Las 10 mejores alternativas a Join.me para reuniones sencillas

Si has utilizado Join.me últimamente, sabrás que no se ha adaptado al ritmo de los equipos modernos. Con sus funciones limitadas, el uso compartido de pantalla con retrasos y las herramientas de colaboración mínimas, no es de extrañar que estés buscando una alternativa mejor.

Tanto si eres fundador de una startup, líder de un equipo remoto o un autónomo que compagina varios clientes, necesitas algo más que una herramienta de videollamadas para realizar un trabajo significativo: necesitas un lugar donde las reuniones se conviertan en acciones.

De eso trata precisamente esta guía.

He pasado horas probando software de videoconferencia que haga algo más que conectar caras en una pantalla. En este artículo, te mostraré las mejores alternativas a Join.me: herramientas que ofrecen mejor calidad de vídeo, funciones más inteligentes (como la toma de notas con IA y pizarras) y flujos de trabajo de colaboración más profundos.

Sin rodeos. Solo información clara para ayudarte a elegir la plataforma adecuada para tus necesidades.

⚡️ Actualización rápida: Join.me ahora forma parte de la familia de software GoTo Meeting, lo que significa que algunas de estas limitaciones, aunque no todas, se pueden superar con la herramienta GoTo Meeting.

Las mejores alternativas a Join.me de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Videollamadas integradas con toma de notas mediante IA, calendario con IA para programar reuniones y comunicación por vídeo asíncrona Plan Free disponible; (versión de) prueba gratuita; precios personalizados para corporaciones Zoom Pequeñas empresas y grandes corporaciones Vídeo/audio de alta calidad, salas de descanso, grabaciones en la nube con transcripciones Plan Free disponible; (versión de) prueba gratuita; precios personalizados para corporaciones Microsoft Teams Empresas medianas y grandes Profunda integración con Microsoft 365, modo Together para un entorno de trabajo virtual compartido Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Google Meet Desde particulares hasta empresas medianas Participación a través del navegador, cancelación de ruido, iluminación IA, subtítulos en directo Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Webex Empresas medianas y grandes Control por gestos, traducción en tiempo real, salas de descanso con análisis Plan Free disponible; (versión de) prueba gratuita; precios personalizados para corporaciones CrankWheel Particulares y equipos de ventas Uso compartido de pantalla instantáneo, enlaces a reuniones por SMS/correo electrónico, experiencia optimizada para móviles (Versión de) prueba gratis; Precios personalizados para corporaciones Dialpad Meetings Empresas pequeñas y medianas Información y resúmenes basados en IA, análisis de opiniones, escalado de llamadas sin interrupciones Versión de prueba gratuita disponible; precios personalizados para corporaciones TeamViewer Equipos de TI y corporaciones Acceso remoto multiplataforma, transferencia de archivos, impresión remota Versión de prueba gratuita disponible; precios personalizados para corporaciones GoTo Meeting Empresas medianas y grandes Transcripción con IA, salas de reuniones persistentes, herramientas de anotación (Versión de) prueba gratis; Precios personalizados para corporaciones Jitsi Particulares y equipos centrados en la privacidad Código abierto y autohospedado, reuniones gratuitas ilimitadas, transmisión en directo por YouTube Versión gratuita disponible; opción de autoalojamiento; versión comercial con precios personalizados

¿Qué debe buscar en una alternativa a Join.me?

Si vas a cambiar de Join.me, estas son las funciones principales que debes priorizar:

Calidad de vídeo y audio nítida: Las llamadas entrecortadas rompen el ritmo. Busca plataformas con vídeo HD, cancelación de ruido y streaming adaptativo para redes poco fiables

Uso compartido y grabación de pantalla integrados: compartir tu pantalla debe ser rápido y sin complicaciones. Si además puedes grabar las reuniones automáticamente y guardarlas en la nube, mejor que mejor

Notas y resúmenes de reuniones con IA: Las herramientas con tomas de notas con IA integradas te evitan tener que apresurarte para capturar elementos de acción y decisiones durante las llamadas en directo

Funciones de colaboración más allá del vídeo: Piensa en pizarras, chat en directo, encuestas, asignación de tareas e integraciones con herramientas como Google Drive, Slack o ClickUp. Las reuniones deben dar lugar a acciones

Experiencias basadas en navegador o fáciles de unirte: Evita las herramientas que requieren descargas o inicios de sesión complicados. El acceso fácil para invitados es esencial para las llamadas de clientes y los equipos multifuncionales

Seguridad y controles de administrador sólidos: Busca cifrado, salas de espera, acceso basado en roles y cumplimiento de normas como SOC 2 o RGPD, especialmente para equipos

Precios flexibles con un sólido nivel gratuito: No deberías tener que pagar mucho dinero solo por organizar una reunión básica con tu equipo. Busca herramientas que se adapten a tus necesidades

Las 10 mejores alternativas a Join.me para reuniones productivas

Teniendo en cuenta la lista de control anterior, mi equipo y yo hemos investigado y recopilado esta lista de las mejores alternativas a Join.me para que puedas tener reuniones y eventos online más productivos:

1. ClickUp (la mejor para colaboración todo en uno, gestión de tareas y videollamadas integradas)

Empieza a usar ClickUp Planifica, programa y únete a reuniones desde tu entorno de trabajo con el calendario con IA de ClickUp

Después de coordinar innumerables reuniones en línea, he descubierto que cambiar entre diferentes herramientas para videollamadas, notas y gestión de tareas es un gran obstáculo para la productividad. Ahí es donde ClickUp destaca como ninguna otra plataforma.

ClickUp no es solo otra herramienta de videoconferencia o software de gestión de reuniones, es la app que lo tiene todo para el trabajo y que integra a la perfección las reuniones en tu flujo de trabajo más amplio.

Empieza utilizando el calendario con IA de ClickUp para analizar rápidamente los horarios tuyos y de tu equipo, y encontrar fácilmente momentos que convengan a todos para reunirse. ¡Ya te has ahorrado una serie de correos electrónicos de ida y vuelta! También puedes adjuntar las tareas y documentos de ClickUp relevantes a la descripción de la reunión dentro del evento del calendario.

Programa reuniones con lenguaje natural utilizando ClickUp

A continuación, simplemente pídele a ClickUp Brain, la IA nativa de ClickUp, que programe una reunión con las personas pertinentes a la hora acordada utilizando comandos en lenguaje natural, y observa cómo la IA lo hace por ti, ¡sin necesidad de intervenir manualmente! Incluso puede redactar un borrador de la agenda de tu reunión con instrucciones sencillas.

Redacta una agenda de reuniones completa en segundos utilizando IA con ClickUp Brain

Y cuando llegue el momento de unirse a la llamada, también puede hacerlo directamente desde ClickUp, sin tener que cambiar de pestaña.

Captura cada detalle sin esfuerzo con Notetaker de ClickUp

No olvides activar el AI Notetaker en ClickUp si quieres centrarte en la discusión y que la IA tome notas automáticas por ti, completas con una grabación, una transcripción y los elementos clave a destacar

Me ha impresionado especialmente cómo las funciones de ClickUp Meetings permiten a mi equipo pasar directamente de la planificación a la acción sin los habituales quebraderos de cabeza que supone cambiar de contexto y que tanto dificultan la colaboración a distancia. Durante las llamadas, podemos consultar documentos compartidos, visualizar ideas en pizarras colaborativas de ClickUp y asignar elementos de acción en tiempo real.

Haz que las transcripciones de las reuniones sean buscables con ClickUp Brain

Lo que realmente diferencia a ClickUp de herramientas de reuniones específicas como Join.me es lo que ocurre después de que finaliza la llamada. En lugar de tener notas y decisiones de la reunión dispersas en diferentes plataformas, ClickUp mantiene todo interconectado. Puedo hacer preguntas a ClickUp Brain sobre información de reuniones anteriores, convertir los puntos de debate en tareas que se pueden seguir y supervisar el progreso, todo ello dentro del mismo ecosistema.

💡 Consejo profesional: ClickUp ofrece plantillas personalizables, como la plantilla de reuniones de ClickUp, para ayudarte a planificar y ejecutar reuniones de manera eficiente. Estas plantillas incluyen estructuras predefinidas para redactar agendas, gestionar puntos de debate y realizar un seguimiento del progreso de las tareas de seguimiento. Obtenga una plantilla gratis Gestiona mejor las reuniones con la plantilla de reuniones de ClickUp Utilice esta plantilla para planificar sus reuniones mensuales, tanto individuales como en equipo. Obtenga una panorámica de las reuniones próximas y completadas, con las tareas pendientes y las prioridades relevantes adjuntas.

Las mejores funciones de ClickUp

Clips de ClickUp: graba y comparte mensajes de vídeo asíncronos con funciones de grabación de pantalla, lo que permite a los miembros del equipo absorber la información según su propio horario

: Conecta las conversaciones con las tareas, envía mensajes personales o grupales sin cambiar de herramienta y utiliza la IA para resumir y ponerte al día con las conversaciones perdidas, de modo que siempre tengas el contexto completo Chat de ClickUp: Conecta las conversaciones con las tareas, envía mensajes personales o grupales sin cambiar de herramienta y utiliza la IA para resumir y ponerte al día con las conversaciones perdidas, de modo que siempre tengas el contexto completo

: Realice videollamadas improvisadas con sus compañeros desde el chat de ClickUp y comparta su pantalla para colaborar en directo SyncUps: Realice videollamadas improvisadas con sus compañeros desde el chat de ClickUp y comparta su pantalla para colaborar en directo

Plantillas para reuniones : utilice plantillas prediseñadas para estandarizar los flujos de trabajo de las reuniones, incluyendo agendas, notas y seguimientos

Más de 1000 integraciones: integra ClickUp fácilmente con calendarios externos y herramientas para reuniones como Zoom, Google Meet, Google Calendar, Outlook y muchas más

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador al principio para los equipos que están pasando de herramientas más sencillas destinadas únicamente a reuniones

Las funciones de videoconferencia son relativamente nuevas en comparación con las plataformas dedicadas que se han centrado exclusivamente en las videoconferencias durante años

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 comparte:

Al equipo le resultó muy fácil aprender a utilizarlo cuando lo implementamos inicialmente; lo usamos todos los días. Ahora lo tenemos todo en un solo lugar: todas nuestras tareas y todas nuestras notas. Es muy fácil convertir los elementos de acción de una reunión en tareas, lo que antes era un punto débil.

📮Información de ClickUp: Los datos de la encuesta sobre la eficacia de las reuniones de ClickUp sugieren que casi la mitad de todas las reuniones (46 %) cuentan con solo entre 1 y 3 participantes. Aunque estas reuniones más pequeñas pueden estar más centradas, podrían sustituirse por métodos de comunicación más eficientes, como una mejor documentación, actualizaciones asíncronas grabadas o soluciones de gestión del conocimiento. Los comentarios asignados en las tareas de ClickUp te permiten añadir contexto directamente en las tareas, compartir mensajes de audio rápidos o grabar actualizaciones en vídeo con ClickUp Clips, lo que ayuda a los equipos a ahorrar un tiempo valioso y garantiza que las discusiones importantes sigan teniendo lugar, ¡pero sin perder tiempo! 💫 Resultados reales: Equipos como Trinetrix están experimentando una reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias con ClickUp

📚Lea también: Cómo utilizar la IA para tomar notas en reuniones ¿Eres más visual? ¡Echa un vistazo a este vídeo!

2. Zoom (la mejor opción para videoconferencias fiables y de alta calidad a gran escala)

a través de Zoom

Si has participado en alguna reunión virtual en los últimos años, es probable que hayas utilizado Zoom. En mi experiencia probando numerosas plataformas de videoconferencia, pocas pueden igualar la fiabilidad y la calidad de las llamadas de Zoom, especialmente cuando se conectan grupos grandes.

Lo que más valoro de Zoom es cómo prioriza lo más importante en las reuniones virtuales: conexiones estables y una comunicación clara. Cuando organizo seminarios web o reuniones de toda la empresa con más de 100 participantes, Zoom ofrece siempre un vídeo y un audio fluidos, incluso cuando algunos asistentes tienen conexiones a internet que no son ideales. La supresión de ruido de fondo de la plataforma es excelente, ya que elimina los sonidos que distraen sin que las voces suenen robóticas.

Para los equipos que migran desde Join.me, Zoom ofrece funciones de uso compartido de pantalla familiares con herramientas de anotación adicionales que hacen que las presentaciones sean más interactivas.

Las mejores funciones de Zoom

Divida a los participantes en sesiones separadas para debates en grupos pequeños y, a continuación, reúna a todos en la sala principal, ideal para talleres y formación

Guarda automáticamente las grabaciones de las reuniones en la nube con transcripciones que se pueden buscar para facilitar su consulta

Evita asistentes no deseados con filtros de admisión previa, salas de espera y opciones de seguridad adicionales

Transmite reuniones directamente a YouTube, Facebook Live o servicios de streaming personalizados para llegar a un público más amplio

Limitaciones de Zoom

El plan Free limita las reuniones en grupo a 40 minutos, lo que requiere reinicios frecuentes para sesiones más largas

Las funciones avanzadas, como SSO y dominios gestionados, solo están disponibles en planes de nivel superior

Precios de Zoom (Workplace)

Básico (gratis, gratuito/a) : Hasta 100 participantes; límite de 40 minutos para reuniones en grupo

Pro : 15,99 $ al mes; duración de las reuniones de 30 horas

Business : 21,99 $/mes (mínimo 10 hosts); 300 participantes

Business Plus: 26,99 $/mes; 1000 participantes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoom (Workplace)

G2: 4,6/5 (más de 55 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

👀 ¿Sabías que...? Nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones reveló que, aunque el 47 % de las reuniones duran una hora o más, el 14 % de los encuestados son capaces de concluir sus reuniones en solo 15 minutos. Un porcentaje pequeño pero notable que demuestra que es posible celebrar reuniones rápidas y eficientes.

3. Microsoft Teams (ideal para organizaciones profundamente integradas con Microsoft 365)

a través de Microsoft Teams

Microsoft Teams es una alternativa popular a Zoom en entornos corporativos para organizaciones que han invertido en el ecosistema de Microsoft. La razón es obvia: se conecta a la perfección con otras herramientas de Microsoft 365. Durante las videorreuniones, puedes colaborar en hojas de cálculo de Excel o presentaciones de PowerPoint en tiempo real sin salir de la llamada.

Los enlaces a las reuniones se generan automáticamente cuando las programas en Outlook, y puedes unirte con un solo clic desde cualquier dispositivo. La innovación de Teams de difuminar los fondos se ha convertido en el estándar del sector, y su modo Juntos crea un espacio virtual compartido más atractivo que ayuda a reducir la fatiga del vídeo durante las reuniones más largas.

🧠 Dato curioso: Microsoft Teams fue la primera plataforma en introducir el desenfoque del fondo para las reuniones de vídeo, lanzando esta función en septiembre de 2018.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Encuentre mensajes, archivos y notas de reuniones con potentes funciones de búsqueda en todos los canales y conversaciones

Mejora la facilidad de uso, la accesibilidad y la colaboración entre equipos internacionales con transcripción y traducción en tiempo real

Organice seminarios web estructurados con funciones de registro, elaboración de informes de asistencia y preguntas y respuestas

Limitaciones de Microsoft Teams

El rendimiento puede requerir muchos recursos en ordenadores antiguos en comparación con alternativas más ligeras

La navegación puede resultar compleja para los nuevos usuarios debido a su interfaz de varias capas

Precios de Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/usuario/mes

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (más de 15 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Una reseña de Capterra dice:

Me gusta mucho cómo están organizados los chats, con los mensajes y los archivos agrupados, y que haya diferentes grupos de equipos para que los mensajes sean más claros.

📚 Leer también: Alternativas a Microsoft Teams para la colaboración

4. Google Meet (ideal para usuarios de Google Workspace que buscan simplicidad)

a través de Google Meet

Como persona que colabora habitualmente con equipos que utilizan Google Workspace, he descubierto que Google Meet es la experiencia de videoconferencia más fluida para reuniones rápidas y sin complicaciones. A diferencia de los requisitos de inicio de sesión independientes de Join.me, Meet se integra directamente con mi cuenta de Google, lo que hace que unirse a las llamadas sea tan sencillo como hacer clic en un enlace.

Cuando organizo reuniones con socios externos o clientes, pueden unirse al instante a través de su navegador. El diseño ligero de la plataforma permite que las reuniones comiencen rápidamente sin el retraso que he experimentado con alternativas con más funciones.

Las mejores funciones de Google Meet

Filtra automáticamente el ruido de fondo, como el tecleo del teclado, los ladridos de los perros o los ruidos de obras

Mejora la calidad del vídeo en condiciones de poca luz mediante ajustes basados en IA

Obtenga subtítulos en directo sin necesidad de herramientas de terceros

Recopila comentarios y gestiona las preguntas de los participantes durante las presentaciones con encuestas y preguntas y respuestas integradas

Permite a los participantes unirse por teléfono con números locales en varios países (opciones de marcación directa)

Limitaciones de Google Meet

La versión gratuita limita las reuniones a 60 minutos con un máximo de 100 participantes

Los controles de moderación avanzados y las salas de descanso solo están disponibles en los planes de Google Workspace de nivel superior

Precios de Google Meet

Google Meet (gratis, gratuito/a): Hasta 100 participantes, reuniones de 60 minutos

Google Workspace Individual: 7,99 $/mes

Google Workspace Business Starter: 6 $/usuario/mes

Google Workspace Business Standard: 12 $/usuario/mes

Google Workspace Business Plus : 18 $/usuario/mes

Google Workspace Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Google Meet

G2: 4,6/5 (más de 2800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 11 900 opiniones)

📚 Leer también: Las mejores alternativas a Google Meet

5. Webex de Cisco (ideal para entornos de trabajo híbridos y con seguridad de nivel empresarial)

a través de Cisco Webex

Webex destaca por su seguridad de nivel empresarial y sus completas funciones de colaboración. Si con frecuencia mantiene conversaciones comerciales delicadas, esta plataforma de conferencias web considera la seguridad como un elemento fundamental y no como un aspecto secundario. Para las organizaciones preocupadas por el cumplimiento normativo, el cifrado de extremo a extremo y los controles administrativos de Webex proporcionan una tranquilidad que Join.me simplemente no puede igualar.

Utiliza su reconocimiento de gestos para controlar presentaciones sin usar las manos y aprovecha la traducción en tiempo real para colaborar con equipos internacionales.

A diferencia del enfoque más básico de Join.me, Webex crea un entorno de trabajo persistente en el que las reuniones son solo uno de los componentes de la colaboración. Sus funciones de mensajería, por ejemplo, te permiten continuar las conversaciones después de finalizar las llamadas, y la posibilidad de cambiar fácilmente de dispositivo durante una reunión resulta muy útil cuando te desplazas o cambias de ubicación.

Las mejores funciones de Webex

Controla las reuniones con gestos naturales de las manos: levanta la mano, da un pulgar hacia arriba o aplaude sin hacer clic en ningún botón

Traduce automáticamente las reuniones a más de 100 idiomas con subtítulos en directo

Utiliza encuestas interactivas, preguntas y respuestas y salas de descanso con análisis detallados sobre la participación

Comparte partes de tu pantalla o aplicaciones específicas con herramientas mejoradas de visibilidad y enfoque

Utilice la integración de hardware de Webex para disfrutar de una conexión perfecta con dispositivos específicos de Webex para salas de conferencias y oficinas domésticas

Limitaciones de Webex

El conjunto completo de funciones avanzadas requiere una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con plataformas más sencillas

Las funciones premium, como la traducción en tiempo real, solo están disponibles en planes de nivel superior

Precios de Webex (reuniones)

Básico : Gratis

Meet : 14,50 $/usuario/mes

Suite : 25 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Webex (Suite)

G2: 4,2/5 (más de 18 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 7400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Webex (Suite)?

Un usuario de Capterra dice:

Me gusta que se puedan grabar vídeos y pausarlos para hacer capturas de pantalla, y que estas sean nítidas. Otra función estupenda es que puedes llamar a tu móvil si es necesario.

📚 Leer también: Las mejores soluciones de software para conferencias telefónicas

6. CrankWheel (ideal para el uso compartido instantáneo de pantallas y demostraciones de equipos de ventas)

vía CrankWheel

CrankWheel está diseñado específicamente para situaciones en las que necesitas compartir tu pantalla al instante, sin programaciones, descargas ni obstáculos técnicos para tus espectadores.

Lo que hace excepcional a CrankWheel es su función «Demos instantáneas». Si estás hablando por teléfono con un cliente potencial y quieres mostrarle algo visualmente, puedes enviarle un enlace por SMS o correo electrónico que funciona inmediatamente en cualquier dispositivo, incluso en navegadores obsoletos o sistemas corporativos bloqueados en los que Join.me podría fallar.

Esto elimina la típica fricción de «Te envío el enlace a la reunión, descarga esta app, aplicación y nos vemos allí en 10 minutos», que a menudo interrumpe el impulso del equipo de ventas.

Las mejores funciones de CrankWheel

Realiza un seguimiento de la participación y la atención de los espectadores durante las demostraciones

Permite a los espectadores interactuar con tu pantalla cuando sea necesario para realizar demostraciones

Optimiza la vista en smartphones y tabletas con el cambio de tamaño inteligente

Limitaciones de CrankWheel

Más especializado en demostraciones de ventas que en la colaboración en equipo con todas las funciones

Las capacidades de videoconferencia son más limitadas en comparación con las plataformas dedicadas

Precios de CrankWheel

Solo: 29 $ al mes

Equipo: Desde 99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de CrankWheel

G2: 4,9/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 60 opiniones)

📮ClickUp Insight: ClickUp descubrió que el 27 % de los encuestados tiene dificultades con las reuniones que carecen de seguimiento, lo que provoca la pérdida de elementos de acción, tareas sin resolver y, en última instancia, una productividad por debajo de la media. Este problema se ve agravado por la forma en que los equipos realizan el seguimiento de su trabajo. Nuestra encuesta sobre comunicación en equipos revela que casi el 40 % de los profesionales realizan un seguimiento manual de los elementos de acción, un proceso que requiere mucho tiempo y es propenso a errores, mientras que el 38 % confía en métodos inconsistentes que aumentan el riesgo de malentendidos y incumplimiento de plazos. ¡ClickUp elimina el caos de los elementos de acción! Convierte al instante las decisiones de las reuniones en tareas asignadas, todo en la misma plataforma donde se realiza el trabajo.

7. Dialpad Meetings (ideal para la inteligencia conversacional y el coaching basados en IA)

a través de Dialpad

Después de probar varias alternativas a Join.me, he descubierto que las capacidades de inteligencia conversacional impulsadas por IA de Dialpad Meetings son unas de las más potentes. Mientras que Join.me ofrece videoconferencias básicas, Dialpad transforma las reuniones en inteligencia útil gracias a su asistente de IA integrado que captura información que de otro modo se perdería.

La capacidad de la plataforma para detectar el sentimiento del cliente durante las llamadas de ventas o soporte también ofrece oportunidades de coaching inestimables.

Dialpad ofrece una integración perfecta con su sistema telefónico empresarial y su centro de contacto. Puede iniciar una conversación a través del chat, pasar a voz y luego pasar fácilmente al vídeo cuando sea necesario.

Las mejores funciones de Dialpad Meetings

Disfruta de la toma de notas colaborativa con resaltado automático de los momentos clave

Identifica tendencias en patrones de conversación, tiempo de conversación y participación

Pasa de llamadas telefónicas a videollamadas y mensajes sin interrupciones

Límites de Dialpad Meetings

El valor completo de la plataforma se aprecia mejor cuando se utiliza el completo paquete de comunicación de Dialpad

Algunas funciones avanzadas de IA requieren planes de nivel superior

Precios de Dialpad Meetings

Estándar: 27 $/usuario/mes

Pro: 35 $/usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Dialpad Meetings

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dialpad Meetings?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

El acceso con un solo clic de la plataforma elimina la necesidad de configuraciones complicadas, y su función de transcripción impulsada por IA es revolucionaria para capturar notas de reuniones en tiempo real

8. TeamViewer (ideal para soporte remoto y acceso multiplataforma)

a través de TeamViewer

A diferencia de Join.me, que se centra en las reuniones programadas, TeamViewer destaca en situaciones de soporte bajo demanda. Su función de acceso remoto le permite resolver problemas técnicos de los miembros del equipo y los clientes sin necesidad de que estén físicamente presentes. Esto resulta especialmente útil para equipos de TI y organizaciones que ofrecen soporte técnico.

Cuando se encuentran con un problema, puedes conectarte instantáneamente a su dispositivo (con permiso) y resolverlo directamente, en lugar de intentar guiarlos verbalmente. La compatibilidad multiplataforma de la herramienta es impresionante, ya que se conecta a la perfección con dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Las mejores funciones de TeamViewer

Vea y controle varios monitores durante sesiones remotas con una navegación sencilla

Transfiere archivos de forma segura entre dispositivos durante sesiones remotas sin necesidad de utilizar herramientas independientes

Imprime documentos desde un equipo remoto en tu impresora local

Limitaciones de TeamViewer

Precio más elevado que las soluciones centradas exclusivamente en videoconferencias

Precios de TeamViewer

Usuarios individuales

Acceso remoto : 24,90 $ al mes

Business: 50,90 $ al mes

Teams

Premium: 112,90 $ al mes

Empresas: 229,90 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados para implementaciones más grandes

Valoraciones y opiniones sobre TeamViewer

G2: 4,5/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 11 500 opiniones)

9. GoTo Meeting (ideal para seminarios web y presentaciones profesionales)

a través de GoTo Meeting

GoToMeeting ofrece siempre la experiencia profesional que exigen las presentaciones de alto nivel. Aunque Join.me se centraba en la simplicidad como herramienta independiente, ahora forma parte de GoTo Meeting y ofrece la fiabilidad y las herramientas de presentación avanzadas que necesitan los usuarios empresariales más exigentes.

Valoro especialmente sus sólidas funciones de grabación, que se guardan automáticamente en la nube y proporcionan transcripciones para facilitar su consulta. La perfecta integración de la plataforma con GoToWebinar crea una vía de actualización natural cuando necesitas ampliar tus presentaciones a un público más amplio con procesos de registro y seguimiento más formales.

Las mejores funciones de GoTo Meeting

Accede a transcripciones con IA y a los aspectos más destacados de las reuniones, que capturan automáticamente los puntos clave

Anota tu pantalla durante las presentaciones para resaltar los puntos importantes

Crea espacios de reunión personalizados y persistentes con tu propia URL de marca

Convierte presentaciones de PowerPoint en archivos PDF optimizados para un uso compartido más fluido

Conecta los sistemas de hardware de las salas de conferencias a las reuniones en línea para escenarios híbridos

Límites de GoTo Meeting

La interfaz de usuario parece menos moderna en comparación con algunos competidores más nuevos

La experiencia móvil no incluye todas las funciones del escritorio

Precios de GoToMeeting

Profesional: 12 $/organizador/mes (facturado anualmente)

Business: 16 $/organizador/mes, hasta 250 participantes

Enterprise: Precios personalizados

Complemento disponible para la función GoToWebinar

Valoraciones y opiniones sobre GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (más de 13 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GoTo Meeting?

Un usuario de G2 dice:

No hubo interrupciones, retrasos ni frustrantes ralentizaciones. Todo se veía con claridad: el audio, el vídeo y la función de uso compartido de pantalla.

10. Jitsi Meet (la mejor alternativa gratuita y de código abierto a Join.me)

a través de Jitsi Meet

Hemos encontrado que Jitsi Meet es una excelente alternativa gratuita a Join.me para equipos con presupuestos limitados o preocupaciones por la privacidad. A diferencia del plan gratuito de Join.me, que tiene limitaciones significativas, Jitsi ofrece reuniones ilimitadas sin restricciones de tiempo.

Lo que hace que Jitsi se destaque es su confirmación de los principios de código abierto y privacidad. Aprecio que Jitsi pueda ser alojado en mis propios servidores con control completo sobre los datos y las políticas de seguridad. El enfoque basado en navegador de la plataforma significa que los participantes hacen clic en un enlace y se unen al instante, eliminando la fricción de la creación de cuentas o descargas que requieren Join.me y otras alternativas.

Aunque carece de algunas funciones corporativas de las alternativas de pago, la experiencia básica de videoconferencia de Jitsi es muy sólida para ser una plataforma gratuita.

Las mejores funciones de Jitsi Meet

Ejecute toda la plataforma en sus propios servidores para completar el control de los datos

Transmite reuniones directamente a YouTube para llegar a un público más amplio

Modifica la plataforma para que se adapte a tu marca cuando la alojes tú mismo

Optimice el rendimiento de los participantes con conexión a internet limitada

Limitaciones de Jitsi Meet

Puede experimentar problemas de rendimiento con reuniones muy grandes (más de 50 participantes)

Soporte técnico limitado en comparación con las alternativas comerciales

Precios de Jitsi Meet

Free

Autoalojado : software gratis, pero requiere tu propia infraestructura de servidores

8×8 Meet (versión comercial con tecnología Jitsi): precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jitsi Meet

G2: 4,3/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 70 opiniones)

Cómo ClickUp transforma las reuniones en línea para lograr la máxima eficiencia

Hacer malabarismos con enlaces de reuniones, notas, elementos de acción y seguimientos en múltiples plataformas es agotador. Las herramientas tradicionales de videoconferencia como Join.me te obligan a cambiar constantemente de app, transferir información manualmente y buscar actualizaciones, lo que supone una pérdida de tiempo valioso y hace que se pierdan detalles importantes.

ClickUp lo cambia todo al reunir todo tu flujo de trabajo en una sola plataforma conectada. Programa reuniones directamente en el Calendario de ClickUp, utiliza la IA para generar agendas a partir de tareas existentes, realiza videoconferencias y eventos en línea con grabación integrada y convierte al instante los puntos de debate en tareas que se pueden seguir, todo ello sin cambiar de herramienta.

¿Listo para que la colaboración en línea sea perfecta? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!