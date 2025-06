Cómo cancelar tu suscripción a ChatGPT

Consideraciones sobre el coste: La suscripción a ChatGPT, especialmente las versiones premium como Plus o Enterprise, conlleva una cuota mensual. Si no lo utilizas lo suficiente, cancelarla podría ser una decisión financiera inteligente, especialmente para aquellos que buscan reducir los gastos recurrentes

Disminución del uso: Muchos usuarios se suscriben inicialmente a ChatGPT para el trabajo, los estudios o proyectos creativos, pero luego se dan cuenta de que no lo utilizan tanto como esperaban. Si la herramienta no añade un valor significativo a tu flujo de trabajo o no te gusta cómo funciona ChatGPT, puede que tenga sentido cancelarla y explorar opciones gratuitas