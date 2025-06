las 11 mejores alternativas a Dictation.io para convertir voz en texto en 2025

Utilizo Speechify Text to Speech para el trabajo. Hago mucha edición de textos y mi cerebro se cansa. Poder escuchar el texto en voz alta me ayuda a concentrarme y a ir más rápido. De hecho, he entrenado mi cerebro para escuchar a una velocidad 5 veces superior, ¡así puedo editar a un ritmo récord! Me encanta la app web o la extensión para el navegador, utilizo ambas.