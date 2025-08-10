los 10 mejores programas de planificación de turnos en 2025

¿Alguna vez ha intentado coordinar los horarios de una docena de empleados en una hoja de cálculo? Hay cambios de turno, ausencias de última hora, vacaciones que se solapan y, de alguna manera, todo el mundo espera que el horario sea perfecto para el Monday.

Ahí es donde entra en juego el software de planificación de turnos.

En lugar de pasar horas asignando manualmente a las personas a los trabajos o turnos, este software se encarga del trabajo pesado. La herramienta comprueba quién está disponible, quién está cualificado y qué requiere el trabajo antes de crear automáticamente el horario más preciso.

Aquí tienes los 10 mejores programas de planificación de turnos que te harán la vida más fácil. 💁

¿Qué debe buscar en un software de planificación de turnos?

Cubrir los turnos es una cosa, pero mantenerlo todo organizado sin el caos habitual es otra muy distinta. El software de planificación de equipos adecuado puede hacerlo posible, pero solo si cuenta con las funciones que realmente necesita.

Veámoslo en detalle. ⚓

Programación automática inteligente que crea horarios para el personal en función de la disponibilidad, los roles y las reglas de la empresa

Detección de conflictos en tiempo real para señalar reservas duplicadas, problemas de horas extras o asignaciones no cualificadas antes de que se conviertan en problemas

Plantillas reutilizables y turnos recurrentes que ahorran tiempo y facilitan la planificación semanal o mensual

Comprobaciones de cumplimiento integradas para ayudarle a cumplir con las leyes locales, las normas sindicales y los requisitos de descansos sin necesidad de una supervisión constante

Seguimiento de certificaciones para que nunca te pillen desprevenido por licencias caducadas o cualificaciones específicas para cada rol

Alertas de horas extras que le avisan cuando alguien está a punto de alcanzar su máximo de horas, lo que ayuda a evitar el agotamiento o problemas legales

Software de programación de equipos de un vistazo

A continuación, le ofrecemos un breve resumen de las funciones clave del software de planificación de turnos y para qué se utilizan.

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios* ClickUp Cualquier empresa o equipo que busque una herramienta integral de gestión y programación del trabajo Planificación flexible de proyectos y equipos con gestión de tareas, documentos, metas y comunicación Plan Free Forever; personalizaciones para corporaciones Sling Pequeñas y medianas empresas Planificación sencilla de turnos, control de tiempo y comunicación con el equipo Gratis, desde 2 $ al mes Connecteam Equipos móviles y de campo Planificación de equipos, control de tiempo, intercambios de turnos y cumplimiento normativo para equipos de distribución, con prioridad para dispositivos móviles Gratis, desde 35 $ al mes por usuario Deputy Empresas basadas en turnos Planificación automatizada de empleados, control de tiempo y gestión de RR. HH. para el sector minorista, hotelero y sanitario Desde 4,50 $ al mes Cuando trabajo Empresas basadas en turnos Programación sencilla, control de tiempo y mensajería para equipos de restaurantes, comercios minoristas y centros sanitarios Gratis, desde 3 $ al mes por usuario 7shifts Restaurantes y hostelería Planificación del personal de restaurantes con previsión de mano de obra, programación automática y herramientas de cumplimiento normativo Gratis, desde 31,99 $ por ubicación Humanidad Grandes organizaciones Planificación dinámica impulsada por IA y cumplimiento normativo para corporaciones con necesidades de turnos complejas Precios personalizados BuildOps Servicios de campo y construcción Despacho de personal, asignación de tareas y seguimiento del progreso para servicios y construcción Precios personalizados Buddy Punch Control de tiempo y programación sencillos Planificación de turnos y seguimiento de la asistencia fáciles de usar para equipos remotos o en la oficina Desde 5,49 $ al mes por usuario + 19 $ de cuota básica al mes Planday Trabajadores por horas y equipos por turnos Planificación de personal, control de tiempo y control de costes laborales para empleados por horas Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

El mejor software de planificación de turnos

Encontrar el software de planificación de turnos adecuado marca la diferencia entre un funcionamiento fluido y la entrega de proyectos a última hora.

Aquí tienes un resumen de las mejores opciones para ayudarte a optimizar la dotación de personal, reducir los conflictos y mantener todos los proyectos en marcha. 🎯

1. ClickUp (el mejor para horarios de personal personalizados con seguimiento de tareas y turnos)

ClickUp es la app para todo el trabajo que combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda de IA de última generación.

Ofrece a los gerentes de operaciones, jefes de equipo y planificadores todo lo que necesitan para mantener a los equipos alineados, las tareas en marcha y los turnos cubiertos.

Calendario ClickUp

Planifica lo que hace cada empleado desde el inicio hasta el final de un proyecto con el Calendario de ClickUp

En primer lugar, tenemos el Calendario ClickUp, el centro de comandos central de tu equipo para la programación. Esta herramienta te permite organizar todo en un solo lugar, ya sea coordinando cambios de turnos entre ubicaciones o fijando plazos para un equipo de proyecto. Puedes cambiar entre diseños diarios, semanales o mensuales para obtener el nivel de detalle adecuado.

Arrastra y suelta tareas para realizar cambios de última hora y codifica los eventos por colores para saber de un vistazo qué es urgente, qué está pendiente o qué está terminado.

¿Necesitas sincronizarlo con el Google Calendar de tu equipo? No hay problema; la sincronización bidireccional garantiza que las actualizaciones fluyan a la perfección entre plataformas. Esta visibilidad es un salvavidas para los equipos que gestionan visitas a obras, cambios de turno y reuniones con clientes.

Además, los recordatorios integrados y la posibilidad de unirse a reuniones directamente desde el entorno de trabajo mantienen la comunicación fluida y los proyectos según lo previsto. Por supuesto, la programación es solo una parte del panorama. El seguimiento del tiempo que dedica su equipo es igual de importante.

Control de tiempo de proyectos ClickUp

Ahí es donde entra en juego ClickUp Project Time Tracking.

Asegúrate de que tu equipo cumpla con los plazos con el control de tiempo de proyectos de ClickUp

No importa si tus equipos trabajan desde ordenadores portátiles, dispositivos móviles o incluso la extensión gratuita de Chrome; pueden iniciar y detener los cronómetros sobre la marcha. Es perfecto para equipos de campo que cambian de tareas o de lugares de trabajo. También puedes registrar el tiempo manualmente, en caso de que alguien se olvide de pulsar «iniciar»

¿Quieres saber cuánto tiempo llevó el proyecto de instalación de la semana pasada en comparación con la estimación? Las plantillas personalizables de hojas de horas y los paneles visuales de ClickUp te ayudan a conocer los detalles, por día, semana, proyecto o persona.

Además, la plataforma mantiene la transparencia (sin supervisión encubierta) y proporciona a los gerentes la información necesaria para ajustar los horarios y las cargas de trabajo.

ClickUp Brain

¿Quiere llevar la gestión de equipos al siguiente nivel? Entre en ClickUp Brain.

Utiliza ClickUp Brain para que haga el trabajo pesado por ti

Esta potente herramienta de IA integrada es totalmente compatible con sus esfuerzos de programación de equipos. ¿Necesita obtener un informe de estado rápido de varios sitios de trabajo? El AI Project Manager de Brain puede automatizarlo.

¿Quiere encontrar un documento de formación para los nuevos miembros del equipo sin tener que buscar en carpetas? AI Knowledge Manager lo captura al instante.

Por ejemplo, si gestionas un equipo de construcción en varias obras, puedes pedir a Brain que genere actualizaciones instantáneas del proyecto en lenguaje natural. Pregunta: «Resume todas las tareas activas del equipo para el Proyecto Alfa, incluidas las aprobaciones pendientes y los obstáculos». Brain extraerá información en tiempo real de las tareas, los comentarios y los documentos, y destacará los progresos, los retrasos y los siguientes pasos.

Plantilla de planificación de equipos de ClickUp

¿No quieres crear un flujo de trabajo desde cero cada vez? Prueba la plantilla de planificación de equipos de ClickUp. 👇

Obtenga una plantilla gratis, gratuita/a Asegúrate de que ningún empleado esté sobrecargado con la plantilla de planificación de equipos de ClickUp

Diseñada para ofrecer claridad operativa, la plantilla de planificación de equipos de ClickUp es una herramienta dinámica para programar, realizar el seguimiento y ajustar las cargas de trabajo de los equipos. Cada tarea está claramente etiquetada con el proyecto del cliente y el equipo asignado, lo que facilita la coordinación entre equipos.

Además, su organización visual y su sistema de etiquetado personalizado son excelentes. Puede filtrar instantáneamente las tareas por cliente, proyecto o rol, mientras que los rótulos codificados por colores facilitan la visualización de la distribución de un vistazo.

⚙️ Bonificación: Una plantilla eficaz garantiza la máxima productividad. Para asegurarte de dar en el blanco, la plantilla de carga de trabajo de los empleados de ClickUp te ayuda a evaluar la capacidad de cada miembro del equipo, crear una panorámica clara de las responsabilidades y dependencias, y establecer expectativas.

Las mejores funciones de ClickUp

Optimice las tareas repetitivas: Utilice Utilice las automatizaciones de ClickUp para actualizar automáticamente el estado de los turnos, asignar miembros del equipo y enviar recordatorios sin intervención manual

Centralice la documentación del personal: Almacene materiales de incorporación, POE y directrices de proyectos, y colabore en tiempo real con Almacene materiales de incorporación, POE y directrices de proyectos, y colabore en tiempo real con ClickUp Docs

Conecta herramientas externas: Importa horarios, comunicaciones y actualizaciones desde apps como Zoom y Google Calendar con Importa horarios, comunicaciones y actualizaciones desde apps como Zoom y Google Calendar con las integraciones de ClickUp

Visualice y ajuste los horarios: Arrastre y suelte tareas, codifique por colores los turnos y sincronice eventos entre equipos para obtener un cronograma claro con la Arrastre y suelte tareas, codifique por colores los turnos y sincronice eventos entre equipos para obtener un cronograma claro con la vista Calendario de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje pronunciada debido a las amplias funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña lo dice todo:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, las frecuentes actualizaciones de las funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, las frecuentes actualizaciones de sus funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

📮 ClickUp Insight: ¿Deprimido por el lunes? Resulta que el lunes destaca como el eslabón débil de la productividad semanal (sin doble sentido), ya que el 35 % de los trabajadores lo identifican como su día menos productivo. Este bajón se puede atribuir al tiempo y la energía que se dedican a buscar actualizaciones y prioridades semanales los lunes por la mañana. Una app, aplicación, para todo el trabajo, como ClickUp, puede ayudarte aquí. Por ejemplo, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, puede «ponerte al día» de todas las actualizaciones y prioridades críticas en cuestión de segundos. Además, todo lo que necesitas para trabajar, incluidas las apps integradas, se puede buscar con la búsqueda conectada de ClickUp. Con la gestión del conocimiento de ClickUp, crear un punto de referencia compartido para tu organización es muy fácil. 💁

2. Sling (el mejor para la programación sencilla de turnos)

vía Sling

Sling es una herramienta de programación fiable, especialmente para los sectores minorista, hotelero y sanitario, que se caracterizan por su ritmo acelerado. Su interfaz limpia de arrastrar y soltar facilita la configuración de los turnos. Además, los miembros del equipo reciben sus horarios de trabajo directamente en sus teléfonos, lo que facilita la planificación, el intercambio de turnos o la solicitud de permisos sin interminables idas y venidas.

Los gerentes pueden crear plantillas de horarios reutilizables para turnos recurrentes, lo que ahorra tiempo en la planificación semanal. La plataforma también es compatible con múltiples ubicaciones de trabajo, lo que facilita la programación y la comunicación entre diferentes sitios.

Las mejores funciones de Sling

Realice un seguimiento de los costes laborales de los proyectos en tiempo real para evitar gastos excesivos y gestionar las horas extras

Asigne tareas directamente a los turnos para aclarar las responsabilidades y garantizar la rendición de cuentas

Envíe recordatorios automáticos por SMS o notificaciones a través de la app para minimizar los retrasos

Almacene los documentos de los empleados de forma segura para acceder fácilmente a las certificaciones y los registros de cumplimiento normativo

Limitaciones de Sling

No se pueden copiar turnos individuales y pegarlos en otro lugar

Envía notificaciones de los chats en los que no participas

Precios de Sling

Free

Premium: 2 $ al mes por usuario

Business: 4 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Sling

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sling?

Un crítico de G2 lo resumió así:

Poder crear turnos repetitivos y visualizar cómo debería ser cada uno de ellos ahorra mucho tiempo y energía a la hora de planificar un horario de turnos... De vez en cuando hay algunos pequeños contratiempos o incidencias. Pero nada grave. Algunas acciones requieren relativamente muchos clics para completarse. Creo que el software es bastante «inteligente» a la hora de adivinar qué tipo de acción quieres realizar.

La posibilidad de crear turnos repetitivos y visualizar cómo debería ser cada uno de ellos ahorra mucho tiempo y energía a la hora de planificar un horario de turnos... De vez en cuando hay algunos pequeños contratiempos o incidencias. Pero nada grave. Algunas acciones requieren relativamente muchos clics para completarse. Creo que el software es bastante «inteligente» a la hora de adivinar qué tipo de acción quieres realizar.

🔍 ¿Sabías que...? El mercado global de software de planificación de turnos de trabajo crecerá hasta alcanzar los 1360 millones de dólares en 2033. Crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1 % durante el periodo de previsión.

3. Connecteam (el mejor para la gestión de equipos móviles)

a través de Connecteam

La gestión de una plantilla sin puestos fijos deja margen para errores, actualizaciones perdidas e ineficiencias. Connecteam es una plataforma de gestión de personal para los sectores de la construcción, los servicios de campo, el comercio minorista y la hostelería.

La herramienta facilita la asignación de tareas específicas con listas de control detalladas, fechas límite y archivos adjuntos, lo que permite que todos estén coordinados, ya sea en el lugar de trabajo o en movimiento. Para garantizar una comunicación proactiva, puede implementar un chat interno, actualizar el feed y realizar encuestas instantáneas, de modo que la información importante llegue a los equipos adecuados en el momento oportuno.

Las mejores funciones de Connecteam

Comparta contenidos atractivos, como vídeos, imágenes, archivos PDF y anuncios, para aumentar el compromiso de los empleados

Personalice los permisos de acceso para usuarios, roles y grupos para garantizar que las personas adecuadas vean la información correcta

Permita a los empleados gestionar por sí mismos las necesidades comunes de RR. HH., como la gestión de permisos y el acceso a las políticas de la empresa

Fomente una cultura positiva con funciones de reconocimiento y comentarios entre compañeros para celebrar los logros y los hitos

Limitaciones de Connecteam

Herramientas limitadas para crear cursos, textos y cuestionarios

La fuente no se puede personalizar

Precios de Connecteam

Free

Básico: 35 $ al mes por usuario

Avanzado: 59 $ al mes por usuario

Experto: 119 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Connecteam

G2: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Configurar los turnos en vista de grupo facilita su visualización de un solo vistazo. El punto verde que indica que están confirmados o aceptados es muy útil cuando queremos saber si los formadores han visto sus turnos. Los turnos se pueden borrar por error, por lo que sería útil disponer de un área de copia de seguridad desde la que poder recuperarlos.

Configurar los turnos en vista de grupo facilita su visualización de un solo vistazo. El punto verde que indica que están confirmados o aceptados es muy útil cuando queremos saber si los formadores han visto sus turnos. Los turnos se pueden borrar por error, por lo que sería útil disponer de un área de copia de seguridad desde la que poder recuperarlos.

💡 Consejo profesional: La programación de Pareto es un método excelente. Centra el 80 % de tu programación en los miembros más fiables de tu equipo para cubrir la carga de trabajo principal y el 20 % en el personal más nuevo o flexible para cubrir las carencias. Minimiza el riesgo y mantiene la calidad.

4. Deputy (el mejor para la programación automatizada de turnos)

vía Deputy

Deputy es una plataforma integral de gestión de personal con una función de programación automática integrada basada en IA. Aprovecha las previsiones de demanda, las tendencias de ventas, las fluctuaciones estacionales y la legislación laboral para generar horarios optimizados automáticamente con un solo clic.

La herramienta tiene en cuenta la disponibilidad de los empleados, sus cualificaciones y los presupuestos laborales para minimizar el trabajo administrativo y reducir los costes salariales innecesarios. Deputy le permite crear horarios desde cero, replicar plantillas de horarios de trabajo anteriores y ajustarlos para adaptarse a cambios de última hora.

Las mejores funciones de Deputy

Consulte las bajas y certificados aprobados para evitar conflictos en la programación

Permita a los empleados fichar la entrada y salida mediante dispositivos móviles, navegadores web o reconocimiento facial biométrico

Apruebe, edite y exporte hojas de horas digitales sin problemas a sistemas de nóminas integrados

Comunique anuncios o actualizaciones importantes con las herramientas integradas de noticias o mensajería

Limitaciones de Deputy

Es difícil crear horarios sin borrar la versión anterior

La pestaña «Personas» no incluye a los gerentes ni a sus jefes

Precios de Deputy

Planificación: 4,50 $ al mes por usuario

Tiempo y asistencia: 4,50 $ al mes por usuario

Premium: 6 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Deputy

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deputy?

Vea lo que opinan los usuarios:

He estado utilizando Deputy regularmente para la programación y la gestión del tiempo en el trabajo, y me ha sido de gran ayuda. La interfaz es intuitiva y facilita mucho la planificación de turnos y la comunicación con el equipo... A veces, la app, aplicación móvil se bloquea o te desconecta inesperadamente.

He estado usando Deputy regularmente para la programación y la gestión del tiempo en el trabajo, y me ha sido de gran ayuda. La interfaz es intuitiva y facilita mucho la planificación de turnos y la comunicación con el equipo... A veces, la app, aplicación móvil se bloquea o te desconecta inesperadamente.

💡 Consejo profesional: Haz que tu horario sea fácil de leer. Por ejemplo, utiliza el azul para la recepción, el rojo para los técnicos y el verde para los gerentes. Claridad visual = menos confusiones.

5. When I Work (el mejor para un fácil seguimiento de turnos y trabajos)

vía When I Work

Si gestionas un equipo que trabaja por turnos, When I Work hace que la programación sea menos estresante. Con prácticas plantillas de horarios para crear y ajustar planes de trabajo, puedes controlar sin esfuerzo los horarios de tus empleados. Funciones como los turnos recurrentes y la programación automática en función de la disponibilidad ahorran mucho tiempo.

¿Una de las mejores ventajas? Los empleados pueden gestionar sus propios horarios. Pueden solicitar días libres, intercambiar turnos y actualizar su disponibilidad directamente en la app, aplicación. Los intercambios de turnos se realizan automáticamente a través de un tablero digital, lo que reduce el pánico de última hora. La plataforma también facilita enormemente la comunicación gracias a su sistema de mensajería integrado.

Las mejores funciones de When I Work

Realice un seguimiento de la gestión del tiempo y la asistencia con un reloj digital accesible desde cualquier dispositivo

Controle la asistencia, los retrasos y el absentismo, y genere informes detallados sobre los costes laborales y las tendencias

Reciba notificaciones automáticas sobre los próximos turnos, cambios en los horarios y otros eventos clave

Integra la nómina a la perfección sincronizando las horas trabajadas con proveedores como ADP, Gusto y Paychex

Limitaciones de When I Work

No hay opción de copiar/pegar para los horarios de la semana pasada y la próxima

La función de chat es defectuosa y lenta

Precios de When I Work

Ubicación única o horario: 3 $ al mes por usuario

Múltiples ubicaciones o horarios: 5 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones de When I Work

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre When I Work?

Un breve extracto de un usuario real:

Aunque la app, aplicación, es buena, la interfaz puede resultar un poco torpe y poco intuitiva en ocasiones. La función de control de tiempo funciona, pero no siempre es perfecta, y algunos usuarios informan de problemas para sincronizar las horas con precisión. Además, las notificaciones pueden retrasarse en ocasiones, lo que provoca confusión sobre los cambios de turno.

Aunque la app, aplicación, es buena, la interfaz puede resultar un poco torpe y poco intuitiva en ocasiones. La función de control de tiempo funciona, pero no siempre es perfecta, y algunos usuarios informan de problemas para sincronizar las horas con precisión. Además, las notificaciones a veces pueden retrasarse, lo que provoca confusión sobre los cambios de turno.

6. 7shifts (el mejor para la gestión de tareas del personal de restaurantes)

vía 7shifts

7shifts está diseñado específicamente para el sector de la restauración, lo que lo convierte en una plataforma imprescindible para la gestión de equipos y del personal. Ayuda a los gerentes a crear horarios más rápidamente en función de la disponibilidad de los empleados y las necesidades de personal. Los empleados disponen de una forma sencilla de consultar sus turnos, solicitar días libres y mantenerse conectados con su equipo a través de la aplicación móvil.

Además, 7shifts funciona muy bien con los sistemas de punto de venta y nóminas más populares, lo que ayuda a los restaurantes a reducir el trabajo de los administradores. Su profundo enfoque en las necesidades únicas del día a día de los equipos de restaurantes lo diferencia de otras herramientas de programación más generales.

Las mejores funciones de 7shifts

Permita a los empleados intercambiar, ofrecer o solicitar turnos con la aprobación del responsable, actualizando automáticamente el calendario y notificando al personal afectado

Realice un seguimiento preciso de las horas, los descansos y las horas extras de los empleados con funciones como la geolocalización y el reconocimiento facial

Supervise y controle los costes laborales estableciendo objetivos basados en los equipos de ventas proyectados

Genere informes automatizados sobre programación, asistencia y métricas laborales para facilitar el análisis mensual o bajo demanda

Limitaciones de 7shifts

Es difícil gestionar los turnos abiertos

Los usuarios se quejan de que a veces el software falla y bloquea el acceso a los miembros del personal

Precios de 7shifts

Comp: Gratis, gratuito/a

Entrada: 31,99 $ al mes por ubicación

El trabajo: 69,99 $ al mes por ubicación

Gourmet: A partir de 135 $ al mes por ubicación

Valoraciones y opiniones de 7shifts

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 7shifts?

Directamente de una reseña de G2:

Me encanta la app, nos da mucha flexibilidad a la hora de registrar notas de importación entre gerentes, comprobar el porcentaje de ventas y mano de obra, y hacer anuncios al personal... También hay que tener mucho cuidado de no cerrar el navegador, ya que no se guarda nada hasta que lo cierras. Por eso es difícil cuando hay varias personas trabajando en el horario, ya que se puede revertir a la plantilla original muy fácilmente.

Me encanta la app, nos da mucha flexibilidad a la hora de registrar notas de importación entre gerentes, comprobar el porcentaje de ventas y mano de obra, y hacer anuncios al personal... También hay que tener mucho cuidado de no cerrar el navegador, ya que no se guarda nada hasta que lo cierras. Por eso es difícil cuando hay varias personas trabajando en el horario, ya que se puede revertir a la plantilla original muy fácilmente.

🤝 Recordatorio amistoso: Más comunicación que falta de comunicación. Envía siempre las actualizaciones o cambios de turnos a través de notificaciones de la app, SMS y correo electrónico para evitar dramas del tipo «no lo sabía».

7. Humanity (el mejor para la programación compleja de corporaciones)

vía Humanity

Humanity es un sólido sistema de programación de empleados que le ayuda a predecir las necesidades de personal, crear horarios que cumplan con la normativa y reducir los costes laborales. Los empleados pueden intercambiar turnos, solicitar días libres o actualizar su disponibilidad directamente desde sus teléfonos.

La plataforma automatiza los controles para que las empresas cumplan con la legislación laboral y las normas sindicales, al tiempo que ofrece plantillas integradas para la gestión de tareas, el control de tiempo y la gestión de permisos, de modo que todo quede en un solo lugar. También obtendrá informes detallados y datos para comprender mejor el rendimiento de la plantilla y los costes laborales.

Las mejores funciones de Humanity

Prevea las necesidades de personal y optimice los horarios utilizando previsiones basadas en IA a partir de KPI como el volumen de ventas y de clientes

Gestione los perfiles de los empleados con sus habilidades, disponibilidad y solicitudes de permisos para simplificar la asignación y programación de turnos

Comuníquese con los empleados a través de correos electrónicos automatizados, SMS, notificaciones push y chat en la aplicación, tanto en el escritorio como en el móvil

Limitaciones humanas

El formato de exportación debe ajustarse después de descargar los archivos

No tolera anomalías en la programación horaria

Precios humanos

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Humanity

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Humanity?

Esto es lo que un usuario opinó sobre Humanity:

Una vez que los usuarios aprenden a editar la disponibilidad en el calendario, es muy fácil de usar. Se necesitan muy pocos clics para bloquear un tiempo en el calendario y se actualiza continuamente... La app no se sincronizaba bien con el sitio web; las entradas se hacían en la app y luego no se encontraban en el sitio web...

Una vez que los usuarios aprenden a editar la disponibilidad en el calendario, es muy fácil de usar. Se necesitan muy pocos clics para bloquear un tiempo en el calendario y se actualiza continuamente... La app no se sincronizaba bien con el sitio web; las entradas se hacían en la app y luego no se encontraban en el sitio web...

💡 Consejo profesional: Utilice la regla de las 3 C para la cobertura de turnos. Antes de finalizar un horario, pregúntese: Cobertura: ¿Tenemos todos los turnos cubiertos? Cumplimiento normativo: ¿Cumplimos la legislación laboral, los descansos y los límites de horas extras? Comunicación: ¿Hemos comunicado todo claramente?

8. BuildOps (el mejor para la gestión de servicios de campo)

vía BuildOps

BuildOps es un software de programación de personal diseñado para contratistas comerciales y empresas de servicios de campo. También ofrece informes y análisis personalizables, lo que proporciona a las empresas una clara visibilidad de los KPI, los costes laborales, el progreso de los proyectos y la rentabilidad de los servicios.

Una de las funciones más destacadas de BuildOps es su app nativa para técnicos de campo. Los técnicos pueden acceder a los pedidos de trabajo, los historiales de los clientes, los datos de los equipos y los detalles de los trabajos directamente desde sus smartphones o tabletas, incluso sin conexión. También pueden capturar firmas, subir fotos, documentar su trabajo y generar facturas in situ, lo que ayuda a agilizar la facturación y reducir los errores.

Las mejores funciones de BuildOps

Realice un seguimiento de los técnicos y los trabajos para obtener visibilidad de las operaciones sobre el terreno y optimizar la asignación de recursos

Gestione los pedidos de trabajo, los presupuestos, los contratos y los registros diarios desde un panel unificado

Integre sistemas de contabilidad como QuickBooks para simplificar la facturación, la emisión de facturas y el seguimiento financiero

Limitaciones de BuildOps

No puede enviar facturas directamente a los clientes desde la plataforma

Crear formularios personalizables es todo un reto

Precios de BuildOps

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BuildOps

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BuildOps?

Según un crítico:

Build Ops está actualmente configurado para organizaciones muy grandes. Afirman que esto se ha hecho intencionadamente con la idea de que las organizaciones más pequeñas vayan ampliándose a medida que avancen los años. Podemos apreciar la idea que hay detrás, pero hasta que lleguemos a ese punto, hemos visto más trabajo administrativo en ciertas áreas. Build Ops prevé contar con determinados miembros del personal en asientos específicos para cumplir con sus flujos de trabajo.

Build Ops está actualmente configurado para organizaciones muy grandes. Afirman que esto se ha hecho intencionadamente con la idea de que las organizaciones más pequeñas vayan ampliándose a medida que avancen los años. Podemos apreciar la idea que hay detrás, pero hasta llegar a ese punto, hemos observado más trabajo administrativo en determinadas áreas. Build Ops prevé contar con determinados miembros del personal en asientos específicos para cumplir con sus flujos de trabajo.

💡 Consejo profesional: Permita a los empleados rotular su disponibilidad como: ✅ Verde: Totalmente disponible

🟡 Amarillo: Puede funcionar si es necesario

🔴 Rojo: No disponible Los códigos de colores y las colas visuales pueden ser una forma estupenda de obtener una vista general del horario de su personal. También pueden ayudarle a tomar decisiones rápidas y seguras sobre la programación.

9. Buddy Punch (el mejor para el control básico del tiempo de los empleados)

vía Buddy Punch

Buddy Punch es una solución sencilla pero eficaz para el control de tiempo y la programación de los empleados, especialmente popular entre las pequeñas y medianas empresas. Destaca por sus versátiles opciones de fichaje. Los empleados pueden fichar la entrada y la salida a través de navegadores web, aplicaciones móviles o incluso un sistema único de códigos QR.

Para añadir una capa adicional de responsabilidad, Buddy Punch también ofrece seguimiento por GPS, bloqueo de direcciones IP e incluso captura de fotos al fichar, para que los gerentes siempre sepan dónde y cuándo están fichando los miembros del equipo. Además, las alertas y notificaciones automatizadas garantizan que todo el mundo esté informado en tiempo real.

Las mejores funciones de Buddy Punch

Supervise la asistencia en tiempo real , las alertas de horas extras y reciba notificaciones cuando los empleados se acerquen a los límites de horas extras

Gestione las vacaciones pagadas (PTO) con reglas de acumulación personalizables y opciones de autoservicio para que los empleados soliciten o introduzcan vacaciones, bajas por enfermedad o tiempo libre

Asigne códigos de trabajo y departamento para un seguimiento detallado de proyectos y tareas, lo que le permitirá analizar los costes laborales por cliente, trabajo o ubicación

Limitaciones de Buddy Punch

El exceso de notificaciones por correo electrónico puede resultar un poco abrumador

La app, aplicación no proporciona recordatorios para iniciar o cerrar sesión en los horarios de los turnos

Precios de Buddy Punch

Starter: 5,49 $ al mes por usuario + 19 $ de cuota base al mes

Pro: 6,99 $ al mes por usuario + 19 $ de cuota básica al mes

Enterprise: 11,99 $ al mes por usuario + 19 $ de cuota base al mes

Valoraciones y opiniones de Buddy Punch

G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buddy Punch?

Un usuario compartió esta opinión:

Me gustó mucho que la app, aplicación, fuera muy concisa, lo que significa que no hay que hacer muchos clics para entender sus funciones... Creo que necesita un poco más de personalización, elementos que hagan que la app, aplicación, sea un poco más agradable a la vista sería un plus.

Me gustó mucho que la app, aplicación, fuera muy concisa, lo que significa que no hay que hacer muchos clics para entender sus funciones... Creo que necesita un poco más de personalización, elementos que hagan que la app, aplicación, sea un poco más agradable a la vista, sería un plus.

10. Planday (el mejor para la gestión del personal por horas)

vía Planday

Planday es una solución moderna diseñada para que sea tan fácil de usar para los empleados como potente para los gerentes. Ayuda a las empresas a cumplir con la legislación laboral y las normas internas, automatizando tareas como la gestión de contratos, el cumplimiento de los descansos y el seguimiento de la documentación. Esto es especialmente útil para sectores con normativas laborales estrictas o convenios sindicales.

Otra función destacada es el enfoque de Planday en el control de los costes laborales. Ofrece previsiones de costes laborales en tiempo real a medida que se crean los horarios, lo que ayuda a las empresas a ajustarse al presupuesto. La plataforma se integra con muchos sistemas de nóminas, puntos de venta y recursos humanos, como ADP, Xero, QuickBooks y muchos más. Su API abierta también permite a las empresas crear conexiones (a internet) personalizadas.

Las mejores funciones de Planday

Permita al personal intercambiar turnos, solicitar días libres y gestionar su disponibilidad a través de un portal de autoservicio

Supervise análisis en tiempo real y genere informes personalizados para obtener una mejor visión de la plantilla y tomar decisiones más acertadas

Almacene documentos importantes de forma segura y habilite las firmas electrónicas para contratos y incorporaciones

Limitaciones de Planday

La app, aplicación móvil tiene un tiempo de carga largo

No es muy flexible y los problemas no se resuelven fácilmente debido a un servicio de atención al cliente deficiente

Precios de Planday

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Planday

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

💡 Consejo profesional: Utilice un programa de turnos rotativos para operaciones 24/7. Cree un patrón repetible, como cuatro días de trabajo y cuatro días libres, y rote los equipos por diferentes turnos semanalmente o quincenalmente.

📚 Lea también: El mejor software para la gestión de turnos de empleados

Planifique sus intentos correctos con ClickUp

Elegir el software de planificación de equipos adecuado puede marcar la diferencia en la eficiencia con la que su equipo gestiona los horarios.

Ya sea para gestionar un equipo pequeño o supervisar operaciones a gran escala, el software adecuado puede ayudar a optimizar los procesos, aumentar la rentabilidad del trabajo, reducir los errores y mejorar la productividad general.

Si buscas una opción flexible y escalable, ClickUp es la mejor opción.

Con potentes funciones clave para la programación, integraciones con RR. HH., software para empresas de construcción y sistemas de nóminas, y la capacidad de realizar un seguimiento de las horas trabajadas y gestionar tareas y recursos, está diseñado para adaptarse a las necesidades de su equipo, ya sea grande o pequeño.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis! ✅