las 10 mejores alternativas a Twos para notas y productividad

Algunos días, todo lo que se necesita es una simple lista para sentir que tienes el control. 🧸Anotas tus pensamientos, tus recordatorios, esa tarea que sigues posponiendo y, de repente, tu mente se siente más tranquila. Ese es el poder de herramientas como la app Twos. Es un espacio limpio y minimalista para gestionar tus notas, realizar el seguimiento de tareas personales y crear un ritmo en tu día a día.

Pero quizá hayas empezado a querer algo más que una simple planificación de tareas. ¿Más estructura para capturar notas, gestionar proyectos y reflexionar a diario? ¿Más formas de revisar ideas? ¿Algo más que la misma lista de tareas, día tras día?

Tanto si estás creando un segundo cerebro, perfeccionando tu app de lista de tareas pendientes o explorando una nueva herramienta de gestión de proyectos para gestionar nuevas tareas con intención, estás en el lugar adecuado. Aquí tienes las 10 mejores alternativas a la app Twos disponibles en la actualidad.

Así que si estás buscando algo más y te preguntas «¿cuál es la alternativa a la app Twos?», sigue leyendo.

Twos es una app sencilla, pero tu flujo de trabajo probablemente no lo sea.

Cuando buscas un sustituto, quieres algo que pueda evolucionar con tus necesidades. En algún momento, es posible que necesites una gestión de tareas más sólida, notas colaborativas, captura de voz a texto, sincronización de calendarios o simplemente mejores recordatorios que te avisen a tiempo.

Las mejores alternativas a la app Twos deben ser herramientas que puedan funcionar como tu sistema personal de gestión de tareas, con compatibilidad tanto para las tareas diarias como para las metas a largo plazo.

Analicemos las mejores opciones y por qué podrían convertirse en tu próxima herramienta favorita.

Twos es ideal para anotar ideas y configurar recordatorios rápidos, pero tu sistema necesita trabajar más cuando tu vida se vuelve más ajetreada. Es hora de explorar las mejores herramientas de productividad para optimizar tus tareas.

Ahí es donde destaca ClickUp.

Aquí tienes una tabla comparativa rápida para mostrarte las amplias capacidades de ClickUp mientras buscas una alternativa a la app Twos.

❌ No

❌ No

❌ No

❌ No

❌ No

🟡 Few

❌ No

❌ No

❌ No

Como verdadera app de gestión de tareas y herramienta de gestión de horarios todo en uno, ClickUp te ayuda a pasar de «¿Qué tengo pendiente?» a «Vamos a hacerlo». Te ofrece la flexibilidad de crear tareas al instante desde cualquier nota y añadir tareas directamente a tu plan semanal, sin perder la concentración.

Es ideal para personas que aman la ligereza de Twos, pero quieren una herramienta que cumpla con las ideas, listas, metas y rutinas recurrentes.

Supongamos que escribes: «Arreglar el grifo que gotea, enviar el regalo de aniversario, planificar el contenido de la próxima semana»

En Twos, ahí es donde termina. ¿En ClickUp? Eso es solo el principio. 🎯

📝 Escríbelo y enlázalo a una acción con ClickUp Docs

Twos es ideal para volcar ideas, pero ClickUp Docs va más allá. Son colaborativos, personalizables y están integrados en tu flujo de trabajo. En lugar de hacer malabarismos con varias apps, gestiona tus notas y tareas en un entorno de trabajo compartido, tanto para uso individual como en equipo.

Caso de uso: lleva un diario en ClickUp Docs.

Escribe pensamientos como:

«Tengo que llamar a papá»

Resalta y haz clic con el botón derecho para convertirlo en una tarea o un recordatorio, perfecto para revisiones diarias o reflexiones personales.

También puedes:

✨ Tanto si escribes un diario como si haces un seguimiento de tu estado de ánimo, ClickUp combina la escritura y la organización en una plataforma flexible.

🧩 Haz una lluvia de ideas de forma visual con Pizarras de ClickUp

Las pizarras de ClickUp te permiten correlacionar ideas, volcar tus pensamientos y conectar visualmente tus ideas, lo que es perfecto para convertir una lluvia de ideas o una reunión en tareas viables.

Caso de uso: Empieza con un mapa mental para un nuevo proyecto y, a continuación, convierte las notas adhesivas o las ramas directamente en tareas o documentos, manteniendo tu flujo creativo y la ejecución en un solo lugar.

✨ Convierte tus pensamientos aleatorios en resultados reales con ClickUp Brain

Ya no es necesario que organices todas tus ideas tú mismo. ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, puede desglosar notas desestructuradas, priorizarlas por urgencia y convertirlas en una lista de tareas clara y práctica.

Caso de uso: Anotas: «Planificar vacaciones». ClickUp Brain sugiere:

Puedes editar, programar o incluso automatizar estos pasos, todo sin salir de tu entorno de trabajo. Con funciones como la programación con IA y las sugerencias inteligentes de prioridad de tareas, ClickUp Brain garantiza que tus planes se ajusten realmente a tu tiempo y capacidad.

✅ Listas de tareas personales que se adaptan a tu día

ClickUp Tasks te ayuda a gestionar todo, desde tu rutina matutina hasta los plazos más importantes. Junto con ClickUp Brain, funciona como un asistente de voz para la gestión inteligente de tareas. Si necesitas una app de lista de tareas que vaya más allá de las casillas de selección y sea compatible con flujos de trabajo estructurados, ClickUp es lo que buscas.

Caso de uso: tu lista del domingo por la noche

Establece prioridades codificadas por colores, duraciones estimadas y ajustes periódicos (semanal para la compra, mensual para el veterinario). Puedes programar tareas según su urgencia o dividirlas en subtareas para mayor claridad.

Cada tarea es compatible con potentes funciones:

🧐 ¿Sabías que...? Crear una columna o etiqueta «Terminado» en tu herramienta para tomar notas puede reeducar a tu cerebro para que vea el progreso, no solo la presión.

⚡ Automatiza tu rutina

Las automatizaciones de ClickUp te permiten configurar reglas para mover tareas, asignar usuarios o actualizar estados automáticamente.

Caso de uso: Cuando terminas una nota y la marcas como «Lista», ClickUp puede asignarla automáticamente a la persona adecuada o moverla a tu plan semanal, sin necesidad de pasos manuales.

🗓️ Planifica tu semana de forma visual con el Calendario de ClickUp

Con ClickUp Calendar, puedes correlacionar tu día o semana arrastrando tareas a bloques de tiempo. También puedes ajustar tus planes según surjan imprevistos.

Caso de uso: Estás haciendo malabarismos con el trabajo, los entrenamientos y los recados personales. Arrastra «seguimiento del correo electrónico» a Monday 10 a. m., «gimnasio» a Wednesday 6 p. m. y «preparativos para el cumpleaños de mamá» a Saturday. Terminado.

Además, podrás:

📊 Realiza un seguimiento del progreso con los paneles

Los paneles de ClickUp te permiten ver tu carga de trabajo, tus plazos y el estado de tus proyectos de un vistazo.

Caso de uso: Crea un panel para realizar el seguimiento de tus tareas diarias, entradas de diario y hitos de proyectos, para que siempre sepas lo que tienes entre manos y lo que viene a continuación.

🎯 Mantén la concentración con el seguimiento de metas

Las metas de ClickUp te ayudan a establecer, realizar un seguimiento y visualizar el progreso de tus objetivos personales o laborales.

Caso de uso: Establece una meta como «Escribir cinco entradas en el diario esta semana» o «Completar tres tareas importantes» y observa cómo se actualiza automáticamente tu progreso a medida que marcas los elementos.

🔔 Recordatorios inteligentes que no te dejan olvidar

Los recordatorios de ClickUp no son solo alertas pasivas, sino que están integrados con tus tareas y documentos.

Caso de uso: Mientras revisas tu diario, escribes «consultar con el equipo el viernes». Convierte esa línea en un recordatorio con fecha y hora para el viernes a las 10:00 a. m. con un solo clic.

Puedes:

🔔 Recordatorio: Olvidar una tarea es una retroalimentación, no un fracaso. Ajústese, no se juzgue.

📱 Gestiona tu día en cualquier lugar con la app móvil

La app móvil ClickUp te permite capturar notas, crear tareas y consultar recordatorios sobre la marcha, para que tu sistema de productividad esté siempre contigo, no solo en tu escritorio.

¿No sabes por dónde empezar? ClickUp ofrece plantillas para listas de tareas diarias, diarios, bloques de tiempo y mucho más. Puedes acceder a plantillas gratuitas para empezar a planificar.

📝 Plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp

¿Quieres una forma sencilla de convertir tus ideas en un plan centrado y viable sin tener que crear tu sistema desde cero? La plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp te ofrece justo eso. Es perfecta para cualquiera que necesite una estructura coherente para registrar, priorizar y marcar las tareas diarias, tanto si gestionas una jornada laboral completa como si solo quieres mantener tu vida en orden.

Qué te ayuda a hacer esta plantilla:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Solía vivir de mis notas escritas, pero después de dos días de evaluar ClickUp, supe que era la solución para mí

🌼 Ánimo: No eres «malo en productividad», simplemente aún no has encontrado el sistema adecuado.