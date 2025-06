los 8 mejores programas de gestión inmobiliaria con IA en 2025

Me encanta la posibilidad de personalizar los informes y, si no hay uno que se adapte a tus necesidades, 9 de cada 10 veces Appfolio puede crearlo para ti. La posibilidad de enviar mensajes de texto y correos electrónicos a los inquilinos y propietarios es fundamental para la documentación y el mantenimiento de registros. A ninguno de nosotros nos gusta cometer errores, pero prácticamente todo lo que se puede hacer, también se puede deshacer, lo que hace que corregir errores sea muy fácil. Lo que también es genial es que, si hay algo que necesitas averiguar, el soporte al cliente es muy rápido y te ayuda a seguir el proceso de formación. Llevo más de 30 años en la gestión inmobiliaria y este es, con diferencia, el mejor programa con el que he trabajado.