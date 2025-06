Cómo crear un presupuesto operativo: ejemplos y plantillas

Gastos operativos: incluyen todos los gastos diarios necesarios para el funcionamiento de la empresa, excluidos los costes de los productos vendidos. Pueden ser de tres tipos: Costes fijos: alquiler de la oficina, impuestos sobre la propiedad, salarios, etc. Costes variables: reparaciones y mantenimiento, material de oficina, servicios públicos, etc. Costes semivariables: facturas de Internet, contratos de mantenimiento de equipos, horas extras, etc.