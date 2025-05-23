Cómo crear un presupuesto operativo: ejemplos y plantillas

Un presupuesto operativo preciso es un elemento clave para el éxito de las pequeñas empresas. Mantiene los costes operativos bajo control, sienta las bases para su cuenta de resultados y ayuda al seguimiento del rendimiento real, lo que garantiza que las metas estratégicas de su empresa estén al alcance de la mano.

Pero aquí está el reto: a menos que tenga sólidos conocimientos de contabilidad o cuente con un equipo financiero de confianza, su presupuesto puede estar plagado de errores. Incluso el análisis o el plan más cuidadosos pueden desviarle de su rumbo cuando eso ocurre.

Por eso, le ofrecemos ejemplos y plantillas de presupuestos operativos reales para ayudarle a tener éxito en la planificación financiera de su empresa desde el principio.

¿Qué es un presupuesto operativo?

Un presupuesto operativo es un plan financiero detallado que describe los ingresos y gastos previstos de una empresa durante un periodo específico, ya sea mensual, trimestral o anual.

Estos ingresos y gastos suelen estar relacionados con las operaciones diarias de una empresa, lo que ayuda a las organizaciones a planificar y gestionar sus recursos de manera más eficiente. También les permiten realizar el seguimiento de los resultados reales y crear una cuenta de resultados completa.

Plantilla destacada Tanto si gestiona una pequeña empresa como una gran corporación, la plantilla de informe presupuestario de ClickUp es la herramienta perfecta para optimizar su proceso de elaboración de presupuestos. Obtenga una plantilla gratuita. Cree su plan financiero y analice sus gastos con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp. Esta plantilla le ayuda a crear de forma rápida y precisa informes presupuestarios que: Realice un seguimiento continuo del progreso en relación con las metas.

Proporcione una panorámica detallada de su rendimiento financiero pasado y presente.

Explique las discrepancias entre el gasto planificado y el gasto real.

5 componentes clave de un presupuesto operativo

Ingresos: se refiere a los ingresos totales que se espera que la empresa genere por ventas o servicios durante un periodo específico.

Coste de los productos vendidos (COGS): incluye todos los costes directos asociados a la fabricación del producto, como los costes de producción, las materias primas y la mano de obra.

Gastos operativos: incluyen todos los gastos diarios necesarios para el funcionamiento de la empresa, excluido el coste de los productos vendidos. Pueden ser de tres tipos: Costes fijos: alquiler de la oficina, impuestos sobre la propiedad, salarios, etc. Costes variables: reparaciones y mantenimiento, material de oficina, servicios públicos, etc. Costes semivariables: facturas de Internet, contratos de mantenimiento de equipos, pago de horas extras, etc.

Costes fijos: alquiler de la oficina, impuestos sobre la propiedad, salarios, etc.

Costes variables: Reparaciones y mantenimiento, material de oficina, servicios públicos, etc.

Costes semivariables: facturas de Internet, contratos de mantenimiento de equipos, pago de horas extras, etc.

Gastos no monetarios (opcionales): Son costes que no implican una salida directa de efectivo, pero que se registran a efectos contables, como la amortización y la depreciación de activos.

Ingresos operativos netos: es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos operativos (incluidos los gastos fijos, semivariables y variables) de la empresa.

Costes fijos: alquiler de la oficina, impuestos sobre la propiedad, salarios, etc.

Costes variables: reparaciones y mantenimiento, material de oficina, servicios públicos, etc.

Costes semivariables: facturas de Internet, contratos de mantenimiento de equipos, pago de horas extras, etc.

🔍 ¿Sabías que...? Muchas organizaciones, como Google y Amazon, presupuestan los experimentos fallidos, sabiendo que no todo va a funcionar. Pero presupuestar el fracaso les garantiza poder seguir innovando sin arruinarse. 🏦

5 ejemplos de presupuestos operativos para empresas y autónomos

Como acabamos de ver, un presupuesto operativo se compone de cinco elementos básicos. A pesar de ello, puede servir para diferentes fines en cada empresa, en función de sus necesidades específicas. A continuación se muestran algunos ejemplos de presupuestos operativos.

1. Presupuesto operativo de un restaurante

Dirigir un restaurante implica hacer malabarismos con múltiples fuentes de ingresos y diversos gastos diarios. Para mantener la rentabilidad, el propietario elabora un presupuesto operativo mensual que tiene en cuenta los ingresos previstos por los servicios de comidas en el local, comida para llevar y catering.

👀 Objetivo: este presupuesto ayuda a proyectar las ventas de alimentos, planificar el inventario, gestionar los horarios del personal y supervisar los gastos en áreas operativas clave.

💰 Ingresos: 80 000 $ por comidas en el local, comida para llevar y catering💸 Costo de los productos vendidos: 25 000 $ (suministros de alimentos y bebidas)

Gastos operativos:

Salarios : 20 000 dólares.

Alquiler : 5000 $

Servicios públicos : 2000 $

Marketing : 1500 $

Limpieza y mantenimiento: 1000 $

Gastos no monetarios:

Depreciación (equipo de cocina, mobiliario, etc.): 2500 $.

Ingresos operativos netos: 23 000 $.

2. Presupuesto operativo para empresas minoristas

El propietario de una pequeña tienda minorista planifica las ventas y los gastos mensuales para garantizar que la tienda siga siendo rentable, al tiempo que gestiona de manera eficiente el inventario y los costes de personal.

👀 Objetivo: Este presupuesto respalda las decisiones sobre la compra de existencias, la contratación de personal adicional y la programación de promociones de ventas.

💰 Ingresos: 60 000 $ por ventas de productos💸 Costo de los productos vendidos: 28 000 $ (compras de inventario y envíos)

Gastos operativos:

Salarios : 12 000 dólares.

Alquiler : 4000 $

Servicios públicos : 1200 $

Publicidad : 2000 $

Mantenimiento de la tienda: 800 $.

Ingresos operativos netos: 12 000 $.

🧠 Dato curioso: El primer presupuesto operativo de la historia se remonta al Antiguo Egipto. Hace más de 4000 años, los escribas registraban el almacenamiento de cereales y los costes de mano de obra en rollos de papiro. El seguimiento del presupuesto operativo no es solo algo moderno, ¡es una estrategia empresarial ancestral! 📜

3. Presupuesto operativo para pequeñas empresas

Un pequeño fabricante estima la producción y las ventas del mes, al tiempo que elabora cuidadosamente el presupuesto para materias primas, mano de obra y gastos generales de fábrica.

👀 Objetivo: Esto ayuda a equilibrar los costes de producción y optimizar la rentabilidad.

💰 Ingresos: 150 000 $ por ventas de productos💸 COGS: 70 000 $ (materias primas y mano de obra directa)

Gastos operativos:

Salarios : 30 000 dólares.

Alquiler de la fábrica : 10 000 dólares.

Servicios públicos : 3000 $

Mantenimiento de equipos : 4000 $.

Gastos de oficina: 1500 $

Gastos no monetarios:

Depreciación de activos: 2000 $

Ingresos operativos netos: 29 500 $.

4. Presupuesto operativo de una empresa consultora

Una pequeña empresa de consultoría prevé los ingresos procedentes de los anticipos de los clientes y los proyectos, teniendo en cuenta los costes de los salarios, el espacio de oficina y las actividades de desarrollo empresarial.

👀 Objetivo: Este presupuesto ayuda a las empresas a controlar los gastos generales mientras buscan nuevos contratos.

💰 Ingresos: 90 000 $ por servicios de consultoría💸 COGS: 10 000 $ (subcontratistas y gastos de clientes)

Gastos operativos:

Salarios de los empleados: 40 000 $

Alquiler de la oficina: 7000 $

Marketing : 3500 $

Viajes y reuniones: 2000 $

Material de oficina: 1000 $

Ingresos operativos netos: 26 500 $.

🧠 Dato curioso: En 2007, el Pentágono asignó en secreto más de 20 millones de dólares para estudiar los ovnis. Sí, has oído bien: el seguimiento de los extraterrestres formaba parte de su presupuesto operativo bajo la partida «Identificación avanzada de amenazas aeroespaciales». 👽

5. Presupuesto operativo para autónomos

Un diseñador gráfico independiente proyecta los ingresos mensuales de los proyectos de los clientes y contabiliza gastos como las suscripciones a software y el alquiler del entorno de trabajo.

👀 Objetivo: Este presupuesto ayuda a los autónomos a gestionar el flujo de caja y las ventas de proyectos para el próximo año.

💰 Ingresos: 8000 $ por trabajo para clientes💸 COGS: 1000 $ (trabajo subcontratado y materiales)

Gastos operativos:

Suscripciones de software: 500 $

Alquiler del espacio de coworking: 800 $

Marketing y publicidad: 200 dólares.

Material de oficina: 100 $

Ingresos operativos netos: 5400 $

⏩ Más información: Cómo gestionar eficazmente el presupuesto de un cliente para el éxito del proyecto

Cómo gestionar y realizar el seguimiento de su presupuesto operativo

Gestionar un presupuesto operativo no consiste solo en establecer límites de gasto, sino en guiar a su empresa hacia la salud financiera. Un presupuesto bien gestionado le ayuda a asignar los recursos de forma inteligente, adaptarse a las sorpresas financieras y tomar decisiones con confianza.

A continuación le indicamos cómo hacerlo paso a paso:

1. Establezca objetivos claros

Los presupuestos operativos tienen muchas responsabilidades: ayudan a controlar los costes operativos, mejoran la asignación de recursos e incluso gestionan el flujo de caja. Sin embargo, muchas organizaciones se olvidan de definir su propósito, lo que les impide optimizarlos realmente.

Empiece por destacar el objetivo de su presupuesto operativo. Esto le ayudará a establecer KPI medibles y a gestionar su presupuesto de forma más eficaz.

Cree un presupuesto operativo orientado a la acción para gestionarlo de forma más eficaz con las tareas de ClickUp.

Una vez que haya definido el propósito de su presupuesto, utilice las tareas de ClickUp para lograrlo. Desglosa el objetivo principal de su presupuesto en tareas más pequeñas para que usted y su equipo puedan tomar pasos prácticos para cumplirlo.

También puede priorizar estas tareas, asignarlas a los miembros de su equipo y establecer dependencias para garantizar una gestión fluida.

Utilice ClickUp Metas para supervisar todas sus tareas presupuestarias de forma exhaustiva.

¡Y eso no es todo! Utilice ClickUp Metas para sincronizarse con el progreso de cada tarea. Desde la lista hasta el tablero, utilice un intervalo de vistas para ver cuánto ha avanzado en el logro de sus metas presupuestarias.

¿Lo mejor de todo? Puede asignar elementos presupuestarios específicos o tareas financieras a diferentes miembros del equipo para garantizar la responsabilidad y la precisión. Mantenga todos los datos y el progreso de su presupuesto operativo en un solo lugar, lo que le facilitará cumplir con los plazos y los objetivos financieros.

2. Divida el presupuesto en categorías

Todo presupuesto operativo tiene cinco componentes básicos: ingresos, coste de los productos vendidos, gastos operativos, gastos no monetarios e ingresos operativos netos. Para garantizar la máxima claridad, cree elementos en cada categoría.

Por ejemplo, incluya el total de las ventas de productos y los ingresos por servicios en la categoría de ingresos. En los gastos operativos, incluya todos los gastos relacionados con las operaciones principales de su empresa.

Para comprenderlo mejor, puede dividir los gastos operativos en tres subcategorías: costes fijos, costes variables y costes semivariables.

A toda costa, evite agrupar todo en categorías genéricas; cuanto más detallado sea su presupuesto, más fácil será supervisarlo y gestionarlo.

⏩ Más información: Plantillas gratuitas para propuestas presupuestarias en Excel y ClickUp.

3. Elija la herramienta adecuada para realizar el seguimiento de su presupuesto.

Las herramientas que utilice pueden marcar la diferencia en la gestión de su presupuesto. Las pequeñas empresas pueden considerar que las Hojas de cálculo de Google o Excel son suficientes para un seguimiento básico, especialmente en las primeras fases. Pero para un seguimiento más estructurado, automatizado y visual, los paneles de ClickUp son una opción muy potente.

Utilice los paneles de ClickUp para visualizar los datos de su presupuesto en tiempo real.

Con los paneles de ClickUp, puede crear informes visuales personalizados que muestran datos presupuestarios en tiempo real en gráficos, diagramas y tablas. Realice proyecciones de ventas, realice el seguimiento de los gastos y visualice el progreso del presupuesto en todos los departamentos o períodos utilizando widgets flexibles.

Esto facilita la detección de gastos excesivos, la comparación de las cifras reales con las presupuestadas y el mantenimiento del rendimiento financiero alineado con sus metas, todo ello desde una única vista centralizada.

📮 Información de ClickUp: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza el seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀 Con ClickUp, puedes convertir tus metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas paso a paso. Además, nuestros paneles sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y dándote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.

4. Registre de forma sistemática los ingresos y los gastos.

El seguimiento constante es esencial para la precisión del presupuesto. Por lo tanto, registre todos los ingresos y gastos, ya sea a medida que se producen o según un calendario fijo. Esto incluye ventas, alquileres, salarios, depreciación, etc.

No se limite a registrar los importes; incluya las fechas, los proveedores y el propósito de cada transacción. Este contexto ayuda a identificar patrones de gasto y justifica decisiones futuras.

5. Supervise el rendimiento real del presupuesto.

El seguimiento del rendimiento real en comparación con las cifras presupuestadas ayuda a detectar y eliminar las desviaciones negativas de forma temprana. Por lo tanto, programe revisiones mensuales en las que compare las previsiones presupuestarias con los datos reales.

Supongamos que hay una variación de más del 10 %. No lo deje pasar: investigue las razones que lo provocan. Quizás los costes hayan aumentado o las ventas hayan caído inesperadamente. Esta información le ayudará a ajustar sus gastos futuros y a dar indicaciones para tomar medidas correctivas inmediatas.

Esto es lo que Muhammad Asif Iqbal, director de producto de dubizzle Group, opina sobre las capacidades financieras de ClickUp:

En finanzas, utilizamos principalmente los tableros para gestionar las solicitudes que se nos han enviado. Estas pasan por un proceso interno dentro del departamento de finanzas y luego se nos transfieren utilizando cubetas que existen en ClickUp. La personalización de estas cubetas nos permite realizar un seguimiento muy eficaz.

En finanzas, utilizamos principalmente los tableros para gestionar las solicitudes que se nos han enviado. Estas pasan por un proceso interno dentro del departamento de finanzas y luego se nos transfieren utilizando cubetas que existen en ClickUp. La personalización de estas cubetas nos permite realizar un seguimiento muy eficaz.

6. Gestione los flujos de caja, no solo los beneficios

Muchas empresas rentables siguen teniendo problemas debido a cuestiones de flujo de caja. No basta con mostrar beneficios sobre el papel, también es necesario gestionar el calendario de ingresos y gastos.

Por ejemplo, es posible que una factura elevada no se pague hasta pasados 60 días, mientras que sus facturas vencen en 30 días. Por lo tanto, asegúrese de realizar una previsión de su flujo de caja con al menos dos o tres meses de antelación.

Aplace las compras no esenciales durante los meses de menor actividad y considere la posibilidad de negociar mejores condiciones de pago con los proveedores para evitar déficits.

7. Establezca límites de gasto y aprobaciones

Establecer límites de gasto claros y flujos de trabajo de aprobación es esencial para controlar los costes y evitar sorpresas presupuestarias.

Sin límites adecuados, los departamentos pueden, sin saberlo, gastar en exceso en costes variables como campañas de marketing, software de gestión de proyectos o viajes de negocios. Los procesos de aprobación garantizan que cualquier gasto significativo o inesperado se revise antes de realizar la confirmación de los fondos, lo que ayuda a mantener la responsabilidad del equipo.

No vuelva a exceder nunca más su presupuesto operativo: establezca límites de gasto con ClickUp Automatizaciones.

ClickUp Automations puede hacer que este proceso sea mucho más eficiente. Puede configurar automatizaciones para notificar instantáneamente a los aprobadores cuando se envía una nueva solicitud de gasto o cuando se crea una tarea etiquetada como «por encima del presupuesto».

Las automatizaciones también pueden señalar las tareas que superan los umbrales de costes predefinidos o alertar a miembros específicos del equipo cuando un departamento se acerca a su límite presupuestario. Esto reduce el seguimiento manual y garantiza una visibilidad en tiempo real de las decisiones financieras.

8. Ajuste el presupuesto de forma proactiva.

Los presupuestos no deben ser estáticos. Revíselos y modifíquelos periódicamente, especialmente cuando su empresa experimente cambios, como el lanzamiento de un nuevo producto, la contratación de personal o la reacción a cambios económicos externos.

No espere hasta que termine el año para corregir el rumbo. Realice revisiones trimestrales para hacer previsiones basadas en proyecciones actualizadas.

💡 Consejo profesional: ¿Necesita una plataforma integral para gestionar las finanzas de su empresa? ¡Utilice la solución financiera de ClickUp! Le permite a usted y a su equipo colaborar y supervisar cada movimiento financiero para garantizar que cada céntimo se utilice al máximo. Así es como le ayudará: Organice todos sus datos financieros, incluidos los presupuestos de capital y los gastos operativos, en un entorno de trabajo centralizado 📅.

Realice un seguimiento de las tendencias del flujo de caja a lo largo del tiempo utilizando paneles personalizables para asegurarse de no perder nunca el ritmo ⏮️.

Colabora con tu equipo financiero en tiempo real para revisar presupuestos, previsiones y límites de gasto 💬

Automatice tareas financieras periódicas como aprobaciones de presupuestos, recordatorios de facturas y ciclos de elaboración de informes 🔁

Planifique el próximo año fiscal con cronogramas detallados, dependencias de tareas y seguimiento de metas ✍🏻.

Plantillas de presupuestos operativos

Si nunca ha creado un presupuesto operativo, es posible que le preocupe navegar por sus complejidades. Además de la plantilla destacada que se ha compartido anteriormente, aquí tiene algunas plantillas profesionales adicionales de presupuestos operativos que puede utilizar.

1. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Planifique sus gastos de manera más eficiente con la plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp.

¿Su empresa registró pérdidas importantes en su última cuenta de resultados? Utilice la plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp para planificar los gastos de forma eficiente.

Ya se trate de costes variables o fijos, esta plantilla le permite realizar la previsión y establecer el presupuesto para cada gasto. Esto ayuda a asignar los recursos de forma más prudente, evaluar el rendimiento real en comparación con el rendimiento planificado y gestionar los gastos para el futuro inmediato.

Al presentar las cifras reales gastadas en cada gasto, puede evitar el gasto excesivo y alcanzar sin problemas los objetivos estratégicos de su empresa.

Por qué le encantará:

Personalice las categorías y los elementos para que se ajusten a la estructura de su empresa.

Visualice el presupuesto para un año fiscal utilizando las vistas Kanban, Tabla o Calendario.

Vincule los presupuestos directamente al alcance y los hitos del proyecto para un mejor seguimiento.

Duplique y reutilice la plantilla para diferentes departamentos, equipos o clientes.

🔑 Ideal para: Equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas que necesitan una plantilla para planificar, realizar el seguimiento y ajustar los presupuestos en sincronía con los flujos de trabajo de sus proyectos.

2. Plantilla de presupuesto operativo en Excel del Corporate Finance Institute

a través de Corporate Finance Institute

La plantilla de presupuesto operativo en Excel del Corporate Finance Institute es un recurso gratis para crear presupuestos operativos. Cuenta con un diseño profesional y fácil de navegar, lo que le permite visualizar el presupuesto de su proyecto sin necesidad de realizar cálculos manuales ni fórmulas.

Simplemente realice la previsión de ingresos especificando el volumen y el precio unitario de su producto, reduzca los costos fijos y variables a partir de la cifra, y eso es todo. La plantilla muestra la variación con respecto al monto real para ayudarle a identificar las áreas que deben ajustarse.

Por qué le encantará:

Utilice fórmulas integradas para calcular los ingresos, los costes y los ingresos netos previstos.

Realiza la previsión de los ingresos, los costes fijos y los costes variables con vistas mensuales y anuales.

Visualice las tendencias históricas utilizando gráficos automáticos para gestionar los presupuestos de los proyectos de manera eficiente.

Tome decisiones informadas con una panorámica estructurada de sus finanzas operativas.

🔑 Ideal para: Equipos financieros y jefes de departamento que buscan una plantilla para gestionar sus gastos operativos sin necesidad de software avanzado.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres una plantilla de presupuesto mensual más fácil de usar para tu empresa? Consigue la plantilla de presupuesto simple de ClickUp: es profesional, eficiente e increíblemente fácil de usar.

Planifique y gestione su presupuesto operativo de manera eficiente con ClickUp.

Un presupuesto operativo bien elaborado hace mucho más que simplemente el seguimiento de los números: impulsa decisiones más inteligentes, alinea a su equipo y le acerca a sus metas estratégicas.

Al utilizar cifras precisas y revisar periódicamente los resultados reales, su presupuesto puede convertirse en una potente herramienta de planificación, en lugar de ser solo un informe financiero.

¿Listo para eliminar las conjeturas de la elaboración de presupuestos? Cambie a ClickUp. Desde paneles personalizados hasta colaboración en tiempo real y plantillas de presupuesto operativo listas para usar, ClickUp le ofrece las herramientas para planificar de forma más inteligente, ejecutar más rápido y mantenerse al día.

¡Regístrese aquí para obtener una versión de prueba gratuita!