que estoy trabajando en ese momento.

Grammarly me ayuda sin duda a reducir los errores comunes que pueden surgir al escribir demasiado rápido o al intentar trabajar con demasiada prisa. Me encanta que la función de IA se adapte rápidamente a mi tono de escritura y pueda ofrecer sugerencias útiles para mejorar la calidad de lo que estoy trabajando en ese momento.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Quieres escribir más rápido sin tener que empezar desde cero cada vez? Estas plantillas para la redacción de contenidos te ayudan a esbozar artículos, crear textos atractivos y mantener la coherencia, tanto si escribes blogs, correos electrónicos o páginas de destino

¿Por qué elegir alternativas a 1min. IA?

1min. AI es una app, aplicación, todo en uno de IA que combina múltiples modelos de IA para tareas como la redacción de contenidos, la edición de imágenes, la creación de vídeos y el procesamiento de datos.

Pero, por mucho que a los usuarios les encante la comodidad, todavía hay algunos puntos débiles que podrían hacerte plantearte buscar alternativas a 1min. IA 👇

El sistema de créditos parece engañoso : tareas como generar vídeos de alta calidad o utilizar determinados modelos GPT consumen rápidamente un gran número de créditos, lo que hace que la promesa de «vida útil» resulte engañosa

Personalización limitada de los resultados : Los usuarios han señalado que, aunque 1min. AI ofrece resultados decentes, la falta de opciones de ajuste fino dificulta la adaptación del contenido a un tono específico o a requisitos técnicos concretos

Las herramientas relacionadas con archivos y vídeos son poco prácticas: La herramienta de integración de archivos carece de funciones básicas de UX, como arrastrar y soltar. Hay que subir los archivos manualmente, hacer referencia a ellos mediante indicaciones y, si el sistema se bloquea (lo cual ocurre, según los usuarios), el trabajo puede perderse

La interfaz de usuario parece demasiado simplificada : algunos usuarios encontraron el diseño de la plataforma demasiado «lúdico» o «infantil», lo que, aunque es ideal para principiantes, carece del refinamiento y la seriedad que se espera de una herramienta de nivel empresarial

Inconsistencias ocasionales en los resultados : algunas respuestas requieren edición manual o repeticiones para cumplir con las expectativas, especialmente en casos de uso técnico o creativo

No apto para desarrolladores : aunque es una app de IA todo en uno, carece de funciones compatibles con la codificación, la automatización o los flujos de trabajo con un alto componente tecnológico

Problemas de rendimiento con archivos grandes : la transcripción de archivos de audio o el manejo de archivos de audio largos puede ralentizar los tiempos de procesamiento y provocar retrasos ocasionales en el sistema, lo que afecta a la productividad de los usuarios que trabajan con grabaciones extensas

Problemas de traducción en idiomas distintos del inglés: La herramienta de traducción de idiomas no es consistente en todos los idiomas. Las interfaces en portugués y otros idiomas distintos del inglés siguen teniendo términos confusos y traducciones parciales

💡 Dato curioso: el espectador medio decide si sigue viendo un vídeo en los primeros 3 segundos. La herramienta de vídeo con IA adecuada te ayuda a aprovechar esos segundos.

Simplifica tu flujo de trabajo, cambia a ClickUp hoy mismo

Si 1min. AI no cumple todos tus requisitos, herramientas como ChatGPT, Pictory, Descript y otras ofrecen soluciones más personalizadas y flexibles. Ya sea para crear contenido, editar vídeos, generar imágenes o crear aplicaciones completas, hay una plataforma que se adapta mejor a tu flujo de trabajo.

Pero cuando se trata de hacer todo eso en un solo lugar, ClickUp lidera el grupo. No es solo un asistente de escritura con IA, es una suite completa de productividad. Desde documentos y pizarras hasta seguimiento de proyectos y colaboración en tiempo real, todo está diseñado para funcionar en conjunto.

¿Quieres una forma mejor y más rápida de gestionar tu trabajo y tus ideas? Regístrate ahora en ClickUp y reúne todo tu flujo de trabajo en una plataforma inteligente.