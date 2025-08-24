las 10 mejores herramientas de boletines informativos internos para fomentar el compromiso de los empleados

La comunicación es la columna vertebral de cualquier organización próspera. Mantener a los Teams informados, alineados y comprometidos requiere un esfuerzo constante, especialmente en los entornos de trabajo distribuidos de hoy en día.

Los boletines informativos internos siguen gozando de gran popularidad como medio de comunicación interna por excelencia.

Ya sea para un uso compartido de novedades de la empresa o para celebrar los logros de los empleados, un boletín interno bien elaborado fomenta la transparencia, crea un sentido de comunidad e impulsa el compromiso.

Si estás buscando un software de boletines informativos internos para mejorar la comunicación, ¡tenemos las diez mejores opciones!

¿Qué debe buscar en un software para boletines informativos internos?

Le recomendamos que busque un software de boletines informativos internos para empresas que cuente con las siguientes funciones:

creación de contenido con IA*: busca plataformas de software con herramientas de redacción con IA integradas para redactar boletines informativos atractivos, generar líneas de asunto y personalizar el contenido en función de las preferencias de los empleados

programación y automatización de contenido*: elige un boletín informativo con un sistema de programación integrado para ayudar a tus Teams a comunicarse. Las funciones de automatización te permiten enviar mensajes recurrentes o actualizaciones desencadenantes

distribución multiplataforma*: asegúrate de que la herramienta tenga compatibilidad con canales de comunicación como el correo electrónico, las aplicaciones móviles, la mensajería instantánea, la intranet de la empresa y mucho más. La integración con canales externos como Slack o Microsoft Teams te permite enviar mensajes al canal preferido de tu equipo

seguimiento y análisis del compromiso*: la herramienta de comunicación interna debe medir métricas de compromiso como la tasa de apertura, la tasa de clics, el tiempo de lectura, etc. Esta información útil le ayudará a optimizar el rendimiento del boletín informativo

segmentación y personalización de los empleados*: la solución de software debe permitirte personalizar la estrategia de comunicación interna . Debe permitirte establecer el objetivo de dirigirte a diferentes empleados en función de su rol, ubicación o departamento para ofrecer una experiencia personalizada

soporte multimedia interactivo*: la herramienta de comunicación interna debe admitir contenidos multimedia enriquecidos, como imágenes, vídeos, GIF, encuestas y formularios de comentarios, para que tus boletines informativos resulten atractivos

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial es seguidor de un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

🔍 ¿Sabías que: los correos electrónicos con emojis en el asunto tuvieron un 56 % más de tasa de apertura y un 96 % más de tasa de clics que los que no los tenían?

Software para boletines informativos internos de un vistazo

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios ClickUp – Creación de contenido impulsada por IA – Automatización de tareas – Distribución multiplataforma – Seguimiento y análisis del compromiso Teams que necesitan una solución integral para la gestión de proyectos, boletines informativos internos y colaboración en equipo Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Connecteam – Comunicación centrada en los dispositivos móviles – Encuestas a los empleados – Chatear en tiempo real – Base de conocimientos para el uso compartido de documentos Plantillas de trabajo sin escritorio o distribuidas que necesitan una comunicación interna centrada en los dispositivos móviles Plan Free disponible; plan de pago a partir de 35 $ al mes para 30 usuarios SnapComms – Alertas de mensajes urgentes – Alertas en el escritorio – Salvapantallas y tickers personalizables – Listas de distribución para segmentación Teams que necesitan una comunicación interna de alto impacto y actualizaciones urgentes Precios personalizados Staffbase mensajes multicanal – Aplicaciones para empleados y soluciones de intranet – Listas de distribución personalizadas – Análisis y (elaboración de) informes Organizaciones de nivel de Enterprise que necesitan comunicaciones internas multicanal con su marca Precios personalizados HubEngage funciones de gamificación – Interacción multicanal – Encuestas interactivas y comentarios – Personalización de contenido basada en IA Empresas que buscan impulsar el compromiso de los empleados a través de una comunicación personalizada y gamificada Precios personalizados Taller editor de arrastrar y soltar – Plantillas personalizables – Herramientas de análisis – Programación y plan de entregas Teams que necesitan una herramienta colaborativa para crear y programar boletines informativos internos Essential: 250 $ al mes para 250 empleados; Enhanced y Premium: precios personalizados Nectar – Reconocimiento y recompensas para empleados – Boletines informativos visuales – Catálogos de recompensas personalizables – Reconocimiento entre compañeros Organizaciones que combinan boletines informativos internos con el reconocimiento y el compromiso de los empleados Precios personalizados Cerkl Broadcast – Distribución de boletines informativos con tecnología de IA – Accesibilidad móvil – Análisis de la participación en tiempo real – Configuración sin código Teams que buscan boletines informativos internos automatizados, basados en IA y con entrega de contenido personalizado 799 $ al mes; Difusión + Móvil: 799 $ + 20 % al mes PoliteMail – Integración con Outlook – Pruebas A/B para la optimización – Segmentación de empleados – Seguimiento de las tasas de apertura y el compromiso Teams que utilizan Microsoft Outlook para las comunicaciones internas por correo electrónico y análisis detallados 0,50 $ al mes por empleado (Professional); 0,35 $ al mes por empleado (Corporate); 0,20 $ al mes por empleado (Enterprise) Primero distribución de contenido impulsada por IA – Distribución multicanal (correo electrónico, aplicaciones móviles, Slack, etc.) – Análisis del compromiso Corporaciones que necesitan comunicaciones internas personalizadas y multicanal con entrega de contenido impulsada por IA Precios personalizados

Los 10 mejores programas de boletines informativos internos

Aquí tienes un resumen de los diez mejores programas de boletines informativos internos:

*clickUp (la mejor herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y boletines informativos internos)

ClickUp es una potente app, aplicación para el trabajo que configura múltiples canales de comunicación para ofrecer una experiencia de trabajo rica y sin esfuerzo.

Tanto si te encargas de las comunicaciones internas, como si realizas el seguimiento de las tareas en curso o gestionas campañas de marketing, ClickUp te permite coordinarlo todo con solo unos clics.

Utiliza ClickUp para Teams de marketing para crear canales de comunicación para tu equipo

Puede gestionar toda su estrategia de comunicación interna con ClickUp para Teams de marketing. Cree listas o proyectos específicos para boletines informativos, asigne tareas de redacción y diseño, establezca plazos, gestione los ciclos de revisión mediante estados personalizados y visualice su calendario de comunicaciones.

Puede notificar a los miembros de su equipo las aprobaciones pendientes y los plazos de los boletines informativos. Esto garantiza que reciba comentarios oportunos y actualice el boletín informativo de su empresa cuando sea necesario.

Utiliza ClickUp Documento como tu principal espacio de creación. Redacta boletines informativos con un gran contenido visual, con imágenes, vídeos, tablas y opciones de formato integrados. Colabora en tiempo real con tus compañeros, deja comentarios, asigna elementos directamente desde el texto y mantén un historial de versiones.

Crea boletines informativos completos e interactivos con ClickUp Documento

Organiza las secciones del boletín informativo como páginas o subpáginas dentro de un documento para mejorar la estructura. También puedes utilizar herramientas de formato para que el boletín informativo sea visualmente atractivo y fácil de leer.

Utiliza @menciones en el documento para asignar secciones o solicitar comentarios a los miembros del equipo. Habilita los comentarios para que puedan recopilar opiniones y sugerencias directamente en el contenido.

Redactar un boletín interno atractivo es clave para que estas comunicaciones sean eficaces, por lo que ClickUp Brain te servirá de guía.

ClickUp Brain es un asistente de redacción integrado con tecnología de IA que es proveedor de una ayuda eficaz para la creación de boletines informativos basados en las necesidades de la organización. Si no sabes cómo crear boletines informativos atractivos, Brain puede ayudarte desde la ideación hasta la ejecución.

Todo lo que tienes pendiente es decirle a Brain a qué se dedica tu organización y dónde tienes dificultades; ¡y te ayudará en cuestión de segundos! Aquí tienes un boletín informativo que ha creado con solo una indicación:

Redacta boletines informativos impactantes en cuestión de segundos con solo una sencilla indicación utilizando ClickUp Brain

Comuníquese con su equipo interno a través de múltiples plataformas con ClickUp Chatear

ClickUp incluye muchas otras funciones para que tus equipos internos estén en la misma página. ClickUp Chat es una plataforma de chat de última generación que integra correo electrónico, mensajería instantánea, comentarios, anuncios y cualquier otro modo imaginable.

Esta consolidación de tus comunicaciones internas elimina los silos y mejora la accesibilidad para todos. ¡Hacer circular boletines informativos internos es tan fácil como hacer clic en enviar!

Optimice la plan de la distribución y los seguimientos con ClickUp Automatización para notificar a las partes interesadas los borradores listos para su revisión o establecer recordatorios para las fechas de publicación. Aunque ClickUp no envía correos electrónicos masivos directamente como las plataformas de correo electrónico especializadas, puede gestionar el flujo de trabajo de creación y aprobación de contenido de forma fluida y, a continuación, utilizar integraciones (como Zapier) o funciones de comunicación interna como ClickUp Chatear o Email in ClickUp para el uso compartido o realizar anuncios con objetivo específico.

📮 ClickUp Insight: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones muestran que el 18 % de los encuestados utiliza hilos de correo electrónico para la comunicación asíncrona. Aunque los correos electrónicos permiten mantener debates detallados sin necesidad de reuniones en tiempo real, el exceso de hilos puede resultar abrumador y difícil de seguir. Transforme el caos del correo electrónico en acciones organizadas con la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp. Convierta al instante los correos electrónicos importantes en tareas rastreables, establezca prioridades, asigne responsabilidades y fije plazos, todo ello sin cambiar de plataforma. Mantenga su bandeja de entrada bajo control y sus proyectos en marcha con ClickUp

las mejores funciones de ClickUp*

Integra la gestión de proyectos, los boletines informativos internos y la colaboración en equipo en una única plataforma

Utiliza ClickUp Brain para la creación de contenido, la automatización de tareas y la generación de información

Uso compartido de comentarios al instante o conexión (a internet) con tu equipo de inmediato mediante ClickUp Chatear

Convierte documentos, @menciones y otros formularios de comunicación en tareas prácticas

Integración con una amplia variedad de plataformas de comunicación y productividad para mantener el flujo de las conversaciones

Consolida tareas, comentarios y notificaciones con ClickUp Bandeja de entrada para optimizar la comunicación

Accede a una biblioteca de plantillas de boletines informativos internos para ahorrar tiempo y esfuerzo

Analiza métricas de compromiso, como las tasas de apertura y los porcentajes de clics, con el panel de ClickUp

*límite de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje para adaptarse a las funciones de extensión de la plataforma

Las actualizaciones frecuentes de la plataforma pueden resultar molestas para quienes tienen flujos de trabajo rígidos

*precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Sid Babla, coordinador del programa de bienestar del Dartmouth College, opina sobre ClickUp:

clickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha optimizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenido. Ahora podemos pasar de la ideación/brainstorming al primer borrador hasta 2-3 veces más rápido. *

clickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha optimizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenido. Ahora podemos pasar de la ideación/brainstorming al primer borrador hasta 2-3 veces más rápido. *

2. Connecteam (la mejor para la comunicación y el compromiso de los empleados que utilizan principalmente dispositivos móviles)

vía Connecteam

¿Quieres estar en constante conexión con tu personal de trabajo desde cualquier lugar? Connecteam está diseñado para equipos de trabajo sin escritorio o en distribución. Su plataforma móvil permite enviar fácilmente boletines informativos, actualizaciones, encuestas y materiales de formación a los teléfonos de los empleados, lo que garantiza que todos estén conectados independientemente de su ubicación.

Connecteam optimiza los boletines informativos internos con publicaciones inteligentes, actualizaciones interactivas y seguimiento de la participación en tiempo real, algo esencial para sectores con equipos muy distribuidos.

Las mejores funciones de Connecteam

Facilite el 'chatear' en tiempo real para una conexión instantánea y actualizaciones rápidas de los boletines informativos

Gestiona las consultas de los boletines informativos para empleados con un sistema interno de tickets

Utiliza encuestas para recabar opiniones de los empleados sobre ideas para boletines informativos

Usa compartido de documentos y recursos importantes a través de una base de conocimientos centralizada

límite de Connecteam*

Depende en gran medida de los dispositivos móviles, lo que puede suponer un límite para las organizaciones que trabajan principalmente en oficinas

Comunicación por vídeo en tiempo real con límite

Precios de Connecteam

plan Business para pequeñas empresas*: Free

Básico : 35 $ al mes

Avanzado : 59 $ al mes

Experto : 119 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

valoraciones y opiniones de Connecteam*

G2 : 4,6/5 (más de 2260 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1220 opiniones)

➡️ Más información: Cuándo utilizar el correo electrónico, el chatear o las reuniones

3. SnapComms (ideal para alertas de alto impacto para empleados y mensajes urgentes)

vía SnapComms

¿Necesitas enviar mensajes urgentes que requieren atención inmediata? Utiliza SnapComms para este tipo de actualizaciones y anuncios críticos.

SnapComms evita el software tradicional de marketing por correo electrónico para enviar las notificaciones de tu boletín informativo como alertas en tiempo real. Desde actualizaciones con objetivo hasta anuncios para toda la empresa, los empleados reciben los boletines informativos al instante.

Con las opciones de segmentación, los usuarios pueden personalizar las alertas para equipos o departamentos específicos. Esto garantiza que el boletín informativo adecuado llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado. Aunque puede enviar boletines informativos, su punto fuerte son los formatos de alta visibilidad, como alertas en el escritorio, tickers desplazables, salvapantallas y notificaciones emergentes que evitan el desorden del correo electrónico para los mensajes urgentes.

Las mejores funciones de SnapComms

Envía mensajes urgentes a través de alertas en el escritorio, tickers desplazables y notificaciones a pantalla completa

Haz que los fondos de pantalla y los salvapantallas sean personalizados para integrar las comunicaciones internas en segundo plano

Utilice listas de distribución para enviar boletines informativos con objetivos y relevantes y aumentar así el compromiso

*límite de SnapComms

El uso excesivo puede provocar fatiga por alertas entre los empleados

Requiere conocimientos técnicos, lo que implica formación adicional para los administradores

Precios de SnapComms

Información: precios personalizados

Engage: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SnapComms

G2 : 4,7/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre SnapComms?

Opinión de G2 sobre SnapComms:

SnapComms nos ha permitido comunicarnos fácilmente, hemos podido llegar al doble de empleados que antes con el correo electrónico. »

SnapComms nos ha permitido comunicarnos fácilmente, hemos podido llegar al doble de empleados que antes con el correo electrónico. »

4. Staffbase (la mejor para la comunicación interna y la imagen de marca a nivel de corporación)

vía Staffbase

Staffbase es una herramienta de comunicación interna Enterprise. Ofrece una plataforma de correo electrónico para comunicaciones internas con la marca de la empresa, una app, aplicación para empleados y soluciones de intranet para optimizar las comunicaciones internas.

Utiliza listas de distribución personalizadas para personalizar el envío de los boletines informativos, garantizando que los empleados reciban contenido relevante para lograr el máximo compromiso y retención de información.

Staffbase ofrece soporte para la mensajería multicanal, lo que garantiza que las actualizaciones importantes lleguen a los empleados estén donde estén. Su interfaz intuitiva facilita la creación, la distribución y la gestión de plantillas de boletines informativos internos.

Las mejores funciones de Staffbase

Integra otras herramientas de trabajo para facilitar la comunicación interna

Personalice el envío de boletines informativos mediante listas de distribución personalizadas y personalizadas

Analiza la eficacia de tus boletines informativos mediante análisis y (elaboración de) informes

límite de Staffbase*

Requiere una inversión significativa, lo que lo hace inaccesible para las organizaciones más pequeñas

Requiere conocimientos técnicos y de diseño, por lo que consume muchos recursos

Precios de Staffbase

Business : Precios personalizados

*corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Staffbase

G2 : 4,6/5 (más de 230 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

➡️ Más información: Intranet frente a Internet: diferencias clave entre redes y usos

5. HubEngage (la mejor para la participación personalizada de los empleados y la gamificación)

vía HubEngage

HubEngage ayuda a las organizaciones a crear un lugar de trabajo conectado mediante la optimización de las comunicaciones internas y el compromiso de los empleados. La centralización de múltiples herramientas de comunicación en una sola plataforma simplifica la gestión de los boletines informativos y mejora la colaboración en equipo. También garantiza que las actualizaciones importantes no se pierdan entre el desorden.

Su personalización basada en IA te ayuda a adaptar el contenido de los boletines informativos a cada empleado. También ofrece compatibilidad con la interacción multicanal a través de aplicaciones móviles, correo electrónico, mensajes de texto y señalización digital.

Las mejores funciones de HubEngage

Gamifica las comunicaciones internas mediante puntos, recompensas y tablas de clasificación

Diversifica la estrategia de comunicación interna llegando a diferentes plataformas

Incorpora funciones interactivas a los boletines informativos, como encuestas de pulso, cuestionarios y comentarios

límite de HubEngage*

La configuración y la consecución de una alta adopción por parte de los usuarios pueden llevar tiempo

Es posible que un enfoque marcado en los dispositivos móviles no sea adecuado para todas las estructuras organizativas

Precios de HubEngage

Planes y precios personalizados

valoraciones y reseñas de HubEngage*

G2 : 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubEngage?

Opinión de G2 sobre HubEngage:

Muchos de nuestros empleados no trabajan en nuestras oficinas principales, pero HubEngage permite que todos sepan lo que está pasando en todas nuestras ubicaciones mediante el uso compartido de sus logros. También utilizamos la app, aplicación, como fuente de información sobre políticas y próximos eventos para empleados.

Muchos de nuestros empleados no trabajan en nuestras oficinas principales, pero HubEngage permite que todos sepan lo que está pasando en todas nuestras ubicaciones mediante el uso compartido de sus logros. También utilizamos la app, aplicación, como fuente de información sobre políticas y próximos eventos para empleados.

6. Workshop (ideal para la creación colaborativa de boletines informativos y la aportación de ideas del equipo)

vía Taller

Workshop es una plataforma de correo electrónico para comunicaciones internas que añade un toque colaborativo a la creación de boletines informativos. Reúne a los comunicadores internos, permitiéndoles representar a sus departamentos y diversificar las comunicaciones por correo electrónico.

Su interfaz como usuario, que es intuitiva, también te permite crear un boletín informativo interno con un diseño atractivo sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Con plantillas integradas, los Teams pueden diseñar rápidamente boletines informativos profesionales que se ajustan a la imagen de marca de la empresa. Además, las funciones de colaboración en equipo garantizan un trabajo en equipo fluido y una creación de contenido eficiente.

las mejores funciones del taller*

Simplifica el diseño de boletines informativos con el intuitivo editor de arrastrar y soltar de la herramienta

Realice un seguimiento de las métricas de compromiso de los boletines informativos mediante herramientas de análisis integradas

Planifica y programa boletines informativos para garantizar su entrega puntual

Personaliza el plan de comunicación y las plantillas de boletines informativos internos para ofrecer una experiencia personalizada con tu marca

*límite del taller

Carece de funciones de automatización para la distribución de correos electrónicos internos

Genera análisis básicos que pueden resultar insuficientes para un análisis detallado

Precio del taller

Imprescindible : 250 $ al mes

Mejorado : Precios personalizados

Premium: Precio personalizado

valoraciones y opiniones sobre los talleres*

G2 : 4,7/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

💡 Consejo profesional: ¡Comprenda las diferencias entre Slack y el correo electrónico para saber qué canal de comunicación debe adoptar para sus correos electrónicos internos!

7. Nectar (la mejor para la comunicación interna basada en el reconocimiento de los empleados)

vía Nectar

Nectar combina las comunicaciones internas con una sólida plataforma de reconocimiento y recompensas para los empleados. Permite el reconocimiento entre pares, lo que permite a los empleados celebrar los logros de los demás en tiempo real.

Esto fomenta el sentido de comunidad y mantiene a los empleados comprometidos con las novedades de la empresa. Piensa en ello como una plataforma social profesional en la que los boletines informativos internos informan y refuerzan la cultura de la empresa, destacando los hitos y las contribuciones de los empleados.

las mejores funciones de Nectar*

Crea boletines informativos visualmente atractivos con la marca de tu empresa, imágenes y contenido multimedia

Haz que los catálogos de recompensas sean personalizados para alinearlos con la cultura y los valores de la empresa

Permita la votación y la nominación para premios en el proceso de reconocimiento de los empleados

Genere (elaboración de) informes y análisis para obtener información sobre las tendencias en materia de reconocimiento

*límite de Nectar

Escalabilidad con límite, lo que puede suponer un problema para las grandes organizaciones

Las funciones de comunicación son secundarias con respecto a la plataforma de reconocimiento

Menor énfasis en el diseño y el análisis de los boletines informativos en comparación con las herramientas específicas

Precios de Nectar

reconocimiento y recompensas*: Precios personalizados

comunicaciones internas*: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nectar

G2 : 4,7/5 (más de 6550 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 290 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nectar?

Opinión de G2 sobre Nectar:

Me gusta que sea una forma divertida y muy fácil de compartir tu respeto y aprecio con tus compañeros. Con Nectar, implementar el reconocimiento inmediato ha sido mucho más fácil. También me gusta que se nos recompense por el tiempo que llevamos en la empresa y por completar los vídeos de formación. Con la asignación mensual de puntos, también me doy cuenta de que uso compartido mi aprecio mucho más a menudo y reconozco a mis compañeros más que en el pasado.

Me gusta que sea una forma divertida y muy fácil de compartir tu respeto y aprecio con tus compañeros. Con Nectar, implementar el reconocimiento inmediato ha sido mucho más fácil. También me gusta que podamos recibir recompensas por el tiempo que llevamos en la empresa y por completar vídeos de formación. Con la asignación mensual de puntos, también me doy cuenta de que uso compartido mi aprecio mucho más a menudo y reconozco a mis compañeros más que en el pasado.

💡 Consejo profesional: Crea un boletín informativo interno que combine novedades de la empresa, noticias del sector y artículos destacados sobre los empleados, ya que este tipo de contenido suele generar mayor interacción.

8. Cerkl Broadcast (la mejor para boletines informativos personalizados con tecnología de /IA/)

vía Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast utiliza inteligencia artificial para poblar listas de distribución con objetivos específicos. A continuación, envía boletines informativos internos personalizados en función de los intereses y los rols de los empleados.

Asegurarse de que el contenido adecuado llegue a las personas adecuadas ayuda a reducir la sobrecarga de información y mejora el compromiso.

Por ejemplo, el equipo de soporte recibe boletines informativos sobre tecnología, el equipo de marketing recibe las últimas estrategias, etc. Este enfoque personalizado, junto con la automatización de las comunicaciones internas, mejora la eficacia de las campañas de correo electrónico.

Las mejores funciones de Cerkl Broadcast

Automatice la creación y la distribución de boletines informativos mediante la personalización basada en IA

Obtenga análisis en tiempo real para supervisar la participación y la eficacia de los boletines informativos

Utiliza la implementación sin código para una configuración y personalización rápidas

Acceda a los boletines informativos desde cualquier lugar gracias a su fácil accesibilidad móvil

límite de Cerkl Broadcast*

Los algoritmos /IA pueden tardar un tiempo en calibrarse y comprender las necesidades de los empleados

Los administradores necesitan formación para comprender bien las funciones avanzadas

Menos control manual sobre el diseño del boletín informativo en comparación con los editores de arrastrar y soltar

Precios de Cerkl Broadcast

Broadcast : 799 $ al mes

Difusión + Móvil: 799 $ + 20 %/mes

Valoraciones y reseñas de Cerkl Broadcast

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

🔍 ¿Sabías que...? El 47 % de las personas consultan su correo electrónico en el móvil, así que optimiza tus boletines informativos para estos dispositivos y permite a los miembros de tu equipo consultarlos sin problemas

➡️ Más información: Los mejores boletines informativos con IA para estar al día de las últimas tendencias

9. PoliteMail (la mejor herramienta de análisis de correo electrónico interno integrado en Outlook)

vía PoliteMail

PoliteMail es una plataforma de correo electrónico para comunicaciones internas destinada a quienes trabajan en el entorno Microsoft Outlook.

La herramienta de gestión de campañas por correo electrónico analiza la eficacia de su estrategia de comunicación interna midiendo métricas como las tasas de apertura, los tiempos de lectura y el compromiso.

El software de boletines informativos para empleados facilita la segmentación de los empleados, de modo que los boletines llegan a los empleados en función de sus rols, departamentos e intereses. Este enfoque basado en datos ayuda a las organizaciones a perfeccionar sus mensajes para lograr un mayor alcance e impacto.

Las mejores funciones de PoliteMail

Crea, envía y realiza un seguimiento de los boletines directamente desde Outlook sin necesidad de un software adicional

Soporte para diseños adaptables para garantizar que los correos electrónicos se muestren correctamente en diferentes dispositivos

Ofrezca pruebas A/B para optimizar el contenido y las estrategias de correo electrónico

Garantiza la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo con un cifrado de nivel de corporación

límite de PoliteMail*

Funciona en Microsoft Outlook, por lo que no se puede utilizar en otras plataformas de correo electrónico

Carece de las funciones analíticas completas que ofrece un software independiente de marketing por correo electrónico

Precios de PoliteMail

Desde 639 $ al mes

Valoraciones y reseñas de PoliteMail

G2 : 4/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre PoliteMail?

Opinión de G2 sobre PoliteMail:

Es fácil acceder a las plantillas que ha creado y generar métricas para los correo electrónicos distribuidos, además de poder cargar listas de distribución. Cuando tuve un problema después de cambiar a O365, recibí una respuesta rápida para solucionarlo, así como un soporte técnico completo, y el problema se identificó rápidamente con una serie de medidas recomendadas para resolverlo.

Es fácil acceder a las plantillas que ha creado y generar métricas para los correo electrónicos distribuidos, además de poder cargar listas de distribución. Cuando tuve un problema después de cambiar a O365, recibí una respuesta rápida para solucionarlo, así como un soporte técnico completo, y el problema se identificó rápidamente con una serie de medidas recomendadas para resolverlo.

10. Firstup (la mejor para la distribución de contenido impulsado por IA en múltiples canales)

vía Firstup

Firstup incorpora inteligencia artificial en las comunicaciones internas para lograr un alto grado de personalización. Consolida el contenido de diversas fuentes y lo selecciona y efectúa la distribución de forma inteligente en función del comportamiento y las preferencias de los empleados.

Tiene compatibilidad con correo electrónico, aplicaciones móviles, intranets y otras herramientas de colaboración como Microsoft Teams y Slack. Esto ayuda a los empleados a recibir actualizaciones donde más activos están.

Al ofrecer contenido personalizado en el momento y lugar adecuados, Firstup mejora la retención de información y maximiza la eficacia de las comunicaciones internas.

Las mejores funciones de Firstup

Automatice la distribución de boletines informativos mediante la personalización basada en IA

Analiza las métricas de compromiso con análisis e (elaboración de) informes en tiempo real

Selecciona contenido de diferentes fuentes para unificar las comunicaciones internas

Optimice el momento de envío de los mensajes para lograr el máximo alcance y compromiso

Límite de Firstup

Requiere un esfuerzo significativo de configuración e integración

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente durante el ajuste de la automatización

Enfoque de la Corporación con la complejidad y el coste correspondientes

Precio inicial

Imprescindible : Precios personalizados

Profesional : Precios personalizados

Premier : Precio personalizado

intranet para empleados (complemento)*: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Firstup

G2 : 4,5/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

ContactMonkey : La mejor para enviar boletines informativos internos personalizados con seguimiento en tiempo real del compromiso de los empleados.

ContactMonkey se integra con Outlook y Gmail, lo que le permite incorporar encuestas, realizar un seguimiento de las lecturas individuales y segmentar el contenido por departamento o ubicación, todo ello desde su correo electrónico.

Simpplr: La mejor para realizar el ajuste de una intranet social para toda la empresa con el fin de impulsar el compromiso de los empleados.

Simpplr centraliza la comunicación interna, ofreciendo a Teams una experiencia de intranet personalizada con noticias, anuncios con objetivo y herramientas de feedback.

Guru: La mejor para proporcionar conocimientos contextuales y novedades de la empresa dentro del flujo de trabajo de su equipo.

Guru muestra la información necesaria en los lugares donde trabaja tu equipo, como Slack, Chrome o tu CRM, para que todos estén informados sin tener que cambiar de contexto.

*mantente en contacto con ClickUp

En función de los requisitos de comunicación de su organización, puede elegir entre una plataforma de correo electrónico para comunicaciones internas y algo más integrado. Si desea enviar boletines informativos para reconocer el trabajo de sus empleados, pruebe Nectar. Por otro lado, HubEngage sería una mejor opción si desea utilizar la gamificación para impulsar la participación.

Sin embargo, si buscas una solución integral que vaya más allá de los boletines informativos, ClickUp es la mejor opción posible. Con su potente gestión de proyectos, comunicaciones asíncronas integradas, colaboración en documentos y asistente con IA, ClickUp hace que cada mensaje cuente. Convierte las comunicaciones internas en acciones, ayudándote a crear flujos de trabajo basados en el valor. Toma la decisión más inteligente: prueba ClickUp hoy mismo.