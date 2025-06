Cómo las herramientas de gestión de la fuerza de trabajo con IA aumentan la productividad

Los ejecutivos esperan que, para 2028, el 70 % de los trabajadores utilicen la IA para ayudar en las decisiones empresariales diarias, los flujos de trabajo e incluso la planificación general.

Y la mayoría de nosotros vivimos esta realidad cada día.

Pero las herramientas heredadas de gestión de la fuerza de trabajo y los sistemas de programación manual, que nos han llevado hasta aquí, están empezando a mostrar su antigüedad. No pueden seguir el ritmo de las necesidades cambiantes de los clientes y no detectan las primeras señales de advertencia del agotamiento de los empleados. La mayoría simplemente no están diseñadas para el ritmo al que nos movemos hoy en día.

Si trabaja en el sector de la gestión de la fuerza de trabajo y quiere mantenerse a la vanguardia, está en el lugar adecuado.

Siga leyendo para descubrir cómo las modernas herramientas de gestión de la fuerza de trabajo con IA están ayudando a crear equipos de alto rendimiento y cómo usted también puede lograrlo.

¿Qué es la gestión de la fuerza de trabajo con IA?

La gestión de la fuerza de trabajo con IA utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis predictivo para optimizar cada parte de la gestión de la fuerza de trabajo, desde la programación y la asignación de tareas hasta la formación, el seguimiento del rendimiento y el soporte a los empleados.

Así es como funciona:

Prediga cuántos trabajadores se necesitan en función de las tendencias empresariales y los datos en tiempo real

Automatización de la programación de turnos en función de la disponibilidad de los empleados y las necesidades de la empresa

Seguimiento del rendimiento y la productividad de los empleados con información detallada sobre los datos

Ofrecemos formación y desarrollo personalizados basados en las carencias de habilidades

Automatización de tareas repetitivas de RR. HH., como el control de tiempo, la nómina y la gestión de permisos

¿Qué retos resuelve la gestión de la fuerza de trabajo con IA?

Las herramientas de gestión de la fuerza de trabajo con IA están diseñadas para resolver los retos cotidianos que cuestan tiempo, dinero y moral al equipo de las empresas.

Estos son algunos de los retos que resuelve:

Exceso o falta de personal: Como responsable de RR. HH., no desea enfrentarse a situaciones de falta de personal, exceso de personal o conflictos de programación. Puede utilizar algoritmos de IA para ajustar dinámicamente la oferta de personal a la demanda real de la empresa

Programación manual de turnos: Para los gerentes de equipos y los líderes empresariales, la IA genera automáticamente horarios de turnos basados en la disponibilidad de los empleados, sus habilidades, la legislación laboral y la demanda de la empresa. Como la IA automatiza las tareas redundantes, usted dedica más tiempo a la planificación estratégica de la fuerza laboral

Riesgos de cumplimiento: desde las normas sobre horas extras hasta los periodos de descanso, las herramientas de IA señalan posibles infracciones de la legislación laboral antes de que se produzcan. Esto elimina la necesidad de realizar comprobaciones manuales constantes y ayuda a sus equipos a cumplir con las normativas regionales y específicas del sector

Ausentismo de última hora: cuando un miembro de su equipo llama para avisar que no va a venir porque está enfermo, puede utilizar la gestión de la fuerza de trabajo con IA para sugerir el mejor sustituto en función de la disponibilidad, el rendimiento anterior y la carga de trabajo actual

Falta de visibilidad en tiempo real de las operaciones: Como gerente, usted conoce el problema de trabajar con información desactualizada, lo que provoca reacciones lentas. Con los paneles impulsados por IA, obtiene información en tiempo real sobre los niveles de personal, el rendimiento de los turnos, los picos de demanda, etc

Sobrecarga de datos sin información útil: Las herramientas de gestión de la fuerza de trabajo con IA generan una gran cantidad de datos. Además, también extraen datos de los sistemas de nóminas, control de tiempo, rendimiento y RR. HH. Pero es el equipo directivo el que debe dar sentido a esta información. La IA transforma los datos de la fuerza de trabajo en información útil

Cómo la IA está cambiando la gestión de la fuerza de trabajo

1. Planificación predictiva de la asistencia

Uno de los factores que más ineficiencia genera en la fuerza de trabajo y que más se pasa por alto es el absentismo no planificado. La IA aborda este problema pasando de una planificación reactiva a modelos de asistencia predictivos.

Estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático, especialmente modelos de previsión y clasificación de series temporales, para identificar patrones de asistencia. Tienen en cuenta los datos históricos de asistencia, las tendencias específicas de cada equipo, los días festivos, el comportamiento pasado de cada empleado e incluso variables externas como los datos meteorológicos o los eventos públicos.

Aquí, los algoritmos de IA señalan los periodos en los que es probable que se produzca un aumento del absentismo o los miembros específicos del equipo que pueden estar en riesgo de ausentarse de forma imprevista.

📍 Ejemplo: Imagine una empresa de logística nacional con más de 1000 trabajadores de primera línea en almacenes. Notarían un aumento inusual de ausencias durante los festivales regionales en zonas específicas. La empresa utilizó asistentes personales de IA entrenados con datos históricos, como registros de asistencia, calendarios locales y horarios de turnos. Al señalar con suficiente antelación las ausencias, los responsables de operaciones disponen de tiempo suficiente para reasignar turnos, ofrecer incentivos o aumentar el número de empleados disponibles. Este tipo de previsión es especialmente crucial para las operaciones y las industrias con gran intensidad de mano de obra, donde la visibilidad ya es limitada y la planificación manual a menudo se retrasa debido a factores externos.

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Y aunque los equipos de las grandes corporaciones están empezando a explorar la IA predictiva en herramientas de programación aisladas, su verdadero potencial se pone de manifiesto cuando se integra en el sistema más amplio en el que se desarrolla el trabajo.

Entra en ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo.

La vista Carga de trabajo de ClickUp permite a los jefes de equipo visualizar la capacidad individual, el tiempo libre y la distribución del trabajo entre zonas horarias y equipos.

Visualice las tareas y la capacidad de los miembros del equipo con barras codificadas por colores utilizando la vista Carga de trabajo de ClickUp

Combínalo con ClickUp Brain y podrás comprender por qué la capacidad está baja, qué patrones están surgiendo y qué semanas próximas podrían estar en riesgo. Además, al utilizar la IA en RR. HH., tus equipos pueden actuar más rápido, ya que Brain resume el trabajo, sugiere los siguientes pasos y responde a preguntas específicas del proyecto.

Utilice ClickUp Brain y obtenga información instantánea sobre el estado de las diferentes tareas

2. Contratación y adquisición de talento más inteligentes

La contratación siempre ha sido uno de los procesos que más recursos consume a las empresas. Los métodos tradicionales, como la selección manual de currículos, las múltiples rondas de entrevistas y las evaluaciones subjetivas, requieren mucho tiempo y a menudo se ven influidos por sesgos inconscientes.

La IA en el lugar de trabajo está cambiando esto al automatizar la selección en las primeras fases y proporcionar información basada en datos sobre los candidatos.

📍 Ejemplo: Unilever renovó su proceso de contratación de talentos utilizando un sistema basado en IA que sustituyó la preselección manual de currículos por evaluaciones cognitivas gamificadas y entrevistas en vídeo automatizadas. Los candidatos participaron en juegos basados en la neurociencia que medían rasgos como la tolerancia al riesgo y la capacidad para resolver problemas. A continuación, grabaron respuestas breves en vídeo que la IA analizó para evaluar el tono, la elección de palabras e incluso las microexpresiones. Este proceso de transformación digital redujo el tiempo de contratación en un 75 %, al tiempo que mantuvo la calidad y mejoró la diversidad, ya que la IA eliminó muchos sesgos tradicionales que se cuelan en la evaluación humana.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz familiar de chatbot y sus versátiles capacidades (generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al interruptor y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Está integrado en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Cuando se trata de organizar los flujos de trabajo de contratación, gestionar la información de los candidatos y tomar decisiones más inteligentes sobre el talento, ClickUp Brain y ClickUp Knowledge Management son tus aliados más poderosos.

La IA generativa de ClickUp Brain puede resumir automáticamente los perfiles de los candidatos, las entrevistas anteriores y las notas en una base de conocimientos clara y con capacidad de búsqueda. En lugar de que los equipos de RR. HH. revisen manualmente los comentarios de las entrevistas, ClickUp Brain puede extraer temas comunes, puntos fuertes y riesgos de todas las notas de los entrevistadores y presentar una vista resumida.

Obtenga respuestas completas sobre los puntos fuertes, las preocupaciones y las habilidades de los candidatos con ClickUp Brain, la IA definitiva para el trabajo.

Mientras que la gestión del conocimiento con IA dentro de ClickUp garantiza que todas las conversaciones con los candidatos, la revisión de los currículos y las decisiones de contratación se documenten correctamente, se enlacen a los roles del puesto y sean fáciles de revisar más adelante.

Centralice la información y gestione de forma eficiente los conocimientos del equipo con las capacidades de gestión del conocimiento de IA de ClickUp

3. Desarrollo y aprendizaje personalizados de los empleados

En la mayoría de las organizaciones, los programas de formación son estandarizados, reactivos y, a menudo, están desconectados del rendimiento en tiempo real. La IA, por otro lado, personaliza las rutas de desarrollo para cada individuo, basándose en sus metas, sus carencias actuales y, incluso, en su mejor forma de aprender.

Ejemplo: Accenture ha implementado soluciones basadas en IA para mejorar el desarrollo de la fuerza laboral. Estas herramientas comprenden diversos puntos de datos, incluidas las contribuciones a los proyectos, las certificaciones, los comentarios de los gerentes y los patrones de colaboración, para crear perfiles de habilidades completos para los empleados.

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Para combinar el desarrollo y la productividad de los empleados, ClickUp Brain ayuda a extraer y resumir el crecimiento de las habilidades, las notas de rendimiento y los comentarios en un panel de aprendizaje personalizado.

Empiece por preguntar «¿Qué carencias de habilidades ha mostrado [nombre de la persona] en las dos últimas retrospectivas del proyecto?». Brain analizará documentos, tareas y notas individuales para ofrecerle una respuesta sintetizada. A continuación, podrá utilizar esta información para orientar y motivar a sus empleados.

Pregunte a ClickUp Brain sobre el rendimiento de los empleados y obtenga información detallada en cuestión de segundos

Para endulzar el trato:

Crea vías de crecimiento personalizadas como tareas de ClickUp enlazadas a documentos, con materiales de aprendizaje integrados, plazos y puntos de control para comentarios

Utilice documentos con IA para alojar diarios de aprendizaje o registros de reflexión que se actualizan dinámicamente a medida que se completan nuevas tareas o hitos

Cree un hub de conocimientos dentro de ClickUp con recursos seleccionados y específicos para cada rol, organizados por grupos de habilidades

4. Planificación predictiva de la fuerza de trabajo

Lo último que quieres como líder de equipo es darte cuenta de que te falta personal cuando se acerca la fecha límite de un proyecto. Puedes utilizar la IA para detectar estas carencias con mucha antelación. Las herramientas de IA analizarán el ancho de banda actual de tu equipo, los cronogramas de contratación, el alcance de los proyectos e incluso las señales de agotamiento del pasado para prever qué roles necesitarás y cuándo.

📍 Ejemplo: Supongamos que usted es el director de operaciones de una empresa de tecnología sanitaria que está implementando una nueva plataforma de diagnóstico en cinco estados. Su modelo de IA detecta que, según la velocidad de implementación y el volumen de tickets de soporte, es probable que en julio se produzca una escasez de personal clínico en Nueva York. Al mismo tiempo, señala que hay representantes de soporte infrautilizados en Chicago. Esta información le permite abrir roles antes o reasignar personal con antelación.

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Utilice ClickUp Brain para resumir al instante los cronogramas de los proyectos, las deficiencias en la contratación y los cuellos de botella en los recursos mediante el escaneo de tareas, documentos y actualizaciones. Puede preguntar: «¿Dónde nos falta personal en función de los próximos lanzamientos?», y obtener la respuesta, con enlaces a los datos de respaldo.

Utiliza ClickUp Brain para descubrir los cuellos de botella de los recursos revisando las tareas, los documentos y las actualizaciones en tu entorno de trabajo

Además, mantén todas las hipótesis sobre la plantilla, los planes de contratación y los datos sobre la carga de trabajo del equipo organizados en los documentos de ClickUp, con enlaces cruzados a las tareas. Mejor aún, utiliza las vistas de ClickUp para detectar qué departamentos se están acercando al exceso de capacidad o dónde se están infrautilizando las habilidades.

5. Automatización de tareas rutinarias de RR. HH

Como equipo de RR. HH., probablemente dedicas más tiempo del que te gustaría a tareas repetitivas, como aprobar solicitudes de vacaciones, asignar listas de control para la incorporación, responder a interminables preguntas sobre políticas y actualizar organigramas. Por supuesto, todo eso es necesario. Pero te resta tiempo que podrías dedicar a lo que realmente importa: crear una estrategia de personal más sólida e impulsar el crecimiento de la empresa.

📍 Ejemplo: Supongamos que está ampliando una startup de SaaS de 100 personas. Cada vez que se incorpora un nuevo empleado, alguien de RR. HH. le envía manualmente la documentación de incorporación, configura sus solicitudes de TI, actualiza un documento de bienvenida del equipo y registra su documentación en el sistema de RR. HH. Ahora, imagina que la IA se encarga de todo eso. En el momento en que se crea una tarea para un nuevo empleado, se desencadena un proceso de gestión del flujo de trabajo que asigna elementos de la lista de control, genera un calendario de incorporación y notifica a los equipos pertinentes.

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Para aprovechar la automatización del flujo de trabajo, sus operaciones de personal necesitan un cerebro central y un sistema de conocimiento organizado.

Lo primero es lo primero. Utiliza la gestión del conocimiento con IA a través de ClickUp Brain para generar calendarios de incorporación, resumir actualizaciones de políticas o responder a consultas internas de RR. HH. en tiempo real. Supongamos que un miembro del equipo escribe: «¿Cuál es nuestra política de permisos parentales?». ClickUp Brain extrae la sección relevante de tus documentos de RR. HH. en cuestión de segundos.

Genere resúmenes, actualizaciones de proyectos o comentarios con ClickUp Brain

Y aún más:

Automatice flujos de trabajo repetitivos, como aprobaciones de permisos, entregas de documentos y actualizaciones de estado, con ClickUp Automatización

Configure automatizaciones desencadenadas por formularios que crean instantáneamente tareas de incorporación cuando alguien rellena un formulario de contratación

6. Mejora el compromiso y la experiencia de los empleados

Si todavía depende de una encuesta anual para realizar un seguimiento del compromiso, ya se está quedando atrás. Con la IA, puede detectar la falta de compromiso en el momento en que se produce, personalizar el soporte antes de que se acumulen las frustraciones y crear bucles de retroalimentación en tiempo real que muestren a su personal que se le escucha cada mes o cada trimestre.

📍 Ejemplo: Qualtrics utiliza el análisis de opiniones basado en IA para supervisar continuamente los comentarios de los empleados, no solo después de eventos importantes. Su sistema analiza las respuestas a las encuestas, las notas de las reuniones e incluso los comentarios de texto abierto para detectar los primeros signos de insatisfacción, estrés o desmotivación. Si la IA detecta que los empleados de un departamento concreto muestran un descenso en el sentimiento hacia la comunicación del liderazgo, los responsables pueden intervenir rápidamente con reuniones generales, reuniones con superiores inmediatos o foros de comentarios anónimos.

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Para que este tipo de bucle de retroalimentación en tiempo real funcione a nivel práctico, debe ir más allá de las encuestas. Necesita una IA que escuche automáticamente, y ahí es donde ClickUp AI Notetaker cambia las reglas del juego.

ClickUp AI Notetaker graba, transcribe y resume automáticamente las reuniones internas, las reuniones individuales y los check-ins del equipo. Por ejemplo, si varias reuniones semanales de puesta al día muestran una frustración recurrente sobre los cronogramas de los proyectos, AI Notetaker captura esas preocupaciones y las destaca para que los líderes las revisen.

Obtenga resúmenes o recapitulaciones automáticas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker

Los resúmenes del AI Notetaker se pueden almacenar en ClickUp Docs, lo que convierte los comentarios en conocimientos estructurados y fáciles de buscar, perfectos para revisiones trimestrales del compromiso o planes de acción inmediatos.

7. Gestión del rendimiento en tiempo real

La antigua forma de gestionar el rendimiento, con una reunión de revisión al final del año, está quedando rápidamente obsoleta. Hoy en día, los equipos necesitan feedback continuo, correcciones rápidas y visibilidad real sobre cómo están avanzando hacia sus metas.

La IA para la gestión del flujo de trabajo ahora permite obtener información sobre el rendimiento en tiempo real, lo que ayuda a sus gerentes a mantener conversaciones significativas durante todo el año.

📍 Ejemplo: Adobe abandonó las famosas evaluaciones anuales de rendimiento y las sustituyó por un proceso continuo denominado «Check-Ins». Los gerentes mantienen conversaciones periódicas sobre las metas, el crecimiento y los comentarios, con el respaldo de herramientas impulsadas por IA que señalan cuándo los empleados pueden necesitar más compatibilidad o reconocimiento. Tras implementar este cambio, observaron una mayor satisfacción de los empleados y una menor tasa de abandono.

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Para incorporar la gestión del rendimiento en tiempo real a las operaciones diarias, necesitas visibilidad de las tareas, las metas, los comentarios y las prioridades. Ahí es donde los paneles de ClickUp y ClickUp Brain tienen un gran impacto.

Crea paneles personalizables en ClickUp para visualizar el rendimiento de los proyectos y realizar un seguimiento de la carga de trabajo del equipo

Los paneles permiten a los gerentes ver actualizaciones en vivo sobre la finalización de tareas, el progreso de las metas, el estado de los proyectos y las cargas de trabajo individuales, todo en una sola vista. Por ejemplo, puede configurar un panel que muestre las tasas de finalización de tareas semanales de cada miembro del equipo, los elementos vencidos y los hitos de las metas. De un vistazo, sabrá quién necesita ayuda o reconocimiento.

Mientras tanto, ClickUp Brain resumirá automáticamente las notas de rendimiento de las reuniones semanales de puesta al día, las revisiones de sprints y las reuniones individuales en información clave. En lugar de buscar en documentos o tareas, obtendrás una instantánea inteligente lista para tu próximo check-in.

Mucho más allá:

Los gerentes pueden integrar KPI en tiempo real, el progreso de los OKR y los cronogramas de los proyectos directamente en el panel, lo que hace que todas las conversaciones sobre el rendimiento se basen en datos y sean procesables

Además, el software de automatización de tareas ofrece desencadenantes para enviar recordatorios o indicaciones basados en las tendencias de rendimiento. Por ejemplo, si una meta se desvía un 20 %, los gerentes reciben una alerta automática para intervenir a tiempo

8. Retención y transferencia de conocimientos impulsadas por IA

Cuando los empleados abandonan la empresa o cambian de equipo, a menudo se llevan consigo años de conocimientos, procesos y experiencia, lo que provoca enormes lagunas que ralentizan la incorporación de nuevos empleados. Además, esto perjudica la productividad. Los traspasos tradicionales o la documentación ad hoc suelen omitir información contextual fundamental.

📍 Ejemplo: imagina que gestionas las operaciones de una empresa fintech en crecimiento. Tu analista principal, que conoce todos los entresijos de tu sistema de (elaboración de) informes, presenta su renuncia con dos semanas de antelación. Con prisas, te entrega una lista de control básica, pero se pierden los «porqués» de ciertos flujos de trabajo, los puntos de riesgo ocultos y los matices específicos de cada cliente. Ahora imagine si los agentes de IA para la productividad hubieran estado capturando silenciosamente sus buenas prácticas todo este tiempo, resumiendo las notas de las reuniones, documentando las retrospectivas de los proyectos y enlazando los historiales de decisiones. Cuando se va, sus conocimientos no se pierden. Están organizados, se pueden buscar y están listos para que el próximo empleado los recupere sin perder el ritmo.

Optimización de la gestión de la fuerza laboral con ClickUp

Capturar y transferir el conocimiento institucional nunca debería haber sido caótico. Para resolverlo, utilice la gestión del conocimiento de ClickUp para mantener automáticamente las actualizaciones sobre proyectos, retrospectivas y discusiones importantes sobre tareas en documentos de conocimiento limpios y organizados.

Supongamos que un gerente pregunta: «¿Cuáles fueron los mayores retos en la última implementación para un cliente?». ClickUp Brain extrae un resumen listo para usar de todas las tareas, notas de reuniones y revisiones de sprints.

Pregunta cualquier cosa sobre tu trabajo y obtén actualizaciones instantáneas con ClickUp Brain

De un vistazo, podrá incluso:

Almacene guías específicas para cada equipo, preguntas frecuentes y notas de traspaso en ClickUp Docs, lo que permite buscar conocimientos críticos y vincularlos a proyectos relevantes

Almacene documentos específicos del equipo y cree un hub de conocimientos con ClickUp Brain

Utilice ClickUp Brain para sugerir de forma proactiva las lagunas en la documentación, por ejemplo, señalando los proyectos que se han cerrado sin un resumen retrospectivo final

Cree un Knowledge Hub dinámico donde el conocimiento tribal crezca con el tiempo, organizado por etiquetas como equipo, tema o fase del proyecto

Las mejores opciones de software de gestión de la fuerza de trabajo con IA

1. Próximamente

vía Soon

Con el generador de planes de turnos con IA de Soon, usted describe lo que necesita su equipo, como los periodos de descanso, los roles, los números, los horarios y las ubicaciones. Y con un solo clic, se crea un plan de turnos semanal completo.

Elegir a los miembros adecuados del equipo también es más fácil con Smart People Picker. Asigna a las personas a los turnos en función de su disponibilidad, habilidades y preferencias. Y con Soon Pulse, que recopila comentarios diarios de su equipo, obtendrá una vista clara del rendimiento de sus empleados.

Funciones clave

Adapta las reglas de programación del personal a las necesidades específicas de tu organización, garantizando el cumplimiento y la eficiencia

Predice la demanda de personal con precisión utilizando intervalos de 15 minutos, por hora o diarios

Conecte datos históricos a través de API, conexiones directas a bases de datos o cargas CSV para obtener previsiones precisas

2. Quinyx

vía Quinyx

Quinyx te ayuda a ajustar los turnos de los empleados a la demanda real, al tiempo que garantiza que los horarios cumplen con la legislación laboral y las normas internas. Puedes utilizar esta herramienta para supervisar el equipo de ventas en tiempo real. Cuando se produce algún cambio, te ayuda a ajustar los niveles de personal.

Al combinar datos como el tráfico peatonal, las transacciones, los ingresos e incluso el clima, Quinyx predice cuántas personas necesitará en cada ubicación.

Funciones clave

Realice un seguimiento de los fichajes de entrada y salida, los descansos y las solicitudes de permiso de los empleados directamente a través de la app móvil de Quinyx, manteniendo todos los registros de asistencia precisos y centralizados

Utilice el análisis del flujo de trabajo para visualizar tendencias, comparar el rendimiento y realizar un seguimiento de las métricas clave en todas las unidades y ubicaciones

Simule escenarios de dotación de personal, realice previsiones de costes laborales y planifique las necesidades futuras de contratación o formación

3. Scheduly. ai

a través de Scheduly.ai

Scheduly. ai, como herramienta de gestión de la fuerza de trabajo, utiliza análisis avanzados y grandes modelos de lenguaje para prever las necesidades de personal. Utiliza factores del mundo real, como los picos de tráfico en las tiendas, las promociones estacionales y los lanzamientos de productos. Con la programación basada en IA y las plantillas predefinidas, puede crear planes de turnos más rápidamente que asignan automáticamente a las personas adecuadas en función de las previsiones de demanda.

También tendrá acceso a paneles personalizables en tiempo real que desglosan los niveles de personal, la cobertura de turnos, los costes laborales y los KPI de gestión de la fuerza de trabajo en un solo lugar.

Funciones clave

Ofrezca a su equipo la flexibilidad de gestionar sus horarios de forma independiente a través de la herramienta de autoservicio móvil de Scheduly. ai

Cumpla con la normativa alineando automáticamente los horarios con la legislación laboral, las normas sindicales y las políticas de la empresa, y evite problemas legales

Gestione las cuentas de los empleados en diferentes niveles con controles basados en roles para garantizar la seguridad de los datos y un acceso personalizado

4. Japfu. ai

a través de Japfu.ai

Como herramienta de gestión de la fuerza de trabajo impulsada por IA, Japfu. ai le ayuda a automatizar las tareas redundantes de RR. HH. La hoja de horas impulsada por IA permite a su equipo registrar sus horas mientras el sistema comprueba automáticamente si hay errores y agiliza las aprobaciones.

Japfu. ai también automatiza la nómina, gestionando los salarios, las deducciones y los reembolsos en todos sus proyectos con una precisión revisada por IA. Además, Japfu. ai automatiza la asignación de roles y el traspaso de tareas durante la incorporación, los cambios de rol y la salida de la empresa para las transiciones de la fuerza laboral.

Funciones clave

Responda a consultas de RR. HH. y automatice tareas como el seguimiento de documentos, los recordatorios de hojas de horas y las actualizaciones de incorporación con Mivi, el asistente de IA de Japfu. ai

Verifique fácilmente la elegibilidad de los empleados durante la incorporación con la integración directa de Japfu. ai con el sistema E-Verify del USCIS

Gestione todos los documentos de la plantilla, desde los contratos hasta los formularios de incorporación y salida, en un sistema centralizado y de fácil acceso para un mejor seguimiento y cumplimiento normativo

Mejore la gestión de su personal con ClickUp

Gestionar una plantilla en crecimiento y distribuida no tiene por qué significar tareas manuales interminables, planificación reactiva u operaciones dispersas.

Con las herramientas de gestión de la fuerza de trabajo basadas en IA, puede optimizar las operaciones, predecir las necesidades de personal, impulsar el compromiso de los empleados y tomar decisiones más inteligentes y rápidas en todos los niveles.

Y ClickUp facilita este cambio. Con potentes herramientas como la vista Carga de trabajo, los paneles, la gestión del conocimiento, Brain y las automatizaciones, ClickUp aporta visibilidad y estructura al trabajo de tu equipo.

¿Estás listo para automatizar, optimizar y liberar todo el potencial de tu fuerza laboral con IA? Regístrate en ClickUp gratis hoy mismo.